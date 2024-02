Prasówka 14.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyjątkowe kartki na Walentynki 2024. Pomysł na życzenia i wierszyki walentynkowe. Wyślij na święto zakochanych! Darmowe pobieranie 14.02”?

Prasówka 14.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyjątkowe kartki na Walentynki 2024. Pomysł na życzenia i wierszyki walentynkowe. Wyślij na święto zakochanych! Darmowe pobieranie 14.02 14 lutego wypadają Walentynki, inaczej zwane świętem zakochanych. Nie wszyscy są entuzjastami obchodzenia dnia św. Walentego, ale dla wielu osób stało się on obowiązkowym punktem w kalendarzu, gdy wypada wręczyć ukochanej osobie upominek. Nie trzeba jednak kosztownych prezentów. Można też wyrazić swoje uczucia, wysyłając piękną kartkę i życzenia swojej drugiej połowie lub skrytej sympatii! W galerii wybór 50 pięknych kartek do pobrania.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 13.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Stacje narciarskie pod Krakowem liczą straty. Nie ma śniegu, narciarzy, zabawy. Większość tras zamkniętych, działają nieliczne szkółki Stacja nieczynna, drugi lub trzeci tydzień nie działamy, przerwa techniczna - wyciągi nieczynne - takie informacje słyszymy w stacjach narciarskich pod Krakowem tuż po rozpoczęciu ferii w Małopolsce. W tych miejscach, które zwykle zimą dawały szansę wyrwać się z miasta na kilka godzin i poszusować na stoku. Wysokie temperatury, deszcz i silny wiatr nie pozwalają od kilkunastu dni naśnieżyć stoków. Działa tylko część tras narciarskich w Sieprawiu i szkółka dla dzieci w Myślenicach.

Prasówka 14.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prof. Jacek Majchrowski: "Jak działa »partycypacyjny model zarządzenia« przekonałem się na własnej skórze lata temu" Nie przestaje wrzeć na linii Jacek Majchrowski - Łukasz Gibała. Obecny prezydent miasta kolejny raz stanowczo komentuje poczynania radnego Łukasza Gibały, który gorącą kampanią wyborczą walczy o fotel prezydencki w stolicy Małopolski. Przez lata Łukasz Gibała nie szczędził słów krytyki prof. Majchrowskiemu. Od kilku dni wyraźnie widać, że role się odwracają. - Teraz ja usiądę w wygodnym fotelu recenzenta - zapowiedział w ubiegłym tygodniu prezydent Majchrowski.

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 13.02.2024 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 GIF podjął decyzję o wycofaniu tych leków z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! 13.02.2024 Lek na nadciśnienie, preparat do leczenia niewydolności serca, czy popularny lek na gorączkę dla dzieci - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Niesamowity Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. I czas wielkich zmian. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Prezentuje wyjątkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 W Hali Targowej w Krakowie powstanie ogromny klub nocny? Projekt budzi obawy mieszkańców Grzegórzek Hala Targowa na krakowskich Grzegórzkach to znane i lubiane miejsce. Zmienia się Kraków, zmienia się i Hala Targowa. Ostatnio prowadzone są intensywne prace budowlane w części zabytkowego budynku, od strony pasażu zachodniego. Co tam się szykuje? Mieszkańcy są pełni obaw, bo wiele wskazuje na to, że będzie tam klub nocny. 📢 Zablokowana droga krajowa nr 94 Kraków - Olkusz. W Sąspowie zasłabł kierowca. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia Droga krajowa nr 94 w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia została zablokowana we wtorek, 13 lutego 2024 r. po południu. Jak się okazało u jednego z kierowców doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Portal Patrol998-Małopolska informował, że na miejsce zostali zadysponowani ratownicy z różnych służb w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. To sprawiło, że cala drogę trzeba było zamknąć, żeby wylądował śmigłowiec. Podczas akcji ratunkowej w rejonie zdarzenia występują duże utrudnienia w ruch drogowym.

📢 Jacek Majchrowski tłumaczy się z "betonowania" kultury. "Są dobrymi zarządzającymi" "Obecni dyrektorzy instytucji kultury okazują się dobrymi zarządzającymi” – tłumaczy Jacek Majchrowski swoje decyzje dotyczące wieloletniego przedłużenia umów dyrektorom miejskich instytucji kultury. 📢 Pijani kierowcy wciąż są plagą powiatu miechowskiego Komenda Powiatowa Policji w Miechowie podsumowała miniony rok. Jak mówi komendant mł. insp. Jacek Rosół priorytetem funkcjonariuszy była w tym okresie poprawa stanu bezpieczeństwa w powiecie, eliminowanie przestępstw oraz negatywnych zjawisk społecznych i przeciwdziałanie tym zjawiskom. Cieszyć może rosnąca wykrywalność przestępstw. Martwi coraz większa liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Miechów. Komitety już zarejestrowane. Teraz czas na kompletowanie list kandydatów W poniedziałek minął termin rejestracji komitetów wyborczych, które zamierzają walczyć o mandaty podczas kwietniowych wyborów samorządowych. W powiecie miechowskim, poza komitetami o zasięgu ogólnokrajowym, krakowska Delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała 26 komitetów lokalnych. 📢 Proszowice. Komitety już zarejestrowane. Coraz mniej niewiadomych przed wyborami W poniedziałek minął termin rejestracji komitetów wyborczych, które zamierzają walczyć o mandaty podczas kwietniowych wyborów samorządowych. W powiecie proszowickim, poza komitetami o zasięgu ogólnokrajowym, krakowska Delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała 25 komitetów. 📢 Święto zakochanych, które wzbudza skrajne emocje. Najlepsze memy na walentynki 14 lutego 2024 14 lutego trzeba coś zrobić dla swojej drugiej połówki. Tak nas urządził ten świat. Problemem jest kupno prezentu, wymyślenie czegoś oryginalnego, a nawet sama próba nie pokłócenia się z ukochaną/ukochanym. Walentynki to też problem dla tych, którzy nie chcą obchodzić tego święta, ale straszy ich ono z ekranu telewizora, sklepowych witryn czy Facebooka. Internauci zebrali te wszystkie skrajne emocje w pokaźnym zasobie memów w internecie. Zobaczcie naszą galerię!

📢 Kartki na WALENTYNKI 2024. Wzruszające życzenia walentynkowe dla niego i dla niej do pobrania za darmo 14 lutego obchodzimy święto zakochanych. Jeśli nie masz pomysłu na oryginalne życzenia z okazji Walentynek skorzystaj z naszych propozycji. Zobacz wyjątkowe, romantyczne wierszyki walentynkowe do wysłania przez SMS, Messenger, Facebook lub WhatsApp. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. - Paulo Coelho. Szczęśliwych Walentynek! 📢 Wybuch gazu na Gubałówce. Po wypożyczalni nart została tylko sterta desek. Jedna osoba poszkodowana W niewielkim, drewnianym budynku w Zakopanem doszło we wtorek, 13 lutego do wybuchu gazu z rozszczelnionej butli. Była godzina 10.25, gdy przy ul. Stanisława Zubka nastąpił wybuch. Mały drewniany budynek o wymiarach 5 m na 6 m, w którym mieściła się wypożyczalnia nart zawalił się. Na miejsce wezwano ratowników, przybyło dziewięć zastępów straży pożarnych i policja.

📢 Lekarz z Krakowa pilnie potrzebuje pomocy! Piotr Sołtysiak walczy z białaczką szpikową. Poszukiwany bliźniak genetyczny Pilnie potrzebny dawca szpiku dla 44-letniego lekarza z Krakowa. Piotr Sołtysiak walczy z białaczką szpikową – trwają poszukiwania „bliźniaka genetycznego”. Doktor Piotr pilnie potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Każdy, kto zarejestruje się do bazy Fundacji DKMS, zwiększy szanse Piotra – i wielu innych pacjentów - na wygranie najtrudniejszej walki – o zdrowie i życie. - Oddanie szpiku, by uratować drugiego człowieka, to akt wielkiej dobroci, człowieczeństwa, miłości – mówi czekający na dawcę Piotr. 📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Ostatki 2024. Pyszne przekąski na ostatki karnawału. Co podać na śledziówkę? [PRZEPISY] Przekąski na ostatki - przepisy. Przed nami ostatnie dni karnawału 2024. Co przygotować na ostatki? Karnawał to idealna okazja na zorganizowanie przyjęcia dla znajomych, zabawy z przyjaciółmi czy przyjęcia rodzinnego. Obchody trwają aż do Wielkiego Postu, który poprzedzają ostatki. Jeśli organizujesz imprezę karnawałową w domu, warto już teraz pomyśleć o przekąskach. Oprócz tanecznej muzyki, odpowiedniego przystrojenia domu i zaplanowania rozrywek, bardzo ważne jest też smaczne jedzenie. Podpowiadamy, jakie przekąski przyrządzić, aby oczarować zgromadzonych. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje przekąsek.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Powstała internetowa mapa informująca, gdzie w Krakowie planowana jest wycinka drzew Praktycznie każdego dnia trafiają do krakowskiego magistratu kolejne wnioski o możliwość wycinki drzew, a mieszkańcy często dowiadują się o planach dopiero, gdy piły pójdą w ruch, bo ciężko jest znaleźć w labiryncie urzędowych stron informacje o toczących się postępowaniach. Dlatego Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! uruchamia internetową mapę, na której łatwo można sprawdzić, gdzie planuje się wyciąć drzewa - informuje lider Stowarzyszenia, Krzysztof Kwarciak.

📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach 13.02.2024 Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez!

📢 PKP Intercity zapowiada pobicie prawie 90-letniego rekord luxtorpedy na trasie Kraków - Zakopane. Są nowe pociągi i rozkład jazdy Wdrożenie do rozkładu jazdy PKP Intercity kolejnych zmodernizowanych wagonów ma zapewnić komfortową podróż, utrzymanie liczby połączeń oraz atrakcyjne czasy przejazdów. 10 marca wchodzi w życie korekta rocznego rozkładu jazdy 2023/2024. Dla mieszkańców Małopolski oraz turystów jeżdżących w Tatry ważne jest to, że kolejarze zapowiadają bicie rekordu - prawie 90-letniego! - na trasie do Zakopanego. 📢 TOP 15 romantycznych restauracji w Krakowie według Google. Jak spędzić walentynki w Krakowie? Te miejsca polecają internauci Walentynki - święto zakochanych. Prezenty, misie, kolorowe kartki, słodycze. Sposobów na świętowanie tego dnia jest wiele. Jednym z nich jest romantyczna kolacja w restauracji. Jaką jednak restauracje wybrać? W Krakowie wybór jest ogromny. Dlatego przygotowaliśmy dla Was TOP 15 romantycznych restauracji w Krakowie według Googla. To tu zdaniem internautów można spędzić romantyczne chwile.

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Skomplikowane drążenie tunelu. Powstaje podziemny labirynt Zakończył się siódmy miesiąc prac na budowie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W styczniu wykonawca inwestycji koncentrował się na budowie podziemnej stacji „Rondo Polsadu” oraz przebudowie kanału Sudołu Dominikańskiego. Budowa tunelu to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych tego projektu. Jednym z kluczowych aspektów jest wykorzystanie technologii BIM.

📢 Tak wyglądały małopolskie miasta i miasteczka w XX wieku. Zobacz! Zabieramy Was w sentymentalną podróż w czasie po miastach i miasteczkach Małopolski. Tak to kiedyś wyglądało. Malownicze ryneczki, krzywe ganki, pochylone domki, ale i świeżo oddane drogi i prosperujące miejscowe biznesy. Na zdjęciach są uwiecznione centra i główne ulice miast, takich jak: Miechów, Skawina, Myślenice, Chrzanów, Zakliczyn, Bochnia, Stary Sącz, Słomniki, Dobczyce i inne miejscowości. W każdej z nich znajdziemy coś ciekawego. Ile z tych miejsc rozpoznacie na pierwszy rzut oka, a które zmieniły się nie do poznania?

📢 Horoskop na walentynki 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czy znajdziesz miłość? Przeczytaj horoskop miłosny 2024! Horoskop walentynkowy na 2024 rok. Gwiazdy nie kłamią: w tym roku czeka nas wiele zmian, ważnych wyborów, a niekiedy miłosne zawody. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających nam gwiazd oraz własnych decyzji. Jedno jest jednak pewne - to właśnie 2024 rok okaże się być tym przełomowym. Co cię czeka? Przeczytaj horoskop miłosny wróżki Mariposy. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz, jak zmieniło się miasto. Część I galerii Piętnaście lat to nie wieczność, ale jak się okazuje w historii miasteczka może oznaczać spore zmiany. Na załączonych fotografiach przypominamy jak wyglądały Proszowice w 2008 roku. To pierwsza część galerii, obejmująca Rynek oraz ulice do niego przyległe.

📢 Horoskop dzienny na 14 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w Walentynki Horoskop dzienny na środę 14 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 13 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 13 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 216. Yaman chce uleczyć rany zadane Seher. Streszczenie odcinka [15.02.24] Yaman chce przeprosić Seher za swoje wcześniejsze zachowanie. Tymczasem Ali coraz częściej myśli o Kiraz. A czy Ikbal pomoże Kiraz? Przeczytaj streszczenie 216. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Walentynki 2024. Desery od serca. TOP 12 pomysłów na walentynkowe słodkości [PRZEPISY] Przez żołądek do serca! Walentynki, które wypadają już niebawem (14.02.2024) to święto wszystkich zakochanych! Nie może więc zabraknąć w ten dzień pysznych deserów, które pokochacie obydwoje. Co przygotować drugiej połówce? Zobaczcie nasze propozycje!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 13.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 13.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Kraków. Rozpoczęła się budowa bloków przy rondzie Grzegórzeckim. Zasłonią "straszny dwór", ale jak zwiększą ruch i korki? Przy ulicy Grzegórzeckiej, bardzo blisko ronda Grzegórzeckiego w Krakowie, rozpoczęła się budowa bloku mieszkalnego, a w planach mogą być kolejne. To teren gdzie lata temu wyburzono stare kamienice i długo stał pusty. W jego głębi znajduje się natomiast zrujnowana potężna jeszcze jedna kamienica. Nowe budynki zapewne ją zasłonią, ale w przyszłości i ona stanie się celem inwestycji. Nowe bloki mieszkalne w tym rejonie miasta mogą wróżyć większe korki na rondzie i Grzegórzeckiej, ale czas pokaże. Zobaczcie galerię zdjęć z miejsca budowy, z drona i od strony Grzegórzeckiej oraz wizualizacje inwestycji dewelopera.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 13.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 13.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 13.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 13.02.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Dworzec Kraków Płaszów w nocnej odsłonie. Jak Wam się podoba po przebudowie? ZDJĘCIA Stacja kolejowa Kraków Płaszów w ostatnich latach przeszła gruntowną modernizację. Pojawiły się tam nowe rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo podróżnych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak obiekt kolejowy prezentuje się w nocnej szacie.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest! 📢 Kraków. Kolejny kandydat w wyścigu prezydenckim. Dołącza Rafał Komarewicz z Polski 2050. Ciągle czekamy na decyzję PiS Rafał Komarewicz - poseł Klubu Parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga, po uzgodnieniach z liderem partii Szymonem Hołownią, zgłosił swój komitet wyborczy w PKW i wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Tymczasem Interia poinformowała, że ze stawki potencjalnych kandydatów odpadł Łukasz Kmita z PiS, były wojewoda małopolski, który miał odmówić startu w kwietniowych wyborach.

📢 Piłkarska Gala MZPN. Angel Rodado najlepszym piłkarzem. Tomasz Tułacz bezkonkurencyjny wśród trenerów XXIX Plebiscyt na Najlepszego Piłkarza i Trenera Małopolski za nami. Najważniejsze nagrody trafiły w ręce Angela Rodado i Tomasz Tułacza. Wyróżnień było jednak znacznie więcej. 📢 Kraków. Były przeor z Tyńca, któremu zarzucano molestowanie - uniewinniony Krakowski sąd uniewinnił oskarżonego o. Artura W., benedyktyna z Tyńca, dzisiaj 56-letniego, od popełnienia zarzucanego mu czynu - molestowania małoletniej poniżej 15. roku życia. O sprawie było głośno cztery lata temu, gdy zakonnik został zatrzymany i postawiono mu zarzut dotyczący dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych wobec dziewczynki.

📢 Kraków. Budki lęgowe od MPO na Walentynki. Będą rozdawane za darmo pod magistratem W najbliższą środę, 14 lutego, o godz. 12 przed krakowskim magistratem, na placu Wszystkich Świętych rozdawane będą budki lęgowe dla ptaków. Akcję przeprowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wraz z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka. Jest ona anonsowana jako Walentynki po krakowsku, z budką lęgową jako symbolem święta zakochanych.

📢 Kraków. Cena budowy Planety Lem na Zabłociu wzrosła dwukrotnie. Miasto szuka ponad 200 mln zł 206 mln zł - na tyle obecnie szacowana jest budowa Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Od kilku lat w przypadku tego obiektu rośnie tylko cena. Na razie nadal pozostaje na etapie projektów. Miasto nie ma pieniędzy na to zadanie. 📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - wiosna 2024 w piłkarskiej I lidze [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym przed startem piłkarskiej wiosny 2024 w I lidze. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed początkiem rozgrywek i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów. 📢 Droga S1 przebija się przez Beskidy i nabiera kształtów. Dla kierowców z Małopolski będzie bramą na południe Europy. Zdjęcia z powietrza Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska, której realizacja także trwa, stanie się dla kierowców z Małopolski zachodniej bramą na południe Europy. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy z powietrza na początku stycznia 2024 udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Wybory samorządowe 2024. Łukasz Gibała: Uważam, że musimy rządzić wspólnie z mieszkańcami, a nie podejmować decyzje ponad ich głowami Podczas poniedziałkowej, 12 lutego, konferencji prasowej kandydat na prezydenta miasta Krakowa Łukasz Gibała złożył deklarację dotyczącą przeprowadzenia referendum. Jak podkreślał lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców: - Odbudowywanie zaufania mieszkańców do władz miasta będzie jednym z moich priorytetów. Gibała zapowiedział, że jeżeli wygra wybory prezydenckie w Krakowie to po roku przeprowadzi referendum, na którym być może padną pytania o małą elektrownię atomową w Nowej Hucie, strefę czystego transportu, czy też budowę dzielnicy wysokościowców. 📢 Proszowice. Radni chcą kursu do Czyżyn, ale przez Kocmyrzów Planowane uruchomienie linii autobusowej z Proszowic do Czyżyn wśród wielu osób nie wzbudza entuzjazmu. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach nie brakowało głosów, że linia jest bardzo potrzebna, ale powinna zostać poprowadzona przez Kocmyrzów. Burmistrz Grzegorz Cichy wyjaśniał z kolei, że w tej chwili jest to niemożliwe.

📢 Kraków. Pochód inauguracyjny UJ wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pochód inauguracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie trafił na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego - poinformowała w poniedziałek (12 lutego) uczelnia. Jego tradycja sięga średniowiecza. Barwny pochód profesorski dołączył tym samym do innych zwyczajów i tradycji, z których Kraków jest dumny i je pielęgnuje - a które już figurują na liście. 📢 Ciężarówka przejechała trzy psy w Zakopanem. Dwa nie przeżyły, kierowca odjechał Zakopiańska straż miejska wyjaśnia okoliczności porannego zdarzenia, jakie miało miejsce na Oberconiówce w Zakopanem. Trzy psy zostały przejechane przez jedną ciężarówkę. Dwa z nich zginęły na miejscu, trzeci uciekł. Kierowca auta nie zatrzymał się i odjechał dalej. Inny kierowca wezwał służby.

📢 Kraków. Kłódki miłości znikają z kładki Bernatka. Zostaną przetopione na... ławeczkę zakochanych. Nowe barierki będą odporne na zakochanych? Remont kładki Bernatka miał zacząć się w ubiegłym tygodniu, ale był problem z uruchomieniem palników do cięcia metalu. No to teraz, gdy zrobiło się naprawdę ciepło jak na luty, prace ruszyły. Siatki balustrad i miłosne kłódki zakochanych są demontowane. W ich miejscu pojawiają się nowe barierki. Kłódki zakochanych z kładki o. Bernatka zostaną przetopione na ławkę zakochanych.

📢 Proszowice. Szreniawa pełna zatorów. To może grozić powodzią Na liczącym niespełna pięć kilometrów odcinku Szreniawy między Proszowicami a Klimontowem ujawniono w sobotę kilkanaście miejsc, które mogą powodować zatory i podtopienia. Kontrola rzeki miała związek z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym dla tego terenu. 📢 Nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej.

📢 Plejada gwiazd w Tokarni na planie prequela filmu "Sami Swoi". Poznajcie kulisy produkcji! Zobacz zdjęcia i film z planu Chyba nie ma osoby, która nie oglądałaby choć raz słynnej trylogii „Sami Swoi” o przygodach Kargula i Pawlaka. W Parku Etnograficznym w Tokarni powstał film opowiadający o przygodach głównych bohaterów sprzed wydarzeń znanych doskonale z kultowej komedii. W filmie w reżyserii Artura Żmijewskiego zagrała plejada polskich gwiazd. W niedzielę, 11 lutego w Kielcach odbędzie się uroczysta premiera produkcji. Przypominamy, jak powstawała. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum.

📢 Zderzenie autobusu MPK z samochodem osobowym pod Krakowem. Samochód osobowy przewrócił się i spadł na boku W Aleksandrowicach w gminie Zabierzów doszło do wypadku autobusu aglomeracyjnego MPK linii 258 z samochodem osobowym. Zderzenie pojazdów miało miejsce 10 lutego na ul. Radziwiłłów. W wyniku zdarzenia pojazd osobowy przewrócił się na bok, a w autobusie zostały wybite szyby. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Finał powiatowy zawodów MDP w Koniuszy. Zwycięskie drużyny z Ostrowa i Radziemic Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ostrowa i Radziemic zwyciężyły w sobotnim finale powiatowych zawodów MDP w Koniuszy. Obie będę reprezentować powiat proszowicki na zawodach wojewódzkich w Łapczycy. Wystąpią tam również zwycięzcy kategorii indywidualnej Marcel Włodarz z Pałecznicy i Jowita Sekunda z Ostrowa. 📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Maturzyści z Witosówki na swój bal wybrali Margeritę Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie na swój wielki bal studniówkowy wybrali się do Hotelu Margerita w Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Zabawę w uroczej, dwupoziomowej sali zorganizowali 9 lutego 2024 roku. Było wtedy 86 dni przed maturą, ale to wciąż jeszcze tysiące godzin, więc czas na oderwanie się od nauki, odpoczynek i wyśmienitą zabawę. 📢 Rolnicy protestują w Miechowie. Długi zator na drodze ekspresowej S7 Około godziny 15 rozpoczął się protest rolników w Miechowie. Według szacunków organizatora, w wydarzeniu bierze udział około trzystu ciągników. Poruszając się w trzech kolumnach powodują utrudnienia zarówno w rejonie starej siódemki jak i drogi ekspresowej S7. Problemy z poruszaniem są też na ulicach i obwodnicy miasta.

📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy. 📢 Kraków. "Heksagon" wielki hangar w Czyżynach w budowie. Ma być gotowy w tym roku Projekt „Heksagon” zakłada powstanie nowoczesnej hali ekspozycyjnej typu hangarowego z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Inwestycja ta nawiązuje do historycznych planów rozwoju lotniska i do dawnego Hangaru nr 5, zniszczonego przez Niemców wycofujących się z Krakowa w styczniu 1945 roku. Jej celem jest wzmocnienie infrastruktury muzeum i wyeksponowanie blisko 40 unikatowych statków powietrznych, w tym szybowców.

📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Kraków. Ulica Kocmyrzowska zamieniła się w wielki plac budowy. Kierowcy i piesi muszą sobie jakoś radzić Rozkopane pobocza, tymczasowe chodniki z betonowych płyt, zwężenia na ulicy i ciężki sprzęt na każdym kroku - tak dziś wygląda ulica Kocmyrzowska na Wzgórza Krzesławickich. Cztery miesiące temu rozpoczęła się przebudowa wylotówki na Proszowice. Kocmyrzowska przebudowywana jest w cieniu większej inwestycji - budowy trasy S7 na odcinku Widoma Kraków oraz mającej się z nią połączyć Północnej Obwodnicy Krakowa.

📢 Biała kuchnia z drewnem – zobacz najlepsze inspiracje. Najmodniejszy duet na 2024 rok. Zrób wyjątkowy projekt kuchni – wybierz biel i drewno Biała kuchnia z drewnem już od kilku sezonów jest na topie i nie wychodzi z mody. Ten ponadczasowy duet świetnie się sprawdza zarówno w kuchniach nowoczesnych, jak i urządzonych w klasycznym stylu. Białe fronty kuchenne i drewniany dekor na ścianie, blacie czy w formie akcesoriów, to sprawdzony sposób na elegancką i spójną aranżację, która długo nie wyjdzie z mody. Sprawdź, jak pięknie można łączyć drewno z białymi frontami. Koniecznie zobacz te wyjątkowe projekty kuchni!

📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna.

📢 Pogrzeb prof. Józefa Dudy, byłego burmistrza Wieliczki. Żegnała go rodzina, koledzy z samorządu i uczelni. "Bardziej gospodarz niż polityk" Zmarły, były burmistrz Wieliczki, prof. Józef Duda, Honorowy Obywatel Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka, spoczął na cmentarzu parafialnym w Koźmicach Wielkich. Został pochowany w sobotę, 3 lutego 2024 roku, w miejscowości, w której mieszkał z żoną Jadwigą Dudą, z rodziną od ponad 40 lat. Józef Duda miał 68 lat. Zmarł w środę, 31 stycznia 2024 roku po wyniszczającej, nowotworowej chorobie. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom.

