Prasówka 13.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Zarzuty dotyczące zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała postawiono 17-latkowi z powiatu krakowskiego, który poniżał i pobił 12-latka w Michałowicach. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia. Tymczasem w sieci pojawił się kolejny film, stawiający całą sprawę w nieco innym świetle. Widać na nim pobitego przez 17-latka, 12-latka, który... zaczepia i zastrasza innego chłopca. Nie wiadomo, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Sygnały o wcześniejszym, wulgarnym zachowaniu 12-letniego chłopca, dotarły do nas również od naszych Czytelników.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.

To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

Historia architektoniczna Krakowa to gruba i niekończąca się księga. W mieście królów znajduje się wiele miejsc, które mają nie tylko historyczne znaczenie. Warto jednak pamiętać także o tych, które nie przetrwały próby czasu. Oto przewodnik po miejscach, które bezpowrotnie zniknęły z mapy Krakowa.

Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.

W niedzielę, 12 listopada na autostradzie A4 w okolicy Podłęża w gminie Niepołomice doszło do wypadku. Późnym popołudniem na autostradzie zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby poszkodowane. Na miejsce wezwano ratowników w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku Krakowa.

Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 12.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek?

W niedzielę, 12 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się demonstracja pod hasłem "Stop ludobójstwu! Kraków solidarny z Palestyną!". Manifestanci sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, które prowadzą do ofiar śmiertelnych wśród cywilnej ludności Palestyny.

Obóz powstańczy w Ojcowie, zaciągający się młodzi ludzie do walk z Moskalami, a także życie w zaborach: rosyjskim i austriackim, bitwy i potyczki ochotników w czasie powstania styczniowego. To sceny z widowiska teatralnego przedstawionego przez młodzież i ich nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wydarzenie było okazją do świętowania niepodległości, a jednocześnie 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika.

Mimo mocno padającego deszczu, wielu mieszkańców gminy Mogilany w sobotę wieczorem zgromadziło się na Rynku, by uczestniczyć w ceremonii oddania tego miejsca po modernizacji. Otwarcie Rynku połączono z obchodami 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (galeria).

Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

Instytut Sobieskiego opublikował raport "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju". Autor opracowania dr Łukasz Zaborowski podział województw z 1999 r. ocenia jako "przypadkową hybrydą". Proponuje 4 warianty korekty obecnych granic województw. Jeden z nich, najbardziej radykalny zakłada ograniczenie liczby województw z 16 do 12, w którym powstałoby województwo cieszyńsko-krakowskie z dwoma głównymi ośrodkami Krakowem i Bielsko-Białą, ale bez Tarnowa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wszystkie cztery propozycje zmian granic województw.

Zapraszamy do cofnięcia się w czasie, do Krakowa z lat dwudziestych, tuż po odzyskaniu niepodległości. Zobaczcie miejsca, których już nie ma lub które zmieniły swoją funkcje. Zajrzymy do nieistniejącej już willi Rożnowskich, rozbudowującej się ulicy Lea i Czarnowiejskiej, i przyjrzymy się niezwykłym widokom na Kopiec Krakusa.