Prasówka 15.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6.

📢 Gigantyczny korek na al. 29 Listopada i ul. Opolskiej. Kierowcy stoją nawet blisko godzinę w korku! Gigantyczny korek powstał na al. 29 Listopada w Krakowie. Kierowcy czekają nawet godzinę na przejazd fragmentu drogi od Galerii Krakowskiej w kierunku ulicy Opolskiej! Podobny korek występuje także na ulicy Opolskiej w kierunku ronda Ofiar Katynia. Powodem utrudnień jest wymiana asfaltu. Na miejsce przyjechała policja.

Prasówka 15.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [15.11.2023] Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Tak wygląda bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Ich drewniany pałac na Mazurach [15.11.2023] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem. 📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej [15.11.2023] Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [15.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [15.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [15.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [15.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [15.11.23] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka! 📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż [15.11.23] Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.

📢 Zderzenie trzech samochodów na zakopiance pod Krakowem. Zablokowany jeden pas drogi krajowej Wieczorem we wtorek, 14 listopada miał miejsce wypadek na drodze krajowej nr 7 w Libertowie w gminie Mogilany. Na pasie w kierunku Zakopanego zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden pas zakopianki - lewy w stronę Zakopanego został zablokowany. Ruch odbywa się prawym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. 📢 Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do HiT oraz wydawnictwa We wtorek przed krakowskim sądem okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa w procesie prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wydawcy książki – Białego Kruka. Pozew złożyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. Na sędziego w procesie dotyczącym podręcznika HiT został wylosowany Waldemar Żurek. Ale nie wiadomo, czy poprowadzi kolejne rozprawy, ponieważ obrońca pozwanego zawnioskował o wyłączenie sędziego z tej sprawy.

📢 Sprawa gigantycznego apartamentowca przy ulicy Piłsudskiego. Mieszkańcy protestują od lat Sprawa gigantycznego apartamentowca, który ma powstać przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Krakowie, wywołała niemałe poruszenie wśród mieszkańców. Byliśmy na miejscu. Przygotowania pod budowę budynku trwają. Okazuje się, że sprawa nie jest nowa. Okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko realizacji inwestycji od około dziesięciu lat. Obawiają się, że gdy pojawią się nowi sąsiedzi, a wraz z nimi samochody, wyjazd na ulicę Piłsudskiego będzie trwał jeszcze dłużej niż teraz. Ponadto zamiast wysokiego budynku woleliby mieć przed oknami zieleń. Urzędnicy oraz inwestor zastrzegają, że na realizację inwestycji zostały wydane odpowiednie pozwolenia. 📢 Żaki z AP Wierzbowianka wygrywają turniej w Proszowicach Drużyna żaków (rocznik 2015 i młodsi), reprezentująca Akademię Piłkarską Wierzbowianka, została zwycięzcą rozegranego w Proszowicach turnieju w ramach Sportowego Święta Niepodległości. Nikodem Marciński został wybrany do najlepszej drużyny turnieju.

📢 Kraków. Po ulicach Grzegórzek biegał mężczyzna z maczetą. Na miejscu pojawiło się kilka radiowozów policyjnych We wtorek około godz. 14.40 krakowscy policjanci dostali zgłoszenie o tym, że w okolicy al. Pokoju z ul. Pułkownika Francesco Nullo biega mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem. Miał on wykrzykiwać różne hasła. Z relacji świadków wynika, że była to maczeta. Na miejscu szybko pojawiło się kilka radiowozów policyjnych. 📢 Kraków. Zaginął 15-letni Sebastian Kozendra. Wyszedł ze szkoły i tramwajem pojechał pod Teatr Bagatela. Tam był widziany po raz ostatni Sebastian Kozendra 13 listopada (poniedziałek) wyszedł ze szkoły i tramwajem udał się w rejon przystanku Teatr Bagatela gdzie był widziany po raz ostatni. Chłopak do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. W dniu zaginięcia 15-latek ubrany był w kurtkę dżinsową koloru czarnego ocieplaną futerkiem z naszywkami zespołów muzycznych, czarną bluzę, czarne spodnie, skórzane tenisówki koloru czarnego. Posiadał przy sobie plecak materiałowy typu wojskowego.

📢 Żębocin. Dzięki transakcji szkoła zyska nową drogę dojazdową, a może i salę gimnastyczną Proszowiccy radni wyrazili we wtorek zgodę na zakup przez gminę działki położonej w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Żębocinie. Nabycie nieruchomości pozwoli zapewnić nowy, wygodniejszy dojazd do szkoły. W przyszłości być może powstanie na niej również sala gimnastyczna. 📢 Policja na zakopiance obserwuje kierowców z drona. Przepisy? Jakie przepisy?! Zobacz, co wyprawiają! Policjanci z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego KWP w Krakowie prowadzili kolejne działania z wykorzystaniem drona na zakopiance. I pokazali, co wyprawiają kierowcy! 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Miechów. Pierwszoklasiści Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie złożyli ślubowanie Ponad 220 uczniów rozpoczęło we wrześniu naukę w klasach pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uroczystość ich ślubowania została połączona z obchodami 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 Terapia ostatniej szansy. Szpital Uniwersytecki w Krakowie wprowadzi terapię CAR-T w leczeniu nowotworów. Ścisła współpraca z Fundacją DKMS Szpital Uniwersytecki w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia nowych terapii w hematologii, czyli CAR-T. - To szansa dla tych, których wiedzieliśmy jak leczyć, jednak nie mogliśmy im zapewnić wyleczenia, bo byli to pacjenci po wielu liniach chemioterapii, u których doszliśmy już do kresu możliwości. Podkreślam, że terapia CAR-T jest mniej toksyczna i obciążająca od intensywnej chemioterapii i transplantacji, chociaż również ma swoją toksyczność i powikłania, które uczymy się leczyć - mówił prof. Tomasz Sacha, Kierownik Oddziału Klinicznego Hematologii. Terapia jest już realizowana m.in. w Gliwicach, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. W Krakowie ta terapia powinna być dostępna za ok. rok.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 14.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kraków nie zrezygnuje ze strefy czystego transportu. Urzędnicy powołują się na uchwałę Sejmiku Komitet społeczny "Kraków dla kierowców" złożył projekt uchwały ws. uchylenie na terenie Krakowa strefy czystego transportu (SCT). Teraz ma się nim zająć Rada Miasta Krakowa. Przedstawiciele urzędu nie zamierzają zrezygnować z wprowadzenia ograniczeń w ruchu dla pojazdów emitujących nadmierną ilość spalin i zanieczyszczających powietrze. W magistracie przypominają, że do wprowadzenia strefy zobowiązała miasto uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Kiermasz jesienny pod Krakowem. Ostatni moment na zakupy lokalnych produktów, to przedłużenie Wielkowiejskiego Targu Kiermasz Jesienny jest przedłużeniem Wielkowiejskiego Targu organizowanego w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Ten kiermasz to okazja na jesienne zakupy produktów regionalnych, warzyw, owoców, przetworów oraz rękodzieła. Będzie też okazja uczestniczyć w młodzieżowym happeningu na temat zasad społecznych relacji, będzie o życzliwości i serdeczności. 📢 Paznokcie świąteczne: czerwone, zielone, z brokatem. Inspiracje i wzory modnych paznokci na święta 2023 Stylizacja paznokci na święta to doskonały sposób na dodanie nutki magii do naszego wyglądu. Czerwień i zieleń to kolory, które najbardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Jednak nie oznacza to, że nie można eksperymentować z innymi barwami. Pastelowe odcienie, takie jak delikatny róż czy błękit, mogą nadawać naszym paznokciom subtelny i elegancki wygląd. Najpopularniejsze wzory paznokci na święta to renifery, gwiazdki, choinki czy kolorowe cukierki. Odrobina brokatu czy drobnych kryształków również dodadzą paznokciom elegancji i efektu świątecznego błysku. Zobacz 25 inspiracji modnych paznokci na święta.

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 14.11 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 14.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Kraków. Z jednej strony Planty, z drugiej strony Błonia. A między nimi gigantyczny apartamentowiec. Radny zszokowany projektem Przy ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego, która łączy Stare Miasto z Błoniami, deweloper zaplanował budowę gigantycznego apartamentowca. - Mogłoby się wydawać, że w tym miejscu nie da się wcisnąć takiego budynku. Jednak w Krakowie niemożliwe staje się możliwym - komentuje radny miejski Łukasz Gibała, który poinformował media o tej sprawie. Na realizację inwestycji zgodzili się już miejscy urzędnicy. 📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

📢 Tak wyglądali Sławomir i Kajra zanim zyskali sławę. Duża zmiana! Popularny gwiazdor rock polo i jego żona na archiwalnych zdjęciach Sławomir Zapała oraz jego żona Kajra od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. „Miłość w Zakopanem”, ,,Weselny Pyton” przyniosły Sławomirowi ogromną popularność. Małżeństwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Jak kiedyś wyglądali Sławomoir i Kajra? Zobaczcie ich na zdjęciach sprzed lat. 📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje! OTO Największe krakowskie absurdy. To naprawdę się zdarzyło! Kraków pełen jest absurdów, nierzadko utrudniających życie mieszkańcom, nierzadko również zaskakujących i szokujących. W niektóre rzeczy aż trudno uwierzyć - przecież mamy XXI wiek! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami! 📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

📢 Trwa listopadowa wyprzedaż sprzętu wojskowego. Do zgarnięcia samochody, pojazdy specjalistyczne i odzież. Co upolujemy w 2023 roku? Agencja Mienia Wojskowego co roku sprzedaje sprzęt, który nie jest już wykorzystywany przez Wojsko Polskie. W ofercie znajdziemy zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i pojazdy specjalistyczne, samochody osobowe czy radiotelefony. Jak kupić sprzęt wojskowy i gdzie znajdziemy najlepsze okazje?

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" byli gośćmi krakowskiego Forum Seniora. Jak żyją na co dzień gwiazdy słynnego programu TVP? Zwiedzają razem świat, chodzą na spacery, intensywnie ćwiczą, tańczą i łapią życie całymi garściami! Energii i witalności może im pozazdrościć niejeden nastolatek! Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz z „Sanatorium miłości” wiedzą, jak żyć pełnią życia. Byli gośćmi krakowskiego Forum Seniora, które odbyło się 13 października 2023 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak żyją na co dzień? 📢 Kraków. Pętla tramwajowa z parkingiem na Górce Narodowej prawie gotowa. Jest już nawet piękny napis. Uruchomienie w tym roku Wyjątkowo to co powstaje będzie w 99 proc. zgadzać się z tym co urzędnicy prezentowali na wizualizacjach kilka miesięcy temu. Ostateczny finał budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zbliża się, a będzie nim oddanie do użytku pętli tramwajowej i autobusowej. Konstrukcyjnie inwestycja wygląda na gotową, ale widać, że w środku trzeba jeszcze sporo dopieścić. Jest już za to napis, który dumnie informuje gdzie jesteśmy...

📢 Rozpoczyna się wielka walka o Kraków. Kto może zostać prezydentem miasta w 2024 roku? Karty rozdaje teraz... Jacek Majchrowski Obecnie urzędujący prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma niebawem ogłosić, czy będzie zabiegał o szóstą kadencję rządów miastem. Pozostali potencjalni kandydaci z niecierpliwością czekają na tę decyzję, która może być kluczowa dla układu politycznych sił pod Wawelem. Wyniki niedawnych wyborów parlamentarnych mogą spowodować, że na fali sukcesu w rywalizacji o krakowski tron zwiększą się szanse przedstawicieli koalicji gotowej do rządzenia krajem. Jeżeli powstanie nowy rząd, ale już na początku będzie miał potknięcia, to walce o samorządy znacznie mogą wzrosnąć notowania kandydatów niezwiązanych z obozem władzy.

📢 Dwa nowe buspasy pojawią się na ulicach Krakowa. Zatrzęsienie zmian na drogach Krakowa tej jesieni Od 15 listopada na ulicach Mikołajczyka oraz Obrońców Krzyża pojawią się wydzielone pasy ruchu dla autobusów. Chodzi o poprawę czasu przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. To kolejna zmiana w ruchu na ulicach Krakowa, a tych jesienią mamy zatrzęsienie, z powodu remontów, czy objazdów. Z nowości to rozpoczęcie remontu ulicy Kozienieckiej. Ale wiele zmian dotyczy też głównych arterii Krakowa.

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Dorota Niedziela, posłanka PO z Krakowa, została wybrana wicemarszałkinią Sejmu W poniedziałek dokładnie w samo południe rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowego Parlamentu. To nie tylko czas uroczystego ślubowania nowych posłów i senatorów, ale i również wyboru nowego prezydium Sejmu i Senatu. Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia (Trzecia Droga) objął stanowisko Marszałka Sejmu, zaś jedną z sześciu Wicemarszałków Sejmu została Dorota Niedziela, posłanka Koalicji Obywatelskiej z Małopolski. Wcześniej, przed południem w poniedziałek jej kandydaturę ogłosił szef PO Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Dwa wypadki w powiecie myślenickim. Potracony rowerzysta na drodze wojewódzkiej 956 i zderzenie samochodów na drodze krajowej nr 7 W poniedziałek, 13 listopada, w Biertowicach w gminie Sułkowice na drodze wojewódzkiej 956 doszło do potrącenia rowerzysty. Nieco później, także w powiecie myślenickim, doszło do kolejnego wypadku. Tym razem na krajówce - na zakopiance w Jaworniku (gm. Myślenice) zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym i drugim wypadku są poszkodowani.

📢 Małopolskie Laury Sportu dla "zawodników, których dokonania wywarły wpływ na sportowe życie naszego regionu" Nagrody Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia sportowe podczas Igrzysk Europejskich wręczono w poniedziałek (13 listopada) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podczas tej samej gali rozdano Małopolskie Laury Sportu za wybitne wyniki sportowe, wywalczone w 2022 roku przez małopolskich zawodników i ich trenerów. 📢 Patriotyczne pieśni dla Ojczyzny i publiczności. Koncert z tańcami pod Krakowem W gminie Zielonki uczczono Narodowe Święto Niepodległości poprzez bal niepodległości, patriotyczne wieczornice, koncerty, akademie, śpiewy i tańce. Zwieńczeniem kilku dni wydarzeń upamiętniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę był Koncert Patriotyczny w hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. 📢 Bomba wybuchnie w barze, czyli Biblioteka Publiczna w Miechowie ma 100 lat Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie obchodzi w tym roku jubileusz stulecia działalności. Założona w 1923 roku jest jedną z najstarszych instytucji kulturalnych w regionie. Jubileuszowe obchody stulecia istnienia zostały zaplanowane na najbliższy weekend 17-19 listopada.

📢 Forum Seniora w Krakowie za nami. Mieliśmy wyjątkowych gości! edycja Forum Seniora już za nami. Dedykowane nestorom wydarzenie odbyła się w gościnnych progach Auditorium Maximum UJ. Pełne energii spotkanie dowiodło, że i jesień życia może być aktywna, może być czasem nowych pasji i odkrywania życia na nowo.

📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Bateria w twoim telefonie szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, a będzie działać dłużej Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem. 📢 Pobicie i upokarzanie 12-latka pod Krakowem. Rodzice ofiary złożyli zawiadomienie, gdy policja zajęła się sprawą. Sprawca i ofiara pod lupą Głośna sprawa pobicia i upokarzania 12-letniego chłopca w Michałowicach przez 17-latka z gminy Wielka Wieś ma wiele bulwersujących i niepokojących wątków. Rozpowszechniano ją najpierw w mediach społecznościowych. Po tym fakcie zareagowała policja. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę pobicia i skontaktowali się z rodzicami młodszego pobitego chłopca i dopiero wówczas - po ponad 20 dniach od zdarzenia - jedno z jego rodziców złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

📢 Miechów. Nocna akcja na obwodnicy. Spłonął samochód ciężarowy W niedzielę wieczorem na obwodnicy Miechowa (droga wojewódzka nr 783) doszło do pożaru samochodu ciężarowego z przyczepą. Pojazd spłonął całkowicie. Utrudnienia w ruchu trwały ponad trzy godziny. 📢 Kultowe potrawy z barów mlecznych. Idealne przepisy na dania z barów mlecznych Przepisy na kultowe potrawy z barów mlecznych! Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie był w barze mlecznym. Powiedzenie „kto zamawiał ruskie” przeszło już do klasyki. A pamiętacie scenę z baru mlecznego w kultowym filmie Barei „Miś? Mężczyzna, w dość obskurnym barze, chciał zamówić puree ze smalcem. Niestety, było tylko puree z dżemem... Na stołach królowała też kasza gryczana. Dziś zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. I chociaż w jednych barach karmili dobrze, w innych nieco gorzej, klasyki barów mlecznych, jak pasta jajeczna czy leniwe nigdy się nie znudzą. A przygotowane w domu, mogą być prawdziwą ucztą dla podniebienia. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy!

📢 Czy mamut spod Kopca Kościuszki stanie się nowym symbolem Krakowa? Startuje projekt "Mamut Art & Science" „Mamut Art & Science” to projekt interdyscyplinarny, mający na celu upowszechnienie wiedzy o największym w Europie i najprawdopodobniej na świecie wykopalisku kości mamutów, znajdującym się w Krakowie. Na początek działania promujące: cykl koncertów, festiwal łączący różne formy sztuki i film dokumentalny. 📢 Małopolskie przysmaki, o których nie miałeś pojęcia. TOP 12 dań małopolskich gospodyń [PRZEPISY] Znacie kućmoka? A starosądecką bryjkę? Prołziaki z Moszczenicy? Placki po zobielsku? Nie? To kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie potrawy od pokoleń przygotowują panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski. Można się zdziwić!

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 230. Pablo niemal zabja Justa. Streszczenie odcinka [14.11.2023] Paciencia rozmawia ze swoimi znajomymi na temat Servanda. Jakie informacje na jego temat im zdradzi? Dlaczego Pablo nie zabije Justa? Przeczytaj streszczenie 230. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Miechowskie obchody Święta Niepodległości pod odnowionym pomnikiem z Orłem Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości w Miechowie odbyły się po raz pierwszy pod odnowionym pomnikiem z Orłem. Przy odrestaurowanym monumencie uczestnicy wydarzenia złożyli wiązki kwiatów i odśpiewali Hymn państwowy. Zapoznali się również z historią pomnika, którą przypomnieli dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Marcin Florek i burmistrz Dariusz Marczewski. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Horoskop dzienny na 15 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 15 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Kraków. Budowa Centrum Nauki Cogiteon. Park na dachu robi wrażenie, a droga już asfaltowa Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, powstające przy Bora-Komorowskiego w Krakowie, robi wrażenie. Na dachu prawie gotowy park, wygląda to jak budowla z filmów science-fiction. A obok budynku plac do rekreacji. Z kolei droga prowadząca do placówki to już nie rozkopana ziemia, ale wstęga asfaltu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z drona. Kiedy otwarcie Cogiteonu? Miało być jesienią 2023, jesień w pełni, prace trwają... 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Pan Józef i jego prywatne "ranczo" w małopolskiej Palczy. Tutaj można się przenieść w czasie Drewniane brony, pługi, młynki do przesiewu zboża, a nawet stara pułapka na szczury - m.in. takie eksponaty znalazły swój dom na działce pana Józefa Frączka z Palczy w powiecie suskim. Mężczyzna sam jest rolnikiem, który po przejściu na emeryturę postanowił gromadzić stare maszyny rolnicze. - Póki żyję to muzeum będzie się powiększało, ale jak mnie zabraknie to nie wiem, czy ktoś będzie chciał kontynuować moje dzieło - mówi pan Józef.

📢 Za czym kolejka ta stoi, czyli jak robiliśmy zakupy w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia Pamiętacie jak wyglądały zakupy w czasach PRL? Kolejki ciągnące się od lady sklepu, aż do końca ulicy. Komitety kolejkowe, frustracja, złość… Codzienna walka o podstawowe towary. W kwietniu 1980 roku kompozytor Wojciech Trzciński i reżyser Krzysztof Bukowski postanowili stworzyć coś, co wstrząśnie nie tylko społeczeństwem, ale i władzą. I tak Krystyna Prońko wyśpiewała „Psalm stojących w kolejce” z tekstem Ernesta Brylla. Ale do końca kolejek i braku podstawowych produktów było jeszcze bardzo, bardzo daleko... 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 12.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody są osoby ranne W niedzielę, 12 listopada na autostradzie A4 w okolicy Podłęża w gminie Niepołomice doszło do wypadku. Późnym popołudniem na autostradzie zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby poszkodowane. Na miejsce wezwano ratowników w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku Krakowa.

📢 Uczcili niepodległość wspominając walki powstańców pod Krakowem. Widowisko teatralne w Skale Obóz powstańczy w Ojcowie, zaciągający się młodzi ludzie do walk z Moskalami, a także życie w zaborach: rosyjskim i austriackim, bitwy i potyczki ochotników w czasie powstania styczniowego. To sceny z widowiska teatralnego przedstawionego przez młodzież i ich nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wydarzenie było okazją do świętowania niepodległości, a jednocześnie 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika. 📢 Radziemice. Patron szkoły, Edward Kleszczyński, trafił na sztandar Szkoła Podstawowa w Radziemicach ma od soboty swój sztandar. Na jego rewersie znalazła się podobizna Edwarda Kleszczyńskiego, który od siedemnastu lat jest patronem placówki. Uroczystość poświęcenia szkolnego symbolu zbiegła się ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą patron szkoły walczył w dwóch wojnach światowych.

📢 Województwo cieszyńsko-krakowskie z Krakowem i Bielskiem-Białą, ale bez Tarnowa? Jest koncepcja korekty granic administracyjnych w Polsce Instytut Sobieskiego opublikował raport "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju". Autor opracowania dr Łukasz Zaborowski podział województw z 1999 r. ocenia jako "przypadkową hybrydą". Proponuje 4 warianty korekty obecnych granic województw. Jeden z nich, najbardziej radykalny zakłada ograniczenie liczby województw z 16 do 12, w którym powstałoby województwo cieszyńsko-krakowskie z dwoma głównymi ośrodkami Krakowem i Bielskiem-Białą, ale bez Tarnowa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wszystkie cztery propozycje zmian granic województw. 📢 Nowe Brzesko. Niepodległościowa rywalizacja na strzelnicy Rekordowa ilość ponad 50 zawodniczek i zawodników wzięła udział w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez LOK Nowe Brzesko z okazji Święta Niepodległości. Główne nagrody, puchary niepodległości, trafiły do Moniki Gołąb i Dariusza Puszko.

📢 Proszowice. Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości Tradycyjnie na miejskim Rynku odbyły się główne obchody Święta Niepodległości w Proszowicach. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a swoje nagrody odebrali zwycięzcy ubiegłotygodniowych zawodów strzeleckich. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 11.11.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Te znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku! Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! [11.11.2023] Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku! 📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka - Nowy Targ. GDDKiA opublikowała najnowsze zdjęcia Pozostało ostatnie 10 miesięcy prac przy budowie zakopianki na odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Roboty idą cały czas do przodu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała właśnie najnowsze zdjęcia z postępu prac. 📢 Wieczór patriotyczny w Proszowicach. W roli głównej uczniowie i… pogoda Pokazy mażoretek ze Skalbmierza, polonez w wykonaniu uczniów proszowickiej Jedynki, wreszcie wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni i piosenek z chórem z Dwójki. To wszystko złożyło się na wieczór patriotyczny, który w przededniu Święta Niepodległości odbył się w proszowickim Centrum Kultury i Wypoczynku.

📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Kraków. Na nowohuckich terenach poprzemysłowych powstało miejsce, które ma przyciągać przedsiębiorców W czwartek 9 listopada został oficjalnie oddany do użytku północny podobszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. 17 hektarowy obszar został przygotowany pod inwestycje firm z branży nowych technologii. Artur Peszko, prezes Nowej Huty Przyszłości podczas przemówienia zapewniał, że teren ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy chcą tu inwestować. Kiedy zapytaliśmy jakie firmy chcą tu się osiedlić, usłyszeliśmy, że nie może on podać nazwy żadnej z nich. Powiedział tylko, że jest ich około 15. Koszt powstania SAG to ponad 92 mln zł.

📢 TOP 15 miejsc na wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca cię oczarują Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę. 📢 14. Forum Seniora już za nami. Jakie było? Zobaczcie, zapraszamy do naszej fotogalerii! Drodzy Seniorzy! 14. Forum Seniora, jedno z najważniejszych spotkań z naszymi nestorami - organizowane przez redakcję „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej” - już za nami. By jednak te piękne i niezwykłe chwile nie uleciały, zapraszamy do naszej fotogalerii. Jednocześnie już teraz pragniemy zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się wiosną 2024 roku.

