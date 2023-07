Prasówka 11.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Kolejny protest przeciwko wycince. Pokazali ile zajmie tramwaj a ile reszta”?

Prasówka 11.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Kolejny protest przeciwko wycince. Pokazali ile zajmie tramwaj a ile reszta Dwa protesty jednego dnia w tej samej sprawie. Rano w poniedziałek kilka osób przykuło się do maszyn, które prowadzą wycinkę drzew pod budowę tramwaju do Mistrzejowic. Wieczorem natomiast przyszły tłumy z transparentami. Protestujący pokazywali też ile tak naprawdę zajmie tramwaj a ile inna infrastruktura drogowa. Sprzeciwiają się takiemu rozmachowi inwestycji. Problem w tym, że są zdeterminowani i chcą nawet wraz z grupą radnych wpłynąć na to, by miasto wycofało się z budowy linii w takim kształcie. Mistrzejowice jednak czekają na szybkie połączenie tramwajowe. I jak to w Krakowie często bywa - mamy konflikt zamiast rozwiązywania problemów mieszkańców.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 11 do 14 lipca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 11.07.23 Wyłączenia prądu nastąpią w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 11 lipca do piątku 14 lipca.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Wimbledonu.

Prasówka 11.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Wimbledon 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Wimbledonu.

📢 Krakowskie licea sukcesu. To w tych ogólniakach w stolicy Małopolski najlepiej zdano maturę Jeśli się uczyć - to w Małopolsce, a przede wszystkim w Krakowie. Na to wskazują rezultaty i dane dotyczące kolejnych egzaminów, ogłaszane w ostatnich dniach. Z najnowszych z nich - zestawień mówiących o zdawalności oraz średnich wynikach matur 2023 - można się dowiedzieć, że maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród zdających ze wszystkich województw. Dane pozwalają też wyłowić te licea w Krakowie, w których młodzi ludzie mają wręcz imponujące wyniki: z poszczególnych obowiązkowych egzaminów wyższe od kilkunastu do nawet ponad 20 procent niż średnia dla Małopolski. Lider? To krakowskie V LO. 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury [11.07.2023] Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście [11.07.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Kraków. Potrącenie pieszego przez tramwaj w Nowej Hucie Kraków, Nowa Huta, Ul. Kocmyrzowska - doszło do potrącenia pieszego przez tramwaj. Ruch tramwajowy wstrzymany, na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Pozowanie do zdjęć z pytonem tygrysim na Rynku Główny w Krakowie. Interweniowała straż miejska 22 strażników miejskich czuwało w weekend nad zapewnieniem spokoju i porządku w centrum Krakowa. Funkcjonariusze ujawnili 128 wykroczeń. W związku z tym nałożyli 92 mandaty karne, pouczyli 32 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu. Było kilka szczególnie zastanawiających interwencji i drogich dla popełniających wykroczenia. 📢 Kraków. Zuchwała kradzież roweru. Posypały się iskry. Jest apel o pomoc Drzwi wejściowe potraktowane "z buta", przecięcie zabezpieczeń przy pomocy narzędzi aż iskry poleciały, i złodziej wychodzi spokojnie z kamienicy z łupem. Właścicielka organizuje akcję poszukiwania roweru i przestępcy na Faceboooku. Publikuje nagranie. 📢 To ostatnia doba na decyzje w rekrutacji do liceów. Które najpopularniejsze? Znamy pierwszą dziesiątkę w Krakowie Dla absolwentów podstawówek, którzy mają wybrać, w jakiej szkole chcieliby kontynuować naukę, to już naprawdę ostatni moment na decyzję. Jeszcze tylko do północy w poniedziałek, 10 lipca, kandydaci do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia mają możliwość dokonania zmiany w swoich podaniach o przyjęcie do szkół. Ponieważ młodzi ludzie przede wszystkim chcieliby się uczyć w liceach, sprawdziliśmy, które krakowskie ogólniaki tuż przed upływem tego terminu są w pierwszej dziesiątce najbardziej obleganych.

📢 Porodówka w Proszowicach do likwidacji. Nie ma chętnych do prowadzenia oddziału ginekologicznego Nie ma już szans na ratowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu w Proszowicach. Do trzeciego przetargu na prowadzenie tych usług i przyjmowanie porodów - podobnie jak do dwóch poprzednich - nikt się nie zgłosił. Od ponad pół roku działalność tej części szpitala jest zawieszona. Teraz ginekologia zostanie zlikwidowana, jednak szpital będzie musiał uzyskać zgodę wojewody na zmianę przeznaczenia pomieszczeń i zagospodarowania ich dla innego oddziału.

📢 Dwa maltańczyki zaatakowane przez dużo większe psy na Woli Justowskiej. Nie przeżyły. Obecnie sprawę wyjaśnia krakowska policja Dwa maltańczyki zostały zaatakowane i pogryzione przed dużo większe psy w rejonie alei Modrzewiowej (Wola Justowska) w Krakowie. Niestety nie przeżyły. Aktualnie okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. 📢 Kraków. Przyducha możliwą przyczyną śnięcia ryb w Wildze. "W ciągu kilku godzin wyłowiono 40 kg martwych ryb". Widok był przygnębiający Przyducha była możliwą przyczyną śnięcia ryb w rzece Wildze w Krakowie. To znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. Na razie poznaliśmy tylko wyniki wstępnych badań. Sprawę cały czas bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który sprawdza m.in., czy rzeka została czymś zanieczyszczona. Z kolei krakowscy radni zapowiedzieli, że w trybie pilnym zostanie zwołana Komisja Kształtowania Środowiska RMK.

📢 Taką wizję postaci z książek Wiedźmin ma SI. Są podobne do gier CDP i serialu Netflix? Zobaczcie i oceńcie sami Narzędzia graficzne oparte na sztucznej inteligencji można wykorzystać na wile sposobów i postanowiliśmy z tego skorzystać. Sprawdziliśmy więc, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina według opisów z książek autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Czy są podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy. 📢 Polecamy kwiaty ogrodowe, które znoszą upał i suszę. Posadź je, a nie będziesz ciągle podlewać. Polecamy 12 roślin na słoneczną rabatę Nasłoneczniony ogród może być problemem, szczególnie jeśli przez dłuższy czas panują upały. To trudne warunki dla wielu roślin, ale są i takie, które poczują się w nich doskonale. Polecamy rośliny, które warto posadzić na słonecznej rabacie, a w dodatku nie będzie trzeba ciągle ich podlewać.

📢 Żywiołowy festiwal folkloru w Myślenicach. Barwne widowiska z tańcami, śpiewem, zabawą, rękodzieł i gośćmi z różnych stron świata Barwne widowiska, taneczne grupy z kilku kontynentów będą się chwaliły swoim folklorem w Myślenicach. To już dziewiąta edycja Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. A z Myślenic ten folklor zaczął się rozprzestrzeniać i tańce, muzyka i śpiew będą także na festiwalowych scenach w Krakowie i Miechowie. Spotkania z Folklorem zaczynają się w poniedziałek, 10 lipca, a kończą w czwartek, 20 lipca. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Wieczysta Kraków - drużyna na sezon 2023/2024. Bez Peszki, ale już z Pazdanem. Odmłodzona, ale pełna znanych piłkarzy Wieczysta Kraków. Przed sezonem 2023/2024 klub dokonał przebudowy drużyny. Z zespołu odeszło kilkunastu zawodników, odejście Sławomira Peszki (zakończył karierę) oraz Radosława Majewskiego to wręcz zamknięcie pewnego etapu w historii klubu. Latem 2023 Wieczysta zadbała jednak o bombę transferową - jej zawodnikiem został Michał Pazdan. Oprócz niego do drużyny przyszło dziewięciu innych piłkarzy - a to nie koniec wzmocnień. Przedstawiamy obecną kadrę Wieczystej, która ma walczyć o awans do II ligi. 📢 Wymarzone wakacje nad morzem: 10 najlepszych miejsc w Europie. Gdzie najbardziej warto zaplanować urlop? Nowy ranking według opinii turystów Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu.

📢 Znasz te produkty? Oto marki, które przetrwały czasy PRL-u. Są w polskich domach od lat Cytronada, polo cockta, szampan mleczny... Jest wiele produktów i marek, niegdyś popularnych, które nie przetrwały siermiężnych czasów komuny w Polsce. Ale są też takie, które kupowały w sklepach nasze babcie i mamy, a teraz kupujemy i my. Czy wiecie na przykład, że pierwszy wafelek czekoladowy Prince Polo wyprodukowano prawie 70 lat temu? Od tamtej pory zdobył sławę w całej Europie. Produktów, które przetrwały PRL, jest więcej. Jak wygląda ich historia? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Kraków. Zaginęła Julia Kopeć, 21-latka. Miała spotkać się z koleżanką. Nie wróciła Julia Kopeć 9 lipca 2023 roku, około godziny 12.00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Gołaśka. Rodzinie przekazała, że wybiera się z koleżanką do Parku Jordana i na Rynek Główny, a później miały wspólnie spędzać czas u tej samej znajomej w domu. 21-latka do chwili obecnej nie powróciła, nie nawiązała też kontaktu z rodziną.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 10.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Kraków. W upalny dzień pies siedział w nagrzanym samochodzie! Dzięki błyskawicznej reakcji inspektorów KTOZ nic mu się nie stało Kobieta, która z psem brała udział w wystawie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w bardzo upalny dzień zostawiła drugiego ze swoich czworonogów w samochodzie. Pomimo uchylonych szyb zwierzę było zgrzane. Na szczęście psiakowi pomogły inspektorki Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. KTOZ zaapelował przy tej okazji kolejny raz, żeby nie zostawiać zwierząt w autach w upalne dni.

📢 Delikatne paznokcie na lato. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje 2023. Dużo wzorów i inspiracji Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [10.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 To już nie są żarty! Mieszkańcy blokują wycinkę drzew pod budowę trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Przywiązali się do koparek Mieszkańcy weszli na plac budowy trasy tramwajowej do Mistrzejowic, chcąc zablokować w ten sposób dalszą wycinkę drzew. Kilku protestujących przywiązało się łańcuchami do koparek. Protesty przeciwko usuwaniu drzew trwają już od dłuższego czasu. Jak widać sytuacja wokół tej sprawy staje się coraz gorętsza. Jednak część krakowian ma już dość protestów. Zauważają, że realizowana inwestycja jest bardzo potrzebna. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 11 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 11 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 10 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 10 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 74. Policja chce aresztować Yamana. Streszczenie odcinka [19.07.23] Yaman widzi, że Yusuf bardzo tęskni za Seher. Czy ze względu na uczucia chłopca zostanie w kraju? Tymczasem mają odbyć się zaręczyny Kiraz i Muhittina. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 68. Yaman porywa Yusufa. Streszczenie odcinka [11.07.23] Yamanowi w końcu udaje się odnaleźć Yusufa. Mężczyzna nie wraca jednak z chłopcem do domu. Z kolei Sultan chce pozbyć się Kiraz. Co zrobi, gdy usłyszy jej historię od Alego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 132. Babcia Casildy nie żyje. Streszczenie odcinka [13.07.2023] Na Akacjowej już wszyscy wiedzą o kłamstwach Manueli. Kobieta nie może już więcej liczyć na swoich przyjaciół. Tymczasem Guadalupe ma kolejne kłopoty. Co tym razem się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 132. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 131. Guadalupe traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [12.07.2023] Justo, podobnie jak Felipe, chce zawalczyć o Adrianę. Odnajduje więc wieśniaków, którzy znaleźli dziecko. Z kolei Guadalupe traci dach nad głową. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 130. Cayetana chce odzyskać męża. Streszczenie odcinka [11.07.2023] Ceyetana widzi szansę na to, aby odzyskać uczucia swojego męża. Z kolei German jest załamany. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 130. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem... 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 10.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Kraków. Nominacja abp. Grzegorza Rysia. Kardynał Stanisław Dziwisz wydał oświadczenie Jego wybitne zdolności duszpasterskie i intelektualne przyczyniają się do rozwijania działalności Kościoła w Polsce i na szczeblu międzynarodowym - napisał kard. Stanisław Dziwisz na wieść o nominacji kardynalskiej metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia.

📢 Gdzie w Krakowie na śniadanie? Te miejsca polecają nasi Czytelnicy TOP 19 Lubisz śniadania poza domem? Szukasz miejsca, gdzie o poranku spróbujesz prawdziwych pyszności? Zapytaliśmy naszych Czytelników, gdzie zjeść pyszne śniadanie w Krakowie. Odpowiedzi dostaliśmy naprawdę bardzo dużo! Do naszego zestawienia wybraliśmy miejsca, które wskazali w komentarzach najczęściej. Tutaj smacznie rozpoczniesz dzień! Zobacz! 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 10.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [10.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 10.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Zalew Nowohucki w Krakowie, z którego kombinat pobiera wodę, stanie się kąpieliskiem. ArcelorMittal daje zielone światło W trakcie igrzysk europejskich w Zalewie Nowohuckim pływali triathloniści, natomiast w przyszłym roku zbiornik ma się stać oficjalnie kąpieliskiem, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. Takiemu pomysłowi zielone światło dają nie tylko miejscy urzędnicy, ale również firma ArcelorMittal Poland, która w wyjątkowych sytuacjach pobiera wodę z Zalewu. Służy jej do "procesów produkcyjnych". - Utworzenie kąpieliska na obszarze Zalewu Nowohuckiego w żaden sposób nie wpłynie na naszą działalność - twierdzą w ArcelorMittal. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 10.07.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 10.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Kraków. Trwa remont mostu Dębnickiego. Inwestycja paraliżuje ulice. Tak postępują prace tuż po rozpoczęciu Prace na moście Dębnickim postępują. Ruch na moście podczas remontu jest utrzymany (po jednym pasie w każdą stronę). Dla pieszych i rowerzystów dostępny jest chodnik z jednej strony. Pomimo tego w godzinach szczytu tworzą się ogromne korki, a okolica jest sparaliżowana. Postanowiliśmy wybrać się na miejsce, aby sprawdzić postęp prac. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wojowniczka UFC Karolina Kowalkiewicz zachwyciła fanów nowym uwodzicielskim zdjęciem. „Polska Księżniczka” oczarowuje nie tylko w oktagonie Urocza polska zawodniczka UFC, Karolina Kowalkiewicz zachwyciła fanów nowym uwodzicielskim zdjęciem. „The Polish Princess” (Polska Księżniczka) zamieściła na Instagramie ponentną fotkę z kąpieliska w Las Vegas, co od razu przyciągnęło uwagę wielbicieli jej nie tylko sportowego talentu.

📢 Zamieszanie wokół Pola Lloncha. Skorzysta na tym Wisła Kraków? W wywiadzie, jakiego nam udzielił prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski oficjalnie potwierdził, że przy ul. Reymonta chętnie widzieliby znów Pola Lloncha. Zamieszanie, jakie ostatnio powstało wokół piłkarza w Willem II Tilburg, może w tym pomóc, choć niczego nie przesądza.

📢 Zabytek do wynajęcia. Miasto szuka dzierżawcy i opiekuna dla fortu Mogiła Miasto szuka gospodarza dla fortu nr 49 1/2a Mogiła. Zarząd Budynków Komunalnych (który sprawuje pieczę nad fortami) ogłosił przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę tego zabytku znajdującego się przy ul. Igołomskiej 7 w Krakowie, jednego z obiektów Twierdzy Kraków. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 sierpnia, a oferty należy składać do 7 sierpnia do godziny 15. 📢 Niezwykłe chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Jedyny taki: szlak architektury drewnianej w Małopolsce Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o drewniane budowle takie jak chaty, domy i kościoły z Małopolski. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich!

📢 Tragedia na zbiorniku retencyjnym rzeki Małoszówki w Kazimierzy Wielkiej. Nie żyje 42-letni mężczyzna 42-letni mężczyzna, mieszkaniec Krakowa utonął w zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce w Kazimierzy Wielkiej. Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie, 9 lipca. 📢 Dinoworld cieszy się w weekend dużym zainteresowaniem. Park Dinozaurów w Krakowie to nowa atrakcja w mieście Dinoworld otwarto już w piątek przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. Tłumów nie było, ale w weekend park dinozaurów cieszył się już większym zainteresowaniem. Znajdziecie tutaj 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą.

📢 Pacyfikacja Liszek sprzed 80 laty. Spędzili ludzi na wzgórze Maciejówka. Torturowali, kazali leżeć twarzą do ziemi Mieszkańcy Liszek pod Krakowem kilkanaście godzin leżeli twarzą do ziemi podczas pacyfikacji wsi. Były brutalne przesłuchania i tortury. Na koniec Niemcy - strzałem w tył głowy - zamordowali 30 osób. Dziś tylko z opowiadań pamiętają tamten dramatyczny dzień sprzed 80 laty. W niedzielę, 9 lipca kolejne pokolenie wspominały całą tragedię i zamordowanych, którym postawiono pomnik. Obecnie został odnowiony przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Wojewódzki i gminę Liszki. Poświęcono go podczas uroczystości rocznicowych.

📢 Upały w Krakowie i tłumy na Bagrach. Krakowianie opalają się na słońcu i chłodzą w wodze. Pełnia lata! Klimat jak w wakacyjnym kurorcie Niedziela, słońce i wysoka temperatura. To idealne warunki na plaże. Na Bagrach można poczuć się jak w wakacyjnym kurorcie. Krakowianie całymi rodzinami wyszli z domu wygrzewać się na piaszczystych plażach i chłodzić w wodzie. W Krakowie dziś pełnia lata. Temperatura wynosi 30 stopni Celsjusza. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kraków. Śnięte ryby w rzece Wildze. Tysiące wyławiane Jeden z mieszkańców zaalarmował nas, że w rzece Wildzie w Krakowie zauważył dziesiątki śniętych ryb. Widać też zatrzymującą się na kamieniach brudną pianę. Rzeka też momentami ma dwa kolory, jakby jakaś ciecz została do niej spuszczona. Tak było w czwartek, ale w piątek i weekend sytuacja mocno się pogorszyła. Liczba śniętych ryb idzie w tysiące. Odławiane są dziesiątki kilogramów martwych ryb. Sprawą ma się zająć Rada Miasta Krakowa.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 9.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Kryspinów po igrzyskach wrócił do normalnego funkcjonowania. Tłumy na plaży w gorący weekend Zalew Kryspinów znów w pełni we władaniu plażowiczów i miłośników sportów wodnych z Krakowa i okolic. Zalew ten na czas niedawnych Igrzysk Europejskich stal się areną zawodów kajakarskich, w części został zajęty przez sportowców. Teraz już nie ma śladu po igrzyskach, cały Kryspinów wrócił do normalnego funkcjonowania i kąpielisko znów jest okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą.

📢 Kraków. Kolejka do kąpieliska na Zakrzówku? Tego jeszcze nie było! Nie każdemu uda się skorzystać z kąpieliska Niedawno otwarty krakowski Zakrzówek cieszy się ogromną popularnością. Pomimo, że od niedawana jest dostępny dla mieszkańców, już ma za sobą wiele kontrowersji. Zaśmiecone pomosty, awarie, a teraz gigantyczne kolejki spowodowane wprowadzonymi przez urzędników limitami. Niektórzy są przeciwni wprowadzonym zmianom, ale wielu uważa to za dobre rozwiązanie. Są też tacy, którzy aby wejść na nowe kąpielisko decydują się na stanie w gigantycznej kolejce! Zobaczcie sami, jak Zakrzówek wygląda po nowo wprowadzonych zasadach. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Zaginął 37-letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Rodzina prosi o pomoc W piątek, 7 lipca w okolicach godziny 14:30 zaginął 37 letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mężczyzna wracał z pracy do domu. Od tego czasu rodzinie i przyjaciołom nie udało się z nim skontaktować. Najbliżsi proszą o pomoc ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia zaginionego.

📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Ogród Pełen Lawendy to turystyczna perełka [9.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia. 📢 Groźny wypadek motocyklisty w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia W sobotę, 8 lipca 2023 r. w Krzyszkowicach na granicy z Sieprawiem w powiecie myślenickim doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Było przed godz. 11, gdy służby zostały powiadomione o tym zdarzeniu drogowym. Kierowca motocykla został poszkodowany. Poleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema w Londynie na kortach Wimbledonu.

📢 Niezwykła willa Lubomirskich w Kochanowie odzyskała blask. Zobacz wyjątkowe miejsce pod Krakowem. Jest tu centrum kultury i sala ślubów Odnowiona willa Lubomirskich w Kochanowie w gminie Zabierzów przyciąga uwagę. Przez kilka lat była odnawiana, konserwowana, zabezpieczana. Teraz jej piękną architekturę, niezwykłe klimatyczne wnętrza można podziwiać na co dzień. Została tu otwarta filia zabierzowskiego centrum kultury. Są warsztaty, zajęcia muzyczne, sala wystawowa, izba regionalne i sala ślubów. Zobacz jaka piękna jest XIX-wieczna willa.

📢 Tak balkonowi Janusze "ozdabiają" osiedla. Nie uwierzysz, do czego są zdolni. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez! Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Utrudnienia na drodze krajowej nr 7 z ruchem wahadłowym i zwężeniami w Miechowie. Zarządca zapowiada remont, który potrwa dwa tygodnie Ruch wahadłowy, zwężenie drogi, ograniczenie prędkości - to utrudnienia, które napotkają kierowcy na drodze krajowej nr 7 w Miechowie. Będą związane z zapowiadanym remontem na dwóch odcinkach tego szlaku krajowego. Zaczną się od poniedziałku, 10 lipca 2023 roku i potrwają prawie dwa tygodnie.

📢 Dinoworld w Krakowie. Park rozrywki z dinozaurami otwarty. W weekend będą dodatkowe atrakcje Dinozaury wkroczyły do Krakowa i już można je zobaczyć z bliska. Dinoworld otwarto przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. W tym parku dinozaurów znajdziecie 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą. A weekend będą zabawy z animatorami.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 DARMOWY tarot online na lipiec 2023! Sprawdź, co cię czeka! Jaki będzie ten miesiąc? 7.07.2023 Czerwiec dla każdego był inny. Podczas gdy jedni cieszyli się spokojem i odpoczynkiem, inni mieli ciężki okres w pracy. Ale czy lipiec 2023 będzie taki sam? Barany będą musiały podjąć ważną decyzję, Raki zwiększą zarobki, a Strzelce muszą zacząć uważać przy podpisywaniu ważnych umów! Co karty tarota przewidują dla pozostałych znaków zodiaku? Sprawdź! 📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [7.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 W Krakowie odbyło się czepkowanie nowych pielęgniarek i pielęgniarzy. W uroczystości wzięło udział 122 absolwentek i absolwentów UJ W Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź tysiąclecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych Umowa na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach jest podpisana. Planowany jest tu kompleks basenów. Pierwsze niecki dla dorosłych i dla dzieci mają być gotowe w drugiej połowie 2025 roku. To pierwsza z czterech części basenowych inwestycji, której koszt wyliczono na prawie 34 mln zł.

📢 Kraków. Park Krakowski cieszy oko kolorami. Zakwitły w nim kwiaty. To doskonałe miejsce na spacer W Parku Krakowskim zrobiło się kolorowo i niezwykle klimatycznie, a to wszystko dzięki kwitnącym kwiatom. Wakacje w pełni, dlatego dla tych, którzy zastanawiają się jak wykorzystać słoneczną pogodę, poza spędzeniem go na plaży proponujemy relaksujący spacer po Parku Krakowskim. Cień drzew, kolorowe kwiaty i ogrom zieleni zdecydowanie pozwolą na chwilę resetu. Zarząd Zieleni Miejskiej pochwalił się w mediach społecznościowymi zdjęciami z tego miejsca. Zobaczcie sami jak teraz tam jest!

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc. 📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Bezpłatny ośrodek rekreacji z plażami pod Krakowem pełen ludzi. Dolina Raby się rozkręca! 24.07.2022 Dwie piaszczyste plaże, miasteczko rowerowe, boiska do gry w siatkówkę, park linowy, plenerowa siłownia, ścianki wspinaczkowe, możliwość pływanie kajakiem, łódką i rowerem wodnym, dwa place zabaw, park edukacyjny - takie m.in. atrakcje czekają na odwiedzających nowy Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” na granicy Kłaja i Targowiska. To pierwsze w powiecie wielickim gminne centrum wypoczynkowe. Nadrabska enklawa powstała z pomocą dotacji unijnej, co oznacza, że wstęp na teren obiektu, a także większość atrakcji są bezpłatne.

📢 Drużyny z dawnych lat: Kraków i okolice. Pamiętasz je, a może w nich grałeś? Zdjęcia Hutnik, Garbarnia, Wawel, Prądniczanka, Orzeł Piaski Wielkie, Dąbski... Drużyn z Krakowa jest tutaj znacznie więcej, i są też takie, które naturalnie traktujemy jako reprezentantów krakowskiej piłki - Dalin Myślenice, Górnik Wieliczka, Skawinka... Ta GALERIA ZDJĘĆ GRUPOWYCH to galeria wspomnień, bowiem w tym kształcie żaden z zespołów już nie istnieje. Najstarsze zdjęcia mają ponad 20 lat, najmłodsze też już są historią. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pogrzeb Szymona Łytka, wójta Czernichowa. Żegnały go tłumy. Przyjaciele wspominali jego dobro, radość i entuzjazm [ZDJĘCIA] Rodzina i tłumy przyjaciół, kolegów, strażaków, współpracowników, samorządowców towarzyszyły Szymonowi Łytkowi, wójtowi Czernichowa w ostatniej drodze. Zmarł 6 czerwca po ciężkiej chorobie. Pogrzeb był w środę 10 czerwca w Czernichowie. Znajomi i przyjaciele wspominali Jego energię, pogodę ducha, nieustające żarty i wielką sympatię do ludzi. 📢 ,,Cieszą się rodzice i Rysiów rodzina, dumna jest z biskupa cała Łososina!” - Ingres biskupa Rysia Kilka dni temu w Łodzi odbył się ingres arcybiskupa Grzegorza Rysia. W ingresie uczestniczyli także limanowscy rodacy, którzy przygotowali dla niego muzyczną niespodziankę. Limanowianie zaśpiewali: ..Przyjechaliśmy dzisiaj gromadnie do Łodzi, bo nasz rodak Grzegorz ingres tu obchodzi!

Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu! Po raz pierwszy w karierze!