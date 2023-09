Prasówka 15.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do finału mistrzostw Europy! Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka gwiazda polskiej siatkówki!”?

Prasówka 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do finału mistrzostw Europy! Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka gwiazda polskiej siatkówki! Norbert Huber przebojem wdarł się do reprezentacji Polski. Jest jaśniejącą gwiazdą polskiej siatkówki! Potężne zagrywki, silne ataki i udane bloki. Na boisku jest nie do zatrzymania. Jego świetna gra poprowadziła Polaków do zwycięstwa nad Słowenią i finału Mistrzostw Europy! A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.09.23

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Monika Goździalska prywatnie. Tak żyje i mieszka gwiazda programu "Żony Warszawy". Dobrze czuje się w blasku fleszy i lubi odważne zdjęcia! Monika Goździalska wystąpiła w głośnym realityshow Polsatu - The Real Housewives. Żony Warszawy. Czym na co dzień zajmuje się słynna celebrytka i jaka jest prywatnie? To pewna siebie osoba, która lubi prowokować i jest – jak sama mówi – królową własnej bajki. Zobaczcie – tak żyje i mieszka gwiazda, binzeswoman i „żona warszawy".

Prasówka 15.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co za mecz Polska - Słowenia w ME siatkakrzy 2023! Wynik półfinału dzisiaj jest dla nas dobry, zagramy o złoto Mecz Polska - Słowenia dzisiaj (14.09) w półfinale ME siatkarzy 2023 dostarczył ogromnych emocji. Wynik tej rywalizacji to zwycięstwo Polaków, ale trzeba było o nie ostro walczyć. Nie zabrakło zwrotów akcji, kontrowersyjnych decyzji sędziów, kontuzji kluczowego gracza. W finale Biało-Czerwoni zmierzą się w sobotę ze zwycięzcą wieczornego meczu Włochy - Francja.

📢 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje 140-lecie. Gala, przemarsz i mnóstwo wspomnień II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie świętuje jubileusz 140-lecia szkoły. Po środowym Dniu wspomnień Absolwentów, w czwartek odbyło się m.in. ślubowanie uczniów klas pierwszych II LO, uroczysty przemarsz uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości na ul. Krupniczą do Audytorium Maximum UJ, a tam - gala jubileuszowa z koncertem "Sobieszczacy i Przyjaciele" z udziałem absolwentów. Na obchody złożyła się też m.in. sesja naukowa w auli liceum czy wystawa książek absolwentów przed biblioteką II LO. 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Podwyżki emerytur i rent dla seniorów już wkrótce. Oblicz teraz swoje świadczenia za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur? 📢 Poważny wypadek na A4. Autostrada całkowicie zablokowana. Lądował śmigłowiec Autostrada A4, kierunek Rzeszów. Na wysokości MOP Zakrzów doszło do poważnego wypadku drogowego, zderzenia dwócj pojazdów osobowych. Odbyła się reanimacja osób poszkodowanych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autostrada była zablokowana całkowicie. Występują bardzo duże utrudnienia. Potężny korek od Krakowa w kierunku Tarnowa.

📢 Nieznane oblicze dworu Jagiellonów. Takiej wystawy na Wawelu jeszcze nie było Ponad czterysta eksponatów sprowadzonych z kilkudziesięciu muzeów i bibliotek, m.in. z The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, The Bodleian Library w Oksfordzie, The British Library w Londynie, Luwru i Biblioteki Narodowej w Paryżu będzie prezentowało nieoczywistą panoramę kultury renesansu za panowania ostatnich Jagiellonów. Wystawa „Obraz Złotego Wieku” potrwa na Zamku Królewskim na Wawelu od 15 września do 14 grudnia tego roku. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Polska - Słowenia na żywo w ME siatkarzy 2023. Wynik półfinału mistrzostw Europy jest dzisiaj trudny do przewidzenia Mecz Polska - Słowenia w ME siatkarzy na żywo już dzisiaj, sprawdź wynik. To już półfinał siatkarskich mistrzostw Europy, 2023 zwycięstwo w czwartkowym (14 września) spotkaniu zagwarantuje medal (przynajmniej srebrny) i prawo gry w wielkim finale. Dzisiaj spotkają się drużyny, spośród których trudno wskazać faworyta. Gdzie oglądać mecz Polska - Słowenia? Będzie transmisja i stream online w internecie. Początek o godz. 18:00.

📢 Banery wyborcze zagrażają bezpieczeństwu na drogach wojewódzkich Pracownicy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach na terenie powiatu proszowickiego i sąsiednich usunęli w czwartek kilkadziesiąt nielegalnie umieszczonych banerów i plakatów wyborczych. Banery były umieszczone w pasach dróg wojewódzkich i ograniczały widoczność, a tym samym zagrażały bezpieczeństwu użytkowników dróg. O sprawie została poinformowana policja.

📢 To najbardziej przyjazne rasy psów. Idealnie nadają się do mieszkania w bloku! TOP 10 ras psów, które są piękne i mało kłopotliwe 14.09.2023 Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 14.09 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja z sezonu 2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Foxy eye to makijaż oka dla dojrzałych kobiet. Zapomnij o opadającej powiece – ten make-up ukryje ten problem Opadająca powieka to problem wielu kobiet, który można ukryć odpowiednim makijażem. Sprawdź, jak się malować i jednocześnie się odmłodzić. Z pomocą przychodzi foxy eye make-up. Podpowiadamy, jak krok po kroku go wykonać.

📢 Kraków. Nowy park w Bronowicach jest już prawie gotowy. Pod koniec roku mieszkańcy już będą mogli z niego skorzystać Jak deklaruje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: - Pod koniec tego roku Dzielnica VI Bronowice zyska nowe miejsce zielonej rekreacji. Miejsce idealne na spacer – urokliwy staw, widokowe pomosty i ścieżki spacerowe wśród drzew. Aktualnie trwają jeszcze prace w części leśnej, gdzie powstają naturalne ścieżki i alejki. W Parku Tetmajera ma również zostać posadzonych blisko 5,5 tys. sztuk przeróżnej kwiatów i zieleni. Czas jego otwarcia również nie jest przypadkowy, ponieważ 2023 rok - oficjalnie jest Rokiem Włodzimierza Tetmajera. 📢 Płaca minimalna 2024. Premier Mateusz Morawiecki podał, o ile wzrośnie W czwartek ogłoszona została wysokość płacy minimalnej na przyszły rok. Zgodnie z zapowiedziami, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 1 stycznia wzrośnie ona do 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Kolos powstaje przy Dworcu Głównym w Krakowie. Potężny blok widać nawet z Kopca Kościuszki. Jakim cudem mógł powstać w tym miejscu? Pnie się w górę kaskadowy apartamentowiec budowany przez amerykańską firmę Hines między Rakowicką a Wita Stwosza w Krakowie, tuż obok Muzeum Armii Krajowej. Ma mieć ponad 43 metry wysokości i wybija się ponad pobliską zabudowę. Osiedle, które firma wybudowała wcześniej, płytę górną Dworca Głównego czy Galerię Krakowską. Widać dysproporcję między tym kolosem a najbliższą zabudową. Pytamy urzędników miejskich, jak to się stało, że można było tego budowlanego King Konga wsadzić w to miejsce, tak blisko centrum Krakowa.

📢 Książ Wielki. Po otwarciu S7 miało być spokojnie, a jest duży ruch. Winna nawigacja? Mieszkańcy Książa Wielkiego i sąsiednich miejscowości byli pewni, że po otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Książem a Miechowem odetchną z ulgą. Nic z tego. Ruch nadal jest duży, tylko zmieniło się nieco jego umiejscowienie. Dawniej najgorzej było na starej „siódemce”, teraz na drodze przez Wielką Wieś i Książ Wielki. A wszystko przez to, że kierowcy jadący w kierunku Krakowa, są wprowadzani w błąd przez nawigację. 📢 Grali i trenowali w Cracovii i Widzewie Łódź. Co teraz robią? Zdjęcia W niedzielę o godz. 15 Widzew Łódź zagra z Cracovią. W tej chwili w kadrach obu zespołów nie ma piłkarzy, którzy reprezentowali barwy rywala. Ale w przeszłości było ich sporo. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Śmieci, narkotykowe akcesoria i krzak marihuany - tak wygląda miejsce między szkołą, opuszczoną piekarnią, a ogródkami działkowymi Od co najmniej kilku miesięcy na terenie pomiędzy szkołą nr 129, opuszczoną piekarnią os. Na Stoku oraz ogródkami działkowymi zbiera się grupa kilkunastu osób, która śmieci, pije alkohol, pali i rozprowadza narkotyki. Jeden z działkowców w miejscu gdzie zbiera się młodzież, oprócz mnóstwa śmieci znalazł, szklane lufki, krzaka marihuany w doniczce i wagę, która najprawdopodobniej służyła do porcjowania narkotyków.

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Mieszkańcy Tyńca mają dość zakłócania porządku. Radny chce zwiększonych patroli służb i monitoringu Profanacja miejsca kultu religijnego, pobicia, zakłócanie porządku. Z tym mierzą się od lat mieszkańcy Tyńca. Radny Marek Sobieraj w ich imieniu wystosował więc interpelację do Prezydenta Miasta, w której apeluje o zwiększenie patroli straży miejskiej i policji. W rozmowie z nami mówi, że dobrą opcją byłoby też zamontowanie kamery. 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych stronach znajdziesz przepisy.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Mieszkańcy Podgórza tracą cierpliwość do kierowców, którzy urządzają sobie na ulicy rajdy. Szukają pomocy u radnych i prezydenta Mieszkańcy Starego Podgórza w Krakowie czują się bezradni. Ciągłe hałasy dobiegające z ulicy za sprawą kierowców, którzy urządzają tam sobie rajdy, zdają się być nie do wytrzymania. To jednak nie jest ich jedyna bolączka, ponieważ ruch samochodowy w tym miejscu cały czas systematycznie wzrasta, przez co nawet przepisowa jazda wielu samochodów w trakcie każdego dnia, generuje ogromny hałas. Mieszkańcy wskazują, że wprowadzenie większej ilości zieleni i drzew w tej części Krakowa, mogłaby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Dlatego też przygotowali petycję w tej sprawie, którą skierowali do Rady Miasta Krakowa i prezydenta Jacka Majchrowskiego.

📢 Kraków. Przebudowa Zwierzynieckiej, Kościuszki i Mostu Dębnickiego. Pojawiły się dodatkowe prace. Co z terminem? Trwa przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Wkrótce na teren inwestycji wkroczą ekipy gazowni. Ich roboty nie były planowane w takiej skali, jak ostatecznie będą realizowanie, ale Zarząd Dróg Miasta Krakowa razem z wykonawcą umożliwili ich wykonanie. Pytanie czy wpłynie to na postęp prac przy samej ulicy. Możliwe, że remont się przedłuży. Równocześnie w okolicy prowadzone są prace na Moście Dębnickim. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W niedzielę Bieg Proszowicki. Zwycięzca z ubiegłego roku obroni tytuł? W niedzielne popołudnie ulice Proszowic opanują biegacze. Na godzinę 16.15 zaplanowano start VI edycji Biegu Proszowickiego im. Jana Marynowskiego. Rywalizacja tradycyjnie będzie się odbywać na dystansach 5 i 10 kilometrów. Oprócz tego organizatorzy po raz pierwszy przygotowali trasę dla dzieci, które będą się ścigać na odcinku 800 metrów. W czasie imprezy należy się spodziewać ograniczeń w ruchu.

📢 Wypadek na drodze krajowej pod Krakowem. Dachował samochód osobowy. Utrudnienia na krajówce, wprowadzono ruch wahadłowy W czwartek, 14 września rano na drodze krajowej nr 44 w Wielkich Drogach w gminie Skawina doszło do wypadku. Było przed godz. 9, gdy dachował tam samochód osobowy. Na miejsce wezwano służby ratownicze: pogotowie, straż pożarna i policję. Jedna osoba została poszkodowana. Najpierw została opatrzona przez strażaków, a następnie przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który dotarł na miejsce. Były duże utrudnienia w ruchu. 📢 Piękna Małopolska. Tutaj nie można się nudzić na weekend. Zobacz nasze podpowiedzi Powoli się żegnamy z latem, ale przed nami kolejny weekend! To może być wytchnienie od codziennej rutyny, więcej: to może być przygoda życia! Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami. Ruszajcie z nami na szlak!

📢 Miechów. Rynek bez swojego pomnika. Orzeł odleciał, ale wróci Z miechowskiego Rynku zniknął jego najbardziej charakterystyczny element – pomnik z Orłem. Uspokajamy jednak: monument trafił do pracowni konserwatorskiej, z której za kilka tygodni powinien wrócić odnowiony i odmieniony. To druga konserwacja monumentu, a pierwsza od ponad czterdziestu lat. 📢 Tak żyje i mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Oto codzienność słynnej Małopolanki Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

📢 W Krakowie walczą o powrót ważnej linii autobusowej na dawną trasę. Jest petycja "Pomożecie? Razem z mieszkańcami Płaszowa, Nowej Huty, Złocienia i innych rejonów walczymy o powrót linii 125 na dawny przebieg. W 2022 roku linia została zabrana z większości trasy, bez prawie żadnej rekompensaty. Wielu osobom pogorszono dojazd, odcięto od dogodnego dojazdu do centrum miasta albo zmniejszono liczbę kursów. Jeśli też uważacie że 125 powinno wrócić na dawną trasę - podpiszcie petycję i ślijcie ją dalej w świat!" - piszą organizatory akcji na Facebooku 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 14.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Wstęp wolny. Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 w Wieliczce Wieliczka jest jedynym miejscem na mapie Polski, który może się poszczycić aż dwoma obiektami na liście UNESCO: sławną na cały świat Kopalnią Soli w Wieliczce i Zamkiem Żupnym. Od lat te atrakcje biją rekordy popularności. Teraz na chętnych czeka nie lada gratka: wstęp wolny! W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa możemy zwiedzić Zamek Żupny i Muzeum w kopalni. Za darmo. 📢 Kraków. Kilka tygodni i wiadukt w centrum miasta będzie gotowy Wykonawcy kontynuują prace przy wiadukcie kolejowym na ul. Grzegórzeckiej. Powstaje bariera przy torach i kamienna elewacja. Pod obiektem trwają prace przy układaniu nawierzchni. Do zakończenia inwestycji pozostało kilka tygodni. Przypomnijmy, że wiadukt pod Halą Targową został rozebrany w czasie dobudowy drugiej pary torów kolejowych w tym miejscu.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 14. Kłótnia małżeńska. Streszczenie odcinka [14.09.23] Ferit jest wściekły na swoją żonę i doprowadza do awantury. Tymczasem Kazim ma gości. Kto go odwiedzi? Przeczytaj streszczenie 14. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 112. Porwanie i zakładniczki. Streszczenie odcinka [18.09.23] Zuhal jest na siebie wściekła, gdy dowiaduje się, że zamknęła Seher waz z Yamanem. Tymczasem w domu Alego dochodzi do napaści. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 112. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 183. Cayetana chce zniszczyć Germana. Streszczenie odcinka [20.09.2023] Cayetana robi wszystko, aby uprzykrzyć życie Germana. Teraz dodatkowo chce pozbawić go majątku. A co zrobi Leandro i Tano? Koniecznie przeczytaj streszczenie 183. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 182. Prawdziwa twarz Justa. Streszczenie odcinka [19.09.2023] Casilda próbuje żyć marzeniami. Tymczasem Celia niespodziewanie wraca do domu, jednak nie sama. W czyim towarzystwie się pojawi? Przeczytaj streszczenie 182. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 306. Próba otrucia Hasana. Streszczenie odcinka [20.09.23] Hasan jest w niebezpieczeństwie, ponieważ ktoś próbuje go otruć. Z kolei rodzina myśli, że Yildiz jest w ciąży. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 306. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 14.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 14.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 14.09.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 14.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Dziki w samym sercu Krakowa! Zawędrowały prawie pod Wawel Tego jeszcze nie grali! Dziki przechadzają się po osiedlach na obrzeżach miasta, po krakowskich lasach, łąkach. Jednak w środowy wieczór 13 września rodzina dzików zawędrowała do samego centrum miasta. Na szukające pożywienia dziki natrafiliśmy na Bulwarze Wołyńskim nad Wisłą, w pobliżu Mostu Grunwaldzkiego, niedaleko dawnego hotelu Forum i Centrum Kongresowego ICE. Zobaczcie to!

📢 Krynica Forum 2023. Koncert z gwiazdami i nocne rozmowy o polityce oraz biznesie Trwa konferencja Krynica Forum 2023. To spotkanie liderów ze świata polityki i biznesu. Po debatach dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wieczorem przyszedł czas na koncert „Serce Europy”, w którym wystąpili m.in. znani polscy artyści: Natalia Kukulska, Janusz Radek, Jacek Wójcicki, Olga Szomańska. Oklaskiwali ich prezydenci Polski i Litwy. Po zakończeniu na krynickim deptaku prezydent Andrzej Duda odbył prywatną rozmowę z prezydentem Gitanasem Nausėdą i opowiadał o urokach Krynicy-Zdroju, pięknie prezentującej się po zmroku, dzięki efektownej iluminacji. 📢 Trwa potężny wysyp prawdziwków w lasach Beskidu Niskiego. Grzybiarze wynoszą z lasów pełne kosze grzybów Od kilku dni w beskidzkich lasach trwa wysyp prawdziwka. Amatorzy leśnych wędrówek bez grzybiarskiego zadęcia wynoszą z lasów pełne kosze. Prawdziwi - wytrawni grzybiarze, zbiory liczą w setkach, albo kilogramach, jak kto woli. Eugeniusz Liana, gorliczanin który wysypy grzybów potrafi prognozować niemal z zegarkiem w ręku, mówi że przed nami jeszcze dwa, może trzy dni grzybowych żniw. Kolejny wysyp zacznie się dopiero 7 października.

📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 U stóp Wawelu stanęła nowa rzeźba. Zapowiada to, co lada chwila wydarzy się na zamku Rzeźbę Pawła Orłowskiego można zobaczy udając się na Wawel od strony ul. Kanoniczej. Wielka głowa zapowiada wystawę "Obraz Złotego Wieku", która zostanie otwarta na Zamku Królewskim na Wawelu 15 września. Wystawa ukaże rozkwit kultury i sztuki w państwie polsko-litewskim pod panowaniem Zygmunta I i Zygmunta Augusta.

📢 Potrącenie 15-latki na przejściu dla pieszych pod Krakowem. Poszkodowana dziewczyna trafiła do szpitala W Skawinie na przejściu dla pieszych została potrącona 15-letnia dziewczyna. Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 12 września rano. Jak informuje policja 76-letni kierowca nissana nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, prawidłowo przechodzącej przez jezdnię na prawidłowo oznakowanym przejściu. Ranna doznała ogólnych potłuczeń ciała. 📢 Tragiczny wypadek Polaków na Słowacji. Cztery osoby zginęły, przeżyło tylko 5-miesięczne dziecko Tragedia polskiej rodziny na Słowacji. Ich samochód uderzył w drzewo. Nie żyją cztery osoby. Bez obrażeń z wypadku wyszło za to 5-miesięczne dziecko. Zmarła rodzina pochodziła z Żywiecczyzny. 📢 Zmarł młody strażak z OSP Słomniki. Druhowie żegnając przyjaciela w czasie pogrzebu włączą mu syrenę - wezwanie na ostatnią zbiórkę Nie żyje Krzysztof Rogala, młody druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach. Miał zaledwie 22 lata. Zmarł po 10 września 2023 roku po ciężkiej chorobie, która szybko przyniosła śmierć. Z wielkim żalu żegnają go: rodzice, brat, dziadkowie i cała rodzina oraz przyjaciele, koledzy, znajomi z jednostek strażackich i drużyn młodzieżowych. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 14 września w kaplicy na cmentarzu w Słomnikach. Msza żałobna o godz. 14.

📢 Jesienny urlop w Polsce? TOP 5 nieoczywistych propozycji na ciekawy wyjazd. Te destynacje będą strzałem w dziesiątkę na jesienną wycieczkę Duże miasto, nadmorski kurort, mazurskie miasteczko czy górski resort? Wielkimi krokami nadchodzi jesień, a wraz z nią nieco niższe ceny w hotelach i pensjonatach oraz bardziej sprzyjające zwiedzaniu temperatury. Wciąż nie macie pomysłu na wrześniowy lub październikowy urlop? Prezentujemy 5 nieoczywistych propozycji na ciekawy wyjazd, które poleca Magazyn Travelist. Te destynacje będą strzałem w dziesiątkę na jesienną wycieczkę. Niezależnie od tego, na którą z nich się zdecydujecie, jedno jest pewne – będzie pięknie! 📢 Kraków. Kładka Kazimierz-Ludwinów w ogniu krytyki. "Zmiany klimatu postępują, tymczasem topór zostanie przyłożony do kolejnych drzew" W październiku miasto chce podpisać umowę z firmą PRIMOST Południe z Będzina na budowę nad Wisłą kładki Kazimierz - Ludwinów, która połączy Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem. Architekt Kazimierz Łatak, którego firma zaprojektowała nową przeprawę nad Wisłą zapewnia, że pod realizację inwestycji trzeba wyciąć tylko dwa drzewa. W środę 13 września przed magistratem przeciwko budowie kładki protestowali aktywiści.

📢 Kraków. Rewolucja w planowaniu przestrzennym. Czy zablokuje wuzetki i plany miejscowe? "Część gmin w trudnej sytuacji" Nadchodzi rewolucja w planowaniu przestrzennym. Jeśli miasto nie sporządzi nowych dokumentów, od 1 stycznia 2026 r. urzędnicy nie będą mogli wydać żadnej decyzji o warunkach zabudowy, a radni miejscy uchwalać planów miejscowych, które niejednokrotnie chronią tereny zielone przed tym, by wyrosły tam bloki. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 14.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Moje miasto. Kraków wypiękniał tak, że aż nie do zniesienia Spoglądam na zdjęcia sprzed 30 lat i porównuję. Teraz to zupełnie inny Kraków. Odremontowane kamienice, dziesiątki restauracji, gwiazdy muzyki i sportu w Tauron Arenie, spotkania biznesu w Centrum Kongresowym, nowe tramwaje, kilometry ścieżek rowerowych. Witamy w mieście, do którego przyjeżdżają miliony turystów. Brakuje tylko wehikułu czasu, by można było ich choć na chwilę przenieść trzy dekady wstecz i pokazać Stare Miasto, w którym oprócz zabytków i rozrywkowych lokali jest codzienne życie.

📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i tabele, program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinni się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Wykopki na poletkach agatowych pod Krakowem. Wielobarwne minerały są zbierane jak ziemniaki Do Rudna można wybrać się na poszukiwanie kamieni, półszlachetnych minerałów, które - jak ziemniaki są wykopywane z ziemi. Tu co roku we wrześniu Muzeum Agatów organizuje Wykopki Agatowe. Wielka akcja z udziałem 300 osób była tu przy okazji Święta Kamieni na zamku Tenczyn, który stoi w sąsiedztwie muzeum. Ale nic straconego, bo akcja poszukiwań trwa i każdy kto chce się wybrać na wykopki może to zrobić. Poletka agatowe są dostępne dla poszukiwaczy codziennie przez cały wrzesień, październik i listopad.

📢 Nowe stoiska ożywiły słynne targowisko w Krakowie. Sprzedawcy z Tomeksu w końcu mają dach nad głowami Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach na nowych, zadaszonych stoiskach w końcu pojawili się kupcy ze swoimi produktami. W dotychczasowym miejscu, gdzie handel odbywał się pod chmurką, ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przenieśli się bliżej ronda Kocmyrzowskiego.

📢 Witacze i zabawne ozdoby dożynkowe oraz dowcipne napisy. W podkrakowskich wioskach dekorują posesje i tereny przydrożne Dowcipne witacze i przydrożne ozdoby dożynkowe, postacie ze słomy przedstawiające ludzi i zwierzęta, stare ubrania udające rolników i turystów - takie ozdoby powstające przy okazji święta plonów pokazują fantazję rolników. Komiczne ozdoby pojawiają się w sierpniu i wrześniu w podkrakowskich wioskach. Witają gości dożynkowych i wskazują miejsca święta plonów - dożynki powiatowe, gminne, parafialne.

📢 Targi przedsiębiorczości pod Krakowem. Lokalni producenci oferują produkty dekoracyjne, kosmetyki, produkty spożywcze Wyroby z drewna i ceramiki, rękodzieło, przedmioty dekoracyjne i użytkowe, kosmetyki, a także produkty żywnościowe - to wszystko można było podziwiać i kupować na Lokalnych Targach Przedsiębiorczości w Michałowicach. Zostały zorganizowane w niedzielę trzeci raz na placu przed urzędem gminy. Prezentowały się miejscowe firmy, gospodarstwa i indywidualni mieszkańcy. 📢 MISTRZOWIE AGRO 2023. Wielki finał naszego plebiscytu. Poznaj zwycięzców! AGROPROMOCJA jest największą w Małopolsce cykliczną, plenerową wystawą rolniczą, a nasz plebiscyt - największym plebiscytem wiejskim i rolniczym, organizowanym w województwie małopolskim. Plebiscyt MISTRZOWIE AGRO 2023 to prestiż, tradycja i nowoczesne rolnictwo. Sprawdź, kto zwyciężył w plebiscycie MISTRZOWIE AGRO 2023. 📢 Krynica Forum 2023. Perła polskich uzdrowisk. Szykowny i modny kurort Krynica-Zdrój, nazywana perłą polskich uzdrowisk, to miejsce o bogatej, wręcz magicznej historii, od lat przyciągające nie tylko turystów z wielu zakątków świata, ale także ludzi reprezentujących biznes, politykę i naukę. Magiczny deptak zachęca do niespiesznych spacerów i pozwala poczuć puls miasta. Kuszą też wspaniałe XIX-wieczne wille, Góra Parkowa oraz imponująca wieża na Słotwinach

📢 Juromania 2023. Zachwycające zamki, urocze doliny, tajemnicze jaskinie, czyli Jura w klimacie. Koniecznie zobaczcie Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach. 📢 Charsznica. Małopolskie Dni Kapusty. Najcięższa główka wyrosła na… Mazowszu! Tego jeszcze podczas Charsznickich Dni Kapusty nie było. Konkurs na najcięższą kapuścianą głowę wygrał rolnik z Mazowsza! Jego kapusta ważyła prawie 20 kilogramów. Miejscowi zapowiadają, że w przyszłym roku nie dopuszczą do tego, by ktoś ich pokonał w kapuścianej rywalizacji.

📢 Dożynki gminno-uniwersyteckie w gospodarstwie rolniczym pod Krakowem. Częstowali chlebem, obdarowywali wieńcami i prezentowali sprzęt rolny To było święto plonów inne niż wszystkie. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Prusach należącego do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z gminą Kocmyrzów-Luborzyca organizowało pierwsze gminno-uniwersyteckie dożynki. Były w niedzielę, 10 września w pięknej scenerii parku w Prusach z prezentacją nowoczesnego sprzętu rolniczego, maszyn i urządzeń oraz pokazem pradawnych narzędzi używanych w domach i w pracach polowych. 📢 Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie Dym i warkot silników, jazda w kontrolowanym poślizgu, czyli drift w Słomnikach, a tuż potem pokazy akrobacji na motocyklu i quadach, wystawy dostojnych samochodów amerykańskich, auta retro, małe fiaty, wozy wojskowe. To niecodzienne widowisko III Małopolski Motoweek odbyło się w niedzielę, 10 września na placu targowym w Słomnikach. Tłumy widzów przyciągały pokazy i wyczyny kierowców, a do tego warsztaty, konkursy, symulacje dachowania i moc atrakcji dla dzieci.

📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 30.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 V Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrywały dwa Michały Michał Suchan z Krakowa został zwycięzcą tegorocznej, piątej edycji Biegu Proszowickiego na głównym dystansie 10 kilometrów. Na dwukrotnie krótszej trasie triumfował inny krakowianin Michał Szpetnar. Kobiety okazały się mniej gościnne. „Dziesiątkę” wygrała Marta Kopeć ze Stogniowic, „piątkę” Sylwia Depta z Pałecznicy.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

iPolitycznie - B. Kownacki o filmie Holland