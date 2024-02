Prasówka 15.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Środa Popielcowa w Krakowie. Tłumy wiernych na mszy w katedrze na Wawelu. Rozpoczyna się Wielki Post Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna liczący 40 dni - Wielki Post. Jak każdego roku w Katedrze na Wawelu zgromadziły się tłumy wiernych, by posypać głowę popiołem. Mszy świętej o godz. 16.30 przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Środa Popielcowa to dzień, który przypomina nam o przemijalności życia ziemskiego i oczekiwaniu na życie wieczne. Eucharystia zainicjowała również wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Krakowie.

📢 W Skawinie wykopano bombę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. Trwa ewakuacja mieszkańców Ul. Pachla, podczas prac budowlanych na prywatnej posesji operator koparki wydobył pocisk, prawdopodobnie to bomba lotnicza z czasów II Wojny Światowej. Pocisk ma wymiary 60 cm długości i średnicę ok. 20cm - informuje Patrol 998 Małopolska.

📢 Kraków. Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny! 📢 Ferie 2024. Tanie loty z Krakowa w lutym. Do tych miast polecisz do 350 zł! Małopolskie ferie trwają w najlepsze, co oznacza tylko jedno - pora wykorzystać wolny czas, by wybrać się na szybki city break. Luty to idealny okres na krótki zagraniczny wypad. Dużo wolnego czasu, tanie bilety lotnicze - czego chcieć więcej? Sprawdź, do jakich europejskich miast najlepiej polecieć z Krakowa za niewielkie pieniądze!

📢 Śledziki samorządowe rozdane. To podziękowania za rozwój, współpracę, promocję i pomoc. Podczas gali wójt Zielonek ogłosił ważną decyzję Doroczna gala Śledzik u Wójta tradycyjnie odbyła się w Zielonkach na zakończenie karnawału we wtorek, 13 lutego 2024 roku. To już 27. raz świętowano w ten sposób. Przy tej okazji rozdanych zostało kilkanaście nagród samorządowych. Nagroda jest przyznawana przez wójta osobom i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju gminy, współpracują z samorządem, wspierają go, promują i sprawiają, że gmina lepiej funkcjonuje, a mieszkańcom żyje się wygodniej. 📢 Jacek Majchrowski wbija kolejną szpilę. Komu tym razem? Surowy recenzent Prezydent Jacek Majchrowski pokusił się tym razem o ocenę poczynań Rafała Komarewicza. Przypomnijmy, wczoraj ogłosił on gotowość startu w wyborach na prezydenta Krakowa, choć w październiku został wybrany na posła na Sejm RP. Smaczku całej sprawie niech doda fakt, że były radny miejski dostał się do Rady Miasta z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków.

📢 Wielkie kolejki pod magistratem w Krakowie. Tłumy zjawiły się po walentynkowe budki dla ptaków Dzisiaj w samo południe przed krakowskim magistratem na pl. Wszystkich Świętych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wraz z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka zorganizowały walentynki po krakowsku, których symbolem jest budka lęgowa. Zjawiły się setki krakowian by odebrać za darmo budkę dla ptaków zrobioną z odpadów. To już piękna krakowska tradycja na walentynki. 📢 Najlepsza piłkarka w Małopolsce Anna Zapała: Gdy stawiałam na studia, to wiedziałam, że futbol będzie musiał zejść na dalszy plan [ROZMOWA] Anna Zapała po raz drugi z rzędu została Najlepszą Piłkarką w Małopolsce. 27-letnia reprezentantka Polski, kapitan drużyny KS Uniwersytet Jagielloński (dawniej AZS UJ Kraków) odebrała statuetkę podczas poniedziałkowej gali Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Pałacu Krzysztofory.

📢 Kraków. Na placu Matejki uczczono bohaterów z Armii Krajowej, w 82. rocznicę jej utworzenia W tym roku przypada 82. rocznica utworzenia Armii Krajowej. Na Placu Matejki w Krakowie odbyła się uroczystość upamiętniającą przekształcenie Związku Walki Zbrojonej w AK. Były przemowy, były salwy z karabinów. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyło się też podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego. Odczytany został też apel pamięci. 📢 Budowa siedmiu małopolskich obwodnic pod znakiem zapytania. Wiceminister infrastruktury mówi o ograniczonych środkach Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz podał w wątpliwość realizację Programu 100 obwodnic, ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone na ten cel w budżecie państwa. Na liście inwestycji drogowych jest aż siedem w województwie małopolskim. 📢 Nowy system zaczął w Krakowie wyłapywać kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Trzeba się liczyć z wysokimi mandatami Na skrzyżowaniu ulic ul. Nowohuckiej i al. Pokoju pojawiły się urządzenia typu CANARD, czyli system złożony z kamer, które wyłapują kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.

📢 Wypadek w Krakowie. Potrącenie rowerzysty na Rondzie Młyńskim. Występują utrudnienia! Niespokojny dzień na krakowskich drogach. Około godziny 10:00 na Rondzie Młyńskim w Krakowie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 10 szpitali w Małopolsce z największą liczbą porodów w 2023 roku. Liderem Centrum Medycznym Ujastek w Krakowie W ubiegłym roku w Małopolsce urodziło się o 3 tysiące mniej dzieci niż w roku 2022 roku. Najwięcej porodów odbyło się w krakowskich placówkach: w Centrum Medycznym Ujastek, a także w Szpitalu Uniwersyteckim. W dziesięciu najczęściej wybieranych przez przyszłe mamy porodówkach łącznie przyjęto aż 68 proc. wszystkich porodów. 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 14 do 19 lutego [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 14.02.24 Na przerwy w dostawach prądu muszą przygotować się w najbliższych dniach mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są przerwy w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu od środy 14 lutego do poniedziałku 19 lutego.

📢 Moje miasto. A mógł powstać tunel kolejowy pod centrum Krakowa Wsiadamy do pociągu na Dworcu Głównym, ale nie ma nawet czasu usiąść, bowiem za chwilę wysiadamy na podziemnym przystanku Grzegórzki. Wychodzimy na powierzchnię. Można przespacerować się nowymi Plantami ciągnącymi się od ulicy Lubicz w kierunku Wisły albo jedziemy dalej. 📢 Kraków. Przebudowa Mostu Kotlarskiego przez deweloperów? Nie tak miało to być, gmina została z tym sama Miało być tak: Gmina Kraków i dwóch deweloperów wspólnie zaprojektują nowy wyjazd na most Kotlarski i będą go współfinansować. A w zamian deweloperzy postawią swoje bloki w okolicy. Budynki jednego już stoją, a drugi rozpoczyna właśnie budowę (pisaliśmy o tym niedawno, chodzi o bloki przy ulicy Grzegórzeckiej i Żółkiewskiego, nieopodal ronda Grzegórzeckiego). Co z mostem? Projekt pozostaje na papierze, bo w sumie za nowy wjazd na most i planowane u zbiegu Podgórskiej, Gęsiej i Kotlarskiej podwójne rondo ma... zapłacić w całości gmina. Na co nie ma pieniędzy. Coś tu chyba poszło nie tak.

📢 Część słynnej Hali Targowej w Krakowie zmieni się w ogromny klub nocny? Trwa remont. Projekt budzi obawy mieszkańców Grzegórzek Hala Targowa na krakowskich Grzegórzkach to znane i lubiane miejsce. Zmienia się Kraków, zmienia się i Hala Targowa. Ostatnio prowadzone są intensywne prace budowlane w części zabytkowego budynku, od strony pasażu zachodniego. Co tam się szykuje? Mieszkańcy są pełni obaw, bo wiele wskazuje na to, że będzie tam klub nocny. 📢 Święto zakochanych, które wzbudza skrajne emocje. Najlepsze memy na walentynki 14 lutego 2024 14 lutego trzeba coś zrobić dla swojej drugiej połówki. Tak nas urządził ten świat. Problemem jest kupno prezentu, wymyślenie czegoś oryginalnego, a nawet sama próba nie pokłócenia się z ukochaną/ukochanym. Walentynki to też problem dla tych, którzy nie chcą obchodzić tego święta, ale straszy ich ono z ekranu telewizora, sklepowych witryn czy Facebooka. Internauci zebrali te wszystkie skrajne emocje w pokaźnym zasobie memów w internecie. Zobaczcie naszą galerię!

📢 Kraków. Rozpoczął się demontaż najsłynniejszych (nie)ruchomych schodów w mieście! Późnym wieczorem we wtorek, 13 lutego, rozpoczęły się prace demontażowe najsłynniejszych "ruchomych" schodów w Krakowie. Teren przygotowano pod prace już końcem stycznia, jednak dopiero teraz ruszyły. 📢 Gigantyczny tłok w krakowskich tramwajach MPK. Nowy rozkład i znów to samo! W związku z feriami zimowymi w Krakowie wprowadzono nowe rozkłady jazdy MPK. Wiele tramwajów i autobusów kursuje zdecydowanie rzadziej. Efekt? Łatwy do przewidzenia! 📢 Stacje narciarskie pod Krakowem liczą straty. Nie ma śniegu, narciarzy, zabawy. Większość tras zamkniętych, działają nieliczne szkółki Stacja nieczynna, drugi lub trzeci tydzień nie działamy, przerwa techniczna - wyciągi nieczynne - takie informacje słyszymy w stacjach narciarskich pod Krakowem tuż po rozpoczęciu ferii w Małopolsce. W tych miejscach, które zwykle zimą dawały szansę wyrwać się z miasta na kilka godzin i poszusować na stoku. Wysokie temperatury, deszcz i silny wiatr nie pozwalają od kilkunastu dni naśnieżyć stoków. Działa tylko część tras narciarskich w Sieprawiu i szkółka dla dzieci w Myślenicach.

📢 Prof. Jacek Majchrowski: "Jak działa »partycypacyjny model zarządzenia« przekonałem się na własnej skórze lata temu" Nie przestaje wrzeć na linii Jacek Majchrowski - Łukasz Gibała. Obecny prezydent miasta kolejny raz stanowczo komentuje poczynania radnego Łukasza Gibały, który gorącą kampanią wyborczą walczy o fotel prezydencki w stolicy Małopolski. Przez lata Łukasz Gibała nie szczędził słów krytyki prof. Majchrowskiemu. Od kilku dni wyraźnie widać, że role się odwracają. - Teraz ja usiądę w wygodnym fotelu recenzenta - zapowiedział w ubiegłym tygodniu prezydent Majchrowski. 📢 Kardiologia Szpitala im. Rydygiera w Krakowie już prawie po remoncie. 28 marca pacjenci i personel będą mogli korzystać z Oddziału Już niebawem z wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie będą mogli korzystać pacjenci i personel placówki. Prace remontowe zakończą się 28 marca br. - Modernizacja oddziałów placówki zapewni większy komfort pacjentom oraz podniesie efektywność leczenia. Przed nami jeszcze wiele inwestycji ważnych dla ochrony zdrowia mieszkańców regionu - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

📢 Zablokowana droga krajowa nr 94 Kraków - Olkusz. W Sąspowie zasłabł kierowca. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia Droga krajowa nr 94 w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia została zablokowana we wtorek, 13 lutego 2024 r. po południu. Jak się okazało u jednego z kierowców doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Portal Patrol998-Małopolska informował, że na miejsce zostali zadysponowani ratownicy z różnych służb w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. To sprawiło, że cala drogę trzeba było zamknąć, żeby wylądował śmigłowiec. Podczas akcji ratunkowej w rejonie zdarzenia występują duże utrudnienia w ruch drogowym.

📢 Będzie basen w Krzeszowicach. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Lada chwila zaczną się prace w terenie Basen kryty w Krzeszowicach - według planów gminy i wykonawcy inwestycji - będzie gotowy w drugiej połowie 2025 roku. Obiekt pływacko-sportowy z sześcioma torami oraz małym basenem rekreacyjnym i torami do nauki pływania jest w trakcie realizacji. Zakończyły się prace związane z przygotowaniem dokumentów. Właśnie starosta krakowski przekazał w gminie pozwolenie na budowę, co otwiera możliwości rozpoczęcia prac w terenie. 📢 Miechów. Komitety już zarejestrowane. Teraz czas na kompletowanie list kandydatów W poniedziałek minął termin rejestracji komitetów wyborczych, które zamierzają walczyć o mandaty podczas kwietniowych wyborów samorządowych. W powiecie miechowskim, poza komitetami o zasięgu ogólnokrajowym, krakowska Delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała 26 komitetów lokalnych.

📢 Proszowice. Komitety już zarejestrowane. Coraz mniej niewiadomych przed wyborami W poniedziałek minął termin rejestracji komitetów wyborczych, które zamierzają walczyć o mandaty podczas kwietniowych wyborów samorządowych. W powiecie proszowickim, poza komitetami o zasięgu ogólnokrajowym, krakowska Delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała 25 komitetów. 📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Skomplikowane drążenie tunelu. Powstaje podziemny labirynt Zakończył się siódmy miesiąc prac na budowie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W styczniu wykonawca inwestycji koncentrował się na budowie podziemnej stacji „Rondo Polsadu” oraz przebudowie kanału Sudołu Dominikańskiego. Budowa tunelu to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych tego projektu. Jednym z kluczowych aspektów jest wykorzystanie technologii BIM. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Proszowice. Radni chcą kursu do Czyżyn, ale przez Kocmyrzów Planowane uruchomienie linii autobusowej z Proszowic do Czyżyn wśród wielu osób nie wzbudza entuzjazmu. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach nie brakowało głosów, że linia jest bardzo potrzebna, ale powinna zostać poprowadzona przez Kocmyrzów. Burmistrz Grzegorz Cichy wyjaśniał z kolei, że w tej chwili jest to niemożliwe. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Bieg Walentynkowy w Krakowie 2024 dla zakochanych i szukających miłości. Zobaczcie zdjęcia Bieg Walentynkowy 2024 w Krakowie odbył się w niedzielę (11 lutego) już po raz ósmy. Zainteresowanie było duże, limit zgłoszeń - 1200 osób - został wyczerpany. To największa impreza tego typu w Polsce. Zobaczcie, co działo się na trasie. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum.

📢 Zderzenie autobusu MPK z samochodem osobowym pod Krakowem. Samochód osobowy przewrócił się i spadł na boku W Aleksandrowicach w gminie Zabierzów doszło do wypadku autobusu aglomeracyjnego MPK linii 258 z samochodem osobowym. Zderzenie pojazdów miało miejsce 10 lutego na ul. Radziwiłłów. W wyniku zdarzenia pojazd osobowy przewrócił się na bok, a w autobusie zostały wybite szyby.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę. 📢 Finał powiatowy zawodów MDP w Koniuszy. Zwycięskie drużyny z Ostrowa i Radziemic Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ostrowa i Radziemic zwyciężyły w sobotnim finale powiatowych zawodów MDP w Koniuszy. Obie będę reprezentować powiat proszowicki na zawodach wojewódzkich w Łapczycy. Wystąpią tam również zwycięzcy kategorii indywidualnej Marcel Włodarz z Pałecznicy i Jowita Sekunda z Ostrowa.

📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Rolnicy protestują w Miechowie. Długi zator na drodze ekspresowej S7 Około godziny 15 rozpoczął się protest rolników w Miechowie. Według szacunków organizatora, w wydarzeniu bierze udział około trzystu ciągników. Poruszając się w trzech kolumnach powodują utrudnienia zarówno w rejonie starej siódemki jak i drogi ekspresowej S7. Problemy z poruszaniem są też na ulicach i obwodnicy miasta.

📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy. 📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Studniówka Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Bal w dworze szlacheckim ze służbami mundurowymi Na 102 dni przed maturą uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale bawili się na studniówce. Swój pierwszy, wielki bal zorganizowali w czwartek, 25 stycznia 2024 roku w Szlacheckim Dworze w Sieciechowicach. Uczniowie trzech klas maturalnych skalskiej placówki zabawę zaczęli tradycyjnie od poloneza, a tuż po nim równie tradycyjnego w tej szkole "walca profesorskiego", potem były podziękowania i życzenia pomyślności na maturze i w życiu.

