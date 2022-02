Prasówka 12.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Inwazja Rosji na Ukrainę może rozpocząć się w każdej chwili – potwierdził w piątek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Jak podkreślił, jeśli do tego dojdzie, atak zacznie się od bombardowania i ostrzału rakietowego.

Horoskop dzienny 2022 na sobotę, 12 lutego. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka!