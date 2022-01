Prasówka 15.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są ze sobą w związku od wielu miesięcy. Nie jest to już tajemnicą poliszynela, gdyż skoczek narciarski i aktorka, była Miss Południa Nastolatek, od czasu do czasu pokazują swoje wspólne zdjęcia. Wprawdzie w ostatnich miesiącach pojawiały się one rzadko, wzmagając spekulacje o kryzysie w związku pary, ale chyba definitywnie rozwiały je publikacje w mediach społecznościowych spod skoczni w Wiśle, gdzie Marcelina kibicowała "Piterowi" i pozostałym polskim zawodnikom. I zapewne tak samo będzie w Zakopanem. Jeśli chcecie obejrzeć najnowsze zdjęcia skoczka i modelki, przejdźcie do galerii.