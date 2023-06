Prasówka 13.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 13 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek”?

Prasówka 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 13 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 13 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 12.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [13.06.2023] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

Prasówka 13.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [13.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [13.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 12.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Ogromna ryba złowiona w Wiśle pod Wawelem. Jest niczym "prawdziwy smok wawelski" Gigantyczna ryba została złowiona niespełna 100 metrów od Wawelu. To nie jedyna zdobycz Pawła Kabata z Brzeska, który łowienie ogromnych ryb ma we krwi. Ta jednak zwraca szczególną uwagę, bo jak sam przyznaje "jeszcze nigdy tak długo nie pracowałem na złowieniem jednej ryby". Swoją zdobyczą Paweł pochwalił się na swoim profilu w mediach społecznościowych. 📢 Trzy prace - spośród 11 - w drugim etapie konkursu na koncepcję pomnika Orląt Lwowskich w parku przy Karmelickiej Znane jest rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na upamiętnienie Orląt Lwowskich. Spośród 11 zgłoszonych prac, przygotowanych przez twórców i zespoły z Polski, sąd konkursowy wyłonił trzy - jego zdaniem - najlepsze. Jak się dowiadujemy, jedna z tych propozycji łączy w sobie pomnik i fontannę. W drugim etapie konkursu autorzy będą mieli przygotować m.in. modele przestrzenne swoich pomników w skali 1:5. Ostateczny wynik konkursu poznamy we wrześniu.

📢 Potrącenie dziewczynki w gminie Krzeszowice. Dziecko wysiadło z busa i wbiegło wprost pod samochód. Przyleciało lotnicze pogotowie W poniedziałek, 12 czerwca około godz. 15 w Czernej w gminie Krzeszowice doszło do wypadku, w którym została potrącona dziewczynka. Podczas gdy wzywano służby ratownicze dziecko było przytomne. 📢 Niebezpieczny wypadek podczas prac przy Węźle Wielickim. Dwie osoby poszkodowane Dwie osoby zostały poszkodowane podczas niebezpiecznego zdarzenia w trakcie prac na A4 (węzeł wielicki) w kierunku Tarnowa. Dwóch pracowników remontujących wiadukt spadło z wysokości. O wypadku poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych portal Małopolska Alarmowo. Na miejscu działały wszystkie służby, lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia 📢 Wandale wzięli na cel zabytkową kuźnię w Sułkowicach. Kopali w drzwi i próbowali ją podpalić W poniedziałek (12 czerwca) gmina Sułkowice poinformowała, że powiadomiła policję o zniszczeniu zabytkowej kuźni stojącej przez Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. Do aktu wandalizmu miało dojść w weekend. Gmina chce przekazać policji nagranie z kamer monitoringu i liczy na to, że sprawcy zniszczeń poniosą karę.

📢 ŚLUBNA MODA Z PRL. Tak wyglądały wesela i śluby w latach 70. i 80. Byliście na takim weselu? Kreacje do dziś mogą się podobać Sytuacja w PRL nie pozwalała na modowe fajerwerki, ale panie i panowie na weselach starali się jak mogli, by ślub wyróżniał się także niezwykłymi strojami. Panowała skromna elegancja, bo wiadomo, że w sklepach wszystkiego brakowało. Suknie ślubne szyto z delikatnych, łódzkich tkanin, na głowach królowały "wysokie" fryzury. 📢 Baraże o miejsce w V lidze. O awans walczą znane małopolskie kluby Zakończyły się rozgrywki w małopolskich klasach okręgowych 2022-2023, ale nie dla wszystkich zespołów oznacza to już koniec sezonu. Osiem ekip powalczy jeszcze w dwustopniowych barażach o awans do V ligi (grupy zachodnia i wschodnia).

📢 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca wyróżnia szczególna uroda? Warto odwiedzić je szczególnie latem To, że w granicach naszego państwa jest mnóstwo atrakcyjnych lokalizacji do odwiedzenia, nie zaskakuje raczej nikogo – w końcu rodzime parki narodowe, góry i morze od lat zachwycają turystów ze wszystkich stron świata. Inne zakątki także nie zawodzą – oto 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca na mapie kraju wyróżnia szczególna uroda? Są świetne na letni city break, bez obaw można je polecić także zagranicznym podróżnikom.

📢 Były bokser i trener Wisły Kraków oskarżony o śmiertelne pobicie Białorusina. Jackowi H. grozi nawet dożywocie 60-letni Jacek H., były zawodnik i trener bokserów Wisły Kraków odpowiada przed krakowskim sądem za pobicie ze skutkiem śmiertelnym 29-letniego Białorusina. Do tragedii doszło 22 lipca ubiegłego roku na ul. św. Jana w Krakowie. Trzej Białorusini chcieli wejść do lokalu, ale nie zostali wpuszczeni przez ochroniarza Jacka H. i menadżera Piotra W. Chwilę później doszło do tragedii. 📢 Protest części kibiców Wisły Kraków przeciwko grze piłkarzy Puszczy Niepołomice na stadionie przy Reymonta Narasta niechęć części środowiska kibicowskiego Wisły przeciwko możliwym występom piłkarzy Puszczy Niepołomice na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie. Obiekt ten został zgłoszony przez beniaminka ekstraklasy w procesie licencyjnym, uzyskując wstępną zgodę Zarządu Infrastruktury Sportowej i prezesa wiślackiej spółki Jarosława Królewskiego. - Stadion jest miejski, ale niepołomiczanie muszą ustalić pewne kwestie z Wisłą, bo wiąże nas z nią umowa dotycząca utrzymania murawy - powiedział nam rzecznik prasowy ZIS Michał Sobolewski. W Puszczy wierzą, że uda się organizować mecze na własnym obiekcie.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 „Baby bangs” wyszczupli twarz, odejmie lat i całkowicie odmieni twój wizerunek. Fryzura z offowych subkultur wkracza na salony! Grzywka baby bangs to jedna z tych fryzur damskich, które znane są od dawna. Kiedyś nosiły ją dziewczyny, które utożsamiały się z subkulturami, takimi jak punk i grunge. Dzisiaj jest symbolem kobiet nowoczesnych, odważnych i znających swoją wartość. Zobacz, komu będzie pasowała krótka grzywka i dlaczego warto ją mieć! 📢 Proszowice. Przetarg na budowę II etapu obwodnicy miasta rozstrzygnięty Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął powtórzony przetarg na budowę II etapu obwodnicy Proszowic. Jego zwycięzcą zostało konsorcjum firm Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG. Inwestycja - realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - ma kosztować ponad 64 miliony złotych.

📢 Dni Skawiny charytatywnie dla Adasia, bliźniaczek, warsztatów terapii i potrzebujących szpiku kostnego Słoneczne Dni Skawiny z biegiem rodzinnym, festiwalem kolorów, kultowymi zespołami i z Centrum Kultury (galeria). 📢 Wisła Kraków odzyskała pieniądze. Chodzi o dużą kwotę! Wisła Kraków wreszcie odzyskała pieniądze za transfer Aschrafa El Mahdiouiego do Al Taatown FC. Przelew przyszedł już na konto krakowskiego klubu, a mowa jest o naprawdę dużej kwocie w obecnej sytuacji „Białej Gwiazdy”, bo o około milion dolarów. 📢 Henryk Kasperczak miał poważny wypadek. Były trener Wisły Kraków trafił do szpitala na stół operacyjny Henryk Kasperczak uległ poważnemu wypadkowi we Francji – informuje redakcja nowosądeckiego portalu dts24.pl. Były reprezentant Polski, a następnie trener kilku drużyn, w tym Wisły Kraków, trafił do szpitala, gdzie czeka go operacja.

📢 Tragedia w Falniowie. Nowe informacje na temat okoliczności śmierci starszego mężczyzny Policja, prokuratura i przedstawiciele nadzoru budowlanego prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy, do której doszło w Falniowie koło Miechowa. W wyniku zawalenia się części budynku śmierć poniósł 65-letni mężczyzna, mieszkaniec posesji. Ucierpiały też trzymane przez niego zwierzęta. 📢 SI połączyła Star Wars i Cyberpunk 2077 – efekt robi kosmiczne wrażenie. Zobacz koniecznie i wczuj się w klimat Niezwykłe uniwersum Gwiezdnych Wojen uwielbiają miliony ludzi na świecie. Równie ciekawą otoczką może pochwalić się też gatunek cyberpunk, który z kolei swoją reprezentację odnalazł w ostatnim czasie w Cyberpunk 2077. Sprawdziliśmy, jak wyglądałoby połączenie tych marek według SI. Trzeba przyznać, że jest klimat. 📢 Urbania Góra po raz kolejny odkryta przez turystów. Na jej szczycie stanęły dwie ławki Czternasta edycja akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” została zainaugurowana. Tak jak jest to w zwyczaju od kilku lat, celem pierwszej w roku wyprawy była Urbania Góra (671 m n.p.m.). Od niedzieli (11 czerwca) na tym szczycie stoją dwie ławki. Każda z nich ma imię osoby ważnej i zasłużonej dla tego miejsca i dla tej akcji. Podobne ławki o różnych imionach znajdziemy też na innych szczytach Beskidu Wyspowego, m.in. na Szczeblu i Cietniu.

📢 Amstafy pogryzły mężczyznę nad Wisłą w Krakowie. Ma obrażenia krocza Do naszej redakcji dotarł list krakowianina napisany w imieniu jego kolegi, Hiszpana. Autor informuje w nim, że jego przyjaciel został zaatakowany przez psy na bulwarach wiślanych w Krakowie. Doznał poważnych obrażeń krocza i penisa. Natomiast opiekunowie psów oddalili się z miejsca zdarzenia. Sprawa została zgłoszona na policję.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 12.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji.

📢 Prezes WKS Wawel Piotr Ludwig: Możemy mieć jeden z najładniejszych obiektów w Krakowie [ROZMOWA] Piotr Ludwig, nowy-stary prezes WKS Wawel Kraków, podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia klubu i opowiada o planach sportowych i organizacyjnych. 📢 Z tego słyną Niepołomice. Nie tylko puszcza i Puszcza. To także turystyczne atrakcje, duży biznes i jedna z najbogatszych gmin w Małopolsce Za sprawą historycznego awansu Puszczy Niepołomice do ekstraklasy piłkarskich rozgrywek, o Niepołomicach zrobiło się głośno w całej Polsce. Miasto świętuje historyczny sukces swojego klubu, choć do tej pory z futbolem raczej go nie kojarzono. Z puszczą owszem, ale w dosłownym znaczeniu. Teraz to się zmienia, ale podkrakowskie Niepołomice to przede wszystkim zabytki, miejsca do zwiedzania, biznesowe zagłębie, intrygujące historie i piękna przyroda. Sprawdź z czego słyną Niepołomice i przejdź do galerii zdjęć, aby poznać najciekawsze atrakcje!

📢 Najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie widoki są niesamowite i zapierają dech w piersiach! Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę za miasto. Jak do nich dotrzeć? Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Co będzie można postawić na Błoniach w Krakowie? Tajemniczy zapis w projekcie nowego regulaminu W najbliższą środę miejscy radni zajmą się projektem uchwały, który dopuszcza funkcjonowanie "obiektów" na terenie Błoń. Zapis znalazł się w zgłoszonej przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego propozycji nowego regulaminu. Dokument nie precyzuje, o jakim charakterze konstrukcje mogłyby być stawiane na ,,Wielkiej Łące”. Mieszkańcy obawiają się, że to może być furtka do realizacji na Błoniach przedsięwzięć w rodzaju toru do wyścigów konnych, który to pomysł wzbudzał swego czasu duże kontrowersje. Stowarzyszenie "Ulepszamy Kraków!" zwróciło się z apelem o wykreślenie budzącego emocje zapisu z regulaminu Parku Błonia Krakowskie. Trzeba jednak przy okazji pamiętać, że Błonia są wpisane do rejestru zabytków. 📢 Trudny moment dla kierowców w Krakowie. Już 7 lipca rozpocznie się remont mostu Dębnickiego W lipcu rozpocznie się remont mostu Dębnickiego. Planowane prace rozpoczną się 7 lipca i potrwają około 3,5 miesiąca. Będą prowadzone połówkowo, dzięki czemu możliwe będzie poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana będzie część mostu – od strony Wawelu. To jednak i tak oznacza potężne problemy z jazdą samochodem przez centrum Krakowa.

📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak Puszcza Niepołomice świętowała awans do ekstraklasy. Wielka feta i szalona radość na stadionie! Mamy dużo zdjęć Puszcza Niepołomice pokonała po dogrywce 3:2 Bruk-Bet Termalicę w Niecieczy i awansowała do ekstraklasy. „Żubry” już na stadionie w Niecieczy mogły liczyć na duże wsparcie swoich kibiców, którzy wypełnili sektor gości. Jeszcze większe świętowanie rozpoczęło się już po powrocie do Niepołomic, gdzie rozpoczęła się wielka feta z powodu historycznego, wywalczonego na 100-lecie klubu awansu.

📢 Ukradli koparkę w Anglii. Zatrzymano ją ustawiając blokady w... Nowej Hucie! Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie koordynował zatrzymanie pojazdu przewożącego z Anglii kradzioną minikoparkę. Do sytuacji doszło w maju, ale dopiero teraz policja pochwaliła się tym sukcesem. Problemy może mieć kierowca, który nie wiedział, że wiezie trefny towar z Wysp Brytyjskich do Polski. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 TOP 25 tradycyjnych, domowych polskich zup naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na tradycyjne polskie zupy! Takie jak u babci! Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na pyszne, tradycyjne domowe zupy, takie jak przygotowywały dawniej nasze babcie. Barszcze, zalewajki, zupy ziemniaczane, grochówki, krupniki, pomidorówki, szczawiowe... Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Spacery nie tylko na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie, sprawdź! Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 12 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 12 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 48. Koszmary senne. Streszczenie odcinka [13.06.23] Wszyscy wciąż dochodzą do siebie po ostatnich wydarzeniach związanych z Seher. Tymczasem Begum jest zła na Alego. Dlaczego? Czy Osman w końcu zaakceptuje jego decyzję? Koniecznie przeczytaj streszczenie 48. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 47. Yaman poprzysięga zemstę. Streszczenie odcinka [12.06.23] Ali wciąż ma wyrzuty sumienia i postanawia poślubić Begum. Kobieta sprytnie nim manipuluje. Tymczasem Yaman chce się zemścić. Na kim? Przeczytaj streszczenie 47. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 109. Casilda ma kochanka. Streszczenie odcinka [12.06.2023] Leonor bacznie przygląda się Casildzie. Jest zdania, że kobieta ma romans. Kto miałby być jej wybrankiem? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 109. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kraków. Zderzenie motocykla z samochodem. Obaj kierowcy byli pijani W weekend w Krakowie doszło do zdarzania drogowego, które pokazuje jak nieodpowiedzialni potrafią być kierowcy, niezależnie czym jeżdżą. W rejonie Pasternika kierujący motocyklem wbił się w tył samochodu osobowego. Nie było osób poszkodowanych, ale za to okazało się ze kierujący samochodem osobowym miał ponad 2 promile a kierujący motocyklem 1 promil alkoholu. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 12.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 12.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 12.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Oświadczenia majątkowe urzędników w Krakowie. Nawet blisko 100 tys. złotych w ciągu roku. Olbrzymi skok zarobków wiceprezydentów miasta Poznaliśmy nowe oświadczenia majątkowe wiceprezydentów miasta Krakowa. Wynika z nich, że wszyscy zarobili w 2022 roku zdecydowanie więcej niż rok wcześniej. Rekordzistą jest wiceprezydent Bogusław Kośmider, którego wynagrodzenie wzrosło o 97,5 tys. złotych. 📢 Kraków. Kolejne zmiany w ruchu przy przebudowie al. 29 Listopada. Utrudnienia potrwają nawet do września W związku z postępem prac przy rozbudowie al. 29 Listopada, Zarząd inwestycji Miejskich poinformował o tymczasowych zmianach w organizacji ruchu. Obejmie ona zarówno skrzyżowanie al. 29 listopada z ul. Powstańców, jak i wiadukty kolejowe. Zmiany wejdą w życie od 15 czerwca i będą obowiązywały nawet do 31 sierpnia.

📢 Krakowska Ekospalarnia odpadów zostanie rozbudowana. Miasto otrzyma na to zadanie ponad 270 mln zł dofinansowania Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w ubiegłym roku odebrało z posesji krakowian ponad 360 tys. ton śmieci. Mieszkańców przybywa, w kolejnych latach liczba odpadów może wzrosnąć. Podjęto więc decyzję o rozbudowie Ekospalarni. Dzięki inwestycji będą dodatkowe możliwości zaopatrywania miasta w energię. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota bezzwrotnej dotacji wynosi ponad 72 mln zł, a pożyczki na preferencyjnych warunkach - 200 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2027 roku.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 12.06.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Niezapomniane emocje i spektakularne występy na zakończenie 60. KFPP w Opolu. Maryla Rodowicz i Edyta Górniak znów podbiły serca Opolan! Jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu dostarczył publiczności niezapomnianych emocji i artystycznych wrażeń. Jednym z najważniejszych momentów niedzielnego wieczoru było pojawienie się na scenie legendy polskiej muzyki – Maryli Rodowicz. Artystka ubrana w czerwony lateks, zaprezentowała swoje największe przeboje, które od lat towarzyszą fanom na całym świecie. Tegoroczna edycja festiwalu, będąca ukoronowaniem sześćdziesięciu lat jego istnienia, udowodniła, że KFPP w Opolu wciąż odgrywa kluczową rolę w promowaniu polskiej muzyki.

📢 Dawne Niepołomice, czyli co zniknęło z miasta na zawsze. Archiwalne zdjęcia Takich Niepołomic już nie ma, przetrwały tylko na zdjęciach 📢 Tak świętuje Puszcza! Feta na stadionie w Niepołomicach po awansie piłkarzy do ekstraklasy Po cichu przygotowywaliśmy się na ten awans, więc wkrótce rozpocznie się feta na stadionie w Niepołomicach przy Kusocińskiego 2. Zapraszam wszystkich kibiców, zapewne będziemy się bawili nie tylko do północy - tak prezes Marek Bartoszek na antenie Polsatu Sport zachęcał fanów do świętowania w niedzielny wieczór największego wydarzenia w stuletniej historii klubu. Puszcza weszła do piłkarskiej ekstraklasy jako zwycięzca baraży, pokonując w półfinale Wisłę Kraków 4:1, a w finale Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 3:2 (po dogrywce). 📢 Wypadek w gminie Słomniki. Zderzyły się trzy samochody, jedna osoba została ranna W niedzielę, 11 czerwca po południu w Polanowicach w gminie Słomniki miał miejsce wypadek. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Zespół ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce zajął się uczestnikami wypadku. Po przebadaniu poszkodowanej osoby okazało się, że nie ma potrzeby hospitalizacji.

📢 Puszcza Niepołomice w ekstraklasie! Awans „Żubrów” na stulecie klubu! To duża niespodzianka, ale piłkarze Puszczy Niepołomice zapracowali sobie ciężko na ten sukces. Po morderczym finale baraży w Niecieczy „Żubry” wygrały po dogrywce 3:2 z Bruk-Betem Termalicą i pierwszy raz w historii awansowały do ekstraklasy. Stało się to akurat na stulecie klubu z Niepołomic. 📢 Zamkną jeden pas ruchu na zakopiance w Gaju. Powodem jest budowa wiaduktu W okolicy skrzyżowania ul. Zadziele z droga krajową nr 7 w Gaju w gminie Mogilany będą duże utrudnienia w ruchu w poniedziałek, 12 czerwca. Przez sześć godzin od 9 do 15 zamknięty zostanie jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami.

📢 Długie powroty z długiego weekendu. W Krakowie korkuje się II obwodnica, duży zator również na A4 z Tarnowa Zaczynają się wieczorne powroty z długiego weekendu. Sprawdzamy więc sytuację na krajowych drogach. Najpłynniej ruch odbywa się na Zakopiance. Zator stworzył się na A4 na wysokości Balic i na DK94 na wysokości Wieliczki. Na spore utrudnienia muszą się przygotować wracający A4 z Tarnowa.

📢 Zagorzyce. Sala gimnastyczna nabiera kolorów. Zdjęcia z drona Zbliża się zakończenie roku szkolnego. Inauguracja kolejnego dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach będzie wyjątkowa, bo odbędzie się w nowej sali gimnastycznej, której odbiór planowany jest na 31 sierpnia br.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Rozbudowali szkołę w Filipowicach. Powstały nowe oddziały dla najmłodszych uczniów oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach w gminie Krzeszowice zmieniła się, powiększyła, wypiękniała. Placówka była rozbudowywana od listopada 2021 r. Powstały oddziały dla najmłodszych dzieci. Prace objęły także zagospodarowanie terenu z wykonaniem wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Inwestycja kosztowała 3 mln 547 tys. zł.

📢 Cracovia zaprosiła kolekcjonerów i kibiców na zlot. Było co oglądać. Zdjęcia, wideo Cracovia zaprosiła fanów na I Zlot Kolekcjonerów Pamiątek Sportowych. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Na przygotowanych stoiskach można było zobaczyć ć setki odznak, proporczyków, zdjęć, dokumentów, pucharów, medali i innych przedmiotów związanych z historią Cracovii. Zdjęcia prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Miechów. Maciej Miechowita patronem pociągu z Krakowa do Piły Pasażerowie polskich kolei powinni być cierpliwi i nigdy nie tracić nadziei. Maciej Miechowita czekał na swój pociąg pół tysiąca lat, ale się doczekał. W niedzielę o godzinie 10.49 na stację w Miechowie wjechał pociąg PKP Intercity Kraków Główny – Piła Główna, który od tego momentu nazywa się „Miechowita”. 📢 Iga Świątek pod Wieżą Eiffla świętuje zwycięstwo w Roland Garros. Specjalna sesja zdjęciowa Niedzielna sesja zdjęciowa Igi Świątek odbyła się na tym samym co rok temu paryskim moście Bir-Hakeim. Polka z trofeum za zwycięstwo we French Open znów pozowała na tle Wieży Eiffla i pochmurnego nieba, ale w czarnej sukience, a nie białej marynarce i spodniach.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Jubileusz Respektu Myślenice! Kobiecy futbol nad Rabą ma się świetnie W tym roku mija 10 lat od powołania do życia LKS Respekt Myślenice, klubu który rozpropagował kobiecą piłkę nożną w Myślenicach i nie tylko oraz odniósł przez tę dekadę sukcesy, o których nikt z założycieli nie śmiał 10 lat temu nawet marzyć. Jednym z nich jest to, że dziś gra w nim około setki dziewcząt, z których najmłodsze mają po osiem lat. Wszyscy oni świętowali jubileusz w sobotę (10 czerwca) na rynku w Myślenicach razem kibicami, mieszkańcami Myślenic i gośćmi z całej Małopolski.

📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Rozegrano mistrzostwa wśród 200 zawodników. Najpiękniejszy okaz znaleźli dziadek z wnukiem z Krakowa Na agatowe pola wyruszyło ponad 200 poszukiwaczy pięknych kamieni w samo południe w sobotę, 10 czerwca. To były II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie organizowane przez tutejsze Muzeum Agatów. Tłum ludzi: starszych, młodszych, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów - każdy z szedł na swoje, wylosowane poletko z młotkami lub kilofami, motykami, sztychówkami i wiadrami lub miskami na wodę, żeby myć znalezione kamienie. Przekopywali ziemię, szukając agatowych jaj, które kryją niezwykłe kompozycje i kolory. 📢 Klasa okręgowa Kraków I. KS PKM Olkusz wygrał ligę w sezonie 2022-2023 i wywalczył awans. Tak cieszyli się piłkarze po ostatnim meczu Dopiero w ostatniej, 24. kolejce rozgrywek sezonu 2022-2023 w grupie I klasy okręgowej Kraków poznaliśmy mistrza ligi. Pierwsze miejsce w tabeli i awans do grupy zachodniej małopolskiej V ligi wywalczył KS PKM Olkusz.

📢 Proszowianka kończy sezon na 3. miejscu. Świt Krzeszowice pokonany Na zakończenie sezonu w I grupie krakowskiej okręgówki Proszowianka pokonała na własnym boisku Świt Krzeszowice 3:2. Gospodarze prowadzili już 3:0 po bramkach Macieja Przeniosło, Arkadiusza Krawca i Adama Rokity. W końcówce dwa gole dla gości zdobył Antoni Bodzęta. Dzięki wygranej Proszowianka zakończyła sezon na trzecim miejscu. 📢 Falniów. Zawalił się strop budynku. Nie żyje mężczyzna W Falniowie koło Miechowa doszło do tragedii. W wyniku zawalenia się stropu budynku gospodarczego zginął 65-letni mężczyzna. Padło też kilka sztuk bydła. 📢 Piesi i rowerzyści już korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA Od soboty, 10 czerwca, piesi i rowerzyści mogą korzystać z przeprawy przez Wisłę na wysokości dzielnic Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa kładka powstała w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe mającej na celu modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

📢 Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. W piątek, 9 czerwca, po sześciu latach budowy oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem. Do września ma natomiast zakończyć się budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. 📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz oryginalny dom polskich milionerów. Tutaj uwili gniazdko z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Tak wyglądają nowi Pawlak i Kargul w prequelu kultowego filmu "Sami swoi. Początek". Oto zdjęcia z planu Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Łyszkowice. Kolejna część Domu Pomocy Społecznej po przebudowie Dwa ważne wydarzenia miały miejsce w tym tygodniu w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. 21. edycja imprezy integracyjnej „Dzień spełnionych marzeń” zbiegła się z zakończeniem przebudowy głównego budynku żeńskiego. Inwestycja trwała od ubiegłego roku i pochłonęła niemal 2,3 miliona złotych. 📢 Proszowice. Przedszkolacy w olimpijskiej formie. Sprawdź, kto wygrał Na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach odbyła się I Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa. W rywalizacji brały udział ośmioosobowe drużyny złożone z sześciolatków. 📢 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwór i kościół w Modlnicy? Gdzie w Olkuszu odnajdziemy strojeńce? Święto małopolskich zabytków już po raz dwudziesty piąty zaprasza do odkrywania tajemnic, słuchania opowieści i zaglądania tam, gdzie na co dzień zajrzeć nie sposób. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem odbywają się pod hasłem „Ornament” i przez trzy weekendy czerwca (3-4 - zwiedzanie już za nami, 10-11 i 17-18 czerwca) w ośmiu wyjątkowych miejscach, wraz z przewodnikami, artystami, animatorami i pasjonatami lokalnej historii możemy zachwycać się pięknem ornamentu, symfonią natury i artystyczną pasją.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty w Sierczy w powiecie wielickim. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego Dramatyczny wypadek miał miejsce w czwartek, 8 czerwca w godzinach popołudniowych w powiecie wielickim. Motocyklista na łuku drogi wypadł z jezdni. Znalazł się na prywatnej posesji. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza. Ratownicy medyczni i strażacy prowadzili reanimację poszkodowanego, jednak bezskutecznie. 39-letni motocyklista zmarł. 📢 Wypadek na torach kolejowych pod Krakowem. Pociąg zderzył się z samochodem osobowym, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci Pociąg Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Wielkich Drogach w gminie Skawina w czwartek, 8 czerwca. Było około godziny 17.15, gdy pojazd z trzema osobami - kierującą kobietą i dwójką jej dzieci - wjechał pod przejeżdżający tamtędy pociąg relacji Kraków Główny - Przeciszów.

📢 Przesławice. Pożar domu. Poszkodowaną osobę do szpitala transportował śmigłowiec LPR W czwartek około godz. 14.15 wybuchł pożar domu mieszkalnego w Przesławicach (gmina Koniusza). Paliło się w piwnicy budynku. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań zablokowana była droga wojewódzka nr 775 między Proszowicami a Słomnikami. 📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach. 📢 Festiwal Orkiestr Dętych. Muzycy z całej Małopolski dali popis umiejętności na trąbach, fletach, klarnetach, puzonach To był już 24. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Amfiteatr na placu przy sanktuarium św. Jakuba Apostoła zajmowało kolejno 30 orkiestr. Ze sceny płynęły marsze, muzyka klasyczna, rozrywkowa, filmowa. Melomani mieli ucztę na cały dzień.

📢 Zaginął Krzysztof Dymiński. 16-latek spod Warszawy mógł udać się do każdego miejsca w kraju. Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach Krzysztof wyszedł z domu w Pogroszewie Kolonii, gmina Ożarów Mazowiecki pod Warszawą w sobotę we wczesnych godzinach porannych, około godz. 4. Dwadzieścia minut później wsiadł do autobusu linii 713 w kierunku Warszawy. O godzinie 5:07 monitoring miejski zarejestrował go na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Nastolatek mógł wsiąść do pociągu lub autobusu i pojechać w dowolne miejsce w kraju. 📢 Proszowice. Strażacy doczekali się własnego sztandaru Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Proszowicach tutejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar. Z powodu tego wydarzenia strażackie święto w Proszowicach miało większą rangę niż zwykle. 📢 Gdzie mieszkają kibice Wisły, a gdzie Cracovii? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się klubowe sympatie w Krakowie i Małopolsce 11.04.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto 10 najsłynniejszych krakowskich duchów i zjaw. Czarna Dama, nocne jęki, diabelski taniec. Te historie wywołują ciarki na plecach Nocne jęki i złorzeczenia w kościele Mariackim, królowa Barbara Radziwiłłówna, która przechadza się po wzgórzu wawelskim, oraz czart, odprawiający swój diabelski taniec na Błoniach. Kraków jest pełen opowieści o duchach i zjawach. Historie wywołujące ciarki na plecach opisał w swojej książce "Mistyczny Kraków" nieżyjący już historyk sztuki Michał Rożek. Niektóre z nich przytaczamy w przygotowanej przez nas galerii.

