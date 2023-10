Prasówka 10.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [10.10.2023]”?

Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [10.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [10.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki [10.10.2023] Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

Trzęsienie ziemi odczuwalne w Krakowie, Nowym Sączu, Krynicy i Tarnowie! "Blok się zakołysał". Epicentrum na Słowacji Mieszkańcy Krakowa donoszą nam o odczuwalnym trzęsieniu ziemi w mieście, około godziny 20.20. Takie wiadomości płyną z różnych części miasta - od Nowej Huty i Bieżanowa, przez centrum po Prądnik Biały, Salwator i Ruczaj. Na fanpage'u "Kataklizmy w Polsce i na świecie" na Facebooku, który skupia się na śledzeniu i prezentowaniu informacji o gwałtownych zjawiskach naturalnych na całym świecie, można natomiast przeczytać, że epicentrum poniedziałkowego trzęsienia ziemi znajdowało się na Słowacji. Wstrząs był odczuwalny - jak donoszą nam Czytelnicy - w okolicach Krakowa, Muszyny, Krynicy-Zdroju, Nowego Sącza, Tarnowa, a nawet Katowic. W kilku miejsach kontrole prowadzili strażacy, nie ma informacji o stratach.

📢 Patostreamer i youtuber z Krakowa został aresztowany. Kim jest Marek M. ps. "Czujny"? Mnóstwo procesów i zrzutek w internecie Marek M. ps. Czujny, 42-letni patostreamer i youtuber z Krakowa, to agresywny przestępca? W jego sprawie toczy się w Krakowie proces o znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy oraz znieważenie ratownika medycznego i lekarza, do czego miało dojść kilka miesięcy temu w Kętach (Małopolska). Ten mężczyzna ma w całej Polsce ok. 200 różnych spraw karnych i cywilnych. I świetnie na nich zarabia. Ciągle znajduje w internecie ludzi chcących mu finansowo pomóc wyjść z "tarapatów". Ten patostreamer ma właśnie taki sposób na biznes. 📢 Debata wyborcza w TVP. To mógł być najważniejszy moment kampanii 2023. Kto zrobił najlepsze wrażenie? Sonda Gorąca atmosfera panowała w Warszawie. Nic dziwnego, gdyż dzisiejszy wieczór jest jednym z najważniejszych na przestrzeni ostatnich tygodni. O godz. 18.30 rozpoczęła się bowiem debata wyborcza, organizowana przez Telewizję Polską. Wzięli w niej udział reprezentanci największych grupowań: Mateusz Morawiecki (Zjednoczona Prawica), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Krzysztof Bosak (Konfederacja Wolność i Niepodległość), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Szymon Hołownia (Trzecia Droga) oraz Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy). Kto Waszym zdaniem zrobił najlepsze wrażenie? Sonda na końcu artykułu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [10.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej [10.10.2023] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Zmarł Andrzej Stawiarski, znany krakowski fotograf i dziennikarz Ze smutkiem informujemy, że dziś 9 października zmarł Andrzej Stawiarski, dziennikarz, fotograf, były wieloletni prezes naszego oddziału - poinformowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Krakowie: - Rodzinie i przyjaciołom śp. Andrzeja przekazujemy najszczersze kondolencje i zapewniamy o modlitwie. 📢 Miechów. Nie brak chętnych do budowy bloku. Jest z czego wybrać Osiem firm chce budować blok wielorodzinny na osiedlu Parkowym w Miechowie. W poniedziałek (9 października) zostały otwarte oferty w postępowaniu ogłoszonym przez spółkę SIM Małopolska. Rozbieżność cen między najtańszą, a najdroższą ofertą wynosi prawie 15 milionów złotych. Blok ma powstać do końca przyszłego roku. 📢 Nie żyje Ireneusz Kania. Wybitny tłumacz z Krakowa miał 83 lata Przełożył kilkadziesiąt książek z kilkunastu języków, w jego tłumaczeniach czytelnicy znają dzieła Umberto Eco, Emila Ciorana, Mircea Eliadego, Kawafisa. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie buddyzmu i kabały. Ireneusz Kania zmarł 9 października w Krakowie, w wieku 83 lat.

Piękna córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin - Zdjęcia. Iga Lis odziedziczyła urodę po matce ZDJĘCIA 9.10.2023 Iga Lis to 22-letnia córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Piękna Iga często dzieli się na instagramie swoimi zdjęciami, na których wygląda niepowtarzalnie, jak na modelkę przystało.

📢 Poliklinika Uniwersytetu Rolniczego: w Rząsce będą szkolić przyszłych weterynarzy i leczyć zwierzęta W podkrakowskiej Rząsce została w poniedziałek (9 października) otwarta Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna. Na ponad 3 tys. metrów kwadratowych obiektu będą świadczone usługi weterynaryjne, prowadzone badania naukowe, studenci weterynarii będą mieli zajęcia dydaktyczne, a absolwenci tego kierunku mają tu zdobywać doświadczenie i pierwsze szlify w zawodzie na stażach podyplomowych. W klinice będą leczone małe zwierzęta, takie jak np. chomik, świnka morska, jaszczurka, kot, pies, żółw. 📢 Wnioski po meczu Cracovii z Jagiellonią Białystok - znów trzeba bić na alarm Cracovia uległa Jagiellonii Białystok 2:4 w ostatnim meczu piłkarskiej ekstraklasy. Zespół trenera Jacka Zielińskiego znów zanotował tąpnięcie. Jaka to jest drużyna? wnioski prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Przez ulicę Lubicz nie przejadą tramwaje. Konieczna awaryjna naprawa Weekend bez tramwajów na ulicy Lubicz. 14 i 15 października, na ul. Lubicz w rejonie skrzyżowania z ul. Bosacką będą prowadzone prace związane z awaryjną naprawą torowiska tramwajowego. W tym czasie zostanie wstrzymany ruch tramwajów na odcinku „Lubicz” – „Teatr Słowackiego”. Ponadto swoje trasy w kierunku ronda Mogilskiego zmienią linie autobusowe nr 124, 152, 424 i 502. 📢 Powiat proszowicki. Dotacje na drogi. Najdłuższy odcinek w Klimontowie Siedem inwestycji drogowych z terenu powiatu proszowickiego otrzymało dofinansowanie w ramach kolejnej transzy środków Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście są trzy drogi powiatowe oraz cztery gminne. 📢 Domy, samochody, złoto, kryptowaluty i dzieła sztuki. Oto majątki posłów z Krakowa 9.10.2023 Każdemu udało się coś zaoszczędzić. Mają domy, gospodarstwa rolne, działki, mieszkania, dzieła sztuki, pianino, a nawet bibliotekę czy złoto. Większości nie udało się jednak uniknąć zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe posłów z Krakowa, którzy musieli je złożyć w związku z kończącą się kadencją Sejmu.

📢 W Krakowie mamy wyspę, w Nowej Hucie. Co się tam znajduje We wschodnich regionach Nowej Huty, gdzie rzeka Wisła oddziela Kujawy i miejscowość Brzegi... Kraków ma swoją wyspę. To tam funkcjonuje śluza Przewóz. To wąskie gardło na Wiśle, które stanowi tamę dla swobodnej żeglugi po królowej rzek w regionie małopolskim. Choć śluza/zapora łączy wyspę ze... stałym lądem to jednak patrząc okiem drona można pokusić się o porównanie tej części Krakowa do Mazur. Zobaczcie sami! 📢 Bukmacherzy prognozują, kto wygra wybory w Krakowie. Przewidują też, kto utworzy koalicję rządzącą krajem Polityczny Barometr legalnego polskiego bukmachera BETFAN wskazuje, że w okręgu krakowskim wybory wygra Koalicja Obywatelska, zdobywając 33,5 proc. głosów, natomiast w skali kraju - Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosuje 36 proc. wyborców. Według BETFAN w ogólnopolskim podziale głosów KO znajdzie się na drugim miejscu z 31,5 proc, a Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja zdobędą po 9,5 proc.

Proszowice. Trzecia Droga zaprezentowała swoich kandydatów do parlamentu W niedzielę w proszowickim Domu Kultury swoich kandydatów do Sejmu i Senatu zaprezentowała Trzecia Droga, czyli połączone siły Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Z listy komitetu do niższej izby parlamentu kandyduje trójka mieszkańców powiatu proszowickiego: Agnieszka Łanecka z Proszowic, Grzegorz Sopala ze Szklanej oraz Teresa Molong z Łętkowic Koloni, której nie było na spotkaniu.
Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] 31 maja 2023 roku Iga Świątek obchodziła 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach.

Kraków. Kantor internetowy oszukał blisko 600 osób i podmiotów gospodarczych na kwotę ponad 26 milionów złotych Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą prowadzą sprawę dotyczącą wielomilionowych oszustw przy wykorzystaniu internetowej platformy wymiany walut. Straty powstałe w wyniku przestępczej działalności kantoru online sięgają ponad 26 milionów złotych. Efektem działań śledczych jest postawienie prokuratorskich zarzutów czterem osobom.
Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.
Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 9.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

Produkty wycofane przez GIS ze sklepów. Parówki, boczek, mięso mielone - nie nadają się do jedzenia! Aktualna lista 9.10.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? 9.10.2023 Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze?

Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.
Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 9.10.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 9.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia" gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza.

W Tatrach minus 2,5 stopnia, śnieg zaczął sypać także w samym Zakopanem W Tatrach zrobiło się zimno i bardzo ślisko. W poniedziałek rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 2,5 stopnia. Szlaki są zalodzone. Śnieg zaczął sypać także w samym Zakopanem.
Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się urządziła bez męża w stolicy. Czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka rozstaje się z ukochanym

📢 W niedzielnym Cracovia Półmaratonie 808 osób zdobyło Królewską Triadę Biegową 2023 W niedzielnym Cracovia Półmaratonie Królewskim wystartowały 7634 osoby z niemal 50 krajów, a 7589 z nich zameldowało się na linii mety w TAURON Arenie Kraków. Dla 808 z nich oznaczało to również, że zdobyli Królewską Triadę Biegową 2023 za ukończenie 20. Cracovia Maraton, PGE Energia Ciepła 16. Biegu Trzech Kopców i 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Obejrzyj zdjęcia uczestników półmaratonu w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 9.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 9.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Rozbity gang dilerów narkotykowych w Małopolsce. Szefował im kibol Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową rozpracowali grupę przestępczą, handlującą narkotykami. Zatrzymanych zostało 7 podejrzanych, u których łącznie zabezpieczono ponad 3 kg środków odurzających i psychotropowych o czarnorynkowej wartości sięgającej 300 tys. zł. Wobec wszystkich zostały zastosowane środki zapobiegawcze.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 9.10.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 9.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Autostradowa obwodnica Krakowa dwukrotnie zostanie zamknięta. Muszą zdemontować linię energetyczną Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zamknięcie fragmentu wschodniej obwodnicy Krakowa S7 między węzłami Bieżanów i Przewóz. Dojdzie do tego w środę 11 października. 📢 Ciężarówka wykosiła bariery na zakopiance w Pcimiu. Duże utrudnienia w ruchu S7- zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego w okolicy miejscowości Pcim. Wskutek zderzenia ciężarówka z piaskiem przewróciła się na bariery energochłonne w pasie rozdziału. Droga w kierunku Krakowa zablokowana. W kierunku Zakopanego ruch odbywa się jednym pasem. Jedna osoba poszkodowana pod opieką pogotowia. Służby na miejscu. Występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Horoskop dzienny na 13 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 13 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 32. Ferit chce mieć dziecko. Streszczenie odcinka [10.10.23] Ferit chce zostać ojcem, jednak Seyran nie do końca jest przekonana do tego pomysłu. Co wówczas pomyśli Ferit? Koniecznie przeczytaj streszczenie 32. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 33. Bójka Pelin w klubie. Streszczenie odcinka [11.10.23] Pelin idzie z Feritem do klubu. Dochodzi do bójki z inną dziewczyną. Z jakiego powodu? Co rodzina Ferita będzie chciała ukryć przed dziennikarzami? Przeczytaj streszczenie 33. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 133. Obdarowanie uczuciami. Streszczenie odcinka [17.10.23] Yaman jest zachwycony słowami Seher i chce wykorzystać je w kampanii reklamowej. Zuhal jest wściekła. Tymczasem Melisa szczerze rozmawia z Kiraz. Co jej wyzna? Przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 134. Unikanie mężczyzn. Streszczenie odcinka [18.10.23] Kiraz ukrywa się przed Alim. Mężczyzna nie wie, o co chodzi. Tymczasem Seher stara się lekko unikać Yamana. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 134. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 200. Cayetana wykupuje kamienice. Streszczenie odcinka [10.10.2023] Cayetana ciągle żyje marzeniem, że kamienice na Akacjowej nie zostaną wykupione. Architekt Aranda spotyka się z radnymi. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 200. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 201. Architekt Aranda umiera. Streszczenie odcinka [11.10.2023] Główny sprawca planu wyburzenia Akacjowej umiera. Ktoś jednak przyczynił się do jego śmierci. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 201. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 325. Cagatay spotyka się z inną. Streszczenie odcinka [17.10.23] Ender ciągle jest źle nastawiona do Feyzy. Tymczasem ojciec Omera bierze ślub. Kto jest jego wybranką? Już teraz przeczytaj streszczenie 325. "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 9.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Nowe stoisko dla kwiaciarek daleko od Rynku Głównego, na trawniku. A kosztowało sporo... Odnaleźliśmy prototyp nowego stanowiska dla kwiaciarek, które od zeszłego roku było testowane na Rynku Głównym w Krakowie, a kosztowało ok. 114 tys. zł (lub 140 tys. zł, kwota też wzbudza wątpliwości). Stoi daleko od serca miasta, przy ul. Kopernika, na trawniku, obok krzaków. Czyżby urzędnicy uznali, że to jednak zły pomysł, by stragany z żółtymi parasolami zastępować nowoczesnym "pudełkiem"? Stoiska wzbudziły niemałe kontrowersje wśród krakowian. Miał powstać nowy prototyp, ale na razie, po roku, cisza w sprawie. Pytamy zatem urząd miasta i czekamy na odpowiedzi. 📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 9.10.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbyły się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczyły o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów. 📢 Kraków. Dla kogo Panteon Narodowy? Prof. Brückner, małżonka i trudne decyzje Jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, prof. Aleksander Brückner, którego szczątki sprowadzono ostatnio do Polski, nie spoczął w Panteonie Narodowym. Panteon, utworzony w podziemiach kościoła świętych Piotra i Pawła w Krakowie, stanowi kontynuację idei krypty zasłużonych na Skałce (jak i nekropolii wawelskiej), a więc ma być miejscem pochówku największych narodowych bohaterów. Tymczasem profesor Brückner został pochowany, wraz z żoną, na cmentarzu Rakowickim. Dlaczego?

📢 Podkrakowska Izba Gospodarcza w Skawinie świętowała 20-lecie. Pomaga przedsiębiorcom i działa charytatywnie Podkrakowska Izba Gospodarcza w Skawinie powstała w 2003 roku z inicjatywy przedsiębiorców, aby pomagać lokalnym firmom i je integrować. Pomaga nie tylko przedsiębiorcom, ale też potrzebującym. Organizuje bale charytatywne, zabawy i paczki mikołajowe dla dzieci. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Jagiellonią Białystok Porażka 2:4 to kara, jaka spotkała Cracovię za grę przeciwko Jagiellonii Białystok. "Pasy" były momentami bezradne. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII, jakie przyznaliśmy im noty. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowianka – Przemsza Klucze 0:1. Zwycięski gol pięćdziesięciolatka! W niedzielnym meczu I grupy krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka przegrała na własnym boisku z Przemszą Klucze 0:1. Jedynego gola zdobył Andrzej Barczyk w 87 minucie. Szczęśliwy strzelec w lipcu skończył… 51 lat.

📢 Kraków. Na Wesołej wystawa, archiwalne zdjęcia, a co z rozbiórką i zagospodarowaniem? Współczesne zdjęcia z lotu ptaka i archiwalne fotografie dokumentujące historię dzielnicy i pionierskich odkryć, które weszły do kanonu zarówno polskiej, jak i światowej medycyny. To wystawa „Wesoła wczoraj i dziś”, jaką do końca października można oglądać przy ul. Kopernika 19. Tylko, że mieszkańcy czekają, aby urzędnicy miejscy zajęli się w końcu nie historią a przyszłością tego rejonu miasta. Zagospodarowywanie tego kawałka Krakowa idzie im topornie, kilka miejsc wynajętych, rozpoczęta rozbiórka części budynków, która przerwana, została jednak wznowiona... 📢 V liga, grupa zachodnia. Podział punktów i kontrowersje w meczu Wieczysta II Kraków - Wiślanka Grabie W meczu 9. kolejki rozgrywek w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej 2023-2024 Wieczysta II Kraków zremisowała z Wiślanką Grabie. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 8 października na stadionie Prądniczanki Kraków. Z innych wydarzeń - z pracy w Olkusz zrezygnował trener Bartosz Gaweł.

📢 Kibice Cracovii na meczu z Jagiellonią. Zdjęcia Ponad 8 tysięcy kibiców przyszło na mecz Cracovii z Jagiellonią Białystok (2:4). Była złość, zwątpienie, nadzieja i zawód. Koniec końców fani podziękowali piłkarzom za walkę. Wcześniej były słowa otuchy dla prezesa Janusza Filipiaka i transparent wspierający go. 📢 Wyjątkowe wille w Krynicy-Zdrój. Szwajcarski szyk i niepowtarzalny architektoniczny klimat. Te budynki mają nawet 150 lat! Najpiękniejsze, drewniane obiekty zabytkowej architektury Krynicy-Zdrój powstały w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy miejscowość zaczęła się rozwijać jako uzdrowisko, dzięki działalności Józefa Dietla. To właśnie przy Bulwarach Dietla znajdują się najstarsze obiekty architektoniczne. Wśród nich jest odnowiona i zmodernizowana niedawno Romanówka, w której mieści się Muzeum Nikifora, świeżo odbudowana willa Tatrzańska. Nieopodal usytuowana jest Małopolanka, czy willa Białej Róża oraz Witoldówka. Ale w uzdrowisku jest dużo więcej tego typu obiektów. Zobaczcie wszystkie najpiękniejsze wille, a także budynki w Krynicy-Zdrój.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają w Chinach, które miejsce zajmują w tabeli turnieju. 📢 W centrum rehabilitacji dla dzieci w podkrakowskim Radziszowie było mini zoo. Dorośli obejrzeli budowę nowej placówki rehabilitacyjnej W sobotę pacjenci Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie w gminie Skawina, spędzili czas na pikniku z policjantami, strażakami oraz ze zwierzętami. Dzieci zachwycały się alpakami i kozami. Spotkały się też z labradorem na dogoterpii. Dzieci mogły też oglądać bajki w rowerowym kinie. Dorośli obejrzeli budowę najnowocześniejszego w Małopolsce Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej.

📢 Wesoła koło Słomnik. Zasłabnięcie na stacji paliw. Lądował śmigłowiec LPR Na stacji paliw w Wesołej koło Słomnik doszło w niedzielę do zasłabnięcia osoby. Jak informuje portal Patrol998-Małopolska pierwszej pomocy udzielili pacjentowi członkowie rodziny oraz przejeżdżający obok miejsca zdarzenia druhowie z OSP Poskwitów. Następnie pacjent został przetransportowany do szpitala w Krakowie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Blisko 8 tysięcy osób na trasie Cracovia Półmaratonu Królewskiego. W Tauron Arenie Kraków triumfowali Kenijczycy Kenijczyk Erick Leon Ndiema i jego rodaczka Hilda Jelagat Kiptum zwyciężyli w dziewiątej edycji Cracovia Półmaratonu Królewskiego. W biegu na dystansie 21,0975 km, z metą w Tauron Arenie Kraków, wystartowało 7627 osób. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 "Piątka dla krakowskiego sportu" - zdjęcia uczestników z trasy niedzielnego biegu na 5 km pod Tauron Areną W niedzielę 8 października na trasę biegu wyruszyli nie tylko uczestnicy 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Obok nich na starcie stanęli także amatorzy krótszych dystansów. Organizowana po raz szósty impreza towarzysząca krakowskiemu półmaratonowi – bieg na dystansie 5 km, w tym roku odbył się pod nazwą „Piątka dla krakowskiego sportu”. Zwyciężył Roman Adamowicz z Ukrainy. Patronat medialny nad zawodami, które zainaugurowały obchody 15-lecia działalności Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, sprawuje "Dziennik Polski". Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kościelec. Wielkie poszukiwania w gruzach, kanałach i w lesie. Tak ćwiczyli strażacy Poszukiwanie osób uwięzionych w gruzowisku, wydobywanie nieprzytomnych pracowników z wąskich kanałów, wreszcie działania poszukiwawcze na otwartym terenie z udziałem psów i drona. To elementy, które przez kilka godzin trenowali strażacy zawodowi i ochotnicy na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu.

📢 W Tatrach spadł śnieg. Biało zrobiło się już na Hali Gąsienicowej i Kasprowym Wierchu Zima wkracza w Tatry. W górach spadł śnieg. Opady pojawiły się już na wysokości 1500 metrów n.p.m. Biało zrobiło się na Hali Gąsienicowej i wyżej - np. na Kasprowym Wierchu. 📢 Turystyczny hit obłędnie wygląda w blasku słońca. Klimat jak w Dolomitach! Szczyrbskie Jezioro to strzał w dziesiątkę na jesienną wycieczkę Klimat Dolomitów tylko 50 kilometrów od granicy z Polską? Jak najbardziej. Wszystko za sprawą Szczyrsbkiego Jeziora w słowackich Tatrach Wysokich, które jesienią wygląda wręcz obłędnie. Góry, łódki i spokojna tafla wody. Tu można poczuć się jak na słynnym jeziorze Lago Di Braies we włoskich Dolomitach, uznawanego za perłę Południowego Tyrolu. To miejsce to strzał w dziesiątkę na jesienną wycieczę!

📢 Wybory 2023. Majątki senatorów z Małopolski. Oszczędności, domy, samochody W Senacie liczącym 100 senatorów znajduje się obecnie 8 polityków z Małopolski. Na koniec kadencji przed wyborami, podobnie jak posłowie, senatorowie muszą złożyć oświadczenia majątkowe za rok bieżący. Pojawiły się one na stronach internetowych parlamentu. Sprawdziliśmy jakimi majątkami dysponują reprezentacji Małopolan w Senacie, jakie mają oszczędności, nieruchomości, samochody. Sprawdźcie. 📢 Kibice Hutnika na meczu z Sandecją. "Jaramy sobie na stadionie". Zobaczcie zdjęcia z gorącego meczu Hutnik Kraków - Sandecja Nowy Sącz. To był mecz rozgrywany w gorącej atmosferze, bo grupy kibiców obu klubów mają do siebie nastawienie negatywne. Doping momentami prowadzony był w tonie konfrontacyjnym. Osoby w sektorze dopingującym Hutnika w pierwszej połowie odpaliły świece dymne, a po nich fajerwerki - mecz z tego powodu został przerwany na kilka minut. Na ogrodzeniu boiska wisiał wtedy transparent wyrażający stanowisko w sprawie nielegalnych imigrantów. Parę metrów obok transparentu PDW... ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW HUTNIKA na meczu z Sandecją, także tych kibiców, którzy nie mieli nic wspólnego z kontrowersyjną oprawą meczu.

📢 Niezwykłe zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat. To było zupełnie inne miasto ZDJECIA 30 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem. Potwierdzają to udostępnione nam zdjęcia zrobione z samolotu w sierpniu 1993 r. Aby mieć porównanie wystarczy zobaczyć jak wyglądało wtedy Stare Miasto, czy chociażby rejon ronda Grunwaldzkiego, stadion Wisły wraz z otoczeniem albo Zakrzówek. 📢 Walkower w IV lidze. I kara finansowa dla klubu IV liga. Małopolski Związek Piłki Nożnej orzekł kary w sprawie meczu LKS Jawiszowice - Orzeł Ryczów, przerwanego przez sędziego po tym jak kibic gospodarzy uderzył zawodnika Orła Pawła Pyciaka. Do zdarzenia doszło 9 września na stadionie w Jawiszowicach, arbiter zakończył grę w 61 minucie, przy stanie 0:1 (prowadził zespół z Ryczowa). 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 2.10.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. Idealne na weekendowy wyjazd za miasto! [4.10.2023] Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Nie tylko Orla Perć. Poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie musimy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy?

📢 Uniejów Rędziny. Po 44 latach doczekali się wiaduktu nad torami kolejowymi W Uniejowie Rędzinach został w poniedziałek (2 października) oddany do użytku wiadukt nad kolejową Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS). Dzięki inwestycji kierowcy i piesi nie będą już musieli korzystać z niebezpiecznego przejścia przez tory, które funkcjonowało w tym miejscu od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Budowa wiaduktu kosztowała blisko 9,5 miliona złotych, a wykonawca – firma Nowak-Mosty – zakończyła budowę trzy miesiące przed planowanym, terminem.

📢 Grupa B kwalifikacji olimpijskich. Siatkarze powalczą o awans w Tokio Turniej grupy B kwalifikacji olimpijskich siatkarzy rozegrany zostanie w dniach 30 września - 8 października w Tokio. 📢 Grupa A kwalifikacji olimpijskich siatkarzy w Rio de Janeiro: terminarz i wyniki Mecze grupy A w kwalifikacjach olimpijskich w siatkówce mężczyzn odbędą się w Rio de Janeiro w dniach 30 września - 8 października. Sprawdź wyniki, program i tabelę. 📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie.

📢 Kraków. Prawie 6 tysięcy uczestników 8. Cracovia Półmaratonu Królewskiego 2022 [ZDJĘCIA Z TRASY] Prawie 6 tysięcy osób wzięło udział w niedzielnym 8. Cracovia Półmaratonie Królewskim rozegranym na ulicach Krakowa. Nasze fotoreporterki dokumentowały to wydarzenie na trasie wiodącej spod Tauron Areny i kończącej się w obiekcie przy ulicy Lema. Znajdźcie się na zdjęciach z zawodów w naszej GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 ŻYCZENIA na Dzień Nauczyciela 2022: oryginalne, krótkie. Spraw radość swoim nauczycielom, składając im piękne życzenia 14.10.22 W tym roku Dzień Nauczyciela będziemy obchodzić w piątek - 14 października. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, podczas którego dzieci i młodzież składają swoim wychowawcom i belfrom życzenia, organizują przedstawienia oraz różnego rodzaju apele, dziękując tym samym za ich trud włożony w naukę i wychowanie. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, oryginalne, zabawne i krótkie życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 2022. Można je złożyć osobiście, napisać na kartce lub wysłać mailem.

📢 Wiązanki na cmentarz. Piękne stroiki na Wszystkich Świętych [CENY, ZDJĘCIA] Wiązanki na cmentarz. 1 listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych odwiedzamy groby naszych bliskich, przynosimy znicze a także różne dekoracje w postaci wieńców, bukietów i wiązanek. Dekoracje na groby możemy wybrać albo ze sztucznych kwiatów, albo z naturalnych. Jak ozdobić groby na Wszystkich Świętych? Podpowiadamy.

