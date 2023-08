Prasówka 15.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Do Polski powróciły upały a wraz z nimi królowe parawaningu. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

W Kryspinowie nie ma szansy na kąpiel w Zalewie na Piaskach w najbliższych dniach. To jedno z najbardziej znanych kąpielisk zostało tymczasowo zamknięte przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Zakaz obowiązuje ze względu na wykrycie w wodzie bakterii typu coli. Taka sytuacja potrwa do odwołania. Plaża będzie czynna, ale wejście do wody niemożliwe.

Kibice Wisły Kraków mają pełne prawo być mocno rozczarowanymi po starcie drużyny w nowym sezonie I ligi. Po czterech kolejkach „Biała Gwiazda” ma raptem pięć punktów na koncie i do liderującego zespołu GKS-u Tychy traci już siedem punktów. Mimo kiepskiego startu i fatalnej gry w ostatnim meczu w Tychach, na razie nie zanosi się na to, żeby w klubie z ul. Reymonta podjęto jakieś ostrzejsze działania, choćby w sprawie sztabu z trenerem Radosławem Sobolewskim na czele. Oświadczenie w tej sprawie wydał prezes nawet Jarosław Królewski.

W poniedziałek w godzinach południowych doszło do wypadku w Przybysławicach (gmina Kozłów). Poparzonego mężczyznę przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Krynica-Zdrój od lat jest na topie, ale coraz głośniej jest o urokliwej Muszynie, która z roku na rok ma więcej turystów. Jaki jest tego powód? To głównie konkurencyjne ceny względem Zakopanego oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Ten weekend należy do uzdrowisk. W Krynicy-Zdroju prawdziwe tłumy.

Atmosfera między Yamanem a Seher jest napięta. Chwilę później dochodzi do awantury. Chodzi o młodego Yusufa. Co się stanie? Co zauważy Firat? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Dziedzictwa".

Ender i Caner martwią się o Sahikę. Nie wiedzą, co się z nią dzieje. Tymczasem kobieta jest nieprzytomna. Co się stało? Już teraz przeczytaj streszczenie 285. odcinka "Zakazanego owocu".

Nurgul kolejny raz ucieka się do nieetycznych zachowań. Tymczasem Hasan Ali dowiaduje się szokujących rzeczy. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 282. odcinka "Zakazanego owocu".

Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

W poniedziałek około godziny 11 w Podlesicach koło Charsznicy zapalił się kombajn zbożowy. Do zdarzenia doszło podczas wyładunku zboża. Pożar częściowo ugasił operator maszyny. Potem na miejscu zjawili się druhowie z Podlesic i Charsznicy oraz dwa zastępy z JRG w Miechowie. Kombajn po naprawie powinien się nadawać do użytku. Przyczyna pożaru nie została ustalona.

-Stop dla dorożek w największe upały! - apeluje Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt. Chociaż w związku z wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniem dotyczącym upału, temperaturą od 30°C wzwyż, od 13 do 16 sierpnia, w godz. 9.30–19.00, postój stały dorożek na Rynku Głównym, a także ich przejazd przez Rynek został przez miasto zakazany, KSOZ apeluje, że to zbyt mało, a zakaz należy rozszerzyć na teren całego miasta.

Beata Ścibakówna to szczupła kobieta, która ma świetną sylwetką. Może na siebie zakładać, co chce, a i tak będzie dobrze wyglądać. Ostatnio jej wybór padł na spódnicę midi, która wyjątkowo jest modna w tym sezonie. Ta kreacja ma jeszcze inną zaletę, a mianowicie to, że tuszuje niedoskonałości figury. Polecana jest szczególnie tym paniom, którym nie podobają się ich masywne uda i pupa.

Magdalena Kumorek to polska aktorka, której wróżono dużą karierę. Znana jest głównie dzięki rolom serialowym, ale ma ona również doświadczenie filmowe i teatralne. Mało kto wie, że jej drugą pasją jest śpiew – za co została wielokrotnie nagrodzona na przeróżnych konkursach. Z pewnością będziecie mogli sami ocenić jej talent, bo Magdalena Kumorek dołącza do ekipy „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Wyczekiwany długi weekend zbliża się wielkimi krokami. Wolne dni będą porą odpoczynku dla wielu krakowian, czemu sprzyjać z pewnością będzie słoneczna pogoda. Być może to już ostatni upalny weekend w tym roku, dlatego warto w pełni go wykorzystać. Z tej okazji, prezentujemy zestawienie najatrakcyjniejszych wydarzeń weekendowych w Krakowie. Zobaczcie sami, co będzie się działo.

Ani krakowska kuria, ani Kościół Narodowy w Polsce nie przejmą od Agencji Rozwoju Miasta Krakowa kościoła w dawnej dzielnicy Wesoła. - Posługę dla wiernych, także chorych i ich rodzin, będzie nadal zapewniać Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. My ze swojej strony zajmiemy się organizacją koncertów muzyki poważnej - poinformowali nas przedstawiciele gminnej spółki. Tymczasem już 18 sierpnia do budynku dawnego klasztoru wprowadzi się wielokrotnie nagradzana oraz prowadząca działalność edukacyjną Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. Wcześniej zadomowiła się tam już Capella Cracoviensis.

Minister koordynator służb specjalnych, szef MSWiA Mariusz Kamiński na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował o zidentyfikowaniu i zatrzymaniu dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Sytuacja ma związek z pojawiającymi się w różnych częściach miasta naklejkami, na których widniały napisy zachęcające do dołączenia do Grupy Wagnera.

Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

Zwolennicy dalszego użeglownienia Wisły przekonują, że rejsy turystyczne Oświęcimia do Krakowa to realne projekty. To nie byłaby żadna nowość. Statki, tramwaje wodne i galary pływały tu przed II wojną światową. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia archiwalne oraz współczesne z rejsów po Wiśle z Oświęcimia do Krakowa i dalej.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Horoskop dzienny na poniedziałek 14 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.