Prasówka 15.04.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te produkty wycofano ze sklepów 15.04.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą wycofać towary z półek 15.04.2023”?

Prasówka 15.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te produkty wycofano ze sklepów 15.04.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą wycofać towary z półek 15.04.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 15.04.2023. Co wycofano ze sklepów po nakazie sanepidu? Spożycie wycofanych produktów grozi zakażeniem listeriozą i salmonellą. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 15.04.2023 Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Prasówka 15.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Góralskie królestwo Dawida i Marty Kubackich. W przepięknym domu w Szaflarach mieszkają z córeczkami [14.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków ma Skwer Motylem Jestem ku pamięci Ireny Jarockiej. Artystkę można powspominać w Prokocimiu Kolejny skwer w Krakowie przestał być bezimienny. W piątek nastąpiło uroczyste nadanie skwerowi przy ul. Nad Potokiem w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim nazwy "Motylem Jestem". Tym samym upamiętniona została Irena Jarocka, piosenkarka, której jeden z największych przebojów nosi taki właśnie tytuł. Na skwerze znajdziemy m.in. tabliczkę z informacjami o artystce, jej piosenkach i płytach.

📢 Dawid Kubacki przekazał dobrą wiadomość: jego żona Marta wyszła ze szpitala. "Cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów" Marta Kubacka, żona skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego opuściła szpital i wróciła do domu. Zawodnik informację o poprawie stanu zdrowia małżonki, która trafiła do Śląskiego Centrum Chorób Serca z powodu problemów kardiologicznych, przekazał przez media społecznościowe. 📢 Gülperi z serialu "Przysięga" skradła serce Emira. Zobacz, jak Gülperi wygląda na co dzień [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 14.04.2023 W serialu "Przysięga" oglądać możemy nową postać, a mianowicie Gülperi. W jej rolę wciela się aktorka tureckiego pochodzenia - Setenay Suer. Na swoim koncie ma już występ w kilku serialach oraz jednym filmie fabularnym. Co jeszcze o niej wiemy? Jak wygląda na co dzień?

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 14.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 14.04.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] 14.04.2023 Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Samolot spłoszył konie, konie uderzyły rolnika, rolnik zmarł. Niezwykły wypadek na proszowickim Rynku Środa 17 kwietnia 1929 roku była ciepłym, wiosennym dniem. Nic dziwnego, że na rynek w Proszowicach, na którym odbywał się cotygodniowy jarmark, przybyły tłumy sprzedających i kupujących. To właśnie w tym dniu i w tym miejscu miało miejsce wypadek równie tragiczny, co niezwykły.

📢 Kraków i budowa trasy S7. Zamknięcie fragmentu ul. Wąwozowej koło urzędu pracy w czwartek (20 kwietnia) ok. 9:00 ul. Wąwozowa zostanie zamknięta dla samochodów na odcinku od ul. Łowińskiego do Grodzkiego Urzędu Pracy. Piesi będą mieli nadal do dyspozycji przejście z ul. Łowińskiego do urzędu. Samochody będą mogły korzystać z objazdu ul. Łowińskiego, ul. Kocmyrzowską, ul. Wańkowicza i ul. PCK. Zamknięcie fragmentu ul. Wąwozowej jest konieczne, żeby przeprowadzić dalsze prace związane z budową wiaduktu tramwajowego, który będzie przebiegał nad drogą ekspresową. Taka organizacja ruchu potrwa do listopada 2023. 📢 Posprzątali brzegi Raby i okolice zamczyska. Śmieci szybko zapełniały kolejne worki Około trzysta osób, w tym uczniowie myślenickich szkół i seniorzy, włączyło się w piątkową akcję „Myślenice Czyste Miasto - Posprzątajmy swoje najbliższe otoczenie” będącą częścią wojewódzkiego projektu „Posprzątaj z nami Małopolskę!”. Worki z którymi ruszyli w najpopularniejsze miejsca odpoczynku, czyli nad Rabę i Uklejnę zapełniły się butelkami, puszkami, foliówkami, ale nie brakowało też większych gabarytowo śmieci takich jak krzesła, część sofy, drzwi od lodówki oraz opony. W sobotę podobna akcja odbędzie się w Sułkowicach.

📢 Kontrowersje wokół targów łowiectwa w Krakowie. Impreza Hunt Expo rozpoczęła się od protestu. Zdjęcia Targi Hunt Expo łączą 3 strefy: łowiecką, leśną, survivalu i outdooru. Potrwają od 14 do 16 kwietnia w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Towarzyszą im jednak kontrowersje. Przeciwnicy strzelania do zwierząt od jakiegoś czasu sprzeciwiają się imprezie i zachęcają do bojkotu. Protestowali pod wejściem i w środku, gdzie usiedli na małej scenie. Będą też protestować w sobotę. Wcześniej oburzali się, że miasto Kraków objęło patronatem imprezę. Prezydent Jacek Majchrowski z patronatu się wycofał.

📢 Tauron Liga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty przed sezonem 2023-2024 w ekstraklasie siatkarek Transfery w Tauron Lidze 2023. Sezon dobiega końca, są już pewne informacja o składach siatkarskich drużyn kobiet na nowe rozgrywki - 2023-2024. Poniżej zestawienie o zmianach kadrowych ((i "plotkach") w zespołach ekstraklasy siatkarek.

📢 Centrum Szarbii po przebudowie. Retencja w zbiorniku, rekreacja na placu Zakończyła się rewitalizacja centrum Szarbii. Wieś w gminie Koniusza zyskała zbiornik retencyjny, który ma stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a jego otoczenie służy celom rekreacyjnym. 📢 Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej postępuje, północ Krakowa się zmienia. Estakady, kładki, tunel. Nowe zdjęcia Wiosenna pogoda sprzyja budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Roboty drogowe zbliżają się do końca, ale wciąż trzeba się liczyć na związane z nimi utrudnienia. Tak będzie też w najbliższy weekend w rejonie ul. Pachońskiego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac związanych z inwestycją, w ramach której powstaje m.in. tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej. 📢 Brama w Gorce będzie wielką turystyczną atrakcją. Nowe centrum edukacyjno-przyrodnicze otwarte na majówkę? Tak teraz wygląda - zdjęcia 14.04 Najprawdopodobniej na majówkę otwarta zostanie Brama w Gorce – najnowsza atrakcja przyrodniczo-edukacyjna na Podtatrzu. - Jesteśmy na finiszu naszych prac. Jeśli nie uda się na majówkę, to na pewno w maju będziemy już otwarci – zapewnia Marcin Kolasa, prezes spółki budującej nową atrakcję.

📢 Przyciemnianie stadionu Wisły. Kolorystyką piłkarski obiekt dopasowuje się do sąsiednich apartamentowców ZDJĘCIA Pogoda sprzyja intensywnym pracom związanym z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wygląd zmieniają elewacje obiektu. Pokrywają je głównie ciemne płyty i przeszklenia, ale są też jasne elementy błyszczące w słońcu. Tą kolorystyką piłkarska arena zaczyna dopasowywać się do wzniesionych tuż przy samych Błoniach budynków hotelowo-apartamentowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda obecnie zabudowa w tej części Krakowa.

📢 Komunia w PRL-u miała inny wymiar. Składak był wymarzonym prezentem, a impreza odbywała się w domu. Zobaczcie zdjęcia z tamtych czasów Pierwsza komunia w PRL-u była nieco inna od tej współczesnej, bo inne były czasy. Żmudne przygotowania w salce katechetycznej, później oczekiwanie na ważny dzień, aż wreszcie przyjęcie sakramentu! A po wszystkim obiad, ale nie w restauracji, lecz w... domu. Pamiętacie, jak wówczas było? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Niezwykłe widowisko na ulicach Krzeszowic - "Parada Kapeluszy". Setki dzieci z cudami na głowach Krzeszowicka Szkoła Podstawowa nr 2 zafundowała mieszkańcom miasta niecodzienne widowisko, a swoim uczniom fantastyczną zabawę. Placówka zorganizowała "Paradę Kapeluszy", w której uczestniczyło około 400 uczniów, a z rodzicami uczestników parady było znacznie więcej. 📢 DK 94 w Przegini zablokowana. Wypadek na nitce w stronę Olkusza Wypadek w Przegini w pow. krakowskim na trasie z Krakowa do Olkusza. Droga obecnie (godz. 11.30) jest nieprzejezdna. Zderzyły się dwa pojazdy. 📢 Takiego protestu w Krakowie dawno nie było. Mieszkańcy chwycili za łopaty i grabie. "Pomóżcie nam obronić łąki nad Rudawą!" Najpierw utworzenie ścieżki rowerowej biegnącej tuż przy korycie rzeki Rudawy, a w kolejnych etapach budowa infrastruktury piknikowej na terenie dzikiej łąki. Mieszkańcy Krakowa mówią stanowcze "NIE" dla takiej inwestycji. 13 kwietnia chwycili za grabie oraz łopaty i wyrazili swój sprzeciw wobec planu miasta, który "niszczy" ten skrawek dzikiej przyrody. Podczas protestu byli obecni także radni miasta Krakowa. Mieszkańcy apelują do prezydenta Jacka Majchrowskiego - liczymy na to, że jako przedstawiciel władzy lokalnej, będzie Pan działał zgodnie z interesem mieszkańców miasta i ochroni to, co dla nas jest najcenniejsze.

📢 Kraków. W rejonie legendarnego osiedla Widok, obok Młynówki Królewskiej, wyrośnie ekskluzywny apartamentowiec. Wizualizacje Deweloper, który przebudowuje budynki po popularnym zagłębiu knajp przy ulicy Dolnych Młynów, planuje kolejną inwestycję w Krakowie, tym razem w Bronowicach, przy ulicy Lindego, obok legendarnego osiedla Widok. Budynek firmy Noho Investment ma mieć kilka kondygnacji i łączyć funkcje mieszkalne z usługowymi.

📢 Podhale. Takiego auta skarbówka jeszcze nie sprzedawała na licytacji! Tym razem wystawiają... porsche panamera Skarbówka w Małopolsce sprzedaje luksusowe samochody. Najpierw był bentley, a teraz porsche panamera GTS. Auto będzie można kupić na licytacji w Nowy Targu. 📢 Fryzury dla siwych włosów, które odmładzają. Włosy bez farbowania mogą być piękne. Zobacz cięcia, które odejmą Ci lat Wraca moda na wszystko, co naturalne, w tym na włosy bez farbowania. Siwe włosy mogą wyglądać atrakcyjnie, jeśli dobierzesz do nich odpowiednią fryzurę. Warto postawić na naturalność, zwłaszcza że ten kolor jest na topie. To żaden problem, a atut, którego nie dostrzega wiele pań. Które fryzury będą odpowiednie przy siwych włosach?

📢 Miechów. Włamał się do mieszkania przez balkon. Sąsiedzi wszystko widzieli 32-letni obywatel Gruzji, podejrzany o kradzież z włamaniem do mieszkania na terenie Miechowa, trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po dokonaniu przestępstwa dzięki czujności sąsiadów. Udało się odzyskać wszystkie skradzione przedmioty. 📢 Zaskakujące siekane kotlety z kurczaka. Sprawdź przepis na kotlety z wyjątkowym składnikiem. Prosty sposób dodaje im niebanalnego smaku Lubisz kotlety, ale szukasz czegoś oryginalnego? Mamy dla Ciebie ciekawy pomysł na obiad - siekane kotlety z kurczaka w cieście z nietypowym dodatkiem. Dzięki majonezowi potrawa jest smaczna i sycąca oraz bardzo łatwa w przygotowaniu. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis. Zobacz w galerii, jak krok po kroku zrobić siekane kotlety z kurczaka. Palce lizać! 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były cudne fryzury! 14.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Sąsiedzka superakcja mieszkańców Skotnik dla pozbawionego domu bociana Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Archiwalne zdjęcia 14.04.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 W Tatrach zima w pełni. Śniegu tyle, że nie da się wyjść z budynków. Zobaczcie te zdjęcia W Tatrach zima trzyma się mocno i nie chce odpuścić. W ostatnich dniach - jak informuje TOPR - przybyło ok. 20 cm świeżego śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży ok. 2 metrów śniegu. W niektórych miejscach nawianego śniegu jest jednak dużo więcej. Czasami przez śnieg nie da się wyjść z budynków na zewnątrz...

📢 W Nowym Targu powstanie południowa obwodnica. Ułatwi ona dojazd do Białki i Bukowiny Tatrzańskiej Do 2029 roku powstać ma południowa obwodnica Nowego Targu. Nowa droga poprowadzi od budowanego węzła nowej zakopianki i połączy się z drogą krajową nr 49 w kierunku Jurgowa i Słowacji. Nowa droga ułatwi przede wszystkim życie kierowcom jadącym w kierunku Białki i Bukowiny Tatrzańskiej.

📢 Groźne zderzenie pod Myślenicami. Dwa szybkie samochody w rowie "Zostaliśmy zaalarmowani przez System eCALL (automatyczny system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych montowany w nowych pojazdach) do miejscowego zagrożenia na drodze powiatowej. Po dotarciu na miejsce i szybkim rozpoznaniu okazało się, że była to groźnie wyglądająca kolizja dwóch samochodów" - podaje OSP Lipnik. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na czas prowadzonych działań ruch odbywał się wahadłowo. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 14.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 15 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 16 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 16 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 14. Ukochany za granicą. Streszczenie odcinka [20.04.23] Seher coraz lepiej zaczyna dogadywać się z domownikami. Nawet Yaman jest zaskoczony. Tymczasem İkbal nadal knuje. Co wymyśli tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 14. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 14.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 AKACJOWA 38 odc. 70, 71, 72, 73. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 14.04.23 Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38". 📢 Zakazany owoc odc. 199. Portal randkowy. Streszczenie odcinka [17.04.23] Nadir jest szantażowany przez Halita. Tymczasem Emir widzi się z Canerem. Kogo mu przedstawi? Przeczytaj streszczenie 199. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 200. Kolejny szantaż. Streszczenie odcinka [18.04.23] Okazuje się, że znajomość zawarta przez portal randkowy wcale nie jest taka dobra. Co się wydarzy? Kto niedługo będzie obchodził urodziny? Koniecznie przeczytaj streszczenie 200. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 14.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie! 📢 Tak wyglądało Zakopane i Krupówki 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe archiwalne zdjęcia z lat 90. [14.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 MEMY po porażce Lecha Poznań z Fiorentiną. To jest przepaść! Kibice śmieją się z wysokiej porażki "Kolejorza" Liga Konferencji. Nie tak to miało wyglądać! Tak najkrócej streścić przebieg i wynik pierwszego ćwierćfinałowego starcia Lecha Poznań w LKE. Mecz Lech - Fiorentina zakończył się wynikiem 1:4. Kibice po porażce mistrza Polski nie zostawili suchej nitki, tworząc masę MEMÓW. Oto najlepsze z nich! 📢 Jawornik. Potrącenie pieszego na zakopiance. Droga była zablokowana W czwartek (13 kwietnia) kwadrans po godz. 22 na zakopiance w Jaworniku doszło do potrącenie pieszego. Ranny został przetransportowany do szpitala. Przez blisko dwie godziny droga w kierunku Myślenic była zablokowana. Policja kierowała na objazd w Głogoczowie na drogę krajową nr 52 i dalej drogi wojewódzkie 956 i 955. Z tej ostatniej w Jaworniku (na wysokości żółtej kładki dla pieszych) można z powrotem wjechać na zakopiankę.

📢 Dobczyce. Warsztaty wycinanki żydowskiej. Można się jeszcze zapisać Kto ma ochotę poznać tajniki żydowskiej wycinanki i spróbować swoich sił w tej sztuce może przyjść na bezpłatne sobotnie warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach. Będą to już drugie takie zajęcia, pierwsze odbyły się w czwartek. Ich pomysłodawczynią i prowadzącą jest Elżbieta Polończyk-Moskal, autorka książki „Świece zgasiła wojna” i założycielka Komitetu Pamięci „Mykwa” w Dobczycach. 📢 Te 12 warzyw i owoców, zawiera najwięcej pestycydów. Na tzw. brudnej liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Sprawdź, na co uważać Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku?

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Zderzenie radiowozu z samochodem dostawczym Na drodze krajowej nr 7 Kraków - Warszawa doszło do zderzenie nieoznakowanego radiowozu i samochodu dostawczego. Zdarzenia miało miejsce w czwartek, 13 kwietnia po południu. Z pierwszych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Produkty wycofane ze sklepów przez GIS. Kiełki, przyprawy, kosmetyki dla dzieci i popcorn. Oddaj je do sklepu! AKTUALNA LISTA KWIECIEŃ 2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Ulgi zdrowotne. Co można odliczyć w PIT w 2023 roku? Podpowiadamy Jeszcze tylko przez kilkanaście dni można składać rozliczenia PIT. Obowiązek ten wiąże się także z pewnymi przywilejami. Niektórzy mogą skorzystać z ulg podatkowych, także tych związanych ze zdrowiem. Co ważne nie dotyczą one tylko osób chorych lub niepełnosprawnych, ale także np. krwiodawców. Warto więc wiedzieć, z jakich przywilejów możemy skorzystać - jeśli zapomnimy ich uwzględnić w formularzu PIT niestety, fiskus nam o tym nie przypomni.

📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz ze Stalą Rzeszów Dobrze wygląda sytuacja kadrowa Wisły Kraków przed meczem ze Stalą Rzeszów, który zaplanowany jest na stadionie przy ul. Reymonta na piątek na godz. 20.30. W zespole „Białej Gwiazdy” nikt nie pauzuje za kartki, nie ma też nowych urazów podstawowych ostatnio zawodników. Można zatem zaprezentować oficjalny skład Wisły na to spotkanie. 📢 Kraków. Dni otwarte w liceach. Kiedy się odbędą? Kalendarz spotkań w szkołach średnich Wraz z końcem marca, nieubłaganie zbliża się czas egzaminów i trudnych wyborów. Zarówno ósmoklasiści, jak i maturzyści muszą podjąć decyzję odnośnie swojej dalszej edukacji i przyszłości. Tym pierwszym z pomocą przychodzą krakowskie licea, organizując dla uczniów szkół podstawowych liczne eventy. Pierwsze dni otwarte w liceach odbędą się już w tym tygodniu. Zobaczcie kiedy i gdzie!

📢 Glewiec. Młodzi mistrzowie kierownicy w rowerowym miasteczku Uczniowie szkół podstawowych w Koniuszy i Glewcu zostali drużynowymi zwycięzcami powiatowych eliminacji turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Na nowych rowerach wyjechali natomiast z imprezy Aleksandra Zuwała z SP w Koszycach i Szymon Konopka z SP 1 w Proszowicach, najlepsi w klasyfikacji indywidualnej.

📢 Bohaterowie w uniformach krakowskiego MPK. Oni nie bali się ratować ludzkiego życia i zdrowia Pomagali w odnalezieniu zaginionych osób, zarówno starszych, jak i dzieci. Nie przejeżdżali obojętnie obok rannych i leżących na chodnikach, którymi nikt się nie zainteresował. Prowadzili resuscytację, ratując innym życie, a gdy trzeba było to bronili ratowników przed agresywnymi pacjentami. To działania tylko z ostatnich kilku miesięcy pracowników MPK SA w Krakowie. Ich godna naśladowania postawa została nagrodzona w czwartek, 13 kwietnia.

📢 Te leki zostały wycofane z aptek. Mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! Nowa lista 13.04.2023 Popularny lek na przeziębienie, zastrzyki stosowane przez chorych na reumatoidalne stawów, czy też płyn do dezynfekcji ran, który każdy z nas ma w swoim domu - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 14.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Koszt wizyty u dentysty może przyprawić o zawrót głowy. Sprawdziliśmy, ile za usługi stomatologiczne trzeba zapłacić w Krakowie [13.04.2023] Zwykła plomba 350 zł, leczenie kanałowe 1200 zł. Ceny w gabinetach stomatologicznych pod Wawelem wręcz szokują. Usługi dentystyczne wzrosły w ostatnim czasie nawet o sto procent. Ze względu na długi czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ, mimo galopujących cen, większość z nas i tak korzysta z prywatnych usług dentystów. Sprawdziliśmy, jak wyglądają cenniki w krakowskich gabinetach. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Stuttgart 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju na Bliskim Wschodzie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Stuttgarcie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie.

📢 Nowy Wiśnicz. Śmierć aresztanta w więzieniu, dzień wcześniej 44-latek nie mógł chodzić i błagał o karetkę. Sprawę bada prokuratura Prokuratura Rejonowa w Bochni prowadzi śledztwo w sprawie śmierci aresztanta w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu. 44-letni mężczyzna został znaleziony martwy w celi, a wcześniej uskarżał się na dolegliwości zdrowotne. Dzień wcześniej na widzenie z obrońcą został przyniesiony, bo nie był już w stanie chodzić.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 13 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 13.04.23 Horoskop dzienny na czwartek 13 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Proszowice. Nie żyje sześciolatek. Prokuratura wszczęła śledztwo Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Nowej Huty wszczęła w śledztwo w sprawie śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek w szpitalu w Proszowicach. Śledczy badają, czy do śmierci chłopca mógł przyczynić się błąd w sztuce lekarskiej. Jak dotąd nikomu nie zostały postawione zarzuty. 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 13.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 13.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Można zarobić nawet 20 tysięcy złotych! Sprawdź oferty bardzo dobrze płatnej pracy w Krakowie i okolicach 13.04.2023 Dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Nietypowy wypis ze szpitala w Krakowie. Gest lekarza podbija serca internautów W sieci pojawiło się zdjęcie wyjątkowego wypisu z jednego z krakowskich szpitali. Zawarte w nim informacje podbiły serca internautów. Lekarz rozpisał zalecenia medyczne i... zdecydował się pójść o krok dalej. Dokładnie odpowiedział kobiecie na jakże ważne pytanie: jak dotrzeć do Lusiny.

📢 Pierwsza Dama w Myślenicach. Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Dzienny Dom Senior+ Z wizytą u myślenickich seniorów pojawiła się małżonka prezydenta RP Andrzeja Dudy – Agata Kornhauser-Duda. O tym, że razem z Alvinem Gajadhurem, głównym inspektorem transportu drogowego odwiedziła Dzienny Dom Seniora+ w Myślenicach, informuje w mediach społecznościowych Urząd Miasta i Gminy Myślenice. Pierwsza Dama i szef GITD przyjechali, aby porozmawiać z seniorami o bezpiecznym poruszaniu się po mieście pieszo oraz samochodem.

📢 Zamykają wjazd na zakopiankę. Droga powiatowa w Gaju bez przejazdu W czwartek, 13 kwietnia od godz. 7 rano zamknięta zostanie dla ruchu pojazdów droga powiatowa - ul. Zadziele w Gaj w gminie Mogilany. Nie będzie z niej wjazdu na zakopiankę. Utrudnienia te są związane z budową węzła na drodze krajowej nr 7.

Zamknięcie traktu powiatowego będzie na odcinku 150 metrów od skrzyżowania z zakopianką, ale to sprawia, że droga powiatowa będzie "ślepa". 📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Bohaterowie z książek Wiedźmin jak żywi dzięki AI. Tak według sztucznej inteligencji powinny wyglądać postaci sagi. Gry i serial trafiły? Postanowiliśmy wykorzystać fenomen sztucznej inteligencji związanej z tworzeniem obrazów i sprawdziliśmy, jak według AI wyglądaliby bohaterowie z książek o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, gdyby istnieli w prawdziwym życiu. Jak prezentują się w kontekście gier i ekranizacji? Sprawdźcie sami.

📢 Dziedzictwo odc. 7, 8, 9, 10. Yaman ratuje Yusufa i Seher. Sprawdź, co wydarzy się w połowie marca! Przeczytaj streszczenia odcinków 12.04 powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 AKACJOWA 38 odc. 66, 67, 68, 69. Trwają przygotowania do ślubu. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu Akacjowa 38 [12.04.23] German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38. 📢 Kraków. Nowe muzeum klocków LEGO na Zabłociu już gotowe. Wielka gratka dla fanów! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs pojawiło się na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Odbył się pokaz dla mediów. Muzeum otworzy się dla szerokiej publiczności 15 kwietnia. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek. 📢 Proszowice. Mieszkańcy modlili się za ofiary katastrofy smoleńskiej [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku społeczeństwo Proszowic nie pozostało obojętne. W intencji ofiar zostały w dniach po katastrofie odprawione dwie msze. Inicjatorami pierwszej były osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. Druga msza, odprawiona kilka dni później, miała już szerszy charakter.

📢 Uroczystości Wielkiej Soboty w powiecie proszowickim W kościołach na terenie powiatu proszowickiego odbywają się uroczystości związane z obchodami Wielkiej Soboty. Przed południem w kościołach odbywało się święcenie pokarmów. Wierni modlili się przed urządzonymi w świątyniach grobami Jezusa, gdzie wartę trzymali strażacy z jednostek OSP.

📢 Proszowice. Wielkanocne święcenie pokarmów na archiwalnych fotografiach Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku. 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 6.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Proszowice. Przedszkolaki tańczyły i śpiewały dla seniorów Przedszkolaki z proszowickiej „dwójki” przed świętami postanowiły zrobić niespodziankę seniorom i odwiedziły uczestników Dziennego Domu Senior + oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Mali goście tańczyli i śpiewali piosenki o tematyce wiosennej i wielkanocnej. 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Maturzyści miechowskiego „Ekonomika” bawili się na studniówce w Gościńcu w Czuszowie Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół nr w Miechowie, czyli popularnego „Ekonomika” bawili się w sobotę na balu studniówkowym. Miejsce do zabawy wybrali bardzo prestiżowe: Gościniec w Czuszowie.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!