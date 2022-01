Prasówka 16.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są ze sobą w związku od wielu miesięcy. Nie jest to już tajemnicą poliszynela, gdyż skoczek narciarski i aktorka, była Miss Południa Nastolatek, od czasu do czasu pokazują swoje wspólne zdjęcia. Wprawdzie w ostatnich miesiącach pojawiały się one rzadko, wzmagając spekulacje o kryzysie w związku pary, ale chyba definitywnie rozwiały je publikacje w mediach społecznościowych spod skoczni w Wiśle, gdzie Marcelina kibicowała "Piterowi" i pozostałym polskim zawodnikom. I zapewne tak samo będzie w Zakopanem. Jeśli chcecie obejrzeć najnowsze zdjęcia skoczka i modelki, przejdźcie do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

Rok Tygrysa rozpocznie się dokładnie 1 lutego 2022 roku i potrwa do 21 stycznia 2023 roku. Nasz najnowszy horoskop chiński 2022 przewiduje przyszłość wszystkich chińskich znaków zodiaku dotyczącą: kariery, zdrowia, biznesu, finansów i związków miłosnych. Przeczytaj i dowiedz się, co przyniesie ci rok 2022.

Zainteresowani fortyfikacjami zwiedzali w sobotę (15 stycznia) fortu "Tonie" z profesjonalnymi przewodnikami. Na zwiedzających czekała również kuchnia polowa. Fort "Tonie" to jeden z najlepiej zachowanych obiektów Twierdzy Kraków, należy on też do najcenniejszych zabytków architektury militarnej w Europie.

Horoskop dzienny 2022 na niedzielę, 16 stycznia. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka!

Mijający rok był niezwykle korzystny dla miłości i zawierania związków. Dobra passa będzie trwać. Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku pary, które są razem przetrwają, a single mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jak dokładnie przedstawia się horoskop miłosny na nowy rok dla wszystkich znaków zodiaku? Kto znajdzie miłość, a kto będzie miał nieco mniej szczęścia? Sprawdź. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.