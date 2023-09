Prasówka 1.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia”?

Prasówka 1.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.09.23

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

Prasówka 1.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polska - Czechy na żywo, wynik. Kto wygrał dzisiaj mecz ME siatkarzy? Transmisja stream online Mecz Polska - Czechy w ME siatkarzy 2023 już dzisiaj na żywo, sprawdź wynik. Grę w mistrzostwach Europy w siatkówce nasza reprezentacja zacznie w czwartek, 31 sierpnia. Polacy są faworytami tego starcia. Gdzie oglądać? Będzie transmisja stream online.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 31.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Karambol na zakopiance pod Myślenicami. Zderzenie pięciu samochodów Jawornik, zakopianka w kierunku na Krakowa, za zjazdem na Sułkowice - kolizja 5 samochodów, brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu.

📢 Janowiczki. Panorama Racławicka symbolicznie wróciła do domu. Kopia oficjalnie otwarta W czwartek w Janowiczkach, na miejscu bitwy pod Racławicami, oficjalnie otwarto ekspozycję, prezentującą kopię słynnej Panoramy Racławickiej. Nowa atrakcja ma przyciągnąć na bitewne pola turystów i zwiedzających. 📢 Na Hali Gąsienicowej różowo. Ale w Tatrach już pojawiają się jesienne kolory [ZDJĘCIA] W Tatrach nadal czuć lato - szczególnie, gdy nad górami króluje piękne słońce. Jednak w najwyższe góry w Polsce powoli wkracza jesień. Widać to głównie w kolorach Tatr Zachodnich. Te robią się powoli brązowe. 📢 Grybów. Potężna ulewa i zalana droga krajowa. Woda wdzierała się na posesje. Zdjęcia Środowy wieczór w Grybowie był nie lada wyzwaniem dla służb interwencyjnych i samych mieszkańców. Po potężnej ulewie, która późnym popołudniem przeszła nad Sądecczyzną odcinek drogi krajowej nr 28 pod tamtejszym wiaduktem kolejowym został doszczętnie zablokowany.

📢 Krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przepełnione. Potrzebna pilna pomoc! Okres wakacyjny okazał się szczególnie trudny dla krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Placówka zmaga się ze zbyt dużym obłożeniem i brakuje miejsca dla ciągle przybywających czworonogów. 📢 Opatkowice. Wypadek młodego kierowcy na DW776. Wiózł trójkę pasażerów Do groźnego wypadku doszło w środę późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 776 w Opatkowicach koło Proszowic. Prowadzone przez młodego kierowcę bmw wypadło z drogi i rozbiło się na ogrodzeniach dwóch posesji. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 180. Zakaz wykonywania zawodu. Streszczenie odcinka [16.09.2023] Servando liczy na romantyczne chwile z Paciencią, a Casilda o spełnieniu marzeń u boku Pabla. Nie wszystko jest jednak takie proste. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 180. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 304. Rozstanie po latach. Streszczenie odcinka [18.09.23] Emir podrósł i zdobył nowych kolegów. Co zrobi za ich namową? Kto się z kim rozstanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 304. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Zakazany owoc odc. 303. Nagły wyjazd i przemiana. Streszczenie odcinka [15.09.23] Hasan Ali nie może znieść tego, jak zachował się Cagatay. Postanawia z nim poważnie porozmawiać. Z kolei kilku bohaterów znacznie zmieniło swój wygląd i zachowanie. Co jeszcze wyjdzie na jaw? Przeczytaj streszczenie 303. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 302. Pięć lat później... Streszczenie odcinka [14.09.23] Akcja serialu toczy się pięć lat później. Co dzieje się u Yildiz i Hasana? Kto został małżeństwem, a kto stracił cały majątek? Już teraz przeczytaj streszczenie 302. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Charsznica. Przeżyli razem ponad pół wieku. Zostali odznaczeni Prawie 40 par z pięćdziesięcioletnim – i dłuższym – stażem małżeńskim świętowało wyjątkowy jubileusz w sali bankietowej remizy OSP w Charsznicy. Z okazji złotych godów odebrali medale za długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta RP. 📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników. 📢 PiS odsłania wyborcze karty. Oto "jedynki" do Sejmu w Małopolsce. Większych zaskoczeń na listach nie ma Małgorzata Wasserman w Krakowie, Ryszard Terlecki w Nowym Sączu, Anna Pieczarka w Tarnowie oraz Rafał Bochenek w Chrzanowie - to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na posłów, którzy wystartują z pierwszej pozycji listy wyborczej. Nazwiska podał podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

📢 Spacer po Zakopanem: Wspaniałe wille zachwycają urodą i stylem już ponad 100 lat Zakopane urzeka nie tylko pięknem wysokich gór, które są nieomal na wyciągnięcie ręki. W mieście uwagę przyciągają także zabytkowe domy i zagrody góralskie. Wyróżniają się charakterystycznym stylem, określanym jako zakopiański. Wspaniała stolarka, starannie opracowane detale, zachwycają oczy i radują duszę. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 5. Najlepsza partia w mieście. Streszczenie odcinka [01.09.23] Ferit jest przekonany, że jest świetnym kandydatem na męża. Zupełnie nie rozumie Seyran. Co podaruje jej Suna? Koniecznie przeczytaj streszczenie 5. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 4. Brak zgody na ślub. Streszczenie odcinka [31.08.23] Orhan jest przekonany, że chce poślubić Seyran. Dziewczyna ma jednak obaw. Dlaczego nie chce poślubić bogatego chłopaka? O kogo będzie zazdrosna Pelin? Już teraz przeczytaj streszczenie 4. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Proszowice, Miechów. Szpitale kupią nowy sprzęt medyczny Szpitale w Proszowicach i Miechowie otrzymają po 800 tysięcy złotych wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu medycznego. W przypadku Proszowic dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dla nowopowstałego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz bloku operacyjnego. W Miechowie zamierzają doposażyć Oddział Pulmonologii.

📢 Małgorzata Wassermann jedynką w Krakowie na liście wyborczej PiS do Sejmu Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jedynką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu z Krakowa będzie posłanka Małgorzata Wassermann. Pozostałych liderów PiS w Małopolsce oficjalnie poznamy jeszcze dziś.

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się? 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinna się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie. Kiedy koniec prac? Sprawdź! Trwa rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy miasta. - Zadanie jest zaawansowane w ponad 70 proc., a spora część infrastruktury została już udostępniona kierowcom – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Prace mają zakończyć się w tym roku.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 TOP 25 tradycyjnych, domowych polskich zup naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na tradycyjne polskie zupy! Takie jak u babci! Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na pyszne, tradycyjne domowe zupy, takie jak przygotowywały dawniej nasze babcie. Barszcze, zalewajki, zupy ziemniaczane, grochówki, krupniki, pomidorówki, szczawiowe... Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Powiat miechowski. Chińczycy sondują możliwości inwestowania w ksiąskim parku technologicznym Delegacja Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej „SinoCham” przebywała w środę powiecie miechowskim. Goście odwiedzili m. in. powstającą w gminie Książ Wielki strefę przemysłową (park technologiczny) oraz sam Miechów. 📢 Przetwory. Sałatki na zimę do słoika. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Sałatki na zimę do słoika. Domowe przetwory wracają do łask! Oprócz dżemów, powideł, ogórków czy papryki, warto przygotować pyszne sałatki na zimę. Kliknijcie w galerię i zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Góralska para pokazuje zdjęcia swojego nowego drewnianego domu Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Rudy, "zardzewiały" Lidl otwarty na Woli Justowskiej w Krakowie Lidl Polska rozwija sieć sklepów w Polsce, tym razem w Krakowie. W czwartek, 31 sierpnia, otworzył kolejny sklep, przy ul. Chełmskiej 14 w rejonie Woli Justowskiej. Otwarcie nastąpiło o godzinie 6:00. Planowano je już kilka tygodni temu, ale nastąpiło dziś. Ciekawić może nietypowa konstrukcja obiektu i to z czego jest wykonany. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 31.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Horoskop dzienny na 31 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 31 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 1 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 1 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 102. Zazdrość o Seher. Streszczenie odcinka [04.09.23] Ozan wciąż jest zazdrosny o Seher. Postanawia upokorzyć i zniesławić Yamana. Tymczasem ciotka Sultan dziwnie się zachowuje. Co robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 102. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 173. Wspólne mieszkanie. Streszczenie odcinka [08.09.2023] Justo ma dla Manueli nietypową propozycję. Z kolei German nie zgadza się na linię obrony adwokata. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 173. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 175. Powrót do zdrowia. Streszczenie odcinka [11.09.2023] Celia coraz bardziej lubi Tano. Z kolei Fabiana rozmawia z Manuelą. DO czego będzie próbowała ją przekonać? Przeczytaj poniższe streszczenie 175. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 176. Ochrona przed śmiercią. Streszczenie odcinka [12.09.2023] Felipe nie ma już dłużej siły walczyć i chce umrzeć. Lolita próbuje go od tego odwieść. Jak jeszcze spróbuje go ochronić? Kto wypowie wojnę Julianie? Przeczytaj poniższe streszczenie 176. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 31.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 31.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 31.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 31.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 31.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 179. Zlecenie zabójstwa Germana. Streszczenie odcinka [15.09.2023] Servando spotyka się z dawnym znajomym z wojska. Tymczasem Casila ma wypadek, a German poważne kłopoty. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 179. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 178. Sprzeczka w więzieniu. Streszczenie odcinka [14.09.2023] Cayetana po raz kolejny próbuje upokorzyć Manuelę. Z kolei German ma kłopoty. Dlaczego? Przeczytaj poniższe streszczenie 178. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Horoskop dzienny na 2 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 2 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Stało się! Kazimierz ze Stradomiem objęty ochroną. Park Kulturowy już działa Kraków obejmuje kolejne obszary przepisami o parkach kulturowych, które tworzone są w celu zachowania krajobrazu kulturowego wybranych terenów. "Powoływanie parków kulturowych to sposób zarządzania zabytkową przestrzenią oraz kluczowe narzędzie poprawy wizerunku danego miejsca" - piszą urzędnicy. A w praktyce chodzi o regulację dotyczące szyldów reklamowych, bilboardów, ogródków kawiarnianych, jaką działalność można a jakiej nie można prowadzić w danym obszarze. 31 sierpnia 2023 roku minął termin dostosowania się do nowych regulacji na terenie Kazimierza i Stradomia. 📢 Kraków. Rowerzyści zyskają lepsze połączenie Salwatora z mostem Zwierzynieckim Na ul. Księcia Józefa trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim. W trakcie prac zajęty został chodnik i buspas (od strony Wisły). Piesi kierowani są na chodnik po drugiej stronie ulicy. Ruch dwukierunkowy na ul. Księcia Józefa został utrzymany. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br.

📢 W Krakowie zostało około 100 palenisk, a jakość powietrza zdecydowanie się poprawiła Za niespełna miesiąc w Krakowie rozpocznie się sezon grzewczy. Przy tej okazji sprawdziliśmy, ile palenisk na drewno i węgiel zostało do wymiany w stolicy Małopolski. Okazało się, że mowa o pojedynczych piecach i kominkach w stu budynkach, z których część i tak nie jest używana. Łącznie Kraków zlikwidował ok. 20 tys. palenisk, co znacząco poprawiło jakość powietrza. Problemem wciąż są zanieczyszczenia z gmin ościennych.

📢 Nawałnice przeszły przez Małopolskę. 338 interwencji strażaków 338 interwencji małopolskich strażaków w ostatnich godzinach związanych z silnym wiatrem oraz opadem deszczu. Najwięcej pracy w południowo - wschodniej części województwa: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Sącz. Zniszczone dachy i elewacje budynków, Nieprzejezdne drogi i drzewa powalone na samochody, Zerwane i uszkodzone dachy.

📢 Jak szybko zrzucić brzuch? Ćwiczenia załatwią problem łatwiej, niż sądzisz! Oto te najskuteczniejsze. Możesz robić je w domu i nie tylko Jakie są dobre ćwiczenia na brzuch? Polecamy te najlepsze! Nie ma jednak wśród nich znienawidzonych brzuszków. Oto optymalny wybór do treningu wyszczuplającego talię, który wzmacnia i rzeźbi znacznie więcej niż tylko środkowe partie ciała. Te ćwiczenia możesz robić w domu, klubie fitness i plenerze, nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z aktywnością. Sprawdź, jak szybko odchudzić brzuch! 📢 Puchar Polski Kraków. Garbarnia wysoko wygrała z Tramwajem W meczu IV rundy Pucharu Polski w Podokręgu Kraków Garbarnia wygrała na boisku Tramwaju 6:0 i awansowała do kolejnej rundy. Mecz obył się w środę, 30 sierpnia. 📢 Kraków. Kolejny testowy przejazd nową trasą tramwajową do Górki Narodowej. Oglądaliśmy jazdę testową od środka! Pierwszy testowy przejazd tramwajem po nowym torowisku do Górki Narodowej odbył się w godzinach nocnych w poniedziałek, 28 sierpnia. Kolejne testy z kolei rozpoczęły się w środę, 30 sierpnia o godz. 18. W drugim przejeździe testowym składu wzięliśmy również udział i my. Jazda testowa ruszyła z Krowodrzy Górki, jednak skład nie zatrzymywał się na każdym przystanku, który miał na swojej trasie do Górki Narodowej. Zarówno pierwszy jak i drugi dzień testów przeszedł pomyślnie i bez niespodzianek. To jednak nie koniec, ponieważ urzędnicy informują, że takich prób będzie jeszcze kilka. W jeździe testowej wziął udział wiceprezydent Andrzej Kulig i dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk.

📢 Kamil Glik w Cracovii. To transferowy hit tego lata Cracovia dokonała drugiego transferu w letnim okienku. Przychodzi do niej Kamil Glik. 35-letni obrońca reprezentacji Polski. Podpisał on z "Pasami" dwuletnią umowę. To drugi ruch transferowy Cracovii tego lata. We wtorek 3-letnią umowę podpisał duński obrońca Andreas Skovgaard. 📢 Kolejny dzień nawałnic na Sądecczyźnie. Powódź w Rożnowie Ostatni tydzień na Sądecczyźnie upływa pod znakiem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Burze z silnym wiatrem, opadami deszczu i gradem wyrządziły wiele szkód mieszkańcom. W środę intensywne opady deszczu sprawiły, że w niektórych miejscowościach wystąpiły powodzie błyskawiczne. Potrzebna była pomoc strażaków. 📢 TOP 10 mało znanych atrakcji turystycznych w Małopolsce! Wybierz się tam, jeśli nie lubisz tłumów 30.08.2023 Sezon turystyczny w Małopolsce w pełni. Wolne popołudnie, czy weekend warto przeznaczyć na zwiedzanie naszego pięknego województwa. Przedstawiamy Wam kilka mało znanych miejsc w Małopolsce, które są atrakcyjne i przy okazji mają jedną ważną zaletę - nie są oblegane przez tłumy. Sprawdźcie!

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 30.08.2023 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 30.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają.

📢 Kraków. Osiem lat temu oddano do użytku estakadę Lipska-Wielicka. Jak ją budowano? Dokładnie 8 lat temu w Krakowie oddano to użytku estakadę nad dworcem w Płaszowie, Lipska-Wielicka. Połączyła ona torowisko przy ulicy Wielickiej z torowiskiem przy ulicy Kuklińskiego. Tym samym Krakowski Szybki Tramwaj zyskał długo oczekiwane połączenie, które skróciło czas podróży z południowych osiedli Krakowa do dworca głównego. Tego samego dnia oficjalnie został przekazany najdłuższy tramwaj eksploatowany w Polsce czyli Krakowiak 2014N bydgoskiego producenta PESA. 📢 Postacie z książek Wiedźmin oczami SI – tak powinni wyglądać bohaterowie na bazie opisów Andrzeja Sapkowskiego. Pasują do serialu i gier? Za pomocą sztucznej inteligencji sprawdziliśmy, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina na podstawie opisów z książek Andrzeja Sapkowskiego. Czy okazały się podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy, ale momentami też zaskakujący.

📢 Gdzie mieszka Michał Wiśniewski? Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi - mamy zdjęcia Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 Nowe Brzesko. Członkowie stowarzyszenia z Mniszowa czują się pokrzywdzeni przez władze gminy Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Szkoły i Wsi Mniszów oskarżają władze gminy Nowe Brzesko o nierówne traktowanie lokalnych organizacji. Uważają, że samorząd stosuje wobec nich podwójne standardy, co ma być formą rewanżu za obronę miejscowej szkoły przed planowaną reorganizacją. Burmistrz Krzysztof Madejski nie zgadza się z zarzutami i przekonuje, że samorząd nie podjął żadnych kroków w kierunku przekształcenia szkoły w Mniszowie.

📢 Proszowice. Cmentarz żydowski oznaczony jako pierwszy w Małopolsce Na bramie cmentarza żydowskiego w Proszowicach pojawiła się we wtorek tablica w kształcie macewy. To efekt prowadzonej od kilku lat akcji oznaczania cmentarzy żydowskich na terenie Polski. Proszowice są pierwszym miejscem w województwie, które zostało w ten sposób uhonorowane. Okazją do prezentacji tablicy była przypadająca 29 sierpnia 81. rocznica deportacji tutejszych Żydów z miasta.

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą się we wrześniu 29.08.23 Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! 📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto.

📢 Rekrutacja 2023: Oto najpopularniejsze kierunki na krakowskich uczelniach Jakie kierunki w tym roku najchętniej wybierają kandydaci na studia? W Małopolsce – podobnie jak w latach ubiegłych – niekwestionowanym liderem jest informatyka i inne kierunki z branży IT. Mocno oblegane są również m.in.: psychologia, marketing, architektura oraz filologie obce (głównie angielska). 📢 Jeszcze możesz powalczyć o indeks. Uczelnie wciąż mają wolne miejsca Na większości małopolskich uczelni pierwsza tura rekrutacji na studia zakończyła się już w lipcu, ale właśnie trwa nabór dodatkowy. Niektóre prowadzą też tzw. rekrutację ciągłą. Na jakie kierunki można jeszcze aplikować i w jakich terminach? 📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 TOP 18 najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej. Możecie je spotkać podczas wakacyjnych podróży. Zdjęcia i opisy Podczas wakacyjnych podróży można natknąć się na wiele zaskakujących nazw miejscowości także w Małopolsce zachodniej. Jamnik, Pazurek, Kogutek czy Brody to niektóre z nich. Budzą zaciekawienie i uśmiech, tych którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. Warto je odwiedzić, bo często kryją się za nimi także ciekawe historie. Przejdź do galerii i zobacz listę z opisami najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów.

📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

iPolitycznie-Wąsik o wpływie Państw Bałtyckich na politykę Łukaszenki