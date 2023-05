Prasówka 16.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

📢 Donald Tusk w Krakowie: "800 Plus, ale przed wyborami, na Dzień Dziecka" ZDJĘCIA W poniedziałek, 15 maja, w hali TS Wisła odbyło się spotkanie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z mieszkańcami Krakowa. Lider opozycyjnej partii w swoim przemówieniu głównie odnosił się do zaprezentowanych w weekend propozycji podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska popiera zwiększenie kwoty świadczenia wychowawczego z "500 Plus" na "800 Plus", ale dodał, że powinno to zostać przegłosowane przed wyborami i zaproponował datę 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 16.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [16.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Najbardziej opłacalne kierunki studiów w Krakowie. Króluje informatyka, ale nie tylko! RANKING Przed maturzystami niełatwe wybory - dotyczące dalszej edukacji, kierunku, który może otworzyć drogę do udanej kariery zawodowej i przyszłego zadowolenia z pracy. Podpowiedzią dla niezdecydowanych mogą być dane dotyczące losów absolwentów uczelni z ostatnich lat, w tym informacje, ile zarabia się po poszczególnych kierunkach. Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych w Krakowie absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie. Skorzystaliśmy z danych ELA - systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Informatyka? Tak, ale nie wyłącznie!

📢 Matura CHEMIA 2023: odpowiedzi i rozwiązania zadań z chemii rozszerzonej 15.05.23 Zakończyła się matura z chemii na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu? Maturę rozszerzoną z chemii (formuła 2023) rozwiązał dla nas dr Michał Płotek, dr Karol Dudek-Różycki i dr Tomasz Wichur znani z inicjatywy "Ostatni Dzwonek przed Maturą - warsztaty maturalne Wydziału Chemii UJ". Sprawdź, jak ci poszło.

📢 Miał prawie 2 promile i szalał samochodem po płycie Rynku Głównego. To jednak nie wszystko Kierowca pod wpływem alkoholu szalał samochodem po płycie Rynku Głównego w Krakowie. O północy funkcjonariusze straży miejskiej patrolując ulicę Mikołajską zauważyli samochód marki Skoda, który z dużą prędkością wjeżdżał na płytę rynku. Strażnicy od razu ruszyli za pojazdem. Po tym jak mężczyzna zatrzymał się do kontroli, było od niego czuć wyraźną woń alkoholu. Ponadto okazało się, że nie ma też uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jego sprawą zajęła się policja. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 15.05.2023 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Matura CHEMIA rozszerzona 2023 - arkusz, odpowiedzi. Co pojawiło się na egzaminie? [ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 15.05.23 W poniedziałek 15 maja o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z chemii na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu? Weronika Wnuk, absolwentka klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej w VI LO w Krakowie, tuż po zakończonym egzaminie z chemii mówiła nam, że był on trudny. Publikujemy arkusz CKE z zadaniami, wkrótce opublikujemy również odpowiedzi i rozwiązania zadań. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Proszowice. Piłkarskie maluchy podbiły Mazowsze Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Proszowianki z rocznika 2016 zajęli 3. miejsce w rozegranym w Czosnowie koło Warszawy turnieju Pro Future Cup. Najlepszym bramkarzem imprezy został wybrany Krzysztof Kupiszewski. W rywalizacji wzięło udział 18 drużyn. Zwyciężyła Lechia Gdańsk.

Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni.

📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Wyjątkowe i klimatyczne drewniane domy do remontu na sprzedaż w Małopolsce! Zobacz zdjęcia i ceny 15.05.2023 Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak robią nas w konia sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań 15/05/2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 Rodzinny ogród działkowy w Krakowie wart więcej niż złoto. ROD-y kosztują krocie! Zobacz oferty 15/05/2023 Wraz z przyjściem wiosny krakowianie zaczęli się rozglądać za ogródkami działkowymi, dzięki którym można spędzać czas na świeżym powietrzu nie opuszczając swojego miasta. Popyt spowodował wzrost cen tego typu przybytków. Za kilkuarową działkę z altaną trzeba dziś zapłacić minimum 50 tys. Najlepiej zagospodarowane skrawki zieleni na rodzinnych ogródkach działkowych kosztują już ponad 100 tys. zł! Boom na ROD-y trwa nieprzerwanie od początku pandemii. 📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz, jak wyglądają wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie [15.05.2023] Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Najstarsza zawodniczka Jubileuszowego Biegu Skawińskiego dzień bez biegania uważa za stracony Tegoroczny jubileuszowy 20. Bieg Skawiński wygrał Roman Romanenko z Ukrainy. Mocno zdystansował innych zawodników, ale nie udało mu się pobić rekordu trasy ustanowionego 12 lat temu przez olimpijczyka Henryka Szosta (galeria). 📢 Po tych studiach i uczelniach zarabia się najlepiej. Absolwenci tych kierunków zaczynają nawet od ponad 10 tys. zł RANKING [15.05] Maturzystom w ich życiowych wyborach, a dokładniej w wyborze kierunku studiów, a więc i szansy na określoną karierę zawodową, może pomóc ELA - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Funkcjonuje on po to, by dawać rzetelną odpowiedź, jak absolwenci coraz liczniejszych kierunków i uczelni radzą sobie na rynku pracy. ELA monitoruje karierę byłych studentów na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on). Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie.

📢 Oto najstarsza miejscowość w Polsce. Małopolska wieś ma aż 6500 lat! Tak wygląda Grojec - zdjęcia Najstarsza miejscowość w Polsce to Grojec koło Oświęcimia. Tak wynika z archeologicznych wykopalisk i badań. Dziś to jedna z największych wsi w gminie Oświęcim, która ma nie tylko sensacyjny okres powstania, ale także późniejszą bogatą historię. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Rzym 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Rzymie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Rzym. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Rzymie. 📢 Runmageddon Kraków 2023. W sobotnie popołudnie przeszkody pokonywały dzieci i całe rodziny ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie na trasy wokół Tauron Areny wybiegły dzieci oraz ich rodzice. W Runmageddon Kraków 2023 przyszła bowiem pora na rywalizację w kategoriach Kids i Family by Flis. Było wiele wysiłku i mnóstwo zabawy, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia uczestników biegów w naszej galerii. A to nie koniec atrakcji na dzisiaj.

📢 Najlepsze punkty widokowe na Tatry. Oto TOP 10 miejsc, z których można podziwiać góry i tatrzański krajobraz [15.05] Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry to niezwykłe miejsca, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt! Jesteście gotowi? Zobaczcie zdjęcia, przeczytajcie opisy i wybierzcie się na fascynujące wycieczki! 📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 15.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 15.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 15.05.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 15.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dzień Matki 2023. Kiedy obchodzimy święto wszystkich mam? Pamiętaj o życzeniach na Dzień Mamy Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki 2023. W tym szczególnym dniu pragniemy pokazać naszym mamom, jak bardzo je kochamy i doceniamy, składając im życzenia i wręczając drobne upominki. Kiedy obchodzimy Dzień Matki?

📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek 15.05.23 Horoskop dzienny na poniedziałek 15 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 15.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 15.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Tak włamywacze oznaczają mieszkania. Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie 15.05.2023 Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Kraków. 15 maja powiększa się strefa płatnego parkowania. Jakie zmiany? Rada Miasta Krakowa przyjęła propozycję opóźniającą wejście w życie niektórych zapisów związanych z Obszarem Płatnego Parkowania. Wzięto pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego. Zmiany zostaną zatem wprowadzone stopniowo. Pierwsze 15 maja w poniedziałek. Co się zmienia w strefie płatnego parkowania dla kierowców w maju 2023. A więcej zmian będzie w przyszłym roku. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Tego nie odzobaczysz. Tak wygląda koszmar nauczycieli. Oto nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Tego nie odzobaczysz. Tak wygląda koszmar nauczycieli. Zdjęcia prac, jakie odkryjesz w tym artykule doprowadziły niestety niejednego nauczyciela do łez. Sprawdzanie i poprawianie tego rodzaju "twórczości" jest prawdziwą katorgą. Właśnie dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody lub dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Kartkówki uczniów, jakie zebraliśmy w tym tekście, z pewnością niejednego doprowadziłyby do szału. I dlatego nauczyciele szukają sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Część z nich publikują w sieci prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki pojawiają się w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie na własną odpowiedzialność!

Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty.

📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak.

📢 Tragedia pod Bełchatowem! Nie żyje Urszula Rozmarynowska, szefowa Rady Miejskiej w Sieradzu, wiceprezydent Rafał Matysiak w ciężkim stanie W wypadku drogowym, do którego doszło w niedziele rano na drodze między Bełchatowem a Wieluniem w powiecie bełchatowski zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Z kolei wiceprezydent miasta, Rafał Matysiak został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi. 
📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę", ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Wypadek w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach, turysta spadł ze skały. Został zabrany śmigłowcem do szpitala Fatalnie skończyła się wycieczka do rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach dla jednego z turystów. Późnym popołudniem mężczyzna upadł ze skały i doznał obrażeń ciała. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK z taksówką w centrum miasta Wieczorem w niedzielę na ul. Pawiej w Krakowie doszło do zderzenia do samochodu osobowego (taksówki) z autobusem MPK. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z ul. Szlak. Utrudnienia w ruchu było duże. 📢 Najpiękniejsze kundelki na wystawie w Myślenicach. Były wybory psich piękności, zabawa i pomaganie Takich tłumów jak w niedzielę (14 maja) myślenickie Zarabie dawno nie widziało, a już na pewno nie widziano tu jeszcze w jednym czasie tyle czworonogów. Plaża trawiasta nad Rabą zamieniła się w prawdziwy psi wybieg. Frekwencja podczas I Wystawy Psów Nierasowych imienia Psa Bariego była tak duża, że aż zabrakło przygotowanych na tę okazję numerów startowych. Przyjechał także Misiu, psi adopciak z Myślenic, który mieszka w Suwałkach i który stał się inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia.

📢 Na Polanie Sywarne w Kościelisku powstaje ogromna hala namiotowa. Buduje ją sieć drogerii. Mieszkańcy nie kryją zaskoczenia Zimą odbywają się tam kumoterki, latem to miejsce spacerowe. Kiedyś inwestor chciał zbudować hotel Hilton. Teraz powstaje tam ogromny namiot na betonowych płytach. Górale z Kościeliska są zniesmaczeni, że na urokliwej Polanie Sywarne dzieją się takie rzeczy.

📢 Klasa okręgowa. Prądnik Sułoszowa rozgromiony w Proszowicach, ale zegar dał radę W niedzielnym meczu I grupy krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka pokonała na własnym boisku Prądnik Sułoszowa 9:0 (6:0). Gospodarze powinni wygrać w rozmiarach dwucyfrowych, ale w II połowie zmarnowali kilka wybornych okazji strzeleckich. 📢 Eurowizja 2023: pełne WYNIKI. Kto wygrał? Zwyciężyła Szwedka Loreen, a Blanka i jej "Solo" na 19. miejscu. Jak głosowali Polacy? Wielki finał Eurowizji 2023! Jakie wyniki? Blanka i jej "Solo" zajęła 19. miejsce. Znacznie lepiej ocenili ją widzowie niż jurorzy w poszczególnych krajach. Kto wygrał? W Liverpoolu triumfowała Szwedka Loreen z utworem "Tattoo". Ogłaszaniu werdyktu towarzyszyły wielkie emocje, bo mocno naciskał ją Fin Käärijä ze swoją szaloną piosenką. Posłuchajcie najlepszych utworów 67. Konkursu Piosenki Eurowizji.

📢 Art & Food Bazar w Krakowie. Na Starym Kleparzu królowały specjały kuchni z całego świata W niedzielę, 14 maja, na Starym Kleparzu odbyła się kolejna edycja wydarzenia Art & Food Bazar. Na straganach można było zjeść potrawy od lokalnych wystawców, którzy z pasją przygotowują najlepsze pozycje z kuchni całego świata. Nie zabrakło również rękodzieła, pysznej kawy i herbaty oraz wielu słodkości. 📢 Sezon letni w Krakowie rozpoczęty? Na zamkniętym Zakrzówku już się kąpią. Do tego tłumy spacerowiczów. Kiedy oficjalne otwarcie? Ciepłe, majowe dni sprawiły, że wielu mieszkańców wybrało się w weekend na spacer na Zakrzówek. Nie zabrakło też śmiałków, którzy zdecydowali się na kąpiel. Problem w tym, że to wciąż plac budowy. Tworzony tam park jak i kąpielisko nie zostały jeszcze oficjalnie otwarte.

📢 Miechów. Charytatywna Dycha w ekspresowym tempie Zaledwie 35 minut i 3 sekund potrzebował miechowianin Daniel Kowal na pokonanie tegorocznej Charytatywnej Dychy. To znakomity czas i oczywiście rekord miechowskiej trasy. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Mach. Najważniejsze jest jednak to, że uczestnicy dorocznej akcji sportowo-towarzyskiej przysporzyli środków na działalność Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej.

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 14.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Zbieranie nakrętek nie będzie możliwe z powodu nowych przepisów. To cios dla wielu organizacji charytatywnych i ich podopiecznych Od kilkunastu lat w całej Polsce trwają charytatywne zbiórki plastikowych nakrętek. Dla wielu organizacji pomocowych był to zastrzyk finansowy, pozwalający na dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ich podopiecznych. Wraz ze zmianą prawa unijnego, która została już wprowadzona do polskich przepisów, podobne akcje stracą sens w połowie 2024 roku. 📢 Proszowice. Wolontariusze posadzili wierzby wzdłuż obwodnicy. Marszałek Łukasz Smółka potwierdził, że droga będzie przedłużona Około stu żywokołów wierzby zostało w piątek posadzonych wzdłuż obwodnicy Proszowic przez wolontariuszy skupionych wokół lokalnego stowarzyszenia hodowców Zielononóżka. W wydarzeniu wziął udział marszałek Łukasz Smółka, który co prawda nie wprost, ale ”między wierzbami” potwierdził, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza rozstrzygnąć przetarg na budowę drugiego etapu obejścia miasta.

📢 Kraków. Zabytkowa kamienica "Pod Rakiem" padła ofiarą wandala. Sprawca zatrzymany W nocy z piątku na sobotę strażnicy miejscu patrolujący ul. Szpitalną zauważyli mężczyznę malującego żółtym sprayem po drzwiach kamienicy. Zabytkowej kamienicy z pięknym rzeźbionym rakiem na elewacji. Sprawca na widok zbliżającego się patrolu schował spray i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został ujęty. Mężczyzna przyznał się do dewastacji drzwi i elewacji zabytkowej kamienicy, a w związku z tym trafił w ręce policji. 📢 Termy Gorce to nowy turystyczny hit Małopolski. Godzina jazdy od Krakowa. Atrakcja zapewniła rozgłos wsi przy Gorczańskim Parku Narodowym Termy Gorce w Porębie Wielkiej działają już od ponad roku. Po latach perturbacji w końcu obiekt został uruchomiony i przyczynił się do rozwoju gminy Niedźwiedź. Termy Gorce oferują relaks oraz szeroko rozumiane usługi rehabilitacyjne i znajdują się blisko Gorczańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka atrakcja na Limanowszczyźnie, do której blisko jest z Nowego Sącza czy Krakowa.

📢 Ale oferta z Urzędu Pracy w Krakowie. Można zarobić ponad 20 tysięcy złotych! Oferty w maju 2023 [14.05] Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy. 📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 14 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela 14.05.23 Horoskop dzienny na niedzielę 14 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Z Wawelu na Skałkę. Tłumy na procesji ku czci Świętego Stanisława. Krakowska tradycja, która sięga XIII wieku W niedzielę, 14 maja o godz. 9 z katedry na Wawelu wyruszyła tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Wierni przeszli do klasztoru oo. Paulinów na Skałce, gdzie przy ołtarzu Trzech Tysiącleci odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. biskup Jan Kopiec.

📢 Kiedyś stała tu słynna Salamandra, teraz na Butorowym Wierchu powstaje luksusowy hotel. Z widokiem za milion dolarów Na zboczach Butorowego Wierchu w Kościelisko powstaje luksusowy hotel. Stanie on w miejscu dawnego Wojskowego Domu Wypoczynkowego „Salamandra”, którego historia sięga 1937 roku. Nowy hotel będzie miał jeden z najpiękniejszych widoków na Giewont. 📢 Runmageddon Kraków 2023. W biegu Nocnych Rekrutów błota i wody pod Tauron Areną nie brakowało ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie i wieczór w Tauron Arenie zameldowali się uczestnicy ostatnich biegów Runmageddonu 2023, tym razem w kategoriach Junior, Intro i Nocny Rekrut. Oni, podobnie jak poprzednicy, mieli szansę sprawdzić się w ekstremalnych warunkach. Nie zabrakło nawet wody i błota, mimo że w Krakowie przez cały dzień świeciło słońce. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w galerii.

📢 Krzyszkowice. Strażacy dostali nowy samochód, a do tej pory używany przekazali na Ukrainę Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach (gm. Myślenice) w sobotę (13 maja) miała podwójne święto. Obchody 120-lecia jej istnienia połączono z poświęceniem zakupionego pod koniec 2022 roku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kiedy fabrycznie nowe renault trafiło do Krzyszkowic to, które służyło tam przez ostatnią dekadę strażacy zdecydowali się przekazać jednemu z miast w Ukrainie. 📢 Patronce Przeglądu Folklorystycznego w Mogilanach serce by się radowało Laureaci SPINKI KRAKOWSKIEJ, zorganizowanej trzeci raz w Mogilanach, wezmą udział w regionalnych i ogólnopolskich folklorystycznych konkursach regionalnych i ogólnopolskich (galeria). 📢 Duża zmiana dla kierowców w Krakowie. Otwarto część tunelu na ulicy Opolskiej. Budowa trwa, ale można już jeździć. Zdjęcia Kierowcy mogą już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej w ramach budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W pierwszym etapie podziemną konstrukcję udostępniono dla ruchu w kierunku Nowej Huty.

📢 Noc Muzeów i Noc Galerii w Myślenicach: Z aniołami, nutą jazzu i tajemnicami starożytnego Egiptu. Zwiedzających nie brakowało To jedna taka noc w roku, kiedy muzea i galerie zapraszają na zwiedzanie po zmroku. W Myślenicach do takiego zwiedzania zaprosiły w piątku na sobotę (12/13 maja) Muzeum Niepodległości i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sporu. Niespodziankę przygotował też Jan Koczwara przygotowując plenerową ekspozycję „Noc i Moc Aniołów”, które zbiera i kolekcjonuje od lat. 📢 Runmageddon Kraków 2023. Śmiałkowie rozpoczęli zawody w Tauron Arenie ZDJĘCIA Runmageddon Kraków 2023 ruszył na dobre. W sobotę wczesnym rankiem pod Tauron Areną stawili się śmiałkowie, którzy postanowili rywalizować w formule Rekrut i Rekrut Elite. Z przeszkodami, zmęczeniem i przeciwnościami losu mierzą się więc zarówno początkujący jak i zaawansowani. Runmageddon będzie się odbywał w Krakowie przez całą sobotę, terminarz imprezy prezentujemy poniżej, a w galerii możecie obejrzeć zdjęcia uczestników z dzisiejszego ranka.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 13 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota 13.05.23 Horoskop dzienny na sobotę 13 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb?
📢 Polscy piłkarze zagrają z Hiszpanią i Portugalią! Miejscem akcji turnieju Igrzysk Europejskich 2023 będzie Tarnów ZDJĘCIA Polska kontra Hiszpania i Polska kontra Portugalia: takie oto hitowe mecze obejrzą kibice piłki nożnej plażowej, którzy pojawią się w czerwcu na trybunach nowej Beach Areny w Tarnowie. Spotkania zostaną rozegrane w ramach turnieju Igrzysk Europejskich 2023. Pytanie tylko, czy uda się zdążyć z budową nowego obiektu na czas.
📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę.

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Piotrkowice Małe. Pół wieku z cieknącym dachem. I wystarczy Za 10 miesięcy na budynku Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych powinien się pojawić nowy dach. Zostanie też wykonany gruntowny remont wewnątrz obiektu. To efekt wartej prawie 3 miliony złotych umowy, jaką Starostwo Powiatowe podpisało w piątek z krakowską firmą Kospol.

📢 Runmageddon Kraków 2023. Pierwsza konkurencja w Tauron Arenie już za nami. ZDJĘCIA Wystartował Runmageddon Tauron Kraków 2023! W piątek odbyła się pierwsza konkurencja tego bardzo popularnego biegu z przeszkodami, która tym razem miała formułę Games. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w naszej galerii. W sobotę od samego rana do późnego wieczora kolejne biegi wokół Tauron Areny Kraków, na których także nie zabraknie naszych fotoreporterów. Pełny harmonogram i mapka imprezy poniżej. 📢 Proszowice. Nagrodzili tych, którzy chcą się uczyć i namawiają do tego innych Są motorami napędowymi swoich środowisk, patronują ważnym przedsięwzięciom, potrafią swoim zapałem zachęcić do działania sąsiadów. W piątek zostali docenieni podczas uroczystej gali „Rozwiń swoją Gminę” w Domu Kultury w Proszowicach. W jej trakcie ogłoszono wyniki konkursów "Edukacyjna Gmina Małopolski" oraz „Ambasador Bilansu Kariery”. Wyróżniono sołtysów, liderki kół gospodyń wiejskich oraz gminy.

📢 Egipt w Krakowie. Kamienne elementy wracają na swoje miejsce pod Halą Targową Pamiętacie protesty i oburzenie kiedy robotnicy burzyli wiadukt pod Halą Targową? Teraz wraca on do dawnej postaci, ale pytanie jaki będzie efekt końcowy. Dowiemy się kiedy znikną rusztowania. Teraz zajrzeliśmy za nie na ile się dało i widać już pierwsze efekty prac. 📢 Nowe ceny leków od maja. Podrożeje ponad 430 lekarstw. Kogo najbardziej dotkną podwyżki? Lista 11.05.2023 Od 1 maja 2023 obowiązuje nowa lista leków refundowanych. W górę poszły ceny aż 432 różnych medykamentów, najwyższa podwyżka dotyczy alergików i wynosi 452 zł! Nowa lista przyniesie z kolei najwięcej korzystnych zmian dla pacjentów zmagających się z obrzękiem naczynioruchowym. Sprawdź w naszej galerii, jak zmienią się ceny niektórych leków.

📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska. 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci! Tutaj nie będziecie się nudzić! Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu!

📢 „Pomarańczowa Wstążka” w Wieliczce. Aż 150 uczestników gry terenowej „W poszukiwaniu siebie...” ZDJĘCIA W Wieliczce trwa kampania „Pomarańczowej Wstążki” - przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. W ramach projektu – tym razem z mottem „Skrzydła – słowa mają moc” - odbyła się m.in. nietypowa gra terenowa. W wydarzeniu dla którego scenerią był Park Mickiewicza wzięło udział prawie 150 uczniów klas I-III z 12 szkół podstawowych w gminie Wieliczka. 📢 Nowe Brzesko. Strażacy z OSP mają nowy samochód. Powitali go z fajerwerkami [WIDEO] W sobotni wieczór jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku uroczyście włączyła do swojego stanu posiadania kolejny pojazd. To lekki samochód ratowniczo-gaśniczy volkswagen crafter z napędem na cztery koła. Jego wartość to ponad 410 tysięcy złotych. 📢 Matura ustna Polski 2019 TEMATY, zbiór zadań CKE z matury ustnej z polskiego 17.05 (Odpowiedzi, Arkusze) Matura ustna Polski. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram egzaminów maturalnych na 2019 rok. W poniedziałek, 6 maja, maturzyści będą pisać język polski - od godz. 9 część podstawową i od godz. 14 część rozszerzoną. Znamy również terminy matur ustnych. Rozpoczną się 9 maja a zakończą 22 maja. Jak będzie wyglądać matura ustna z języka polskiego? PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO będą się powtarzać, dlatego warto sprawdzać, jakie TEMATY PYTANIA Z POLSKIEGO pojawiły się danego dnia w zestawach.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

