Prasówka 10.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

Jarosławscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło dziś w nocy, na autostradzie A4 na wysokości Pawłosiowa. Kierujący audi 86-latek jadąc autostradą pod prąd, zderzył się z hyundiem. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, życia kierującego hyundaiem 42-letniego mieszkańca Rzeszowa nie dało się uratować. 86-latek z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

To mogło skończyć się tragedią. 38-letni mężczyzna jechał pociągiem do warszawskiego szpitala na przeszczep wątroby. Tymczasem z powodu awarii trakcji elektrycznej pociąg utknął na miechowskim dworcu. Chorego do Warszawy przetransportowali policjanci.

Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy.

W ostatnich dniach do Krakowa dotarł już setny autobus elektryczny. Niespodzianką jest jednak to, że jego dostawcą po raz pierwszy nie jest firma Solaris. Tym razem elektryka do Krakowa dostarczyła hiszpańska firma Irizar. To debiut tego producenta na polskim rynku jeśli chodzi o produkcję pojazdów dla komunikacji miejskiej. Kraków jest pierwszym miastem, do którego trafił nowy autobus produkcji Irizara. Według stanu na dzień 15 lipca br. komunikację miejską w Krakowie obsługiwały 633 autobusy. Jak zapowiadają urzędnicy, jeszcze w tym roku flota autobusów bezemisyjnych w Krakowie wzrośnie do ponad 120. Oprócz elektryków i autobusów hybrydowych w stolicy małopolski jeżdżą również autobusy wodorowe.

Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!