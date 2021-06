Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 17.06.2021]”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 17.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.06.21

📢 Te znaki zodiaku wciąż ROMANSUJĄ. Kochają intensywnie, ale krótko. Związek z nimi to emocjonalny roller coaster! [HOROSKOP] 16.06 Znaki zodiaku, które mają tendencje do romansowania łączy brak potrzeby poczucia stałości. Związek z nimi, mimo że gwarantuje wiele intensywnych przeżyć, trwa zazwyczaj krótko. To ponadto emocjonalny roller coaster! Osoby spod niektórych znaków zodiaku wciąż szukają, eksperymentują, czerpią z życia pełnymi garściami - często nie zwracając uwagi na to, że krzywdzą osoby, które obdarzyły ich zaufaniem. Sprawdź w HOROSKOPIE, które znaki zodiaku bywają niewierne.

📢 Kraków. Uniwersytet porównany do agencji towarzyskiej. Ostra reakcja kurator Barbary Nowak na ankietę w najstarszej polskiej uczelni Na Uniwersytecie Jagielloński prowadzone są badania dotyczące bezpieczeństwa i równego traktowania skierowane do studentów i osób przygotowujących rozprawy doktorskie. W ankiecie zadano pytanie o płeć i podano odpowiedzi do wyboru: kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna. Jest też opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie". Zbulwersowania nie kryje małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która na Twitterze zamieściła wpis: "Szok! Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską! Przygotowuje ofertę wg płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia, z historią od 1364 r. stosuje segregację studentów po neomarksistowsku".

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [16.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska wyprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i okazyjnych cenach [16.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Wieczysta Kraków. "Żółto-czarni" lepsi od Popradu Muszyna w finale Małopolskiego Pucharu Polski [ZDJĘCIA] W finale małopolskich rozgrywek Fortuna Puchar Polski, rozegranym w środę, 16 czerwca 2021 roku na stadionie Garbarni Kraków, występująca w klasie okręgowej Wieczysta Kraków pokonała czwartoligowy Poprad Muszyna 3:0 i zdobyła cenne trofeum.

📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - jesień 2021 w piłkarskiej ekstraklasie [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym. To stan na początek przygotowań do sezonu 2021/2022, które „Biała Gwiazda” rozpoczęła 16 czerwca. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed startem sezonu i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów. Przejdź do GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Protest w Skawinie przy bramie Valeo. Rozmowy o podwyżkach płac zostały zerwane. Związkowcy grożą strajkiem Przedstawiciele związków zawodowych protestowali w środę 16 czerwca 2021 roku przed jedną z bram firmy Valeo w Skawinie. Informowali w ten sposób pracowników o zerwanych rozmowach na temat podwyżek i spisaniu protokołu rozbieżności. Podkreślali, że jeżeli pracodawca nie powróci do stołu, przy którym mogą nadal rozmawiać, to Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 przejdzie do organizowania strajku generalnego.

📢 Nietypowy ranking ZNAKÓW ZODIAKU: od najmilszego do najwredniejszego! Kto nie gryzie się w język? Sprawdź HOROSKOP 16.06.2021 Kto nie gryzie się w język? Który znak zodiaku jest najmilszy, a który najwredniejszy? Oto ranking znaków zodiaku uszeregowanych od tych cechujących się najłagodniejszym usposobieniem po te o najtrudniejszej naturze. Powstał na podstawie wiodących cech osobowości, charakteryzujących każdy ze znaków zodiaku. Które osoby są łagodne, jak baranek? Sprawdź w naszym HOROSKOPIE. PS Proponujemy podejść do zestawienia z przymrużeniem oka;) 📢 Kraków. Trwa budowa dwóch nowych bloków pomiędzy Avią a os. Dywizjonu 303 [ZDJĘCIA] Trwa budowa dwóch nowych ośmiokondygnacyjnych budynków pomiędzy osiedlem Avia a os. Dywizjonu 303. Inwestycja powstaje w bardzo bliskim sąsiedztwie dużych drzew rosnących po stronie Dywizjonu 303. Okoliczni mieszkańcy mocno protestowali przeciwko budowie i ewentualnej wycince. Na tę ostatnią deweloper nie dostał pozwolenia i buduje budynki z zabezpieczeniem rosnących drzew.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni. 📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 16.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Trwa licytacja mieszkania. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Zmiana godła Polski. Tego chce PiS. Co ma się zmienić? Poznaj szczegóły! Prawo i Sprawiedliwość już od kilku lat planuje korektę symboli narodowych. Proponowane rozwiązania mają być wprowadzone do końca 2021 roku. Co ma się zmienić? Oto szczegóły! 📢 Jest ogromna szansa na autobus dla osiedla Bogucice. Wieliczka wraz z Krakowem projektują nową linię MPK W środę (16 czerwca) odbył się przejazd techniczny 12-metrowego autobusu MPK przez osiedle Bogucice - ulicami Wygody i Czarnochowską. Próba pokazała, że nie ma przeszkód, by trasą tą kursowały pojazdy komunikacji aglomeracyjnej. Oznacza to, że Bogucice wreszcie dostaną - prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy - połączenie MPK, o które mieszkańcy apelują od niemal 15 lat. 📢 Tak mieszka Andrzej Gołota. Wspaniały dom legendy boksu w Chicago. Mamy prywatne zdjęcia! 16.06 Nie ma kibica, który nie wspominałby walk Andrzeja Gołoty. Wprawdzie bokser nie został mistrzem świata, ale i tak na zawsze zapisał się w historii boksu. Dziś pięściarz żyje wraz z rodziną w Chicago w USA i nie planuje wracać na stałe do Polski. Jego żona, Mariola, często publikuje zdjęcia z wnętrz ich posiadłości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień mieszka Andrzej Gołota! Tak wypoczywa i mieszka.

📢 Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski odznaczony przez prezydenta Jakub Błaszczykowski, współwłaściciel Wisły Kraków, wciąż jej kapitan i piłkarz, a także były już reprezentant Polski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 16.06.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Polska - Hiszpania wynik NA ŻYWO. Kiedy i gdzie oglądać mecz Euro 2020? O której godzinie? Transmisja online [16.06] Polska - Hiszpania na żywo w sobotę 19 czerwca. Ten mecz zdecyduje o być albo nie być kadry Paulo Sousy na Euro 2020. Porażka zminimalizuje, albo wręcz uniemożliwi awans z grupy, dlatego Biało-Czerwoni muszą zrobić wszystko, by przynajmniej zremisować z faworyzowanym rywalem. Kiedy i o której godzinie odbędzie się mecz Polska - Hiszpania? Gdzie go oglądać? Sprawdźcie termin i transmisję telewizyjną spotkania w Sewilli. U nas relacja na żywo online.

📢 Tokio 2020: WYNIKI, TERMINARZ, PROGRAM IO. Letnie igrzyska olimpijskie przełożono na 2021 r. Tokio 2020 - program, terminarz, wyniki igrzysk olimpijskich. Zawody z 2020 r. przełożono o rok z powodu pandemii koronawirusa. Wszystko wskazuje, że tego lato IO w Japonii się odbędą w dniach 21.07 - 8.08.2021. Tutaj znajdziesz - w przejrzystej formie - najważniejsze informacje o wszystkich dyscyplinach na IO Tokio. 📢 Gmina Wieliczka. Kierowca groził bronią pieszemu. Wcześniej doszło do sprzeczki Sceny rodem z filmu miały miejsce w niedzielę (13 czerwca 2021) w godzinach porannych w Brzegach koło Wieliczki. 55-letni kierowca toyoty, który wdał się w sprzeczkę z pieszym, a następnie groził mu bronią - jak się okazało, gazową - został zatrzymany przez policję. 📢 To najlepsze ŚLUBNE MEMY! Internauci nie mają litości i śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 16.06.2021 Ech, małżeństwo. Jedni czekają, aby je zawrzeć przez całe swoje życie, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Wkrótce ruszy pierwszy sklep socjalny w Krakowie. Ceny będą niższe co najmniej o 50 proc. Najprawdopodobniej we wrześniu zostanie otwarty pierwszy w naszym mieście sklep socjalny, w którym osoby o trudnej sytuacji materialnej będą mogły kupić m.in. produkty spożywcze w bardzo korzystnych cenach. Przykładowo w Katowicach, gdzie powstał pierwszy sklep socjalny w Polsce, ceny produktów nie przekraczają 50 proc. wartości rynkowej. Chleb można tam dostać za złotówkę, a kiełbasę za cztery złote. Zobaczcie na zdjęciach, jakie ceny są w takim sklepie w Katowicach.

📢 Takie zmiany czekają pasażerów krakowskiego MPK w wakacje. Zaskoczenie? Szok! Urzędnicy ograniczą coroczne cięcia kursów tramwajów i autobusów w okresie wakacji. Z reguły zawieszali lub ograniczali poszczególne linie na potęgę. Teraz mówią, że wysoka częstotliwości kursowania będzie obowiązywać do 17 lipca, a tzw. szkolne rozkłady nie wrócą od września, ale już od 14 sierpnia.

📢 Euro 2020. Łukasz Fabiański kontuzjowany. Nie zagra w żadnym meczu? Euro 2020. Do wczoraj wszyscy byli zdrowi, bo tak wynikało ze słów rzecznika. Dziś okazało się, że kontuzję złapał rezerwowy bramkarz. Łukasz Fabiański z powodu problemów mięśniowych nie znajdzie się na ławce w meczu z Hiszpanią. 📢 Paznokcie na lato 2021: wzory i pomysły na wakacyjne paznokcie. Jakie trendy podbijają serca? Piękne paznokcie na lato i wakacje ZDJĘCIA Paznokcie na lato 2021: jakie wzory i trendy podbiją serca pań w nadchodzących sezonie? Letnie miesiące to czas, kiedy wiele kobiet decyduje się na nieco odważniejsze i rzucające się w oczy stylizacje paznokci - neonowe kolory, oryginalne zdobienia czy wakacyjne motywy. Garść inspiracji, którą znajdziecie w poniższej galerii pomoże Wam wybrać idealny wzór na piękne paznokcie na lato 2021.

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Fryzury postarzające. Te uczesania są niemodne lub niepasujące do starszych kobiet. Zobacz zdjęcia fryzur, które postarzają Złe cięcie włosów może Cię postarzyć nawet o kilka lat. Nie każda fryzura, nawet jeśli jest modna, będzie pasowała do Twojej twarzy i figury. Jeśli chcesz zapewnić sobie młody i świeży wygląd, lepiej przygotuj się na długie poszukiwania odpowiedniej fryzury. W przeciwnym razie najprawdopodobniej będziesz zmuszony do wymyślenia odpowiedzi na pytania o zmęczony, zbyt poważny wygląd.

📢 Raport Covid-19. 241 zakażeń koronawirusem w kraju i 19 w Małopolsce. Nadal dużo zgonów W całym kraju potwierdzono 241 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - wynika z środowego (16.06) raportu Ministerstwa Zdrowia. W Małopolsce minionej doby potwierdzono zakażenie u 19 osób. Minionej doby zmarły 62 osoby - 12 osób z powodu covid-19, natomiast z powodu współistnienia covid-19 z innymi schorzeniami 50 osób. 📢 Wisła Kraków. Jan Kliment: Czułem to od samego początku, że Wisła bardzo mnie chce Jestem piłkarzem, więc muszę potrafić żyć z presją. Jestem też napastnikiem, więc moim zadaniem jest strzelanie goli. I mam nadzieję, że będę to robił regularnie również w Wiśle - mówi nowy, czeski napastnik Wisły Kraków Jan Kliment. 📢 Tragedia w Sulisławicach w gminie Wolbrom. Mężczyzna zginął przygnieciony przez ciągnik rolniczy Do tragedii doszło w Sulisławicach, w gminie Wolbrom. Kierujący ciągnikiem 64-letni mężczyzna, mieszkaniec Sulisławic, zginął przygnieciony ciężarem maszyny, która wpadła do przydrożnej rzeczki.

📢 MEMY o Francja - Niemcy: Co tam somsiad, też do swojej? Poznaj Kimbappe! Euro 2020. To było starcie wagi ciężkiej, a o końcowym wyniku zadecydował pechowy samobój: Francja w Monachium pokonała Niemcy 1:0. W sieci roi się od memów. Te wywodzące się od Polaków zwracają uwagę na hybrydę, jaką z nazwisk Mbappe i Kimpembe stworzył komentator Dariusz Szpakowski, mówiąc o Kimbappe. Gryzący Paula Pogbę Antonio Rüdiger oczywiście nie uniknął porównania do specjalisty w tej dziedzinie, czyli Luisa Suareza. Zobaczcie najlepsze memy wyłowione z sieci.

📢 Wypadek w Głogoczowie. Bliskie spotkanie ze słupem przy drodze, utrudnienia na zjeździe z zakopianki [ZDJĘCIA] Wypadek w Głogoczowie na zjeździe z zakopianki na DK 52 w kierunku Bielska-Białej. Samochód osobowy uderzył w latarnię, która spadła na pojazd miażdżąc go. Latarnia spadła także na jezdnię powodując utrudnienia w ruchu.

📢 WYNIKI Euro 2020 na żywo. Tabele grup, terminarz, program mistrzostw Europy w piłce nożnej, mecze dziś [16.06] Euro 2020: wyniki na żywo, terminarz ME, grup. Piłkarskie mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca 2021 r. i potrwają do 11 lipca, wtedy odbędzie się finał. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Euro 2020, mecz dziś. Aktualizacja 16.06. 📢 Gdzie oglądać mecze za darmo? Kraków TOP 15 PUBY, BARY, KAWIARNIE Euro 2020 [ZDJĘCIA] Gdzie oglądać mecze za darmo? W Krakowie jest wiele miejsc, w których można spędzić czas, oglądając mecze piłkarskie i rozgrywki w innych dyscyplinach. Na podstawie ocen w Google stworzyliśmy ranking barów, pubów i kawiarni, w których atrakcją są transmisje sportowe na telebimach i dużych ekranach telewizyjnych. Sprawdźcie w GALERII, gdzie w Krakowie można obejrzeć za darmo mecze Euro 2020, Ligi Mistrzów, reprezentacji Polski oraz lig zagranicznych. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Siatkówka. Liga Narodów 2021 WYNIKI. Reprezentacja Polski siatkarzy walczy w Rimini, mecze Polaków w LN [TERMINARZ, KLASYFIKACJA, TABELA] Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rozgrywana będzie w dniach 26.05-27.06 2021. Poniżej wyniki, terminarz, tabela, klasyfikacja LN siatkarzy 2021, mecze Polaków. Wszystkie spotkania - w rundzie zasadniczej rywalizuje 16 zespołów - odbędą się w Rimini, gdzie zawodnicy zamknięci będą w "bańce". Aktualizacja: 16.06.

📢 Kraków. Poznaliśmy laureatów Nagrody Miasta Krakowa 2020 oraz Mecenas Kultury Krakowa 2019 15 czerwca w Krakowskim Teatrze Variété odbyło się uroczyste wręczanie wyróżnień dla wybitnych obywateli miasta, firm zaangażowanych w działania kulturalne Krakowa, a także autorów najlepszych prac dyplomowych o krakowskiej tematyce. 📢 Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! HOROSKOP MIŁOSNY 16.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać!

📢 Kraków. Niedługo zostaną wznowione prace przy budowie odcinka trasy S7 Widoma - Kraków [ZDJĘCIA] Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie jednej z firm biorących udział w przetargu na kontynuacje prac przy budowie odcinka Widoma - Kraków. Zdaniem spółki Mirbud, firma Mosty Łódź - członek konsorcjum, które wygrało przetarg - nie ma dostatecznego doświadczenia w takich inwestycjach budowlanych. KIO uznało jednak, że odwołanie jest bezzasadne. To oznacza, że umowa na kontynuacje prac przy budowie tego ważnego odcinka może zostać podpisana jeszcze w czerwcu. Od Krakowa do północnej granicy województwa będziemy mogli pojechać "ekspresówką" w 2024 r. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 16.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 16.06.2021 PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najlepsze bary mleczne w Krakowie. Sprawdź, gdzie zjesz najsmaczniejsze, domowe obiady w mieście [ADRESY i GODZINY OTWARCIE] Smacznie jak u mamy - to główne hasło i zamysł barów mlecznych. Bowiem któż z nas nie uwielbia obiadów swojej mamy? Smaczne, domowe jedzenie sprawia, że tego rodzaju miejsca cieszą się ogromną popularnością. Dodatkowym atutem są bardzo niskie ceny. Sprawdź, gdzie znajdziesz najlepsze bary mleczne w Krakowie! W galerii przedstawiamy adresy oraz godziny otwarcia.

📢 Delta, nowy wariant koronawirusa, atakuje Anglię i Irlandię. Jest groźba rozlania się po Europie Delta, indyjski wariant koronawirusa, sprawia ogromne trudności Brytyjczykom. Rośnie liczba zakażeń. Reszta Europy też ma się czego bać. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych [16.06.2021] Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 WYNIKI LOTTO, LOTTO Plus 15.06.21. Aktualne wyniki Losowania LOTTO, Lotto Plus, LOTTO, MultiMulti KUMULACJA LOTTO 15 czerwca 2021 Wyniki LOTTO 15.06.21: 1, 2, 24, 30, 46, 49. Zaraz po wieczornym losowaniu Lotto szukajcie wyników w serwisie www.dziennikpolski24.pl. Sprawdź aktualne wyniki losowania Lotto! Sprawdź, czy padła główna wygrana w Lotto! [WYNIKI LOTTO, LOSOWANIE LOTTO 15 CZERWCA 2021]. Gry Lotto są najpopularniejszą grą losową w Polsce.

📢 Główna bohaterka serialu "Promyk nadziei" to turecka gwiazda. Kim jest Isabella Damla Guvenilir? 16.06.21 Dla fanów tureckich produkcji mamy dobrą wiadomość. Już od 19 marca na antenie TVP2 będzie można oglądać "Promyk nadziei", który zastąpi słynnego już "Więźnia miłości". Wszystko wskazuje na to, że serial może okazać się nowym telewizyjnym hitem. Wiadomo już, że główną rolę zagra nastoletnia Isabella Damla Guvenilir znana polskim widzom jako tytułowa "Elif". Co o niej wiemy? Jakie role ma już na swoim koncie? Jak wygląda na co dzień? 📢 Najnowsze zdjęcia z serialu ELIF. Co wydarzyło się w ostatnich odcinkach? [ZDJĘCIA] 16.06.2021 W ostatnich odcinkach serialu "Elif" wydarzyło się naprawdę dużo. Doszło do wielu napadów, m.in. na rezydencję Hümeyry, a także na Jülide. Kobieta do tej pory nie odzyskała przytomności. Z kolei Elif została wyrzucona ze szkoły, a Asli straciła pracę. Pamiętacie najważniejsze sceny? W galerii przedstawiamy najnowsze zdjęcia z tureckiego serialu Elif!

📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, czwartek, 17.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 17 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka.

📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 16.06.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku.

📢 Główna bohaterka serialu Elif to piękna nastolatka. Jak wygląda Isabella Damla Güvenilir na co dzień? [ZDJĘCIA] 16.06.2021 Isabella Damla Güvenilir to jedna z najpopularniejszych nastoletnich aktorek w Turcji. Urodziła się w 2009 roku i już zdążyła zdobyć sławę dzięki rolom w takich produkcjach jak Buradayım czy doskonale znana polskim widzom Elif. Nastolatka może pochwalić się także nagrodą Latina TV Turkish Awards w kategoriach Najlepszy aktor dziecięcy oraz Najbardziej inspirująca postać. Od kilku miesięcy możemy oglądać ją także w roli Bahar z serialu Promyk nadziei. W sieci Isabella lubi chwalić się swoimi zdjęciami. Jak wygląda na co dzień? W galerii przedstawiamy zdjęcia Isabelli Damla Güvenilir. 📢 Kozacka miłość odc. 132. Aliona bierze ślub! Streszczenie serialu [05.07.2021] Aliona bierze ślub. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. O co chodzi? Czy za ślubem kryje się coś więcej? Co niespodziewanie wyzna Gruszeńka? Już teraz przeczytaj streszczenie 132. odcinka Kozackiej miłości, aby dowiedzieć się więcej!

📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 16.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii! 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021).

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 16.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej.

📢 Miasto nie ma kontroli nad instalacją chroniącą tysiące mieszkańców. W tle spór o cenny grunt Mieszkańcy osiedla Podwawelskiego są w niebezpieczeństwie. Piętrzą się kontrowersje wokół przepompowni, która ma chronić ich domy przed powodzią. Na podstawie umowy z gminą zbudowała ją prywatna firma, a krakowskie wodociągi miały odkupić obiekt, by nim zarządzać. Wciąż jednak do tego nie doszło. Wykonawca tymczasem mówi wprost, że nie ma obowiązku zajmować gotowym się obiektem. W tle całej sprawy pojawia się cenny grunt, który miasto chce z powrotem, pomimo oddania go firmie w użytkowanie wieczyste. 📢 Proszowice. Zarząd Miejsko-Gminny PiS został rozwiązany Poseł Wiesław Krajewski, pełnomocnik okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowie rozwiązał Zarząd Miejsko-Gminny partii w Proszowicach. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 WAGs piłkarzy Hiszpanii na Euro 2020. Żony i dziewczyny reprezentantów to modelki, influencerki, gwiazdy TV [ZDJĘCIA] Na Euro 2020 Polska 18 czerwca gra z Hiszpanią. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs) piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. Wśród nich są celebrytki, modelki. Piosenkarką, aktorka, gwiazdą TV jest Edurne Garcia, żona Davida De Gei. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Druga część ulicy Karmelickiej do remontu? Mieszkańcy alarmują: w kilku miejscach się sypie [ZDJĘCIA] Na ulicy Karmelickiej, od skrzyżowania z ul. Rajską do teatru Bagatela, mieszkańcy zauważyli miejscowe zapadliska drogi i ubytki kostki brukowej. W ubiegłym roku zakończono modernizację tej ulicy na odcinku od ul. Rajskiej do alei Trzech Wieszczów, a teraz sypie się drugi jej fragment. - Sprawdzimy, czy ubytki w jezdni są poważne i czym spowodowane - mówi Michał Pyclik, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

📢 Sułoszowa, Jerzmanowice. Po gradobiciu odszkodowania dla rolników. Rok czekali na pomoc, teraz muszą się pospieszyć z wnioskami Po roku od gradobicia w gminach Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa są szanse na odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli duże szkody. Wnioski o dotacje rządowe mogą składać właściciele gospodarstw, jeśli żywioł obniżył dochód z ich gospodarstw o więcej niż 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej. 📢 Ostatnia droga Janusza Wolfa, byłego zasłużonego krakowskiego lekkoatlety, trenera, nauczyciela i działacza [ZDJĘCIA] Rodzina, przyjaciele, znajomi, kibice i przedstawiciele sportowego środowiska towarzyszyli w ostatniej drodze Januszowi Wolfowi, byłemu zasłużonemu krakowskiemu lekkoatlecie, trenerowi, nauczycielowi i działaczowi, który we wtorek, 15 czerwca 2021 roku został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Były wieloletni kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego zmarł - w wieku 82 lat - 9 czerwca 2021 roku w jednym z krakowskich szpitali. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z Jego pogrzebu. Chcesz je zobaczyć? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Jaksice. Budowa parkingu zakończona. Potrzebne jeszcze pozwolenie na użytkowanie Zakończyła się budowa drugiego z trzech planowanych parkingów typu park and ride w gminie Miechów. Aby mogli z niego korzystać kierowcy, obiekt musi jeszcze uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

📢 Klasa okręgowa Kraków, grupa III. TOP 11 - najlepsi strzelcy po 23 kolejkach sezonu 2020-21 [TOP 11] Drużyny z grupy III klasy okręgowej Kraków mają za sobą już 23 z 26 meczów w sezonie 2020-2021 (stan po weekendzie 12-13 czerwca 2021). W klasyfikacji strzelców lider ma bardzo dużą przewagą na konkurencją, sprawdź nasze TOP 11 strzelców. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Nowe porządki i ograniczenia ruchu na placu Nowym. Zasadzą tylko jedno samotne drzewo, jako symbol przemian [WIZUALIZACJE] Jest gotowy raport, który został opracowany na podstawie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy placu Nowego. W oparciu o sugestie mieszkańców zaplanowano m.in. zmiany w ruchu w tym centralnym miejscu na krakowskim Kazimierzu. Powstała też koncepcja nowych rozwiązań dla funkcji targowej. Wyznaczono również lokalizacje dla ogródków kawiarnianych i ławek.

📢 Wieczysta Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna z Peszką LATO 2021 [15.06] Wieczysta Kraków już tworzy drużynę na nowy sezon 2021/2022. Będzie w nim występować w IV lidze, więc klub szuka kolejnych wzmocnień, by szybko uzyskać kolejny awans pod okiem nowego trenera, którym został Franciszek Smuda. Jednocześnie zmienia się zespół rezerwowy, który będzie walczył w klasie A. Tam też gwiazd nie zabraknie. Tutaj śledzimy na bieżąco wszystkie ruchy transferowe, kontrakty i wypożyczenia Wieczystej aż do zamknięcia okna transferowego latem 2021 roku. Przekonaj się, kto będzie grał u boku Sławomira Peszki i Radosława Majewskiego. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Żwirownia w Brzegach zmienia się w bezpłatne kąpielisko. Otwarcie w tym sezonie. Okaże się hitem lata? Pierwsze gminne kąpielisko – z bezpłatnym wstępem – w powiecie wielickim ma zostać otwarte tego lata w Brzegach na granicy gminy Wieliczka i Krakowa. Na cele rekreacyjne zagospodarowywana jest tam teren mający ok. 12 arów, będący częścią dawnej żwirowni. Powstają m.in.: strzeżone kąpielisko, plac zabaw, piaszczysta plaża, pływający pomost. Inwestycja ma opóźnienie, ale władze Wieliczki zapewniają, że ośrodek wypoczynkowy zostanie otwarty w tym sezonie, najprawdopodobniej w lipcu.

📢 Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [15.06] Wisła Kraków montuje skład na sezon ekstraklasy 2021/2022. W tym miejscu aż do zamknięcia okna transferowego informujemy o zmianach dokonywanych w drużynie "Białej Gwiazdy" - transferach piłkarzy, wypożyczeniach, odejściach, podpisanych i rozwiązanych kontraktach. Przytaczamy także transferowe plotki, w których może być źdźbło prawdy. Materiał jest codziennie aktualizowany. Najnowsze wieści dotyczą trenera i dyrektora sportowego oraz piłkarzy. Szczegóły w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Podhale. Uszkodzony główny gazociąg. Rurę przerwała zagęszczarka. Zakopianka zablokowana [NOWE ZDJĘCIA] Awaria głównego gazociągu na Podhalu. Przy budowie nowej zakopianki doszło do uszkodzenia głównej rury doprowadzającej gaz w góry. Doszło do wybuchu, nad Rdzawką unosiły się kłęby czarnego dymu. Jedna osoba została lekko ranna. Zablokowana była drogowa zakopianka.

📢 Takie są znaczenia najpopularniejszych polskich nazwisk. Skąd się wzięło Twoje nazwisko? Zastanawialiście się kiedyś, od czego pochodzą nasze nazwiska? Może znacie genezę swojego nazwiska. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zobaczcie znaczenie nazwisk. Znaczenie nazwisk na podstawie strony: genezanazwisk.pl

📢 Myślenice. Ogromne korki w mieście. Roboty drogowe i wypadek na Zdrojowej Poniedziałkowe popołudnie upłynęło pod znakiem paraliżu drogowego w mieście. Najtrudniejsza sytuacja była na ulicy Piłsudskiego, która od samego początku przy Carrefourze do Zarabia była zakorkowana. Na zakopiance rozpoczęły się prace, które potrwają do...lipca. Na rondzie im. Marszałka Nawary policja kierowała ruchem. Dodatkowo służby zostały wezwane na ul. Zdrojową, gdzie kilkaset metrów za szkołą, na wysokości nowych bloków doszło do potrącenia 11-letniej dziewczynki. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, który zabrał przytomne dziecko do szpitala.

📢 Wieliczka. Urodzinowy tort i nowy ogródek Cafe Kultura. Tak świętowano na Rynku Górnym [ZDJĘCIA] Mija siedem lat od otwarcia - w zabytkowej kamienicy, z piękną XIX-wieczną polichromią - Cafe Kultura na Rynku Górnym w Wieliczce. Jubileusz kawiarni prowadzonej przez Wielickie Centrum Kultury świętowano bardzo hucznie. Przygotowano moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin Otwarto nowy, powiększony ogródek Cafe Kultura. Nie zabrakło degustacji urodzinowego tortu. 📢 Miechów. Portret patrona już mają. Pozostaje jeszcze tylko zbudować siedzibę Uroczysty koncert uczniów i absolwentów zwieńczył obchody 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie. Kolejny jubileusz ma się już odbyć w nowej siedzibie szkoły. 📢 Cracovia. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Pasów" LATO 2021 [14.06] Cracovia ma za sobą sezon bez sukcesów, lato przyniesie więc zmiany w kadrze drużyny. Jak duże? Będziemy przekonywać się o tym stopniowo, umieszczając najnowsze informacje w tym materiale. Zbieramy wszystkie doniesienia o przeprowadzonych oraz planowanych transferach, wypożyczeniach i kontraktach w "Pasach" aż do zamknięcia letniego okna transferowego 2021. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nowe oferty pracy w Krakowie. Pierwszy raz jest ich więcej niż przed pandemią! Kogo szukają pracodawcy? Królują dwie profesje. Czerwiec 2021 Pierwszy raz od wybuchu pandemii, czyli od marca 2020 roku, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie pozyskał więcej ofert pracy niż w porównywalnym okresie przed zarazą. Liczby mówią same za siebie: w maju 2019 roku pracodawcy oferowali 2545 etatów, w maju 2020 roku – zaledwie 1380, a w maju 2021 r. – aż 2774. Jak widać, ofert pojawiło się ponad dwa razy więcej niż przed rokiem, a trzeba pamiętać, że maj był pierwszym miesiącem, niepełnego jeszcze, odmrażania gospodarki i tak naprawdę wszystko zaczęło ruszać dopiero w czerwcu. Z nieoficjalnych sygnałów z GUP wynika, że zapotrzebowanie na pracowników – nie tylko w odmrażających się branżach, jak turystyka czy gastronomia – ale też w budownictwie i przemyśle może być rekordowe. Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kadra Polski na Euro 2020. Piłkarze, którzy biorą udział w turnieju mistrzostw Europy [LISTA] 13.06 Selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa powołał 26-osobową kadrę na Euro 2020, która zagra w fazie grupowej ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. - To najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć, biorąc pod uwagę fakt, że część piłkarzy jest kontuzjowanych - powiedział Portugalczyk. Dodatkowo na liście rezerwowych jest czterech piłkarzy z pola. W GALERII przedstawiamy wszystkich zawodników, którzy będą reprezentować Polskę na mistrzostwach Europy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. Wodny plac zabaw przyciąga najmłodszych [ZDJĘCIA] Słoneczna pogoda, przyciąga najmłodszych krakowian z rodzicami na wodny plac zabaw. Nowa atrakcja sprawia wiele frajdy i radości dzieciakom. Na placu zamontowane zostały wodne fontanny oraz armatki rozpylające wodę. Również koło stawku odpoczywa sporo osób, łapiąc promienie słońca. Wodny plac zabaw w parku Jordana, był już gotowy w ubiegłym roku, jednak przez pandemię nie został udostępniony. Udostępniony został dopiero 1 czerwca tego roku. Plac otwarty jest od 10.00 do 20.00 codziennie w letnim sezonie. Zobaczcie nasza galerię.

📢 Kibice Cracovii świętują jubileusz klubu. Transparent i race w centrum Krakowa [ZDJĘCIA] Kibice Cracovii postanowili uczcić jubileusz 115-lecia klubu. Zebrali się tam, gdzie bije serce miasta czyli na Rynku Głównym. Rozwinęli ogromny transparent "Pierwszy Mistrz Polski, Najstarszy Klub", były też race. Zamanifestowali przywiązanie do barw klubowych, co spotkało się reakcją sił policyjnych. To nie jedyny akcent jubileuszu. W Cracovia Training Center w Rącznej odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka. Zobaczcie w GALERII zdjęcia. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Niezwykłe poszukiwania agatów w Rudnie. 300 osób przekopywało pola i kruszyło wulkaniczne skały W Rudnie w gminie Krzeszowice u podnóża zamku Tenczyn odbyły się I Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla. Pomysłodawcą i organizatorem był Witold Koprucha, pasjonat i kolekcjoner agatów oraz właściciel Muzeum Agatów w Rudnie. A muzeum to wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno byli organizatorami mistrzostw. Dzięki nim w sobotę 12 czerwca do Rudna zjechali z całej Polski poszukiwacze amatorzy, całe rodziny miłośników przygód, ale i zawodowcy - doświadczeni poszukiwacze, geolodzy, geodeci.

📢 Euro 2020. Oto TOP 15 najprzystojniejszych piłkarzy turnieju! [GALERIA] 11.06.2021 Euro 2020, które z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w 2021 roku, to nie tylko święto piłki nożnej. To także święto pięknych, młodych i wysportowanych ciał! Specjalnie dla Was wybraliśmy najprzystojniejszych piłkarzy, których warto obserwować podczas turnieju Euro! Sami zobaczcie. 📢 Ogromna PLAŻA pod Krakowem jest już dostępna. Za chwilę otwarcie kąpieliska, a niedługo potem kempingu 9.06.21 Jedna z największych plaż w regionie – w ośrodku Kuter Port Nieznanowice koło Gdowa, została otwarta wraz z początkiem czerwca. Na razie dla chętnych do spacerowania, biegania, opalania się, czy gry w siatkówkę plażową, natomiast kąpielisko powinno zostać otwarte w najbliższych dniach. W porównaniu do lata 2020, a więc pierwszego sezonu działalności strzeżonego kąpieliska z wielką plażą w Nieznanowicach, przybyła tam teraz dodatkowa infrastruktura. Pojawiły się także nowe bilety, m.in. rodzinne.

📢 Makłowicz, Duda i... Friz. Oto krakowianie, których zna cała Polska! [ZDJĘCIA] W Krakowie przyszło na świat wielu znanych aktorów, piosenkarzy, polityków, a także sportowców. Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się, z kogo stolica Małopolski może być dumna! 📢 Roland Garros 2021. Najpiękniejsze tenisistki na świecie [ZDJĘCIA] Roland Garros 2021. Poznaj najpiękniejsze tenisistki na świecie. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet - kadra na sezon 2021. Oto nasze piękne siatkarki [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski siatkarek na sezon 2021 składa się z 28 zawodniczek. W tym zestawiniu nasza kadra siatkarska przygotowywała się do Ligi Narodów. Zobacz, kto dostał szanse od trenera Jacka Nawrockiego. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze siatkarki 2021. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata 2021. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oszałamiająco piękne WAGs w polskim futbolu. Znów pojawią się na trybunach! ZDJĘCIA Są ozdobą stadionów i już nie muszą kibicować swoim mężom i chłopakom siedząc przed telewizorem. Właśnie wróciły na trybuny! WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Wisły Kraków, Cracovii, Sandecji Nowy Sącz i wielu innych klubów są oszałamiająco piękne, o czym możecie się sami przekonać, zaglądając do naszej GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Miechów. W sobotę został udostępniony mieszkańcom park miejski po rewitalizacji [ZDJĘCIA] W sobotę, po trwającej dwa lata rewitalizacji, został udostępniony mieszkańcom park miejski w Miechowie. Chętnych do zobaczenia efektów prac nie brakowało.

📢 Siema Peter! Wisła pożegnała się z Hyballą, a Brzęczek wciąż się waha MEMY Piłkarze Wisły kończą sezon ekstraklasy w kiepskim stylu, ale na szczęście krakowskich fanów humor nie opuszcza. Pod wodzą zwolnionego już Petera Hyballi przeżyli prawdziwy rollercoaster - od wielkich nadziei, poprzez euforię, po wielką zapaść. "Biała Gwiazda" przegrywa na potęgę, nawet na własnym boisku, a kibice czekają na wielką rewolucję w sztabie trenerskim i kadrze drużyny. Czy jednak Jerzy Brzęczek podejmie wyzwanie? Na razie pozostaje nam tylko pośmiać się z tego wszystkiego, oglądając w GALERII memy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. Najlepsi z najlepszych mistrzów parkowania. Przeszli samych siebie w „pomysłowości” [ZDJĘCIA] Krakowscy „mistrzowie parkowania” potrafią zdenerwować pieszych oraz innych użytkowników drogi swoją nieodpowiedzialnością. Notorycznie stają na chodnikach, niszczą trawniki. Parkują przy przejściach dla pieszych, zastawiając widoczność i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Są i tacy, którzy na parkingach zajmują dwa miejsca lub blokują wyjazdy innym samochodom. Zobaczcie, w jakich miejscach zastaliśmy zaparkowane samochody.

📢 Krychowiak niczym Jezus, Anglicy klęczą przed Polakami MEMY Wygląda na to, że jedyną rzeczą, jaką w środę selekcjoner Paulo Sousa zaskoczył Anglików była nowa fryzura Grzegorza Krychowiaka (to dlatego niektórzy porównują go do... Jezusa). 31-letni pomocnik nie okazał się zbawcą na Wembley, choć niewiele brakło. Drugą tajną bronią Polaków był Jakub Moder, który po meczu w Londynie udzielił najwięcej wywiadów, stąd jego nowa ksywka - Moder Talking. Obejrzyjcie w GALERII bezlitosne memy internautów, komentujących porażkę Polski z Anglią 1:2. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak wygląda pierwszy sklep socjalny w Polsce. Chleb po 50 groszy, kiełbasa za 4 złote [ZDJĘCIA] Już pod ponad dwóch miesięcy z sukcesami działa w Polsce pierwszy sklep socjalny. Został otwarty w Katowicach na początku grudnia na osiedlu Tysiąclecia. Nazywa się Spichlerz. Ceny produktów w sklepie nie przekraczają 50 proc. wartości rynkowej. Kasza, ryż, makaron, albo mleko kosztują 1 zł, serek wiejski - 50 gr, a masło – 2 zł. Chleb kupimy za 50 gr, natomiast brokuły za 10 gr.

📢 Torty jak marzenie! Cudeńka spod Krakowa robią teściowa z synową. Artystyczne słodkości z bukietami kwiatów i owoców, a nawet morzem i plażą Niezwykle torty, na których można znaleźć kompozycje świeżych kwiatów lub suszonych kompozycji, figurek ulepionych ze słodkiej masy lub czekoladek, kolorowych ciastek makaroników i wszelkich pyszności, które przyjdą do głowy twórczyniom michałowickich tortów. A są to teściowa i synowa, czyli Agnieszka Staśko i Anna Staśko. Prowadzą pracownię Cafe Ul, w której pieką toryt i ozdabiają w niezwyczajny sposób. 📢 15 miejsc w Krakowie, w których za obiad zapłacisz do 20 zł. Sprawdź! Gdzie tanio i dobrze zjeść? Kraków restauracjami stoi. Czy to lato czy zima, ogródki na płycie rynku tętnią życiem. Turyści zapełniają żołądki przysmakami, zostawiając przy tej okazji pokaźne sumy. Poszukiwanie miejsca, w którym smaczny obiad nie kosztuje kroci, nie musi być mozolne. W Krakowie bowiem nie brakuje klimatycznych, ale też niedrogich knajpek, które z pewnością opuścisz z pełnym brzuchem i lekko lżejszym portfelem. To miejsca znane i polecane przez wielu, nie musisz więc obawiać się jakości serwowanego jedzenia. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie zjesz dobrze i syto za mniej niż 20 złotych w Krakowie.

📢 Znane pary z Krakowa. Na te zakochane gwiazdy aż miło popatrzeć Historie tych par, są najlepszym dowodem na to, że również w show biznesie jest miejsce na prawdziwą miłość. 📢 Znaczenie najpopularniejszych imion. Zobacz koniecznie! Zastanawiacie się skąd pochodzą nasze imiona? Sprawdźcie, znaczenie najbardziej popularnych imion.

Już od lipca zmiany w 300 plus?