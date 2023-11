Prasówka 1.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie!”?

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Poważny wypadek w Krakowie na Alejach Trzech Wieszczów. Są ranni Kraków, skrzyżowanie ul. Krowoderskiej z Aleją Juliusza Słowackiego w kierunku Kleparza - doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe,występują utrudnienia w ruchu.

📢 Tu spoczywają Wisława Szymborska, Czesław Miłosz i Jan Matejko. Groby zasłużonych Polaków na krakowskich cmentarzach Wisława Szymborska, Jan Matejko, Czesław Miłosz czy Sławomir Mrożek - to jedni z wielu słynnych Polaków, których mogiły znajdują się na krakowskich cmentarzach. Nadchodząca uroczystość Wszystkich Świętych stwarza idealną okazję ku temu, by zatrzymać się przy grobach zasłużonych rodaków i oddać im cześć poprzez modlitwę lub ciepłą myśl.

Prasówka 1.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 2 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 2 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Bójka na masce auta i ziemi. Puściły nerwy. Skutki wielkich korków w Krakowie. Jest film Radny miejski Łukasz Wantuch opublikował w sieci filmik, który pokazuje jak kierowcom w Krakowie, podczas ulewy i wielkich korków mogą puścić nerwy. Na nagraniu widzimy dwóch mężczyzn bijących się ze sobą, najpierw na masce samochodu, a później na ziemi. Od jakiegoś czasu z powodu licznych remontów ulic w Krakowie mamy drogowy armagedon, a pogoda nie pomaga. 📢 Kraków. Groby wybitnych Polaków, królów, twórców, bohaterów - na Wawelu, w Krypcie na Skałce i Panteonie Narodowym W podziemiach katedry na Wawelu w okazałych, misternie zdobionych sarkofagach spoczywają królowie, są tu groby wieszczów i bohaterów narodowych. Krypta bazyliki na Skałce jest miejscem pochówku wielkich Polaków, zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki. Również w podziemiach kościoła św. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w Panteonie Narodowym, pochowani są wybitni artyści i uczeni. Gdzie można zapalić znicz Stanisławowi Wyspiańskiemu, a gdzie wspomnieć Sławomira Mrożka lub polskich matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy? Podpowiadamy na kolejnych slajdach w naszej galerii.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [1.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [1.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [1.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Wygrane w grach Lotto, które nie zostały odebrane. Po te pieniądze nikt się nie zgłosił [1.11.2023] Wygrana w grach Lotto to marzenie wszystkich graczy. Wygrywając w grach Totalizatora Sportowego można zostać Lottomilionerem i całkowicie odmienić swoje życie. W Eurojackpot do wygrania bywa nawet 500 mln złotych! Jak się okazuje nie każdy zwycięzca odebrał wygraną. Zobaczcie, jakie wygrane nie trafiły do posiadacza kuponu? Sprawdzamy.

📢 Tak jest w ogrodzie u Kamila Stocha. Skoczek uwielbia pielęgnować ogród i spędzać tam wolny czas! [1.11.2023] Kamil Stoch ceni sobie spokój, ciszę i piękne krajobrazy. Skoczek kilka lat temu zdecydował osiedlić się wraz z żoną Ewą w miejscowości Ząb, w której dorastał. Wieś ta jest jedną z najwyżej położonych w Polsce. Piękne krajobrazy zachęcają do wypoczynku i aktywności na zewnątrz. To właśnie ogród przy posesji jest azylem i oczkiem w głowie skoczka. Stoch chętnie zajmuje się jego pielęgnacją. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [1.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Tak mieszkają Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina. Piękny apartament, duży taras, stylowe dodatki [1.11.2023] Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina czekają na pierwsze wspólne dziecko. Zobaczcie, jak para mieszka i żyje na co dzień >>> 📢 Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego [1.11.2023] Jak rozróżnić czosnek polski i czosnek chiński? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast polskiego czosnku wybrać czosnek z Chin. Warto wiedzieć, jak wygląda polski czosnek, gdyż jest bardziej ekologiczny i ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż czosnek importowany. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić czosnek polski od chińskiego. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [1.11.2023] Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Wyliczenia podwyżek - tak może urosnąć Twoja emerytura [1.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Kraków. Na ulicę Blich wrócił asfalt i miejsca postojowe. Teraz czas na park kolejowy Tak wygląda nowa ul. Blich. Pojawił się asfalt i zatoki postojowe. Teraz uwaga wykonawców skupi się na przygotowaniu terenów rekreacyjnych pod estakadą kolejową. Ma tam powstać park kolejowy przy współpracy miasta i PKP PLK. Podobną sytuację mamy tez na ulicy Halickiej gdzie powiększano nasyp kolejowy prowadzony do nowego mostu na Wiśle.

📢 Miechów. Harcerze pamiętają o bohaterach spoczywających na cmentarzu Przed jutrzejszym dniem Wszystkich Świętych harcerze z miechowskiej Drużyny Wędrowniczej „3 DSH” przeprowadzili doroczną akcję porządkowania miejsc pamięci położonych na terenie gminy. Odwiedzili groby żołnierzy, ofiar niemieckiej okupacji oraz miejsca pochówku instruktorów i harcerzy. 📢 WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku? Czas na WTA Finals 2023, sprawdź wyniki i terminarz turnieju w Cancun. Kiedy i z kim gra mecz Iga Świątek? Polka walczy o zwycięstwo w turnieju kończącym tenisowy sezon kobiet. Na kogo trafiła w fazie grupowej? 📢 Kiedyś kultowa restauracja, dzisiaj zajazd-widmo. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Czy idąc na groby potrzebny będzie parasol? Oto prognozowana pogoda na 1 i 2 listopada! Jak będzie pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki? Czy wybierając się na groby warto zabrać parasol? Wszystko wskazuje na to, że początek listopada będzie całkiem przyjemny i parasol można zostawić w domu. Będzie całkiem ciepło z licznymi przejaśnieniami. Oto najnowsze prognozy pogody na dzień 1 i 2 listopada.

📢 Jan Nowicki, Stanisław Radwan, Maciej Moszew. W ostatnim roku krakowska kultura straciła ich na zawsze W ostatnich dwunastu miesiącach na zawsze pożegnaliśmy wiele wybitnych osobistości życia kultury, nie tylko Krakowa - nazwiska, które na stałe wpisały się w światową kulturę, znani i lubiani aktorzy, pisarze, piosenkarze. Przypominamy sylwetki tych, którzy odeszli w 2023 roku i w ostatnim miesiącu ubiegłego roku.

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat. 📢 Wyrok dla burmistrza Niepołomic i jego zastępcy. Sprawa dotyczy budowy szkoły i ciągnie się od grudnia 2019 roku Za winnych przekroczenia uprawnień podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach zostali uznani Roman Ptak, burmistrz Niepołomic oraz Adam Twardowski, zastępca burmistrza. To wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce. Obaj nieprawomocnie skazani zapowiadają apelację i podkreślają, że czują się niewinni. Pozostają na swoich stanowiskach. A wokół tej nowoczesnej szkoły kontrowersji było sporo np. zagrażające bezpieczeństwu stropy, które wymusiły wyprowadzkę dzieci i naprawienie konstrukcji.

📢 Potrawy z ryżem. TOP 10 dań z ryżem naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na dania z ryżem. Sałatki, gołąbki, risotto… Z ryżu można przygotować wiele smacznych i niebanalnych potraw. Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne i sprawdzone dania z ryżem.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Postępuje budowa Muzeum KL Plaszow w Krakowie. Główna arteria zamknięta, pracuje ciężki sprzęt Na terenie tworzonego Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow postępują prace remontowo-budowlane. Główna arteria komunikacyjna prowadząca przez ten teren - ul. Abrahama - została zamknięta. Rozpoczęły się również prace nad schodami terenowymi, które będą prowadzić od ulicy Abrahama do punktu widokowego, a także demontaż tablic z funkcjonującą tu w ostatnich latach wystawą plenerową. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt.

📢 Kuchnie świata – przepisy. Zobacz TOP 12 popularnych dań z całego świata, które przygotujesz w domu Wołowina po burgundzku czy może włoskie tiramisu? Zupa w stylu tajskim czy quesadilla – danie ze słonecznego Meksyku? A może jambalaya z kurczakiem i kiełbaską chorizo, czyli potrawa ze słonecznych Karaibów? Zobaczcie TOP 12 potraw z całego świata, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim Mszą żałobną w bazylice Mariackiej, we wtorek 31 października, Kraków pożegnał Wandę Półtawską. O godz. 12.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Homilię podczas mszy św. wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy pogrzebowej ciało Wandy Półtawskiej spoczęło na cmentarzu Salwatorskim. Uroczystości miały charakter państwowy i odbywały się z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tłumy zebrane w bazylice Mariackiej żegnały Wandę Półtawską gromkimi brawami. 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych stronach znajdziesz przepisy.

📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Powiat proszowicki. Oni odeszli w ciągu ostatniego roku Jak co roku przy okazji dnia Wszystkich Świętych przypominamy osoby, które zmarły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dużego uszczerbku doznało w tym okresie zwłaszcza lokalne środowisko nauczycielskie. Odeszły też dwie stulatki, najstarsze mieszkanki swoich gmin. Pełną listę można zobaczyć w załączonej galerii.

📢 Kraków. Zapomniany, niesamowity cmentarz. Tu rośnie las krzyży niechcianych [ZDJĘCIA] Na peryferiach Krakowa leży niegdyś podkrakowska wieś, a dziś jest to osiedle - Górka Kościelicka (dzielnica XVIII Nowa Huta). Do miasta została przyłączona w 1973 roku. Na niewielkim wzniesieniu znajduje się późnogotycka drewniana świątynia pw. Wszystkich Świętych, fundacji Barbary Morsztynowej, niegdyś właścicielki Kościelnik.

Przy kościele stoi murowana dzwonnica z 1823 roku, fundacji hr. Józefa Wodzickiego. Tuż obok świątyni znajduje się cmentarz... cmentarz dla niechcianych krzyży. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje tanio wojskowe auta, sprzęt rolniczy i medyczny. Armia pozbywa się też instrumentów muzycznych Agencja Mienia Wojskowego znów sprzedaje samochody i sprzęt z demobilu. Na listopadowej wyprzedaży od wojska możemy znaleźć bogaty wybór sprzętów, także rolniczych i medycznych. Zobacz, ofertę najnowszego przetargu z AMW, na którym wiele przydatnych ruchomości można kupić za niewielkie pieniądze.

📢 Kraków. Zostawiła po sobie straszny bałagan w tramwaju MPK. Posprzątał motorniczy MPK w Krakowie opublikowało zdjęcia bałaganu w tramwaju. Zdjęcia zrobił motorniczy po jednym z kursów na linii nr 10 w ubiegły piątek. Po wyjściu z wagonu, m.in. mamy z dzieckiem, zostało mnóstwo śmieci. Motorniczy sam wszystko posprzątał w przerwie między kursami i tramwaj mógł spokojnie przewozić kolejnych pasażerów. "Nas tylko zastanawia, czy naprawdę tak trudno jest wysiadając z tramwaju zabrać ze sobą śmieci i wyrzucić do kosza?" - pisze MPK na Facebooku.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 50. Odważna sesja zdjęciowa Seyran. Streszczenie odcinka [06.11.23] Seyran bierze udział w sesji zdjęciowej. Okazuje się, że jest niezwykle fotogeniczna. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 50. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 220. German zostaje śmiertelnie dźgnięty nożem w więzieniu. Streszczenie odcinka [02.11.2023] Felite otrzymuje z więzienia straszną wiadomość. Nie może w nią uwierzyć. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowania niż mu się wydaje. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 220. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 221. Pablo zrywa z Leonor. Streszczenie odcinka [03.11.2023] Felipe nie może uwierzyć, że German nie żyje. Ma podejrzenia, że nie jest to prawdą. Co dokładnie stało się z mężczyzną? Już teraz przeczytaj streszczenie 221. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk).

📢 Takie emerytury będą w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 Nocny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Targowisku. Zderzenie samochodów ciężarowego z osobowym Nocą z poniedziałku na wtorek (30 na 31 października) doszło do wypadku w Targowisku w gminie Kłaj. Na skrzyżowaniu dróg krajowej nr 94 i wojewódzkiej nr 963 zderzyły się dwa samochody ciężarowy z osobowym. Z pierwszych relacji służby wynikało, że nie ma osób poszkodowanych. Wylane płyny spowodowały duże utrudnienia w ruchu. Droga krajowa była zablokowana. 📢 Wykopki! Tak kiedyś zbierano ziemniaki. Zobacz, czy chce się wracać do tamtych czasów 21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Zakazany owoc odc. 339. Ender knuje intrygi w pracy. Streszczenie odcinka [08.11.23] Asuman odwiedza Cagataya w domu, mając nadzieję, że uzyska tam pomoc. O co chodzi? Co knuje Ender? Już teraz przeczytaj streszczenie 339. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 343. Intymne zdjęcia z łóżka. Yildiz będzie w szoku. Streszczenie odcinka [14.11.23] Yildiz nie spodziewa się tego, co szykuje dla niej Kumru. Tymczasem Cagatay nie może się pozbierać. Co zrobi tym razem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 343. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 344. Feyza chce zbliżyć się do Dogana. Streszczenie odcinka [15.11.23] Dogan nie jest w stanie zaakceptować zachowania swojej córki. Yildiz nie może więc liczyć na jego wsparcie. Co jeszcze się wydarzy? Czy Arzu będzie mieć kłopoty? Koniecznie przeczytaj streszczenie 344. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 W górach halny. Na Kasprowym wieje z prędkością 130 km/h. Wiatr łamie drzewa w Zakopanem Rośnie liczba interwencji straży pożarnej w powiecie tatrzańskim związanych z wiatrem halnym. Strażacy zanotowali już 25 wyjazdów - głównie do powalonych drzew. - Na szczęście nikt nie został ranny na skutek silnego wiatru - mówi Andrzej Król-Łęgowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Burmistrz Niepołomic usłyszał wyrok. O co był oskarżony? Burmistrz Niepołomic i jego zastępca stanęli przed sądem, po tym jak w 2019 roku zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Usłyszeli właśnie wyroki w zawieszeniu. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 31.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Północna Obwodnica Krakowa. Nowe zdjęcia, coraz więcej asfaltu, ale kiedy pojedziemy? Tunele 88 proc., mosty 92 proc., konstrukcje oporowe 94 proc. - nieźle, szkoda jednak, że drogi to 61 proc. Tak prezentuje się dziś stan realizacji prac na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Roboty postępują, pojawiają się kolejne warstwy asfaltu, ale są też miejsca, gdzie grunt jest dopiero utwardzany. Zobaczcie postęp prac na najnowszych zdjęcia z końcówki października 2023.

📢 Derby oldbojów na remis, ale mistrzostwo Krakowa dla Wisły Derby Cracovia - Wisła były ostatnim akcentem sezonu w lidze oldbojów. Zakończyły się remisem 1:1. Mistrzem Krakowa już wcześniej została „Biała Gwiazda”, która po końcowym gwizdku została udekorowana przez Krzysztofa Szopę, członka prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 📢 Kraków. Zbierają podpisy, by w parku Szymborskiej przy ulicy Karmelickiej nie stanął pomnik Orląt Lwowskich Jest obywatelski projekt uchwały, którego przegłosowanie przez Radę Miasta Krakowa może oznaczać rezygnację z pomysłu postawienia w parku im. Wisławy Szymborskiej pomnika ku czci Orląt Lwowskich. Organizatorzy akcji namawiają do składania podpisów na Facebooku. Minimum trzeba ich 300, by projekt uchwały trafił na sesję rady. Z tego co wiadomo szybko ich przybywa...

📢 Kraków. W nocy tramwaje stanęły na ulicy Dietla. Doszło do ataku nożem. Policja szuka sprawcy W poniedziałkową noc tramwaj nie mogły przejechać przez ulicę Dietla. Powodem była interwencja policji. Na przystanku przy skrzyżowaniu ze Starowiślną doszło do poważnego pobicia mężczyzny, został też ugodzony nożem. Przyjechała karetka, radiowozy. Policja prowadzi czynności operacyjne i szuka sprawcy. 📢 Widokowa ścieżka rowerowa powstanie wokół kamieniołomu pod Krakowem. To miejsce na wygasłym wulkanie z historią. Mamy zdjęcia wyrobiska Wybudują szlak pieszo-rowerowy wokół nieczynnego kamieniołomu w Miękini w gminie Krzeszowice. To będzie nie tylko trasa po pięknym widokowo terenie ze sporym stawem, ale także miejsce edukacyjne z trasą geologiczną. Całość powstaje tu na wygasłym wulkanie. Są nie tylko pomysły budowy szlaku dla pieszych i rowerzystów, ale jest także podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zajrzyj do luksusowego domu piosenkarki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków.

📢 Odkrycie w kościele Bożego Ciała w Krakowie: epitafia odnalezione po 250 latach Trwa kolejny etap renowacji wnętrza Bazyliki Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu - i przynosi rewelacyjne odkrycia. Podczas demontowania do konserwacji ołtarza Trójcy Przenajświętszej znaleziono na filarze za nim dwa renesansowe epitafia. "Uznano je za bezpowrotnie stracone, a okazało się, że przez 250 lat pozostawały ukryte" - komentuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

📢 Nie żyje Jerzy Mruk, legendarny hokejowy trener W wieku 85 lat zmarł Jerzy Mruk, wybitny polski trener hokejowy, były zawodnik m.in. Cracovii i KTH Krynica. Był m.in. inicjatorem wprowadzenia systemu play-offów w polskich rozgrywkach ligowych. Jako drugi trener i asystent reprezentacji Polski jest rekordzistą pod względem prowadzonych spotkań drużyny narodowej – 161. 📢 Potrąceni matka i dwuletnie dziecko. Film mrożący krew opublikowali policjanci z Wieliczki, wózek z dzieckiem obrócił się nad przejściem Przerażające zdarzenie miało miejsce w centrum Wieliczki na ul. Mickiewicza. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potracona została matka i jej malutkie dziecko w wózku. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 30 października, około godz. 13. Potrącona została 40- letnia kobieta i jej dwuletnie dziecko. Cudem dziecko i matka nie doznali poważnych obrażeń.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Czy nowa, ekologiczna forma pochówków, przyjmie się w Krakowie? Las Pamięci funkcjonuje już chociażby w Poznaniu Radny miejski Łukasz Sęk wychodzi z innowacyjną propozycją i zwraca się do prezydenta Krakowa o wprowadzenie nowego modelu pochówków na cmentarzach komunalnych w Krakowie. Chociaż pochówki ekologiczne nie są jeszcze powszechnie praktykowane w naszym kraju, to zdecydował się na nie już chociażby Poznań. W Lasach Pamięci, czyli w wydzielonych przestrzeniach cmentarnych, nie ma płyt nagrobnych, a urny, które są umieszczane bezpośrednio w ziemi - stworzone są z materiałów biodegradowalnych. - Moją intencją nie jest wypieranie tradycyjnych modeli pochówków, a jedynie uzupełnienie oferty świadczonych usług przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych - podkreśla radny Sęk.

📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu. 📢 Proszowice. Kwestowali na cmentarzu, aby ratować zabytkowe groby. W środę ciąg dalszy W niedzielę odbywała się pierwsza część tegorocznej kwesty na ratowanie zabytków proszowickiego cmentarza. Do puszek wolontariuszy trafiło ponad cztery tysiące złotych. Organizatorzy kwesty liczą jednak, że to tylko dobry początek. Zasadniczą część zbiórki zaplanowano na środę, 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 30.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 30.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Proszowice. Mali piłkarze z Akademii Piłkarskiej Proszowianka zagrają z wielkimi europejskimi firmami Urodzeni w 2016 roku zawodnicy Akademii Piłkarskiej Proszowianka U8 dopisali kolejny punkt do listy swoich tegorocznych sukcesów. W rozegranych w Licheniu eliminacjach do turnieju Super Cup zajęli drugie miejsce i wystąpią w majowym finale. Tam ich przeciwnikami będą rówieśnicy z takich klubów jak Anderlecht Bruksela, Sporting Lizbona czy FC Kopenhaga.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja z sezonu 2023 [29.10] Zakończyły się wakacje, za oknem jesień, ale pamięć o inwazji prawdziwych Januszy na plaże pozostaje. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza, edycja z sezonu 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Dla jednych rupieciarnia, dla innych cuda na wyciągnięcie ręki. Targ staroci na Kazimierzu W skrócie można powiedzieć, że tu można kupić wszystko. Pokryty patyną czasu perełki, które czasy świetności mają za sobą, czekając na ponowne odkrycie: przedmioty codziennego użytku: sztućce, porcelana, szkło nierzadko ze stemplem znanych i prestiżowych wytwórni, płyty, stare magazyny, aparaty fotograficzne i telefoniczne, ordery, biżuteria, pocztówki i tabliczki z nazwami ulic. To raj dla kolekcjonerów.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Zobacz najlepsze MEMY. Z czego śmieją się internauci? Zmiana czasu 2023 na zimowy już w nocy z 28 na 29 października! Z tego powodu w nocy przestawiamy zegarki z godziny z 3:00 na 2:00, a więc śpimy o godzinę dłużej. Jak zmianę czasu widzą internauci? Co ich bawi? Sprawdź w naszej galerii!

📢 To nie są górskie uzdrowiska, tak wygląda jesień w Nowej Hucie Zanim wpadniemy w wir przygotowań do Wszystkich Świętych: sprzątania grobów czy pakowania się przed wyjazdem na odległe cmentarze, warto złapać ostatnie promienie jesiennego słońca. Zwłaszcza, że od niedzieli zmrok będzie zapadał wcześniej - w nocy z sobotę na niedzielę wypada bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. My zajrzeliśmy do parków Nowej Huty, zdecydowanie można tu naładować akumulatory i odetchnąć bez konieczności dalekich wypraw.

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto dziecko Friza i Wersow, youtuberów z Krakowa. Mała Maja ma życie jak z bajki. Tak żyje szczęśliwa rodzina! Kilka miesięcy temu, świat internetu obiegła wiadomość o narodzinach najmłodszej polskiej influencerki. Mowa o małej Mai - córki pary youtuberów z Krakowa. Córka Friza i Wersow we wrześniu skończyła 3 miesiące, a była już w tylu pięknych miejscach! Rodzice nieźle ją rozpieszczają. Zobaczcie sami. 📢 Groby znanych osób, wybitnych twórców, zasłużonych mieszkańców na cmentarzach: Rakowickim, Salwatorskim, Podgórskim Nowym i Starym Nekropolie takie jak cmentarz Rakowicki, Salwatorski czy Stary Cmentarz Podgórski są miejscem pochówku zarówno zwykłych obywateli Krakowa, jak i tych zasłużonych i sławnych: artystów, naukowców, przedstawicieli znanych rodów, działaczy niepodległościowych i społecznych, uczestników obu wojen światowych czy np. architektów, którzy odcisnęli piętno na przestrzeni miasta. Przed dniem Wszystkich Świętych pomagamy odnaleźć groby osób znanych, które miały wpływ na historię Krakowa i Polski.

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Dziedzice pierwszych polskich kapitalistów przejmują imperia Firmą trzeba zarządzać jak armią, ale tak, jakby znajdowała się w stanie wojny - uważa Janusz Filipiak, twórca Comarchu. Na Zachodzie mówią, że pierwsze pokolenie firmę buduje, drugie utrzymuje, trzecie trwoni majątek. U nas drugie pokolenie nie ma wyjścia: rozwinie firmy lub zginie.

