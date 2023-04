Prasówka 16.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tatry. Tragiczny wypadek w górach. Turystka spadła z Kościelca. Nie żyje.”?

Prasówka 16.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tatry. Tragiczny wypadek w górach. Turystka spadła z Kościelca. Nie żyje. Tragicznie zakończyła się sobota w Tatrach. Pod koniec dnia doszło do śmiertelnego wypadku na Kościelcu w Tatrach Wysokich. Ze szczytu spadła turystka.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? LISTA Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Kraków. Kolejny dzień HUNT EXPO, jak i protestów przeciwko tym targom łowiectwa Sobota była drugim - z trzech - dniem odbywających się w Krakowie i budzących ogromne kontrowersje Targów HUNT EXPO. Obrońcy zwierząt sprzeciwiają się organizowaniu takiej imprezy, zachęcają do jej bojkotu, wcześniej wystąpili też do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z apelem o rezygnację z patronowania tej imprezie. Pod ich naciskiem prezydent miasta rzeczywiście z patronatu się wycofał. Protesty również towarzyszą już odbywającym się targom.

Prasówka 16.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Radomiakiem Cracovia pokonała Radomiaka 3:0 w meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. "Pasy" zapewniły sobie dużo spokoju na czekające ich jeszcze w tym sezonie mecze. Spotkanie miało swoich bohaterów. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII.

Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria [16.04.2023 r.] O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań? 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [16.04.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 12. Podgórska Wyprzedaż Garażowa. Znów można było dać drugie życie rzeczom używanym Stowarzyszenie PODGORZE.PL oraz Fundacja Targ Pietruszkowy zaprosiły w sobotę (15 kwietnia) na kolejną Podgórską Wyprzedaż Garażową na placu Niepodległości. Ta swoista giełda na podgórskim placu jest organizowana tuż po targu pietruszkowym. - To doskonała okazja, by podarować drugie życie przedmiotom, których ktoś już nie potrzebuje - zachęcali organizatorzy. Sprawdziliśmy, jakie skarby można było znaleźć na stoiskach. 📢 Kraków. Uroczyste upamiętnienie niezwykłego dominikanina - ojca hm. gen. bryg. Adama Franciszka Studzińskiego Uroczystość upamiętniająca ojca hm. gen. bryg. Adama Franciszka Studzińskiego, kapelana 4. Pułku Pancernego "Skorpion" 2. Warszawskiej Brygady Pancernej, uczestnika walk o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię odbyła się w sobotę w Krakowie, z okazji 15. rocznicy śmierci dominikanina. - To jeden z bohaterów naszej wolności - mówił minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

📢 Raj kolorów Andrzeja Boryczki. Nowa wystawa w Myślenicach W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu została otwarta wystawa malarstwa myśleniczanina Andrzeja Boryczki. Na ekspozycję zatytułowaną „Woda jest najważniejsza” składają się niemal wyłącznie prace wykonane w technice akrylu, która bez wody obejść się nie może. Ale znaczenie wody w tym tytule jest szersze. 📢 Kibice Cracovii dopingowali "Pasy" i cieszyli się z trzech bramek W meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia pewnie pokonała Radomiaka 3:0. Blisko 8 tysięcy kibiców miało podstawy do satysfakcji. Kibice zobaczyli trzy gole i mogli się cieszyć z dobrej postawy swoich ulubieńców. 📢 Cracovia - Radomiak. Pewna wygrana "Pasów" po 110 minutach gry Cracovia pokonała Radomiaka 3:0 w 28. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego zyskali sporą dawkę spokoju przed końcówką ligi.

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj. 📢 Kraków. Wawelskie magnolie dają sygnał: to już naprawdę wiosna! Wzgórze rozkwita i zaprasza na najpiękniejsze zdjęcia w roku Rozkwitły magnolie, które stanowią najpiękniejszą oprawę dla zabytków na wzgórzu wawelskim. Odwiedzający Wawel już tradycyjnie "obstawiają" rozkwitłe krzewy, by zatrzymać ten widok na zdjęciach. Bywalcy zauważają, że magnolie tym razem niestety przemarzły, a w związku z tym są mniej okazałe. Mimo to nie brakuje im uroku, co potwierdzają kadry naszej fotoreporterki Anny Kaczmarz. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 75 w Brzesku. Zderzyły się trzy samochody. Są osoby poszkodowane. Droga jest całkowicie zablokowana Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu busa, ciężarówki i osobówki na drodze krajowej nr 75 w Brzesku. Do wypadku doszło w sobotę (15 kwietnia) wczesnym popołudniem. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Ewakuacja mieszkańców pod Krakowem. Powodem tej akcji była uszkodzona rura gazowa Niebezpieczna akcja w Poskwitowie w gminie Iwanowice miała miejsce w piątek po południu. Uszkodzona została rura gazowa. Jak informuje oficer dyżurny z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - sytuacja była na tyle groźna, że strażacy z lokalnych jednostek musieli przeprowadzić ewakuację mieszkańców z pobliskich domów. 📢 Najgroźniejsze i najpiękniejsze rośliny świata na wystawie w EXPO Kraków Ich ofiarami są najczęściej owady, pajęczaki, niewielkie skorupiaki, a nawet ślimaki - mowa o roślinach mięsożernych. Podczas pokazu w EXPO Kraków można było zobaczyć także moment karmienia roślin. Oprócz drapieżnych roślin wystawcy pokazali w Krakowie również najpiękniejsze okazy barwnych storczyków, miniaturowe drzewa bonsai oraz unikatowe sukulenty. Niezwykli przedstawiciele świata flory ściągnęli na wystawę tłumy krakowian.

📢 Fryzury dla siwych włosów, które odmładzają. Włosy bez farbowania mogą być piękne. Poznaj cięcia, które odejmą Ci lat Wraca moda na wszystko, co naturalne, w tym na włosy bez farbowania. Siwe włosy mogą wyglądać atrakcyjnie, jeśli dobierzesz do nich odpowiednią fryzurę. Warto postawić na naturalność, zwłaszcza że ten kolor jest na topie. To żaden problem, a atut, którego nie dostrzega wiele pań. Które fryzury będą odpowiednie przy siwych włosach?

📢 Kraków. Muzeum Lego już otwarte dla mieszkańców i turystów. Ogromna kolejka! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs zostało oficjalnie otwarte dla zwiedzających. Powstało na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek. Kiedyś w Krakowie funkcjonowało inne muzeum bazujące na klockach Lego, ale wyprowadziło się do Poznania.

📢 Kraków. Krajobraz po pożarze dworu Bemów w parku Duchackim. "Apelujemy o ratowanie starego dworu" Po pożarze zabytkowego dwór Bemów w parku Duchackim trudno w tej chwili określić, w jakim stanie jest sam budynek w środku - przekazują w sobotę miejscy urzędnicy, po wizycie na miejscu przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej. Wiadomo, że pożar strawił dach oraz być może uszkodzony jest strop w "nowszej" części budynku. Decyzja o dalszych krokach musi być poprzedzona ekspertyzą budowlaną. Przypomnijmy, że Straż Pożarna dostała zawiadomienie o pożarze pustostanu przy ul. Estońskiej - właśnie tzw. starego dworu w parku Duchackim - ok. godz. 21.20 w piątek. Akcję gaśniczą prowadziło sześć zastępów straży. 📢 Brama w Gorce będzie wielką turystyczną atrakcją. Nowe centrum edukacyjno-przyrodnicze otwarte na majówkę? Tak teraz wygląda - zdjęcia 15.04 Najprawdopodobniej na majówkę otwarta zostanie Brama w Gorce – najnowsza atrakcja przyrodniczo-edukacyjna na Podtatrzu. - Jesteśmy na finiszu naszych prac. Jeśli nie uda się na majówkę, to na pewno w maju będziemy już otwarci – zapewnia Marcin Kolasa, prezes spółki budującej nową atrakcję.

📢 Przepiękny dom w Szaflarach Dawida i Marty Kubackich. W góralskim królestwie mieszkają z córeczkami [15.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 75. Wiara we wróżby. Streszczenie odcinka [24.04.2023] Casilda jest niezwykle łatwowierna. Wierzy w to, co wywróżył jej automat z przepowiedniami. Z kolei Trini zaczyna się obawiać o swoje małżeństwo. Przeczytaj poniższe streszczenie 73. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 77. Rozmowy o śmierci. Streszczenie odcinka [26.04.2023] Okazuje się, że z Carlotą jest coraz gorzej. German otrzymuje wiadomości o stanie zdrowia swojej córki. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 77. odcinka "Akacjowej 38".

📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 15 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 14 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku: byk, rak, baran. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 14.04.23 Horoskop dzienny na piątek 14 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 15.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 Dziedzictwo odc. 19. Seher ratuje życie Yamanowi. Streszczenie odcinka [27.04.23] Yaman wspomina swoją tragiczną przeszłość. To przez swoją matką ma teraz awersję do kobiet. Z kolei Ali wpada na trop przestępczyni. Już teraz przeczytaj streszczenie 19. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 14. Ukochany za granicą. Streszczenie odcinka [20.04.23] Seher coraz lepiej zaczyna dogadywać się z domownikami. Nawet Yaman jest zaskoczony. Tymczasem İkbal nadal knuje. Co wymyśli tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 14. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odc. 70, 71, 72, 73. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 15.04.23 Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 71. Planowanie podróży poślubnej. Streszczenie odcinka [18.04.2023] German nadal sprzecza się z Cayetaną. Z kolei Claudio rozmawia z Leonor. O czym jej opowiada? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 71. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 15.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Kraków. Wielki nasyp kolejowy i mur przy Halickiej już jest. Teraz pojawia się droga. Ale co dalej? Przy ul. Halickiej duży postęp prac przy budowie torów i nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Na moście pojawił się już tłuczeń, a obok niego pierwsza warstwa asfaltu. Wzdłuż Halickiej mamy już potężny mur podtrzymujący nasyp kolejowy, na którym układane są tory. Dla miłośników kolej to nie lada gratka, ale co o tym sądzą mieszkańcy tej okolicy. Spytaliśmy. Poszliśmy też na drugą stronę muru, na zapomniany teren. Zobaczcie na zdjęciach co tam znaleźliśmy...

📢 Schrony w Krakowie. Pod szpitalem, szkołą, dawnym kinem. Nietypowe miejsca, gdzie można się schronić w razie wojny i kataklizmu W Krakowie jest całkiem sporo miejsc, gdzie można się schronić w razie kataklizmu czy wojny. Mowa nie tylko o schronach, takich jak ten pod Szpitalem im. Żeromskiego w Nowej Hucie, ale także o miejscach ukrycia oraz doraźnego schronienia. Znajdują się m.in. w szkołach, blokach, na terenach krakowskich uczelni, w jednym z parków, a nawet pod ogrodami klasztornymi. Część z najbardziej zaskakujących lokalizacji pokazujemy w naszej galerii. Nie spodziewacie się, gdzie w razie zagrożenia możecie się schronić!

📢 Wisła Kraków. Na nowego inwestora trzeba będzie jeszcze trochę poczekać 15 kwietnia miał być datą graniczną, do której wyjaśni się kwestia wejścia do Wisły Kraków nowego inwestora. Zagranicznego i takiego, który miałby przejąć większość udziałów w piłkarskiej spółce. Już wiadomo, że tak się nie stanie, a termin ewentualnego przejęcia klubu zostanie nieco wydłużony.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” ze Stalą Rzeszów Wisła Kraków pokonała Stal Rzeszów 3:1, a swoją grą udowodniła, że porażka kolejkę wcześniej w Niepołomicach z Puszczą była jedynie wypadkiem przy pracy. „Biała Gwiazda” zaprezentowała wysoką dyspozycję, a po piątkowym meczu płynie trochę wniosków, które prezentujemy. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz ze Stalą Rzeszów Bardzo dobra, momentami wręcz świetna pierwsza połowa w wykonaniu piłkarzy Wisły Kraków i nieco spokojniejsza druga część. Tak wyglądał mecz „Białej Gwiazdy” ze Stalą Rzeszów. Wygrany pewnie 3:1. Oceny muszą być zatem wysokie. 📢 Wisła Kraków. Kibice dobrze bawili się na meczu „Białej Gwiazdy” ze Stalą Rzeszów Blisko dziesięć tysięcy, komplet widzów oglądał mecz Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów w piątek wieczorem. Fani „Białej Gwiazdy” świetnie się bawili, bo też krakowianie zagrali dobry mecz i pewnie pokonali beniaminka z Rzeszowa.

📢 Kraków. Pogoda jeszcze średnia, ale gdzie można legalnie grillować w mieście? Początek wiosny przyniósł ze sobą pierwsze w tym roku ciepłe dni. Na ulicach Krakowa pojawia się coraz więcej spacerujących, w parkach coraz więcej piknikujących, a także coraz więcej chętnych rozpocząć sezon na grilla. Oto aktualna lista miejsc na teranie Krakowa, w których można legalnie grillować. Podobnie jak w ubiegłym roku, Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje trzy miejsca piknikowe na terenie Krakowa, w których można rozpalić grilla. Korzystanie tylko z jednego z nich jest nieodpłatne. A gdzie nie wolno smażyć kiełbaski na świeżym powietrzu i co za to grozi?

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 15.04.2023 Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kraków ma Skwer Motylem Jestem ku pamięci Ireny Jarockiej. Artystkę można powspominać w Prokocimiu Kolejny skwer w Krakowie przestał być bezimienny. W piątek nastąpiło uroczyste nadanie skwerowi przy ul. Nad Potokiem w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim nazwy "Motylem Jestem". Tym samym upamiętniona została Irena Jarocka, piosenkarka, której jeden z największych przebojów nosi taki właśnie tytuł. Na skwerze znajdziemy m.in. tabliczkę z informacjami o artystce, jej piosenkach i płytach. 📢 Ekstraklasa na żywo - mecze dzisiaj. Wyniki, tabela, terminarz rozgrywek piłkarskich - wiosna 2023 Ekstraklasa piłkarska 2023 na żywo: mecze dzisiaj, wyniki, tabela, terminarz rundy wiosennej 2023. Druga część rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się 27 stycznia. Drużny rozegrają łącznie w tym roku 17 kolejek, mistrza Polski powinniśmy poznać najpóźniej 28 maja. Zobacz, kto gra dziś, sprawdź wyniki live.

📢 Gülperi z serialu "Przysięga" skradła serce Emira. Zobacz, jak Gülperi wygląda na co dzień [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 14.04.2023 W serialu "Przysięga" oglądać możemy nową postać, a mianowicie Gülperi. W jej rolę wciela się aktorka tureckiego pochodzenia - Setenay Suer. Na swoim koncie ma już występ w kilku serialach oraz jednym filmie fabularnym. Co jeszcze o niej wiemy? Jak wygląda na co dzień?

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 14.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 14.04.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Samolot spłoszył konie, konie uderzyły rolnika, rolnik zmarł. Niezwykły wypadek na proszowickim Rynku Środa 17 kwietnia 1929 roku była ciepłym, wiosennym dniem. Nic dziwnego, że na rynek w Proszowicach, na którym odbywał się cotygodniowy jarmark, przybyły tłumy sprzedających i kupujących. To właśnie w tym dniu i w tym miejscu miało miejsce wypadek równie tragiczny, co niezwykły.

📢 Pielęgniarki w Małopolsce walczą o godne płace. Ile w naszym województwie zarabia pielęgniarka lub położna? Wedle danych przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, liderami wśród miesięcznego wynagrodzenia pozostają lekarze. Specjaliści aktualnie otrzymują nie mniej niż 8,2 tys. zł miesięcznie, a od lipca br. będzie to o tysiąc złotych więcej. Tymczasem pielęgniarki z wykształceniem magisterskim i specjalizacją póki co mogą liczyć nawet na 7,3 tys. zł, a za kilka miesięcy kwota ta wzrośnie do prawie 8,2 tys. zł. Mowa tutaj jednak o wynagrodzeniach zasadniczych, czyli nie wlicza się do nich żadnych dodatków ani wysługi lat. Jednak protesty pielęgniarek trwają. Dlaczego? Wedle ustawy, jeśli stanowisko wyższego wykształcenia nie wymaga, to wtedy szpital nie musi wypłacać pensji uwzględniającej ich wykształcenie i kwalifikacje.

📢 Wulkany w Małopolsce? To nie żart! Kraina śpiących wulkanów jest na wyciągnięcie ręki 14.04.2023 Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest też... zjazd na nartach z wulkanu. Śladów po działalności wulkanów nie brakuje w Małopolsce. To w naszym regionie istnieje wciąż aktywna forma wulkaniczna – mofety.

📢 Posprzątali brzegi Raby i okolice zamczyska. Śmieci szybko zapełniały kolejne worki Około trzysta osób, w tym uczniowie myślenickich szkół i seniorzy, włączyło się w piątkową akcję „Myślenice Czyste Miasto - Posprzątajmy swoje najbliższe otoczenie” będącą częścią wojewódzkiego projektu „Posprzątaj z nami Małopolskę!”. Worki z którymi ruszyli w najpopularniejsze miejsca odpoczynku, czyli nad Rabę i Uklejnę zapełniły się butelkami, puszkami, foliówkami, ale nie brakowało też większych gabarytowo śmieci takich jak krzesła, część sofy, drzwi od lodówki oraz opony. W sobotę podobna akcja odbędzie się w Sułkowicach. 📢 Kontrowersje wokół targów łowiectwa w Krakowie. Impreza Hunt Expo rozpoczęła się od protestu. Zdjęcia Targi Hunt Expo łączą 3 strefy: łowiecką, leśną, survivalu i outdooru. Potrwają od 14 do 16 kwietnia w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Towarzyszą im jednak kontrowersje. Przeciwnicy strzelania do zwierząt od jakiegoś czasu sprzeciwiają się imprezie i zachęcają do bojkotu. Protestowali pod wejściem i w środku, gdzie usiedli na małej scenie. Będą też protestować w sobotę. Wcześniej oburzali się, że miasto Kraków objęło patronatem imprezę. Prezydent Jacek Majchrowski z patronatu się wycofał.

📢 Tauron Liga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty przed sezonem 2023-2024 w ekstraklasie siatkarek Transfery w Tauron Lidze 2023. Sezon dobiega końca, są już pewne informacja o składach siatkarskich drużyn kobiet na nowe rozgrywki - 2023-2024. Poniżej zestawienie o zmianach kadrowych ((i "plotkach") w zespołach ekstraklasy siatkarek.

📢 Najsmaczniejsze dania wszystkich stolic Europy: 43 potrawy z 43 miast. Tych dań musicie spróbować w czasie podróży, urlopów i wakacji Pyszne jedzenie bywa jedną z największych przyjemności w czasie podróży, zwłaszcza gdy mamy okazję odkrywać nowe smaki, oferowane przez lokalne kuchnie i kulinarne tradycje. Różnorodność kulinarna Europy jest tak wielka, że może zawrócić w głowie nawet wytrawnym smakoszom. Wybraliśmy dla Was aż 43 pyszne potrawy, charakterystyczne dla każdej z europejskich stolic, od Amsterdamu po Zagrzeb, od Bratysławy po Watykan. Czym zajadają się w Paryżu? Za czym przepadają mieszkańcy Sztokholmu? Co może zaskoczyć w Tiranie? Sprawdźcie, których najsmaczniejszych dań koniecznie trzeba spróbować w czasie wakacji, urlopu czy city breaku w słynnych i mniej znanych stolicach Europy.

📢 Gdzie na spacer w Krakowie i okolicach? Zobacz TOP 10 tras idealnych na spacer z rodziną Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? Jeśli czasem zadajecie sobie to pytanie, to może przydatne okażą się nasze propozycje. Mieliśmy wskazać 10 spacerowych tras w Krakowie i okolicach, ale jak się wczytacie - przekonacie się, że jest ich więcej, bo do tematu podchodziliśmy wielowariantowo. 📢 Centrum Szarbii po przebudowie. Retencja w zbiorniku, rekreacja na placu Zakończyła się rewitalizacja centrum Szarbii. Wieś w gminie Koniusza zyskała zbiornik retencyjny, który ma stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a jego otoczenie służy celom rekreacyjnym. 📢 Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej postępuje, północ Krakowa się zmienia. Estakady, kładki, tunel. Nowe zdjęcia Wiosenna pogoda sprzyja budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Roboty drogowe zbliżają się do końca, ale wciąż trzeba się liczyć na związane z nimi utrudnienia. Tak będzie też w najbliższy weekend w rejonie ul. Pachońskiego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac związanych z inwestycją, w ramach której powstaje m.in. tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej.

📢 Kraków. Pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka. Wybitny architekt i urbanista spoczął na Cmentarzu Rakowickim W piątek (14.04) w Krakowie odbył się pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka (1944-2023), architekta, specjalisty w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, wykładowcy akademickiego, nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń architektów i urbanistów. W latach 1984-90 prof. Zuziak był głównym architektem miasta Krakowa, a w latach 2002-2004 zastępcą prezydenta miasta. Był także współautorem m.in kolejnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. 📢 Kraków. W rejonie legendarnego osiedla Widok, obok Młynówki Królewskiej, wyrośnie ekskluzywny apartamentowiec. Wizualizacje Deweloper, który przebudowuje budynki po popularnym zagłębiu knajp przy ulicy Dolnych Młynów, planuje kolejną inwestycję w Krakowie, tym razem w Bronowicach, przy ulicy Lindego, obok legendarnego osiedla Widok. Budynek firmy Noho Investment ma mieć kilka kondygnacji i łączyć funkcje mieszkalne z usługowymi.

📢 Podhale. Takiego auta skarbówka jeszcze nie sprzedawała na licytacji! Tym razem wystawiają... porsche panamera Skarbówka w Małopolsce sprzedaje luksusowe samochody. Najpierw był bentley, a teraz porsche panamera GTS. Auto będzie można kupić na licytacji w Nowy Targu. 📢 Miechów. Włamał się do mieszkania przez balkon. Sąsiedzi wszystko widzieli 32-letni obywatel Gruzji, podejrzany o kradzież z włamaniem do mieszkania na terenie Miechowa, trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po dokonaniu przestępstwa dzięki czujności sąsiadów. Udało się odzyskać wszystkie skradzione przedmioty. 📢 Zaskakujące siekane kotlety z kurczaka. Sprawdź przepis na kotlety z wyjątkowym składnikiem. Prosty sposób dodaje im niebanalnego smaku Lubisz kotlety, ale szukasz czegoś oryginalnego? Mamy dla Ciebie ciekawy pomysł na obiad - siekane kotlety z kurczaka w cieście z nietypowym dodatkiem. Dzięki majonezowi potrawa jest smaczna i sycąca oraz bardzo łatwa w przygotowaniu. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis. Zobacz w galerii, jak krok po kroku zrobić siekane kotlety z kurczaka. Palce lizać!

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były cudne fryzury! 14.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Sąsiedzka superakcja mieszkańców Skotnik dla pozbawionego domu bociana Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę.

📢 Modlitwy na Wielkanoc. Jaką modlitwę odmawia się przy śniadaniu wielkanocnym? 14.04.2023 Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, a najważniejsze podczas Świąt Wielkiej Nocy jest śniadanie wielkanocne. Uroczystego charakteru wielkanocnemu śniadaniu nadają nie tylko suto zastawiony stół, ale i modlitwa, która podkreśla nadzwyczajną symbolikę wspólnego posiłku. Modlitwa ma dla ludzi wierzących duże znaczenie. Podpowiadamy, jakie słowa modlitwy są odpowiednie na Wielkanoc. 📢 W Tatrach zima w pełni. Śniegu tyle, że nie da się wyjść z budynków. Zobaczcie te zdjęcia W Tatrach zima trzyma się mocno i nie chce odpuścić. W ostatnich dniach - jak informuje TOPR - przybyło ok. 20 cm świeżego śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży ok. 2 metrów śniegu. W niektórych miejscach nawianego śniegu jest jednak dużo więcej. Czasami przez śnieg nie da się wyjść z budynków na zewnątrz...

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 14.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Pożar w Krakowie. Płonął stary dwór Bemów w parku Duchackim. Miał być rewitalizowany Nocą w piątek w Krakowie wybuchł pożar tzw. starego dworu w parku Duchackim. Straż pożarna o godz. 21.24 dostała zgłoszenie o pożarze dachu niezamieszkanego budynku przy ul. Estońskiej. Z ogniem walczy sześć zastępów straży. Pożar objął powierzchnię ok. 150 metrów kw. - Naszym działaniem jest objęta konstrukcja dachu, poddasze tego budynku. Prowadzimy działania - przekazał nam asp. sztab. Paweł Stokłosa, dyżurny operacyjny małopolskiej Straży Pożarnej.

📢 Tak wyglądało Zakopane i Krupówki 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe archiwalne zdjęcia z lat 90. [14.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te 12 warzyw i owoców, zawiera najwięcej pestycydów. Na tzw. brudnej liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Sprawdź, na co uważać Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku?

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Zderzenie radiowozu z samochodem dostawczym Na drodze krajowej nr 7 Kraków - Warszawa doszło do zderzenie nieoznakowanego radiowozu i samochodu dostawczego. Zdarzenia miało miejsce w czwartek, 13 kwietnia po południu. Z pierwszych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Glewiec. Młodzi mistrzowie kierownicy w rowerowym miasteczku Uczniowie szkół podstawowych w Koniuszy i Glewcu zostali drużynowymi zwycięzcami powiatowych eliminacji turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Na nowych rowerach wyjechali natomiast z imprezy Aleksandra Zuwała z SP w Koszycach i Szymon Konopka z SP 1 w Proszowicach, najlepsi w klasyfikacji indywidualnej. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 14.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Stuttgart 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju na Bliskim Wschodzie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Stuttgarcie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 13 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 13.04.23 Horoskop dzienny na czwartek 13 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Proszowice. Nie żyje sześciolatek. Prokuratura wszczęła śledztwo Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Nowej Huty wszczęła w śledztwo w sprawie śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek w szpitalu w Proszowicach. Śledczy badają, czy do śmierci chłopca mógł przyczynić się błąd w sztuce lekarskiej. Jak dotąd nikomu nie zostały postawione zarzuty. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 13.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Nietypowy wypis ze szpitala w Krakowie. Gest lekarza podbija serca internautów W sieci pojawiło się zdjęcie wyjątkowego wypisu z jednego z krakowskich szpitali. Zawarte w nim informacje podbiły serca internautów. Lekarz rozpisał zalecenia medyczne i... zdecydował się pójść o krok dalej. Dokładnie odpowiedział kobiecie na jakże ważne pytanie: jak dotrzeć do Lusiny.

📢 Pierwsza Dama w Myślenicach. Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Dzienny Dom Senior+ Z wizytą u myślenickich seniorów pojawiła się małżonka prezydenta RP Andrzeja Dudy – Agata Kornhauser-Duda. O tym, że razem z Alvinem Gajadhurem, głównym inspektorem transportu drogowego odwiedziła Dzienny Dom Seniora+ w Myślenicach, informuje w mediach społecznościowych Urząd Miasta i Gminy Myślenice. Pierwsza Dama i szef GITD przyjechali, aby porozmawiać z seniorami o bezpiecznym poruszaniu się po mieście pieszo oraz samochodem. 📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Bohaterowie z książek Wiedźmin jak żywi dzięki AI. Tak według sztucznej inteligencji powinny wyglądać postaci sagi. Gry i serial trafiły? Postanowiliśmy wykorzystać fenomen sztucznej inteligencji związanej z tworzeniem obrazów i sprawdziliśmy, jak według AI wyglądaliby bohaterowie z książek o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, gdyby istnieli w prawdziwym życiu. Jak prezentują się w kontekście gier i ekranizacji? Sprawdźcie sami. 📢 Gdzie mieszkają kibice Wisły, a gdzie Cracovii? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się klubowe sympatie w Krakowie i Małopolsce 11.04.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Proszowice. Mieszkańcy modlili się za ofiary katastrofy smoleńskiej [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku społeczeństwo Proszowic nie pozostało obojętne. W intencji ofiar zostały w dniach po katastrofie odprawione dwie msze. Inicjatorami pierwszej były osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. Druga msza, odprawiona kilka dni później, miała już szerszy charakter. 📢 Uroczystości Wielkiej Soboty w powiecie proszowickim W kościołach na terenie powiatu proszowickiego odbywają się uroczystości związane z obchodami Wielkiej Soboty. Przed południem w kościołach odbywało się święcenie pokarmów. Wierni modlili się przed urządzonymi w świątyniach grobami Jezusa, gdzie wartę trzymali strażacy z jednostek OSP.

📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice. Wielkanocne święcenie pokarmów na archiwalnych fotografiach Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku. 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 6.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Proszowice. Przedszkolaki tańczyły i śpiewały dla seniorów Przedszkolaki z proszowickiej „dwójki” przed świętami postanowiły zrobić niespodziankę seniorom i odwiedziły uczestników Dziennego Domu Senior + oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Mali goście tańczyli i śpiewali piosenki o tematyce wiosennej i wielkanocnej.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę.

📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy rozpoczęty! Zagłosuj lub zgłoś swoich kandydatów do nagród Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Gazeta Krakowska" i "Dziennik Polski", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody. 📢 Horoskop dzienny 2022 rak, byk, ryba. Horoskop na dziś - poniedziałek, 6 czerwca. Sprawdź, co się dzisiaj wydarzy 7.06.2022 Horoskop dzienny 2022 na poniedziałek, 6 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka!

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!