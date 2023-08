Prasówka 11.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [11.08]”?

Prasówka 11.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [11.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.08.23

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Słynna para seniorów może pochwalić się wyjątkowym ogrodem [11.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Horoskop dzienny na 11 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 11 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 11.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Krakowie pojawiają się naklejki zapraszające do Grupy Wagnera. Policja prowadzi działania wyjaśniające Pojawiają się kolejne informacje na temat naklejek zamieszczanych w różnych częściach Krakowa, które miałyby nawoływać do dołączenia do Grupy Wagnera. O jednej z nich na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował Radny Krakowa, Łukasz Wantuch. Wcześniej media społecznościowe obiegło nagranie, na którym można zobaczyć podobną etykietę w jednej z krakowskich toalet publicznych. Tymczasem krakowska policja prowadzi już działania mające wyjaśnić z czym mamy do czynienia.

📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [wyliczenia - 11.08.23 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 6-letnia dziewczynka wypadła z balkonu w Krakowie. Dziecko z obrażeniami głowy przetransportowano do szpitala Jak podaje RMF FM, w godzinach popołudniowych w Krakowie doszło do nieszczęśliwego wypadku. 6-letnia dziewczynka bawiła się na balkonie i nagle z niego wypadła doznając urazu głowy. 📢 Niezwykłe chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Oto szlak architektury drewnianej w Małopolsce Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o drewniane budowle takie jak chaty, domy i kościoły z Małopolski. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich!

📢 Weber ingeruje w wybory w Polsce. PiS reaguje uchwałą na skandaliczne słowa W przyszłym tygodniu klub PiS złoży w Sejmie projekt uchwały, która potępia zewnętrzną ingerencję w proces wyborczy w Polsce - dowiedział się nieoficjalnie portal i.pl. Chodzi m.in. o ostatnie słowa wypowiedziane przez prominentnego polityka niemieckiego w stosunku do Polski.

📢 Miasto przygotowuje zagospodarowanie Parku Grzegórzeckiego. Jest zgoda na budynek sztabowy. Mieszkańcy przynieśli ławki Utworzenie Parku Grzegórzeckiego to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego w 2020 roku. Mieszkańcy zniecierpliwieni tym, że inwestycja nie jest realizowana we własnym zakresie przynieśli tam ławki i kosze. Przedstawiciele miasta przekonują, że projekt jest przygotowywany i zielony teren zostanie zagospodarowany. 📢 III Nowohuckie Senioralia odbędą się już 20 sierpnia. Gwiazdą wieczoru będzie Izabela Trojanowska 20 sierpnia na terenie zielonym przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędą się III Nowohuckie Senioralia. W programie liczne atrakcje: stoiska wystawiennicze, warsztaty, degustacje, prelekcje i konkursy z nagrodami. Wydarzenie rozpocznie się wspólnym tańcem – poloneza poprowadzi Balet Dworski Cracovia Danza. Gwiazdą wieczoru będzie Izabela Trojanowska.

📢 Koszyce. Zwierzęta z minizoo Zagroda czekają na odwiedziny Jedną z propozycji na spędzenie wolnego czasu podczas wakacji może być wizyta w minizoo Zagroda w Koszycach. Placówka jest czynna codziennie. W niedziele, oprócz zwiedzania, można skorzystać z przejażdżki na kucyku. 📢 Od września zostanie otwarty nowy odcinek trasy S7 z Krakowa do Warszawy W połowie września 2023 roku ma zostać udostępniony do ruchu samochodowego nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Warszawy. Kierowcy będą mogli korzystać z przejazdu od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów w Bukowskiej Woli. 📢 Tak może wyglądać siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych na Wesołej w Krakowie. "Powstanie kwartał wymiaru sprawiedliwości" W dawnej dzielnicy Wesoła powstanie dodatkowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Ostatnio ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną budynku, który ma zostać wybudowany w rejonie ulicy Śniadeckich, w pobliżu Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego oraz Prokuratury Okręgowej. Jeśli realizacja inwestycji wartej 110 mln złotych dojdzie do skutku, powstanie tam kwartał wymiaru sprawiedliwości. Ale Wesołą czekają także inne zmiany. Ma się tam znaleźć m.in. siedziba Biblioteki Kraków.

📢 Beata Ścibakówna w midi spódnicy, która tuszuje niedoskonałości figury. W tej kreacji twoje masywne uda i pośladki nie będą widoczne Spódnice midi to ubrania, po które chętnie sięgają kobiety. W zależności od kroju świetnie modeluje sylwetkę. Na jeden z typów spódnicy zdecydowała się Beata Ścibakówna. Aktorka prezentuje się w niej rewelacyjnie. 📢 Garbarnia Kraków. Poznaj kadrę piłkarzy na sezon 2023-2024 w III lidze Garbarnia Kraków rozpoczęła rozgrywki 2023-2024 w grupie czwartej III ligi piłkarskiej. W kadrze drużyny na sezon jest sporo nowych twarzy. Kto gra w drużynie "Brązowych"? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Zagłębiem Lubin W meczu 4. kolejki ekstraklasy Cracovia w piątek o godz. 18 podejmuje Zagłębie Lubin. To pierwszy domowy mecz "Pasów" w tym sezonie. Trener Jacek Zieliński nie ma poważniejszych kłopotów przy ustalaniu kadry. Zobaczcie w GALERII, na jaki skład powinien się zdecydować. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zderzenie dwóch samochodów i dachowanie na zakopiance. Wypadek w powiecie myślenickim W czwartek, 10 sierpnia, w godzinach porannych doszło do wypadku w Stróży w gminie Pcim. Na drodze S7 na pasie w kierunku Zakopanego zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt z uczestników nie potrzebował hospitalizacji. 📢 Bójka z użyciem noża na stacji benzynowej w Słomnikach. Zatrzymano trzy osoby, w tym rannego Trzej mężczyźni wszczęli bójkę na stacji benzynowej w Słomnikach pod Krakowem. Jeden z napastników użył noża podczas akcji i ranił zaatakowanego mężczyznę. O tej bójce natychmiast zostali powiadomieni policjanci ze słomnickiego komisariatu. Gdy przybyli na miejsce, to dwóch uczestników "walki" uciekło, został tylko ranny. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, po krótkim czasie namierzyli obu podejrzanych. Zostali zatrzymali.

📢 Oto najbardziej trujące grzyby w polskich lasach. Niektóre mogą spowodować zgon. Jakie są objawy zatrucia? Grzybobranie 2023. Są śmiertelnie groźne, ich spożycie stwarza zagrożenie życia. Jakie są najbardziej trujące grzyby, które można znaleźć w polskich lasach? Z czym można je pomylić? Jakie są objawy zatrucia? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Zabytkowe tramwaje i autobusy znów wyjadą na ulice Krakowa. W długi weekend po mieście znów będą jeździły prawdziwe perełki Zbliżający się wielkimi krokami weekend i niedziela 13 sierpnia, a następnie 15 sierpnia będą w Krakowie prawdziwą gratką dla fanów zabytkowych tramwajów i autobusów. Na ulice miasta znów wyjadą prawdziwe perełki, a wśród nich zabytkowe wagony T4+B4 #127+527 sprowadzone do Krakowa prosto z Norymbergii, a także trójskład "Sanoków" SN2+PN2+PN2 oraz skład 105N+105N oraz wagon SN1 z przyczepą PN3 – 555. To już kolejne spotkanie z zabytkowymi pojazdami podczas trwającego 21. sezonu Krakowskiej Linii Muzealnej. Gdzie będą kursowały tramwaje i autobusy i jaka jest ich historia? MPK SA w Krakowie wszystko wyjaśnia.

📢 Proszowice. Wykonawca modernizacji Zespołu Szkół dopiero jesienią? To będzie już czwarty przetarg Nie zanosi się na szybkie wyłonienie firmy, która zajmie się modernizacją Zespołu Szkół w Proszowicach. Do zapowiadanych na lipiec negocjacji z potencjalnymi wykonawcami ostatecznie nie doszło. Zarząd powiatu postanowił ogłosić kolejny przetarg. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Festiwal Muzyka w Starym Krakowie pod znakiem zapytania. Organizatorzy czekają nadal na obiecane pieniądze od Urzędu Miasta Tegoroczna edycja festiwalu Muzyka w Starym Krakowie powinna się rozpocząć 15 sierpnia. Potem zaplanowano jedenaście koncertów w różnych lokacjach miasta. Jak na razie stoją one pod znakiem zapytania.

📢 Tu parawany wiją się niczym wielki, nadmorski pyton. To najlepsze memy znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! Edycja na wakacje 2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym wielki, nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Grzymałów. Zaproszenie na wystawę haftów. Zostało kilka dni Jeszcze tylko przez trzy sierpniowe weekendy w Dworze w Jabłoniowym Sadzie w Grzymałowie Marty i Ireneusza Trybulców można oglądać wystawę prezentującą dawne hafty. Prezentowane rękodzieła ludowe i dworskie pochodzą z prywatnych kolekcji.

📢 Byli związani z Zagłębiem Lubin i Cracovią, co teraz robią? Zdjęcia piłkarzy i trenerów W piątek o godz. 18 Cracovia zmierzy się z Zagłębiem. W jej barwach nie ma aktualnie żadnego piłkarza, który ma za sobą grę w lubińskim klubie. Za to w barwach Lubinia są dwaj byli krakusi. W sumie było kilkunastu, którzy przewinęli się przez oba kluby. Którzy? Gdzie obecnie grają? A jeden z nich robi zagraniczną karierę. Byli też szkoleniowcy łączący oba kluby. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Wpadki, zwarcia i fuszerki! Elektrycy z piekła rodem znów atakują. Zobacz najśmieszniejsze niepowodzenia fachowców polskiego internetu Wpadki, zwarcia i fuszerki. Elektrycy z piekła rodem po raz kolejny atakują brakiem kompetencji. Przed wami fachowcy bez grama wiedzy i talentu. Zobacz zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu w wykonaniu nieumiejętnych monterów instalacji elektrycznych. Takich fikołków ze strony elektryków jeszcze nie widziałeś. Nasza galeria zdjęć skrywa w sobie absolutne hity.

📢 Prof. Marek Bankowicz: W wyborach większe szanse będą mieć "jedynki" z Krakowa niż liderzy z importu Zbliżające się wybory będą tak upolitycznione, upartyjnione, że linie podziałów są już z gruntu wytyczone - mówi prof. Marek Bankowicz, kierownik katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 10.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 10.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź 10.08.2023 Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje!

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 10.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 10.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 10.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Kraków. Słynny Tomex zaczyna się zmieniać. Wjechał ciężki sprzęt. To koniec targowiska jakie znamy Koniec Tomexu jaki znamy. Słynne nowohuckie targowisko zaczyna się zmieniać. Na miejscu pojawiły się koparki i zabezpieczenia budowlane. Rozpoczęto też już pierwsze prace, a plac opustoszał. Według planów plac zostanie zabudowany przez halę handlową, gdzie najprawdopodobniej będzie działał market budowlany. Zobaczcie zdjęcia jak aktualnie wygląda to miejsce. 📢 Polder przeciwpowodziowy w Bieżanowie jako teren rekreacyjny, to możliwy do zrealizowania pomysł Duży obszar polderu przeciwpowodziowego w Bieżanowie w rejonie ulic Drożdżowej i Bogucickiej, zdaniem mieszkańców, jest idealnym miejscem, by zagospodarować go pod rekreację - spacery, jazdę na rolkach, czy też nawet małą siłownię. Przedstawiciel Wód Polskich w Krakowie, Bartosz Jastrzębski mówi, że funkcja rekreacyjna tego miejsca potencjalnie jest możliwa, jednak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, czyli zarządca tego terenu, w swojej działalności statutowej nie ma możliwości na zrealizowanie tego zadania. „W związku z tym, taka inicjatywa musiałaby wyjść, np. ze strony Miasta Krakowa" - podkreśla Jastrzębski.

📢 Śmiertelny wypadek w Świniarsku. Osobówka wbiła się samochód ciężarowy. Nie żyje 21-letni mężczyzna Do tragicznego wypadku w Świniarku doszło w czwartek ok. 5.50 przy kościele. Kierującym samochodem marki peugeot z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się w samochodem ciężarowym. Młody mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Drogo przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Horoskop dzienny na 10 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 10 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 90. Yaman nie ma dachu nad głową. Streszczenie odcinka [17.08.23] Yaman wpada w kłopoty i nie może wrócić do rezydencji. Z kolei Begum spotyka brata Kiraz. Co się stanie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 90. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 91. Czy Ali zabije Erdala? Streszczenie odcinka [18.08.23] Yaman podstępem zostaje wywabiony z kryjówki. W pewnym momencie mężczyzna jest wściekły. W czyim towarzystwie zobaczy Seher? Co dzieje się z Kiraz? Już teraz przeczytaj streszczenie 91. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 88. Stan Kiraz jest naprawdę ciężki. Streszczenie odcinka [14.08.23] Kiraz od razu po postrzeleniu jedzie do szpitala. Jej stan z każdą minutą się pogarsza. Jak na te wiadomości zareaguje Begum? Kto powróci do kraju i wywoła zaniepokojenie Yamana? Już teraz przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 89. Kiraz jest reanimowana. Streszczenie odcinka [16.08.23] Kiraz jest w tragicznym stanie. Dziewczyna musi być reanimowana, jednak z każdą chwilą nadzieje lekarzy słabną. Tymczasem Yaman w pośpiechu zwozi Seher i Yusufa do mieszkania. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 89. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 87. Zmuszanie do ślubu. Streszczenie odcinka [11.08.23] Na jaw wychodzą nowe fakty. Seher dowiaduje się o podstępie Yamana. Jak zareaguje? Tymczasem Ali jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 156. Claudio zostaje pobity. Streszczenie odcinka [16.08.2023] Wiele osób nie jest w stanie pogodzić się z orientacją seksualną Claudia. Mężczyzna zaczyna mieć kłopoty. Z kolei Victor wpada na plan zarobku. Co go zainspiruje? Przeczytaj streszczenie 156. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 157. Próba odnalezienia córki. Streszczenie odcinka [17.08.2023] German nada nie ufa Justowi i mówi o tym Manueli. A co ona na to? Czego oczekuje od męża? Już teraz przeczytaj streszczenie 157. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 155. Zwierzanie się z problemów. Streszczenie odcinka [15.08.2023] Manuela ma lekki mętlik w głowie. Tymczasem Celia przygotowuje się do nowej terapii. A co zrobi Trini? Już teraz przeczytaj streszczenie 155. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 152. Nagroda za tajemniczą skrzynię. Streszczenie odcinka [10.08.2023] Servando oraz Paciencia odkrywają tajemniczą skrzynię. Ktoś oferuje za nią sporą nagrodę. Tymczasem Manuela ma mętlik w głowie. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 152. odcinka "Akacjowej 38" już teraz. 📢 Zakazany owoc odc. 280. Wizyta współwięźniarki. Streszczenie odcinka [14.08.23] Hasan okazuje się sprytniejszy, niż się innym wydawało. Tymczasem Yildiz ma dla Hasana niespodziankę. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 280. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Szykuje się zacięta walka wyborcza w Krakowie. Poznaliśmy już część "jedynek" Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Krakowską listę Trzeciej Drogi do Sejmu ma otworzyć przewodniczący Rady Miasta Krakowa z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków" Rafał Komarewicz. Swoich sił w sejmowych ławach chce też spróbować radny Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Jednak czołowe miejsca na liście mają dostać bardziej znani politycy, jak Małgorzata Wassermann oraz Andrzej Adamczyk. W przypadku wyborów do Senatu kandydatem PiS może być wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Możliwe, że natomiast "jedynką" Koalicji Obywatelskiej z Krakowa zostanie Bartłomiej Sienkiewicz (Platforma Obywatelska), czyli były minister spraw wewnętrznych. 📢 Grzybobranie 2023. Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Wisła Kraków. Wyjątkowy materiał „Białej Gwiazdy” z pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego W sobotę Wisła Kraków pożegnała Jakuba Błaszczykowskiego w obecności 32 tysięcy widzów na stadionie przy ul. Reymonta. W środę wieczorem zaprezentowała z kolei wyjątkowe kulisy tego wszystko, co wydarzyło się kilka dni wcześniej. Jeśli ktoś nie widział jak „Biała Gwiazda” żegnała Jakuba Błaszczykowskiego lub chciałby sobie to przypomnieć, powinien zobaczyć ten materiał. 📢 Nowa karetka trafiła do Jerzmanowic. Będzie bezpieczniej. Przedstawiciele władz i ratownicy powitali pojazd W Jerzmanowicach do punktu stacjonowania karetki Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego trafił nowy pojazd. To karetka typu "P", czyli podstawowa z obsadą przynajmniej dwóch ratowników. Nowa karetka jest tutaj dzięki przychylności władz wojewódzkich w Krakowie. Zastąpi ona dotychczasową, służącą mieszkańcom okolicy i osobom przyjezdnym.

📢 Kibice na meczu Pucharu Polski Sandecja Nowy Sącz - Garbarnia Kraków. Znajdźcie się na zdjęciach Mecz rundy wstępnej piłkarskiego Pucharu Polski Sandecja - Garbarnia Kraków odbył się w środę, 9 sierpnia 2023 r. pod Wawelem. Formalnie gospodarzem spotkania byli sądeczanie, ale rozegrane je na stadionie "Brązowych". Krakowianie mogli więc liczyć na gorący doping swoich kibiców, nie zabrakło też fanów z Nowego Sącza. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Sensacja w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Garbarnia Kraków wyeliminowała Sandecję Nowy Sącz! W meczu rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski, rozegranym 9 sierpnia, niżej III-ligowa Garbarnia Kraków wygrała z II-ligową Sandecją Nowy Sącz. Mecz odbył się na stadionie krakowskiej drużyny. Oto relacja i zdjęcia. 📢 Kraków awansował na drugie miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Wyprzedza nas Gdańsk W kolejnym rankingu Miast Przyjaznych Kierowcom stworzonym przez Oponeo i aplikację Yanosik, Kraków zajmuje drugie miejsce. To awans o kilka oczek względem roku 2022, kiedy to zajmowaliśmy 5 miejsce. Wśród czynników, które miały przełożenie na awans, duże znaczenie miało otwarcie kolejnej strefy Park and Go czy dodatkowych 14 stacji ładowania samochodów elektrycznych. 📢 Turystyka w pełnym rozkwicie w Małopolsce. Połowa wakacji i spektakularne odbicie w ruchu podróżnych Spektakularnie wysoki ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce notowany jest tego lata. Gościnny region przyjmuje podróżnych szczególnie zagranicznych, ale wyjeżdżają także mieszkańcy Małopolski i przyjeżdżają turyści krajowi. Tym sukcesami w turystyce chwalą się dzisiaj przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej, władze samorządowe województwa oraz władze portu lotniczego w Krakowie-Balicach. Półmetek wakacji już jest powodem do radości, bo ruch jest większy niż w najlepszych czasach przed pandemią.

📢 Clout MMA ofiarą hakerów. Wszczęto śledztwo w sprawie ataków hakerskich Sytuacja, związana z problemami federacji freakfightowej, której twarzami są Sławomir Peszko i Lexy Chaplin, prężnie się rozwija. Na jaw wychodzą coraz bardziej aktualne fakty. Tym razem głos zabiera Clout MMA, publikując niepokojący raport... 📢 Ostatnia prosta przed decyzją środowiskową dla "sądeczanki". Jest pozytywna decyzja Wód Polskich Już tylko konsultacje społeczne pozostały do wydania decyzji środowiskowej dla tzw „Sądeczanki”. Wody Polskie wydały właśnie pozytywną decyzję dla budowy długo wyczekiwanej trasy ekspresowej z Brzeska do Nowego Sącza. Był to już ostatni konieczny dokument, przed oddaniem głosu w sprawie inwestycji mieszkańcom. - RDOŚ w Krakowie ma wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia do wydania decyzji środowiskowej - poinformował poseł Jan Duda. 📢 Najpierw donice z kwiatami w miejscu ronda, teraz artystyczne ławki. Tak zmienia się na lepsze plac Wolnica na krakowskim Kazimierzu Rewitalizacja placu Wolnica wkroczyła w kolejną fazę. Przed ratuszem kazimierskim stanęła instalacja artystyczna, która ma służyć odpoczynkowi i rekreacji. Wcześniej urzędnicy uspokoili tam ruch aut, stawiając m.in. donice z kwiatami w miejscu ronda. Plac na Kazimierzu jest coraz bardziej przyjazny mieszkańcom.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszają 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjne wycieczki! Jak do nich dotrzeć? [9.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Kliknijcie w galerię zdjęć!

📢 W czwartek zamknięty zostanie szlak z Pięciu Stawów na Szpiglasową Przełęcz w Tatrach W czwartek 10 sierpnia zamknięty zostanie szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Szpiglasową Przełęcz. Tatrzański Park Narodowy przeprowadzi tam remont. Wymienione zostaną m.in. łańcuchy. 📢 Pożar domu w Skawinie. Na poddaszu płonącego budynku odkryto zwłoki Ogień w domu i martwa osoba znaleziona na ostatniej kondygnacji budynku jednorodzinnego. W Skawinie na ul. Bukowskiej w środę, 9 sierpnia około godz. 8 rano wybuchł pożar w domu jednorodzinnym. Dymy było widać z daleka. Paliło się na poddaszu budynku. Okazało się, że na drugim piętrze stanowiącym poddasze budynku znaleziono wisielca, osoba była już nieprzytomna. Mimo próby reanimacji nie udało się jej uratować. 📢 Miechów. Mężczyzna pilnie potrzebował przeszczepu wątroby. Utknął na dworcu kolejowym To mogło skończyć się tragedią. 38-letni mężczyzna jechał pociągiem do warszawskiego szpitala na przeszczep wątroby. Tymczasem z powodu awarii trakcji elektrycznej pociąg utknął na miechowskim dworcu. Chorego do Warszawy przetransportowali policjanci.

📢 Horoskop dzienny na 9 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 9 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Międzynarodowy Dzień Kota. Oto zdjęcia kociaków naszych czytelników! We wtorek, 8 sierpnia, obchodzimy wielkie święto, czyli Międzynarodowy Dzień Kota, czyli święto zarówno puchatych pupili, jak i wszystkich kociarzy! Z tej okazji prezentujemy najpiękniejsze kocie lapki naszych Czytelników. Przygotujcie się na gigantyczna dawkę słodyczy i mięciutkich futerek!

📢 Wielkie zmiany w komunikacji w Krakowie. Tramwaje wróciły pod Halę Targową, ale zamknięto tunel pod Dworcem Głównym Duże zmiany zaszły w kursach krakowskich tramwajów. Przychodząc na przystanek warto więc spojrzeć na rozkład jazdy, by dowiedzieć się dokąd teraz zawiozą nas pojazdy na poszczególnych liniach. Dobra wiadomość jest taka, że zakończono kolejny etap związany z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką i tramwajem można już dojechać pod Halę Targową. W innej części miasta zamknięto jednak tunel pod Dworcem Głównym.

📢 Święto u strażaków pod Krakowem. OSP Włosań należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Strażacy z OSP Włosań zorganizowali uroczystości związane z włączeniem swojej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję w tej sprawie otrzymali już wcześniej, a świętowanie oficjalne połączyli z dniem otwartym i poświęceniem swojej nowej remizy oraz poświęcenie nowego quada, który jednostka zakupiła. 📢 Proszowice. Policjanci znaleźli w mieszkaniu narkotyki. Zatrzymali młodą kobietę Proszowiccy policjanci zatrzymali młodą kobietę, która posiadała znaczne ilości środków odurzających. Została objęta dozorem policyjnym. Postępowanie dotyczy również jej o trzy lata starszego partnera. 📢 Tu czas spędzały pokolenia krakowian. YMCA, MDK, Pałac Młodzieży… Teraz budynek na Krowoderskiej wygląda jak siedem nieszczęść To tu kiedyś młodzież z centrum Krakowa i nie tylko chodziła na kursy gitary, rysunku, judo i wiele innych zajęć. Działy tu prężnie "Małe Słowianki", funkcjonowała pływalnia i kino. Była to siedziba Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. W roku 2009 przeniosło się na ulicę Krupniczą, a budynek przejął Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA". Teraz to w większości siedziba szkoły społecznej nr 4. Gmach wymaga jednak gruntownego remontu. Budynek górujący nad ulicą Krowoderską i Placem Biskupim nazywany jest nadal Pałacem Młodzieży, MDK-iem na Krowoderskiej, czy budynkiem YMCA. Ma piękną historię, a naszemu fotografowi pozwolono zajrzeć do środka.

📢 Brzegi pod Krakowem. Tak dziś wygląda teren, który gościł papieża Franciszka i tysiące młodych wiernych na ŚDM. Zdjęcia z drona Właśnie zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. A wielu z nas pamięta, że w roku 2016 to Kraków gościł tę imprezę. Zjechały miliony młodych wiernych i sam papież Franciszek. Główne uroczystości odbyły się w Brzegach pod Krakowem. Już wtedy ten teren był w dużym zainteresowaniu inwestorów. Teraz zmienił się jeszcze mocniej - w wielkie centrum logistyczne. Olbrzymie hale wyrastają tu jak grzyby po deszczu. Ale mamy tu też popularne kąpielisko. 📢 Kanał Krakowski wciąż jest w planach. To miraż czy realna wizja? Zobaczcie tereny, przez które przebiegałby tzw. kanał ulgi Planowany od dekad kanał ulgi miał stać się częścią systemu przeciwpowodziowego Krakowa. Temat na lata trafił do szuflady, ale rok temu wypłynął na nowo. Władze Krakowa liczyły, że pomysł zostanie porzucony, ale rząd uznał, że nie tylko kanał należy wykonać dla zabezpieczenia Krakowa, ale ma się on stać częścią większego systemu rzecznego w Polsce i pomóc połączyć Wisłę z Odrą. Planowany kanał miałby przechodzić od okolic dawnego Hotelu Forum/Ludwinowa, dalej wzdłuż rzeki Wilgi, następnie zakręcać w kierunku Wisły na południe od Zakrzówka.

📢 Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23] Okazuje się, że pobyt w areszcie to nie jedyny problem Kiraz. Tymczasem Seher również zostaje zatrzymana. Dlaczego nie udało się jej uwolnić? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Kompleksowo rozbudują drogi prowadzące do zakopianki. To największa i najkosztowniejsza inwestycja powiatu krakowskiego Dwie drogi powiatowe, które umożliwiają dojazd do zakopianki w gminie Mogilany zostaną rozbudowane. Są także wykorzystywane jako objazdy w przypadku zablokowania drogi krajowej nr 7. Inwestycję będzie realizował powiat krakowski przy współpracy i współfinansowaniu z gminą Mogilany oraz rządowym wsparciu finansowym z programu Polski Ład. Umowa na tę inwestycję wartą blisko 45 mln zł została podpisana w poniedziałek, 7 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

📢 Miechów. Deszczowe powitanie Kadrówki. Nie wszyscy dotarli na Rynek Do Miechowa dotarli w poniedziałek uczestnicy 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Tym razem miasto przywitało ich deszczowo i chłodno. Choć ten chłód dotyczył tylko panującej temperatury, bo piechurzy zawsze mogą w Miechowie liczyć na gościnne przyjęcie.

📢 Pogrzeb Teresy Starmach. Była wiceprezydent Krakowa i działaczka Solidarności spoczęła na Salwatorze Na krakowskim Salwatorze odbyło się ostatnie pożegnanie Teresy Starmach, która zmarła w wieku 73 lat. W ostatniej drodze byłej radnej i wiceprezydent Krakowa, a także działaczce "Solidarności", towarzyszyli bliscy i znajomi. 📢 Kraków. Wybrano warianty tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Powstanie nowa linia tramwajowa i tunel pod Wisłą Jest gotowy raport z konsultacji społecznych, dotyczących budowy w Krakowie tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej - od ul. Grota-Roweckiego do ronda Ofiar Katynia. Na podstawie uwag mieszkańców powstały rekomendowane warianty obu dróg, które mają odciążyć Aleje Trzech Wieszczów. 📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub! Królewska ceremonia na zamku w Niepołomicach. Jak wyglądało wesele? Zdjęcia i film Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub pod Krakowem! Słynna para seniorów, która zasłynęła z uczestnictwa w popularnym programie, o swoich przygotowaniach do tego wyjątkowego dnia opowiedziała w czwartek podczas rozmowy w "Pytaniu na Śniadanie". W sobotnie popołudnie nowożeńcy wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej na zamku w Niepołomicach. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" 30.07.2023 Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Niepołomice zyskały plenerową Krainę Zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w regionie [ZDJĘCIA] Wyjątkowy plac zabaw – nawiązujący do Puszczy Niepołomickiej, Zamku Królewskiego i historii Niepołomic – otwarto w miejskim parku. Najmłodsi wraz z rodzicami testowali novum podczas obchodów Dnia Dziecka. 📢 Drużyny z dawnych lat: Kraków i okolice. Pamiętasz je, a może w nich grałeś? Zdjęcia Hutnik, Garbarnia, Wawel, Prądniczanka, Orzeł Piaski Wielkie, Dąbski... Drużyn z Krakowa jest tutaj znacznie więcej, i są też takie, które naturalnie traktujemy jako reprezentantów krakowskiej piłki - Dalin Myślenice, Górnik Wieliczka, Skawinka... Ta GALERIA ZDJĘĆ GRUPOWYCH to galeria wspomnień, bowiem w tym kształcie żaden z zespołów już nie istnieje. Najstarsze zdjęcia mają ponad 20 lat, najmłodsze też już są historią. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najseksowniejsi aktorzy z polskich seriali. TOP 20 przystojniaków jesiennej ramówki 2019! [GALERIA] Przedstawiamy najprzystojniejszych aktorów z polskich seriali! Którzy panowie kradną serca kobiet w jesiennej ramówce 2019? Oto TOP 20 największych aktorskich ciach z telewizji! Jest wśród nich Wasz faworyt? Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami. 📢 Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę już w Zawierciu ZOBACZCIE ZDJĘCIA Trwa Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosnowieckiej. To już trzeci dzień wędrówki pielgrzymów z Zagłębia oraz powiatu olkuskiego. Na Jasną Górę mają dotrzeć 13 sierpnia. Zobaczcie zdjęcia.

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory