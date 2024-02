Prasówka 16.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 15 lutego 2024 roku jest 721. dniem wojny. W czwartek wcześnie rano ukraińska obrona powietrzna została zaangażowana w odparcie rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów - poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. "Wybuchy w mieście. Działa obrona powietrzna" – poinformował Kliczko w serwisie społecznościowym Telegram.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kraków. Zmiana komendanta w komendzie miejskiej policji W Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie nastąpiły zmiany na stanowisku komendanta miejskiego. Dotychczasowego komendanta insp. Zbigniewa Nowaka zastąpi nadkom. Paweł Jastrząb, który w latach 2021 i 2022 pełnił funkcję zastępcy komendanta w tutejszej jednostce.

Prasówka 16.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [16.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca. 📢 Wizyta marszałka w Sułkowicach. Przegląd inwestycji samorządowych i rozmowy o planach gminy na przyszłość Obiekty oświatowe, sportowe, zabytkowe i inne inwestycje w gminie Sułkowice w powiecie myślenickim wizytował marszałek Witold Kozłowski. Z władzami lokalnego samorządu przede wszystkim burmistrzem Arturem Grabczykiem omówił bieżące inwestycje i plany gminy na najbliższy rok, a ponadto odwiedził miejsca, gdzie zrealizowano projekty, które uzyskały wsparcie województwa. W wizytacji uczestniczył również radny województwa Robert Bylica.

📢 Kraków. Dzieci woził do szkoły niesprawny autobus. Policja zakazała dalszej jazdy. Przewoźnik zapłaci też kary wynikające z umowy Uczniowie klas 1-3 podstawówki, która wchodzi w skład rozbudowywanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wrony, są dowożone na lekcje w zastępczej lokalizacji. Zajmuje się tym firma prywatna, na podstawie umowy zawartej z miastem, a opiewającej na prawie 274 tys. złotych. Jak się okazuje - dzieci wożone były m.in. autobusem, który miał... rozciętą oponę, niesprawne zawieszenie, jak i stacyjkę, a także jeździł z wyciekiem oleju z silnika. Policja uznała, że nie nadaje się do dalszej jazdy. Teraz urzędnicy naliczyli firmie prawie 20 tys. zł kar umownych. 📢 Dekadę temu powstała Cricoteka. Okolica zmieniła się nie do poznania We wrześniu 2014 roku do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przyszli pierwsi zwiedzający. W tym roku instytucja świętuje 10 lat istnienia, przez ten czas instytucja wyrosła na ważne miejsce w Krakowie. Zobaczcie, jak zmieniła się okolica.

📢 Problemy Browaru w Tenczynku. Szykuje się licytacja. Maszyna do destylowania na przetarg publiczny Problemy finansowe alkoholowego biznesu Janusza Palikota mają nową odsłonę. Może dojść do zlicytowania maszyny do destylowania. Przyczyną jest nie spłacona pożyczka w wysokości 1 miliona zł, którą zaciągnęła spółka byłego polityka. A termin spłaty minął. Dlatego wierzyciel zdecydował się na licytację, bo pożyczka była zaciągnięta pod zastaw maszyny do produkcji piwa bezalkoholowego. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! HOROSKOP 15.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź!

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Takimi autami jeździliśmy po krakowskich ulicach. Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu!

📢 Najpiękniejsze kreacje ze studniówek 2024 w Krakowie. Takie sukienki i garnitury są modne w tym roku! Szał i szyk 15.02.2024 Tegoroczne maturzystki (a nierzadko również nauczycielki!) zachwycają kreacjami na trwających właśnie w Krakowie studniówkach. Zadają szyku w pięknych sukniach. Magia! Zobaczcie sami!

📢 Pogrzeb byłego wiceprezydenta Oświęcimia. Włodzimierza Palucha pożegnała rodzina, znajomi i liczni oświęcimianie. Zdjęcia Na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu odbyły się uroczystości pogrzebowe Włodzimierza Palucha. W ostatniej drodze byłemu wiceprezydentowi miasta, radnemu, wielkiemu społecznikowi wraz z rodziną towarzyszyli liczni oświęcimianie, samorządowcy, przedstawiciele organizacji, instytucji i placówek miejskich. 📢 Gabinet porcelanowy. Nowa wystawa stała Zamku Królewskiego na Wawelu Najwybitniejsze porcelanowe dzieła rodem z założonej przez króla Augusta II manufaktury w Miśni oraz szerokie spektrum kultury materialnej XVIII wieku złożyły się na nową wystawę stałą Zamku Królewskiego na Wawelu – Gabinet Porcelanowy. 📢 Kampania wyborcza w Krakowie ruszyła z kopyta. Stanisław Mazur zaprezentował program, a Łukasz Gibała ruszył w miasto Kampania wyborcza w Krakowie nabiera tempa. Co przyniósł nam czwartek 15 lutego? Prof. Stanisław Mazur, oficjalnie rozpoczął walkę o fotel prezydenta Krakowa i przedstawił swoją wizję prezydentury. Zawarł w niej dwie linie metra, aplikację do współrządzenia miastem, czy innowacyjne rozwiązania smartcity. Swoją kampanię zainaugurował oficjalnie też Łukasz Gibała, który ruszył w miasto z ulotkami. Aleksander Miszalski zyskał zaś poparcie Nowej Lewicy.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Piękny makijaż na studniówkę 2024! To teraz jest w modzie. Na balach w Krakowie królują czerwone usta Studniówka to często pierwszy bal w życiu młodego człowieka. Poszukiwania odpowiedniej stylizacji czy dobór fryzury to nie wszystko. Istotnym elementem jest także makijaż. To on często nadaje odpowiedniego "charakteru" całej stylizacji. W tym roku na studniówkowym parkiecie było zarówno klasycznie jak i oryginalnie i nietypowo. Zobaczcie sami jakie makijaże królowały na tegorocznych balach.

📢 Kraków. Chcą wyremontować skrzyżowanie Królowej Jadwigi, księcia Józefa i Kościuszki do marca. I otworzyć Pogoda sprzyja budowlańcom. Remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki idzie zgodnie z planem. - Do 26 lutego na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, księcia Józefa i Kościuszki zostanie położona podbudowa asfaltowa – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa. A to oznacza, że prawdopodobnie już na początku marca zostanie ono znowu otwarte dla ruchu, na co niecierpliwie czekają kierowcy nie tylko tej części Krakowa. Informację tą przekazał jednak sztab wyborczy Andrzeja Kuliga, który startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy muszą z dystansem podchodzić do takich obietnic, ale z drugiej strony wybory lubią przyspieszyć remonty w mieście. 📢 Wybory w Krakowie. Aleksander Miszalski otrzymał poparcie Lewicy i będzie zabiegał o pieniądze na metro W czwartek (15 lutego) na skwer Andrzeja Wajdy koło Teatru Słowackiego odbyła się wspólna konferencja przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Podczas niej poseł PO Aleksander Miszalski oficjalnie zainaugurował kampanię w wyborach na prezydenta Krakowa. Poparcia udzielili mu reprezentanci krakowskiej i małopolskiej Lewicy.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy i nietuzinkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Oto najtańsze ulice Krakowa. Tutaj kupując mieszkanie zapłacisz mniej! Ceny mogą mocno zaskoczyć! Ceny mieszkań w Krakowie nieubłaganie idą w górę, a czasy kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, raczej już nie powrócą. Jest jednak ratunek dla tych, którzy na zakupie mieszkania chcą chociaż trochę zaoszczędzić. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy w porównaniu z najdroższą dzielnicą. W tym artykule przedstawiamy najtańsze ulice Krakowa. Dlatego, jeśli nie chcesz przepłacić kupując mieszkanie zobacz, gdzie warto szukać mieszkania.

📢 Kraków oferuje lokale użytkowe do wynajęcia. Do wzięcia miejsce w wieży w słynnej kamienicy Feniksa! ZBK zaprasza na dni otwarte Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił Dni Otwarte w lokalach użytkowych, które są przeznaczone do wynajęcia w drodze aukcji. Wybrane lokale w różnych częściach miasta można oglądać w tym i w przyszłym tygodniu. Aukcja, na której pod młotek idzie ponad 30 gminnych lokali do wynajęcia, odbędzie się 29 lutego, natomiast decyzję trzeba podjąć wcześniej - do 27 lutego złożyć ofertę i wpłacić wadium. 📢 Największe ćwiczenia NATO od 25 lat z udziałem 90 tysięcy żołnierzy. Nie można wjeżdżać między kolumny wojskowe na drogach i autostradach W ramach odbywających się ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 z udziałem polskich żołnierzy będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych. "W ramach ćwiczeń, do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych i innych" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami. Dotyczy to także tras w Małopolsce.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Tak wyglądały małopolskie miasta i miasteczka w XX wieku. Zobacz! Zabieramy Was w sentymentalną podróż w czasie po miastach i miasteczkach Małopolski. Tak to kiedyś wyglądało. Malownicze ryneczki, krzywe ganki, pochylone domki, ale i świeżo oddane drogi i prosperujące miejscowe biznesy. Na zdjęciach są uwiecznione centra i główne ulice miast, takich jak: Miechów, Skawina, Myślenice, Chrzanów, Zakliczyn, Bochnia, Stary Sącz, Słomniki, Dobczyce i inne miejscowości. W każdej z nich znajdziemy coś ciekawego. Ile z tych miejsc rozpoznacie na pierwszy rzut oka, a które zmieniły się nie do poznania?

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dramatyczna sytuacja w Nowym Targu. Na basenie pełnym ludzi topił się człowiek. Początkowo nikt tego nie zauważył Mężczyzna, który topił się na basenie w Nowym Targu jest w szpitalu w śpiączce. Dopiero po pewnym czasie 13-letnia dziewczynka trenująca na basenie dostrzegła, że człowiek nie wypływa. Zainterweniowała i zaalarmowała swoich trenerów pływania. Wtedy zareagowali ratownicy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, nie powiodły się pierwsze próby wybudzenia go ze śpiączki. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia na basenie, zabezpieczyła monitoring, będą przesłuchiwani świadkowie.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 15.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Słodkie walentynki u Patrycji Tuchlińskiej. Ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego tak obchodziła święto zakochanych Patrycja Tuchlińska od kilku lat jest w związku z nieco starszym Józefem Wojciechowskim, kóry jest m.in. właścicielem luksusowego hotelu w Krynicy-Zdroju. Doczekali się syna Augusta, który pojawi się na prawie każdej relacji byłej modelki. Tuchlińska w mediach społecznościowych pokazuje swoje luksusowe życie. Tym razem nie zabrakło zdjęcia na walentynki.

📢 Wybrano finalistów w konkursie na logo Krakowskiego Centrum Muzyki. Na wykończenie obiektu potrzeba 185 mln zł Postępują prace związane z budową Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku (patrz GALERIA), a także wyborem logo dla tego obiektu. Spośród 101 przesłanych propozycji jury konkursu na logo i identyfikację wizualną wybrało finałową piątkę.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 15.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy usuń z okolicy routera. Zobacz proste sposoby na poprawę zasięgu internetu W dzisiejszych czasach dostęp do szerokopasmowego routera z możliwością rozsyłania sygnału Wi-Fi nie jest niczym specjalnym. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Oto najbardziej wyjątkowe tablice rejestracyjne na polskich drogach. Zaskakujące napisy ZDJĘCIA. Oto najciekawsze pomysły kierowców Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA 📢 Ferie zimowe? Raczej wiosenne! W Parku Krakowskim już duże oznaki nowej pory roku Zbliżający się koniec zimy najlepiej widać w krakowskich parkach, w tym w Parku Krakowskim. Przebiśniegi i inne rośliny budzą się do życia po zimowym letargu. Pogoda też nam się poprawia, wieczory jeszcze zimne, ale w ciągu dnia słońce i warunki idealne na spacer, a mamy ferie więc warto skorzystać.

📢 Remonty drogowe w Krakowie. Zmiany na Dworskiej, Kocmyrzowskiej i z powodu budowy kładki Po porannym szczycie komunikacyjnym, rozpoczną się prace na ul. Dworskiej. Wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Mieszczańskiej (wraz z jej fragmentami) do ul. Komandosów. Prace potrwają do piątku, 16 lutego (~ do godz. 16.00). Jak informuje wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, od 15 lutego wprowadzone zostały zmiany dla pieszych na odcinku od ul. Jarzębiny do wysokości przebudowywanej pętli tramwajowej. Ponadto nadchodzą większe utrudnienia z powodu budowy kładki Kazimierz Ludwinów. 📢 Pomysł na obiad. Ryby. TOP 12 przepisów na pyszne ryby naszych Czytelników [PRZEPISY] Ryby - najlepsze przepisy naszych Czytelników! Dorsz, łosoś, pstrąg, sandacz. To najpopularniejsze ryby, z których można wyczarować wyśmienite dania. Zobaczcie TOP 12 przepisów na wyśmienite, pyszne ryby. Kliknijcie w galerię i zobaczcie receptury naszych Czytelników na gulasz rybny, ryby pieczone, risotto rybne i pierogi z nadzieniem z łososia. Smacznego!

📢 Gęste i pożywne zupy, które nasycą każdego. Przygotujesz je w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny! 📢 Część Hali Targowej w Krakowie zmienia się w piętrowe centrum nocnej rozrywki. Burza wśród mieszkańców Grzegórzek, już są protesty To wydaje się już przesądzone. Część zabytkowego budynku Hali Targowej przy ul. Daszyńskiego 3 w Krakowie stanie się nocnym lokalem rozrywkowym. Jak ustaliliśmy: od strony pasażu zachodniego, w najwyższej części kompleksu, w dawnej chłodni - powstaje ogromny, rozlokowany na trzech kondygnacjach, nocny klub muzyczny. Od kilku dni tematem żyją całe Grzegórzki. Projekt ma wielu przeciwników; są jednak również mieszkańcy, którzy uważają że nocny lokal wpłynie na „ożywienie” tej części miasta. A wszyscy mają ogromny żal - że kontrowersyjnego projektu nie tylko nie skonsultowano z mieszkańcami, ale zabrakło nawet prostej, oficjalnej informacji – od właściciela zabytku oraz inwestora – jaki jest pomysł na zagospodarowanie tej części Hali Targowej.

📢 Wybory prezydenckie w Krakowie: kto powalczy z faworytem sondaży? W Koalicji 15 Października nie brakuje kandydatów, PiS szuka jednego Kampania przed wyborami samorządowymi pod Wawelem nabiera rozpędu. Kandydaci organizują konferencje, na których przedstawiają swoje propozycje dla Krakowa, odbyła się już prezydencka debata dotycząca kultury. W tej rywalizacji nadal nie ma kandydata Prawa i Sprawiedliwości i nie wiadomo, czy tej partii w ogóle uda się kogoś wystawić. Wciąż można jednak usłyszeć od polityków tej formacji, że będą walczyć o władzę w Krakowie. Przedstawiciele Koalicji 15 Października przyznają, że najlepiej byłoby mieć wspólnego kandydata, ale ugrupowania wchodzące w skład rządu nie dogadały się co do tego, kto nim miałby być. Nawet w samej Trzeciej Drodze nie ma porozumienia. W sondażach nadal prowadzi nie związany z żadną partią Łukasz Gibała.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 15.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 15.02.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 15.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Kraków. Wykolejenie tramwaju na Wilickiej w Krakowie. Komunikacja zastępcza Wielicka, wjazd na pętlę Prokocim wykolejenie tramwaju - linie 3,9 i 13 kierowane na Kurdwanów. Komunikacja zastępcza autobusowa Kabel-Nowy Bieżanów P+R. 📢 Środa Popielcowa w Krakowie. Tłumy wiernych na mszy w katedrze na Wawelu. Rozpoczyna się Wielki Post Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna liczący 40 dni - Wielki Post. Jak każdego roku w Katedrze na Wawelu zgromadziły się tłumy wiernych, by posypać głowę popiołem. Mszy świętej o godz. 16.30 przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Środa Popielcowa to dzień, który przypomina nam o przemijalności życia ziemskiego i oczekiwaniu na życie wieczne. Eucharystia zainicjowała również wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Krakowie.

📢 W Skawinie wykopano bombę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. Trwa ewakuacja mieszkańców Ul. Pachla, podczas prac budowlanych na prywatnej posesji operator koparki wydobył pocisk, prawdopodobnie to bomba lotnicza z czasów II Wojny Światowej. Pocisk ma wymiary 60 cm długości i średnicę ok. 20cm - informuje Patrol 998 Małopolska. 📢 Kraków. W Bronowicach powstaje park przy forcie "Za Rzeką". Trwają już prace w terenie Rozpoczęły się prace w terenie przy forcie w Bronowicach, gdzie mieszkańcy zyskują nowy park. W ramach obecnego etapu urządzania parku przy forcie pojawią się tutaj: siłownia zewnętrzna, ścieżki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, leżaki oraz hamaki.

📢 Śledziki samorządowe rozdane. To podziękowania za rozwój, współpracę, promocję i pomoc. Podczas gali wójt Zielonek ogłosił ważną decyzję Doroczna gala Śledzik u Wójta tradycyjnie odbyła się w Zielonkach na zakończenie karnawału we wtorek, 13 lutego 2024 roku. To już 27. raz świętowano w ten sposób. Przy tej okazji rozdanych zostało kilkanaście nagród samorządowych. Nagroda jest przyznawana przez wójta osobom i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju gminy, współpracują z samorządem, wspierają go, promują i sprawiają, że gmina lepiej funkcjonuje, a mieszkańcom żyje się wygodniej.

📢 Garbarnia Kraków musi oszczędzać. Czterech piłkarzy nie zagra wiosną w barwach "Brązowych", transferów do klubu nie będzie Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, niektórych piłkarzy nie zobaczymy w rundzie wiosennej 2024 w barwach III-ligowej Garbarni Kraków. Klub potwierdził odejście czterech zawodników, to: Jakub Szuta, Jakub Cukrowski, Bartosz Seweryn i Kasper Hamulewicz. 📢 GIF podjął decyzję o wycofaniu tych leków z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! 14.02.2024 Lek na nadciśnienie, preparat do leczenia niewydolności serca, czy popularny lek na gorączkę dla dzieci - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. I czas wielkich zmian. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 45. lat współpracy Krakowa i Norymbergi. W stolicy Małopolski zaprezentowano odnowione wagony Zeppelin Kraków i Norymberga w wyjątkowy sposób rozpoczynają obchody jubileuszu 45-lecia współpracy. 14 lutego w hali Stacji Obsługi i Remontów MPK SA w Krakowie zostały zaprezentowane dwa wyremontowane wagony Zeppelin, których historia połączyła oba miasta. Jeden z nich w kolorze zielonym, trafi do Norymbergi. Drugi Zeppelin, w kolorze niebieskim to tramwaj, który dołączy do kolekcji historycznych pojazdów krakowskiego przewoźnika. Oba wagony zostały wyremontowane przez pracowników Stacji Obsługi i Remontów MPK.

📢 Horoskop dzienny na 15 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 15 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kontrowersyjna budowa trasy S7 Kraków - Myślenice. Są chętni do zaprojektowania drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Zamówienie polegać ma na opracowaniu projektu planowanej trasy S7 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Wariantów przebiegu tej trasy jest wiele, ale większość z nich budzi sprzeciw mieszkańców, w tym prezydenta miasta Krakowa.

📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Te rasy są tak groźne, że zostały zakazane. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów! 📢 Balkonowi Janusze to HIT Internetu 2024 roku. Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Te konstrukcje i pomysły przechodzą ludzkie pojęcie Czy lato, czy zima chętnie korzystamy z balkonów, które mogą - jak się okazuje - mieć wiele różnych zastosowań. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze przechodzi nieraz ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając grafiki. Abstrakcyjne pomysły Janusza i Grażyny na "zagospodarowanie" balkonów i "ozdabianie" osiedli są ciężkie do wyobrażenia i budzą uśmiech politowania. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Balkonowi Janusze to HIT Internetu w 2024 roku!

📢 Część słynnej Hali Targowej w Krakowie zmieni się w ogromny klub nocny? Trwa remont. Projekt budzi obawy mieszkańców Grzegórzek Hala Targowa na krakowskich Grzegórzkach to znane i lubiane miejsce. Zmienia się Kraków, zmienia się i Hala Targowa. Ostatnio prowadzone są intensywne prace budowlane w części zabytkowego budynku, od strony pasażu zachodniego. Co tam się szykuje? Mieszkańcy są pełni obaw, bo wiele wskazuje na to, że będzie tam klub nocny.

📢 Święto zakochanych, które wzbudza skrajne emocje. Najlepsze memy na walentynki 14 lutego 2024 14 lutego trzeba coś zrobić dla swojej drugiej połówki. Tak nas urządził ten świat. Problemem jest kupno prezentu, wymyślenie czegoś oryginalnego, a nawet sama próba nie pokłócenia się z ukochaną/ukochanym. Walentynki to też problem dla tych, którzy nie chcą obchodzić tego święta, ale straszy ich ono z ekranu telewizora, sklepowych witryn czy Facebooka. Internauci zebrali te wszystkie skrajne emocje w pokaźnym zasobie memów w internecie. Zobaczcie naszą galerię! 📢 Będzie basen w Krzeszowicach. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Lada chwila zaczną się prace w terenie Basen kryty w Krzeszowicach - według planów gminy i wykonawcy inwestycji - będzie gotowy w drugiej połowie 2025 roku. Obiekt pływacko-sportowy z sześcioma torami oraz małym basenem rekreacyjnym i torami do nauki pływania jest w trakcie realizacji. Zakończyły się prace związane z przygotowaniem dokumentów. Właśnie starosta krakowski przekazał w gminie pozwolenie na budowę, co otwiera możliwości rozpoczęcia prac w terenie.

📢 Miechów. Komitety już zarejestrowane. Teraz czas na kompletowanie list kandydatów W poniedziałek minął termin rejestracji komitetów wyborczych, które zamierzają walczyć o mandaty podczas kwietniowych wyborów samorządowych. W powiecie miechowskim, poza komitetami o zasięgu ogólnokrajowym, krakowska Delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała 26 komitetów lokalnych.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 119. Ponowne spotkanie Seyran i Ferita. Ktoś stanie im na drodze! Streszczenie odcinka [16.02.24] Seyran i Ferit znów mogą być razem. Nie trwa to jednak długo. Co stanie im na przeszkodzie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 119. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 118. Rodzina szuka Ferita. Mężczyzna niespodziewanie zaginął. Streszczenie odcinka [15.02.24] Seyran wciąż przebywa w Antep. Ciągle są przy niej ludzie Tarika. A co dzieje się z Feritem? Przeczytaj poniższe streszczenie 118. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 305. Lourdes wysyła pieniądze do Argentyny. Streszczenie odcinka [13.02.2024] Mauro dla celów śledztwa okłamuje Cayetanę. Co jej powie? A kto odkryje tajemnicę Lourdes? Koniecznie przeczytaj streszczenie 305. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Bieg Walentynkowy w Krakowie 2024 dla zakochanych i szukających miłości. Zobaczcie zdjęcia Bieg Walentynkowy 2024 w Krakowie odbył się w niedzielę (11 lutego) już po raz ósmy. Zainteresowanie było duże, limit zgłoszeń - 1200 osób - został wyczerpany. To największa impreza tego typu w Polsce. Zobaczcie, co działo się na trasie.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda. 📢 Rolnicy protestują w Miechowie. Długi zator na drodze ekspresowej S7 Około godziny 15 rozpoczął się protest rolników w Miechowie. Według szacunków organizatora, w wydarzeniu bierze udział około trzystu ciągników. Poruszając się w trzech kolumnach powodują utrudnienia zarówno w rejonie starej siódemki jak i drogi ekspresowej S7. Problemy z poruszaniem są też na ulicach i obwodnicy miasta.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację! 📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Polonezem w Trianie maturzyści rozpoczęli swój bal Maturzyści z czterech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie swój pierwszy, wielki bal mieli w sobotę, 20 stycznia 2024 roku. Na radosną zabawę przed maturą, niezapomnianym i jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Sali Bankietowej Triana w Mogilanach w powiecie krakowskim. Bawiło się około 160 osób. Uczniowie odtańczyli poloneza na 107 dni przed maturą.

📢 Studniówka 2024 uczniów V LO w Krakowie. Słynna "Piątka" bawiła się w Starej Zajezdni. To był bal na 400 osób W piątek - 19 stycznia - swój bal przedmaturalny mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejsce studniówki wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu. W tym szczególnym balu wzięło udział około 400 osób, przede wszystkim - 280 uczniów z ośmiu klas maturalnych. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, był też toast, a o północy - tort.

