Prasówka 11.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11.

Prasówka 11.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 11.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 12 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 12 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 MKS Cracovia SSA wydała bardzo ważny komunikat w sprawie przyszłości klubu. Nowa era w klubie z ul. Kałuży Dokładnie o 19.06 MKS Cracovia SSA wydała oświadczenie. Dotyczy ono przyszłości klubu. Od 6 listopada p.o. prezesa Janusza Filipiaka jest jego żona Elżbieta Filipiak (ma tę funkcję sprawować na razie przez trzy miesiące). W zarządzie klubu jest też wiceprezes Stefan Majewski. Ten duet spotka się z dziennikarzami w sprawach związanych z klubem. Do sprawy niebawem wrócimy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [11.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma ciekawe hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa! 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! Te znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku! [10.11.2023] Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku! 📢 Nastolatki z Małopolski zawalczą o koronę Polska Miss Nastolatek 2023. Oto ich konkurentki Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

📢 Bulwersujące sceny pod Krakowem. 17-latek bił i znęcał się nad dzieckiem, wszystko nagrywano. Szok i oburzenie w Michałowicach Brutalne zachowanie 17-latka w Michałowicach w powiecie krakowskim wobec młodszego chłopca zarejestrowano na wideo. Nagranie pokazuje jak 17-latek bije znacznie młodszego chłopca - jak ustaliliśmy 12-latka. Chłopiec prosi, żeby go nie bił, przeprasza napastnika. A agresor rozkazuje, żeby klękał i całował jego buty.

📢 Wyrok wbrew uchwale antysmogowej. Krakowski sąd uznał, że kobieta miała prawo palić drewnem w piecu Krakowski sąd uniewinnił mieszkankę Krakowa, która nie przyjęła mandatu za palenie drewnem w kominku (zabrania tego uchwała antysmogowa obowiązująca od 2019 roku). Sąd zdecydował jednak o ukaraniu kobiety grzywną w wysokości 50 zł za brak specjalnego kubła na śmieci. Mieszkanka Krakowa odwołała się od drugiej części nieprawomocnego wyroku. 📢 Finalistki Polska Miss z Małopolski w drodze po koronę! Oto pierwsze efekty sesji zdjęciowej. Zobaczcie jak wypadły na tle konkurentek Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowały się kobiety, które już za kilka dni zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek. Wśród finalistek znalazły się też Małopolanki. Teraz możemy zobaczyć jak wypadły na tle konkurentek! Oto efekty sesji zdjęciowej

📢 Znaczne ilości narkotyków w domu pod Krakowem. Policjanci wpadli na trop 31-latka z marihuaną i mefedronem W domu pod Krakowem w gminie Kocmyrzów - Luborzyca jeden z mieszkańców posiadał znaczne ilości narkotyków. Policjanci wpadli na jego trop i ujawnili ponad 87 gramów marihuany i 36 gramów mefedronu. Te produkty trafiły do policyjnego depozytu, a ich właściciel 31-latek został zatrzymany. Podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzut.

📢 Brytyjscy wojskowi na cmentarzu w Krakowie oddali hołd lotnikom Brytyjscy lotnicy na Cmentarzu Rakowickim oddali hołd swoim żołnierzom, pilotom Royal Air Force, którzy pochowani są w Krakowie. Przeszli też na mogiłę mjr. pil. Stefana Janusa, pplk RAF. Był jednym z 8. polskich lotników odznaczonych jednym z najwyższym odznaczeń brytyjskich - Royal Distinguished Service Order. Obecni byli też przedstawiciele władz samorządowych i polscy żołnierze.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Budowa węzła na zakopiance. Będą utrudnienia pod Krakowem związane z montażem wielkich konstrukcji wiaduktu Wielkie elementy konstrukcji są montowane przy budowie wiaduktu w Gaju. Tutaj na zakopiance w miejscu skrzyżowania powstaje węzeł drogowy. Są z tym związane duże utrudnienia, a kolejne są zapowiadane na poniedziałek,13 listopada. Po raz drugi będą montowane wielkie konstrukcje wiaduktu. Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada na cztery dni zamknięcie części jezdni na pasie w kierunku Myślenic.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy G ALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! 10.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Będzie unieważnienie strefy czystego transportu w Krakowie? Kolejny krok Komitetu Społecznego "Kraków dla kierowców" Czyżby komitet społeczny "Kraków dla kierowców" poruszył skały? Wszystko na to wskazuje. We wrześniu br. komitet przygotował inicjatywę, której efektem ma być uchylenie na terenie Krakowa strefy czystego transportu. Przedstawiciele komitetu przygotowali obywatelski projekt uchwały ws. unieważnienia SCT i zabiegają, by go wprowadzić pod obrady Rady Miasta Krakowa. By jednak do tego doszło, konieczne było zebranie 300 podpisów. Jak w piątek, 10 listopada przedstawiciele komitetu poinformowali na konferencji prasowej, podpisało się pod nim ponad 7 tys. osób (440 papierowych i 6753 elektronicznych). Następnie w magistracie złożono karty z odręcznymi podpisami popierającymi inicjatywę.

📢 Tak mieszka znany polityk i pilotka myśliwców oraz ich córeczki. Zobacz, jak urządził się Szymon Hołownia z rodziną. Zaglądamy do ich domu Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny. 📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Znamy zwycięzców turnieju Tauron Junior Cup w Krakowie z udziałem drużyn z Małopolski. Najlepsi lecą na Maltę ZDJĘCIA W piątek 10 listopada w krakowskiej Tauron Arenie odbył się finał turnieju TAURON Junior Cup. O atrakcyjne nagrody zagrali młodzi piłkarze z Małopolski: UKS KS Chełmek, Szkoła Futbolu Staniątki i MKS Krakus Nowa Huta z rocznika 2014; KS Zakopane i KS Zakopane 2 z rocznika 2015 oraz Szkoła Futbolu Staniątki, Szkoła Futbolu Staniątki 2 i AP Masterkids z rocznika 2016. Turniej wygrali piłkarze UKS-u KS Chełmek, Parasola Wrocław i Szkoły Futbolu Staniątki. Drużyna z Chełmka, oprócz nagród finansowych, wywalczyła wyjazd na obóz szkoleniowy na Malcie.

📢 Kraków. Las betonowych filarów pokazuje, jak ogromną inwestycją jest węzeł Grębałów Jest ich kilkanaście i to właśnie na tych ogromnych konstrukcjach będzie opierała się część estakady trasy S7. Aby powstały budowlańcy musieli zużyć ogromne ilości stalowych prętów na zbudowanie zbrojenia, które potem zostało zalane betonem. To jeden z elementów ogromnej inwestycji drogowej, które realizowana jest na terenie Nowej Huty i Wzgórz Krzesławickich. 📢 Horoskop dzienny na 11 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 11 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 10 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 10 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 59. Seyran chce ukarać Ferita. Streszczenie odcinka [20.11.23] Seyran nadal jest zirytowana na Ferita. Ten jednak wydaje się zupełnie o niej nie myśleć. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 59. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 57. Dwa romanse. Czy Ferit dalej oszukuje Seyran? Streszczenie odcinka [16.11.23] Ojciec Ferita zaczyna domyślać się, że syn może coś wiedzieć na temat jego romansu. Okazuje się, że nie tylko on jeden spotyka się z kimś ukradkiem. Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby dowiedzieć się więcej.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 58. Ferit spędza noc u Pelin. Streszczenie odcinka [17.11.23] Seyran jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Ferit spał u Pelin. Dlaczego został u niej na noc? Przeczytaj streszczenie 58. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 10.11 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Dziedzictwo odc. 152. Seher zostaje uprowadzona. Wszystko przez Ikbal. Streszczenie odcinka [14.11.23] Ikbal wpada na plan, jak pogrążyć Seher w oczach Yamana. Ten zaczyna niepokoić się o swoją przyszłą żonę. Co się z nią stało? Już teraz przeczytaj streszczenie 152. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 342. Cagatay próbuje przeprosić Yildiz. Streszczenie odcinka [13.11.23] Cagatay ma wyrzuty sumienia. Postanawia przeprosić zranioną Yildiz. Czy mu się to uda? Czy Dogan wesprze córkę? Przeczytaj streszczenie 342. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Śmiertelny wypadek w pow. oświęcimskim na granicy z wadowickim. 19-latek najechał na leżącego na drodze 64-latka Wczoraj (9.11.2023) o godzinie 19.40 służby ratunkowe interweniowały w Witkowicach na ulicy Kanada, gdzie doszło do wypadku drogowego śmiertelnego. Ofiara to 64-latek, który leżał na drodze.

📢 Tak powstaje droga S1. Poprowadzi z Małopolski w Beskidy i na południe Europy. Nowa trasa nabiera kształtów. Zobaczcie zdjęcia z powietrza Perspektywy dla kierowców z Małopolski zachodniej, w tym powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego czy wadowickiego w związku z budową brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 zapowiadają się obiecująco. Najszybciej inwestycja przebiega między Oświęcimiem a Bielskiem-Białą. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia z powietrza udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na tym odcinku.

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 10.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 10.11.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 10.11.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 10.11.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 10.11.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 10.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 7 najpiękniejszych wysp w Europie według internautów. Wśród nich nieznana perła i wakacyjni ulubieńcy Europa to wymarzony kierunek na urlop według podróżników z całego świata. Niesamowita historia kontynentu, związane z nią zabytki oraz różnorodność to tylko część powodów, dla których zjeżdżają tu tłumy. Odkryj najpiękniejsze wyspy Europy – te miejsca zachwyciły internautów. Wśród nich m.in. wakacyjni ulubieńcy i nieznana perła. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w Małopolsce. W ofercie Nowy Sącz, Miłkowa, Niepołomice i Brzesko Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

📢 To wydarzenie ma w Bronowicach długą tradycję. Wkrótce w Rydlówce osadzanie chochoła Bronowicka chata - to tu rozgrywa się akcja dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Od ponad pół wieku przed tym domem, w którym bawili się goście weselni Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla, mieszkańcy Bronowic osadzają chochoła, czyli okrywają krzak róży słomą. W tym roku wydarzenie odbędzie się w sobotę, 18 listopada o godz. 11.00 w Rydlówce. 📢 Nocny wypadek w Krakowie. Są osoby ranne W czwartek 9 listopada w Krakowie kilka minut po godzinie 23 na ul. Powstańców Wielkopolskich doszło do groźnego wypadku, niestety, ale są osoby ranne. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

📢 Kładka Zabłocie - Grzegórzki nocą przyciąga swym blaskiem ZDJĘCIA Dzięki specjalnej iluminacji spacer po zmroku kładką łączącą Zabłocie z Grzegórzkami i Kazimierzem daje możliwość podziwiania niezwykłych widoków. Obiekt wraz sąsiadującymi mostami kolejowymi został odpowiednio oświetlony.

📢 Targi Horeca w Kraków Expo. Świat wina, jedzenia i kawy Od 8 do 10 listopada w EXPO Kraków odbywa się 30-lecie Targów HORECA. Na targach ponad 250 wystawców prezentuje kompleksowe wyposażenie dla hoteli i restauracji oraz żywność i napoje dla gastronomii w tym wina z różnych stron świata, m.in. Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Kosowa, Portugalii, Słowacji, Węgier, Włoch i USA. 📢 Sądeccy milonerzy. Niektórzy zaczynali w garażu, teraz zna ich cała Polska. TOP największych firm w Nowym Sączu i regionie Sądecczyzna to zagłębie milionerów między innymi dzięki znanym w całej Polsce, a nawet świecie dużym firmom i zakładom produkcyjnym. Przygotowaliśmy listę największych pracodawców na Sądecczyźnie, które zatrudniają setki a nawet tysiące osób, a ich produkty są znane. Chyba każdy kupił chodź raz produkty firmy Konspol, lody Koral, albo jechał pociągiem produkowanym przez NEWAG. Być może waszych domach macie okna produkcji Dako, a bramę marki Wiśniowski. Początki wielu milionerów nie były łatwe, część z nich zaczynała produkcję w garażu, aby po czasie dorobić się majątku. Przedstawiamy najbardziej znane marki w regionie.

📢 Komendant i dwóch oficerów z krakowskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej zatrzymanych. Chodzi m.in. o bezprawne ujawnianie informacji O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Komendant krakowskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej pułkownik Robert M. oraz dwóch innych oficerów z krakowskiej jednostki zostało zatrzymanych na wniosek prokuratury okręgowej w Warszawie. Zarzuty kierowane przeciwko nim są naprawdę poważne.

📢 Powiat proszowicki. Sprawdź gdzie i jak będą obchodzić Święto Niepodległości Wyjątkowo bogato zapowiadają się tegoroczne obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie powiatu proszowickiego. Proszowice, Nowe Brzesko, Radziemice, Pałecznica, to miejscowości, w których przygotowano okolicznościowe wydarzenia. Ze szczegółami ich programu można się zapoznać, przeglądając załączoną galerię. 📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz ze Śląskiem Wrocław W meczu 15. kolejki ekstraklasy Cracovia w piątek o godz. 20.30 podejmuje lidera tabeli - Śląsk Wrocław. W jakim składzie zagrają "Pasy". Nie ma nowych kłopotów kadrowych, trenerowi Jackowi Zielińskiemu pozostaje kwestia obracania się wokół ostatnio wytypowanych piłkarzy. Zobaczcie w GALERII, na jaki skład się zdecydował. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Desery z serkiem mascarpone: z biszkoptami, galaretką, sernik i ciasta z mascarpone oraz tort tiramisu [PRZEPISY] Szukasz pomysłu na deser z serkiem mascarpone? Sprawdź nasze propozycje! Mascarpone z biszkoptami, ciasteczkami, chałwą, a nawet sernik z mascarpone! Pełnoletnim polecamy mocno alkoholowy tort tiramisu. Ser mascarpone idealnie nadaje się do szybkich i smacznych deserów! Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach. Ogromne ilości grzybów w listopadzie to już fakt. Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Ciepły i wilgotny listopad to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach obrodziły teraz m.in. kanie, rydze, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Kraków. Zapadł prawomocny wyrok w głośnej sprawie pracownika zwolnionego ze sklepu IKEA. W tle Biblia i LGBT. Ma zostać przywrócony do pracy Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, zgodnie z którą pracownik IKEI zwolniony za cytowanie Biblii w kontekście osób LGBT+ został przywrócony do pracy. Wyrok jest prawomocny. 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pierogi. Top 12 przepisów na pierogi i ciasto na pierogi naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na pierogi. Pierogi ruskie, z mięsem, z serem, a nawet z.. kaszanką! Farsze do pierogów bywają różne. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 12 przepisów na pierogi naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Paulla Ignasiak jest nie do poznania! Gwiazda nie przypomina siebie sprzed lat. Niesamowita metamorfoza piosenkarki. Zobacz zdjęcia Paulina Ignasiak, czyli Paulla już kilka razy zmieniała swój wizerunek, ale tym razem gwiazda jest nie do poznania. W porównaniu z dawnym wizerunkiem zmienił się przede wszystkim kolor włosów, choć nie tylko. Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia piosenkarki. 📢 Proszowice. Przedszkolacy uczcili śpiewem rocznicę odzyskania niepodległości Prawie pół setki dzieci wystąpiło w czwartek na scenie proszowickiego Centrum Kultury i Wypoczynku podczas IV edycji Przeglądu Piosenki Patriotycznej Przedszkolaków. Było to kolejne z serii lokalnych wydarzeń, uświetniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Kraków. Na nowohuckich terenach poprzemysłowych powstało miejsce, które ma przyciągać przedsiębiorców W czwartek 9 listopada został oficjalnie oddany do użytku północny podobszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. 17 hektarowy obszar został przygotowany pod inwestycje firm z branży nowych technologii. Artur Peszko, prezes Nowej Huty Przyszłości podczas przemówienia zapewniał, że teren ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy chcą tu inwestować. Kiedy zapytaliśmy jakie firmy chcą tu się osiedlić, usłyszeliśmy, że nie może on podać nazwy żadnej z nich. Powiedział tylko, że jest ich około 15. Koszt powstania SAG to ponad 92 mln zł.

📢 Kraków nie wycofa się z budowy kładki Ludwinów - Kazimierz. Radni dali zielone światło. Mieszkańcy obawiają się turystyki alkoholowej Większość radnych miejskich opowiedziała się za tym, by Kraków nie wycofywał się z budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Urzędnicy przestrzegali, że gdyby doszło do takiej decyzji, to miasto musiałoby zapłacić 35 mln zł odszkodowania i przepadłaby rządowa dotacja w kwocie 65 mln zł. Mieszkańcy protestujący przeciwko inwestycji alarmują, że zakłócony zostanie widok na Wawel i Skałkę. Obawiają się, że po wybudowaniu obiekt będzie służył turystyce alkoholowej z pubów na Kazimierzu do kompleksu lokali w rejonie dawnego hotelu Forum, co spowoduje zakłócanie ciszy i porządku. 📢 Te muzea w Krakowie zwiedzisz za darmo. Idealny plan na jesienne popołudnie bez wydawania pieniędzy Jesienne popołudnie ze sztuką lub historią? A może cały dzień? W Krakowie na każdym kroku różne miejsca oferują szereg atrakcji. Dla tych, którzy nie mają pomysłu jak spędzić jesienne popołudnie, Kraków przychodzi z ratunkiem. Wśród długiej listy miejsc, które w Krakowie warto obaczyć znajdują się także te, do których wstęp jest darmowy. Oto muzea w Krakowie, które zwiedzisz całkowicie za darmo. Sprawdź, kiedy warto zaplanować sobie muzealny dzień.

📢 Strefa Czystego Transportu: Wjazd samochodem do Krakowa tylko po zarejestrowaniu w specjalnym elektronicznym systemie Zarząd Transportu Publicznego rozstrzygnął przetarg na dostarczenie i utrzymanie systemu informatycznego do zarządzania Strefą Czystego Transportu w Krakowie. W związku z jej wprowadzeniem od 1 lipca 2024 roku wszyscy kierowcy, którzy będą chcieli jeździć autem w stolicy Małopolski, będą musieli mieć pojazdy spełniające wymogi dotyczące emisji spalin i zarejestrować się w elektronicznym systemie weryfikacji. 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 9.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki? Wystarczy, że zadbasz o kilka rzeczy, a obsypie się kwiatami. Sprawdź, jak pielęgnować ten kwiat Grudniki, znane też jako szlumbergery albo zygokaktusy, to wspaniałe rośliny doniczkowe. Jedną z ich zalet jest to, że kwitną jesienią i zimą. Teoretycznie powinny zakwitać na święta Bożego Narodzenia, jednak w praktyce bywa, że obsypują się kwiatami już w listopadzie, a nawet październiku. Jednak zdarza się również, że grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki. Podpowiadamy, jak temu zaradzić i co robić, by bożonarodzeniowe kaktusy cieszyły nas kwiatami. Poznajcie tajniki pielęgnacji grudnika. 📢 TOP 15 miejsc na wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca cię oczarują Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę.

📢 Tak dziś żyje krakowianka Kinga Korta z "Żony Hollywood". Oto jej "american dream" Żony Hollywood to serial, który opowiadał o losach Polek, które wyjechały z Polski, aby za oceanem spełnić swój "american dream". Wśród żon biznesmenów i milionerów mogliśmy oglądać codzienność Kingi Korty, która zasłynęła z pasji do luksusowych ubrań i kosmetyków. Tak dzisiaj żyje pochodząca z Krakowa projektantka biżuterii i miłośniczka psów! Zobaczcie sami! 📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszny gulasz.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie! 📢 Miechów. Jest wykonawca bloku na osiedlu Parkowym! Przetarg rozstrzygnięty Spółka SIM Małopolska rozstrzygnęła w środę (8 listopada) przetarg na budowę bloku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym w Miechowie. Zwycięzcą postępowania została firma Remar z Gołkowic Górnych, która została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ośmiu, jakie wpłynęły po ogłoszeniu postępowania.

📢 Proszowice. Drogie oferty na remont ulicy Nowej. Gmina musi zdecydować Gmina Proszowice wystąpiła z zapytaniem ofertowym do firm zainteresowanych remontem ulicy Nowej. Swoje oferty złożyły dwa przedsiębiorstwa. Podczas dzisiejszego (8 listopada) otwarcia okazało się, że obie są droższe od zakładanego przez samorząd kosztorysu. 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 25-tonowe belki zostały zamontowane nad zakopianką. Widowiskowe prace przy wiadukcie w Gaju Dwie ogromne belki, z których każda waży 25 ton i ma 22 metry długości zostały zamontowane nad zakopianką w Gaju w gminie Mogilany. To części wiaduktu, który powstaje nad drogą krajową. To w ramach budowy węzła drogowego budowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony.

📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! 7.11.2023 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc.

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [7.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Niedzielna zorza polarna sfotografowana w Kościelcu Niedzielna zorza polarna była dobrze widoczna również z terenu powiatu proszowickiego. W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych przez Marcina Gołębiowskiego z Kościelca, naczelnika miejscowej jednostki OSP oraz obserwatora zjawisk atmosferycznych i astronomicznych.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Kierowcy w Krakowie nie znają tego przepisu i płacą 1500 zł. Mandaty sypią się jak z rękawa Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu lub przed przejściem dla pieszych to jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów i jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego, które codziennie można obserwować nie tylko na krakowskich ulicach. Nie wszyscy kierowcy znają ten przepis, a nawet jeśli go znają, to nie rozumieją na czym ten przepis polega albo go po prostu ignorują. 📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. Idealne na weekendowy wyjazd za miasto! [1.11.2023] Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

📢 Aktorzy, którzy wcielali się w historyczne postacie. Brawurowo ożywili przeszłość! Borys Szyc, Piotr Adamczyk, Karolina Gruszka i inni Jan Paweł II w wersji Piotra Adamczyka, Borys Szyc jako marszałek Piłsudski, Maja Ostaszewska i Ireneusz Czop jako małżeństwo Berbeków. W galerii prezentujemy sylwetki aktorów, którzy brawurowo wcielił się w słynnych Polaków. 📢 Ostatki w „Space Club” w Czchowie. Impreza na zakończenie karnawału [ZDJĘCIA] Ostatnia impreza tego karnawału w Space Club w Czchowie przyciągnęła ludzi głodnych wrażeń. Imprezowicze musieli uzbroić się w cierpliwość, bo kolejka do wejścia była naprawdę długa. Jak co tydzień w klubie czekała moc atrakcji, dawka dobrej muzyki oraz wspaniali ludzie, którzy bawili się do białego rana.

