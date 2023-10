Prasówka 11.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [11.10.2023]”?

Prasówka 11.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [11.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2024. Wyliczenia prognozowanych wzrostów emerytur [11.10.2023] Według wstępnych informacji, wiemy więcej wskaźniku waloryzacji emerytur, który może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024 roku, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 złotych znajdziesz w naszej galerii.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [11.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

Prasówka 11.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [11.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [11.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy. 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [11.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [11.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Oto krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! [11.10.2023] Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Takie są modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [11.10.2023] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [11.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 10.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Oto wyliczenia netto płacy minimalnej W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej! 📢 Proszowice. Chcą przebudować ulicę Kolejową, handlowo-komunikacyjne centrum miasta Gmina Proszowice zamierza zmodernizować ulicę Kolejową. Chce ją zmienić w centrum handlowo-komunikacyjne z prawdziwego zdarzenia, wolne od panującego tam w tej chwili chaosu. Na początek wystosowała zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowej. Zainteresowani mogą się zgłaszać do piątku. Na wykonanie usługi będą mieli czas do kwietnia.

📢 Nocne ćwiczenia na podkrakowskim lotnisku w Balicach. "Przepraszamy okolicznych mieszkańców" W nocy z wtorku na środę (10/11.10) na lotnisku w podkrakowskich Balicach odbędą się ćwiczenia, które mają na celu weryfikację procedur i współdziałania różnych służb w razie zagrożenia. Przedstawiciele Kraków Airport z góry przepraszają okolicznych mieszkańców, których spokój mogą zakłócić efekty świetlne i dźwiękowe.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 10.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Niesamowite napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Kraków. Za kilka dni rusza remont Kossakówki. Efekt zobaczymy za trzy lata Za kilka dni rozpocznie się długo wyczekiwany remont willi Kossaków. Muzeum MOCAK podpisało umowę z firmą ARCO System z Oświęcimia, generalnym wykonawcą prac. Remont budynku i otwarcie muzeum poświęconego rodzinie Kossaków planowane jest najpóźniej na wiosnę 2026 roku. 📢 Niespotykany widok na ulicach Krakowa. W centrum miasta jeździły wiatrakowce. Widzieliście kiedyś takiego uczestnika ruchu?! Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie poinformowało, że w piątek, 6 października odwiedziła ich ekipa z Czech - Vírníky Autogyro. - Spotkanie zapowiadało się miło, acz zwyczajnie. Jak to zwykle bywa, goście przelecieli, przywitali się, pogadali, pozwiedzali Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i wszystko byłoby całkowicie standardowo, gdyby w pewnym momencie Czesi nie uznali, że muszą zatankować - opisuje w swoich social mediach Muzeum. Historia ta jednak skończyła się zupełnie nietypowo, ponieważ goście Muzeum zamocowali na wiatrakowcach, którymi przylecieli rejestracje samochodowe i bez najmniejszego wahania samodzielnie ruszyli w trasę po Krakowie, by najpierw zatankować, a później wypić szybką kawę na Małym Rynku.

📢 Proszowice. Dwa mieszkania, narkotyki i duża gotówka u mieszkańca powiatu proszowickiego Ponad 1300 gramów narkotyków, wagi elektroniczne oraz blisko 120 tysięcy złotych znaleźli policjanci w domu i mieszkaniu 62-letniego mieszkańca powiatu proszowickiego. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w październiku [10.10.23] LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! 📢 Dwa dni z literaturą i jej twórcami, czyli pierwszy Festiwal Książki w Miechowie Targi książki, spotkania z uznanymi autorami i osobami, które dopiero aspirują do takiej roli, warsztaty i konkursy literackie. To wszystko złożyło się na pierwszą edycję Festiwalu Książki w Miechowie zorganizowanego przez lokalną Fundację „Stawiamy na rozwój”.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Dzień, na który czekała lokalna społeczność powiatu myślenickiego. Otwarcie przedszkola i pierwszego żłobka w Wiśniowej Na gminę Wiśniowa składa się siedem miejscowości. Najbardziej zaludnionym obszarem gminy jest miejscowość Wiśniowa, którą zamieszkuje prawie 2,3 tys. osób. Wśród nich są młodzi rodzice i dzieci do lat trzech. Do tej pory nie było tu żadnego miejsca opieki dla maluchów. We wtorek, 10 października to się zmieniło. Oto zostało otwarte przedszkole oraz pierwszy żłobek w gminie. W uroczystości wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli: poseł Władysław Kurowski i senator Andrzej Pająk.

📢 Miliony na inwestycje sportowe w Małopolsce. Największe inwestycje w bazę narciarską, ale są też pieniądze na lodowisko Cracovii W ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2023 do Małopolski trafi prawie 46 mln zł na 5 ważnych, przyszłościowych projektów. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój bazy sportowej dla narciarstwa alpejskiego w Palenicy oraz Jaworzynie Krynickiej, budowę toru kajakowego na Dunajcu w Nowym Sączu i modernizację lodowiska Cracovii przy ul. Siedleckiego w Krakowie. Natomiast z Programu Sportowa Polska – edycja 2023 dofinansowanie otrzymały 4 projekty (w sumie za ponad 7,4 mln zł) rozwijające infrastrukturę sportową w Małopolsce. Fundusze zostaną przekazane m.in. na modernizację przystani Klubu Żeglarskiego Horn Kraków. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Proszowice. Premier Beata Szydło o rolnictwie na placu targowym W ramach trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu we wtorek przed południem na placu targowym w Proszowicach gościła była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. W krótkim wystąpieniu mówiła głównie o sprawach rolnictwa. Towarzyszyli jej posłanka Elżbieta Rusecka i kandydujący na posła z listy PiS wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. 📢 Konieczna modernizacja oczyszczalni ścieków "Płaszów", a także kontrola sieci kanalizacyjnej oraz szamb na terenie Złocienia i Płaszowa Trzy tysiące podpisów mieszkanek i mieszkańców w sprawie uciążliwości odorowej na południu miasta trafiło dziś na ręce prezydenta Krakowa. Mieszkańcy domagają się uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie 20 mln na modernizację oczyszczalni. - Dajemy władzom ostatnią szansę na naprawę problemu. Kolejnym etapem będą pozwy przeciwko konkretnym zakładom - mówili podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 października zaangażowani w sprawę mieszkańcy i aktywiści. Przypomnieli też dane samego magistratu, według których 3 na 5 mieszkańców dzielnic XII i XIII uważa, że smród jest najbardziej palącym problemem do rozwiązania. Głos w tej sprawie we wtorek zabrał również Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

📢 List gończy za Markiem Majcherem ps. "Czujny". Ma areszt, ale policja nie może go znaleźć, by wsadzić za kraty Marek Majcher o pseudonimie "Czujny" to znany krakowski patostreamer. Pod koniec września 2023 roku (28 września) odbyło się posiedzenie o areszt mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w związku z zarzutami o znęcanie się nad najbliższymi. Mężczyzna pojawił się na posiedzeniu aresztowym, ale w jego trakcie wyszedł niepokojony przez nikogo i zniknął. 4 października, po bezskutecznych poszukiwaniach, policja wysłała za nim list gończy. 📢 Debata wyborcza w TVP. Nasi czytelnicy ocenili, kto wypadł najlepiej! W poniedziałek, 9 października, miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń kampanii wyborczej. Mowa o debacie, w której wzięli udział reprezentanci największych ugrupowań. Potyczki słowne liderów poszczególnych komitetów transmitowane były w Telewizji Polskiej. O to, kto wypadł najlepiej, zapytaliśmy Was, naszych Czytelników. Zobaczcie, jak odpowiedzieliście!

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 10.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl 10.10.2023 Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Krajobraz wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej mocno się zmienił. Będzie szeroka droga, ale wyciętych drzew jednak żal Pierwszy etap przebudowy ul. Kocmyrzowskiej obejmuje odcinek od ul Bukszpanowej do budowanego właśnie węzła Grebałów. To właśnie wzdłuż tego fragmentu jezdni wycięto drzewa. Likwidacja drzewostanu jest konieczna z powodu poszerzenia ulicy. Po przebudowie Kocmyrzowska ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Po 1 listopada zaczną się bardziej zaawansowane prace, które będą się wiązały z przebudową całej infrastruktury, od podziemnej, przez jezdnię, torowisko, chodniki i drogi dla rowerów. 📢 Angel Baena zaczynał w Krakowie od testów, dziś jest prawdziwą gwiazdą Wisły Gdy Angel Baena Perez przyleciał w lipcu do Krakowa, musiał udowodnić swoją przydatność dla drużyny podczas kilkudniowych testów. Szybko okazało się, że hiszpański skrzydłowy może nie tylko uzupełnić skład drużyny Radosława Sobolewskiego, ale okazać się jej wzmocnieniem. Dziś już wiadomo, że Baena wyrósł na jedną z gwiazd "Białej Gwiazdy".

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 10.10 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach. 📢 Horoskop dzienny na 13 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 13 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 134. Unikanie mężczyzn. Streszczenie odcinka [18.10.23] Kiraz ukrywa się przed Alim. Mężczyzna nie wie, o co chodzi. Tymczasem Seher stara się lekko unikać Yamana. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 134. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 133. Obdarowanie uczuciami. Streszczenie odcinka [17.10.23] Yaman jest zachwycony słowami Seher i chce wykorzystać je w kampanii reklamowej. Zuhal jest wściekła. Tymczasem Melisa szczerze rozmawia z Kiraz. Co jej wyzna? Przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 132. Czy Ali i Melisa są parą? Streszczenie odcinka [16.10.23] Kiraz widzi Alego i Melisę w parku. Co dokładnie zobaczy? Tymczasem Ikbal czuje się okradziona. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 132. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. Idealne na weekendowy wyjazd za miasto! [10.10.2023] Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 208. Justo i Cayetana mają romans. Streszczenie odcinka [19.10.2023] Rosina myśli, że zorganizuje przyszłość swojej córce. Z kolei Justo wdaje się w romans, a Maximiliano zdrowieje. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Patostreamer i youtuber z Krakowa został aresztowany ale nie siedzi! Kim jest Marek M. ps. "Czujny"? Mnóstwo procesów i zrzutek w internecie Marek M. ps. Czujny, 42-letni patostreamer i youtuber z Krakowa, to agresywny przestępca? W jego sprawie toczy się w Krakowie proces o znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy oraz znieważenie ratownika medycznego i lekarza, do czego miało dojść kilka miesięcy temu w Kętach (Małopolska). Ten mężczyzna ma w całej Polsce ok. 200 różnych spraw karnych i cywilnych. I świetnie na nich zarabia. Ciągle znajduje w internecie ludzi chcących mu finansowo pomóc wyjść z "tarapatów". Ten patostreamer ma właśnie taki sposób na biznes.

📢 Zakazany owoc odc. 325. Cagatay spotyka się z inną. Streszczenie odcinka [17.10.23] Ender ciągle jest źle nastawiona do Feyzy. Tymczasem ojciec Omera bierze ślub. Kto jest jego wybranką? Już teraz przeczytaj streszczenie 325. "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 10.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 10.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Atak maczetą w Skawinie. Policja ujęła dwie osoby Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali 22 i 29-latka, zaraz po dokonanym ataku na swoją ofiarę. Ranny z obrażeniami ciała zagrażającymi życiu trafił do szpitala. Młodszy z napastników usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, starszy pomocnictwa. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im dożywocie. 📢 Kraków. Projekt Nowa Huta Przyszłości: Rozpoczyna się realizacja Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza” Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wkracza w kolejną fazę. Kraków nabył od ArcelorMittal Poland pierwszą część terenów, tj. 67 ha, które zostaną przekształcone w obszary inwestycyjne. Powstanie tam Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. To ma być kolejna po kąpielisku w Przylasku Rusieckim realizacja założeń trwającego od lat projektu wielkich inwestycji w Nowej Hucie. 📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 10.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 10.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 10.10.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 10.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Remonty w Krakowie. Dziś duże zmiany na 29 Listopada, wielkie rozkopy w centrum Poważne zmiany dla kierowców w rejonie al. 29 Listopada, która jest przebudowywana. Jedno skrzyżowanie zostanie otwarte, ale zamknięta zostanie ul. Siewna. Jest też odcinek 29, którym przez miesiąc będą mogli jeździć kierowcy. Równocześnie w centrum miasta, na Zwierzynieckie, Kościuszki i w rejonie wjazdu na Most Dębnicki, postępują prace i trwają wielkie rozkopy. Podobnie na rondzie Polsadu w związku z budową linii tramwaju do Mistrzejowic.

📢 Dania ze szkolnej stołówki. Koszmar czy miłe wspomnienie z dzieciństwa? Tak gotowano w PRL Zupa mleczna, makaron z serem, ryż z jabłkami, pampuchy… Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jadł nigdy obiadów w szkolnej stołówce. Dla jednych – koszmarne wspomnienie (ta paskudna wątróbka!), dla innych – sentymentalna podróż w czasie (ach te pampuchy!). Co najczęściej podawano w szkolnych stołówkach w czasach słusznie minionych? Pamiętacie jeszcze kotlety z mortadeli, zielony szpinak jak krowi placek, czy w końcu – zupy owocowe? Obrzydlistwo czy rarytas?

📢 Co zyskała Małopolska na miliardach złotych od rządu? Sprawdziliśmy W ciągu ostatnich czterech lat w ramach różnych rządowych programów Małopolska otrzymała niemal 8 mld złotych na ważne inwestycje. Za pieniądze z tej puli Kraków buduje Centrum Muzyki, a Nowy Sącz zrealizował most nad Kamienicą. W całym regionie zostało wyremontowanych wiele dróg, a szpitale zyskały nowy sprzęt.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Trzęsienie ziemi odczuwalne w Krakowie, Nowym Sączu, Krynicy i Tarnowie! "Blok się zakołysał". Epicentrum na Słowacji Mieszkańcy Krakowa donoszą nam o odczuwalnym trzęsieniu ziemi w mieście, około godziny 20.20. Takie wiadomości płyną z różnych części miasta - od Nowej Huty i Bieżanowa, przez centrum po Prądnik Biały, Salwator i Ruczaj. Na fanpage'u "Kataklizmy w Polsce i na świecie" na Facebooku, który skupia się na śledzeniu i prezentowaniu informacji o gwałtownych zjawiskach naturalnych na całym świecie, można natomiast przeczytać, że epicentrum poniedziałkowego trzęsienia ziemi znajdowało się na Słowacji. Wstrząs był odczuwalny - jak donoszą nam Czytelnicy - w okolicach Krakowa, Muszyny, Krynicy-Zdroju, Nowego Sącza, Tarnowa, a nawet Katowic. W kilku miejsach kontrole prowadzili strażacy, nie ma informacji o stratach.

📢 Debata wyborcza w TVP. To mógł być najważniejszy moment kampanii 2023. Kto zrobił najlepsze wrażenie? Sonda Gorąca atmosfera panowała w Warszawie. Nic dziwnego, gdyż dzisiejszy wieczór jest jednym z najważniejszych na przestrzeni ostatnich tygodni. O godz. 18.30 rozpoczęła się bowiem debata wyborcza, organizowana przez Telewizję Polską. Wzięli w niej udział reprezentanci największych grupowań: Mateusz Morawiecki (Zjednoczona Prawica), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Krzysztof Bosak (Konfederacja Wolność i Niepodległość), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Szymon Hołownia (Trzecia Droga) oraz Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy). Kto Waszym zdaniem zrobił najlepsze wrażenie? Sonda na końcu artykułu. 📢 Zmarł Andrzej Stawiarski, znany krakowski fotograf i dziennikarz. Znana jest data pogrzebu Ze smutkiem informujemy, że dziś 9 października zmarł Andrzej Stawiarski, dziennikarz, fotograf, były wieloletni prezes naszego oddziału - poinformowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Krakowie: - Rodzinie i przyjaciołom śp. Andrzeja przekazujemy najszczersze kondolencje i zapewniamy o modlitwie.

📢 Miechów. Nie brak chętnych do budowy bloku. Jest z czego wybrać Osiem firm chce budować blok wielorodzinny na osiedlu Parkowym w Miechowie. W poniedziałek (9 października) zostały otwarte oferty w postępowaniu ogłoszonym przez spółkę SIM Małopolska. Rozbieżność cen między najtańszą, a najdroższą ofertą wynosi prawie 15 milionów złotych. Blok ma powstać do końca przyszłego roku. 📢 Nie żyje Ireneusz Kania. Wybitny tłumacz z Krakowa miał 83 lata Przełożył kilkadziesiąt książek z kilkunastu języków, w jego tłumaczeniach czytelnicy znają dzieła Umberto Eco, Emila Ciorana, Mircea Eliadego, Kawafisa. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie buddyzmu i kabały. Ireneusz Kania zmarł 9 października w Krakowie, w wieku 83 lat.

📢 Kuchnie świata – przepisy. Zobacz TOP 12 popularnych dań z całego świata, które przygotujesz w domu Wołowina po burgundzku czy może włoskie tiramisu? Zupa w stylu tajskim czy quesadilla – danie ze słonecznego Meksyku? A może jambalaya z kurczakiem i kiełbaską chorizo, czyli potrawa ze słonecznych Karaibów? Zobaczcie TOP 12 potraw z całego świata, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Poliklinika Uniwersytetu Rolniczego: w Rząsce będą szkolić przyszłych weterynarzy i leczyć zwierzęta W podkrakowskiej Rząsce została w poniedziałek (9 października) otwarta Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna. Na ponad 3 tys. metrów kwadratowych obiektu będą świadczone usługi weterynaryjne, prowadzone badania naukowe, studenci weterynarii będą mieli zajęcia dydaktyczne, a absolwenci tego kierunku mają tu zdobywać doświadczenie i pierwsze szlify w zawodzie na stażach podyplomowych. W klinice będą leczone małe zwierzęta, takie jak np. chomik, świnka morska, jaszczurka, kot, pies, żółw. 📢 Powiat proszowicki. Dotacje na drogi. Najdłuższy odcinek w Klimontowie Siedem inwestycji drogowych z terenu powiatu proszowickiego otrzymało dofinansowanie w ramach kolejnej transzy środków Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście są trzy drogi powiatowe oraz cztery gminne. 📢 Bukmacherzy prognozują, kto wygra wybory w Krakowie. Przewidują też, kto utworzy koalicję rządzącą krajem Polityczny Barometr legalnego polskiego bukmachera BETFAN wskazuje, że w okręgu krakowskim wybory wygra Koalicja Obywatelska, zdobywając 33,5 proc. głosów, natomiast w skali kraju - Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosuje 36 proc. wyborców. Według BETFAN w ogólnopolskim podziale głosów KO znajdzie się na drugim miejscu z 31,5 proc, a Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja zdobędą po 9,5 proc.

📢 Proszowice. Trzecia Droga zaprezentowała swoich kandydatów do parlamentu W niedzielę w proszowickim Domu Kultury swoich kandydatów do Sejmu i Senatu zaprezentowała Trzecia Droga, czyli połączone siły Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Z listy komitetu do niższej izby parlamentu kandyduje trójka mieszkańców powiatu proszowickiego: Agnieszka Łanecka z Proszowic, Grzegorz Sopala ze Szklanej oraz Teresa Molong z Łętkowic Koloni, której nie było na spotkaniu.

📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza.

📢 W niedzielnym Cracovia Półmaratonie 808 osób zdobyło Królewską Triadę Biegową 2023 W niedzielnym Cracovia Półmaratonie Królewskim wystartowały 7634 osoby z niemal 50 krajów, a 7589 z nich zameldowało się na linii mety w TAURON Arenie Kraków. Dla 808 z nich oznaczało to również, że zdobyli Królewską Triadę Biegową 2023 za ukończenie 20. Cracovia Maraton, PGE Energia Ciepła 16. Biegu Trzech Kopców i 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Obejrzyj zdjęcia uczestników półmaratonu w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ciężarówka wykosiła bariery na zakopiance w Pcimiu. Duże utrudnienia w ruchu S7- zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego w okolicy miejscowości Pcim. Wskutek zderzenia ciężarówka z piaskiem przewróciła się na bariery energochłonne w pasie rozdziału. Droga w kierunku Krakowa zablokowana. W kierunku Zakopanego ruch odbywa się jednym pasem. Jedna osoba poszkodowana pod opieką pogotowia. Służby na miejscu. Występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Proszowianka – Przemsza Klucze 0:1. Zwycięski gol pięćdziesięciolatka! W niedzielnym meczu I grupy krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka przegrała na własnym boisku z Przemszą Klucze 0:1. Jedynego gola zdobył Andrzej Barczyk w 87 minucie. Szczęśliwy strzelec w lipcu skończył… 51 lat.

📢 "Piątka dla krakowskiego sportu" - zdjęcia uczestników z trasy niedzielnego biegu na 5 km pod Tauron Areną W niedzielę 8 października na trasę biegu wyruszyli nie tylko uczestnicy 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Obok nich na starcie stanęli także amatorzy krótszych dystansów. Organizowana po raz szósty impreza towarzysząca krakowskiemu półmaratonowi – bieg na dystansie 5 km, w tym roku odbył się pod nazwą „Piątka dla krakowskiego sportu”. Zwyciężył Roman Adamowicz z Ukrainy. Patronat medialny nad zawodami, które zainaugurowały obchody 15-lecia działalności Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, sprawuje "Dziennik Polski". Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kościelec. Wielkie poszukiwania w gruzach, kanałach i w lesie. Tak ćwiczyli strażacy Poszukiwanie osób uwięzionych w gruzowisku, wydobywanie nieprzytomnych pracowników z wąskich kanałów, wreszcie działania poszukiwawcze na otwartym terenie z udziałem psów i drona. To elementy, które przez kilka godzin trenowali strażacy zawodowi i ochotnicy na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu.

📢 Wybory 2023. Majątki senatorów z Małopolski. Oszczędności, domy, samochody W Senacie liczącym 100 senatorów znajduje się obecnie 8 polityków z Małopolski. Na koniec kadencji przed wyborami, podobnie jak posłowie, senatorowie muszą złożyć oświadczenia majątkowe za rok bieżący. Pojawiły się one na stronach internetowych parlamentu. Sprawdziliśmy jakimi majątkami dysponują reprezentacji Małopolan w Senacie, jakie mają oszczędności, nieruchomości, samochody. Sprawdźcie. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 2.10.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Nie tylko Orla Perć. Poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie musimy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy?

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Wicepremier Beata Szydło w Proszowicach [ZDJĘCIA] W poniedziałkowe popołudnie Proszowice odwiedziła wicepremier Beata Szydło. Na spotkaniu z byłą premier pojawiło się kilkaset osób.

