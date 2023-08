Prasówka 14.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia”?

Prasówka 14.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Puszcza Niepołomice. Kibice na meczu z Legią. Było ich sporo, mieli powody do radości. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa. 5313 widzów - według oficjalnej frekwencji - obejrzało w niedzielę 13 sierpnia ten mecz na stadionie Cracovii. W tej liczbie była około 600-osobowa grupa kibiców Legii, ale gros stanowili sympatycy Puszczy oraz publiczność, która po prostu chciała zobaczyć ekstraklasowy mecz, z udziałem wicemistrza Polski. Kibice niepołomickiej drużyny solidnie dopingowali drużynę, a na koniec nagrodzili piłkarzy gromkimi brawami. Bo Puszcza Legii nie dała się pokonać, zremisowała 1:1. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa. Wicemistrz Polski nie dał rady beniaminkowi. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa 1:1 w meczu 4. kolejki ekstraklasy, rozegranym w niedzielę 13 sierpnia na stadionie Cracovii. Beniaminek sprawił niespodziankę, urywając punkt wicemistrzowi Polski. - Dziękujemy, dziękujemy! - skandowali po końcowym gwizdku kibice Puszczy, która w tym roku pisze niesamowitą historię.

📢 Wnioski po meczu Cracovii z Zagłębiem Lubin - Zaskoczenie! Cracovia ma za sobą trzy mecze w tym sezonie i 7 punktów na koncie. „Pasy” są w czołówce tabeli ekstraklasy. Co wiemy o drużynie po meczu z Zagłębiem Lubin? Wnioski prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 W Imbramowicach pod Olkuszem jak 160 lat temu. Zrekonstruowano bitwę z 15 sierpnia 1863 roku oraz obronę klasztoru przed Kozakami To była żywa lekcja historii. Przy Klasztorze Sióstr Norbertanek w Imbramowicach odbyła się rekonstrukcja Bitwy pod Imbramowicami z 15 sierpnia 1963 roku oraz Cudownego uratowania klasztoru przed Kozakami z kolejnego dnia.

📢 Ród Hallerów patronem ronda w podkrakowskim Rzozowie, sąsiadującym z Jurczycami, gdzie urodził się Błękitny Generał W gminie Skawina kultywowana jest jest pamięć o gen. Józefie Hallerze i jego rodzie. Błękitny generał urodził się w majątku w Jurczycach, gdzie ponad 20 lat temu lokalni patrioci założyli Towarzystwo Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Corocznie przygotowują różnego rodzaju spotkania związane z działalnością hallerczyków, m.in. w sierpniu, kiedy obchodzone są rocznice np. bitwy polsko-bolszewickiej, a także urodzin błękitnego generała. W tym roku przypada 150 rocznica jego przyjścia na świat (galeria).

📢 Gdzie nad wodę w Małopolsce? Najpiękniejsze i strzeżone kąpieliska województwa. Godziny otwarcia, adresy, warunki Na części kąpieliska w Małopolsce czuwają ratownicy. Na tych zorganizowanych kąpieliskach woda też badana jest przez sanepid. Dzięki temu jest tam bezpiecznie i wybierając się na plażowanie i kąpiele, lepiej właśnie tam jeździć. Najwięcej kąpielisk jest w okolicach Krakowa, mniej w okolicach Tarnowa i Sącza. Na tym tle wyróżnia się niewielka Trzebinia, gdzie są dwa bardzo atrakcyjne akweny. 📢 Powiat proszowicki. Dożynkowa ozdoba w ogniu. Interweniowała straż pożarna W niedzielę rano strażacy zostali wezwani do nietypowego pożaru. W Solczy (gmina Pałecznica) paliła się słomiana ozdoba dożynkowa. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 13.08.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 To nie Zakopane, a Krynica-Zdrój. Tłumy na "Sądeckich Krupówkach". Długi weekend należy do uzdrowiska i będzie rekordowy Krynica-Zdrój od lat jest na topie, ale coraz głośniej jest o urokliwej Muszynie, która z roku na rok ma więcej turystów. Jaki jest tego powód? To głównie konkurencyjne ceny względem Zakopanego oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Ten weekend należy do uzdrowisk. W Krynicy-Zdroju prawdziwe tłumy. 📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o furtce w przepisach Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 155. Zwierzanie się z problemów. Streszczenie odcinka [15.08.2023] Manuela ma lekki mętlik w głowie. Tymczasem Celia przygotowuje się do nowej terapii. A co zrobi Trini? Już teraz przeczytaj streszczenie 155. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec 13.08.2023 Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjne wycieczki! Jak do nich dotrzeć? [12.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Kliknijcie w galerię zdjęć!

📢 Plaża Dubaj nad Bałtykiem jak rajska wyspa na Melediwach lub Hawajach. Wchodzi w głąb morza na 180 metrów! HIT na wakacje 2023 [13.08] Wiedzieliście, że nad morzem bałtyckim znajduje się największa sztuczna plaża w Europie? To dopiero ciekawostka! Mowa o plaży Dubaj w Jarosławcu, która wygląda niczym rajska wyspa pośrodku oceanu. Masa piasku, ciepła woda i liczne atrakcje w okolicy. To idealne miejsce na wakacje nad morzem. Czy polski Dubaj może konkurować z pięknymi plażami na Melediwach? Kliknijcie w galerię, zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie. Jedno jest pewne. Ta plaża to ewenement w skali całej Europy!

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Tychach Słaby, a w pierwszej połowie wręcz koszmarnie słaby mecz zagrała Wisła Kraków w Tychach, gdzie zasłużenie przegrała z GKS-em 0:1. Wnioski, jakie płyną po tym spotkaniu dla „Białej Gwiazdy” są po prostu druzgocące. Ten zespół musi się otrząsnąć, bo z taką grą, z taką postawą jak w Tychach nie ma prawa nie tylko awansować bezpośrednio do ekstraklasy, ale nawet zająć miejsca dającego prawo gry w barażach. Wyliczmy jednak mankamenty, jakie miała Wisła w sobotnie popołudnie w Tychach.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz w Tychach To był bardzo słaby mecz Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” przegrała 0:1 w Tychach z GKS-em i była to porażka w pełni zasłużona, bo ekipa spod Wawelu była zespołem po prostu słabszym. Nie mogą też być po tym meczu wysokie oceny wiślaków. One nie mają prawa być nawet średnie…

📢 Rywalizacja sołectw na Dniach Krzeszowic. Lanie wody, szukanie klucza, wożenie piłek i rzucanie gazetami. Oj, działo się Piętnaście miejscowości gminy Krzeszowice wystartowało w Turnieju Sołectw i Osiedli, który rozpoczynał tegoroczne Dni Krzeszowic. Wioski tej gminy wystawiły do zabawy i rywalizacji swoje pięcioosobowe reprezentacje. A urzędnicy miejscy przygotowali dla nich zadania na trzy godziny rywalizacji. Było wlewanie wody do butelki gąbką, otwieranie kłódki kluczem, którego trzeba było poszukać w wiadrze z liśćmi, wożenie piłeczek w dziecięcych taczkach i wiele innych humorystycznych zadań. Zwycięzcą turniej zostało sołectwo Miękinia. 📢 III liga. Garbarnia Kraków idzie za ciosem, wygrała na stadionie Wisłoki Dębica W meczu 2. kolejki sezonu 2023-24 w III lidze piłkarskiej (grupa IV) Garbarnia Kraków w sobotę (12.08.2023) wygrała 3:1 na wyjeździe z Wisłoką Dębica. Biorąc pod uwagę Puchar Polski, to już trzecie zwycięstwo "Brązowych" w nowym sezonie.

📢 Wojsko Polskie pokazało swoją moc w Jordanowie. Hitem był czołg Leopard ZDJĘCIA "Silna Biało-Czerwona" – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywają się w naszym kraju obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W ich ramach przygotowano wiele wydarzeń, w tym pikniki wojskowe. Pierwszy z tych zaplanowanych w Małopolsce odbył się w sobotę w Jordanowie. Przyjazd żołnierzy i pokaz wojskowego sprzętu wzbudził ogromne zainteresowanie.

📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków na inaugurację sezonu rozbiła KS Chełmek W spotkaniu 1. kolejki w małopolskiej V lidze, grupa zachodnia Wieczysta II Kraków pokonała u siebie KS Chełmek. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania, rozegranego w sobotę 12 sierpnia 2023 r. na stadionie przy ul. Chałupnika. 📢 Upalny długi weekend przyciąga plażowiczów nad Bagry. Można się tam poczuć jak w chorwackim kurorcie ZDJĘCIA W sobotę (12 sierpnia) wielu krakowian wybrało się nad Zalew Bagry, gdzie można się opalać na piaszczystych plażach, kąpać pod okiem ratownika i korzystać ze sprzętu wodnego. Trzeba tylko mieć na uwadze, że są problemy z parkowaniem i lepiej skorzystać z komunikacji miejskiej.

📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu z Wiślanami. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków pierwszy mecz na swoim stadionie w sezonie 2023/2024 rozegrała z Wiślanami Jaśkowice. Zasady wejścia na stadion przy ul. Chałupnika w nowych rozgrywkach nie zmieniły się - wstęp wciąż jest darmowy. W sobotę 12 sierpnia, w samo południe, czas z piłką na Wieczystej spędziło niemal tysiąc osób. To nie był czas stracony, bo widowisko było zacięte, padło aż osiem goli, gospodarze wygrali 5:3. W temacie dopingu najwięcej do powiedzenia miała tym razem grupa chłopców, którzy w ostatnim kwadransie gorąco dopingowali Wiślan. Zobaczcie zdjęcia z trybun. 📢 W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Wiktora Zina Na budynku przy ul. Siennej 7 w Krakowie, gdzie znajdowała się pracownia prof. Wiktora Zina została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica. Inicjatorem powstania tablicy było Stowarzyszenie „Senior” i Rada Krakowskich Seniorów, a jej fundatorem rodzina profesora.

📢 Porządki wokół nowego przystanku Kraków Zabłocie. Duży teren czeka na zagospodarowanie Na Zabłociu w Krakowie oddano do użytku nowy przystanek kolejowy. Obiekt nie jest jeszcze w pełni wykończony. Na miejscu można zobaczyć, że wciąż trwają tam prace. Zagospodarowywane są także tereny wokół przystanku i sąsiadującego z nim tunelu dla pieszych. 📢 Najazd na Tatry. Morskie Oko oblężone. Na innych szlakach również spory ruch turystów Piękna pogoda i długi sierpniowy weekend zrobiły swoje. Mamy prawdziwe oblężenie tatrzańskich szlaków. Tłumy wędrują do Morskiego Oka, Doliny Kościeliskiej, czy Chochołowskiej. Oczywiście największy tłum jest na szlaku prowadzącym do Morskiego Oka. Już rano przed kasami ustawiała się długa kolejna chętnych by wejść na szlak. 📢 Dachowanie na autostradzie A4 pod Krakowem. To była niebezpieczna noc W sobotę, 12 sierpnia na autostradzie A4 doszło do dachowania samochodu osobowego w okolicy Brzoskwini i Chrosnej. Zdarzenie miało miejsce nocą. To była niebezpieczna noc, bo w ciągu kilku godzin doszło także do tragicznego wypadku pod Oświęcimiem i czołowego zderzenia samochodów w Skawinie.

📢 V liga, grupa zachodnia. Jedna bramka w meczu Spójnia Osiek - Orzeł Piaski Wielkie W meczu 1. kolejki nowego sezonu (2023-2024) grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada przegrała na swoim stadionie z Orłem Piaski Wielkie. Oto relacja i zdjęcia ze spotkania rozegranego w sobotę, 12 sierpnia 2023 r. 📢 Koloniści z Gdowa stworzyli miasto z bankiem, sklepami, zakładami usługowymi. Dzieci poznają zawody, uczą się przedsiębiorczości Ostatni tydzień uczestnicy półkolonii „Małe miasto Gdów” zapamiętają na długo. Niektórzy może na całe życie… Bo jeśli wybiorą jeden z zawodów, które poznali podczas pięciodniowego wypoczynku, połączonego z nauką, zabawa, której zakosztowali w hali sportowej, stanie się ich chlebem powszednim.

📢 Katastrofa minibusa w Austrii. Zginęła rodzina podróżująca autem na polskich numerach. Samochód spadł z mostu na polną drogę W sobotę doszło do tragedii na autostradzie North/Weinviertel (A5) w pobliżu Gaweinstal w Austrii. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Pierwsze informacje mówili, że byli to Polacy. Okazało się, że wypadek miała rodzina ukraińska podróżująca autem na polskich numerach. Jak doszło do wypadku?

📢 Postępuje budowa Trasy Wolbromskiej. Będą kolejne utrudnienia Trwa budowa Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnica Zielonek, która ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do stolicy Małopolski z gminy Zielonki. W związku z pracami kierowcy musza być przygotowani na kolejne utrudnienia w ruchu.

📢 Nocny wypadek w Skawinie. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe Na ul. Krakowskiej w Skawinie w nocy z piątku na sobotę (11 na 12 sierpnia) doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdy są mocno uszkodzone, ale szczęście mieli uczestnicy tego zdarzenia drogowego, bo nikt z nich nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze. 📢 Tragiczny wypadek w nocy pod Oświęcimiem. Na drodze w Harmężach zginęło trzech młodych mężczyzn. Zdjęcia Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu ustalają okoliczności w jakich doszło dzisiaj w nocy (11/12 sierpnia) do wypadku drogowego w Hamężach. Zginęło w nim trzech młodych mężczyzn. 📢 Takiego wyzwania w Krakowie jeszcze nie było. Na Dębnikach wykopią tunel dla aut, a nad nim wybudują kanał dla statków W Krakowie zaplanowano inwestycję, która ma być dużo większym wyzwaniem niż budowa tunelu pod Świną w Świnoujściu. W stolicy Małopolski najpierw ma powstać Trasa Pychowicka, która w dużej mierze ma przebiegać w tunelu, m.in. pod Wisłą. W przyszłości nad tą podziemną drogą ma zostać natomiast wybudowany Kanał Krakowski, który ma być dodatkowym szlakiem żeglownym omijającym zakole Wisły pod Wawelem.

📢 Pierogi na Małym Rynku w wielu kolorach i smakach. Można zjeść nawet kebabowe. Ceny są kosmiczne Na Małym Rynku w Krakowie rozpoczął się Festiwal Pierogów. Najczęściej sprzedawane są w cenie 4 zł za sztukę, ale są też promocje, takie jak 6 sztuk za 25 zł, czy 10 za 30 zł. Pierogi oferowane są w różnych smakach i kolorach. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie pierogi można zjeść i w jakich cenach. 📢 We wrześniu dojedziemy tramwajem do Górki Narodowej, ale nie do pętli Na ukończeniu jest budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Początkowo, po uruchomieniu nowej linii, od września pasażerowie nie będą mogli jednak dojeżdżać do pętli końcowej. Ostatni przystanek ma być przy ul. Banacha. 📢 Niezwykły widok. Bociany obsiadły całe osiedle domków pod Krakowem. Po sejmiku odpoczęły i odleciały do ciepłych krajów Niecodzienne zjawisko miało miejsc na osiedlu domków jednorodzinnych w Wielkiej Wsi. Niemal wszystkie budynki na osiedlu obsiadły bociany. Kilkadziesiąt ptaków wylądowało na dachach domów. Mieszkańcy i urzędnicy gminni zaczęli spekulować, że trzeba się przygotowywać do znacznie większego przyrostu naturalnego i rozbudowy szkoły. Tymczasem ptaki przygotowały się do jesiennej podróży do Afryki. Odpoczywały w podkrakowskiej wiosce.

📢 Proszowice. Do części pomieszczeń zawieszonej Ginekologii ma zostać przeniesiony Oddział Pulmonologiczny W proszowickim szpitalu zanosi się na dużą przeprowadzkę. W części pomieszczeń zawieszonego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków miałby zostać ulokowany Oddział Pulmonologiczny. Zdaniem ordynatora pulmonologii dr Wojciecha Skuchy, w nowym miejscu pacjenci cierpiący na choroby płuc będą mieli lepsze warunki leczenia, a personel lepsze warunki pracy. Dyrekcja szpitala zastrzega, że to na razie koncepcja, choć bardzo prawdopodobna.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend 12-13 sierpnia w powiecie proszowickim. Nie tylko dożynki! Kolejny weekend sierpnia oznacza moc wydarzeń w powiecie proszowicki. Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego weekendu z kategorii rozrywkowych będą dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Z kolei w sobotę coś dla siebie znajdą miłośnicy muzyki i stęsknieni za futbolem kibice z Nowego Brzeska. To jednak nie wszystko!

📢 Codzienne życie Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Tak mieszka słynna para seniorów. Ich ogród zachwyca! Zdjęcia [11.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Nowy odcinek trasy S7 z Krakowa do Warszawy zostanie otwarty w połowie września. Na to czekali kierowcy W połowie września 2023 roku ma zostać udostępniony do ruchu samochodowego nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Warszawy. Kierowcy będą mogli korzystać z przejazdu od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów w Bukowskiej Woli. 📢 Kraków przygotowuje zagospodarowanie Parku Grzegórzeckiego. Jest zgoda na budynek sztabowy. Na razie sprawy w swoje ręce wzięli mieszkańcy Utworzenie Parku Grzegórzeckiego to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego w 2020 roku. Mieszkańcy zniecierpliwieni tym, że inwestycja nie jest realizowana we własnym zakresie przynieśli tam ławki i kosze. Przedstawiciele miasta przekonują, że projekt jest przygotowywany i zielony teren zostanie zagospodarowany. 📢 Koszyce. Zwierzęta z minizoo Zagroda czekają na odwiedziny Jedną z propozycji na spędzenie wolnego czasu podczas wakacji może być wizyta w minizoo Zagroda w Koszycach. Placówka jest czynna codziennie. W niedziele, oprócz zwiedzania, można skorzystać z przejażdżki na kucyku.

📢 Kraków. Słynny Tomex zaczyna się zmieniać. Wjechał ciężki sprzęt. To koniec targowiska jakie znamy Koniec Tomexu jaki znamy. Słynne nowohuckie targowisko zaczyna się zmieniać. Na miejscu pojawiły się koparki i zabezpieczenia budowlane. Rozpoczęto też już pierwsze prace, a plac opustoszał. Według planów plac zostanie zabudowany przez halę handlową, gdzie najprawdopodobniej będzie działał market budowlany. Zobaczcie zdjęcia jak aktualnie wygląda to miejsce.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Grzybobranie 2023. Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Pożar domu w Skawinie. Na poddaszu płonącego budynku odkryto zwłoki Ogień w domu i martwa osoba znaleziona na ostatniej kondygnacji budynku jednorodzinnego. W Skawinie na ul. Bukowskiej w środę, 9 sierpnia około godz. 8 rano wybuchł pożar w domu jednorodzinnym. Dymy było widać z daleka. Paliło się na poddaszu budynku. Okazało się, że na drugim piętrze stanowiącym poddasze budynku znaleziono wisielca, osoba była już nieprzytomna. Mimo próby reanimacji nie udało się jej uratować.

📢 Miechów. Deszczowe powitanie Kadrówki. Nie wszyscy dotarli na Rynek Do Miechowa dotarli w poniedziałek uczestnicy 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Tym razem miasto przywitało ich deszczowo i chłodno. Choć ten chłód dotyczył tylko panującej temperatury, bo piechurzy zawsze mogą w Miechowie liczyć na gościnne przyjęcie. 📢 Pogrzeb Teresy Starmach. Była wiceprezydent Krakowa i działaczka Solidarności spoczęła na Salwatorze Na krakowskim Salwatorze odbyło się ostatnie pożegnanie Teresy Starmach, która zmarła w wieku 73 lat. W ostatniej drodze byłej radnej i wiceprezydent Krakowa, a także działaczce "Solidarności", towarzyszyli bliscy i znajomi. 📢 Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Będzie rekonstrukcja bitwy pod Krakowem. Przyjeżdżajcie zobaczyć jak walczyła mężna załoga Muszkiety, szable, lance szykują rekonstruktorzy z wielu grup historycznych. Przygotowują się do historycznego widowiska przypominającego 1655 rok i obronę Tenczyna, zamku w Rudnie. Bitwa Polaków ze Szwedami zostanie rozegrana przed bramami zamku i w jego murach oraz na dziedzińcu. W tym roku rozegra się 5 i 6 sierpnia, widowiska i pokazy weekendowe są planowane w dwa dni od godz. 11. Mamy zdjęcia z poprzednich rekonstrukcji.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Bagry. Słońce i relaks nad modnym zalewem w Krakowie. Czekają piękne plaże, kąpielsko i sporty wodne SEZON 2023 Zalew Bagry to największy akwen wodny leżący w granicach Krakowa. W słoneczne dni to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych albo zwykłego leniuchowania na czystej plaży. Na dodatek łatwo tam dojechać z każdej części miasta, a wstęp na piękne plaże jest bezpłatny. To spory obszar, z którym możecie dobrze się zapoznać, oglądając przygotowaną przez nas galerię.

📢 Piotrkowice Wielkie. Sztandar dla strażackich jubilatów. A zaczęło się od nieszczęścia Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotrkowic Wielkich (gmina Koniusza) obchodzili jubileusz 90-lecia założenia swojej jednostki. Były odznaczenia, życzenia, gratulacje, ale najważniejszym punktem obchodów było przekazania nowego sztandaru. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Kraków. Oto najpiękniejsze szopki AD 2022. Jury doceniło aktualne nawiązania Najpiękniejsze szopki wybrane. Spośród 142 zgłoszonych do konkursu pra, jury wyłoniło tegorocznych zwycięzców. Wśród ważnych aktualnych akcentów szczególnie doceniono nawiązania do solidarności Polski z Ukrainą. Od 5 grudnia do 27 lutego 2023 r. szopki będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory. Podczas ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu, krakowscy szopkarze od lat podtrzymujący tę tradycję, nagrodzeni zostali odznaczeniami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz odznaką "Honoris Gratia".

📢 Powiat krakowski. Witacze, czyli dowcipne ozdoby dożynkowe. Ludzie dekorują posesje i przydrożne tereny dla zabawy i śmiechu Dożynkowe postacie ze słomy i szmat, traktory ze słomianych bali, świnie z kostek sprasowanej słomy, dorodny koń z resztek siana i kogut z pozostałości po skoszeniu pszenicy, żyta i owsa. Takie ozdoby robią mieszkańcy wiosek, w których odbywają się dożynki. Te swoiste ozdoby to witacze. W ten sposób organizatorzy dożynek zapraszają gości do wspólnego świętowania. Zobaczcie, jaką fantazję mają rolnicy i gospodynie w podkrakowskich miejscowościach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Jerzmanowice. Podziwiali dożynkowe wieńce i częstowali pysznym chlebem. Diecezjalno-gminne święto plonów Na dożynki diecezjalno-gminne w Jerzmanowicach stawiło się 18 zespołów z wieńcami z kilku gmin powiatu krakowskiego i olkuskiego. Gospodynie przyniosły zachwycające kompozycje ze zbóż i wspaniałe potrawy.

📢 Bezpłatny ośrodek rekreacji z plażami pod Krakowem pełen ludzi. Dolina Raby się rozkręca! 24.07.2022 Dwie piaszczyste plaże, miasteczko rowerowe, boiska do gry w siatkówkę, park linowy, plenerowa siłownia, ścianki wspinaczkowe, możliwość pływanie kajakiem, łódką i rowerem wodnym, dwa place zabaw, park edukacyjny - takie m.in. atrakcje czekają na odwiedzających nowy Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” na granicy Kłaja i Targowiska. To pierwsze w powiecie wielickim gminne centrum wypoczynkowe. Nadrabska enklawa powstała z pomocą dotacji unijnej, co oznacza, że wstęp na teren obiektu, a także większość atrakcji są bezpłatne. 📢 Dawny Kraków na lotniczych fotografiach. Nie uwierzycie, że tak wyglądał Dzięki lotnikom z pułku lotniczego, którzy stacjonowali na lotnisku Rakowice-Czyżyny, możemy zobaczyć, jak wyglądał Kraków i jego okolice po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zdjęcia pochodzą z archiwum i zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, które znajduje się na terenie dawnego lotniska wojskowego i komunikacyjnego i jednocześnie pierwszego lotniska w niepodległej Polsce. Dzisiaj teren ten stanowi część dzielnicy Kraków-Czyżyny. Lotnicze fotografie ukazują także to, co bezpowrotnie zniknęło z krajobrazu Krakowa, jak np. Fort Pszorna w Czyżynach. Zobaczcie, jak bardzo zmieniło się miasto.

📢 Dolina Raby. Oto nowe miejsce wypoczynku w Małopolsce. Gmina Kłaj otwiera bezpłatny ośrodek rekreacyjny ZDJĘCIA „Dolina Raby” - tak nazwano centrum wypoczynkowe stworzone w dawnej nadrabskiej żwirowni w gminie Kłaj w powiecie wielickim. Gminny ośrodek rekreacyjno-sportowy - wybudowany za ponad 4 mln zł, z pomocą dotacji unijnej - zostanie otwarty w środę (15 czerwca) w samo południe. W tym dniu wszystkie atrakcje będą za darmo, a na co dzień – prawie wszystkie. 📢 Niepołomice zyskały plenerową Krainę Zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w regionie [ZDJĘCIA] Wyjątkowy plac zabaw – nawiązujący do Puszczy Niepołomickiej, Zamku Królewskiego i historii Niepołomic – otwarto w miejskim parku. Najmłodsi wraz z rodzicami testowali novum podczas obchodów Dnia Dziecka. 📢 Kraków świętuje. Duże zainteresowanie piknikiem wojskowym w ogrodach Muzeum Archeologicznego [ZDJĘCIA] W niedzielę, 15 sierpnia, obchodzone jest święto Wojska Polskiego. Tego dnia krakowianie licznie zjawili się na pikniku wojskowym w ogrodach Muzeum Archeologicznego. Potrwa do wieczora, a w programie przewidziano wiele atrakcji, w tym pokazy broni oraz pozostałego wyposażenia, jakim dysponują żołnierze polskiego wojska.

📢 Ludzie żywcem pożarci przez dzikie zwierzęta. Szokujące zdjęcia Historia zna przypadki ataków dzikich zwierząt na człowieka. Wiele z nich było nieuzasadnionych. Najgorsze jednak jest to, że podczas ataków, zwierzęta swoje ofiary pożerały żywcem. Ból ten ciężko porównać z jakimkolwiek innym. Zobacz, co spotkało tych nieszczęśników. Uwaga! Materiał tylko dla dorosłych. PRZEJDŹ DO GALERII 📢 Setna rocznica powrotu Błękitnej Armii do Polski. Jubileuszowe obchody w Jurczycach [ZDJĘCIA] W Jurczycach przez dwa dni w sobotę i niedzielę świętowano 100-lecie powrotu Błękitnej Armii generała Józefa Hallera do Polski. W tej niewielkiej wiosce pod Skawiną urodził się dowódca Błękitnej Armii i wciąż stoi tutaj dwór należący do rodziny Hellerów.

📢 Gorlice. Festiwal Kolorów trwa! Tłum na stadionie. Wszyscy z kolorowymi twarzami, włosami, ubraniami. I nikt się nie przejmuje praniem Na stadionie OSiR trwa Festiwal Kolorów. Jest naprawdę tłumnie. Wszyscy z kolorowymi twarzami, włosami, ubraniami. I nikt nie przejmuje się, że prania naprawdę będzie dużo. W końcu to ostatni dzień wakacji! 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

