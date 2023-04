Prasówka 14.04.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek"”?

Prasówka 14.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska. Klimatyczny apartament aktorki w stolicy. Zajrzyj do domu Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka Magdalena Boczarska to popularna aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Lubiana polska gwiazda jest też od niedawna ambasadorką znanej marki biżuterii. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Magdy Boczarskiej, w którym mieszka wraz z partnerem i synkiem. Koniecznie zobacz dwupoziomowe mieszkanie aktorki.

📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas?

Prasówka 14.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Północ Krakowa się zmienia. Estakady, kładki, tunel. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej postępuje. Nowe zdjęcia Wiosenna pogoda sprzyja budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Roboty drogowe zbliżają się do końca, ale wciąż trzeba się liczyć na związane z nimi utrudnienia. Tak będzie też w najbliższy weekend w rejonie ul. Pachońskiego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac związanych z inwestycją, w ramach której powstaje m.in. tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Zderzenie radiowozu z samochodem dostawczym Na drodze krajowej nr 7 Kraków - Warszawa doszło do zderzenie nieoznakowanego radiowozu i samochodu dostawczego. Zdarzenia miało miejsce w czwartek, 13 kwietnia po południu. Z pierwszych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Nowy sezon [13.04.2023] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Przyciemnianie stadionu Wisły. Kolorystyką piłkarski obiekt dopasowuje się do sąsiednich apartamentowców ZDJĘCIA Pogoda sprzyja intensywnym pracom związanym z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wygląd zmieniają elewacje obiektu. Pokrywają je głównie ciemne płyty i przeszklenia, ale są też jasne elementy błyszczące w słońcu. Tą kolorystyką piłkarska arena zaczyna dopasowywać się do wzniesionych tuż przy samych Błoniach budynków hotelowo-apartamentowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda obecnie zabudowa w tej części Krakowa. 📢 Produkty wycofane ze sklepów przez GIS. Kiełki, przyprawy, kosmetyki dla dzieci i popcorn. Oddaj je do sklepu! AKTUALNA LISTA KWIECIEŃ 2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz ze Stalą Rzeszów Dobrze wygląda sytuacja kadrowa Wisły Kraków przed meczem ze Stalą Rzeszów, który zaplanowany jest na stadionie przy ul. Reymonta na piątek na godz. 20.30. W zespole „Białej Gwiazdy” nikt nie pauzuje za kartki, nie ma też nowych urazów podstawowych ostatnio zawodników. Można zatem zaprezentować przypuszczalny skład Wisły na to spotkanie. 📢 Glewiec. Młodzi mistrzowie kierownicy w rowerowym miasteczku Uczniowie szkół podstawowych w Koniuszy i Glewcu zostali drużynowymi zwycięzcami powiatowych eliminacji turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Na nowych rowerach wyjechali natomiast z imprezy Aleksandra Zuwała z SP w Koszycach i Szymon Konopka z SP 1 w Proszowicach, najlepsi w klasyfikacji indywidualnej. 📢 Strażackie wozy bojowe trafiły do Ukrainy. Druhowie z gminy Liszki przekazali je w darze do obwodów sumskiego i lwowskiego Dwa pojazdy strażackie z OSP Liszki i OSP Rączna zakończyły służbę w tych jednostkach i zostały oddane strażakom z Ukrainy. Wraz z samochodami druhowie z podkrakowskiej gminy Liszki przekazali komplety specjalnych ubrań, hełmów, butów, agregat prądotwórczy, gaśnice i podręczy sprzęt.

📢 Tak wyglądało Zakopane i Krupówki 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe archiwalne zdjęcia z lat 90. [13.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te leki zostały wycofane z aptek. Mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! Nowa lista 13.04.2023 Popularny lek na przeziębienie, zastrzyki stosowane przez chorych na reumatoidalne stawów, czy też płyn do dezynfekcji ran, który każdy z nas ma w swoim domu - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 14.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Śmierć dziecka w krakowskim szpitalu. Ginekolog przyznał się do winy. Teraz ma zapłacić rodzicom ponad 160 tysięcy złotych Krakowski sąd skazał lekarza ze Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata próby. Sprawa dotyczyła śmierci nienarodzonego dziecka. Przed sądem zakończyła się bardzo szybko, bo ginekolog przyznał się do winy, potwierdzając, że dopuścił się zaniedbań. W sprawach o błąd medyczny to rzadko spotykana sytuacja. Z reguły tego typu postępowania sądowe ciągną się wiele lat.

📢 Koszt wizyty u dentysty może przyprawić o zawrót głowy. Sprawdziliśmy, ile za usługi stomatologiczne trzeba zapłacić w Krakowie [13.04.2023] Zwykła plomba 350 zł, leczenie kanałowe 1200 zł. Ceny w gabinetach stomatologicznych pod Wawelem wręcz szokują. Usługi dentystyczne wzrosły w ostatnim czasie nawet o sto procent. Ze względu na długi czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ, mimo galopujących cen, większość z nas i tak korzysta z prywatnych usług dentystów. Sprawdziliśmy, jak wyglądają cenniki w krakowskich gabinetach. 📢 Kwiaty jak z dawnych lat możesz mieć w ogrodzie. Co posadzić, żeby się poczuć jak w ogrodzie u babci? Kwiaty ogrodowe z PRL-u i nie tylko Ogrody, które pamiętamy z dzieciństwa są pełne kwiatów, zapachów i kolorów. I rzeczywiście, kiedyś ogródek pełen kwiatów był niemal obowiązkowy przed domem. Przypominamy kwiaty ogrodowe, które były popularne w czasach PRL-u (a często i wcześniej) i radzimy, jak je uprawiać. Bo taki sielski, kwiatowy ogródek możemy mieć i teraz. Sprawdźcie, co posadzić, by mieć ogród jak z sprzed lat.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Radomiakiem W ramach 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w sobotę o godz. 15 z Radomiakiem. Na jaki skład zdecyduje sie trener Jacek Zileiński?

Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nowy Wiśnicz. Śmierć aresztanta w więzieniu, dzień wcześniej 44-latek nie mógł chodzić i błagał o karetkę. Sprawę bada prokuratura Prokuratura Rejonowa w Bochni prowadzi śledztwo w sprawie śmierci aresztanta w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu. 44-letni mężczyzna został znaleziony martwy w celi, a wcześniej uskarżał się na dolegliwości zdrowotne. Dzień wcześniej na widzenie z obrońcą został przyniesiony, bo nie był już w stanie chodzić.

📢 Kultowe potrawy z barów mlecznych. Idealne przepisy na dania z barów mlecznych Przepisy na kultowe potrawy z barów mlecznych! Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie był w barze mlecznym. Powiedzenie „kto zamawiał ruskie” przeszło już do klasyki. A pamiętacie scenę z baru mlecznego w kultowym filmie Barei „Miś? Mężczyzna, w dość obskurnym barze, chciał zamówić puree ze smalcem. Niestety, było tylko puree z dżemem... Na stołach królowała też kasza gryczana. Dziś zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. I chociaż w jednych barach karmili dobrze, w innych nieco gorzej, klasyki barów mlecznych, jak pasta jajeczna czy leniwe nigdy się nie znudzą. A przygotowane w domu, mogą być prawdziwą ucztą dla podniebienia. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy! 📢 Brama w Gorce będzie wielką turystyczną atrakcją. Nowe centrum edukacyjno-przyrodnicze otwarte na majówkę? Tak teraz wygląda - zdjęcia Najprawdopodobniej na majówkę otwarta zostanie Brama w Gorce – najnowsza atrakcja przyrodniczo-edukacyjna na Podtatrzu. - Jesteśmy na finiszu naszych prac. Jeśli nie uda się na majówkę, to na pewno w maju będziemy już otwarci – zapewnia Marcin Kolasa, prezes spółki budującej nową atrakcję.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 13 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 13.04.23 Horoskop dzienny na czwartek 13 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych slajdach są przepisy. Wybierz coś dla siebie!

📢 Kraków. Znów niespodzianka. Odkrycia archeologiczne w parku przy Karmelickiej! Czy opóźnią inwestycję? To zmora inwestycji w Krakowie, ale takie mamy miasto. W powstającym parku przy ul. Karmelickiej podczas wykonywanych prac natrafiono na dawne zabudowania od strony ulicy Dolnych Młynów. Sprawa zostanie zgłoszona do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który podejmie decyzje o dalszych pracach w tym rejonie oraz o ewentualnych badaniach archeologicznych. "Możliwe ewentualne opóźnienia w dalszych pracach" - dodaje Zarząd Zieleni Miejskiej. A park im. Wisławy Szymborskiej miał zostać otwarty w 100 rocznicę urodzin noblistki. Co teraz? 📢 Proszowice. Nie żyje sześciolatek. Prokuratura wszczęła śledztwo Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Nowej Huty wszczęła w śledztwo w sprawie śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek w szpitalu w Proszowicach. Śledczy badają, czy do śmierci chłopca mógł przyczynić się błąd w sztuce lekarskiej. Jak dotąd nikomu nie zostały postawione zarzuty.

📢 Wisła Kraków - Stal Rzeszów. Gdzie obejrzeć mecz? O której transmisja w telewizji? Relacja na żywo wynik 13.04 2023 Wisła Kraków - Stal Rzeszów. O której godzinie mecz Wisły ze Stalą w Krakowie? Kiedy można obejrzeć spotkanie na żywo w telewizji? Już w najbliższy weekend kolejny występ piłkarzy "Białej Gwiazdy". Awans do ekstraklasy po porażce w Niepołomicach nieco się oddalił, ale wciąż jest w zasięgu możliwości krakowian, którzy odgrażają się, że już w meczu ze Stalą wrócą na zwycięską ścieżkę. Liczba miejsc na trybunach stadionu przy Reymonta jest ograniczona, dlatego sprawdź kiedy i gdzie obejrzeć transmisję meczu Wisła - Stal. 📢 Trzeci pas obwodnicy Krakowa. Rozbudowa będzie między węzłami Modlnica i Modlniczka. Jest umowa na wykonanie dokumentacji Ruszają przygotowania do rozbudowy - o trzeci pas - obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka (w ciągu drogi krajowej nr 94). Umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja zakłada opracowanie warunków poszerzenia 2,5 km odcinka dwujezdniowej drogi do trzech pasów i dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej.

📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 13.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków na pięknych zdjęciach z Instagrama. Twoim przewodnikiem jest #Krakow Kraków powala swoją wyjątkowością. Miasto można podziwiać bez końca, trudno się nim nasycić nawet wtedy, gdy się tu mieszka na co dzień. Dla tych, którzy pochłonięci codziennymi obowiązkami nie mają czasu zatrzymać się i chłonąć otaczającą ich rzeczywistość oraz dla wszystkich, którzy marzą o przyjeździe pod Wawel proponujemy odwiedzenie niezwykłych miejsc w Krakowie na pięknych zdjęciach, zamieszczonych przez zawodowych fotoreporterów i zwykłych turystów w mediach społecznościowych. Naszym przewodnikiem jest #Krakow.

📢 Akcja policji na Oleandrach. Trwa przejmowanie eksponatów od "legionistów" Krystiana Waksmundzkiego Po blisko trzech latach od zakazu działalności, jaki wobec Muzeum Czynu Niepodległościowego mieszczącego się w Domu im. Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach wydał minister kultury i dziedzictwa narodowego, pamiątki związane z walkami Polaków o niepodległość mają trafić w depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie. Zgodnie z postanowieniem sądu, również sam budynek powinien trafić w ręce miasta. Czy tak się stanie? Samo przejęcie eksponatów odbywające się pod eskortą policji przypominało film sensacyjny. - Prawo jest prawem i wszyscy musimy go przestrzegać. Mam nadzieję, że wreszcie ten długoletni okres sporu i problemów zakończy się dla dobra pamięci historycznej – powiedział Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 14 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku: byk, rak, baran. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 14.04.23 Horoskop dzienny na piątek 14 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 15 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 16 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 16 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 13.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście! 📢 Kraków. Mężczyzna podpalił się przed konsulatem Ukrainy. Walczy o życie w szpitalu Przed ukraińskim konsulatem w Krakowie podpalił się mężczyzna w wieku 63 lat, Ukrainiec. Policjantom, którzy na co dzień pilnują bezpieczeństwa pod placówką dyplomatyczną, udało się go ugasić. Poparzony, ale przytomny Ukrainiec został zabrany do szpitala. Trwa walka o jego życie. Po południu zakończyła się jego operacja. Jak informuje szpital stan pacjenta jest nadal krytyczny. Sprawą podpalenia się mężczyzny zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Archiwalne zdjęcia 13.04.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 13.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Monte Carlo 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej ATP 1000 w Monte Carlo. 📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Sąsiedzka superakcja mieszkańców Skotnik dla pozbawionego domu bociana Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę.

📢 Sukienki plus size i inne wiosenne stylizacje dla puszystych pań. Ten krój noszą Magda Gessler, Joanna Liszowska i Dominika Gwit Sukienki plus size to idealny wybór na wiosnę dla pań o nieco krąglejszych kształtach. Polskie celebrytki pokochały i często noszą w szczególności jeden z krojów, który jest uniwersalny, sprawdzi się do różnych okryć wierzchnich i przy wielu typach sylwetki. Często ma go na sobie choćby Magda Gessler, a widywana jest w nim również Joanna Liszowska czy Dominika Gwit. Co to takiego?

📢 Kraków. Cieplej, cieplej i rozkręcają nam się drogowcy z remontami ulic Coraz więcej ulic jest łatanych przed Igrzyskami Europejskimi, aby wstydu przed międzynarodową ekipą kibiców nie było. W rejonie Wieczystej powstaje ważne, nowe połączenie drogowe dla obsługi powstałych tam osiedli. Na Siewnej ma zostać zlikwidowane wahadło, z kolei na Wielickiej przeprowadzone zostaną nocne prace.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 13.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 13.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Tu mieszka z żoną Martą i córeczkami Wybudował przepiękny dom w Szaflarach [13.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Można zarobić nawet 20 tysięcy złotych! Sprawdź oferty bardzo dobrze płatnej pracy w Krakowie i okolicach 13.04.2023 Dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 13.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo". 📢 Dziedzictwo odc. 10. Yusuf prawdopodobnie nie żyje. Streszczenie odcinka [14.04.23] Wszyscy szukają młodego Yusufa, który odjechał spod posesji w chłodziarce. Przerażona rodzina odnajduje kierowcę, który przekazuje im tragiczne wieści. A co się dzieje u Osmana? Już teraz przeczytaj streszczenie 10. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 14. Ukochany za granicą. Streszczenie odcinka [20.04.23] Seher coraz lepiej zaczyna dogadywać się z domownikami. Nawet Yaman jest zaskoczony. Tymczasem İkbal nadal knuje. Co wymyśli tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 14. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odc. 70, 71, 72, 73. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 13.04.23 Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

📢 Zakazany owoc odc. 200. Kolejny szantaż. Streszczenie odcinka [18.04.23] Okazuje się, że znajomość zawarta przez portal randkowy wcale nie jest taka dobra. Co się wydarzy? Kto niedługo będzie obchodził urodziny? Koniecznie przeczytaj streszczenie 200. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 13.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dr Maciej Korkuć: Stalin oczekiwał, że zorganizuje kontynent na modłę komunistyczną W czwartek, 13 kwietnia w Krakowie odbywają się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. O godz. 12.00 w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie zostanie odprawiona msza święta. Następnie zebrani udadzą się na plac im. o. Adama Studzińskiego, gdzie złożone zostaną kwiaty. O zbrodni katyńskiej, kłamstwie katyńskim i sowieckiej propagandzie, która trwa do dziś, rozmawiamy z dr. Maciejem Korkuciem, Naczelnikiem oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie.

📢 Śmierć Brytyjczyka w krakowskim klubie go-go. Prokuratura: "personel pozbawił go nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim życia" Na polecenie Prokuratury Krajowej Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało siedem osób, które miały działać w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej pieniądze od klientów nocnych klubów go-go. Wśród nich są kelnerki, tancerki, jak również kierowniczki takich lokali. Grozi im do 12 lat więzienia. Śledczy zastosowali wobec podejrzanych m.in. poręczenie majątkowe oraz dozór policji. Jednym z badanych wątków w sprawie była też śmierć 36-letniego Brytyjczyka, do której doszło w krakowskim klubie. Personel lokalu, jak przekazała nam Prokuratura Krajowa, pozbawił mężczyznę nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim życia.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami.

📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery. 📢 Najczęściej kradzione auta w Małopolsce. Grupy przestępcze w rozsypce, ale rokrocznie z ulic i posesji wciąż znikają setki samochodów W ubiegłym roku w województwie małopolskim łupem złodziei padło 159 samochodów. Najczęściej kradli auta marek: Audi, Fiat oraz Volkswagen. Policjanci zwracają jednak uwagę, że z roku na rok kradzieży w regionie jest coraz mniej, ponieważ funkcjonariuszom udało się rozbić lokalne grupy przestępcze. Kiedyś złodziejom, żeby wkraść się do auta, wystarczał łom. Teraz używają m.in. urządzeń, którymi zagłuszają sygnał pilota, służącego do zamykania drzwi samochodu. Policjant operacyjny z wydziału kryminalnego małopolskiej policji ujawnił nam też inne stosowane przez przestępców metody oraz przedstawił szereg rad, jak nie paść ich ofiarą. W galerii prezentujemy zestawienie najczęściej kradzionych aut w Małopolsce w 2022.

📢 Te seriale pamięta każdy. Oto, co oglądało się w latach 90. Zobacz najpopularniejsze z nich, które przed telewizorami gromadziły miliony Oto najpopularniejsze seriale minionego wieku. Przed ekranami telewizorów gromadziły i nadal gromadzą miliony widzów. Jakie są najpopularniejsze seriale lat 90-tych? Zobacz nasze zestawienie i wybierz się w sentymentalną podróż. Które z nich oglądałeś, a które są dla ciebie zaskoczeniem? "Rodzina Soprano", "Janosik", "Miodowe lata", "13 posterunek" czy "Miasteczko Twin Peaks". Który z tych seriali jest twoim ulubionym? Propozycje kilkudziesięciu seriali, które wciąż można oglądać w telewizji i na platformach streamingowych takich jak Netflix, HBO, Amazon, TVP czy SkyShowtime.

📢 Zbiórka na transport ciała Mariusza Sierakowskiego do Polski. Były piłkarz Hutnika zginął w wypadku w pracy We wtorek 11 kwietnia, podczas wykonywania pracy na budowie, śmiertelnemu wypadkowi uległ Mariusz Sierakowski - 29-letni krakowianin, były piłkarz Hutnika i kilku okolicznych klubów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Holandii. Rodzina i przyjaciele uruchomili zbiórkę w celu zebrania pieniędzy na transport ciała zmarłego do Krakowa. Pieniądze zostały zebrane błyskawicznie.

📢 Kraków wynajmuje lokale użytkowe i garaże. Kolejna aukcja. Można je obejrzeć w Dni Otwarte Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Można wybierać spośród prawie 40 ofert i lokalizacji, takich jak np. ponad 90 metrów kwadratowych na parterze zabytkowej kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 12, niespełna 20 mkw. przy Karmelickiej 34 albo 24 mkw. w sercu Kazimierza - przy placu Wolnica 8. Aukcja odbędzie się 28 kwietnia, a już w tym tygodniu można odwiedzić i obejrzeć wybrane z oferowanych przez miasto lokali. 📢 Ciężarówka wstrzymała ruch na zakopiance. Z samochodu spadł przewożony ładunek W środę, 12 kwietnia, został wstrzymany ruch na zakopiance w Mogilanach. Pojazdy utknęły na drodze, bo z samochodu ciężarowego spadł przewożony towar - ładunek rozsypał się na drodze na dwóch jezdniach. Zdarzenia miały miejsce na pasie drogi krajowej nr 7 w kierunku Myślenic.

📢 To najbarwniejsza i najbardziej zakręcona ulica w Krakowie. Te szyldy i sklepiki z Kazimierza przyciągają uwagę Murale, artystyczne malowidła, ciekawe witryny sklepów, pozostałości dawnego, historycznego Kazimierza, nietuzinkowe szyldy, kawiarnie, knajpy, galerie sztuki a nawet i... tawerna niczym na Tortudze. Dziwne zestawienie prawda? Wszystko to można zobaczyć na kolorowej i zakręconej ulicy Józefa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pierwsza Dama w Myślenicach. Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Dzienny Dom Senior+ Z wizytą u myślenickich seniorów pojawiła się małżonka prezydenta RP Andrzeja Dudy – Agata Kornhauser-Duda. O tym, że razem z Alvinem Gajadhurem, głównym inspektorem transportu drogowego odwiedziła Dzienny Dom Seniora+ w Myślenicach, informuje w mediach społecznościowych Urząd Miasta i Gminy Myślenice. Pierwsza Dama i szef GITD przyjechali, aby porozmawiać z seniorami o bezpiecznym poruszaniu się po mieście pieszo oraz samochodem.

📢 Bagry. Słońce i relaks nad modnym zalewem w Krakowie. Czekają piękne plaże, kąpielsko i sporty wodne SEZON 2023 Zalew Bagry to największy akwen wodny leżący w granicach Krakowa. W słoneczne dni to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych albo zwykłego leniuchowania na czystej plaży. Na dodatek łatwo tam dojechać z każdej części miasta, a wstęp na piękne plaże jest bezpłatny. To spory obszar, z którym możecie dobrze się zapoznać, oglądając przygotowaną przez nas galerię. 📢 Majątek Mariusza Pudzianowskiego. Ile zarabia najbogatszy w Polsce wojownik MMA? Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory mnóstwo walk w KSW i zaczął inwestować w kolejne firmy, podpisując również kilka lukratywnych kontraktów reklamowych i promocyjnych. To wszystko sprawia, że dziś jego majątek wyceniany jest na kwotę co najmniej ośmiokrotnie wyższą.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zamykają wjazd na zakopiankę. Droga powiatowa w Gaju bez przejazdu W czwartek, 13 kwietnia od godz. 7 rano zamknięta zostanie dla ruchu pojazdów droga powiatowa - ul. Zadziele w Gaj w gminie Mogilany. Nie będzie z niej wjazdu na zakopiankę. Utrudnienia te są związane z budową węzła na drodze krajowej nr 7.

Zamknięcie traktu powiatowego będzie na odcinku 150 metrów od skrzyżowania z zakopianką, ale to sprawia, że droga powiatowa będzie "ślepa".

📢 Dziedzictwo odc. 7, 8, 9, 10. Yaman ratuje Yusufa i Seher. Sprawdź, co wydarzy się w połowie marca! Przeczytaj streszczenia odcinków 12.04 powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo". 📢 AKACJOWA 38 odc. 66, 67, 68, 69. Trwają przygotowania do ślubu. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu Akacjowa 38 [12.04.23] German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38.

📢 Kraków. Nowe muzeum klocków LEGO na Zabłociu już gotowe. Wielka gratka dla fanów! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs pojawiło się na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Odbył się pokaz dla mediów. Muzeum otworzy się dla szerokiej publiczności 15 kwietnia. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek. 📢 Rzędowice. Świąteczna zagadka: kto prowadził po pijanemu? Podczas czterodniowej akcji „Wielkanoc 2023” policjanci ruchu drogowego ujawnili 37 naruszeń prawa. Doszło do kilkunastu kolizji, w których nikt nie doznał obrażeń. Jedno ze zdarzeń było efektem jazdy po pijanemu: kierowca opla wjechał w ogrodzenie posesji. 📢 Święto Rękawki w Krakowie kolejny raz zgromadziło tłumy. Średniowieczne zwyczaje Słowian na Kopcu Krakusa. Zobaczcie zdjęcia! Jak co roku, we wtorek po Wielkanocy, pod kopcem Krakusa można się przenieść w czasie i zobaczyć starcie dwóch wielkich armii, rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych zwyczajów Słowian, związanych z wiosennym świętem zmarłych, a także zobaczyć jak wyglądało życie w słowiańskiej osadzie. Krakowianie kolejny raz bardzo licznie biorą udział w tradycyjnym Święcie Rękawki, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Przybycie Słowian do kraju nad Wisłą”. Dla odważnych jest również możliwość odwiedzenia uroczyska, gdzie pokonane bóstwa zwodzą przybyłych. Odwiedzający mogą się także natknąć na słowiańskie stwory, które namawiają do osiedlenia się w nowej wiosce.

📢 Madera na majówkę i wakacje. Co warto zobaczyć i zrobić na wyspie wiecznej wiosny? Atrakcje, hotele, porady praktyczne Madera stale zyskuje na popularności wśród polskich turystów i trudno się dziwić: wiosenna pogoda przez cały rok, niezwykłe krajobrazy, wygodne hotele, mnóstwo możliwości aktywnego wypoczynku, dobre jedzenie i wino słynne na cały świat. Oferta aż podejrzanie atrakcyjna. Wyruszyliśmy na Maderę, by przekonać się na własne oczy, ile jest prawdy w pięknych historiach znajomych i internautów. W Wasze ręce oddajemy plon badań: relację z wyprawy i krótki przewodnik po Maderze. Co warto zobaczyć na atlantyckiej wyspie, jaką tam mają pogodę, co tam właściwie jest do roboty, jak naprawdę wyglądają hotele, co można zjeść i ile to wszystko kosztuje? Jednym słowem – czy warto zafundować sobie Maderę na wakacje? Odpowiedzi poniżej.

📢 Proszowice. Mieszkańcy modlili się za ofiary katastrofy smoleńskiej [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku społeczeństwo Proszowic nie pozostało obojętne. W intencji ofiar zostały w dniach po katastrofie odprawione dwie msze. Inicjatorami pierwszej były osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. Druga msza, odprawiona kilka dni później, miała już szerszy charakter. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 10 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 10 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dwa pożary domów w gminie Skawina. Ogień strawił cały dobytek. Rodziny straciły cały dobytek W Skawinie doszło do pożaru domu w samym środku świąt wielkanocnych. Trzyosobowa rodzina w tym dziecko uciekali nocą z płonącego domu. Pożar miał miejsce w niedzielę - płonął dom przy ul. Estery w Skawinie. To drugi bardzo poważny pożar w tej gminie w ciągu kilku dni. Poprzedni był kilka dni wcześniej w Woli Radziszowskiej, spłonął doszczętnie. Rodzina została bez dachu nad głową. Teraz sytuacja była taka sama, rodzina straciła dom, garaż z samochodami.

📢 Uroczystości Wielkiej Soboty w powiecie proszowickim W kościołach na terenie powiatu proszowickiego odbywają się uroczystości związane z obchodami Wielkiej Soboty. Przed południem w kościołach odbywało się święcenie pokarmów. Wierni modlili się przed urządzonymi w świątyniach grobami Jezusa, gdzie wartę trzymali strażacy z jednostek OSP. 📢 Proszowice. Wielkanocne święcenie pokarmów na archiwalnych fotografiach Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku. 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 6.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ oraz Dziennikiem Polskim już 1 kwietnia! Sprawdź arkusze z poprzednich lat Matura z chemii 2023. W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpią do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to już 8. edycja wspólnej akcji. Arkusz maturalny zostanie przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Na naszych stronach, jak co roku, znajdziecie arkusze z zadaniami, a następnie odpowiedzi. W ramach rozgrzewki przed sama maturą publikujemy arkusze z ubiegłych edycji.

📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak robią nas w konia sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań 9.02.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni! 📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

