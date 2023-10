Prasówka 12.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [12.10.2023]”?

Prasówka 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [12.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [12.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2024. Wyliczenia prognozowanych wzrostów emerytur [12.10.2023] Według wstępnych informacji, wiemy więcej wskaźniku waloryzacji emerytur, który może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024 roku, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 złotych znajdziesz w naszej galerii.

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [12.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [12.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać. 📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [12.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy. 📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [12.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Oto krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! [12.10.2023] Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Takie są modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [12.10.2023] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [12.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Znane osoby wskazują swoich kandydatów w Krakowie i Małopolsce w wyborach 2023. Kogo wsparł Sławomir Peszko, a kogo Szczepan Twardoch? Wybory 2023. Znane osoby często zabierają głos w sprawach dotyczących polityki, biorą udział w kampaniach profrekwencyjnych, ale otwarte popieranie konkretnego kandydata lub kandydatki do Sejmu czy Senatu nie jest zjawiskiem powszechnym. Są jednak wyjątki. Sprawdźcie, kto w Krakowie i Małopolsce może liczyć na poparcie byłej gwiazdy piłkarskiej reprezentacji Polski, wybitnej narciarki, legend krakowskiej kultury, znanego generała czy jednego z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarzy.

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia [12.10.2023 r.] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa. 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Oto wyliczenia netto płacy minimalnej [12.10.2023 r.] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [12.10.2023 r.] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Konwencja PiS w Krakowie. Prezes Jarosław Kaczyński: Jesteśmy zwolennikami państwa życzliwego, oni są jego przeciwnikami W środowe popołudnie, 11 października, w krakowskiej hali PTTK Sokół odbyła się konwencja PiS. Zgromadziła prawdziwe tłumy zwolenników partii. Udział w niej wziął oczywiście Jarosław Kaczyński, ale też poseł Małgorzata Wassermann i grono kandydatów ubiegających się o głosy, które pozwoliłyby się im dostać do Sejmu i Senatu po 15 października.

📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Niesamowite napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć oryginalne numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski odznaczył Piotra Glińskiego za zasługi dla miasta. Honoris Gratia dla ministra List intencyjny w sprawie współprowadzenia z miastem Centrum Literatury i Języka Planeta Lem oraz włączenie do struktury Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach Chóru Polskiego Radia to efekty ostatniej wizyty ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego w Krakowie. Oba dokumenty podpisano 11 października. Podczas wizyty szefa resortu kultury w stolicy Małopolski, prezydent Jacek Majchrowski uhonorował Piotra Glińskiego odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa.

📢 Nocą ćwiczyli na lotnisku. Wielkie płomienie i przejęcie kontroli nad samolotem, uczyli się reagować podczas zagrożenia Co robić w czasie kryzysowej sytuacji, gdy ktoś przejmie kontrole nad statkiem powietrznym? Współdziałanie służb w sytuacjach zagrożenia i weryfikacja procedur postępowania - to były podstawy nocnych ćwiczeń dowódczo-sztabowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie — Balicach. To były widowiskowe ćwiczenia z "płonącymi samolotami" rozświetlającymi teren lotniska, przejęciem rannego pilota - pozoranta z ćwiczeń. 📢 Wypadek na Podhalu. 2,5-letnie dziecko zostało poturbowane przez konia Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował 2,5-letniego dziecko z Podhala, które zostało poturbowane przez konia. Mały pacjent ma uraz nóg.

📢 Kraków. Kawaleryjskie obozowisko zagości na Błoniach „Wielka Rewia Kawalerii”, która od 13 do 22 października odbędzie się na krakowskich Błoniach, to zaproszenie do podróży w czasie i udziału w niecodziennej lekcji historii. Wydarzenie jest organizowane przez Federację Kawalerii Ochotniczej RP. Mija 90 lat od wielkiej parady kawaleryjskiej, którą w Krakowie nakazał zorganizować marszałek Józef Piłsudski.

📢 Kościelec. Na stadionie Płomienia trawa już zielona. Kiedy przeprowadzka? Trwa przebudowa stadionu Płomienia Kościelec. Najbardziej widocznym efektem prac rozpoczętych na początku ubiegłego roku jest nowa płyta boiska, na której już urosła trawa. Mimo to na pierwszy mecz drużyny na przebudowanym obiekcie trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy. 📢 Festiwal Dyni w Krakowie-Mydlnikach. Piękne, spektakularne i mają wiele zastosowań. Kto wyhodował największą? W Krakowie odbył się pierwszy Festiwal Dyni, zorganizowany przez Katedrę Ogrodnictwa w Stacji Doświadczalnej Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich w Mydlnikach. Zaproszeni zostali na niego przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolaki. - Chcemy nie tylko pokazać całe piękno warzyw, roślin przyprawowych, ziół oraz grzybów uprawnych, ale też dzięki dobrej zabawie "oswoić" młodzież z ogrodnictwem. Być może także zachęcić do studiowania tego kierunku - wyjaśniali organizatorzy.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 11.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 11.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Miechów. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 mają wirtualną strzelnicę W Zespole Szkół nr 2 w Miechowie działa pierwsza na terenie powiatu wirtualna strzelnica. Obiekt ma służyć uczniom utworzonego we wrześniu oddziału przygotowania wojskowego, ale też innym szkołom, służbom i organizacjom. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Mieszkańcy Rybitw i Płaszowa mają dość smrodu. Gmina obiecuje konkretne działania. Wraca pomysł przeniesienia zakładów do Nowej Huty Krakowscy radni debatują na temat problemów odorowych na terenie Płaszowa oraz Rybitw. - Przeznaczymy kolejne pieniądze na modernizację oczyszczalni ścieków, która jest jednym z emitentów nieprzyjemnych zapachów - zapowiedział wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Radny miejski Łukasz Gibała zwrócił uwagę, że miasto nie potrafi uporać się z problemem od kilku lat. Wrócił również pomysł przeniesienia zakładów, które są uciążliwe dla mieszkańców, na teren nowohuckiego kombinatu.

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach. 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Marek Majcher ps. "Czujny" poszukiwany listem gończym. Ma areszt, ale policja nie może go znaleźć, by wsadzić za kraty Marek Majcher o pseudonimie "Czujny" to znany krakowski patostreamer. Pod koniec września 2023 roku (28 września) odbyło się posiedzenie o areszt mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w związku z zarzutami o znęcanie się nad najbliższymi. Mężczyzna pojawił się na posiedzeniu aresztowym, ale w jego trakcie wyszedł niepokojony przez nikogo i zniknął. Odpowiadał z tzw. wolnej stopy. 4 października, po bezskutecznych poszukiwaniach, policja wysłała za nim list gończy. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Dobra informacja dla kierowców. Część al. 29 Listopada chcą otworzyć przed 1 listopada Trwają prace związane z zakończeniem rozbudowy al. 29 Listopada. Władze Krakowa zapowiadają, że część przebudowanej drogi będzie udostępniona przed świętem Wszystkich Świętych. Cała inwestycja ma się zakończyć do końca tego roku. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 11.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 11.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Rasy psów idealne do mieszkania w bloku. TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów i są towarzyskie. Idealne do niewielkiego mieszkania Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 11.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Budowa linii tramwaju do Mistrzejowic. Jeszcze większe utrudnienia na rondzie Polsadu W czwartek i piątek, 12 i 13 października, dodatkowe utrudnienia czekają na kierowców w okolicy ronda Polsadu i estakady im. Mateusza Iżyckiego. Na czas rozładunku sprzętu chwilowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy. W rejonie ronda już trwają poważne prace budowlane i okolica została rozkopana, co spowodowało utrudnienia i zmiany w ruchu.

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 11.10 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Wypadek na Moście Dębnickim nic nie nauczył. 32-latek pędził ulicami Krakowa ponad 170 km/h! Jednym z zadań policjantów krakowskiej drogówki jest eliminowanie zagrożeń wynikających z rozwijania nadmiernych prędkości przez niektórych uczestników ruchu drogowego. W minioną niedzielę o konsekwencjach prowadzenia motocyklu z nadmierną prędkością przekonał się 32-letni mieszkaniec Krakowa. Jechał przez miasto szybciej niż renault megane, które rozbiło się na moście Dębnickim jakiś czas temu. Zginęły wtedy cztery osoby.

📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [11.10] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [11.10.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dziedzictwo odc. 134. Unikanie mężczyzn. Streszczenie odcinka [18.10.23] Kiraz ukrywa się przed Alim. Mężczyzna nie wie, o co chodzi. Tymczasem Seher stara się lekko unikać Yamana. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 134. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 205. Manuela zeznaje na niekorzyść Germana. Streszczenie odcinka [16.10.2023] Leonor sporo ryzykuje, ujawniająć Felipe i Germanowi prawdę na temat pewnego popołudnia. Tymczasem Manuela będzie zeznawać na jego niekorzyść. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 205. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 326. Nowy lokator u Yilidz.. Streszczenie odcinka [18.10.23] Omer czuje się dziwnie z myślą, że jego ojciec wziął ślub. Tymczasem do Yildiz wprowadza się nowa osoba. Kto to? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 326. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 11.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Budowa Muzeum KL Plaszów w Krakowie. Pojawiają się drogi, betonowe siedziska, będzie spotkanie Od kilku tygodni trwają prace przy rewitalizacji rozległego terenu po byłym obozie Plaszow. Jak przebiega ten proces? Co już zostało zrobione, a jakie prace dopiero się rozpoczną? Co dalej z inwestycją Muzeum KL Plaszow? Urzędnicy zapraszają na spotkanie w tej sprawie, a my z aparatem poszliśmy w teren. Inwestycja budzi spore kontrowersje, a grupa mieszkańców czujnie patrzy urzędnikom i budowlańcom na ręce.

📢 Prawybory w szkołach w Krakowie. Wyniki zupełne odmienne od sondaży Młodzieżowa Rada Krakowa i Samorząd V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, zaprezentowali wyniki wyborów w krakowskich prawyborach parlamentarnych.Uczniowie mogli głosować na komitety, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach w Polsce. Wybory odbyły się w ponad 10 szkołach średnich w Krakowie i miały na celu promowanie udziału w wyborach wśród uczniów. Jakie wyniki? 📢 Krakowianka Aniołem Polski? Piękna Monika w finale konkursu piękności Angel of Poland GALERIA Monika Gdowicz to 26-latka z Krakowa, która swoją urodą zwala z nóg! Młoda dziewczyna z determinacją sięga po swoje, osiągając gigantyczne modelingowe sukcesy, czemu dowodzi ostatni awans do finału prestiżowego konkursu piękności “Angel of Poland”. Zobacz zjawiskowe zdjęcia krakowianki i jej uroczy uśmiech, który podbił serca jury podczas półfinałowych eliminacji.

📢 Kraków. Są mieszkania do wynajęcia od miasta. Ale w większości trzeba się liczyć z dużymi i kosztownymi remontami Znajdują się przy ul. św. Katarzyny, Kalwaryjskiej, Płaszowskiej i Zakopiańskiej. Najmniejsze mają niespełna 17 i 24 metry kwadratowe, a największe jest prawie 80-metrowe. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, które pozostają w zarządzie gminy Kraków, a dla których nie został ustanowiony kurator. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach w tym miesiącu i w pierwszych dniach listopada.

📢 Taras widokowy na Bachledówce jest już gotowy. Przed otwarciem ostanie szlify - przystań dla rowerów W Czerwiennym na Bachledówce w gminie Czarny Dunajec powstał taras widokowy przy Sanktuarium bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Udało się zakończyć już większość prac. Otwarcie nowej atrakcji planowane jest na koniec listopada. Zanim to nastąpi pozostał ostatni szlif - przystań dla rowerzystów.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 10.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Proszowice. Chcą przebudować ulicę Kolejową, handlowo-komunikacyjne centrum miasta Gmina Proszowice zamierza zmodernizować ulicę Kolejową. Chce ją zmienić w centrum handlowo-komunikacyjne z prawdziwego zdarzenia, wolne od panującego tam w tej chwili chaosu. Na początek wystosowała zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowej. Zainteresowani mogą się zgłaszać do piątku. Na wykonanie usługi będą mieli czas do kwietnia. 📢 Trzęsienie ziemi: sejsmolog tłumaczy, jak nie pomylić go z przejazdem tramwaju i jak się chronić Zalecałabym spokój i brak paniki. Bo nawet jeżeli kolejne wstrząsy będziemy odczuwać, to ich skutki będą w naszym regionie raczej niewielkie - mówi po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi na Słowacji, które odczuliśmy także w Krakowie, dr inż. Anna Kwietniak, sejsmolog z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z AGH. Specjalistka podpowiada, jak należy się zachować w razie trzęsienia ziemi.

📢 Kraków. Za kilka dni rusza remont Kossakówki. Efekt zobaczymy za trzy lata Za kilka dni rozpocznie się długo wyczekiwany remont willi Kossaków. Muzeum MOCAK podpisało umowę z firmą ARCO System z Oświęcimia, generalnym wykonawcą prac. Remont budynku i otwarcie muzeum poświęconego rodzinie Kossaków planowane jest najpóźniej na wiosnę 2026 roku. 📢 Niespotykany widok na ulicach Krakowa. W centrum miasta jeździły wiatrakowce. Widzieliście kiedyś takiego uczestnika ruchu?! Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie poinformowało, że w piątek, 6 października odwiedziła ich ekipa z Czech - Vírníky Autogyro. - Spotkanie zapowiadało się miło, acz zwyczajnie. Jak to zwykle bywa, goście przelecieli, przywitali się, pogadali, pozwiedzali Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i wszystko byłoby całkowicie standardowo, gdyby w pewnym momencie Czesi nie uznali, że muszą zatankować - opisuje w swoich social mediach Muzeum. Historia ta jednak skończyła się zupełnie nietypowo, ponieważ goście Muzeum zamocowali na wiatrakowcach, którymi przylecieli rejestracje samochodowe i bez najmniejszego wahania samodzielnie ruszyli w trasę po Krakowie, by najpierw zatankować, a później wypić szybką kawę na Małym Rynku.

📢 Proszowice. Dwa mieszkania, narkotyki i duża gotówka u mieszkańca powiatu proszowickiego Ponad 1300 gramów narkotyków, wagi elektroniczne oraz blisko 120 tysięcy złotych znaleźli policjanci w domu i mieszkaniu 62-letniego mieszkańca powiatu proszowickiego. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w październiku [10.10.23] LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

📢 Dwa dni z literaturą i jej twórcami, czyli pierwszy Festiwal Książki w Miechowie Targi książki, spotkania z uznanymi autorami i osobami, które dopiero aspirują do takiej roli, warsztaty i konkursy literackie. To wszystko złożyło się na pierwszą edycję Festiwalu Książki w Miechowie zorganizowanego przez lokalną Fundację „Stawiamy na rozwój”.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Największe grzechy pasażerów komunikacji miejskiej. Oto najbardziej denerwujące zachowania w tramwajach i autobusach Komunikacja miejska to wygodny i ekologiczny środek transportu. Pozwala na sprawne przemieszczanie się w dużych miastach na całym świecie. Krakowskimi autobusami i tramwajami tysiące pasażerów codziennie podróżuje między domem a pracą czy szkołą. Nie zawsze jednak taka podróż jest przyjemna. Jak zachowywać się w pojazdach komunikacji miejskiej, aby podróż przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze?

📢 Proszowice. Premier Beata Szydło o rolnictwie na placu targowym W ramach trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu we wtorek przed południem na placu targowym w Proszowicach gościła była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. W krótkim wystąpieniu mówiła głównie o sprawach rolnictwa. Towarzyszyli jej posłanka Elżbieta Rusecka i kandydujący na posła z listy PiS wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

📢 Konieczna modernizacja oczyszczalni ścieków "Płaszów", a także kontrola sieci kanalizacyjnej oraz szamb na terenie Złocienia i Płaszowa Trzy tysiące podpisów mieszkanek i mieszkańców w sprawie uciążliwości odorowej na południu miasta trafiło dziś na ręce prezydenta Krakowa. Mieszkańcy domagają się uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie 20 mln na modernizację oczyszczalni. - Dajemy władzom ostatnią szansę na naprawę problemu. Kolejnym etapem będą pozwy przeciwko konkretnym zakładom - mówili podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 października zaangażowani w sprawę mieszkańcy i aktywiści. Przypomnieli też dane samego magistratu, według których 3 na 5 mieszkańców dzielnic XII i XIII uważa, że smród jest najbardziej palącym problemem do rozwiązania. Głos w tej sprawie we wtorek zabrał również Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 10.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl 10.10.2023 Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Kraków. Projekt Nowa Huta Przyszłości: Rozpoczyna się realizacja Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza” Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wkracza w kolejną fazę. Kraków nabył od ArcelorMittal Poland pierwszą część terenów, tj. 67 ha, które zostaną przekształcone w obszary inwestycyjne. Powstanie tam Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. To ma być kolejna po kąpielisku w Przylasku Rusieckim realizacja założeń trwającego od lat projektu wielkich inwestycji w Nowej Hucie. 📢 Dania ze szkolnej stołówki. Koszmar czy miłe wspomnienie z dzieciństwa? Tak gotowano w PRL Zupa mleczna, makaron z serem, ryż z jabłkami, pampuchy… Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jadł nigdy obiadów w szkolnej stołówce. Dla jednych – koszmarne wspomnienie (ta paskudna wątróbka!), dla innych – sentymentalna podróż w czasie (ach te pampuchy!). Co najczęściej podawano w szkolnych stołówkach w czasach słusznie minionych? Pamiętacie jeszcze kotlety z mortadeli, zielony szpinak jak krowi placek, czy w końcu – zupy owocowe? Obrzydlistwo czy rarytas?

📢 Potrawy z ryżem. TOP 10 dań z ryżem naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na dania z ryżem. Sałatki, gołąbki, risotto… Z ryżu można przygotować wiele smacznych i niebanalnych potraw. Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne i sprawdzone dania z ryżem.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wybory 2023. Majątki senatorów z Małopolski. Oszczędności, domy, samochody W Senacie liczącym 100 senatorów znajduje się obecnie 8 polityków z Małopolski. Na koniec kadencji przed wyborami, podobnie jak posłowie, senatorowie muszą złożyć oświadczenia majątkowe za rok bieżący. Pojawiły się one na stronach internetowych parlamentu. Sprawdziliśmy jakimi majątkami dysponują reprezentacji Małopolan w Senacie, jakie mają oszczędności, nieruchomości, samochody. Sprawdźcie.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Nie tylko Orla Perć. Poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie musimy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy? 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

