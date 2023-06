Prasówka 11.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia [11.06.2023]”?

Prasówka 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia [11.06.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Rozegrano mistrzostwa wśród 200 zawodników. Najpiękniejszy okaz znaleźli dziadek z wnukiem z Krakowa Na agatowe pola wyruszyło ponad 200 poszukiwaczy pięknych kamieni w samo południe w sobotę, 10 czerwca. To były II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie organizowane przez tutejsze Muzeum Agatów. Tłum ludzi: starszych, młodszych, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów - każdy z szedł na swoje, wylosowane poletko z młotkami lub kilofami, motykami, sztychówkami i wiadrami lub miskami na wodę, żeby myć znalezione kamienie. Przekopywali ziemię, szukając agatowych jaj, które kryją niezwykłe kompozycje i kolory.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

Prasówka 11.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klasa okręgowa Kraków I. KS PKM Olkusz wygrał ligę w sezonie 2022-2023 i wywalczył awans. Tak cieszyli się piłkarze po ostatnim meczu Dopiero w ostatniej, 24. kolejce rozgrywek sezonu 2022-2023 w grupie I klasy okręgowej Kraków poznaliśmy mistrza ligi. Pierwsze miejsce w tabeli i awans do grupy zachodniej małopolskiej V ligi wywalczył KS PKM Olkusz.

📢 Proszowianka kończy sezon na 3. miejscu. Świt Krzeszowice pokonany Na zakończenie sezonu w I grupie krakowskiej okręgówki Proszowianka pokonała na własnym boisku Świt Krzeszowice 3:2. Gospodarze prowadzili już 3:0 po bramkach Macieja Przeniosło, Arkadiusza Krawca i Adama Rokity. W końcówce dwa gole dla gości zdobył Antoni Bodzęta. Dzięki wygranej Proszowianka zakończyła sezon na trzecim miejscu. 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [11.06.2023 r.] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty. Sobotnie odkrywanie tajemnic najmniejszego krakowskiego kościoła Trwa już sezon na odwiedzanie i poznawanie najmniejszego kościółka w Krakowie, na co dzień niedostępnego. Od czerwca do września w każdą sobotę w godzinach od 10 do 13 można zwiedzać kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty w Podgórzu. W tę sobotę odwiedziła to wyjątkowe miejsce nasza fotoreporterka - prezentujemy jej zdjęcia.

📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika. 📢 Święto Małopolski w Muzeum Lotnictwa z nawiązaniem do Igrzysk Europejskich Święto Małopolski 2023 trwa w sobotę (10 czerwca) na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zapraszani są na nie wszyscy Małopolanie. Impreza rozpoczęła się w południe, a jej bogaty w atrakcje program zamknie koncert Sylwii Grzeszczak, zaplanowany od godz. 20 do 21. Zarówno wstęp na imprezę plenerową, jak i zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego są tego dnia bezpłatne.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [11.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Horoskop dzienny na 12 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 12 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Falniów. Zawalił się strop budynku. Nie żyje mężczyzna W Falniowie koło Miechowa doszło do tragedii. W wyniku zawalenia się stropu budynku gospodarczego zginął starszy mężczyzna. Padło też kilka sztuk bydła.

📢 Sztuka na skórze. W Krakowie w ten weekend trwa międzynarodowy festiwal tatuażu Ponad 400 tatuatorów z całego świata - w tym mistrzowie z Hong Kongu, Taiwanu czy Korei, artyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy - czekają na odwiedzających 16. TATTOOFEST w Krakowie. To jeden z największych festiwali tatuażu i najstarsza, cykliczna impreza tego typu w kraju. Jak zapowiadają organizatorzy, w ten weekend w Krakowie pojawi się m.in. mocna reprezentacja tatuażu etnicznego. Impreza odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. 📢 Nastolatek napadał z siekierą na sklep Żabka. Nieoficjalnie: jest synem znanej sędzi Policjanci przyłapali na gorącym uczynku i zatrzymali 17-latka, który terroryzował pracowników sklepu Żabka w Wieliczce. W ciągu kilku tygodni trzy razy napadł na sklep, grożąc przy tym siekierą. "Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sprawcą zuchwałych napadów jest 17-latek, syn sędzi Sądu Najwyższego" - podał "Super Express", który pierwszy poinformował o tych atakach na sklep.

📢 Piesi i rowerzyści już korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA Od soboty, 10 czerwca, piesi i rowerzyści mogą korzystać z przeprawy przez Wisłę na wysokości dzielnic Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa kładka powstała w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe mającej na celu modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice. 📢 Burleska i cyrk w jednym. Osobliwy spektakl w Krakowie Połączenie burleski i cyrku w jednym spektaklu - oto co czekało na widzów "Burlesque Circus" na Scenie Berlin w piątkowy wieczór w Krakowie. Na to przedstawienie tylko dla dorosłych zaprosił Teatr Burleski Dames Du Soir. W programie znalazły się rozmaite akrobacje, nie zabrakło występów klaunów i magika. 📢 Produkty wycofane ze sklepów! 9.06.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan wycofały ze sprzedaży produkty 9.06.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 9.06.2023. Co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży? Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan.

📢 Gwiazdy w Opolu. Zobacz jak zaprezentowali się artyści pierwszego dnia festiwalu - ZDJĘCIA Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się w piątek. Już niemal tradycyjnie, artystów i publiczność przywitał deszcz. Pogoda jednak i tym razem nie przeszkodziła wydarzeniu. Amfiteatr był wypełniony po brzegi, a artyści na opolskiej scenie dali z siebie wszystko. Zobacz jak zaprezentowały się gwiazdy pierwszego dnia festiwalu. 📢 Termy Gorce to hit turystyczny Małopolski. Godzina jazdy od Krakowa. a także od Nowego Sącza. Atrakcja zapewniła rozgłos wsi pod Gorcami Termy Gorce w Porębie Wielkiej działają już od ponad roku. Po latach perturbacji w końcu obiekt został uruchomiony i przyczynił się do rozwoju gminy Niedźwiedź. Termy Gorce oferują relaks oraz szeroko rozumiane usługi rehabilitacyjne i znajdują się blisko Gorczańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka atrakcja na Limanowszczyźnie, do której blisko jest z Nowego Sącza czy Krakowa.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 10.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 PAZNOKCIE na lato 2023. Najmodniejsze wzory paznokci hybrydowych: pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz inspiracje PINTEREST 10.06.23 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 10.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 "Tobruk 1941" na Pustyni Błędowskiej. Rekonstruktorzy z całej Polski przedstawiają legendarną bitwę z II wojny światowej. Zdjęcia, program Od piątku do niedzieli na Pustyni Błędowskiej odbywa się rekonstrukcja legendarnej bitwy II wojny światowej pod Tobrukiem w ramach programu „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności. Tobruk 1941”. Przystanek Żywej Historii". Na Różę Wiatrów w Kluczach przyjechało 130 rekonstruktorów z całej Polski.

📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Horoskop dzienny na 10 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 10 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 11 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 11 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 109. Casilda ma kochanka. Streszczenie odcinka [12.06.2023] Leonor bacznie przygląda się Casildzie. Jest zdania, że kobieta ma romans. Kto miałby być jej wybrankiem? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 109. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 10.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 10.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Restauracje i kawiarnie widokowe w Krakowie. Oto TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać piękną panoramę miasta! Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Zobacz wnętra domów bohaterów programu Fokus TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 Wieże i punkty widokowe w Małopolsce, z których można podziwiać Tatry oraz piękne krajobrazy. To trzeba zobaczyć nie tylko na zdjęciach Beskid Sądecki jest piękny o każdej porze roku. Wieże i punkty widokowe wyrastają jak grzyby po deszczu i są turystycznymi hitami. Radziejowa, Eliaszówka, platforma widokowa na Jaworzynie Krynickiej, wieża widokowa w Krynicy, zamek w Rytrze, to tylko kilka z wartych odwiedzenia miejsc widokowych. Można z nich podziwiać np. panoramy Tatr. Warto przekonać się na własne oczy! Zobacz nasze propozycje.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę za miasto. Jak do nich dotrzeć? Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Bieg z Gwizdkiem w Jerzmanowicach. Rodzinna zabawa sportowa promująca ekologię Ponad 120 biegaczy wzięło udział w 3. Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie. Impreza nie tylko ma promować bieganie, ale także działania związane z ochroną przyrody, dóbr naturalnych, ochroną ziemi. - Biegniemy w EKO stronę - tak bieg promowali urzędnicy z gminy Jerzmanowice-Przeginia. 📢 Krakowianie każdego roku gubią tysiące parasoli, czapek i telefonów. Zdarza się też siekiera, gorset erotyczny czy miecz samurajski Gdyby na mapie Krakowa zaznaczać miejsca, w których mieszkańcy coś zgubili, to bardzo szybko wyrosłaby tam góra zgub. Składałaby się z parasoli, okularów, czapek, portfeli i telefonów komórkowych. Można byłoby tam znaleźć takie perełki jak siekiera, toga adwokacka, gorset erotyczny czy akumulator. Tylko w tym roku do Biura Rzeczy Znalezionych w MPK SA w Krakowie wpłynęło ponad 7,6 tys. sztuk rzeczy zagubionych.

📢 Góra Żar pełna atrakcji o każdej porze roku i to niecałą godzinę jazdy od domu. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zobaczcie zdjęcia Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca z Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski zawsze przyciągała turystów z obu regionów. Jest tutaj wiele atrakcji o każdej porze roku. Na pewno wiosną i latem znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze. 📢 Festiwal Opole 2023. Spektakularny występ Dody i oszałamiające stylizacje. Ten występ przejdzie do historii! Publiczność była zachwycona Jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd podczas 60. KFPP w Opolu była Doda, która nie tylko zaprezentowała publiczności swoje nowe utwory z albumu "Aquaria", ale również wywołała poruszenie swoją niezwykłą stylizacją.

📢 Tak wygląda w nowym domu Kasi Cichopek. Tak wspólnie z Maciejem Kurzajewskim urządzają lokum Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie schodzą z pierwszych stron gazet. Od dawna mówi się o ich ślubie, a także wspólnym mieszkaniu. Nie jest tajemnicą, że para właśnie urządza dom oraz planuje wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. W piątek, 9 czerwca, po sześciu latach budowy oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem. Do września ma natomiast zakończyć się budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki.

📢 Tak mieszka Kasia Cichopek. Zobacz, jak się urządziła z dziećmi gwiazda „Pytania na śniadanie". Sprawdź, jaki styl lubi Kasia Cichopek Katarzyna Cichopek jest zakochana w koledze z pracy, Macieju Kurzajewskim. Lubiana prowadząca „Pytania na śniadanie” i gwiazda „M jak miłość” zupełnie zmienia swoje życie i niedługo zamieszka z partnerem w jego domu. Zaglądamy do warszawskiego mieszkania Kasi Cichopek i sprawdzamy, w jakich wnętrzach najlepiej czuje się aktorka i prezenterka. 📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz oryginalny dom polskich milionerów. Tutaj uwili gniazdko z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Ulewa w powiecie miechowskim. Czaple Małe zalane W piątek po południu przez powiat miechowski przeszły silne ulewy. Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. Wnętrza jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Prokuratura Okręgowa wniosła akt oskarżenia przeciwko trzem lekarzom z Zakopanego Przeciwko trzem lekarzom ze Szpitala Powiatowego w Zakopanem wniesiony został akt oskarżenia. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, są oskarżeni o przestępstwo z art. 160 kodeksu karnego, który mówi o narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza.

📢 Tak wyglądają nowi Pawlak i Kargul w prequelu kultowego filmu "Sami swoi. Początek". Oto zdjęcia z planu Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji! 📢 Wypadek na DK 94 Kraków - Olkusz. W Czajowicach ranne cztery osoby. Droga była zablokowana W Czajowicach na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Krakowem a Olkuszem doszło do poważnego wypadku, w którym zostały ranne cztery osoby. Główna droga była całkowicie zablokowana. 📢 Zamkną jeden pas ruchu na zakopiance w Gaju. Powodem jest budowa wiaduktu W okolicy skrzyżowania ul. Zadziele z droga krajową nr 7 w Gaju w gminie Mogilany będą duże utrudnienia w ruchu w poniedziałek, 12 czerwca. Przez sześć godzin od 9 do 15 zamknięty zostanie jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami.

📢 10 mln zł od tajemniczego informatyka na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Prokuratura wszczęła śledztwo Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia przez miasto 10 mln zł jako darowizny na budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Postępowanie dotyczy również przekroczenia uprawnień przez miejskich urzędników, które miało polegać na przywłaszczeniu tej kwoty. - Nie widziałem dokumentu, mówiącego o wszczęciu śledztwa, ale przypominam, że oficjalnie mówiliśmy gdzie i kiedy zostały przekazane pieniądze, a pracodawca darczyńcy przysłał nam oświadczenie mówiące o tym, że 10 mln złotych pochodzi z legalnego źródła - komentuje na gorąco sprawę Dariusz Nowak z biura prasowego krakowskiego magistratu.

📢 Comarch Janusza Filipiaka rzuca wyzwanie platformom zakupowym. Krakowska firma niedługo startuje z nowym projektem: wszystko.pl Comarch nową platformę zakupową wszystko.pl rozwija od kilkunastu miesięcy. Polska firma technologiczna start portalu zapowiadała na koniec czerwca, teraz znana jest już konkretna data – 29 czerwca. Od tego dnia serwis będzie dostępny dla wszystkich sprzedawców i kupujących w internecie. - Jest luka w rynku e-commerce i chcemy ją wypełnić. Oczekiwania rynku w stosunku do wszystko.pl są spore. W tej chwili wyzwaniem jest, aby temu sprostać - mówił kilka tygodni temu dla PAP Biznes Janusz Filipiak, właściciel i prezes Comarchu, a także Cracovii.

📢 Łyszkowice. Kolejna część Domu Pomocy Społecznej po przebudowie Dwa ważne wydarzenia miały miejsce w tym tygodniu w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. 21. edycja imprezy integracyjnej „Dzień spełnionych marzeń” zbiegła się z zakończeniem przebudowy głównego budynku żeńskiego. Inwestycja trwała od ubiegłego roku i pochłonęła niemal 2,3 miliona złotych. 📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Trwa 468. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Proukraiński Rosyjski Korpus Ochotniczy rozpoczął ataki w okolicach granicy, a Rosjanie dążą do przywrócenia przewagi na osi Swatowe-Kreminna. W Bachmucie natomiast Grupa Wagnera wycofuje się, by ustąpić miejsca innym rosyjskim żołnierzom. 📢 Proszowice. Przedszkolacy w olimpijskiej formie. Sprawdź, kto wygrał Na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach odbyła się I Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa. W rywalizacji brały udział ośmioosobowe drużyny złożone z sześciolatków.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend (9-11 czerwca) w Miechowie Pociąg kursujący między Krakowem a Piłą będzie od niedzieli nosił nazwę Miechowity. O tym i innych weekendowych wydarzeniach w Miechowie piszemy poniżej.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Horoskop dzienny na 9 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 9 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak 9.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 9.06.2023. 📢 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwór i kościół w Modlnicy? Gdzie w Olkuszu odnajdziemy strojeńce? Święto małopolskich zabytków już po raz dwudziesty piąty zaprasza do odkrywania tajemnic, słuchania opowieści i zaglądania tam, gdzie na co dzień zajrzeć nie sposób. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem odbywają się pod hasłem „Ornament” i przez trzy weekendy czerwca (3-4 - zwiedzanie już za nami, 10-11 i 17-18 czerwca) w ośmiu wyjątkowych miejscach, wraz z przewodnikami, artystami, animatorami i pasjonatami lokalnej historii możemy zachwycać się pięknem ornamentu, symfonią natury i artystyczną pasją.

📢 Tanie loty z Krakowa na wakacje 2023. To jeszcze możliwe? Sprawdzamy połączenia z Balic i ceny biletów do popularnych miejsc Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim długo wyczekiwane wakacje i urlopy. Wielu Polaków marzy o wyjeździe zagranicznym, wypoczynku na piaszczystych plażach przy dźwiękach morskich fal, z daleka od pracy i trosk życia codziennego. Jednak czy w czasie inflacji będą mogli sobie na to pozwolić? Sprawdziliśmy, jak aktualnie wyglądają ceny lotów tanich linii z krakowskiego lotniska na drugą połowę lipca do popularnych wakacyjnych destynacji. 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty w Sierczy w powiecie wielickim. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego Dramatyczny wypadek miał miejsce w czwartek, 8 czerwca w godzinach popołudniowych w powiecie wielickim. Motocyklista na łuku drogi wypadł z jezdni. Znalazł się na prywatnej posesji. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza. Ratownicy medyczni i strażacy prowadzili reanimację poszkodowanego, jednak bezskutecznie. 39-letni motocyklista zmarł. 📢 Wypadek na torach kolejowych pod Krakowem. Pociąg zderzył się z samochodem osobowym, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci Pociąg Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Wielkich Drogach w gminie Skawina w czwartek, 8 czerwca. Było około godziny 17.15, gdy pojazd z trzema osobami - kierującą kobietą i dwójką jej dzieci - wjechał pod przejeżdżający tamtędy pociąg relacji Kraków Główny - Przeciszów.

📢 Przesławice. Pożar domu. Poszkodowaną osobę do szpitala transportował śmigłowiec LPR W czwartek około godz. 14.15 wybuchł pożar domu mieszkalnego w Przesławicach (gmina Koniusza). Paliło się w piwnicy budynku. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań zablokowana była droga wojewódzka nr 775 między Proszowicami a Słomnikami. 📢 Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej w gminie Miechów. Auto wypadło daleko poza pas jezdni. Są osoby poszkodowane Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 783 w Falniowie w gminie Miechów zdarzył się w czwartek, 8 czerwca. Sytuacja miała miejsce wczesnym popołudniem, gdy kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Wypadł z drogi. Są osoby poszkodowane. 📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach.

📢 Wymień swój stary piec jak najszybciej! Teraz dotacje z programu „Czyste Powietrze” są jeszcze wyższe Koszty ogrzewania niższe o połowę albo i więcej – czy to możliwe? Tak! Teraz każdy, kto zdecyduje się na wymianę swojego starego „kopciucha” na nowoczesne ogrzewanie i przystąpi do programu „Czyste Powietrze”, może liczyć na naprawdę wysokie dotacje, nawet dwukrotnie wyższe niż wcześniej. 📢 Krynickie wille, sanatoria i ich wnętrza na archiwalnych zdjęciach. Architektura uzdrowiska zachwyca Co sprawie, że Krynica-Zdrój cieszy się tak dużą popularnością turystów? Powodów jest wiele, a jednym z nich jest fakt, że wybudowano tam kiedyś okazałe wille i inne budynku,, które tworzą klimat tego miejsca. Każdy z budynków wygląda inaczej, a jednak są do siebie w pewnym sensie podobne tworząc spójną całość i niepowtarzalną architekturę. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z Krynicy-Zdroju.

📢 Inauguracja akcji Odkryj Beskid Wyspowy już w niedzielę. Urbania Góra czeka na odkrycie W niedzielę (11 czerwca) odbędzie się inauguracja tegorocznej, czternastej już edycji akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. Od 2016 roku pierwszym zdobywanym szczytem jest Urbania Góra i tak będzie także tym razem. To okazja, aby zobaczyć wyjątkowe dzieło miejscowego artysty ludowego Józefa Wrony - Kalwarię Tokarską. Zbiórka o godz. 9 przed Urzędem Gminy Tokarnia. 📢 Kraków. Aleja Róż wygląda tak, jakby ktoś rozwinął tu zielony dywan. Podoba Wam się zrewitalizowane serce Nowej Huty? Od kilku dni mieszkańcy Nowej Huty mogą cieszyć swoje oczy widokiem zielonej trawy w centralnej części al. Róż. Rezultat ostatnich prac przy rewitalizacji tego miejsca najlepiej widać z perspektywy lotu ptaka. Zobaczcie, zieloną symetrię serca Nowej Huty!

📢 Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci! Tutaj nie będziecie się nudzić! Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Dni Skawiny z koncertami. Gwiazdą będą Wilki, wystąpią też Żuki, D.N.A., Stefano Terrazzino Dni Skawiny będą obfitować w muzykę, głównie polską. Na scenie na Starorzeczu Skawinki pojawią się kultowe zespoły i utalentowani lokalni artyści. 📢 Rajdy samochodowe, czyli odcinek specjalny Macieja Hołuja. Pasja liczona na sekundy Rajdowym samochodem wjechał do budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na wystawę zdjęć. A wydawało się, że to niemożliwe. Wystawa "Jadą wozy kolorowe" wysoko podniosła poziom... adrenaliny, frekwencji i zmieniła tor kultury. Stoi za tym Maciej Hołuj, myśleniczanin, były pilot rajdowy, fotograf rajdów i nasz reporter - były dziennikarz "Dziennika Polskiego". 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! Zobacz! Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie! 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Którędy pojedzie premetro w Krakowie? Budowa tunelu pod centrum ma się rozpocząć w 2029 roku. Ruszyły konsultacje O budowie metra w Krakowie dyskutuje się od lat. Obecnie doczekaliśmy się etapu, w którym powstały już konkretne plany budowy pierwszego odcinka premetra w Krakowie w latach 2029-2033. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską. Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne dotyczące inwestycji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki jest proponowany dokładny przebieg nowej linii oraz przystanki. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 Ostrów. Niezwykła sztafeta. Biegali przez całą dobę W Ostrowie koło Proszowic odbyła się wyjątkowa biegowa sztafeta. Mieszkańcy miejscowości oraz zaproszeni przez nich goście biegali bez przerwy przez 24 godziny. W sumie pokonali dystans prawie 1400 kilometrów! 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. 📢 Zaginął Krzysztof Dymiński. 16-latek spod Warszawy mógł udać się do każdego miejsca w kraju. Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach Krzysztof wyszedł z domu w Pogroszewie Kolonii, gmina Ożarów Mazowiecki pod Warszawą w sobotę we wczesnych godzinach porannych, około godz. 4. Dwadzieścia minut później wsiadł do autobusu linii 713 w kierunku Warszawy. O godzinie 5:07 monitoring miejski zarejestrował go na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Nastolatek mógł wsiąść do pociągu lub autobusu i pojechać w dowolne miejsce w kraju.

📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane.

📢 Zamek w Dobczycach rozpoczął sezon 2023. Oferta na wiosnę i lato. Te atrakcje przyciągają turystów! W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory. 📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Iga Świątek - tak się bawi i mieszka! Zobaczcie, jak wygląda jej dom w Raszynie ZDJĘCIA 4.04.2023 Iga Świątek pojawia się w swoim domu bardzo rzadko. Niemal cały rok spędza poza granicami Polski, podróżując z turnieju na turniej. Nic dziwnego, że większość zdjęć, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych, pochodzi spoza rodzinnego Raszyna. Część z nich to fotki z wakacji, które 21-letnia tenisistka spędza po sezonie. Tak jak jesienią ubiegłego roku, gdy odpoczywała w Kalifornii i francuskim Annecy. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia sportowca numer 1 w Polsce po Gali Mistrzów Sportu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Studniówka 2023. Tak się bawił Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie Tradycyjnym polonezem maturzyści z krakowskiego Zespołu Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie rozpoczęli swój przedmaturalny bal. Zabawa była przednia! Chcecie to zobaczyć? Zajrzyjcie do naszej galerii! 📢 Hipokrates 2022. Wielka Gala w Krakowie. Laureaci odebrali nagrody! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2022 w Małopolsce. Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Pod kopcem Kościuszki w Janowiczkach po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku [ZDJĘCIA, WIDEO] W Janowiczkach koło Racławic już po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku. O tytuł walczyło pięciu pretendentów w tym dwóch Małopolan: Paweł Biesiada i Wojciech Musiał. Zwycięzcą został jednak Szymon Płusa, reprezentujący województwo świętokrzyskie

📢 Agaty na zamku Tenczyn. Atrakcje dla turystów odwiedzających Rudno Tysiąc bajecznie kolorowych kamieni przywiózł do zamku Tenczyn Witold Koprucha, pasjonat z Rudna, kolekcjoner agatów. Wystawa kamieni, opowieści o zbieraniu, szlifowaniu i możliwość oglądania agatów - minerałów, czyli odmiana chalcedonu (skrytokrystalicznej krzemionki) - uatrakcyjniała turystom pobyt na wulkanicznym wzgórzu z ruinami zamku Tenczyn.

