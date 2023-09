Prasówka 13.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem”?

Prasówka 13.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Wybory 2023. Kto z Małopolski zachodniej walczy o miejsca w Sejmie i Senacie? Wiele znanych twarzy. Są samorządowcy i obecni posłowie W nadchodzących wyborach parlamentarnych oprócz obecnych posłów i senatorów partie polityczne postawiły na samorządowców. Pośród nich są m.in. burmistrzowie Kęt i Alwerni, wicestarości powiatów oświęcimskiego oraz chrzanowskiego oraz wielu radnych. Startują też wszyscy obecni posłowie z naszego regionu oprócz Ewy Filipiak z Prawa i Sprawiedliwości.

Prasówka 13.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom [13.09.2023] Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i tabele, program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinni się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Wykopki na poletkach agatowych pod Krakowem. Wielobarwne minerały są zbierane jak ziemniaki Do Rudna można wybrać się na poszukiwanie kamieni, półszlachetnych minerałów, które - jak ziemniaki są wykopywane z ziemi. Tu co roku we wrześniu Muzeum Agatów organizuje Wykopki Agatowe. Wielka akcja z udziałem 300 osób była tu przy okazji Święta Kamieni na zamku Tenczyn, który stoi w sąsiedztwie muzeum. Ale nic straconego, bo akcja poszukiwań trwa i każdy kto chce się wybrać na wykopki może to zrobić. Poletka agatowe są dostępne dla poszukiwaczy codziennie przez cały wrzesień, październik i listopad. 📢 Dziki w Krakowie. Mieszkańcy się boją, służby miejskie są bezradne. Konieczna zmiana przepisów i obwodów łowieckich w mieście? Mieszkańcy, radni, miejskie służby i wiele innych instytucji dwoi i się i troi, by znaleźć rozwiązanie problemu dużej liczby dzików żyjących w Krakowie. Na jednych ulicach miasta, jak np. na ul. Pustynnej czy też Korzeniowskiego, widok dzików to norma. Są również obszary miasta, gdzie widok dzików zadziwia. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy, chociaż przyzwyczajeni do dzikich zwierząt, boją się o swoje bezpieczeństwo. Tymczasem prezydent Jacek Majchrowski informuje:- Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim zgłaszają konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Ponadto dodaje, że Urząd Marszałkowski WM został poinformowany o złym podziale Miasta na obwody łowieckie.

📢 O ile spadną raty kredytów? Mowa o nawet 500 zł! Sprawdź, ile możesz oszczędzić po tak dużych obniżkach stóp [WYLICZENIA] RPP po raz pierwszy od 3 lat obniżyła stopy procentowe. To drastyczna obniżkach głównej stopy referencyjnej do 6,00 pkt proc. - tak decyzję komentują eksperci. To więcej niż spodziewali się ekonomiści, a o ile konkretnie spadną raty kredytów? 2,5 mln kredytobiorców w Polsce odczuje wyraźną zmianę. Zobacz wyliczenia i analizy prosto od ekspertów, które przygotowaliśmy. 📢 Kraków. Szpital im. Narutowicza z nowym sprzętem. To dobra wiadomość dla pacjentów Oddział Urologii z Onkologią Szpitala Miejskiego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt, który będzie służył zarówno do diagnozy, jak i leczenia schorzeń układu moczowego. 📢 Kraków. Teatr Groteska nie będzie już robił wielkiego smoczego widowiska nad Wisłą Zmiana dyrektora po 25 latach to niejedyna rewolucja w Teatrze Groteska. Po 22 latach teatr nie będzie już organizował swoich flagowych projektów: wielkiego smoczego widowiska nad Wisłą i Festiwalu Teatru Formy Materia Prima, przejmują je inne instytucje. O ile w ogóle znajdą się pieniądze, by je zorganizować.

📢 Pierwszy tydzień kursowania do Górki Narodowej. Krakowiaki jeżdżą, choć przez prerię Urzędnicy z Zarządu Inwestycji Miejskich podsumowali kursowanie tramwajów do Górki Narodowej, które tak na serio ruszyły tam 4 września i mieliśmy wtedy serię awarii. Pojawiły się informację, że inwestycja dla tramwajów typu Krakowiak, najnowocześniejszych nie została dostosowana. Urzędnicy podsumowaniem chcą obalić ten mit. Pokazują też zdjęcia, tramwaj faktycznie jedzie, ale zwraca uwagę inny szczegół. Na razie widoki jak na wyschniętej prerii.

📢 Gigant tytoniowy zainwestuje w Krakowie ponad miliard złotych. Będą nowe miejsca pracy Philip Morris zapowiedział nową inwestycję w krakowskich zakładach. Ma być warta ponad miliard złotych. Tytoniowy gigant zainwestuje ponad miliard złotych w produkcję wkładów tytoniowych do podgrzewania. Michał Mierzejewski, prezes PMI na Europę Północno-Wschodnią zapowiada, że ta inwestycja pozwoli stworzyć wiele nowych miejsc pracy.

📢 Trzy wypadki na autostradzie A4 w zaledwie kilka minut Dwa samochody osobowe, dostawczak z tirem, osobówka z barierkami - trzy zderzenia samochodów na autostradzie A4 w przeciągu zaledwie kilku minut. To może mocno utrudnić jazdę w kierunku Katowic. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 12.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Dziedzictwo odc. 112. Porwanie i zakładniczki. Streszczenie odcinka [18.09.23] Zuhal jest na siebie wściekła, gdy dowiaduje się, że zamknęła Seher waz z Yamanem. Tymczasem w domu Alego dochodzi do napaści. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 112. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 113. Powrót do przeszłości. Streszczenie odcinka [19.09.23] Bliscy Alego nadal są w niebezpieczeństwie. Mężczyzna dostaje od Kiraz zaszyfrowaną wiadomość. Z kolei Yaman udaje się wraz z Seher na rejs. Co wydarzy się w trakcie ich podróży? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka serialu "Dziedzictwo".

📢 Dziedzictwo odc. 114. Wymierzanie sprawiedliwości. Streszczenie odcinka [20.09.23] Yaman postanawia oschle traktować Seher i Yusufa. Z jakiego powodu? Ali ma z kolei gości. Jednym z nich jest przyjaciółka Kiraz. Co wzbudzi podejrzenia dziewczyny? Przeczytaj streszczenie 114. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 115. Mroczna przeszłość Yamana. Streszczenie odcinka [21.09.23] Seher jest wstrząśnięta, gdy dowiaduje się, jaką przeszłość i dzieciństwo miał Yaman. Tymczasem Ibrahim chce znaleźć sobie dziewczynę. Kto mu w tym pomoże? Już teraz przeczytaj streszczenie 115. odcinka serialu "Dziedzictwo". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 12. Nocna ucieczka z domu. Streszczenie odcinka [12.09.23] Suna czuje duży żal do siostry. Z kolei Dicle ma pewną tajemnicę. Kto ja zna? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 12. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 178. Sprzeczka w więzieniu. Streszczenie odcinka [14.09.2023] Cayetana po raz kolejny próbuje upokorzyć Manuelę. Z kolei German ma kłopoty. Dlaczego? Przeczytaj poniższe streszczenie 178. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 180. Zakaz wykonywania zawodu. Streszczenie odcinka [16.09.2023] Servando liczy na romantyczne chwile z Paciencią, a Casilda o spełnieniu marzeń u boku Pabla. Nie wszystko jest jednak takie proste. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 180. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 12.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zakazany owoc odc. 303. Nagły wyjazd i przemiana. Streszczenie odcinka [15.09.23] Hasan Ali nie może znieść tego, jak zachował się Cagatay. Postanawia z nim poważnie porozmawiać. Z kolei kilku bohaterów znacznie zmieniło swój wygląd i zachowanie. Co jeszcze wyjdzie na jaw? Przeczytaj streszczenie 303. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 304. Rozstanie po latach. Streszczenie odcinka [18.09.23] Emir podrósł i zdobył nowych kolegów. Co zrobi za ich namową? Kto się z kim rozstanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 304. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Horoskop dzienny na 12 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 12 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 14 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 14 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 21 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 21 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Te rasy psów są idealne do mieszkania w bloku, a tych lepiej unikaj! TOP 10 psów, które są mało kłopotliwe, przyjazne i bardzo towarzyskie Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki!

📢 Nowe stoiska ożywiły słynne targowisko w Krakowie. Sprzedawcy z Tomeksu w końcu mają dach nad głowami Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach na nowych, zadaszonych stoiskach w końcu pojawili się kupcy ze swoimi produktami. W dotychczasowym miejscu, gdzie handel odbywał się pod chmurką, ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przenieśli się bliżej ronda Kocmyrzowskiego. 📢 Kosmiczny pociąg satelitów Starlink rozświetli niebo. Niezwykłe przedstawienie na niebie widoczne będzie dziś w całej Polsce! Niezwykła gratka dla wszystkich fanów kosmosu i nowych technologii. Dziś nad Polską przeleci kosmiczny pociąg satelitów Starlink, należących do słynnego biznesmena, Elona Muska. Prognozy pogody są optymistyczne i wszystko wskazuje na to, że sznur satelitów pędzących po niebie będzie doskonale widoczny także z Małopolski. Ten widok robi wielkie wrażenie!

📢 Witacze i zabawne ozdoby dożynkowe oraz dowcipne napisy. W podkrakowskich wioskach dekorują posesje i tereny przydrożne Dowcipne witacze i przydrożne ozdoby dożynkowe, postacie ze słomy przedstawiające ludzi i zwierzęta, stare ubrania udające rolników i turystów - takie ozdoby powstające przy okazji święta plonów pokazują fantazję rolników. Komiczne ozdoby pojawiają się w sierpniu i wrześniu w podkrakowskich wioskach. Witają gości dożynkowych i wskazują miejsca święta plonów - dożynki powiatowe, gminne, parafialne.

📢 Tak ma wyglądać upamiętnienie Orląt Lwowskich w parku przy ul. Karmelickiej. Rozstrzygnięto konkurs Porzucone uczniowskie tornistry i mur z przejściem z napisem: "Bohaterskiej Młodzieży Miasta / Semper Fidelis / w hołdzie mieszkańcy Ziemi Krakowskiej" - tak ma wyglądać pomnik Orląt Lwowskich w nowo stworzonym parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie. We wtorek, 12 września, został rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na upamiętnienie młodych obrońców Lwowa. Można już zobaczyć, jak zwycięski pomysł prezentuje się na wizualizacjach i modelu. W najbliższym czasie ma się odbyć dyskusja publiczna z autorami.

📢 Metamorfoza Joanny Kurowskiej! Aktorka zrzuciła zbędne kilogramy i wygląda fenomenalnie! Sprawdź, jaką dietę stosowała Joanna Kurowska to wyjątkowo sympatyczna aktorka, która jest wciąż aktywna. To wszystko przyczyniło się do podjęcia ważnej decyzji w jej życiu. Celebrytka postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. Świetnie jej idzie. Sprawdź, jakie kroki podjęła i co zamierza jeszcze zrobić, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę. 📢 Dziesięć pięter Szymborskiej. Mural z noblistką na Piaskach Nowych Stulecie urodzi Wisławy Szymborskiej stało się pretekstem dla powstania kolejnego muralu poświęconego noblistce w przestrzeni miasta. Nowy mural powstał na Piaskach Nowych, gdzie Szymborska dostała całe dziesięć pięter. 📢 Pobicie w chrzanowskiej policji. Poszło o mandat dla dziadka jednego z funkcjonariuszy? Policjant z Chrzanowa został zawieszony po incydencie, do którego doszło przed budynkiem komendy policji. Zostało wszczęte wobec niego też postępowanie dyscyplinarne, a sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie. Miał uderzyć swojego kolegę.

📢 Kraków. Licznik stop. To koniec z wybrzuszeniami szyn na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej. Trwa inwestycja za 94 mln zł Społecznicy naliczyli, że od 2021 r. na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej doszło do ponad 60 usterek torowiska tramwajowego, które w końcu przejdzie kompleksowy remont. Zgodnie z planem inwestycja warta ponad 90 mln złotych ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. W związku z jej rozpoczęciem licznik Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! został wyłączony. - Uruchomiliśmy go, żeby zmotywować miejskich urzędników do przeprowadzenia inwestycji, która była odsuwana w czasie - przekonują krakowscy aktywiści.

📢 Kraków. Krety opanowały Górkę Narodową? Urzędnicy: to dziury pod nowe drzewa i krzewy Rozpoczęły się pierwsze przygotowania do nasadzeń roślin w ramach budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. W terenie wykopywane są dołki - mniejsze na krzewy, a większe na drzewa.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Guadalajara 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 na kortach w Guadalajarze. 📢 Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie po modernizacji. Nowy sprzęt i sale czekają na pacjentów Po gruntownym remoncie przyszedł czas na wielkie otwarcie. Pod koniec ubiegłego tygodnia wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka wziął udział w otwarciu zmodernizowanego budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie. Inwestycja, podnosząca standard placówki, została zrealizowana dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Nowoczesny sprzęt i sale już czekają na pacjentów.

📢 Targi przedsiębiorczości pod Krakowem. Lokalni producenci oferują produkty dekoracyjne, kosmetyki, produkty spożywcze Wyroby z drewna i ceramiki, rękodzieło, przedmioty dekoracyjne i użytkowe, kosmetyki, a także produkty żywnościowe - to wszystko można było podziwiać i kupować na Lokalnych Targach Przedsiębiorczości w Michałowicach. Zostały zorganizowane w niedzielę trzeci raz na placu przed urzędem gminy. Prezentowały się miejscowe firmy, gospodarstwa i indywidualni mieszkańcy.

📢 Miechów. Pół tysiąca lat temu zmarł Maciej Miechowita W 500. rocznicę śmierci wybitnego uczonego Macieja Miechowity w Krakowie i Miechowie odbyły się uroczystości upamiętniające tę postać. W obchody włączyli się przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, środowisk akademickich, kościoła, instytucji kultury i sztuki, a także mieszkańcy oraz uczniowie. 📢 Ogromny arsenał broni odkryty przez policję. Śledztwo dotyczy też Małopolski Zatrzymanie 8 osób podejrzanych oraz przejęcie 238 jednostek broni palnej, ponad 20 elementów broni palnej i kilkaset sztuk amunicji, to efekt 3 miesięcy pracy CBŚP i Prokuratury Krajowej. Jest to kolejna akcja ukierunkowana na eliminowanie z rynku nielegalnej broni palnej i amunicji. Łącznie w śledztwie występuje 157 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 230 zarzutów, zabezpieczono także ponad 500 jednostek broni palnej, kilkanaście tysięcy sztuk amunicji i kilkaset istotnych elementów broni.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 12.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 12.09.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 12.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 12.09.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Tak wygląda obecnie ul. Wrocławska. To chyba najbardziej zabudowany blokami fragment Krakowa Ulica Wrocławska w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu jej zabudowę można by uznać za wzorcową, podobną do starej Nowej Huty. Bloki, tak bloki, ale odsunięte od ulicy, w określonej odległości od siebie, a pomiędzy zabudową szerokie pasy zieleni, podwórka. Zaznaczmy... podwórka z drzewami, i to takimi konkretnymi, a nie zasadzonymi płytko "gałązkami". I co się tam wydarzyło? 📢 Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Oto jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto. Nowe zdjęcia Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Euro? Jakie Euro?! Memy po sromotnej klęsce Polski z Albanią to śmiech przez łzy Przełamanie ogłoszone przez Roberta Lewandowskiego po wygranej Polski z Wyspami Owczymi trwało... dwa dni. W niedzielę kadra Polski wróciła "na właściwe tory" doznając sromotnej klęski 0:2 w spotkaniu z Albanią. Internauci śmieją się przez łzy, bo co innego im pozostało? Awans na Euro staje się coraz mniej realny. 📢 MISTRZOWIE AGRO 2023. Wielki finał naszego plebiscytu. Poznaj zwycięzców! AGROPROMOCJA jest największą w Małopolsce cykliczną, plenerową wystawą rolniczą, a nasz plebiscyt - największym plebiscytem wiejskim i rolniczym, organizowanym w województwie małopolskim. Plebiscyt MISTRZOWIE AGRO 2023 to prestiż, tradycja i nowoczesne rolnictwo. Sprawdź, kto zwyciężył w plebiscycie MISTRZOWIE AGRO 2023. 📢 Krynica Forum 2023. Perła polskich uzdrowisk. Szykowny i modny kurort Krynica-Zdrój, nazywana perłą polskich uzdrowisk, to miejsce o bogatej, wręcz magicznej historii, od lat przyciągające nie tylko turystów z wielu zakątków świata, ale także ludzi reprezentujących biznes, politykę i naukę. Magiczny deptak zachęca do niespiesznych spacerów i pozwala poczuć puls miasta. Kuszą też wspaniałe XIX-wieczne wille, Góra Parkowa oraz imponująca wieża na Słotwinach

📢 50 GENIALNYCH zdjęć Krakowa sprzed 50 lat! 12.09.2023 50 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem niż dziś. Ludzie, choć niezamożni, wydawali się być bardziej szczęśliwi, a miasto tętniło życiem. Do 31 maja 1975 r. miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo, które wówczas prężnie się rozwijało! Krakowskie dzielnice trafiały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - były to Stare Miasto i Kazimierz. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu!

📢 Przedwojenna krakowska porodówka. Tak rodziły nasze prababcie Krakowska Klinika Położnicza i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Jagiellońskiego sto lat temu. Pierwszą katedrę położnictwa wyodrębniono w trakcie reformy Akademii Krakowskiej w 1780 roku, jej kierownikiem mianowano Rafała Józefa Czerwiakowskiego. Tak wyglądała, gdy sto lat temu rodziły tam nasze prababcie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Juromania 2023. Zachwycające zamki, urocze doliny, tajemnicze jaskinie, czyli Jura w klimacie. Koniecznie zobaczcie Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 12.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Buraki. TOP 10 dań z buraków naszych Czytelników. Barszcz czerwony to dopiero początek buraczanej uczty! [PRZEPISY] Buraki przeżywają ostatnio swój renesans. I dobrze! Uważane są za superfoods - kryją w sobie wiele niezwykłych właściwości. Buraki dobrze wpływają na krew, poprawiają odporność, spowalniają procesy starzenia i wpływaja na lepszą przemianę materii. Odczarujmy buraki! Zobaczcie TOP 10 dań naszych Czytelników na dania z burakami. Bowiem buraki to nie tylko barszcz czerwony czy ćwikła z chrzanem.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

📢 Ciasta drożdżowe jak u babci. Jak one to robiły? Zdradzamy sprawdzone przepisy na placki drożdżowe jak dawniej Jak one to robią, że ich placki drożdżowe zawsze są rewelacyjne, a zapach pieczonego ciasta unosi się w całym domu? Babcia – Gordon Ramsay w spódnicy i Magda Gessler w jednym! Mistrzyni ciasta drożdżowego. Niedościgniony ideał tego słodkiego wypieku, kapuśniaczków, pampuchów i drożdżówek! Odkrywamy tajemnicę! Zobacz sprawdzone przepisy na drożdżowe jak dawniej! 📢 Zmarł Jerzy Cholewa. To znany i ceniony w gminie Wieliczka społecznik, nauczyciel, samorządowiec, pasjonat sportu i szachów Nie żyje Jerzy Cholewa z Koźmic Wielkich w gminie Wieliczka. To społecznik, niezastąpiony pasjonat wielickiego sportu i już za życia uznawany za legendarnego działacza w tej dziedzinie, samorządowiec - radny powiatowy, nauczyciel, wychowawca młodych pokoleń, radosny, przyjazny ludziom. Zmarł w wieku 71 lat. Pogrzeb w czwartek, 14 września w Kożmicach Wielkich. Msza żałobna o godz. 14.30, pół godziny wcześniej będzie różaniec.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Będzie tańszy prąd! I to jeszcze na rachunkach za ten rok! Sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r. - przewiduje opublikowane w poniedziałek rozporządzenie ministra klimatu. 📢 W poniedziałek ostatnie pożegnanie aktora Pawła Sanakiewicza. Teatr wystawił księgę kondolencyjną W poniedziałek o godz. 11.00 rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu Pawła Sanakiewicza pożegnają aktora na cmentarzu Rakowickim, gdzie zostanie pochowany. Teatr Bagatela wystawił w foyer księgę kondolencyjną. Wybitny aktor teatralny i mistrz dubbingu zmarł w piątek, 8 września. Miał 68 lat.

📢 Konfederacja przedstawiła wolnościowych kandydatów w Krakowie. Wśród nich m.in. członek Okręgowej Rady Lekarskiej Na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się konferencja Konfederacji, podczas której ogłoszono wolnościowych kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych. Wśród nich znaleźli się były wojewódzki inspektor ochrony środowiska Leszek Sebesta, członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr Radosław Czosnowski oraz przedsiębiorca Bartosz Bocheńczak. 📢 Kraków. Coraz mniej chętnych do stanu duchownego. "Wybór drogi do kapłaństwa nosi dziś znamiona heroizmu" Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował na swoim profilu facebookowym, że w archidiecezji krakowskiej w wakacje odeszło 4 księży, a do seminarium zgłosił się tylko 1 kandydat. Pretekstem do wpisu był list abp Stanisława Gądeckiego do księży archidiecezji poznańskiej, w którym duchowny pisze o kryzysie kapłaństwa. Ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii przyznaje, że jest coraz mniej kandydatów do stanu kapłańskiego. - Nie jest jednak prawdą, że do seminarium zgłosił się tylko jeden kandydat i że cztery osoby odeszły z seminarium - mówi ks. Michalczewski.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień! 📢 Charsznica. Małopolskie Dni Kapusty. Najcięższa główka wyrosła na… Mazowszu! Tego jeszcze podczas Charsznickich Dni Kapusty nie było. Konkurs na najcięższą kapuścianą głowę wygrał rolnik z Mazowsza! Jego kapusta ważyła prawie 20 kilogramów. Miejscowi zapowiadają, że w przyszłym roku nie dopuszczą do tego, by ktoś ich pokonał w kapuścianej rywalizacji.

📢 Pacjent podpięty do kroplówki uciekł z krakowskiego szpitala. I... wsiadł do tramwaju Do nietypowej sytuacji doszło przy ul. Wielickiej w Krakowie. Operator monitoringu zauważył mężczyznę, który o 2 w nocy wysiadł z tramwaju przy ul. Wielickiej, trzymając w ręku podpiętą kroplówkę. Po pojawieniu się patrolu straży miejskiej okazało się, że mężczyzna jest pacjentem jednego z krakowskich szpitali, a dodatkowo jest poszukiwany. 📢 Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski gościł w redakcji Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski w poniedziałek, 11 września, odwiedził siedzibę Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej przy ul. Zabłocie. W udzielonym nam wywiadzie mówił jak duży sentyment ma do Krakowa. Podzieli się wspomnieniami sprzed lat, które zachował po pobycie pod Wawelem w jednym z domów studenckich.

📢 Piłkarskie nadzieje z AP Proszowianka drugie w Zakopanem Drużyna Akademii Piłkarskiej Proszowianka, złożona z chłopców urodzonych w roku 2016 i młodszych, zajęła drugie miejsce w silnie obsadzonym turnieju Api Cup w Zakopanem. W finale młodzi proszowianie ulegli Lokomotiwowi Kijów 1:2. 📢 Koszyce. Przypomnieli o żydowskim cmentarzu. Został uporządkowany i ogrodzony Przy okazji XXI. Spotkań z Kulturą Żydowską w Koszycach doszło do rededykacji miejscowego cmentarza żydowskiego. Teren położonej na peryferiach miasteczka, zaniedbanej i niemal zapomnianej nekropolii, został uporządkowany i ogrodzony staraniem samorządów Koszyc i Kazimierzy Wielkiej przy współpracy z Buskim Stowarzyszeniem Kulturalnym. 📢 Tak ma wyglądać południowa obwodnica Nowego Targu. GDDKiA przygotowała wizualizacje. Inwestycja wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała wizualizację południowej obwodnicy Nowego Targu. Planowana obwodnica - choć jest potrzebna - podzieliła mieszkańców stolicy Podhala. Zwłaszcza, że ma przebiegać w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Dożynki gminno-uniwersyteckie w gospodarstwie rolniczym pod Krakowem. Częstowali chlebem, obdarowywali wieńcami i prezentowali sprzęt rolny To było święto plonów inne niż wszystkie. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Prusach należącego do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z gminą Kocmyrzów-Luborzyca organizowało pierwsze gminno-uniwersyteckie dożynki. Były w niedzielę, 10 września w pięknej scenerii parku w Prusach z prezentacją nowoczesnego sprzętu rolniczego, maszyn i urządzeń oraz pokazem pradawnych narzędzi używanych w domach i w pracach polowych. 📢 W Skawinie organizacje pozarządowe obchodziły swoje święto. Bezinteresownie pomagają, edukują ekologicznie i integrują ludzi Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Skawinie siódmy raz przybliżał mieszkańcom działalność fundacji, stowarzyszeń, klubów, związków, a także niezrzeszonych mieszkańców. Zajmują się edukacją, wolontariatem, działalnością charytatywna, sportową, strażacką (galeria). 📢 Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie Dym i warkot silników, jazda w kontrolowanym poślizgu, czyli drift w Słomnikach, a tuż potem pokazy akrobacji na motocyklu i quadach, wystawy dostojnych samochodów amerykańskich, auta retro, małe fiaty, wozy wojskowe. To niecodzienne widowisko III Małopolski Motoweek odbyło się w niedzielę, 10 września na placu targowym w Słomnikach. Tłumy widzów przyciągały pokazy i wyczyny kierowców, a do tego warsztaty, konkursy, symulacje dachowania i moc atrakcji dla dzieci.

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków rozbiła kolejnego rywala. Karpaty Siepraw były bez szans W meczu 5. kolejki rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi Wieczysta II Kraków wygrała na swoim stadionie z Karpatami Siepraw 8:0. Zobaczcie co podczas niedzielnego spotkania działo się na boisku i trybunach. Zdjęcia - w galerii.

📢 Śmiłowice. Dwie osoby ciężko ranne w wypadku na DK79. Lądowały śmigłowce LPR [AKTUALIZACJA] W niedzielę tuż przed godziną 11 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach w gminie Nowe Brzesko. Na drodze krajowej nr 79 Kraków - Sandomierz zderzyły się motocykl suzuki z osobowym citroenem. C5 W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali mężczyzna i kobieta podróżujący motocyklem. Ich stan jest poważny. 📢 Beatyfikacja rodziny Ulmów w Markowej. Wierni zmierzają na miejsce uroczystości [ZDJĘCIA] Na miejsce dzisiejszych uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej z różnych stron zmierzają wierni w różnym wieku. Wśród nich sporo jest ludzi młodych. Nad bezpieczeństwem czuwają liczni policjanci. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Miechów. Właściciel kantoru oferuje 50 tysięcy złotych nagrody za pomoc w znalezieniu złodzieja Właściciel kantoru oferuje 50 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy kradzieży, do której doszło 14 sierpnia w Miechowie. Łupem złodzieja padło wówczas kilkaset tysięcy złotych. 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Małopolski Motoweek w Słomnikach. Raj dla fanów motoryzacji, akrobatycznych pokazów, aut starych i nowoczesnych Drifty, czyli kontrolowane poślizgi samochodowe, akrobatyczne pokazy motocyklowe, a do tego samochody amerykańskie, małe fiaty, pojazdy retro, wozy strażackie i wojskowe oraz motocykle - takie i wiele innych atrakcji przygotowano na III Małopolski Motoweek. Zaplanowano go na niedzielę, 10 września 2023 r. na placu targowym w Słomnikach, który zmieni się na jeden dzień w niezwykłą motoryzacyjną przestrzeń. Rozpocznie imprezy o godz. 13.

📢 Obchody 84. rocznicy bitwy pod Proszowicami. Mieszkańcy przeżyli piekło W nocy z 6 na 7 września 1939 roku Proszowice i ich najbliższa okolica były miejscem potyczki oddziałów Armii Kraków z nacierającym Wehrmachtem. W walce, która przeszła do historii jako bitwa pod Proszowicami, śmierć poniosło około 125 polskich żołnierzy. W środę w Proszowicach obchodzono 84. rocznicę tamtych wydarzeń. 📢 Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyc zorganizowano trzynasty raz. To okazja do dziękowania za tegoroczne zbiory w tym zagłębiu warzywnym znanym w województwie, całym kraju a nawet poza granicami. To także okazja do wybrania najlepszych rolników, producentów warzyw, których wicemarszałek Senatu Marek Pęk uhonorował tytułami Liderów Produkcji Warzyw.

📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych. 📢 Proszowice. Akademia Piłkarska Proszowianka najlepsza w turnieju siedmiolatków Zwycięstwem gospodarzy, Akademii Piłkarskiej Proszowianka, zakończyły się dwudniowe mistrzostwa Małopolski U8, czyli drużyn złożonych z zawodników urodzonych w roku 2016 i młodszych. Drugie miejsce zajął ukraiński Lider Czerwonograd, trzecie Szkoła Futbolu Staniątki. Startowało 18 zespołów. 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Grupa A. Wyniki eliminacji Euro 2024, terminarz, tabela W grupie A eliminacji mistrzostw Europy 2024 w piłce nożnej faworytem są Hiszpanie. Tutaj znajdziesz wszystkie wyniki, terminarz meczów, tabelę.

