Prasówka 16.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 16.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje i mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Tak wygląda codzienność słynnej Małopolanki Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Pomocne narzędzie! Teraz można obliczyć przyszłe podwyżki emerytur i rent dla seniorów za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

Prasówka 16.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków. Motor Lublin zamyka sektor gości dla kibiców „Białej Gwiazdy”. Ta mówi dość i idzie do PZPN Wisła Kraków poinformowała, że Motor Lublin zamknął dla jej kibiców sektor gości na mecz, który rozegrany zostanie 23 września. Przy ul. Reymonta doszli jednak do wniosku, że czas zacząć walczyć o prawa swoich kibiców do oglądania meczów wyjazdowych. Wisła w tej sprawie zwróci się do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

📢 Polska - Włochy na żywo, finał ME 2023 w siatkówce. Jaki wynik w mistrzostwach Europy uzyskają dzisiaj siatkarze? Transmisja stream online Mecz Polska - Włochy zakończy ME siatkarzy 2023, sprawdź wynik na żywo. Finał mistrzostw Europy w siatkówce odbędzie się w sobotę, 16 września, początek relacji live o godz. 21:00. Gdzie oglądać? Będzie transmisja stream online. 📢 To wydarzy się w drugiej połowie września w serialu Zakazany owoc. Wielka intryga, zawał i rozwód [16.09.2023] "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy bohaterów produkcji znad Bosforu. Wiemy już, co wydarzy się w drugiej połowie września w popularnym serialu. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które będzie można oglądać od 18 września. 📢 Wybierz się na wycieczkę z PTTK i poznaj lepiej okolice Krakowa Trwa 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka.

📢 Krynica Forum 2023. W perle małopolskich uzdrowisk powiało wielkim światem. Były poważne debaty, bankiety, muzyka i tańce ZDJĘCIA Krynica-Zdrój przez trzy dni była centrum wydarzeń politycznych i biznesowych. W sercu perły małopolskich uzdrowisk utworzono zamkniętą i pilnie strzeżoną twierdzę, w której spotykali się prezydenci państw, politycy i przedstawiciele biznesu. W ramach Krynica Forum 2023 rozmawiano o najważniejszych tematach społeczno-gospodarczych, a także bezpieczeństwie w naszym regionie. Koncertowały gwiazdy polskiej muzyki. W piątek, 15 września, zakończono międzynarodowe wydarzenie i rozpoczął się demontaż scenografii i tymczasowych pomieszczeń, które służyły ok. 2,5 tys. uczestników.

📢 Stabilizacja osuwiska w Łazanach w powiecie wielickim. Są rządowe pieniądze na walkę z żywiołem Żywioł zniszczył drogę powiatową w Łazanach w gminie Biskupice. Tam intensywne deszcze uaktywniły osuwisko, które zniszczyło drogę, wyrządziło wielkie szkody. Samorządowcy z powiatu wielickiego zabiegali, żeby pozyskać wsparcie. Polski rząd dołożył starań, żeby dofinansować naprawianie szkód. Na prace w Łazanach przyznano prawie 7,5 mln zł wsparcia rządowego. W piątek, 15 września stosowną umowę na przekazanie dotacji i realizację tego zadania podpisali I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz i starosta powiatu wielickiego Adam Kociołek.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 15.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja z sezonu 2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Kraków. Mieszkańcy os. Złocień i okolic czują się, jakby mieszkali na wysypisku śmieci. Fetor jest nie do zniesienia "Nieprzyjemne zapachy nigdy nie były w tej okolicy rzadkością. Mieszkałem przez 10 lat przy Ulicy Malachitowej (Złocień) i niekiedy przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych pojawiały się różne "zapachy", jednakże to co dzieje się obecnie przekracza wszelkie granice. Smród jest potworny i jest odczuwalny praktycznie codziennie" - pisze w liście do redakcji mieszkaniec ul. Domagały. To nie jedyny list dotyczący fetoru, który dostaliśmy w ciągu ostatnich dni. 📢 Nowe utrudnienia na zakopiance. Zamkną jeden pas jezdni i ograniczą prędkość. Te zmiany wymuszają roboty budowlane Na utrudnienia, zwężenie jezdni i ograniczenia w ruchu natrafią kierowcy jadący zakopianką. Już od poniedziałku, 18 września zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, która utrudni jazdę tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Taka sytuacja potrwa 10 dni. Zmiany będą dotyczyły jezdni w kierunku Myślenic. Zaplanowano tam prace budowlane, które wymuszają zmiany w ruchu.

📢 Wszedł na Rysy z 50-kilogramowym kamieniem. Teraz może zostać ukarany przez TPN Wniósł na Rysy w Tatrach kamień ważący 50 kilogramów, a swój challenge, udokumentował filmem. Teraz zajmuje się nim straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niewykluczone, że turysta zostanie ukarany mandatem, za to co zrobił. 📢 Powiat miechowski. Dziesięcioro kandydatów do Sejmu. Będzie mandat? Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała listy komitetów, które wystawiają kandydatów w zaplanowanych na 15 października wyborach do Sejmu i Senatu. Wśród osób, które będą walczyć o 14 mandatów poselskich w okręgu nr 13 jest spora grupa przedstawicieli powiatu miechowskiego. Czy któremuś z nich uda się do dostać do Sejmu? 📢 Wtargnął do kaplicy na lotnisku w Balicach i zdewastował ją. Demolował ołtarz. To obcokrajowiec, został zatrzymany Kaplica znajdująca się na terenie lotniska Kraków-Balice została zdewastowana przez młodego mężczyznę - obcokrajowca. 22-latek wtargnął do kaplicy przewrócił krzyż, rozrzucił kwiaty i szarpał za tabernakulum. Został namierzony i ujęty przez pracownika Służby Ochrony Lotniska i przekazany policjantom z Zabierzowa. Mężczyzna usłyszał zarzuty obrazy uczuć religijnych oraz usiłowania zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

📢 Kraków. Wycinka drzew wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej potrwa dwa tygodnie. Prace ruszą po weekendzie We wtorek 19 września od godz. 7 rozpocznie się wycinka drzew w związku z przebudową ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. W pierwszej kolejności wycince zostaną poddane drzewa po zachodniej stronie ulicy Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Jarzębiny oraz po wschodniej stronie drogi na wysokości przystanku autobusowego Darwina.

📢 Dwa wypadki w jednej wsi. Zderzenie z ciężarówką na drodze krajowej w powiecie myślenickim W piątek, 15 września rano doszło do dwóch wypadków w Krzywaczce w gminie Sułkowice. Obydwa zdarzenia miały miejsce na drodze krajowej nr 52. Pierwszy był przed godz. 7. Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba została poszkodowana. Wezwano wszystkie służby. Droga krajowa została zamknięta na czas akcji ratowniczej i pomocowej. 📢 Gdzie na weekend? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc. 📢 Wstęp wolny. Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 w Wieliczce Wieliczka jest jedynym miejscem na mapie Polski, który może się poszczycić aż dwoma obiektami na liście UNESCO: sławną na cały świat Kopalnią Soli w Wieliczce i Zamkiem Żupnym. Od lat te atrakcje biją rekordy popularności. Teraz na chętnych czeka nie lada gratka: wstęp wolny! W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa możemy zwiedzić Zamek Żupny i Muzeum w kopalni. Za darmo.

📢 Horoskop dzienny na 18 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 18 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 17. Odwołana randka. Streszczenie odcinka [19.09.23] Rodzina Kazima wybiera się do restauracji. Kto jeszcze się w niej pojawi i kto odwoła randkę? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 17. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 16. Obrona swojej żony. Streszczenie odcinka [18.09.23] Ferit staje w obronie swojej żony. Przed kim będzie chciał ją ochronić? Kto zadzwoni do Pelin? Już teraz przeczytaj streszczenie 16. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 117. Nagła zmiana planów Yamana. Streszczenie odcinka [25.09.23] Yaman, Seher oraz Yusuf mają wspólnie spędzić popołudnie. Mężczyzna zmienia jednak plany. Czy ma to coś wspólnego z Seher? Kogo będą szukać Kiraz wraz z Alim? Przeczytaj streszczenie 117. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 116. Handel narkotykami. Streszczenie odcinka [22.09.23] W końcu trafia się interesująca kandydatka na dziewczynę dla Ibrahima. Kobieta od razu zostaje oszukana. Tymczasem Kiraz śledzi Hasana. Co odkryje? Koniecznie przeczytaj streszczenie 116. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 115. Mroczna przeszłość Yamana. Streszczenie odcinka [21.09.23] Seher jest wstrząśnięta, gdy dowiaduje się, jaką przeszłość i dzieciństwo miał Yaman. Tymczasem Ibrahim chce znaleźć sobie dziewczynę. Kto mu w tym pomoże? Już teraz przeczytaj streszczenie 115. odcinka serialu "Dziedzictwo".

📢 Dziedzictwo odc. 112. Porwanie i zakładniczki. Streszczenie odcinka [18.09.23] Zuhal jest na siebie wściekła, gdy dowiaduje się, że zamknęła Seher waz z Yamanem. Tymczasem w domu Alego dochodzi do napaści. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 112. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 305. Problemy z firmą. Streszczenie odcinka [19.09.23] Hasan Ali ma już serdecznie dość Sahiki. Mężczyzna przeszkadza też w sprzedaży firmy. Co na to Cagatay? Już teraz przeczytaj streszczenie 305. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 304. Rozstanie po latach. Streszczenie odcinka [18.09.23] Emir podrósł i zdobył nowych kolegów. Co zrobi za ich namową? Kto się z kim rozstanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 304. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 15.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 15.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Piękna Małopolska. Tutaj nie można się nudzić na weekend. Zobacz nasze podpowiedzi Powoli się żegnamy z latem, ale przed nami kolejny weekend! To może być wytchnienie od codziennej rutyny, więcej: to może być przygoda życia! Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami. Ruszajcie z nami na szlak!

📢 15 września ma swoje święto Majonez Kielecki. Oto najlepsze memy, których bohaterem jest ten smaczny 64-latek! 15 września to święto niekwestionowanego króla majonezów - Majonezu Kieleckiego. Ten pyszny sos nieprzerwalnie króluje na stołach już od 64 lat. Doczekał się także memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Małgorzata Wassermann: Nie ma współpracy między rządem a samorządami? W Krakowie pokazujemy, że jest ona fantastyczna Jesteśmy drużyną, a nasz wspólny cel jest jeden: wygrać wybory, wprowadzić do Sejmu jak największą liczbę posłów i nadal działać dla dobra Polski - mówi Małgorzata Wassermann, która jest lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

📢 Kraków chce założyć nową spółkę, by zbudować w Krakowie mieszkania czynszowe. Radni mówią o zagrożeniu Kraków wspólnie z 11 gminami Małopolski i Krajowym Zasobem Nieruchomości chce wybudować ok. 115 mieszkań czynszowych. Do współpracy na tym polu nie zaprosi jednak spółki TBS Krak System tak jak miało to miejsce do tej pory, a nową spółkę KZN SIM Ziemi Krakowskiej, którą chce utworzyć. Część radnych, od których zależy czy spółka powstanie jest sceptyczna - To jest pewne zagrożenie, bo o ile teraz włodarze gmin są w dobrych komitywach i zgadzają się na to by w spółkę wejść, to nie wiemy co się wydarzy w przyszłości – mówi radny Łukasz Maślona. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 15.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

Ciasta na niedzielę do kawy - jak u babci! TOP 10 przepisów naszych czytelników [PRZEPISY] Pamiętacie zapach drożdżowego, niedzielnego ciasta u babci? A może pyszną szarlotkę z kruszonką? Zebraliśmy dla Was TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne, niedzielne ciasta takie jak u babci!

Gala Małopolski z nagrodami i koncertem zespołu Kombii Gala Małopolski była jednym z kulminacyjnych punktów konferencji Krynica Forum 2023. Podczas wieczornej imprezy celebrowano osiągnięcia firm, które wniosły wyjątkowy wkład w rozwijanie gospodarki w Małopolsce. Na koniec wszyscy świetnie bawili się podczas koncertu zespołu Kombii.

📢 Monika Goździalska prywatnie. Tak żyje i mieszka gwiazda programu "Żony Warszawy". Dobrze czuje się w blasku fleszy i lubi odważne zdjęcia! Monika Goździalska wystąpiła w głośnym realityshow Polsatu - The Real Housewives. Żony Warszawy. Czym na co dzień zajmuje się słynna celebrytka i jaka jest prywatnie? To pewna siebie osoba, która lubi prowokować i jest – jak sama mówi – królową własnej bajki. Zobaczcie – tak żyje i mieszka gwiazda, binzeswoman i „żona warszawy".

📢 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje 140-lecie. Gala, przemarsz i mnóstwo wspomnień II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie świętuje jubileusz 140-lecia szkoły. Po środowym Dniu wspomnień Absolwentów, w czwartek odbyło się m.in. ślubowanie uczniów klas pierwszych II LO, uroczysty przemarsz uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości na ul. Krupniczą do Audytorium Maximum UJ, a tam - gala jubileuszowa z koncertem "Sobieszczacy i Przyjaciele" z udziałem absolwentów. Na obchody złożyła się też m.in. sesja naukowa w auli liceum czy wystawa książek absolwentów przed biblioteką II LO.

📢 Poważny wypadek na A4. Autostrada całkowicie zablokowana. Lądował śmigłowiec Autostrada A4, kierunek Rzeszów. Na wysokości MOP Zakrzów doszło do poważnego wypadku drogowego, zderzenia dwócj pojazdów osobowych. Odbyła się reanimacja osób poszkodowanych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autostrada była zablokowana całkowicie. Występują bardzo duże utrudnienia. Potężny korek od Krakowa w kierunku Tarnowa. 📢 Nieznane oblicze dworu Jagiellonów. Takiej wystawy na Wawelu jeszcze nie było Ponad czterysta eksponatów sprowadzonych z kilkudziesięciu muzeów i bibliotek, m.in. z The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, The Bodleian Library w Oksfordzie, The British Library w Londynie, Luwru i Biblioteki Narodowej w Paryżu będzie prezentowało nieoczywistą panoramę kultury renesansu za panowania ostatnich Jagiellonów. Wystawa „Obraz Złotego Wieku” potrwa na Zamku Królewskim na Wawelu od 15 września do 14 grudnia tego roku.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Weekendowe zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie. Oprócz zmian w Mogile będą dodatkowe kursy do ZOO lub Ojcowa Nadciągający weekend będzie oznaczał sporo zmian w Komunikacji Miejskiej w Krakowie. W sobotę i niedzielę, 16 i 17 września, będą realizowane dodatkowe kursy na linii nr 134 do ogrodu zoologicznego. Na ulice wyjedzie także linia LR0, która będzie kursować na trasie do Ojcowa. Ponadto przez weekend będą też prowadzone prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym w ciągu Trasy Łagiewnickiej, które będą się wiązały ze zmianą kursów linii 10,11 i 50. Będą też korekty w kursowaniu linii 121, a także zmiany związane z odpustem w Mogile. W niedzielę na ulice miasta wyjdzie historyczny tabor.

📢 Polska - Słowenia na żywo w ME siatkarzy 2023. Wynik półfinału mistrzostw Europy jest dzisiaj trudny do przewidzenia Mecz Polska - Słowenia w ME siatkarzy na żywo już dzisiaj, sprawdź wynik. To już półfinał siatkarskich mistrzostw Europy, 2023 zwycięstwo w czwartkowym (14 września) spotkaniu zagwarantuje medal (przynajmniej srebrny) i prawo gry w wielkim finale. Dzisiaj spotkają się drużyny, spośród których trudno wskazać faworyta. Gdzie oglądać mecz Polska - Słowenia? Będzie transmisja i stream online w internecie. Początek o godz. 18:00. 📢 Banery wyborcze zagrażają bezpieczeństwu na drogach wojewódzkich Pracownicy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach na terenie powiatu proszowickiego i sąsiednich usunęli w czwartek kilkadziesiąt nielegalnie umieszczonych banerów i plakatów wyborczych. Banery były umieszczone w pasach dróg wojewódzkich i ograniczały widoczność, a tym samym zagrażały bezpieczeństwu użytkowników dróg. O sprawie została poinformowana policja.

📢 To najbardziej przyjazne rasy psów. Idealnie nadają się do mieszkania w bloku! TOP 10 ras psów, które są piękne i mało kłopotliwe 14.09.2023 Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 14.09 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (14.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. Zobaczcie zdjęcia Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Foxy eye to makijaż oka dla dojrzałych kobiet. Zapomnij o opadającej powiece – ten make-up ukryje ten problem Opadająca powieka to problem wielu kobiet, który można ukryć odpowiednim makijażem. Sprawdź, jak się malować i jednocześnie się odmłodzić. Z pomocą przychodzi foxy eye make-up. Podpowiadamy, jak krok po kroku go wykonać. 📢 Kraków. Nowy park w Bronowicach jest już prawie gotowy. Pod koniec roku mieszkańcy już będą mogli z niego skorzystać Jak deklaruje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: - Pod koniec tego roku Dzielnica VI Bronowice zyska nowe miejsce zielonej rekreacji. Miejsce idealne na spacer – urokliwy staw, widokowe pomosty i ścieżki spacerowe wśród drzew. Aktualnie trwają jeszcze prace w części leśnej, gdzie powstają naturalne ścieżki i alejki. W Parku Tetmajera ma również zostać posadzonych blisko 5,5 tys. sztuk przeróżnej kwiatów i zieleni. Czas jego otwarcia również nie jest przypadkowy, ponieważ 2023 rok - oficjalnie jest Rokiem Włodzimierza Tetmajera.

📢 Płaca minimalna 2024. Premier Mateusz Morawiecki podał, o ile wzrośnie W czwartek ogłoszona została wysokość płacy minimalnej na przyszły rok. Zgodnie z zapowiedziami, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 1 stycznia wzrośnie ona do 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. 📢 Kolos powstaje przy Dworcu Głównym w Krakowie. Potężny blok widać nawet z Kopca Kościuszki. Jakim cudem mógł powstać w tym miejscu? Pnie się w górę kaskadowy apartamentowiec budowany przez amerykańską firmę Hines między Rakowicką a Wita Stwosza w Krakowie, tuż obok Muzeum Armii Krajowej. Ma mieć ponad 43 metry wysokości i wybija się ponad pobliską zabudowę. Osiedle, które firma wybudowała wcześniej, płytę górną Dworca Głównego czy Galerię Krakowską. Widać dysproporcję między tym kolosem a najbliższą zabudową. Pytamy urzędników miejskich, jak to się stało, że można było tego budowlanego King Konga wsadzić w to miejsce, tak blisko centrum Krakowa.

📢 Książ Wielki. Po otwarciu S7 miało być spokojnie, a jest duży ruch. Winna nawigacja? Mieszkańcy Książa Wielkiego i sąsiednich miejscowości byli pewni, że po otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Książem a Miechowem odetchną z ulgą. Nic z tego. Ruch nadal jest duży, tylko zmieniło się nieco jego umiejscowienie. Dawniej najgorzej było na starej „siódemce”, teraz na drodze przez Wielką Wieś i Książ Wielki. A wszystko przez to, że kierowcy jadący w kierunku Krakowa, są wprowadzani w błąd przez nawigację. 📢 Grali i trenowali w Cracovii i Widzewie Łódź. Co teraz robią? Zdjęcia W niedzielę o godz. 15 Widzew Łódź zagra z Cracovią. W tej chwili w kadrach obu zespołów nie ma piłkarzy, którzy reprezentowali barwy rywala. Ale w przeszłości było ich sporo. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Kraków. Śmieci, narkotykowe akcesoria i krzak marihuany - tak wygląda miejsce między szkołą, opuszczoną piekarnią, a ogródkami działkowymi Od co najmniej kilku miesięcy na terenie pomiędzy szkołą nr 129, opuszczoną piekarnią os. Na Stoku oraz ogródkami działkowymi zbiera się grupa kilkunastu osób, która śmieci, pije alkohol, pali i rozprowadza narkotyki. Jeden z działkowców w miejscu gdzie zbiera się młodzież, oprócz mnóstwa śmieci znalazł, szklane lufki, krzaka marihuany w doniczce i wagę, która najprawdopodobniej służyła do porcjowania narkotyków.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę", ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Juromania 2023: program imprez i atrakcji w niedzielę, 17 września (dzień III) 📢 W niedzielę Bieg Proszowicki. Zwycięzca z ubiegłego roku obroni tytuł? W niedzielne popołudnie ulice Proszowic opanują biegacze. Na godzinę 16.15 zaplanowano start VI edycji Biegu Proszowickiego im. Jana Marynowskiego. Rywalizacja tradycyjnie będzie się odbywać na dystansach 5 i 10 kilometrów. Oprócz tego organizatorzy po raz pierwszy przygotowali trasę dla dzieci, które będą się ścigać na odcinku 800 metrów. W czasie imprezy należy się spodziewać ograniczeń w ruchu. 📢 Miechów. Rynek bez swojego pomnika. Orzeł odleciał, ale wróci Z miechowskiego Rynku zniknął jego najbardziej charakterystyczny element – pomnik z Orłem. Uspokajamy jednak: monument trafił do pracowni konserwatorskiej, z której za kilka tygodni powinien wrócić odnowiony i odmieniony. To druga konserwacja monumentu, a pierwsza od ponad czterdziestu lat.

📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Trwa potężny wysyp prawdziwków w lasach Beskidu Niskiego. Grzybiarze wynoszą z lasów pełne kosze grzybów Od kilku dni w beskidzkich lasach trwa wysyp prawdziwka. Amatorzy leśnych wędrówek bez grzybiarskiego zadęcia wynoszą z lasów pełne kosze. Prawdziwi - wytrawni grzybiarze, zbiory liczą w setkach, albo kilogramach, jak kto woli. Eugeniusz Liana, gorliczanin który wysypy grzybów potrafi prognozować niemal z zegarkiem w ręku, mówi że przed nami jeszcze dwa, może trzy dni grzybowych żniw. Kolejny wysyp zacznie się dopiero 7 października. 📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 Kraków. Kładka Kazimierz-Ludwinów w ogniu krytyki. "Zmiany klimatu postępują, tymczasem topór zostanie przyłożony do kolejnych drzew" W październiku miasto chce podpisać umowę z firmą PRIMOST Południe z Będzina na budowę nad Wisłą kładki Kazimierz - Ludwinów, która połączy Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem. Architekt Kazimierz Łatak, którego firma zaprojektowała nową przeprawę nad Wisłą zapewnia, że pod realizację inwestycji trzeba wyciąć tylko dwa drzewa. W środę 13 września przed magistratem przeciwko budowie kładki protestowali aktywiści. 📢 Moje miasto. Kraków wypiękniał tak, że aż nie do zniesienia Spoglądam na zdjęcia sprzed 30 lat i porównuję. Teraz to zupełnie inny Kraków. Odremontowane kamienice, dziesiątki restauracji, gwiazdy muzyki i sportu w Tauron Arenie, spotkania biznesu w Centrum Kongresowym, nowe tramwaje, kilometry ścieżek rowerowych. Witamy w mieście, do którego przyjeżdżają miliony turystów. Brakuje tylko wehikułu czasu, by można było ich choć na chwilę przenieść trzy dekady wstecz i pokazać Stare Miasto, w którym oprócz zabytków i rozrywkowych lokali jest codzienne życie.

📢 Nowe stoiska ożywiły słynne targowisko w Krakowie. Sprzedawcy z Tomeksu w końcu mają dach nad głowami Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach na nowych, zadaszonych stoiskach w końcu pojawili się kupcy ze swoimi produktami. W dotychczasowym miejscu, gdzie handel odbywał się pod chmurką, ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przenieśli się bliżej ronda Kocmyrzowskiego. 📢 Witacze i zabawne ozdoby dożynkowe oraz dowcipne napisy. W podkrakowskich wioskach dekorują posesje i tereny przydrożne Dowcipne witacze i przydrożne ozdoby dożynkowe, postacie ze słomy przedstawiające ludzi i zwierzęta, stare ubrania udające rolników i turystów - takie ozdoby powstające przy okazji święta plonów pokazują fantazję rolników. Komiczne ozdoby pojawiają się w sierpniu i wrześniu w podkrakowskich wioskach. Witają gości dożynkowych i wskazują miejsca święta plonów - dożynki powiatowe, gminne, parafialne.

📢 Targi przedsiębiorczości pod Krakowem. Lokalni producenci oferują produkty dekoracyjne, kosmetyki, produkty spożywcze Wyroby z drewna i ceramiki, rękodzieło, przedmioty dekoracyjne i użytkowe, kosmetyki, a także produkty żywnościowe - to wszystko można było podziwiać i kupować na Lokalnych Targach Przedsiębiorczości w Michałowicach. Zostały zorganizowane w niedzielę trzeci raz na placu przed urzędem gminy. Prezentowały się miejscowe firmy, gospodarstwa i indywidualni mieszkańcy. 📢 Krynica Forum 2023. Perła polskich uzdrowisk. Szykowny i modny kurort Krynica-Zdrój, nazywana perłą polskich uzdrowisk, to miejsce o bogatej, wręcz magicznej historii, od lat przyciągające nie tylko turystów z wielu zakątków świata, ale także ludzi reprezentujących biznes, politykę i naukę. Magiczny deptak zachęca do niespiesznych spacerów i pozwala poczuć puls miasta. Kuszą też wspaniałe XIX-wieczne wille, Góra Parkowa oraz imponująca wieża na Słotwinach

📢 Paznokcie na wrzesień 2023 to kolory i zdobienia, które odmienią twoją dłoń. Zobacz jesienne trendy w manicurze Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz! 📢 Dożynki gminno-uniwersyteckie w gospodarstwie rolniczym pod Krakowem. Częstowali chlebem, obdarowywali wieńcami i prezentowali sprzęt rolny To było święto plonów inne niż wszystkie. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Prusach należącego do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z gminą Kocmyrzów-Luborzyca organizowało pierwsze gminno-uniwersyteckie dożynki. Były w niedzielę, 10 września w pięknej scenerii parku w Prusach z prezentacją nowoczesnego sprzętu rolniczego, maszyn i urządzeń oraz pokazem pradawnych narzędzi używanych w domach i w pracach polowych.

📢 Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie Dym i warkot silników, jazda w kontrolowanym poślizgu, czyli drift w Słomnikach, a tuż potem pokazy akrobacji na motocyklu i quadach, wystawy dostojnych samochodów amerykańskich, auta retro, małe fiaty, wozy wojskowe. To niecodzienne widowisko III Małopolski Motoweek odbyło się w niedzielę, 10 września na placu targowym w Słomnikach. Tłumy widzów przyciągały pokazy i wyczyny kierowców, a do tego warsztaty, konkursy, symulacje dachowania i moc atrakcji dla dzieci. 📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki.

📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 30.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Pożegnali druha Grzegorza Dziadkowca z Niepołomic. "Przychodziłeś do straży, dziś straż przyszła do Ciebie" Ostatnią drogę na służbę - tym razem wieczną - przebył druh Grzegorz Dziadkowiec z OSP Niepołomice. Przebył ją na strażackim wozie-drabinie i na barkach kolegów strażaków. Jego pogrzeb odbył się w czwartek 12 stycznia 2023 r. Druh Grzegorz miał 35 lat. Na co dzień służył swojej jednostce jako dyżurny, wzorowy i ceniony. Człowiek, który nigdy nie odmawiał pomocy, angażował się w akcje charytatywne. 📢 V Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrywały dwa Michały Michał Suchan z Krakowa został zwycięzcą tegorocznej, piątej edycji Biegu Proszowickiego na głównym dystansie 10 kilometrów. Na dwukrotnie krótszej trasie triumfował inny krakowianin Michał Szpetnar. Kobiety okazały się mniej gościnne. „Dziesiątkę” wygrała Marta Kopeć ze Stogniowic, „piątkę” Sylwia Depta z Pałecznicy.

📢 Górnik Wieliczka. Droga do II ligi, najlepsze lata klubu! [ZDJĘCIA RETRO] Górnik Wieliczka został założony w 1947 roku, a więc w tym roku, w sierpniu, obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. Te zdecydowanie najlepsze lata, z punktu widzenia sportowych osiągnięć, przypadły na końcówkę XX wieku i pierwszą dekadę wieku XXI. W 1998 roku Górnik wywalczył awans do III ligi (która wówczas była trzecim szczeblem rozgrywek w Polsce), stał się trzecioligowcem solidnym, a w 2008 roku, gdy następowała reorganizacja rozgrywek, awansował do II ligi (zajął w niej 5. miejsce, ale do kolejnego sezonu na tym szczeblu już nie przystąpił - ze względu na sytuację finansową klubu). Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ z tamtych czasów. 📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

