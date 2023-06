Prasówka 10.06.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. W piątek, 9 czerwca, po sześciu latach budowy oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem. Do września ma natomiast zakończyć się budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Tak mieszka Kasia Cichopek. Zobacz, jak się urządziła z dziećmi gwiazda „Pytania na śniadanie". Sprawdź, jaki styl lubi Kasia Cichopek Katarzyna Cichopek jest zakochana w koledze z pracy, Macieju Kurzajewskim. Lubiana prowadząca „Pytania na śniadanie" i gwiazda „M jak miłość" zupełnie zmienia swoje życie i niedługo zamieszka z partnerem w jego domu. Zaglądamy do warszawskiego mieszkania Kasi Cichopek i sprawdzamy, w jakich wnętrzach najlepiej czuje się aktorka i prezenterka.

📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz oryginalny dom polskich milionerów. Tutaj uwili gniazdko z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróżą duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [10.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia [10.06.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ulewa w powiecie miechowskim. Czaple Małe zalane W piątek po południu przez powiat miechowski przeszły silne ulewy. Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Tak wyglądają nowi Pawlak i Kargul w prequelu kultowego filmu "Sami swoi. Początek". Oto zdjęcia z planu Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji! 📢 Wypadek na DK 94 Kraków - Olkusz. W Czajowicach ranne cztery osoby. Droga była zablokowana W Czajowicach na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Krakowem a Olkuszem doszło do poważnego wypadku, w którym zostały ranne cztery osoby. Główna droga była całkowicie zablokowana. 📢 Zamkną jeden pas ruchu na zakopiance w Gaju. Powodem jest budowa wiaduktu W okolicy skrzyżowania ul. Zadziele z droga krajową nr 7 w Gaju w gminie Mogilany będą duże utrudnienia w ruchu w poniedziałek, 12 czerwca. Przez sześć godzin od 9 do 15 zamknięty zostanie jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami.

📢 10 mln zł od tajemniczego informatyka na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Prokuratura wszczęła śledztwo Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia przez miasto 10 mln zł jako darowizny na budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Postępowanie dotyczy również przekroczenia uprawnień przez miejskich urzędników, które miało polegać na przywłaszczeniu tej kwoty. - Nie widziałem dokumentu, mówiącego o wszczęciu śledztwa, ale przypominam, że oficjalnie mówiliśmy gdzie i kiedy zostały przekazane pieniądze, a pracodawca darczyńcy przysłał nam oświadczenie mówiące o tym, że 10 mln złotych pochodzi z legalnego źródła - komentuje na gorąco sprawę Dariusz Nowak z biura prasowego krakowskiego magistratu.

📢 Comarch Janusza Filipiaka rzuca wyzwanie platformom zakupowym. Krakowska firma niedługo startuje z nowym projektem: wszystko.pl Comarch nową platformę zakupową wszystko.pl rozwija od kilkunastu miesięcy. Polska firma technologiczna start portalu zapowiadała na koniec czerwca, teraz znana jest już konkretna data – 29 czerwca. Od tego dnia serwis będzie dostępny dla wszystkich sprzedawców i kupujących w internecie. - Jest luka w rynku e-commerce i chcemy ją wypełnić. Oczekiwania rynku w stosunku do wszystko.pl są spore. W tej chwili wyzwaniem jest, aby temu sprostać - mówił kilka tygodni temu dla PAP Biznes Janusz Filipiak, właściciel i prezes Comarchu, a także Cracovii.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend (9-11 czerwca) w Miechowie Pociąg kursujący między Krakowem a Piłą będzie od niedzieli nosił nazwę Miechowity. O tym i innych weekendowych wydarzeniach w Miechowie piszemy poniżej.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Ależ ona się zmieniła! Paulla przeszła niesamowitą przemianę. Już nie przypomina dawnej siebie. Spójrz na te zdjęcia Paulla, czyli Paulina Ignasiak, to piosenkarka, która swego czasu zachwyciła Polaków barwą głosu. Ma na swoim koncie kilka sukcesów, lecz obecnie częściej jednak wspomina się o jej wyglądzie. Artystkę na nowych zdjęciach wręcz trudno jest rozpoznać. W porównaniu z dawnym wizerunkiem zmienił się przede wszystkim kolor włosów, choć nie tylko.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje 32-letni turysta. Zginął pod Świnicą Do śmiertelnego wypadku turysty doszło w rejonie Świnicy w Tatrach Wysokich. Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się, po czym spadł ok. 300 metrów. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Dziedzictwo odc. 48. Koszmary senne. Streszczenie odcinka [13.06.23] Wszyscy wciąż dochodzą do siebie po ostatnich wydarzeniach związanych z Seher. Tymczasem Begum jest zła na Alego. Dlaczego? Czy Osman w końcu zaakceptuje jego decyzję? Koniecznie przeczytaj streszczenie 48. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 9.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 9.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Jawornik. Potrącenie pieszego na zakopiance. Do wypadku doszło w pobliżu kładki dla pieszych W czwartek (8 czerwca) po godz. 23 na zakopiance w Jaworniku (gm. Myślenice) w rejonie skrętu w kierunku Sułkowic doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Przez około dwie godziny jezdnia w kierunku Krakowa była zablokowana. Na miejscu obecne były służby. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 9.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 9.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 9.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwór i kościół w Modlnicy? Gdzie w Olkuszu odnajdziemy strojeńce? Święto małopolskich zabytków już po raz dwudziesty piąty zaprasza do odkrywania tajemnic, słuchania opowieści i zaglądania tam, gdzie na co dzień zajrzeć nie sposób. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem odbywają się pod hasłem „Ornament” i przez trzy weekendy czerwca (3-4 - zwiedzanie już za nami, 10-11 i 17-18 czerwca) w ośmiu wyjątkowych miejscach, wraz z przewodnikami, artystami, animatorami i pasjonatami lokalnej historii możemy zachwycać się pięknem ornamentu, symfonią natury i artystyczną pasją.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Boże Ciało 2023. Czy w to święto oraz w piątek po Bożym Ciele możemy jeść mięso? Odpowiedź nie jest jednoznaczna Boże Ciało to jedno z najważniejszych świat w Kościele katolickim, które wypada już w 8 czerwca. Wielu wiernych zastanawia się, czy tego dnia można spożywać mięso. To samo pytanie dotyczy najbliższego piątku. Czy w związku z długim weekendem katolicy mogą liczyć na dyspensę? 📢 Tanie loty z Krakowa na wakacje 2023. To jeszcze możliwe? Sprawdzamy połączenia z Balic i ceny biletów do popularnych miejsc Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim długo wyczekiwane wakacje i urlopy. Wielu Polaków marzy o wyjeździe zagranicznym, wypoczynku na piaszczystych plażach przy dźwiękach morskich fal, z daleka od pracy i trosk życia codziennego. Jednak czy w czasie inflacji będą mogli sobie na to pozwolić? Sprawdziliśmy, jak aktualnie wyglądają ceny lotów tanich linii z krakowskiego lotniska na drugą połowę lipca do popularnych wakacyjnych destynacji.

📢 Co dalej z Wisłą Kraków? Wnioski po zakończonym sezonie „Białej Gwiazdy” w I lidze Porażką zakończył się do Wisły Kraków sezon 2022/2023. Główny cel, jakim był awans do ekstraklasy nie został osiągnięty. To był bardzo trudny sezon dla klubu. Był znaczony przebudową drużyny po spadku z ekstraklasy, wojnami na górze, zmianami właścicielskimi i kolejną przebudową zespołu, który wywalczył awans do baraży. Przegrał je jednak z kretesem i w bardzo mocno rozczarowującym stylu. Porażka 1:4 z Puszczą Niepołomice w półfinale baraży to na pewno nie było to, czego spodziewali się na starcie rozgrywek kibice „Białej Gwiazdy”. Nie wszystkie wnioski po sezonie są jednak w odcieniu całkiem pesymistycznym. Ocena tego, co działo się w Wiśle Kraków od spadku w 2022 roku do końca rozgrywek naszym zdaniem powinna być chłodna, ale przede wszystkim sprawiedliwa. Wiślacki świat - tak jak życie - nie jest czarno-biały. My staramy się przedstawić nasze wnioski w sposób jak najbardziej obiektywny dla wszystkich uczestników wydarzeń ostatniego roku.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński. 📢 GIS pilnie wycofuje popularny produkt z Biedronki. Powodem wykrycie groźnych dla zdrowia bakterii. Masz ten produkt w domu? Wyrzuć go! Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu groźnych dla zdrowia bakterii Listeria monocytogenes w partii hamburgerów wieprzowo-drobiowych, sprzedawanych w Biedronce. Uwaga! Spożycie żywności zanieczyszczonej tymi bakteriami może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

📢 Dwa tygodnie do igrzysk europejskich. Kraków i Małopolska są w pełnej gotowości. Impreza będzie droższa z powodu inflacji Już za niespełna dwa tygodnie (21 czerwca) w Krakowie i Małopolsce rozpoczną się III Igrzyska Europejskie. To będzie największa impreza sportowa w tym roku w Europie. Weźmie w niej udział ok. 7 tysięcy sportowców z 48 krajów. Obiekty sportowe są już gotowe, trwają na nich ostatnie prace porządkowe, rozstawiana jest jeszcze tymczasowa infrastruktura. Koszty organizacji imprezy szacowano na 400 mln zł. Inflacja spowodowała, że trzeba będzie drożej. Jako korzyści wymieniane są inwestycje w regionie oraz promocja Krakowa i Małopolski. Transmisje telewizyjne z igrzysk mają być przekazywane do co najmniej 50 krajów. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty w Sierczy w powiecie wielickim. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego Dramatyczny wypadek miał miejsce w czwartek, 8 czerwca w godzinach popołudniowych w powiecie wielickim. Motocyklista na łuku drogi wypadł z jezdni. Znalazł się na prywatnej posesji. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza. Ratownicy medyczni i strażacy prowadzili reanimację poszkodowanego, jednak bezskutecznie. 39-letni motocyklista zmarł.

📢 Niezwykły, kwiatowy dywan na Boże Ciało. Gospodynie wiejskie z Czubrowic zaskakują swoimi pomysłami Niesamowity dywan z płatków kwiatów powstał przed kaplicą pod wezwaniem Jana Marii Vianneya w Czubrowicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Tę kompozycje zrobiły panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, zbierając wcześniej kwiaty w ogrodach i na łąkach. Z wielokolorowych płatków "utkały" niezwykły dywan na Boże Ciało. Być może przetrwa całą oktawę. 📢 Święto Bożego Ciała 2023 w Krakowie. Tysiące mieszkańców w procesji z Wawelu na Rynek Główny. "Kultura przesytu zabija wrażliwość" Tysiące krakowian wzięło udział w obchodach święta Bożego Ciała. W ramach religijnego wydarzenia ulicami Krakowa przeszła tradycyjna procesja. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii zaapelował: "Nie ma innej drogi dla Polski, jak jej wierność nauczaniu Kościoła". 📢 Błyskawiczne bramki Proszowianki. Bolesław pokonany przez młodzież W zaległym meczu I grupy krakowskiej okręgówki Proszowianka pokonała w czwartek Bolesław Bukowno 2:0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Bartłomiej Kura w 1. i Kacper Kwiecień w 47. minucie.

📢 Były prezes Wisły Kraków rozpętał burzę… Są odpowiedzi Socios i Królewskiego We wtorek Wisła Kraków przegrała z Puszczą Niepołomice 1:4 w półfinale baraży. W środę głos zabrał były prezes „Białej Gwiazdy” Władysław Nowak, który po pierwsze zapowiedział wycofanie się ze sponsorowania Wisły, a po drugie zaatakował m.in. obecnego prezesa Jarosława Królewskiego oraz ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Socios Wisła Kraków. 📢 Wypadek na torach kolejowych pod Krakowem. Pociąg zderzył się z samochodem osobowym, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci Pociąg Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Wielkich Drogach w gminie Skawina w czwartek, 8 czerwca. Było około godziny 17.15, gdy pojazd z trzema osobami - kierującą kobietą i dwójką jej dzieci - wjechał pod przejeżdżający tamtędy pociąg relacji Kraków Główny - Przeciszów.

📢 Przesławice. Pożar domu. Poszkodowaną osobę do szpitala transportował śmigłowiec LPR W czwartek około godz. 14.15 wybuchł pożar domu mieszkalnego w Przesławicach (gmina Koniusza). Paliło się w piwnicy budynku. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań zablokowana była droga wojewódzka nr 775 między Proszowicami a Słomnikami. 📢 Ekspresowy remont w Krakowie. Na igrzyska europejskie naprawili nawierzchnie dla pieszych przy stadionie Wisły ZDJĘCIA Chodnik przy stadionie Wisły od strony ul. Reymonta był do niedawna w katastrofalnym stanie. W połowie kwietnia alarmowaliśmy, że stan nawierzchni przy głównej arenie igrzysk europejskich woła o pomstę do nieba. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk europejskich udało się - w iście olimpijskim tempie - wyremontować nawierzchnie dla pieszych.

📢 Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej w gminie Miechów. Auto wypadło daleko poza pas jezdni. Są osoby poszkodowane Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 783 w Falniowie w gminie Miechów zdarzył się w czwartek, 8 czerwca. Sytuacja miała miejsce wczesnym popołudniem, gdy kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Wypadł z drogi. Są osoby poszkodowane. 📢 Samolotem z Krakowa do Tirany. Będzie nowe połączenie lotnicze z Balic na Bałkany Nowe połączenie lotnicze na Bałkany planuje otworzyć linia lotnicza WizzAir. Samoloty mają latać z Krakowa do Tirany, stolicy Albanii od wiosny przyszłego roku. Loty będą trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. 📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach.

📢 Wymień swój stary piec jak najszybciej! Teraz dotacje z programu „Czyste Powietrze” są jeszcze wyższe Koszty ogrzewania niższe o połowę albo i więcej – czy to możliwe? Tak! Teraz każdy, kto zdecyduje się na wymianę swojego starego „kopciucha” na nowoczesne ogrzewanie i przystąpi do programu „Czyste Powietrze”, może liczyć na naprawdę wysokie dotacje, nawet dwukrotnie wyższe niż wcześniej. 📢 Procesje Bożego Ciała po góralsku. Pod Tatrami to wyjątkowo uroczyste święto Pod Tatrami w każdej parafii odbyły się procesje Bożego Ciała. W Poroninie, Białym Dunajcu, w Zakopanem mieszkańcy podchodzą do tego święta w bardzo uroczysty i tradycyjny sposób. 📢 Pożar samochodu na zakopiance. Buchały wielkie płomienie ognia i kłęby dymu. Były utrudnienia w ruchu Na zakopiance - drodze ekspresowej S7 w Lubniu w czwartek, 8 czerwca, przed południem - około godz. 10.20 doszło do pożaru samochodu osobowego. Pojazd zapalił się tuż przed tunelem drogowym. Były ogromne płomienie ognia i kłęby dymu. Ze wstępnych informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych.

📢 Inauguracja akcji Odkryj Beskid Wyspowy już w niedzielę. Urbania Góra czeka na odkrycie W niedzielę (11 czerwca) odbędzie się inauguracja tegorocznej, czternastej już edycji akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. Od 2016 roku pierwszym zdobywanym szczytem jest Urbania Góra i tak będzie także tym razem. To okazja, aby zobaczyć wyjątkowe dzieło miejscowego artysty ludowego Józefa Wrony - Kalwarię Tokarską. Zbiórka o godz. 9 przed Urzędem Gminy Tokarnia. 📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. Oto TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać piękną panoramę miasta! Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 To z nią Piotr Fronczewski zdradził żonę. Płomienny romans z aktorką Joanną Pacułą wyszedł na jaw po latach Piotr Fronczewski to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. To on wcielił się m.in. w rolę Pana Kleksa czy Jacka Kwiatkowskiego w „Rodzinie zastępczej”. Od blisko pół wieku jego żoną jest Ewa Fronczewska. Jak się okazuje, ich małżeństwo nie zawsze było sielanką. W 2015 roku aktor przyznał, że przed laty zdradził żonę. Jego kochanką była koleżanka po fachu. 📢 Kraków. Aleja Róż wygląda tak, jakby ktoś rozwinął tu zielony dywan. Podoba Wam się zrewitalizowane serce Nowej Huty? Od kilku dni mieszkańcy Nowej Huty mogą cieszyć swoje oczy widokiem zielonej trawy w centralnej części al. Róż. Rezultat ostatnich prac przy rewitalizacji tego miejsca najlepiej widać z perspektywy lotu ptaka. Zobaczcie, zieloną symetrię serca Nowej Huty!

📢 Nie tylko Wodogrzmoty Mickiewicza. Oto TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Zachwycające miejsca. Jak do nich dotrzeć? Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. 📢 Straszny dwór przed pałacem w Piekarach. Niezwykłe widowisko w plenerze z aktorami Teatru Albertus Wyjątkowe otoczenie pałacu w Piekarach w gminie Liszki stało się plenerową scenerii, w której odbyło się widowisko "Straszny dwór" w wykonaniu aktorów - amatorów z Teatru Albertus. Przedstawienie opowiadające o czasach zaborów, łączące watki romantyczne i komediowe zgromadziło setki widzów.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Igrzyska Europejskie w Krakowie. Ogłoszono zmiany w organizacji ruchu drogowego Już 21 czerwca rozpoczną się Igrzyska Europejskie 2023. W imieniu komitetu organizacyjnego przedstawiamy informacje na temat ograniczeń w ruchu drogowym w Krakowie i miejsca w Małopolsce, które również będą areną zmagań sportowców lub miejscem ich pobytu. Igrzyska europejskie potrwają do 2 lipca 2023 roku.

📢 Dachowanie w Krzeszowicach. Poszkodowane matka z 8-miesięcznym dzieckiem W Krzeszowicach na osiedlu Czatkowice doszło do wypadku. We wtorek, 6 czerwca w godzinach popołudniowych dachował samochód osobowy. Jechała nim kobieta z 8- miesięcznym dzieckiem. Obydwoje zostali poszkodowani, trafili do szpitala. 📢 Rajdy samochodowe, czyli odcinek specjalny Macieja Hołuja. Pasja liczona na sekundy Rajdowym samochodem wjechał do budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na wystawę zdjęć. A wydawało się, że to niemożliwe. Wystawa "Jadą wozy kolorowe" wysoko podniosła poziom... adrenaliny, frekwencji i zmieniła tor kultury. Stoi za tym Maciej Hołuj, myśleniczanin, były pilot rajdowy, fotograf rajdów i nasz reporter - były dziennikarz "Dziennika Polskiego".

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! Zobacz! Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie! 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Radziemice. Sugestywne ćwiczenia strażaków. Była „krew” i otwarte „rany” Kilkudziesięciu strażaków brało udział we wtorkowych ćwiczeniach powiatowych w centrum Radziemic. Pracy mieli mnóstwo, bo scenariusz zakładał nietypowy pożar, wypadek z udziałem wielu poszkodowanych oraz konieczność zbudowania prawie kilometra linii gaśniczej.

📢 Którędy pojedzie premetro w Krakowie? Budowa tunelu pod centrum ma się rozpocząć w 2029 roku. Ruszyły konsultacje O budowie metra w Krakowie dyskutuje się od lat. Obecnie doczekaliśmy się etapu, w którym powstały już konkretne plany budowy pierwszego odcinka premetra w Krakowie w latach 2029-2033. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską. Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne dotyczące inwestycji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki jest proponowany dokładny przebieg nowej linii oraz przystanki.

📢 Nawet 300 zł mandatu za używanie klimatyzacji w samochodzie. Wielu kierowców popełnia ten błąd! Za oknem letnia pogoda i robi się coraz cieplej. W takich warunkach chętnie korzystamy z klimatyzacji, która zapewnia komfortową temperaturę do podróżowania samochodem. Musimy jednak uważać na przepisy prawa o ruchu drogowym, bo nieprawidłowe użytkowanie samochodu wyposażonego w klimatyzację może nas słono kosztować. Dużo kierowców popełnia błędy, narażając się na mandat w wysokości nawet 300zł! 📢 Festiwal Orkiestr Dętych. Muzycy z całej Małopolski dali popis umiejętności na trąbach, fletach, klarnetach, puzonach To był już 24. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Amfiteatr na placu przy sanktuarium św. Jakuba Apostoła zajmowało kolejno 30 orkiestr. Ze sceny płynęły marsze, muzyka klasyczna, rozrywkowa, filmowa. Melomani mieli ucztę na cały dzień.

📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 Ostrów. Niezwykła sztafeta. Biegali przez całą dobę W Ostrowie koło Proszowic odbyła się wyjątkowa biegowa sztafeta. Mieszkańcy miejscowości oraz zaproszeni przez nich goście biegali bez przerwy przez 24 godziny. W sumie pokonali dystans prawie 1400 kilometrów!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Tytuły Człowieka Roku dla Milionów Polaków i Milionów Ukraińców. Prof. Jan Ostrowski oraz gen. Mieczysław Bieniek Małopolanami Roku Czy można jednocześnie uhonorować miliony Polaków i miliony Ukraińców? Tak – udowodnił to samorząd, przyznając 31 maja swój prestiżowy tytuł „Człowieka Roku” nie osobie, a ludziom, Polakom i Ukraińcom. - To symbol, skromny znak tego, że pamiętamy, że Małopolska pamięta o nich, o tym czego dokonali – podkreślił Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. W reprezentacyjnej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tradycyjnymi tytułami „Małopolanina Roku”, wyróżniono również prof. Jana Ostrowskiego i gen. Mieczysława Bieńka. 📢 Zaginął Krzysztof Dymiński. 16-latek spod Warszawy mógł udać się do każdego miejsca w kraju. Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach Krzysztof wyszedł z domu w Pogroszewie Kolonii, gmina Ożarów Mazowiecki pod Warszawą w sobotę we wczesnych godzinach porannych, około godz. 4. Dwadzieścia minut później wsiadł do autobusu linii 713 w kierunku Warszawy. O godzinie 5:07 monitoring miejski zarejestrował go na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Nastolatek mógł wsiąść do pociągu lub autobusu i pojechać w dowolne miejsce w kraju.

📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. 📢 Studniówka 2023. Tak się bawił Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie Tradycyjnym polonezem maturzyści z krakowskiego Zespołu Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie rozpoczęli swój przedmaturalny bal. Zabawa była przednia! Chcecie to zobaczyć? Zajrzyjcie do naszej galerii!

📢 Hipokrates 2022. Wielka Gala w Krakowie. Laureaci odebrali nagrody! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2022 w Małopolsce. Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Dni Proszowic 2022 rozpoczęte. Pierwsze zdjęcia z pierwszego dnia cyklicznej imprezy Przejazd motocyklistów zrzeszonych w grupie Jazda był pierwszym punktem tegorocznych Dni Proszowic. Kilkanaście minut później burmistrz Grzegorz Cichy przekazał młodzieży symboliczny klucz do bram miasta.

