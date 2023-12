Prasówka 1.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta ”?

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [1.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [1.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

Prasówka 1.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [1.12.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [1.12.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Horoskop dzienny na 2 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 2 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Wielki korek na południu Krakowa. Nie działa sygnalizacja na rondzie Matecznego Sznur aut ciągnie się prawie od ronda Grunwaldzkiego aż po Kamieńskiego i Wadowicką. Najgorzej jest jednak na rondzie Matecznego gdzie zawiodła sygnalizacja świetlna. Pogoda, śliska nawierzchnia i ostrożność kierowców (słuszna) potęgują korek. 📢 Miechów. Strażacy walczą z pożarem domu na ulicy Podzamcze W czwartek po południu wybuchł pożar domu jednorodzinnego na ulicy Podzmacze w Miechowie. Na miejscu trwa akcja gaśnicza.

📢 Gmina Nowe Brzesko. Przetarg na projekt mostu na Wiśle… unieważniony Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie unieważnił ogłoszony w październiku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego mostu na Wiśle, który ma powstać między miejscowościami Śmiłowice (gmina Nowe Brzesko) a Świniary (gmina Drwinia). Postępowanie prawdopodobnie zostanie wkrótce powtórzone. 📢 Grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Co teraz robią? W historii było wielu piłkarzy, którzy grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Byli też trenerzy, którzy prowadzili oba kluby. W GALERII prezentujemy ich sylwetki. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 KAS zmierzył stężenie dwutlenku azotu w 44 lokalizacjach Krakowa. Normy przekroczone kilkukrotnie. Pomoże SCT? Krakowski Alarm Smogowy zmierzył stężenia dwutlenku azotu w 44 lokalizacjach w Krakowie, w tym m.in. na ulicy Opolskiej czy al. Krasińskiego. We wszystkich punktach pomiaru przekraczały one rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia. - Dalsza poprawa jakości powietrza w Krakowie będzie wymagać utworzenia skutecznej Strefy Czystego Transportu - mówią eksperci z KAS.

📢 Niegardów. Janusz Korczak patronuje szkole ponad pół wieku. To nie był prosty wybór W Szkole Podstawowej w Niegardowie świętowano w czwartek pięćdziesięciolecie nadania placówce patrona – Janusza Korczaka. I choć dzisiaj taki wybór wydaje się pozbawiony kontrowersji, pół wieku temu wcale tak nie było. Przeciwko Korczakowi bardzo protestowali przedstawiciele ówczesnych władz partyjnych. 📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Marszałek Sejmu w Krakowie. Szymon Hołownia spotkał się z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 30 listopada w czwartek, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyjechał do Krakowa, by spotkać się z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Spotkanie krakowskich licealistów z Marszałkiem Sejmu odbyło się w ramach lekcji obywatelskiej. - W dwa tygodnie da się zrobić dużo. Naprawdę na sali sejmowej jesteśmy w stanie zrobić wiele - mówił Szymon Hołownia. W spotkaniu wziął również poseł z Krakowa Rafał Komarewicz. 📢 Te zdjęcia Krakowa po prostu zachwycają. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądało nasze miasto! Zdjęcia Krakowa sprzed lat doskonale ukazują to, jak wielką metamorfozę przeszło nasze miasto. Wiele budynków zniknęło, na ich miejscu pojawiły się inne. Na osiedlach zrobiło się gęściej, a na drogach tłoczniej. Oto jaki Kraków uchwycili w obiektywie nasi fotoreporterzy zaledwie kilka lat temu!

📢 Te kamienice w centrum Krakowa są na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg. Kosztują grube miliony! Rynek nieruchomości w Krakowie nigdy nie przestaje zaskakiwać. W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu zaczynają się pojawiać oferty sprzedaży kamienic. Niektóre z nich zlokalizowane są w samym centrum miasta. Chciałbyś zostać właścicielem kamienicy? Zobacz, ile musiałbyś za nią zapłacić. Oto przegląd najciekawszych ofert. 📢 Myślenicie. Włamali się do... zabawek dla dzieci. Ukradli monety. Odjechali białym BMW. Kojarzycie ich? Policja prosi o pomoc Myśleniccy policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży z włamaniem, do której doszło w dniu 25 października 2023 roku w galerii myślenickiej. Sprawcy włamali się do dwóch urządzeń – automatów przeznaczonych do zabawy dla dzieci uszkadzając je i zabrali z nich pieniądze. W zdarzeniu brało udział (łącznie 5 sprawców – 3 mężczyzn i 2 kobiety).

📢 Krwawa libacja alkoholowa pod Krakowem. Atak nożem, próba zabójstwa i aresztowanie Gruzina. Dwie osoby ciężko ranne trafiły do szpitala Drastycznie zakończyła się impreza alkoholowa w gminie Skała. Podczas raczenia się alkoholem doszło do awantury, kłótni i zaatakowania nożem dwóch osób. Z poważnymi ranami klatki piersiowej i brzucha trafili do szpitala. Sprawca ataku, 39-letni obywatel Gruzji, trafił do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. 📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Czego tym razem pozbywa się wojsko? Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił przetarg pisemny publiczny na sprzedaż samochodu, który już nie jest potrzebny armii. To dwunastoletnia skoda kombi. Przetarg odbędzie się w grudniu. Warto przypomnieć, że krakowski oddział AMW prowadzi także sprzedaż bezprzetargową przedmiotów z demobilu - w swoim sklepie przy ul. Księży Pijarów 3. Od wojska można też kupować przez Internet. Sprawdziliśmy, jakie nowości oferuje tu AMW.

📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Kraków. Lekcje z widokiem na... dziki. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się w centrum Nowej Huty W ciągu ostatnich dni dziki upatrzyły sobie teren Nowej Huty. W środę wieczorem widziane były pod blokiem na Centrum D, a wcześniej dzikie zwierzęta urzędowały pod oknami Szkoły Podstawowej nr 91 na osiedlu Handlowym w Nowej Hucie. Były tak blisko placówki, że dzieci robiły im zdjęcia z sal lekcyjnych. 📢 Potrawy wigilijne. TOP 10 dań z makiem na świąteczny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania z makiem na Wigilię - przepisy. Kluski z makiem, pierogi z makiem, makowce… Dania z makiem na wigilijnym stole muszą się pojawić. Mak, według wierzeń, symbolizuje bogactwo. Zjedzenie potraw z makiem ma zapewnić dostatek. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie potrawy z makiem przygotowują na Wigilię nasi Czytelnicy. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Potrawy wigilijne. Przepisy na karpia. TOP 10 pomysłów na wigilijnego karpia [PRZEPISY] Przepis na wigilijnego karpia. Karp smażony, karp w galarecie, karp po zatorsku, karp w migdałach… Zobaczcie TOP 10 przepisów na wigilijnego karpia. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jak karpia na Wigilię przygotowują nasi Czytelnicy. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie 2023. Te słodkości przygotujesz w mniej niż godzinę [PRZEPISY] Szukacie przepisu na łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na szybkie pierniki, makowce, serniki, czy ciasta z orzechami! Te placki przygotujesz w mniej niż godzinę, a efekt zaskoczy wszystkich!

📢 Tragedia w Andrychowie. Wyziębiona 14-latka zmarła w szpitalu. Nastolatka przez kilka godzin czekała na pomoc. Sprawa w prokuraturze W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko. 📢 Wyjątkowe śledzie na wigilijny stół. TOP 10 propozycji naszych Czytelników na efektowne śledzie na Boże Narodzenie 2023 [PRZEPISY] Tatar ze śledzia, śledzie z rodzynkami, śledzie ze śliwkami, tartaletki z tatarem śledziowym... Śledzi nie może zabraknąć na wigilijnym czy bożonarodzeniowym stole. Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim pyszne śledzie na Boże Narodzenie 2023! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy naszych Czytelników.

📢 Kto będzie zwolniony z opłat abonamentu RTV w 2024 roku? Oni nie musza płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego 30.11.2023 Oni nie zapłacą za abonamentu RTV w 2024 roku? Wiemy jakie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku! Kto będzie z nich zwolniony, a kto może liczyć na zniżki? Przypominamy, że opłaty za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji podała stawki.

📢 Oto najstarsze i najbardziej luksusowe hotele w centrum Krakowa. Stoją w mieście od lat! Zobacz niezwykłe zdjęcia w kolorze Są takie miejsca, które jako krakowianie mijamy codziennie w drodze do szkoły, czy pracy i przestaliśmy już na nie zwracać uwagę. Zdarza nam się zapomnieć, że Kraków jest miastem z bogatą historią i tradycją, a niektóre budynki stoją w naszym mieście od lat. Tak jest ze słynnymi, owianymi już legendą, krakowskimi hotelami, które od lat (niektóre od ponad stu!) stoją w sercu miasta. Poznajcie ich historie, a na kolorowych archiwalnych zdjęciach zobaczcie, jak dawniej wyglądały.

📢 Potrawy wigilijne. Sałatka na Wigilię. Zobacz TOP 10 sałatek na świąteczny stół [PRZEPISY] Sałatki na Wigilię – sprawdzone przepisy. Na Święta Bożego Narodzenia nie może zabraknąć sałatek. Sałatka jarzynowa, sałatka śledziowa z burakami, łatwa sałatka z ananasem to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na świąteczne sałatki. Kliknijcie w galerię i wybierzcie jeden ze sprawdzonych przepisów. Kolejne przepisy na następnych kartach.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 78. Seyran uwodzi Ferita. Streszczenie odcinka [15.12.23] Dochodzi do kolejnego spotkania między Feritem a Pelin. O co mężczyzna będzie miał do niej pretensje? W jaki sposób Seyran będzie chciała uwieść Ferita? Już teraz przeczytaj streszczenie 78. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 244. Pacjent Germana umiera. Streszczenie odcinka [30.11.2023] Sytuacja Germana znacznie się pogarsza, gdy jego pacjent umiera. Tymczasem Cayetana wybiera się do opery. Kto będzie jej towarzyszyć? Od kogo Celia otrzyma ostrzeżenie? Przeczytaj streszczenie 244. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 245. Królowa oskarża Cayetanę o zbrodnię. Streszczenie odcinka [01.12.2023] Królowa jest bezlitosna dla Cayetany. Publicznie oskarża ją o straszne czyny. Czy german się za nią wstawi? Na co zachoruje Guadalupe? Koniecznie przeczytaj streszczenie 245. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 246. Celia oddaje się Jesusowi. Streszczenie odcinka [02.12.2023] Celia jest w stanie zrobić naprawdę wiele, aby pomóc swojemu mężowi. Tymczasem na Akacjową wraca ktoś, kto dawno uważany jest za zmarłego. Kto powróci? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 246. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 247. Guadalupe jest śmiertelnie chora. Streszczenie odcinka [04.12.2023] Okazuje się, że Guadalupe jest bardziej chora niż sądzono. Z kolei Servando stara się wyprodukować alkohol. Czy mu się to uda? Przeczytaj streszczenie 247. odcinka "Akacjowej 38" już teraz. 📢 Zakazany owoc odc. 362. Yildiz chce śledzić Cagataya. Streszczenie odcinka [11.12.23] Yildiz zastanawia się, co zrobić, aby wiedzieć, co robi i gdzie jest Cagatay. Wpada na pewien sprytny plan. Z kolei Dogan zastanawia się nad tym, kto ma zostać nowym dyrektorem. Na kogo padnie wybór? Przeczytaj streszczenie 362. odcinka "Zakazanego owocu" już teraz.

📢 Dziedzictwo odc. 168. Zuhal jest śmiertelnie obrażona na Ikbal. Streszczenie odcinka [06.12.23] Dochodzi do kłótni między Ikbal a Zuhal. O co jedna siostra oskarży drugą? Tymczasem Fuat wciąż myśli o Neslihanm, a Seher śpi w pokoju z Yamanem. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 168. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 171. Yaman wyrzuca Zuhal z rezydencji. Streszczenie odcinka [11.12.23] Zuhal jest wściekła na Seher i nadal próbuje jej zaszkodzić. Co takiego zrobi, że Yaman wyrzuci ją z rezydencji? Czego domyśli się Ali? Koniecznie przeczytaj streszczenie 171. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 172. Frat imponuje Neslihan. Streszczenie odcinka [12.12.23] Frat próbuje przypodobać się Neslihan. Wszystko idzie po jego myśli. Tymczasem Ibrahim chce przeprosić Czarną. Czy mu się to uda? Koniecznie przeczytaj streszczenie 172. odcinka "Dziedzictwa".

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 30.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Ralph Kaminski prywatnie. Tak żyje na co dzień gwiazda polskiej muzyki. Ostatnio nagrał HITowy utwór z małopolskim zespołem Zakopower! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to wielka gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 To była prawdziwa zima stulecia w Polsce. W 1979 roku tak nas zasypało, że do odśnieżania używano czołgów! Archiwalne zdjęcia Mówicie, że mamy atak zimy? To w takim razie co powiecie na to? Zima stulecia w Polsce to czas przełomu roku 1978 i 1979 roku. Wtedy to za sprawą rzadko spotykanego układu wyżów i niżów, do naszego kraju zaczęły napływać lodowate masy powietrza. Atak tamtej zimy charakteryzował się dużymi różnicami temperatur i tak np. 31 grudnia w Białej Podlaskiej było -20.8 stopni Celsjusza, a w Międzybrodziu Bialskim temperatura wynosiła +8.7. Ulice i chodniki były zasypane całkowicie. Wyglądało to niesamowicie. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kopiec Krakusa jak twierdza osadzona na skale. Mało kto zna ten obiekt z takiej perspektywy Zdjęcia Kopca Krakusa zazwyczaj oglądamy wiosną podczas Święta Rękawki, kiedy otoczony jest średniowiecznymi obozowiskami. Okazuje się jednak, że obsypany śniegiem też potrafi robić wrażenie. Dodatkowego efektu dodaje ogromne zbocze skalne kamieniołomu Liban, na którym jest położony kopiec. Zobaczcie zdjęcia z drona!

📢 Złota Setka - ranking największych firm Małopolski 2023. Specjalny raport „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” TAURON Sprzedaż, Philip Morris Polska Distribution, MAN Trucks, PGE Paliwa oraz Canpack – oto liderzy listy stu najpotężniejszych przedsiębiorstw Małopolski. Które firmy znalazły się na kolejnych miejscach? Jakie miały przychody, ile osób zatrudniały? O tym w raporcie „Złota Setka Małopolskiego”, pierwszym takim w historii regionu, przygotowanym specjalnie dla „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski.

📢 Paznokcie na święta: czerwone, zielone, z brokatem. Inspiracje i wzory modnych paznokci świątecznych 30.11.2023 Stylizacja paznokci na święta to doskonały sposób na dodanie nutki magii do naszego wyglądu. Czerwień i zieleń to kolory, które najbardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Jednak nie oznacza to, że nie można eksperymentować z innymi barwami. Pastelowe odcienie, takie jak delikatny róż czy błękit, mogą nadawać naszym paznokciom subtelny i elegancki wygląd. Najpopularniejsze wzory paznokci na święta to renifery, gwiazdki, choinki czy kolorowe cukierki. Odrobina brokatu czy drobnych kryształków również dodadzą paznokciom elegancji i efektu świątecznego błysku. Zobacz 25 inspiracji modnych paznokci na święta.

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 30.11 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach. 📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka 30.11 Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku. 📢 Wielki słup dymu pod Suchą Beskidzką w Budzowie. Pożar tuż przy drodze wojewódzkiej Budzów, w pobliżu drogi DW956 - pożar budynku. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce docierają liczne zastępy straży pożarnej. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności!

📢 Kraków. Most Dębnicki otwarty! Ale okolica to ciągle plac budowy - trwa remont Zwierzynieckiej i Kościuszki Stało się, miał zostać otwarty w pełni w nocy z 22 na 23 Listopada..., ale nie został. Udało się tydzień później. Most Dębnicki o godz. 6 rano, w czwartek, 30 listopada br. został po remoncie w pełni otwarty dla ruchu. Przejazd jest możliwy wszystkimi pasami w obu kierunkach. Teraz... zapewne zacznie się remont mostu Zwierzynieckiego, który zaliczył falstart. Prace rozpoczęły się, gdy Dębnicki nie był jeszcze skończony, co tak rozsierdziło mieszkańców, że władze Krakowa nakazały wstrzymanie prac. Otwarcie Dębnickiego to jednak nie koniec utrudnień w tym rejonie Krakowa. Trwają przecież prace na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki. Remont mostu Dębnickiego przejdzie też do historii miasta z innego, tragicznego, powodu...

📢 Smog w Małopolsce i Krakowie. Codzienny raport o stanie powietrza 30.11.2023 Smog nie odpuszcza. To już trzeci dzień z mocno przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza. Wprowadzono 2 stopień zagrożenia dla powiatu krakowskiego, a 1 stopień zagrożenia dla miasta Nowego Sącza, powiatu miechowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, proszowickiego i suskiego. Zobaczcie gdzie jest najgorzej. Mróz trzyma, ruszyły węglowe piece, samochody dokładają spalin... Rano mieliśmy pierwszy stopień zagrożenia, ale sytuacja się pogarsza. 📢 Kraków. Zakrzówek w śniegu, urzędnicy walczą by powstała tam kawiarnia. Nowy, korzystniejszy przetarg Zakrzówek broni się przed mrozem. Park przykrył śnieg, ale krakowska laguna broni się przed lodem. Choć na przykrytych śniegiem pomostach trzeba uważać, bo zapewne ślisko. W tych pięknych okolicznościach przyrody, urzędnicy próbują tego czego nie udało im się zrobić latem. Próbują wynająć część budynku pod kawiarnie. Przetarg jest o tyle inny niż poprzedni, że zwiększono powierzchnię do wynajęcia. O co? Przeczytajcie i zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Kraków. Schron przeciwlotniczy powstaje w... piwnicy nowohuckiego bloku. Tomasz Mierzwa chce pokazać, że każdy może to zrobić w trzy dni Jedna osoba powinna sobie poradzić z przekształceniem piwnicy w bloku w schron w przeciągu trzech dni. To, co nam jest potrzebne to głównie kreatywność, bo wyposażenie schronu można zbudować z rzeczy, których używamy na co dzień - blaty mebli, zepsuty stolik, stara miska itd. - mówi Tomasz Mierzwa z Fundacji Freedom Space, która wspiera ludzi w kryzysie, np. w sytuacji wojny. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Nowe zdjęcia z drona, a gotowa w 85 proc. GDDKiA opublikowała najnowsze zdjęcia lotnicze z postępu prac na budowie Północnej Obwodnicy Miasta. Ma ona odciążyć ruch tranzytowy przez Kraków i połączyć się z budowaną trasą S7 węzłem Mistrzejowice. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii, a jak wygląda postęp prac w liczbach. Sumarycznie to ok. 85 proc., ale nie wszystko jest robione równomiernie.

📢 Nowy hotel stanie w centrum Krakowa tuż obok Dworca Głównego. Inwestor, Orbis, już rozpoczął budowę Grupa AccorInvest, właściciel spółki Orbis rozpoczął w Krakowie budowę hotelu. Będzie to siódmy hotel Grupy AccorInvest/Orbis w stolicy Małopolski, pod marką z portfolio Accoru w segmencie lifestyle. Otwarcie hotelu zaplanowane jest w drugim kwartale 2025 r. Hotel powstaje w centrum miasta przy ul. Worcella. 📢 Ten zamek zwiedzisz nocą. Przyjeżdżają do niego turyści z całej Polski W obrębie Krakowa znajduje się wiele zamków. Nie każdy jednak wie, że na długiej liście miejsc, które można odwiedzić, znajduje się taki, który dostępny jest dla turystów także nocą. Dodatkowo oddalony niewiele ponad godzinę od stolicy Małopolski. Jest to szczególna okazja dla miłośników niecodziennych wrażeń. Zamek w czasie nocnego zwiedzania oferuje szereg atrakcji, a to doskonała okazja na nietypowy i szybki wypad!

📢 Miechów. Samochód na wodę zatankują w klasie. Szkoła ma ekopracownię Samochód napędzany wodorem, miniogniwa fotowoltaiczne, mikroskop wyposażony w kamerę. To tylko niektóre przedmioty, z których od kilku dni mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie. W tym tygodniu została tu oddana do użytku pierwsza na terenie miasta i całej gminy ekopracownia. Dzięki niej zajęcia z biologii, chemii, czy fizyki powinny stać się o wiele ciekawsze. 📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii.

📢 Kraków. Słynne krypty u reformatów czeka generalny remont. Ale nie będzie powrotu do zwiedzania Zakończono opracowywanie projektu zabezpieczenia krypt kościoła św. Kazimierza przy ul. Reformackiej w Krakowie. To słynne podziemia, w których spoczywają zmumifikowane szczątki. W przeszłości były specyficzną atrakcją Krakowa, udostępnianą zwiedzającym. Teraz są niedostępne, a ojcowie reformaci od lat próbują się uporać z problemami z wilgocią w kryptach. Jak się okazuje, po remoncie, który ma zostać przeprowadzony, nie jest przewidywane ponowne otwieranie krypt do zwiedzania. 📢 Linia Aglomeracyjna MPK pojedzie z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. Historyczny moment, nowy kierunek dla autobusów Nowa linia aglomeracyjna rusza z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. To historyczne wydarzenie, bo do tej gminy regularne linie autobusowe MPK nie docierały. Będzie tutaj kursował autobus MPK o numerze 200. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie już pochwalił się tą nową linią wskazując, że kursy ruszają w poniedziałek, 4 grudnia. Trasa poprowadzi od krakowskiej pętli Bronowice Małe do Przegini do pętli przy kościele.

📢 Pałecznica. Jubileuszowe granie w Szkole Muzycznej Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy już po raz dziesiąty rywalizowali w konkursie na najlepsze wykonanie dowolnego utworu. W gronie tegorocznych laureatów znalazło się dwóch chłopców, którzy trafili do Pałecznicy z ogarniętej wojną Ukrainy. 📢 Konsultacje w sprawie przyszłości Płaszowa i Rybitw dobiegają końca. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Klaster Rybitwy" wyciąga wnioski Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Klaster Rybitwy" podsumowuje co udało się ustalić po serii spotkań, w których intensywnie uczestniczyło wiele środowisk. Wśród głównych obaw mieszkańców pojawił się wzrost tranzytu samochodowego, zajmowanie miejsc parkingowych, podtopienia, a także wzrost uciążliwości odorowych. - Wykorzystajmy ten obszar nie po to, by coś lub kogoś zniszczyć; nie po to, by wprowadzić tu 50 czy 100 tys. mieszkańców i zmultiplikować ich problemy, lecz po to, by uzupełnić ten zaniedbany rejon Krakowa bazową infrastrukturą, instytucjami społecznymi, terenami rekreacji, zieleni i uczynić go wydajnym, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy - wyjaśnia Remigiusz Tytuła, prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Klaster Rybitwy".

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Miechów. Budowniczowie bloku już na osiedlu Parkowym Firma Remar, która będzie budować blok wielorodzinny na osiedlu Parkowym w Miechowie, formalnie objęła plac budowy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem do końca przyszłego roku powinien powstać budynek, w którym zamieszka 79 osób (rodzin). Jednocześnie należy liczyć się z tym, że prowadzenie tak dużej inwestycji w środku osiedla może powodować niedogodności dla jego obecnych mieszkańców.

📢 Tak świętowano "andrzejki" w PRL. Wróżby, wosk i śpiew. Zobacz archiwalne zdjęcia Andrzejki w czasach PRL cieszyły się ogromną popularnością. Ludzie w noc poprzedzającą dzień imienin Andrzeja spotykali się, aby wspólnie nie tylko się bawić, ale przede wszystkim wróżyć. Układanie butów przez całą salę czy wróżenie z wosku to jedne z najpopularniejszych zabaw, które wyróżniały tę noc. Dzisiaj zabawy andrzejkowe często odchodzą w zapomnienie. Jak kiedyś obchodzono andrzejki? Przejdź do galerii i zobacz jak andrzejki obchodzono w czasach PRL. 📢 Andrzejki 2023. TOP 10 przekąsek na imprezę andrzejkową [PRZEPISY] Przekąski na imprezę. Andrzejki tuż-tuż. Zobacz TOP 10 przekąsek na imprezę andrzejkową naszych Czytelników. Przepisy na ogórki faszerowane, kęski z kurczaka, paszteciki czy tartaletki. Kliknijcie w galerię, zobaczcie nasze propozycje i zaskoczcie swoich gości.

📢 Budowana estakada S7 Widoma - Kraków w Krakowie jak piramidy. Tak wygląda w środku Budowa trasy S7 Widoma - Kraków postępuje. Szczególnie widać to w rejonie Mistrzejowic, gdzie ma powstać węzeł drogowy na potężnych estakadach. Widać ich podpory, wysokie filary, ale też pojawił się fragment zawieszonej wysoko drogi. GDDKiA prezentuje zdjęcia z... wnętrza konstrukcji. To tutaj w rejonie Zesławić dojdzie kiedyś do połączenia trasy S7 z budowaną równocześnie Północą Obwodnicą Krakowa. 📢 Proszowice. Wkrótce wejdzie w życie regulamin korzystania z Rynku. Dużo zakazów Za kilka dni zacznie obowiązywać uchwalony w październiku regulamin, określający zasady korzystania z miejskiego Rynku w Proszowicach. Krótki dokument składa się głównie z zakazów i nakazów, których powinni przestrzegać wszyscy, którzy przebywają w tym miejscu. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Miechów. Seniorzy na sportowo, poetycko i tanecznie. Znamy laureatkę Nagrody im. Krystyny Barwińskiej Od piątku do niedzieli trwały w Miechowie wydarzenia w ramach Dnia Seniora oraz Miechowskiej Jesieni Kultury. Były imprezy sportowe, recytacje poezji oraz niezliczone koncerty i pokazy taneczne. Miechowska Rada Seniorów po raz pierwszy przyznała Nagrodę im. Krystyny Barwińskiej.

📢 Biórków Wielki. Dwór rodziny Woźniakowskich to już niemal całkowita ruina Kiedyś perełka lokalnej architektury i siedziba zamożnej rodziny ziemiańskiej. Otoczona dworskim parkiem i stawami, stanowiła centrum lokalnego życia. Jej właścicielami byli m. in. Ignacy Paderewski i rodzina Woźniakowskich. Dzisiaj po tamtej świetności nie zostało już praktycznie nic. Jedynie wystające zza coraz wyższych chaszczy resztki starych murów. 📢 Sławomir i Kajra dawniej. Tak wyglądali zanim zyskali sławę. Duża zmiana! Popularny gwiazdor i jego żona na archiwalnych zdjęciach Sławomir Zapała oraz jego żona Kajra od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. „Miłość w Zakopanem”, ,,Weselny Pyton” przyniosły Sławomirowi ogromną popularność. Małżeństwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Jak kiedyś wyglądali Sławomoir i Kajra? Zobaczcie ich na zdjęciach sprzed lat.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

