Prasówka 13.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

47-letni Bolesław Michałowski poszukiwany listem gończym przez policję w Krakowie. Ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobami bliskimi oraz za gwałt.

Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

We wtorek 11 kwietnia, podczas wykonywania pracy na budowie, śmiertelnemu wypadkowi uległ Mariusz Sierakowski - 29-letni krakowianin, były piłkarz Hutnika i kilku okolicznych klubów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Holandii. Rodzina i przyjaciele uruchomili zbiórkę w celu zebrania pieniędzy na transport ciała zmarłego do Krakowa. Pieniądze zostały zebrane błyskawicznie.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0230PL Tablet LENOVO

Popularny lek na przeziębienie, zastrzyki stosowane przez chorych na reumatoidalne stawów, czy też płyn do dezynfekcji ran, który każdy z nas ma w swoim domu - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

Mariusz Sierakowski, były piłkarz Hutnika Kraków i Sparty Kazimierza Wielka, nie żyje. Wstrząsającą wiadomość o tragicznej śmierci 29-latka, przekazał we wtorek wieczorem 11 kwietnia nowohucki klub. Przyczyną śmierci był wypadek w pracy.

Murale, artystyczne malowidła, ciekawe witryny sklepów, pozostałości dawnego, historycznego Kazimierza, nietuzinkowe szyldy, kawiarnie, knajpy, galerie sztuki a nawet i... tawerna niczym na Tortudze. Dziwne zestawienie prawda? Wszystko to można zobaczyć na kolorowej i zakręconej ulicy Józefa. Zobaczcie zdjęcia.

Wreszcie zrobiło się cieplej. Wiosenna aura spowodowała, że wielu mieszkańców wybiera się na spacery wokół Zalewu Nowohuckiego oraz do pobliskiego dworku Jana Matejki. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak obecnie, w kolorach wiosny prezentują się te tereny.

Był stawiany jako przykład - obok hoteli Cracovia i Forum - udanej modernistycznej architektury Krakowa. Jako jedyny z tej trójki nie przetrwał - został wyburzony w 2014 roku. Motel Krak przez długie lata był jednym z symboli miasta - również dlatego, że mijał go każdy jadący od strony Katowic i Olkusza. Cieszył się też, wyniesioną z PRL, sławą miejsca luksusowego. Po 1989 roku już niezasłużoną i gasnącą. W kilkanaście lat zmienił się w ruinę.

Do kolejnego zapadliska doszło na terenie ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. Nowa deformacja terenu pojawiła się tam w środę (12 kwietnia). Zapadlisko pojawiło się przy ogrodzeniu jednej z działek, na skutek zapadliska powalone zostało duże drzewo. Przypomnijmy, że na obszarze południowej części Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Gaj" w Trzebini obowiązuje zakaz wstępu.

Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory mnóstwo walk w KSW i zaczął inwestować w kolejne firmy, podpisując również kilka lukratywnych kontraktów reklamowych i promocyjnych. To wszystko sprawia, że dziś jego majątek wyceniany jest na kwotę co najmniej ośmiokrotnie wyższą.

Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W czwartek, 13 kwietnia od godz. 7 rano zamknięta zostanie dla ruchu pojazdów droga powiatowa - ul. Zadziele w Gaj w gminie Mogilany. Nie będzie z niej wjazdu na zakopiankę. Utrudnienia te są związane z budową węzła na drodze krajowej nr 7. Zamknięcie traktu powiatowego będzie na odcinku 150 metrów od skrzyżowania z zakopianką, ale to sprawia, że droga powiatowa będzie "ślepa".

Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

Horoskop dzienny na piątek 14 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na czwartek 13 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na środę 12 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Pamiętacie jak wyglądały zakupy w czasach PRL? Kolejki ciągnące się od lady sklepu, aż do końca ulicy. Komitety kolejkowe, frustracja, złość… Codzienna walka o podstawowe towary. W kwietniu 1980 roku kompozytor Wojciech Trzciński i reżyser Krzysztof Bukowski postanowili stworzyć coś, co wstrząśnie nie tylko społeczeństwem, ale i władzą. I tak Krystyna Prońko wyśpiewała „Psalm stojących w kolejce” z tekstem Ernesta Brylla. Ale do końca kolejek i braku podstawowych produktów było jeszcze bardzo, bardzo daleko...

„Wykształcenie ma znaczenie", " Stop degradacji, stop dyskryminacji" – skandowało blisko tysiąc pielęgniarek i położnych, które w środę 12 kwietnia przeszły ulicami Krakowa, sprzeciwiając się obniżaniu wynagrodzeń przedstawicielkom białego personelu z tytułem magistra. Dyrektorzy szpitali, które znalazły się na czarnej liście małopolskich pielęgniarek - twierdzą jednak, że podwyżki wprowadzają zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyznają je adekwatnie do tego, jakie na poszczególnych stanowiskach były wymagane kwalifikacje.

Po 20 latach od rozpoczęcia prac na ulicy Królowej Jadwigi przebudowa prowadzącej na lotnisko w podkrakowskich Balicach drogi w końcu zbliża się do finału. Aktualnie trwają roboty na jej odcinku od ulicy Robla do ulicy Jesionowej. Urzędnicy zapewniają, że termin ich zakończenia planowany jest na 31 maja.

Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

Obecność małych dzieci i kotów w jednym domu często może stanowić niemały problem. Dla kilkulatków zrozumienie, że zwierzęta nie zawsze mają ochotę na przytulanie lub zabawę, bywa trudne. Na szczęście nie brakuje ras, które są bardziej towarzyskie, nie reagują agresywnie i cierpliwie podchodzą do głaskania. Jakie zatem rasy kotów są najlepsze dla rodzin z dziećmi? Które warto wybrać? Prezentujemy listę!

Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

Suknia ślubna to dla każdej panny młodej jeden z ważniejszych elementów ślubu i wesela. Ma podkreślić jej urodę, pasować do charakteru i wymarzonej koncepcji i to wszystko przy zmieniających się trendach. Podpowiadamy, jakie obowiązują w tym sezonie. Co będzie modne?

Centrum Nauki Cogiteon powstające przy ul. Bora-Komorowskiego w Krakowie już dawno nie jest dziurą w ziemi i wielkimi hałdami usypanymi przed koparki. Budowla nabrała kształtów. Ma być gotowa w sierpniu, a dla zwiedzających otworzy się jesienią, choć inwestycja zaliczyła już poślizg i do końca nie wiadomo, czy termin ten zostanie dotrzymany. Budynek będzie się składać z czterech modułów, połączonych wspólną elewacją i dachem. Będzie się stopniowo wznosił z poziomu gruntu od strony pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, aby stopniowo osiągnąć 23 metry wysokości w części zlokalizowanej przy al. Bora-Komorowskiego.

Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Horoskop dzienny na sobotę 15 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

Horoskop dzienny na niedzielę 16 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38.