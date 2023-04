Prasówka 12.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia]”?

📢 Kraków. Nowe muzeum klocków LEGO na Zabłociu już gotowe. Wielka gratka dla fanów! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs pojawiło się na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Odbył się pokaz dla mediów. Muzeum otworzy się dla szerokiej publiczności 15 kwietnia. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 11.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

Prasówka 12.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiosna w Krakowie. Piękne widoki nad Zalewem Nowohuckim i koło dworku Jana Matejki Wreszcie zrobiło się cieplej. Wiosenna aura spowodowała, że wielu mieszkańców wybiera się na spacery wokół Zalewu Nowohuckiego oraz do pobliskiego dworku Jana Matejki. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak obecnie, w kolorach wiosny prezentują się te tereny.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły! 📢 Droższe parkowanie w strefie od sierpnia 2024 roku. Trzeba przerobić parkomaty Nie od połowy maja tego roku, a od 5 sierpnia przyszłego roku mają zostać wprowadzone nowe stawki w strefie parkowania w Krakowie. Przesunięcie terminu związane jest z tym, że potrzebny jest czas na przerobienie parkomatów tak, by można było wprowadzić zróżnicowane ceny dla mieszkańców i kierowców spoza Krakowa. 📢 Kolejna burza nad Krakowem. Grzmi, błyska się, intensywnie pada deszcz Przez Kraków przetacza się kolejna wiosenna burza. Grzmi, błyska się, intensywnie pada deszcz. Wokół stolicy Małopolski pojawiło się natomiast gradobicie.

📢 Myślenice. Pożar w domu. Na miejscu działało kilka zastępów straży We wtorek (11 kwietnia) przed godz. 18 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie został poszkodowany, a domownicy sami ewakuowali się przed przybyciem służb. Na miejsce przybyło pięć zastępów gaśniczych (JRG Myślenice, OSP Myślenice Śródmieście i OSP Myślenice Dolne Przedmieście) oraz samochód specjalny z drabiną z JRG Skawina. Około godz. 19 działania zakończono. 📢 Te leki mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Zostały wycofane z aptek. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! NAJNOWSZA LISTA Popularny lek na przeziębienie, zastrzyki stosowane przez chorych na reumatoidalne stawów, czy też płyn do dezynfekcji ran, który każdy z nas ma w swoim domu - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Wielka bitwa wojów pod kopcem Krakusa. Na Rękawce w ruch poszły miecze, topory i tarcze. Wspaniałe widowisko w Krakowie Stało się to, czego oczekiwali wszyscy goście Święta Rękawki 2023. Pod Kopcem Krakusa doszło do potężnego starcia dwóch wielkich armii. Z jednej strony byli nowo przybyli Wiślanie, a z drugiej wojownicy broniący swego terytorium. Wszędzie wokół niósł się dźwięk chrzęstu zbroi, a także szczęku toporów i mieczy. Na polu bitewnym była też nasza odważna fotoreporterka, która całe starcie uwieczniła na zdjęciach. 📢 Wyposzczeni klubowicze wrócili do Energy2000 w Przytkowicach. Dyskoteka znów działa! Zobaczcie zdjęcia Klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność na czas Wielkiego Postu. W niedzielę bramy jednej z najpopularniejszych dyskotek w Polsce ponownie zostały otwarte. Wiosenny sezon w przytkowickim Energy 2000 zainaugurowany został występem zespołu Power Play. Zobaczcie, jak bawili się klubowicze.

📢 Korek na A4 miał 18 kilometrów długości! Koszmar kierowców na obwodnicy Krakowa Sądny dzień na krakowskich drogach. Ogromne utrudnienia w ruchu pojawiły się we wtorek po południu zwłaszcza na obwodnicy autostradowej Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Bieżanów - Kraków Skawina. Samochody stały tam w rekordowo długim korku, policja wymierzyła go na 18 km. Sytuacja bardzo powoli zaczęła wracać do normalności dopiero po godz. 19. 📢 Rzędowice. Świąteczna zagadka: kto prowadził po pijanemu? Podczas czterodniowej akcji „Wielkanoc 2023” policjanci ruchu drogowego ujawnili 37 naruszeń prawa. Doszło do kilkunastu kolizji, w których nikt nie doznał obrażeń. Jedno ze zdarzeń było efektem jazdy po pijanemu: kierowca opla wjechał w ogrodzenie posesji. 📢 Tak wyglądało Zakopane i Krupówki 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe archiwalne zdjęcia z lat 90. [11.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Horoskop na wiosnę 2023: róża, goździk czy stokrotka? Sprawdź, jakim kwiatem jesteś! 11.04.23 Kwiatowy horoskop 2023. Róża, goździk czy stokrotka - który z kwiatów przypominasz? Sprawdź sam, który z kwiatów najlepiej oddaje twoje cechy charakteru i osobowości. Dzięki wiosennemu horoskopowi odkryj w sobie kwiatowe piękno i przekonaj się, którą roślinę powinieneś mieć w swoim ogródku! 📢 Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie i okolicach. Można zarobić nawet 20 tysięcy złotych! Sprawdź oferty Dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 Święto Rękawki w Krakowie kolejny raz zgromadziło tłumy. Średniowieczne zwyczaje Słowian na Kopcu Krakusa. Zobaczcie zdjęcia! Jak co roku, we wtorek po Wielkanocy, pod kopcem Krakusa można się przenieść w czasie i zobaczyć starcie dwóch wielkich armii, rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych zwyczajów Słowian, związanych z wiosennym świętem zmarłych, a także zobaczyć jak wyglądało życie w słowiańskiej osadzie. Krakowianie kolejny raz bardzo licznie biorą udział w tradycyjnym Święcie Rękawki, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Przybycie Słowian do kraju nad Wisłą”. Dla odważnych jest również możliwość odwiedzenia uroczyska, gdzie pokonane bóstwa zwodzą przybyłych. Odwiedzający mogą się także natknąć na słowiańskie stwory, które namawiają do osiedlenia się w nowej wiosce.

📢 Oto NOWE grzechy, z których trzeba się spowiadać. Mogłeś nie wiedzieć, że istnieją [lista 11.04.2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

📢 Gdzie mieszkają kibice Wisły, a gdzie Cracovii? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się klubowe sympatie w Krakowie i Małopolsce 11.04.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wypadek w Krakowie. Na alei Pokoju doszło do zderzenia samochodu z tramwajem Na al. Pokoju w Krakowie, na wysokości skrzyżowania z ul. Francesco Nullo, doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Za czym kolejka ta stoi, czyli jak robiliśmy zakupy w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia Pamiętacie jak wyglądały zakupy w czasach PRL? Kolejki ciągnące się od lady sklepu, aż do końca ulicy. Komitety kolejkowe, frustracja, złość… Codzienna walka o podstawowe towary. W kwietniu 1980 roku kompozytor Wojciech Trzciński i reżyser Krzysztof Bukowski postanowili stworzyć coś, co wstrząśnie nie tylko społeczeństwem, ale i władzą. I tak Krystyna Prońko wyśpiewała „Psalm stojących w kolejce” z tekstem Ernesta Brylla. Ale do końca kolejek i braku podstawowych produktów było jeszcze bardzo, bardzo daleko...

📢 Tajemniczy zamek w Małopolsce. Z warowni w Bydlinie pozostały tylko ruiny. Najpierw był to zamek, później kościół To najbardziej tajemniczy z zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Leży w Bydlinie na północnych rubieżach Małopolski. Dlaczego powstał i czemu służył. Czy mieszkał tu jakiś znany rycerz, zakonnicy a może tu kryli się wyznawcy sekty braci polskich? Poczytajcie. 📢 Książ Wielki. Groził sąsiadowi maczetą. Święta spędził w areszcie 40-letni mężczyzna, który w Wielki Piątek w centrum Książa Wielkiego (powiat miechowski), z maczetą groził swojemu sąsiadowi, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. 📢 Wypadek na A4 przed zjazdem na Niepołomice w stronę Krakowa. Jedna osoba poszkodowana Około godziny 11. na 436 km (przed zjazdem do Niepołomic) na autostradzie A4 doszło do kolizji trzech samochodów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu wypadku pracowały służby, w tym trzy karetki pogotowia ratunkowego. Tuż po zdarzeniu w kierunku Krakowa ruch był utrudniony. Aktualnie brak jakichkolwiek utrudnień.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Piłkarzom Wisły Kraków wygasają kontrakty. Kto może odejść już w czerwcu 2023 roku? Wisła Kraków ma bardzo mocną kadrę, ale nieuchronnie zbliża się czas, gdy trzeba będzie dokonać w niej zmian. Po pierwsze dlatego, że liczy ona niemal 40 piłkarzy, a drużyna nie potrzebuje ich więcej niż 25-26. Po drugie część zawodników może odejść, gdyż wygasają im kontrakty. Jeśli Wisła chce ich zatrzymać, musi jak najszybciej rozpocząć negocjacje w sprawie przedłużenia umów. Jakich graczy może stracić "Biała Gwiazda" już w czerwcu 2023 roku?

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowice. Mieszkańcy modlili się za ofiary katastrofy smoleńskiej [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku społeczeństwo Proszowic nie pozostało obojętne. W intencji ofiar zostały w dniach po katastrofie odprawione dwie msze. Inicjatorami pierwszej były osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. Druga msza, odprawiona kilka dni później, miała już szerszy charakter. 📢 Najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Nowy sezon 2023 [11.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 11.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 11.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 11.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 11.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 15 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 16 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 16 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 11 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 11 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 73. Ślub Leonor i Claudia. Streszczenie odcinka [20.04.2023] Dochodzi do ceremonii zaślubin Claudia i Leonor. Pablo jest w tym czasie uwięziony. Z kolei German ulega Cayetanie. Już teraz przeczytaj streszczenie 73. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Małopolsce. Szczęśliwców, którzy trafili "szóstki" jest wielu. Sprawdźcie miejsca i kwoty 11.04.23 Kolejna rozbita kumulacja w Lotto i ponad 19 mln zł wygrane ostatnio przez szczęśliwca na "chybił trafił" w Bielanach Wrocławskich rozbudziła wyobraźnię wielu tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardziej okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.

📢 Oto góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował przepiękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 11.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zakazany owoc odc. 195, 196, 197, 198. Zerrin podejrzewa Halita o romans. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 11.04. Związek Leyli i Halita się rozwija. Yildiz i Ender postanawiają śledzić Leylę. Zerrin podejrzewa Halita o romans z Leylą. Yildiz spotyka Arkana w kawiarni Enisa i nakłania go do udziału w filmie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc".

📢 Zakazany owoc odc. 200. Kolejny szantaż. Streszczenie odcinka [18.04.23] Okazuje się, że znajomość zawarta przez portal randkowy wcale nie jest taka dobra. Co się wydarzy? Kto niedługo będzie obchodził urodziny? Koniecznie przeczytaj streszczenie 200. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Kraków. Remonty po świętach. Najwięcej dzieje się na północy miasta. Będą zmiany w ruchu Po świętach wielkanocnych Kraków wraca do szarej rzeczywistości, również tej związanej z jazdą samochodem po mieście i utrudniającymi ją licznymi remontami. Trwa budowa tramwaju do Górki Narodowej. W związku z tym nastąpią zmiany w ruchu. Ciężko, ale stabilnie jest na przebudowywanej al. 29 Listopada. Spore zmiany pojawią się też na ul. Glogera co jest związane z budowa Trasy Wolbromskiej. Przypominamy też o ostatnich zmianach związanych z budową odcinka S7 w Krakowie.

📢 Kraków. Willa Stronnictwa Demokratycznego została już dawno sprzedana. Czy coś się w niej zmieniło? Przy ulicy Batorego 14 w Krakowie znajduję się zabytkowa, neorenesansowa willa, gdzie przez dekady mieściła się siedziba Stronnictwa Demokratycznego. Obiekt powstał w latach 1884-1885, a jego autorem jest Tadeusz Stryjeński. W 2009 roku przewodniczącym SD został Paweł Piskorski, który rozpoczął wyprzedawanie majątku partii, włącznie z pięknym pałacykiem w Krakowie. Co dzieje się z tą budowlą teraz? Czy ktoś w niej przebywa? Czy są z nią związane jakieś plany? Próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania. 📢 Kraków. W parku przy Karmelickiej widać już alejki, drzewa i... miejsce pod kawiarnię? Widać łuk, który tworzy główna arteria spacerowa. Odbiegają od niej przecznice, mniejsze alejki, a pomiędzy nimi miejsce na zieleń. Już w części wypełnione posadzonymi niedawno pierwszymi drzewami. Wygląda też jakby w to miejsce wróciło trochę szarego betonu od strony ul. Karmelickiej - czy to miejsce pod przyszły budynek, pawilon z kawiarnią, który ma powstać w późniejszym czasie? Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie zostanie udostępniony mieszkańcom w setną rocznicę urodzin noblistki, czyli 2 lipca 2023 roku.

📢 Kraków. Kolejna absurdalna znakoza pod Wawelem. "By dostać się do barki, hotelu, restauracji należy..." Znakozy pod Wawelem ciąg dalszy. Urzędnicy ZZM przeszli tym razem samych siebie. Na bulwarach wiślanych postawili znaki informujące o zakazie ruchu pieszych i rowerów. Problem polega na tym, że tuż obok znaków jest zarówno deptak ze ścieżką rowerową, jak również barki zacumowane do brzegu, do których jakoś trzeba się dostać. Jak? Pytamy urzędników.

📢 Nowatorski sposób wykrywania raka piersi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. To jedyne takie badanie w Polsce To wielka szansa dla wielu kobiet. Szpital Uniwersytecki w Krakowie jako pierwszy w Polsce stosuje nową metodę wykrywania raka piersi. Dzięki niej możliwe jest zdiagnozowanie niebezpiecznych zmian nowotworowych, które są niewidoczne w żadnym innym badaniu.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 11.04.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Burza przeszła nad Wiśniową. Woda wylała na drogę wojewódzką W poniedziałek (10 kwietnia) ok. godz. 19 nad Wiśniową przeszła burza, której towarzyszyły ulewne opady deszczu. Nie wszystkie przepusty nadążały z przepływem takiej ilości wody, dlatego miejscami woda podniosła się i wystąpiła z rowów. Tak było na odcinku drogi wojewódzkiej 964, co spowodowało utrudnienia w ruchu, ale nie uniemożliwiło przejazdu. Strażacy z OSP Wiśniowa otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące właśnie zatkanych przepustów oraz wody na drodze i naniesienia na nią żwiru i innych zanieczyszczeń.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 10 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 10 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kraków. Pan sarna zapędził się na krakowskie osiedla. Pomogli odłowić go strażnicy miejscy Straż Miejska Miasta Krakowa dostała podziękowania od Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowicach. Za co? Za pomoc w zabezpieczeniu, odłowieniu i wypuszczeniu do lasu kozła sarny, który w Lany Poniedziałek zapędził się między krakowskie osiedla. "To była dobra, szybka i zdecydowana akcja. Dobrze ze zawsze można na Was liczyć - nawet w świąteczne dni" - piszą obrońcy zwierząt.

📢 Tatry. Na Kalatówkach śmigali na starych nartach. To były najbardziej szalone zawody w kraju [ZDJĘCIA] Co tam deszcz! Jak lany poniedziałek, trzeba się powygłupiać na Kalatówkach w Tatrach w zawodach o Wielkanocne Jajo. I nie inaczej było w tym roku. Mimo słabej pogody, aż 153 zawodników stawiło się na starcie najbardziej szalonych wielkanocnych zawodów w Polsce. Z flintą po stoku biegła nawet Oskar Kwiatkowski – snowboardowy mistrz świata. Zawody odbyły się już po raz 23. 📢 Wypadek pod Krakowem. Dachował samochód osobowy. Ranna osoba trafiła do szpitala W Grębynicach w gminie Zielonki doszło do wypadku. W Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia około godz. 17 na ul. Studenckiej doszło do dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba została poszkodowana. To kierowca pojazdu. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala.

📢 Karambol z udziałem pięciu aut i zepsute auto dostawcze. Koszmar kierowców na A4 Pięć samochodów zderzyło się w poniedziałek po południu na autostradzie A4 w miejscowości Staniątki na pasie w kierunku Krakowa. Nie ma osób poszkodowanych, ale w miejscu kolizji utworzył się zator o długości około sześciu km. Dodatkowo, tuż po godzinie 18, na autostradzie na wysokości Rzezawy, zepsuł się samochód dostawczy, który zablokował prawy pas jezdni w kierunku Krakowa. Powstał gigantyczny zator.

📢 Dwa pożary domów w gminie Skawina. Ogień strawił cały dobytek. Rodziny straciły cały dobytek W Skawinie doszło do pożaru domu w samym środku świąt wielkanocnych. Trzyosobowa rodzina w tym dziecko uciekali nocą z płonącego domu. Pożar miał miejsce w niedzielę - płonął dom przy ul. Estery w Skawinie. To drugi bardzo poważny pożar w tej gminie w ciągu kilku dni. Poprzedni był kilka dni wcześniej w Woli Radziszowskiej, spłonął doszczętnie. Rodzina została bez dachu nad głową. Teraz sytuacja była taka sama, rodzina straciła dom, garaż z samochodami.

📢 Emaus Kraków 2023. Odmieniony Odpust Emaus na Salwatorze przyciągnął całe rodziny. ZDJĘCIA Zgodnie z wielowiekową tradycją w Poniedziałek Wielkanocny odbywa się odpust Emaus na krakowskim Salwatorze. Jak co roku, przyciągnął tłumy krakowian. Na ujednoliconych stoiskach mogli oni znaleźć słodycze, zabawki i to zarówno platikowe jak i rzemieślnicze i wiele innych. Zgodnie zaś z zapowiedziami miasta zabrakło na stoiskach figurki żyda z pieniążkiem. 📢 Dziady Śmiguśne i Lany Poniedziałek w Wiśniowej Dziady Śmiguśne to zwyczaj kultywowany w gminie Wiśniowa, a związany oczywiście ze Śmigusem Dyngusem. Atrybutami Dziadów są maski, kiedyś tradycyjne, a dziś współczesne, oraz butelki z wodą, którą hojnie polewają innych, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. Tak było także w ten Lany Poniedziałek (10 kwietnia) na rynku w Wiśniowej. 📢 Wielkanoc w Wieliczce. Dawny, zadziwiający zwyczaj - Siuda Baba szuka panien w okolicy ARCHIWALNE ZDJĘCIA Strażniczka ognia w okolicy Wieliczki była zawsze. To Siuda Baba, czyli mężczyzna przebrany za kobietę z usmoloną sadzą twarzą w starych łachmanach. Do ludzi wychodzi raz w roku w Poniedziałek Wielkanocny. A na co dzień mieszka w podwielickiej Lednicy Górnej. Dziś zlot Siudych Bab organizowany jest na Rynku w Wieliczce, ale kiedyś Siuda Baba chodziła po chałupach, bo szukała w okolicy panien. Zobacz jak ten zwyczaj obchodzono w czasach przedwojennych. Mamy zdjęcia z 1935 roku z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Torty jak marzenie! Cudeńka spod Krakowa robią teściowa z synową. Artystyczne słodkości z bukietami kwiatów i owoców, a nawet morzem i plażą Niezwykle torty, na których można znaleźć kompozycje świeżych kwiatów lub suszonych kompozycji, figurek ulepionych ze słodkiej masy lub czekoladek, kolorowych ciastek makaroników i wszelkich pyszności, które przyjdą do głowy twórczyniom michałowickich tortów. A są to teściowa i synowa, czyli Agnieszka Staśko i Anna Staśko. Prowadzą pracownię Cafe Ul, w której pieką torty i ozdabiają w niezwyczajny sposób. 📢 Niezwykły spacer po dawnym Krakowie. Zobacz, jak miasto wyglądało w pierwszej połowie XX wieku ZDJĘCIA 10.04.2023 To było zupełnie inne miasto. Dzięki zdjęciom Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy wybrać się w podróż po Krakowie sprzed wieku. Niektóre ulice częściowo zachowały swój dawny wygląd, inne zmieniły się nie do poznania. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak Kraków wyglądał w pierwszej połowie XX wieku - pod każdym zdjęciem znajduje się opis.

📢 Zatopione Skawce. Wieś na dnie Jeziora Mucharskiego. Tam kiedyś spędzało się wakacje. Zobacz, jak wyglądała ta małopolska wieś 10.04.2023 Jezioro Mucharskie zlokalizowane jest na rzece Skawie na granicy powiatów wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Na dnie Jeziora Mucharskiego (do 2018 roku zwanego Zbiornikiem Świnna Poręba) znajduje się wieś Skawce. Po niegdyś tętniącej życiem mieścinie zostały wspomnienia i archiwalne zdjęcia. 📢 Podziemny Kraków i jego tajemnice. 2000 km kanałów! Prawdziwy labirynt, do którego wstęp mają nieliczni. Tak wygląda to na zdjęciach Długość krakowskiej sieci kanalizacyjnej z przyłączami mierzy prawie 2000 km (dokładniej 1988 km) i cały czas jest rozbudowywana. Podziemne tunele łączą wszystkie dzielnice i można nimi przejść miasto wzdłuż i wszerz. Powstawały tu wybitne dzieła filmowe, jednak mało kto może tam wejść. Zapraszamy na wirtualny spacer po podziemnym Krakowie.

📢 Horoskop finansowy na KWIECIEŃ 2023. Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku! Kto ma szansę na duże pieniądze? 10.04.2023 Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie! 📢 Sezon turystyczny na zamku w Dobczycach już się rozpoczął. Czy będzie tak samo udany jak poprzedni? Choć do uroczystej inauguracji sezonu turystycznego na zamku królewskim w Dobczycach zostały jeszcze trzy tygodnie, to sezon już się rozpoczął. Zawsze zaczyna się on w kwietniu i trwa do końca października. Dobczycki oddział PTTK prowadzący Muzeum Regionalne, na które składają się zamek i skansen, liczy na to, że ten rok nie będzie gorszy od poprzedniego, a poprzedni co warto podkreślić, był jednym z najlepszych.

📢 Kraków. 13. rocznica katastrofy Smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda pomodlił się przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu W 13. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, Prezydent Andrzej Duda pojawił się na Wawelu, by oddać hołd spoczywającym w krypcie katedry Lechowi i Marii Kaczyńskim. Później odwiedził również Cmentarz Rakowicki, gdzie złożył kwiaty na grobie Janusza Kurtyki, b. prezesa IPN. 📢 Krakowskie odpusty. Tak Emaus wyglądał przed niespełna stu laty. Już wtedy narzekano na asortyment. Archiwalne zdjęcia Narzekaliśmy w ostatnich latach na krakowski Emaus, że plastik, tandeta i komercja, jednak tradycja na Salwatorze trwała i przyciągała tłumy. Tradycja, dodajmy, będąca jedną z najstarszych i najbarwniejszych w Krakowie. Mamy dla Was coś, od czego łza może się zakręcić w oku. Archiwalne zdjęcia z Emausu sprzed wojny, z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. NIE-SA-MO-WI-TE. Przejdź do galerii.

📢 Uroczystości Wielkiej Soboty w powiecie proszowickim W kościołach na terenie powiatu proszowickiego odbywają się uroczystości związane z obchodami Wielkiej Soboty. Przed południem w kościołach odbywało się święcenie pokarmów. Wierni modlili się przed urządzonymi w świątyniach grobami Jezusa, gdzie wartę trzymali strażacy z jednostek OSP. 📢 Przedwojenna Wielkanoc pod Krakowem. Święcenie pokarmów w kościele św. Wojciecha. Zobaczcie niezwykłe, archiwalne zdjęcia Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach w dzisiejszej gminie Wielka Wieś w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie. 📢 Proszowice. Wielkanocne święcenie pokarmów na archiwalnych fotografiach Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku.

📢 Lany poniedziałek w MEMACH. Śmigus-dyngus na wesoło. Święta wielkanocne z humorem i dystansem - zobacz memy Lany Poniedziałek albo się kocha, albo nienawidzi. Śmigus-dyngus uwielbiają dzieci, ale dorośli czasami mają go po dziurki w nosie. Oblewanie wodą, choćby symboliczne, jest jednak wpisane w polską kulturę. Nie ma prawdziwych świąt bez śmigusa-dyngusa! Zrób sobie przerwę od świątecznego jedzenia i zobacz najśmieszniejsze MEMY na lany poniedziałek! 📢 Awaria wodociągu w Proszowicach usunięta. Woda już płynie [AKTUALIZACJA] Kilkanaście miejscowości w gminie Proszowice przez wiele godzin pozbawione było bieżącej wody. To efekt awarii rurociągu, do której doszło w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 775 na pograniczu Proszowic i Jakubowic. Naprawa uszkodzonego fragmentu trwała od czwartku i zakończyła się w piątek po południu. 📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: debiutanta Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadł) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. W play-off świetnie spisały się dwie ostatnie, awansowało do wielkiego finału. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele.

📢 Trzy nowe linie autobusowe będą jeździły po gminie Zielonki. Organizują komunikację wewnętrzną Nowe linie komunikacyjne w gminie Zielonki mają rozpocząć kursy w drugiej połowie kwietnia. Samorządowcy zaplanowali codziennie 45 nowych kursów (każda z tych linii po 15 kursów) wewnątrz gminy. Autobusy pojadą przez większość miejscowości. 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 6.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Przepisy drogowe najczęściej ignorowane przez kierowców. To może sporo kosztować... Od 1 stycznia 2022 r. radykalnie wzrosły kary dla kierowców. Maksymalna wysokość mandatu została podniesiona z 500 zł do 5 tys. zł. Od 17 września zeszłego roku wzrosła również maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie, które może otrzymać kierowca - obecnie wynosi 15 punktów. Wielu kierujących zdążyło już na własnej skórze dotkliwie odczuć te zmiany, które uszczupliły wyraźnie ich portfele. Czy poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach od tego czasu? 📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 31.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023 Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowani rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia. 📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz 20.03.2023 Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Studniówka 2020 III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie [ZDJĘCIA, WIDEO] Za nami koniec sezonu studniówkowego 2020. W nocy z 22 na 23 lutego swój bal maturalny mieli uczniowie czterech klas (D, E, G i H) III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. I jak na finał studniówek przystało, wydarzenie miało wyjątkową oprawę i atmosferę. Na zaproszenie uczniów razem z nimi na ich studniówce w Brzozowym Dworku w Woli Rzędzińskiej bawiła się liczna reprezentacja grona pedagogicznego z dyrekcją III LO na czele. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego poloneza, wspólnych zdjęć, życzeń i toastu szampanem wzniesionego za pomyślność na maturze. A do niej zostało już mniej niż 100 dni.

