Prasówka 11.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Czołowe zderzenie na drodze krajowej 94 pod Krakowem. Utrudnienia w ruchu Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w niedzielę (10 marca) po godz. 18 na drodze krajowej 94 w Białym Kościele koło Krakowa. - Brak informacji o osobach poszkodowanych. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym – podaje portal Patrol998 – Małopolska.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [11.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Potrącenie pieszego na zakopiance w Gaju. Wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Duże problemy w ruchu Bardzo poważny wypadek na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. Na wysokości restauracji McDonald, przy zjeździe na ulicę Zadziele, doszło do potrącenia pieszego przez samochód. 📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [11.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [11.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Debiut „Imprezy po ciemku” w Nowej Hucie. Organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje „Kiedy zatapiamy się w mroku, nasze całe ciało nasłuchuje. Wibracje przepływają przez każdą jego komórkę. Nasze zmysły czują bardziej i mocniej. Po chwili, w rozluźnieniu, bezwiednie zaczynamy tańczyć…” - to przesłanie „Imprezy po ciemku”, która odbyła się w ten weekend w Klubie Jędruś na osiedlu Centrum A w krakowskiej Nowej Hucie. Oryginalne wydarzenie to autorski pomysł Agnieszki Stefańczyk, mieszkanki Nowej Huty. 📢 Te marki samochodów śmieszą internautów. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 11.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Horoskop dzienny na 11 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 11 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 10.03.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 10.03.2024 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Nawiedzone i upiorne miejsca w Małopolsce. Czy tam naprawdę straszy? 10.03.2024 W Małopolsce są miejsca, które obrosły legendami mrożącymi krew w żyłach. To opuszczone domy, w których nikt nie chce zamieszkać, stare szpitale, budynki, w których dochodziło do brutalnych morderstw. Historie przekazywane przez mieszkańców z pokolenia na pokolenie często wydają się nierealne i wypada traktować je z przymrużeniem oka. A wy wierzycie w tajemnicze siły? Zobaczcie, gdzie znajdują się "nawiedzone" miejsca!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 10.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające 10.03.2024 Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Skoki narciarskie. Dzisiaj w PŚ w Oslo najlepsze wyniki z Polaków miał Aleksander Zniszczoł, był w "10". W Raw Air się nie liczymy Skoki narciarskie dzisiaj w Oslo dobiegły końca. Wyniki niedzielnego konkursu (10 marca) ucieszyły gospodarzy, bo zwyciężył Johann Andre Forfang. Liderem Raw Air (ten cykl zaczął się właśnie na Holmenkollenbakken) jest Stefan Kraft. Polacy mieli różne wyniki dzisiaj, mają prawo czuć niedosyt. Najlepsze skoki oddał z naszej ekipy Aleksander Zniszczoł, który był 10. 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie i hity 10.03.2024 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 10.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Krakowski Bieg Kobiet – po raz pierwszy. Impreza już bije rekordy popularności. Biegało prawie 1000 kobiet [ZDJĘCIA] Krakowski Bieg Kobiet ma wielką szansę zyskania statusu stałej miejskiej imprezy. Pierwsza edycja biegu odbyła się w niedzielę (10 marca), a zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że jego organizatorzy zwiększyli limit miejsc – z 500 do niemal 1000, a dodatkowa pula rozeszła się w ciągu kilku godzin. Słowem – pomysł Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Tauron Areny okazał się strzałem w dziesiątkę.

📢 Życzenia na Dzień Mężczyzny 2024. Krótkie, romantyczne, oryginalne życzenia na 10 marca. Gotowe kartki do wysłania SMS, Messenger, Facebook 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny. To święto nie jest tak popularne jak Dzień Kobiet, dlatego warto w tym czasie pamiętać o swoich ukochanych, partnerach, braciach lub kolegach z pracy i złożyć im piękne i oryginalne życzenia. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i wybierz wierszyk lub kartkę z życzeniami gotową do wysłania z okazji Dnia Mężczyzny. 📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju. Kiedy emisja? Już 10 marca rusza 6. edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo?

📢 Droga S1 przez Beskidy. To będzie szybka trasa z widokami. Nowe możliwości podróżowania dla kierowców z Małopolski. Zdjęcia i film Na ponad 73 proc. oceniane jest zaawansowanie budowy drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska otworzy nowe możliwości podróżowania także dla kierowców z Małopolski. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy udostępnionymi przez GDDKiA.

📢 Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł W Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Małopolskiego! Tegoroczny półfinał konkursu. W tym roku wydarzenie gościło w Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, Kraków). Podczas półfinału zostały wyłonione finalistki do tytułów Miss Województwa Małopolskiego oraz Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego. Prawie 120 uczestniczek walczyło o awans do finału tego konkursu. Kolejny krok to konkurs ogólnopolski Polska Miss... 📢 Tłumy na Wzgórzu Wawelskim. „Kolejka do Katedry, jak w lecie na Zakrzówku” Zamek Królewski na Wawelu przeżywa w niedzielę (10 marca) prawdziwe oblężenie. Setki, jeśli nie tysiące osób oczekuje w kolejce, by zwiedzić Katedrę, Groby Królewskie, Muzeum Archidiecezjalne, wejść „do Dzwonu Zygmunta”. Wśród tłumu jest wielu turystów. - Kolejka do katedry, jak w lecie na Zakrzówku – komentują sytuację krakowianie.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań.

📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 9.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 TOPR nurkował w Morskim Oku i jaskini. Ćwiczyli m.in. transport rannego człowieka Nie tylko na szczytach, ścianach skalnych, czy na stokach narciarskich Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działają także pod wodą. Zobaczcie jak ćwiczy sekcja nurkowa TOPR w górskich wodach.

📢 Raw Air 2024: skoki dzisiaj na żywo w PŚ w Oslo, wyniki i relacja live. Polacy walczą o punkty i wysoką premię Skoki narciarskie na żywo dzisiaj w Raw Air, sprawdź wyniki. Puchar Świata przeniósł się do Norwegii, 8-17 marca 2024 r. odbędzie się aż 6 konkursów zaliczanych do mini cyklu. Na początek rywalizacja w Oslo. Tutaj znajdziesz relację live i kompletne wyniki zawodów. W stawce są też reprezentanci Polski.

📢 Wójt Charsznicy Jan Żebrak: - W 1990 roku nie wiedziałem nawet, od czego zacząć Jan żebrak, wójt Charsznicy, jest najdłużej sprawującym swoją funkcję szefem gminy w powiecie miechowskim. Swój urząd po raz pierwszy objął w 1990 roku i sprawuje go nieprzerwanie do dzisiaj. Teraz postanowił zrezygnować. W nadchodzących wyborach samorządowych nie będzie się ubiegał o reelekcję. - Przed poprzednimi wyborami zapowiedziałem, że to już jest moja ostatnia kadencja i konsekwentnie się tego trzymam – mówi.

📢 Włamanie do domu ojca kandydata na prezydenta Krakowa. „Bandyci nie byli zainteresowani pieniędzmi ani wartościowymi przedmiotami” W piątek (8 marca) doszło do włamania do domu mojego ojca. Bandyci nie byli zainteresowani pieniędzmi ani wartościowymi przedmiotami. Gruntownie natomiast wybebeszyli szuflady i szafy z dokumentami – poinformował w mediach społecznościowych Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa w kwietniowych wyborach samorządowych. Dodał, że sprawa została zgłoszona na policję. 📢 Poważny wypadek na DK 7 w Myślenicach. Są poszkodowani. Droga w stronę Zakopanego jest zablokowana Poważny wypadek na skrzyżowaniu „zakopianki” z ulicą Sobieskiego w Myślenicach. W niedzielę (10 marca) przed godz. 11 doszło tam zderzenia dwóch samochodów osobowych. 📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2024. Top 30 śmiesznych obrazków, które rozbawią do łez 10 marca obchodzimy w Polsce Dzień Mężczyzn. Jest on mniej znany niż Dzień Kobiet, jednak z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Pomagają w tym internauci, którzy właśnie na tę okazję tworzą zabawne memy oraz obrazki o mężczyznach. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najlepsze!

📢 W Krakowie trwają wiosenne Targi Mieszkań i Domów 2024: wszystko o rynku mieszkaniowym w jednym miejscu Ta impreza zawsze cieszy się zainteresowaniem. Od soboty (9 marca) trwa w Krakowie wiosenna edycja Targów Mieszkań i Domów, scenerią wydarzenia jest EXPO Kraków. Jak bezpiecznie kupić mieszkanie, jak je wykończyć i wyposażyć? Na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera? O czym pamiętać, biorąc kredyt mieszkaniowy? Co koniecznie trzeba wiedzieć przy zakupie i odbiorze technicznym mieszkania? O te oraz wiele innych kwestii dotyczących rynku mieszkaniowego można pytać ekspertów z poszczególnych dziedzin jeszcze tylko dziś (10 marca) do godz. 16. Wszystko bezpłatnie.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon wiosna 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce. Masz jeden z nich? Lepiej uważaj gdzie parkujesz. Dla złodziei te auta to gratka! W 2023 roku skradziono ponad 5,6 tys. samochodów. Tak wynika z danych przedstawionych przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Ilość kradzieży w ostatnich latach ustabilizowała się na niskim poziomie, ale nie dla wszystkich właścicieli aut będzie to pocieszeniem. Niektóre marki i modele samochodów cieszą się nadal wielkim powodzeniem wśród złodziei. Zobacz ranking TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce i sprawdź, jak wygląda sytuacja w Małopolsce. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir. Na scenie jest gwiazdą i porywa tłumy. Jaki jest prywatnie? Ma piękny dom, ale czy "czuć pinondz"? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Czy lubią lans? Zobaczcie zdjęcia!

📢 "Akwaria", bombardiery, krakowiaki, lajkoniki, "wiedeńczyki". Te tramwaje spotkamy na krakowskich ulicach Krakowskie MPK sukcesywnie wymienia tabor, dzięki czemu krakowianie jeżdżą coraz nowszymi tramwajami, w których niska podłoga na całej długości wagonu, klimatyzacja, system informacji pasażerskiej, monitoring czy gniazda USB do ładowania smartfonów są już standardem. Nadal jednak na niektórych liniach pasażerowie spotkają tramwaje z wysoką podłogą, ale i one zostaną w końcu zastąpione przez nowoczesne wagony. 📢 Kraków. Deweloper zapowiada budowę "mikrodzielnicy" w Starym Podgórzu. Czyli dwa bloki zastąpią skrawek zieleni "Inwestycja Dąbrowskiego realizowana przez Archicom stworzy kameralny kwartał miejski w sercu Starego Podgórza w Krakowie" - zapowiada deweloper. Co się za tym kryje? Deweloper wybuduje dwa budynki. W ich ramach zaprojektowano blisko 80 mieszkań, których przedsprzedaż wystartowała 5 marca br. Zniknie też ostatni wolny i zielony skrawek terenu między ulicami Limanowskiego, Na Zjeździe a torami kolejowymi przy przystanku Zabłocie.

📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2024. TOP 60 najlepszych śmiesznych obrazków w sieci. Zobacz odpowiedź na Dzień Kobiet W niedzielę 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. W związku z tym nie mogło zabraknąć zabawnych żartów i memów. Tego święta nie można przegapić. Zobaczcie TOP 60 najśmieszniejszych memów na Dzień Mężczyzny 2024. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 10.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 10.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 10.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Przebierańcy, baloniki i samozwańcze grupy śpiewacze na Krupówkach, a wśród nich spacerujący turyści Weekend do Zakopanego i pod Tatry przyciąga setki turystów, a razem z nimi osoby, które w łatwy sposób chcą zarobić pieniądze. Stąd na Krupówkach - kolejny raz - pojawiają się wątpliwej jakości śpiewacy oraz wszelakiego rodzaju przebierańcy, którzy w zamian za możliwość zrobienia sobie zdjęcia oczekują zapłaty.

📢 Kibice Puszczy na meczu z Rakowem. Koreańska flaga na trybunach. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa. Beniaminek ekstraklasy na stadionie Cracovii grał z mistrzem Polski, a ten mecz w sobotni popołudniowieczór 9 marca przyciągnął na trybuny nieco ponad 2200 osób. Na sektorze od strony Błoń uwagę zwracała flaga Korei Południowej, w sąsiedztwie której siedziało kilku rodaków grającego od niedawna w Puszczy Jin-hyun Lee. Sympatycy niepołomickiego klubu po ostatnim gwizdku skandowali do piłkarzy gromkie "Dziękujemy!" - za remis 1:1, który niepołomicka drużyna wywalczyła golem strzelonym w 90 minucie.

📢 „Sen Wiejski” w Filharmonii Krakowskiej. To był wyjątkowy koncert z okazji jubileusz Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 20-lecie działalności Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie świętowano w sobotni wieczór (9 marca) w Filharmonii Krakowskiej. Jubileuszowy koncert był wyjątkowy. Zaprezentowano szerokiej publiczności efekty 20-letniej pracy amatorskiego zespołu chóralnego, który zdobył prawie 50 nagród podczas konkursów krajowych i zagranicznych, a główny punkt programu stanowiło prawykonanie wieloczęściowej kompozycji Anny Rocławskiej-Musiałczyk do tekstu Bolesława Leśmiana „Sen Wiejski”.

📢 Kibice Cracovii w Kielcach. Tak dopingowali "Pasy". Zdjęcia 1000-osobowa grupa kibiców Cracovii oglądała jej mecz w Kielcach z Koroną. Fani głośnym dopingiem próbowali przekrzyczeć gospodarzy. Mieli swoją chwilę radości po golu Olafssona i smutku, gdy "Pasy" straciły gola. Okazja do oglądania swoich ulubieńców nadarzy się w sobotę 16 marca o godz. 12.30 gdy Cracovia będzie podejmowała Widzew Łódź. Na meczu był tez obecny wiceminister sportu, kibic Cracovii Dariusz Raś. 📢 Kibice Hutnika Kraków dopingowali w meczu z Wisłą Puławy swoją drużynę i... rolników ZDJĘCIA To był trudny mecz dla drugoligowych piłkarzy Hutnika Kraków, a zrobił się jeszcze trudniejszy po stracie gola w 2. minucie. Kibice na Suchych Stawach wierzyli w happy end do końca i w nagrodę otrzymali jeden punkt, po tym, jak wyrównanie przyniósł strzał głową Marcina Wróbla w drugiej połowie (1:1). Piłka piłką, ale nowohuccy fani nie zapomnieli też o tym, co ważniejsze, a dziś przecież kraj żyje protestami rolników. Po sobotnim meczu z Wisłą Puławy wiadomo, że na wsparcie kibiców Hutnika z pewnością mogą oni liczyć. Obejrzyjcie zdjęcia z trybun w naszej galerii.

📢 Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Sejmiku. Podpisano także "12 gwarancji samorządowych" Tańsze i dostępne mieszkania pod wynajem, rozwijanie bibliotek i świetlic, łatwy dostęp do lokalnej żywności, „lasy dla społeczności lokalnych, nie jako partyjna skarbonka”, rozwijanie komunikacji publicznej – takie m.in. zadania wpisano do „12 gwarancji samorządowych” zaprezentowanych i podpisanych w sobotę (9 marca) podczas konferencji prasowej Trzeciej Drogi na Placu Szczepańskim. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. małopolski wojewoda Jan Krzysztof Klęczar i poseł Rafał Komarewicz, kandydat Polski 2050 na prezydenta Krakowa, przedstawiono także listy Trzeciej Drogi do małopolskiego Sejmiku. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Korona Kielce Piłkarze Cracovii wywalczyli punkt w konfrontacji z Korona Kielce. "Pasy" wygrywały, więc ta zdobycz nie może ich do końca cieszyć. Kto był najlepszy, a kto najsłabszy z piłkarzy Cracovii. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zapowiedź konsultacji w sprawie dawnego hotelu Cracovia. Minister kultury: nie rezygnujemy z tej inwestycji, tylko przesuwamy ją w czasie Nie wycofujemy się z finansowania budowy w dawnym hotelu Cracovia - Muzeum Architektury i Designu, tylko wstrzymujemy czasowo realizację tej inwestycji. Z dwóch powodów. Pierwszy to można powiedzieć – buchalteria, a drugi konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania dawnego hotelu. Chcemy posłuchać opinii w tej sprawie mieszkańców – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w sobotę (9 marca) w Instytucie Książki w Krakowie. Podczas spotkania potwierdzono także oficjalnie przyznanie milionowych dotacji dla dwóch instytucji kultury w Krakowie: na przeobrażenie dawnego kina Światowid w nowoczesne Muzeum Nowej Huty oraz na remont Biblioteki Czartoryskich.

📢 Skoki narciarskiej dzisiaj: wyniki Pucharu Świata w Oslo. Duży niedosyt w polskiej ekipie podczas Raw Air Wyniki Pucharu Świata w Oslo trochę zaskoczyły. Dzisiaj skoki Polaków nie były takie, jakich się spodziewaliśmy, jest też spory niedosyt. Dalekie miejsce zajął lider naszej kadry Aleksander Zniszczoł (41.), walkę o "10" przegrał Kamil Stoch, a najwyżej, na 12. pozycji, uplasował się Piotr Żyła. Ze zwycięstwa cieszył się Stefan Kraft.

📢 Proszowianka gromi Galicję w przedostatnim sparingu W rozegranym w sobotę meczu kontrolnym Proszowianka pokonała w Opatkowicach grającą w klasie A Galicję Raciborowice 7:1 (3:1). Strzelecką formą znów błysnął nowy nabytek proszowickiego klubu Dawid Dziadana, który zdobył trzy gole. 📢 Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Kibice na derbach przy Chałupnika. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Pierwszy w 2024 roku mecz na stadionie przy ul. Chałupnika przyciągnął na trybuny w sobotnie południe 9 marca około tysiąc osób. Zajęty, i wypełniony w dużej części był sektor gości - to stamtąd kibice "Brązowych" dopingowali swoich piłkarzy. Grupa wokalnie wspierająca zespół Wieczystej ulokowała się na środku głównej trybuny, to w tym miejscu odbyło się racowisko zaraz po rozpoczęciu spotkania. Zobaczcie ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Wieczysta - Garbarnia, wygranym przez gospodarzy 4:0.

📢 Akcja poparcia na Krupówkach dla prawdziwego białego misia z Zakopanego W sobotnie południe przy oczku wodnym na Krupówkach zebrało się ponad 100 osób, a wśród nich zakopiańczycy i turyści, którzy chcieli pokazać swoje poparcie dla Marka Zawadzkiego, który od wielu lat przebiera się za misia, z którym na Krupówkach przy oczku wodnym można zrobić sobie zdjęcie.

📢 Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji wzięło udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia była Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można było oglądać przez całą sobotę (9 marca).

📢 Miss Polonia 2024 casting w Krakowie. Oto kandydatki z Małopolski ZDJĘCIA Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, podczas którego każda kobieta powinna poczuć się wyjątkowo i pięknie. Nic więc dziwnego, że to właśnie tego dnia w Krakowie odbył się casting do konkursu Miss Polonia. Zobacz, jak prezentowały się śliczne kandydatki! 📢 Krynica-Zdrój też miała białego misia lata temu. Poszliśmy jego tropem. Fotografowano się także z bernardynem czy owczarkami podhalańskimi Biały Miś - jeden z najbardziej znanych symboli Zakopanego lata temu gościł też w Krynicy-Zdroju. Zdjęcia z nim mają także mieszkańcy uzdrowiska i turyści. Przez wiele lat można było go spotkać w okolicy deptaku. Zazwyczaj pojawiał się w towarzystwie psów podhalańskich oraz bernardyna. Potem zniknął z uzdrowiska na zawsze. Kultowych zdjęć nie brakuje w rodzinnych albumach. Poszliśmy tropem krynickiego misia i oto co udało się nam ustalić.

📢 10 nietypowych muzeów w Krakowie. Zwiedzisz je za darmo! Kiedy? Zwiedzanie muzeum w Krakowie za darmo? Wbrew pozorom stolica Małopolski oferuje wiele takich miejsc. Zazwyczaj dniem wolnego wstępu jest jeden dzień wyznaczony w tygodniu - ale zdarzają się też wyjątki - dlatego jedynym warunkiem jaki trzeba spełnić to dostosowanie swojego grafiku do harmonogramu wybranego muzeum. Oto lista tych najbardziej nietypowych. Sprawdźcie, które muzea w Krakowie i kiedy oferują darmowe wejścia.

📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu.

📢 Tanie loty w marcu. Tanie loty z Krakowa do europejskich miast do 250 zł w obie strony! Zbliżającą się wiosnę pora porządnie zainaugurować! Pomimo tego, że ostatnie dni okazały się być wyjątkowo mroźne, warto uzbroić się w uśmiech i dobry humor, ponieważ marzec to zdecydowanie miesiąc podróżniczych okazji! W nadchodzących tygodniach na podróżujących z Krakowa czeka wiele atrakcyjnych ofert lotniczych. Zobacz 12 miast, do których polecisz z Krakowa do 250 zł w obie strony! 📢 Propozycje na nadchodzący weekend (9-10 marca) w powiecie proszowickim Spotkanie w sprawie funduszy unijnych i koncert w Domu Kultury to dwie propozycje na spędzenie czasu w najbliższy weekend w Proszowicach. Kibice piłkarscy mogą się też wybrać do Opatkowic na mecz Proszowianki. 📢 Smakowita sałatka z brokuła i fety. Idealna na święta, imprezy i spotkania z rodziną. Koniecznie zrób do niej pyszny sos majonezowy Chrupiące brokuły i rzodkiewka, kremowa feta i wyrazisty sos majonezowy to przepis na pyszną i prostą do przygotowania sałatkę. Znakomicie sprawdzi się na rodzinnym spotkaniu, podczas świąt i na imprezie. Robi się ją bardzo szybko i jest pożywna, ale lekka, dlatego można ją podać również na kolację.

📢 Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni już gotowe. Otwarcie w sobotę, jednak nie na stałe. Zobacz zdjęcia Nowa siedziba Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa im. mjr poż. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego w Alwerni prezentuje się imponująco. Budynek jest już gotowy. Uroczyste przekazanie obiektu odbędzie się w sobotę (9 marca). W tym dniu w godz. 16-19 będzie można zwiedzić muzeum. 📢 Przedwiośnie pod Krakowem. Nad rzeczką i w parkach na hrabiowskich dobrach zielenią się i kwitną pierwsze kwiaty Przedwiośnie widać już na Dzikich Plantach nad Krzeszówką. Mchy porastające drzewa mocniej pozieleniały, wystarczy się przyglądnąć, żeby dostrzec, że wypuszczają młodziutkie pędy, zaczynają się rozmnażać. W parku Bogackiego roślinność coraz intensywniejsza, krokus już kwitną. Przy kapliczce parkowej "Pod Twoja obronę" wyrastają młode liście i pędy narcyz. Jeszcze tylko trochę słońc i lada chwila zakwitną. A na granicy parku pałacowego kwitną zawilce.

📢 Kandydaci PO proponują kolejową rewolucję: odjazd co 15 minut, nocne kursy, tańsze bilety, piętrowe pociągi, dwusystemowy tramwaj do Balic System transportu kolejowego w całej Małopolsce zapewniający częstsze połączenia w godzinach szczytu, noce kursy, tak by po godz. 23 można było dojechać z Krakowa do okolicznych miejscowości, tańsze bilety dla mieszkańców, nowe przystanki, piętrowe wagony - takie propozycje przedstawiono podczas czwartkowej (7 marca) konferencji poświęconej rozwojowi Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i Małopolsce z udziałem kandydatów Platformy - Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Małopolski: Grzegorza Małodobrego i Grzegorza Lipca oraz do Rady Miasta Krakowa: Dominik Jaśkowca i Grzegorza Stawowego. 📢 Rodzina z Jaksic straciła dobytek w pożarze. Potrzebuje pomocy W domu czteroosobowej rodziny z Jaksic w gminie Koszyce wybuchł w niedzielę pożar. Budynek nadaje się tylko do kompletnego remontu. Niemal całe jego wyposażenie spłonęło lub uległo zniszczeniu na skutek zalania wodą. Rodzina zwróciła się o pomoc za pośrednictwem internetowej zrzutki.

📢 DUŻE kary dla właścicieli samochodów. Za brak dokumentu możesz dostać nawet 11 tys. złotych kary. Wiemy jak jej uniknąć Uwaga kierowcy! Wyższe kary dla wszystkich kierowców już od 1 lipca 2023 r. Wakacyjna "niespodzianka" szykowana jest dla wszystkich właścicieli pojazdów - motocykli, samochodów, ciężarówek i ciągników. Nieuważni zapłacić mogą nawet niemal 11 tys. złotych kary. Podwyżka ma ścisły związek ze wzrostem płacy minimalnej (od lipca 2023 r.) 📢 Jedenastu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i najbardziej zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia Stolica Małopolski może być naprawdę dumna! Aż jedenastu lekarzy i naukowców z Krakowa znalazło się na listach rankingu Stu, który co roku wyróżnia najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i medyków zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia.

📢 Oto uczestnicy 6 sezonu "Sanatorium Miłości". W nowej edycji kultowego programu wystąpią mieszkańcy Krakowa Końcem ubiegłego roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej - już szóstej - edycji „Sanatorium miłości”. Bijący rekordy popularności program, za każdym razem przyciąga tłumy miłośników. Tym razem na ekranach będziemy mieli okazję oglądać między innymi miłosne zmagania mieszkańców Krakowa. Kto wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"? Oto uczestnicy! Poznajcie ich! 📢 Bieg Tropem Wilczym pod Krakowem. Pamięć o wyklętych bohaterach i hołd na patriotyczno-sportowej imprezie w Bibicach Około 150 zawodników wystartowało w Biegu Tropem Wilczym pod Krakowem na cześć Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę, 3 marca 2024 r. jak zwykle w Bibicach w gminie Zielonki wytyczono dwie trasy biegu patriotycznego. Jedna na dystansie 5000 m, druga na 1963 m, która jest symbolem - nawiązującym do roku śmierci ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych Józefa Franczak ps. Lalek. W Bibicach na tym dystansie zwycięzcą został Kamil Kowalewski z Łukawca na Podkarpaciu, a na 5-kilometrowym dystansie wygrał Mateusz Roman z Krakowa.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę. 📢 W Krakowie powstanie nowy przystanek kolejowy. Tak będzie wyglądał! W sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja w Mistrzejowicach zostanie wybudowany nowoczesny przystanek kolejowy. Najważniejsze, że dzięki tej inwestycji z tej części miasta dojazd do centrum skróci się do kilkunastu minut. Przystanek ma być nowoczesny i funkcjonalny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przetarg na zaprojektowanie i budowę został rozstrzygnięty w sierpniu tego roku. Teraz wykonawca zaprezentował wizualizację przystanku.

📢 Kartki na Dzień Chłopaka. Mądre, krótkie, wzruszające życzenia dla chłopaka, męża, kolegi, przyjaciela. Do pobrania za darmo! 30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. U nas znajdziesz kartki z życzeniami, które możesz wysłać chłopakowi, mężowi, bratu i koledze z pracy. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i wybierz wierszyk lub kartkę z życzeniami gotową do wysłania z okazji Dnia Chłopaka 2023. "Każdego dnia staraj się iść śmiało przez życie i mieć w sobie wystarczająco dużo siły i odwagi, by walczyć o to, co jest dla Ciebie najważniejsze."

📢 Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych Umowa na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach jest podpisana. Planowany jest tu kompleks basenów. Pierwsze niecki dla dorosłych i dla dzieci mają być gotowe w drugiej połowie 2025 roku. To pierwsza z czterech części basenowych inwestycji, której koszt wyliczono na prawie 34 mln zł.

📢 Zobacz, jak zmieniły się Myślenice. Miasto na zdjęciach sprzed lat i z dziś 23.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Dzień Mężczyzny 2023. Życzenia i wierszyki dla kolegi, przyjaciela, ukochanego 12.03.23 Dzień Mężczyzny po raz pierwszy świętowany był 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie i Tobago. Taka data obchodów przyjęła się aż w 80 krajach. W Polsce natomiast życzenia składamy panom 10 marca. Jeśli nie macie pomysłu na ułożenie zabawnych, ciekawych lub romantycznych życzeń, poniżej przedstawiamy „gotowce”, które można napisać na kartce lub wysłać sms-em.

📢 Studniówka VI LO w Krakowie. Osiem klas zaszalało w Starej Zajezdni W weekend studniówki opanowały Kraków. Imprez dla przyszłych maturzystów w mieście i jego okolicach zorganizowano sporo, ale to studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego niosła się szerokim echem po krakowskim Kazimierzu. W starej zajezdni bawiło się prawie 400 osób, w tym ponad 200 uczniów, 100 osób towarzyszących i 50 nauczycieli. Jako absolwent tej znakomitej szkoły pozwalam sobie tutaj pozazdrościć udanej imprezy i życzyć powodzenia na maturze.

📢 Raba Dobczyce - Wisła Kraków. Wyjątkowy mecz na 100-lecie klubu z Dobczyc Kibice z Dobczyc nie przepuścili takiej okazji i kiedy drużyna z Dobczyc zagrała w piątek (23 września) po południu towarzyski mecz z pierwszoligową Wisłą Kraków, zapełnili trybuny stadionu przy ul. Podgórskiej. Nie zabrakło miejscowego Klubu Kulturalnego Kibica, który od lat organizuje wyjazdy na mecze przy Reymonta w Krakowie. Mecz był częścią obchodów 100-lecia KS Raba Dobczyce.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Klimontów. Pomnik przypomina historię o lotnisku i pilotach, o czym wie niewielu mieszkańców Na placu remizy w Klimontowie został odsłonięty pomnik Lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej z 2. Pułku Lotniczego z Krakowa-Rakowic. Inicjatorem budowy pomnika jest miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, pod przewodnictwem Anety Kotyzy. Miało ono wielu wspierających. 📢 Życzenia na Dzień Mężczyzny. Wierszyki i życzenia dla męża, ukochanego, kolegi, brata, taty. Propozycje gotowe do wysłania! 11.03.21 Dzień Mężczyzny wypada corocznie 10 marca, czyli dwa dni po powszechnie znanym Dniu Kobiet. Mimo że mężczyźni nie obchodzą swojego święta tak hucznie, warto zapamiętać tę datę i złożyć każdemu mężczyźnie krótkie życzenia. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje - znajdziecie wśród nich zarówno śmieszne, jak i oficjalne życzenia dla: męża, kolegi, chłopaka, ukochanego, brata i taty. Sprawdźcie!

📢 Najlepsze memy na Dzień Mężczyzny 2023. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki z okazji Dnia Mężczyzny [TOP 40] 10.03.2023 Dziś Dzień Mężczyzny, i jak zwykle 10 marca internauci nie zawiedli i stworzyli mnóstwo ciekawych memów. Zobacz najlepsze memy na Dzień Mężczyzny 2023 [TOP 40]

📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 4 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2020. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Życzenia na Dzień Mężczyzny 2018: śmieszne, krótkie, zabawne życzenia na Dzień Mężczyzny Życzenia na Dzień Mężczyzny 2018. Święto mężczyzn przypada 10 marca. Nie zapomnijcie złożyć życzeń! Poniżej znajdziecie sporo przykładów życzeń z okazji Dnia Mężczyzny. 📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie