Prasówka 15.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit”?

Prasówka 15.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [15.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [15.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

Prasówka 15.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [15.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [15.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [15.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Takie są modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [15.10.2023] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania. 📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [15.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 210. Nieoczekiwane zeznania. Streszczenie odcinka [21.10.2023] Proces przebiega zupełnie inaczej niż spodziewał się German. Kto będzie zeznawał na jego niekorzyść? Już teraz przeczytaj streszczenie 210. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Jesienny najazd na Tatry. W sobotę prawdziwe tłumy wędrowały po tatrzańskich szlakach Wyjątkowo ciepły i być może jeden z ostatnich takich w tym roku przyciągnął prawdziwe tłumy turystów w Tatry. Po górach wędrowało tysiące turystów - rodziny z dziećmi, seniorzy, studenci, a także sporo turystów zza granicy. Oblężona była m.in. Dolina Kościeliska. 📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia [15.10.2023 r.] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [15.10.2023 r.] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Proszowianka remisuje z liderem i traci… czterech piłkarzy W sobotnim meczu klasy okręgowej piłkarze Proszowianki zremisowali na boisku liderującej Zieleńczanki 1:1 (0:0). Bramkę dla gospodarzy zdobył Patryk Moskal. Wyrównał z rzutu karnego Rafał Ciesielski.

📢 Raj dla miłośników kwiatów i kwiatuszków doniczkowych, czyli Festiwal Roślin w Krakowie W Hali Cracovia przy al. Focha 40 rozpoczął się Festiwal Roślin w Krakowie. To kolejna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach. Wydarzenie odbywa się będzie w ten weekend 14 i 15 października. Uczestnicy festiwalu mogą wybierać z wielkiej oferty roślin. Sami zobaczcie!

📢 Odszedł Stanisław Radwan - wielki artysta wielokrotnie nagradzany za kompozycje do spektakli teatralnych i filmów Informacja o śmierci 84-letniego Stanisława Radwana pojawiła się na profilu znanego krytyka filmowego i teatralnego Łukasza Maciejewskiego na Facebooku. "Stasiu Radwan nie żyje. (...) Urodziwy niebanalnie, zgarbiony, jakby nieobecny, a przecież słuchający najuważniej na świecie. (...) Dla paru pokoleń - uczniów i wielbicieli, był właśnie autorytetem. Bez żadnego cienia wątpliwości. Wiedział wszystko, o wszystkim, mędrzec z głosem przecudnej urody, seksownym przyseplenem, z wiedzą, która upokarzałby każdego, ale właśnie nie upokarzała, bo Radwan by sobie na to nie pozwolił nigdy". 📢 Kraków pachnie trawą cytrynową, imbirem i chilli. W ten weekend odbywa się Festiwal Azjatycki W krakowskie Tauron Arenie na uczestników Festiwalu Azjatyckiego czekają smakołyki m.in. kuchni tajskiej, japońskiej, indyjskiej i gruzińskiej. Festiwal Azjatycki to wydarzenie łączące w jednym miejscu wiele kultur oraz kuchni prosto z Azji. Targi to miejsce w którym goście mogą spróbować azjatyckich smaków, mogą przeżyć nowe doznania kulinarne oraz zaczerpnąć inspiracje, które powtórzą w swojej kuchni.

📢 KSW 87 na żywo dzisiaj, wyniki, karta walka. Gala MMA w w Trzyńcu 14.10. Transmisja stream online w Viaplay Gala KSW 87 na żywo odbędzie się dzisiaj, 14 października 2023 r. w Trzyńcu. Oto karta walk, wyniki, sprawdź kto walczy, wygrał. Wydarzenie można oglądać w internecie, jest transmisja stream online w Viaplay. Start o godz. 19.

📢 Koniec akcji policji w centrum Warszawy. Uzbrojony mężczyzna zszedł z pomnika smoleńskiego, groził wysadzeniem się Około godz. 11:00 niezidentyfikowany mężczyzna wszedł na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, który znajduje się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Miał grozić wysadzeniem się w powietrze. Policjanci negocjowali z mężczyzną. Po godz. 13:40 pojawiła się informacja, że zakończyła się policyjna akcja. Policyjni negocjatorzy doprowadzili do tego, że zszedł z pomnika. Został zatrzymany i doprowadzony na komendę, gdzie trwają z nim czynności.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje. 📢 Ponad pół tysiąca osób na trasie biegu im. Bogdana Włosika w Nowej Hucie. Zwycięzcą został Adam Czerwiński Ponad 500 osób wzięło udział w biegu memoriałowym im. Bogdana Włosika, który odbył się w sobotę 14 października na trasie w Nowej Hucie. Najszybciej na metę dotarł Adam Czerwiński z Wieliczki, a spośród kobiet Paulina Gaj z Jaworzna (Krakowska Akademia LA). Partnerem głównym wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obejrzyj zdjęcia uczestników zawodów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Koszmarny wypadek! Jego samochód został zmiażdżony! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż pięć samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Kraków. Dwa tramwajowe wykolejenia na rondzie Mogilskim. Są zakłócenia w realizacji rozkładów jazdy W sobotę przed południem doszło do dwóch wykolejeń na rondzie Mogilskim. Pierwsze miało miejsce po godz. 6. na torowisku prowadzących w kierunku ul. Mogilskiej. Jakiś czas później doszło do ponownego wykolejenia w tym samym miejscu. Uruchomiona została komunikacja zastępcza pomiędzy rondem Mogilskim i rondem Czyżyńskim.

📢 MINISŁOWNIK KRAKOWSKO-POLSKI. 10 słów, których nie zrozumiesz, jeżeli nie jesteś z Krakowa Sprawdź, jakie słowa są charakterystyczne dla naszego miasta. Jeśli nie jesteś z Krakowa lub nie mieszkasz tu co najmniej od kilku lat, marne twoje szanse na to, że je zrozumiesz. Sam zobacz! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Debiutanci nową siłą drużyny Michała Probierza Nie mógł się lepiej zakończyć piłkarski czwartek w eliminacjach mistrzostw Europy. Wygrana 2:0 Polaków z Wyspami Owczymi i zwycięstwo 3:0 Albanii z Czechami oznacza, że Biało-Czerwonym do bezpośredniego awansu wystarczy pokonać w dwóch ostatnich meczach Mołdawię i Czechy właśnie. Michał Probierz odniósł pierwszy sukces, wystawiając na boisku kilku debiutantów, w tym dwóch - Patryka Dziczka i Patryka Pedę w wyjściowym składzie. Obejrzyj w galerii najzabawniejsze memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski i Antoni Szymanowski w Alei Gwiazd Piłki Nożnej na PGE Narodowym W Alei Gwiazd na PGE Narodowym w Warszawie odsłonięto kolejne pięć tablic. Wśród wyróżnionych w ten sposób wielkich postaci polskiego futbolu znaleźli się dwaj byli piłkarze Wisły: Antoni Szymanowski i obecny współwłaściciel krakowskiego klubu Jakub Błaszczykowski. 📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 14.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne 14.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 14.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 14.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 14.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Pochodzi z małej miejscowości koło Krynicy-Zdroju, ale zna ją cała Polska. Nita to objawienie branży muzycznej i mediów społecznościowych Naprawdę nazywa się Anita Dudczak, ale wszystkim fanom nowoczesnego popu znana jest jako Nita. Pochodzi z miejscowości Czyrna koło Krynicy - Zdroju zdobyła popularność dzięki TikTokowi i Instagramowi, a konsekwencją tego było podpisanie umowy z wytwórnią Kayah - Kayax. 25 sierpnia jej nakładem ukazał się debiutancki album Nity - "Nitki". Popularności wokalistki stale rośnie i wygląda na to, że Małopolska dała Polsce kolejną gwiazdę popu.

📢 Góra Żar pełna atrakcji i to niecałą godzinę drogi od domu. Idealne miejsce na krótki jesienny wypad. Zobaczcie zdjęcia Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga wieloma atrakcjami turystów z obu regionów przez cały rok. Jesienią znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze. 📢 Horoskop dzienny na 17 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 17 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 206. Ursula wspiera bezdomnych. Streszczenie odcinka [17.10.2023] Felipe jest szantażowany, a Ursula pozornie pomaga bezdomnym. W jaki sposób to robi? Przeczytaj streszczenie 206. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 205. Manuela zeznaje na niekorzyść Germana. Streszczenie odcinka [16.10.2023] Leonor sporo ryzykuje, ujawniająć Felipe i Germanowi prawdę na temat pewnego popołudnia. Tymczasem Manuela będzie zeznawać na jego niekorzyść. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 205. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 14.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Nie uwierzycie jakie miejsca mają w rankingu! Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski. 📢 Teren po galerii Plaza Kraków. Są dwa wnioski inwestora. Będzie hotel, biura, sklepy, garaże Rozpoczął się proces zagospodarowania terenu po zburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Inwestor złożył dwa wnioski o pozwolenie budowlane. Po Plazie nie ma już śladu, gruz został wywieziony a działka ogrodzona. Kładka prowadząca z przystanku przy al. Pokoju urywa się w powietrzu, ale możliwe jest jej wykorzystanie w przyszłości. 📢 Pożar domu w Nowym Targu. Duża akcja gaśnicza Na oś. Gazdy w Nowym Targu doszło do pożaru budynku gospodarczego, konstrukcji drewnianej. Budynek objęty był w całości ogniem, a przylega do budynku mieszkalnego, w którym panuje duże zadymienie. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu pracują cztery zastępy z PSP w Nowym Targu, 12 zastępów z jednostek OSP. Na miejscu jest również pogotowie energetyczne oraz policja. Trwa akcja gaśnicza.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2024. Wyliczenia prognozowanych wzrostów emerytur Według wstępnych informacji, wiemy więcej wskaźniku waloryzacji emerytur, który może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024 roku, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 złotych znajdziesz w naszej galerii.

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Archiwalne zdjęcia Lanckorony, nawet sprzed 100 lat! Czas się zatrzymał w Miasteczku na wzgórzu? W Narodowym Archiwum Cyfrowym zachowano archiwalne zdjęcia Lanckorony i okolic. Są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie też aktualne zdjęcia i filmik z tego urokliwego miasteczka.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Oto wyliczenia netto płacy minimalnej W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Chełmianka Chełm w III lidze piłkarskiej. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu 12. kolejki III ligi piłkarskiej (grupa IV), rozegranym w piątkowe popołudnie (13 października 2023 roku) Garbarnia Kraków podejmowała Chełmiankę Chełm. Mimo nietypowego terminu i dość wczesnej pory na trybunach stadionu przy Rydlówce nie zabrakło kibiców. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w GALERII. 📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman. 📢 Kraków. Ponad 1200 kolizji i wypadków z udziałem tramwajów i autobusów MPK. Ich naprawa kosztuje miliony złotych Od początku 2023 roku do końca września w Krakowie doszło do ponad 1200 kolizji i wypadków z udziałem pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Naprawa uszkodzonych autobusów i tramwajów kosztowała 2,9 mln zł.

📢 Budowa S7, odcinek Widoma - Kraków. Wielkie wykopy, ale widać też asfalt i estakady - zdjęcia z drona Są świeże zdjęcia z budowy trasy S7 pod Krakowem, na odcinku Widoma Kraków. Postęp prac jest mocno zróżnicowany - w jednym miejscu głębokie wykopy, a w innym wylali już asfalt. Tu zaczyna się budowa wiaduktu, a gdzie indziej widać już potężne estakady. Szacuje się, że inwestycja przekroczyła już 52 proc. realizacji. Trwają prace na trzech odcinkach między Krakowem a województwem świętokrzyskim. Ostatni z nich ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2024 roku.

📢 Bp Damian A. Muskus: „Szukam pracy - dla ludzi z moim wykształceniem". Ciąg dalszy pomocy charytatywnej dla Kamilki chorej na SMA Dalszy ciąg ogromnej dozy poczucia humoru i dużego dystansu do siebie biskupa Damiana Muskusa. Duchowny po głośnej akcji "Kuchennych ceremonii", gdy zmywał naczynia w kuchniach u proboszczów w różnych parafiach, przychodzi z kolejnym ogłoszeniem. - Szukam pracy (dla ludzi z moim wykształceniem) - pisze na jednej z facebookowych grup bp Damian Muskus. Tym razem chodzi o akcję zbiórki pieniędzy dla Kamilki chorej na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Jak dalej wyjaśnia biskup, stawka za roboczogodzinę to 1000 zł. Duchowny deklaruje się np. wykonać prace pielęgnacyjne w ogrodzie, a konkretnie przycinanie iglaków, koszenie trawników itp.

📢 Otwarcie nowego sklepu Lidl pod Krakowem. Promocje i poczęstunek w nowej placówce W Skawinie powstał nowy sklep Lidl. Otwarty został w czwartek, 12 października 2023 r. o godz. 6 rano przy ul Radziszowskiej 3. Zatrudnia 21 osób. W tym podkrakowskim mieście to już druga taka placówka, pierwszy Lidl w Skawinie działa przy ul. Krakowskiej. Podczas otwarcia nowego sklepu przygotowano promocje, poczęstunek dla klientów - kawę, hot-dogi i watę cukrową dla dzieci. 📢 Kraków. Wypadek na Stella-Sawickiego. Skosili sygnalizację. Dobrze, że nikt tam nie stał Kraków, ul. Stella Sawickiego - doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby pracują na miejscu zdarzenia. 📢 Ranking Wspólnoty. Pałecznica, Proszowice i Nowe Brzesko w krajowej czołówce Dwutygodnik Samorządowy Wspólnota opublikował ranking gmin, które w latach 2020-22 wydały najwięcej środków na inwestycje. W ścisłej krajowej czołówce znalazły się dwie reprezentantki powiatu proszowickiego. Pałecznica jest 4. wśród gmin wiejskich, a Proszowice 9. wśród miast powiatowych. Nagrodę w odrębnej kategorii otrzymało też Nowe Brzesko. Rozdanie nagród odbyło się podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

📢 Hołownia w Pałecznicy: Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS Zniesienie prac domowych dla uczniów, reforma mediów publicznych, dostosowanie systemu energetyki do wymogów energii odnawialnej, refundacja in vitro. To część postulatów, o których w czwartek wieczorem mówili na spotkaniu z wyborcami w Pałecznicy liderzy komitetu Trzecia Droga Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Przede wszystkim zwracali jednak uwagę na potrzebę zasypania istniejących w Polsce podziałów. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata?

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kraków i ceny nieruchomości. Psychologiczna bariera 15 tys. zł za metr mieszkania przekroczona Tak drogo jeszcze nie było. Psychologiczna bariera 15 tys. zł za m kw. została przekroczona. Stolica Małopolski to obecnie jeden z najdroższych regionów w Polsce. Więcej za własne M zapłacimy tylko w Warszawie. Ceny krakowskich mieszkań rosną z miesiąca na miesiąc. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy podskoczyły aż o 28%. Jest nowy raport portalu RynekPierwotny.pl 📢 Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia weekendu 13 do 15 października: World Press Photo, Festiwal Roślin, MTV Unplugged "Przed nami ważny dzień, kluczowy dla przyszłości kraju oraz narodu", "15 października każdy z nas dokona wyboru, jak będzie wyglądać Polska przez najbliższe lata" - takie i podobne sformułowania ostatnimi miesiącami zalewają przestrzeń publiczną i świat mediów. I choć niewątpliwie, jest to niekwestionowana prawda, podczas ostatnich dni przed wyborami warto się wyciszyć i uciec myślami od natłoku polityki. W związku z tym, stworzyliśmy dla Was zestawienie najatrakcyjniejszych wydarzeń nadchodzącego weekendu. Zobacz, co warto zobaczyć i gdzie się udać.

📢 10 kłopotliwych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Lepiej pozostaw je bez odpowiedzi. O co pracodawca nie powinien pytać? Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy przekłada się na nastroje wśród polskich pracowników. Blisko 7 na 10 uważa, że jest w stanie znaleźć tak samo dobrą lub lepszą pracę. Zmiana pracy wiąże się z rozmową kwalifikacyjną. Przy tej okazji wiele osób zastanawia się, czy musi odpowiadać na każde pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Wydaje ci się, że rekruter jest zbyt wścibski? Sprawdź, czy wiesz, o co pracodawca nie powinien pytać na rozmowie o pracę. 📢 Młodzi wojownicy stawali na podium w Radgoszczy. Mistrzyni z Ostrowa W Radgoszczy odbyły się mistrzostwa Małopolski w Combat Ju Jutsu. Dobrze spisali się podopieczni szkoły Kindai Ryu Bu-jutsu prowadzonej przez Pawła Paryża, którzy wielokrotnie stawali na podium.

📢 Dolany. Dachowanie na łuku drogi. Ucieczka czworonożnego pasażera W środę wczesnym popołudniem na drodze krajowej nr 79 w Dolanach (gmina Koszyce) doszło do kolizji. Kierowca samochodu osobowego wypadł z drogi i dachował. Mężczyzna podróżował z psem. 📢 Rodzina i przyjaciele pożegnali Andrzeja Stawiarskiego. Znany krakowski fotograf i dziennikarz spoczął na białoprądnickim cmentarzu W czwartek 12 października, rodzina i przyjaciele pożegnali zmarłego przed kilkoma dniami Andrzeja Stawiarskiego. Fotograf i dziennikarz spoczął na Cmentarzu Parafialnym na Białym Prądniku w Krakowie. 📢 Będzie ścieżka rowerowa z Miechowa do Racławic Dobre wiadomości dla miłośników turystyki rowerowej. Gminy Miechów i Racławice otrzymały promesy na budowę ścieżki rowerowej, która połączy obie miejscowości. Nowy trakt byłby przedłużeniem istniejącej trasy, która biegnie z lasu Chodówki przez Miechów do Bukowskiej Woli. Jest też planowana odnoga w kierunku Kaliny Małej.

📢 Jedyne takie studia w Polsce - dla zainteresowanych pracą ze zwierzętami w ZOO. Studiować można na URK Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ruszyła druga edycja studiów podyplomowych o kierunku: opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych. To jedyne takie studia w Polsce, które przygotowują słuchaczy do roli profesjonalnych opiekunów zwierząt w ZOO. Są prowadzone na krakowskiej uczelni we współpracy z największymi w Polsce ogrodami zoologicznymi. 📢 Gmina Proszowice. Wiesz, gdzie głosować w niedzielę? Komisji jest prawie dwa razy więcej W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W porównaniu do tych z ubiegłych lat, znacznie zwiększyła się liczba lokali wyborczych. W poprzednich wyborach na terenie gminy Proszowice pracowało 14 komisji obwodowych. Teraz jest ich aż 25. Aby ułatwić dotarcie do właściwego lokalu i uniknąć pomyłek podajemy, gdzie należy oddać swój głos.

📢 Aleksandra Chapko, znana z serialu „M jak Miłość”, jest już mężatką! O ślubie poinformowała jej siostra. Wiemy, kogo poślubiła Aleksandra Chapko, pochodząca z Nowego Sączu aktorka, dopiero co informowała o zaręczynach, a teraz okazuje się, że jest już po ślubie. Gwiazda serialu „M jak Miłość” wzięła potajemnie ślub, a o tym fakcie poinformowała na swoim Instagramie jej znana siostra, również aktorka Paulina Chapko. Wiemy, kiedy i kogo poślubiła Aleksandra. 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy.

📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie. 📢 Miechów. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 mają wirtualną strzelnicę W Zespole Szkół nr 2 w Miechowie działa pierwsza na terenie powiatu wirtualna strzelnica. Obiekt ma służyć uczniom utworzonego we wrześniu oddziału przygotowania wojskowego, ale też innym szkołom, służbom i organizacjom. 📢 Ten trik potroi Twój urlop w 2024 roku! Jak z 11 dni urlopu zrobić aż 33 dni wolnego? Poznaj prosty sposób na pomnożenie wolnych dni Urlop na 2024 rok trzeba dobrze zaplanować, aby cieszyć się dużą ilością wolnych dni. Jak potroić swój urlop i z 11 dni urlopu zrobić aż 33 dni wolnego? Jest pewien trik, który to umożliwi! Układ w tegorocznym kalendarzu jest bardzo ciekawy i warto zastanowić się nad wolnymi dniami już teraz, aby dobrze wykorzystać możliwości odpoczynku w nowym roku. Ten sposób sprawi, że pomnożycie urlop w 2024 roku. Sprawdźcie!

📢 Proszowice. Dwa mieszkania, narkotyki i duża gotówka u mieszkańca powiatu proszowickiego Ponad 1300 gramów narkotyków, wagi elektroniczne oraz blisko 120 tysięcy złotych znaleźli policjanci w domu i mieszkaniu 62-letniego mieszkańca powiatu proszowickiego. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

📢 Proszowice. Premier Beata Szydło o rolnictwie na placu targowym W ramach trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu we wtorek przed południem na placu targowym w Proszowicach gościła była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. W krótkim wystąpieniu mówiła głównie o sprawach rolnictwa. Towarzyszyli jej posłanka Elżbieta Rusecka i kandydujący na posła z listy PiS wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź, gdzie w Krakowie znajduje się twój lokal wyborczy [część I] W Krakowie uprawnionych do głosowania jest 578 135 osób, które 15 października tłumnie powinny udać się do urn wyborczych, aby oddać swój głos w wyborach parlamentarnych. Wiele osób nie wie jednak, gdzie znajduje się ich lokal wyborczy, do którego powinni pójść zagłosować. Lokale zostaną otwarte o godzinie 7:00 i będą działały do godziny 21:00. Aby oddać głos wystarczy wybrać się do jednego z lokali wyborczych i wrzucić do urny właściwie wypełnioną kartę. Czy wiesz, gdzie w Krakowie mieści się Twój lokal wyborczy? W tym artykule znajdziesz dokładne adresy lokali wyborczych w Krakowie.

📢 TOP 10. Te KOMENDY powinien znać pies KAŻDEJ RASY! Zobacz podstawowe komendy i psie sztuczki 9.10.2023 Jakiej komendy nauczyć psa jako pierwszej? Jak sprawić, aby pies mnie słuchał? W jaki sposób trenować z psem, aby był grzeczny i ułożony? - każdy właściciel psa prędzej czy później zmierzy się z tymi dylematami. W tym materiale podpowiadamy, jak się zmierzyć z nauką komend takich jak "siad" i "leżeć" i poprawić swoje relacje z psem, a także relacje psa z otoczeniem! 📢 Nietypowe szlaki turystyczne w Małopolsce. Śladem zapachu ziół, bożogrobców, ginących zawodów Podążanie trasami tematycznymi jest świetnym sposobem na odkrywanie regionu. Małopolska zachwyca różnorodnością, więc by odkryć jej bogactwo warto podróżować według klucza, którym mogą być właśnie szlaki turystyczne. Tych w naszym regionie jest wiele, a wśród nich znajdziemy kilka unikatów, jak: Szlak Małopolskiej Wsi Pachnącej Ziołami, Szlak Fabloku czy Małopolski Szlak Bożogrobców. Przejdź do galerii i zobacz wyjątkowe szlaki turystyczne w województwie małopolskim.

📢 Ochrona myślenickiego Zarabia przed powodzią. Wody Polskie przygotowują koncepcję nowej infrastruktury Jak zmniejszyć ryzyko powodziowe na Zarabiu w Myślenicach? Na to pytanie Wody Polskie szukają odpowiedzi, dlatego ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji ochrony terenów w dolinie Raby na długości ponad 2 km. We wtorek, 3 października przedstawiciele inwestora, województwa i gminy poinformowali o planach inwestycyjnych. 📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca są niesamowite Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

📢 Ulicami Krakowa przeszedł "Marsz dla lepszej Polski". Wyszli, aby wspierać "Marsz Miliona Serc" W pierwszą niedzielę października na ulice Krakowa tłumnie wyszli mieszkańcy. Marsz "Dla lepszej Polski", w którym wzięli udział obywatele i obywatelki ma na celu wesprzeć "Marsz Miliona Serc", który organizowany jest w tym samym czasie w Warszawie. W Krakowie organizatorem manifestacji jest Komitet Obrony Demokracji, który do uczestnictwa zaprosił wszystkie prodemokratyczne partie. 📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

📢 ŻYCZENIA na Dzień Nauczyciela 2022: oryginalne, krótkie. Spraw radość swoim nauczycielom, składając im piękne życzenia 14.10.22 W tym roku Dzień Nauczyciela będziemy obchodzić w piątek - 14 października. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, podczas którego dzieci i młodzież składają swoim wychowawcom i belfrom życzenia, organizują przedstawienia oraz różnego rodzaju apele, dziękując tym samym za ich trud włożony w naukę i wychowanie. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, oryginalne, zabawne i krótkie życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 2022. Można je złożyć osobiście, napisać na kartce lub wysłać mailem. 📢 Najseksowniejsi aktorzy z polskich seriali. TOP 20 przystojniaków jesiennej ramówki 2019! [GALERIA] Przedstawiamy najprzystojniejszych aktorów z polskich seriali! Którzy panowie kradną serca kobiet w jesiennej ramówce 2019? Oto TOP 20 największych aktorskich ciach z telewizji! Jest wśród nich Wasz faworyt? Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

📢 Znane pary z Krakowa. Na te zakochane gwiazdy aż miło popatrzeć Historie tych par, są najlepszym dowodem na to, że również w show biznesie jest miejsce na prawdziwą miłość.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy