Prasówka 17.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Co za emocje. Kibice na hokejowym meczu Comarch Cracovia - GKS Katowice obejrzeli ciekawe widowisko. Znajdźcie się na zdjęciach Na mecze hokejowych "Pasów" warto przychodzić. Comarch Cracovia w piątkowym (16 lutego 2024 roku) spotkaniu 41. kolejki ekstraligi przegrali u siebie 5:6 z mistrzem Polski GKS-em Katowice. Fani obu ekip nie mogli narzekać na brak emocji, prowadzenie się zmieniało, a zwycięzca wyłoniony został dopiero w dogrywce. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [17.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Minister Dziemianowicz-Bąk (Lewica) zakazuje uroczystości upamiętniających Józefa Kurasia "Ognia" Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podjęła decyzję o zaprzestaniu organizacji wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia "Ognia" oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ - podało w piątek (15 lutego) ministerstwo. - Teraz Urząd ds. Kombatantów nie współorganizuje obchodów, jedynym organizatorem jestem ja i moja fundacja - mówi nam Jan Kuraś, prezes Fundacji Pamięć i Wolność. 📢 Turyści to wiedzą, a krakowianie? Która ulica jest najstarsza, który park najmniejszy? W jednym z felietonów Wisława Szymborska pisała, że mieszka w Krakowie więc go nie zwiedza. I pewnie nie była jedyna. Bywa, że o miejskich atrakcjach najwięcej wiedzą turyści przemierzający Kraków szlakiem ciekawych miejsc. Wiecie, gdzie mieści się najstarszy krakowski kościół czy wciąż funkcjonująca kawiarnia literacka? Która z ulic jest najstarsza, a która najkrótsza? Jaki jest najwyższy punkt widokowy i najwyższy budynek? Który akademik jest najstarszy?

📢 Kraków na cięciach w komunikacji podczas ferii ma zaoszczędzić 4,5 mln zł. Mieszkańcy mają dość ścisku w tramwajach i autobusach Trwają ferie w Małopolsce. Wiosenna a nie zimowa aura spowodowała, że wielu młodych krakowian w wieku szkolnym wolny czas spędza w mieście i po nim podróżuje, niektórzy z rodzicami, którzy wzięli urlop. Wiele osób normalnie pracuje. Problem jest w tym, że urzędnicy na ten czas przygotowali duże cięcia w komunikacji miejskiej. Część autobusów została zawieszona lub tak jak tramwaje, kursuje z mniejszą częstotliwością. Mieszkańcy narzekają na tłok w pojazdach i dużo rzadsze kursy. 📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są osoby poszkodowane. Wezwano pogotowie lotnicze W Kryspinowie w gminie Liszki doszło do wypadku w piątek, 16 lutego 2024 r. Na wysokości stacji paliw Shell zderzyły się dwa samochody. Są osoby poszkodowane. Na pomoc wezwano służby ratunkowe: Pogotowie, straż pożarną i policję. Na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowie Ratunkowe.

📢 Asp. szt. Rafał Zakrocki nagrodzony przez ministra spraw wewnętrznych. Uratował życie mężczyźnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wręczył medale im. podkomisarza Andrzej Struja przyznawane policjantom, którzy podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Wśród nagrodzonych znalazło się trzech funkcjonariuszy z garnizonu małopolskiego w tym mieszkający w podproszowickim Ostrowie asp. szt. Rafał Zakrocki z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, który ocalił życie tonącego mężczyzny. 📢 Ciężarówka wjechała na przejazd klejowy pod zamykające się rogatki w Balicach. Niebezpieczne i kosztowne zachowanie kierowcy pod Krakowem Na strzeżonym przejeździe kolejowym w Balicach zamykały się rogatki, oznajmiał to znak świetlny, jednak to nie powstrzymało kierowcy ciężarówki. Postanowił przejechać przez tory. Wjechał pod opadającą zaporę, która zatrzymała się na przyczepie jego pojazdu. Policjanci z powiatu krakowskiego za to przewinienie ukarali kierowcę mandatem w wysokości 3 tys. zł mandatu, otrzymał też 15 punktów karnych.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Słaboszów. Będzie troje kandydatów na fotel wójta Do wyboru wójta gminy Słaboszów na kolejną kadencje mogą być potrzebne dwie tury głosowania. O stanowisko ma się bowiem ubiegać aż troje kandydatów. Dwoje reprezentuje komitety lokalne, podczas gdy trzeci startuje z listy komitetu ogólnokrajowego. 📢 Gorlice. Ksiądz miał straszyć na lekcji dzieci piekłem i zemstą diabła za to, że obchodziły Halloween. Sprawę bada komisja dyscyplinarna W jednej z gorlickich podstawówek trwają rozmowy z dziećmi dotyczące nagannych zachowań, których miał się dopuścić jeden z uczących w tej placówce katechetów. Prowadzą je przedstawiciele Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy wojewodzie małopolskim. To pokłosie sprawy mającej swój początek w ubiegłym roku.

📢 Oto najbardziej lubiane parafie w mieście według internautów. TOP 10 kościołów w Krakowie według użytkowników Google Kościoły i parafie w Krakowie. Jest ich całkiem sporo. Te odwiedzane są zarówno przez wiernych jak i przez turystów. Okazje się, że w stolicy Małopolski kilka z nich wybija się na prowadzenie jako te najlepiej oceniane - najlepiej oceniane według Google, na podstawie pozostawionych opinii przez tych, którzy mieli okazje odwiedzić wybraną świątynię. Zastanawiacie się, które świątynie znalazły się w TOP 10 kościołów w Krakowie? Sprawdźcie!

📢 Najtańsze ulice Krakowa. Tutaj kupując mieszkanie zapłacisz mniej! Ceny mogą mocno zaskoczyć! Ceny mieszkań w Krakowie nieubłaganie idą w górę, a czasy kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, raczej już nie powrócą. Jest jednak ratunek dla tych, którzy na zakupie mieszkania chcą chociaż trochę zaoszczędzić. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy w porównaniu z najdroższą dzielnicą. W tym artykule przedstawiamy najtańsze ulice Krakowa. Dlatego, jeśli nie chcesz przepłacić kupując mieszkanie zobacz, gdzie warto szukać mieszkania.

📢 Piękny makijaż na studniówkę 2024! To teraz jest w modzie. Na balach królują czerwone usta Studniówka to często pierwszy bal w życiu młodego człowieka. Poszukiwania odpowiedniej stylizacji czy dobór fryzury to nie wszystko. Istotnym elementem jest także makijaż. To on często nadaje odpowiedniego "charakteru" całej stylizacji. W tym roku na studniówkowym parkiecie było zarówno klasycznie jak i oryginalnie i nietypowo. Zobaczcie sami jakie makijaże królowały na tegorocznych balach. 📢 Nie żyje Aleksiej Nawalny. Lider rosyjskiej opozycji zmarł w kolonii karnej Nie żyje Aleksiej Nawalny. Lider opozycji antykremlowskiej zmarł w kolonii karnej. Sprawę przekazał niezależny portal Meduza, powołując się na Departament Więziennictwa. 📢 Z Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie spadł gzyms. Powstało gruzowisko przed wejściem do zabytkowego budynku Kupa gruzu przed wejściem do zabytkowego XIX-wiecznego Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w gminie Skawina. Nocą z 15 na 16 lutego od budynku oderwał się dekoracyjny gzyms z piaskowca. Odpadł na długości niemal całej ściany północnej. To mogło być bardzo niebezpiecznie, bo z obiektu korzysta wielu mieszkańców. Organizowane są tutaj zajęcia dla dzieci, spotkania seniorów, wystawy oraz koncerty. W piątek, 16 lutego, ulica Szkolna, przy której stoi dwór została zamknięta. Po ocenie sytuacji inspektor nadzoru zamknął budynek.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy. 📢 Pogrzeb byłego wiceprezydenta Oświęcimia. Włodzimierza Palucha pożegnała rodzina, przyjaciele i liczni oświęcimianie. Zdjęcia Na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu odbyły się uroczystości pogrzebowe Włodzimierza Palucha. W ostatniej drodze byłemu wiceprezydentowi miasta, radnemu, wielkiemu społecznikowi wraz z rodziną towarzyszyli liczni oświęcimianie, samorządowcy, przedstawiciele organizacji, instytucji i placówek miejskich.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj Polacy w komplecie przebrnęli kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w Sapporo Kwalifikacje Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo nie sprawiły Polakom problemów, awansowała cała piątka. Wyniki dzisiaj (piątek, 16 lutego) nie zaskoczyły, najlepszy z naszej ekipy znów był Aleksander Zniszczoł, który zajął 14. miejsce. Zwycięstwo w kwalifikacjach odniósł Austriak Manuel Fettner.

📢 Zabrzmi dzwon o imieniu św. Jan Paweł II. Zawiśnie na wieży nowego kościoła na Ruczaju w Krakowie Na wieży kościoła św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie zawiśnie dzwon. Świątynia jest w trakcie budowy, a ważnym krokiem inwestycji będzie obecnie zamontowanie dzwonu. Ten instrument o wadze jednej tony jest już gotowy. Zostanie uroczyście poświęcony w niedzielę, 18 lutego 2024 roku po mszy św. o godzinie 10.30 przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. 📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Największy wzrost wśród miast wojewódzkich W styczniu br. za m kw. krakowskiego mieszkania trzeba było zapłacić średnio 15,8 tys. zł. Rok do roku to wzrost aż o 26 proc. To niechlubny rekord Krakowa w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi - donosi portal rynekpierwotny.pl. Mamy też drugi raport z rynku nieruchomości stworzony przez Analizy HREIT.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się teraz czesze w Krakowie 16.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się! 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma oryginalny styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być spora! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 16.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Słodkie walentynki u Patrycji Tuchlińskiej. Ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego tak obchodziła święto miłości Patrycja Tuchlińska od kilku lat jest w związku z nieco starszym Józefem Wojciechowskim, kóry jest m.in. właścicielem luksusowego hotelu w Krynicy-Zdroju. Doczekali się syna Augusta, który pojawi się na prawie każdej relacji byłej modelki. Tuchlińska w mediach społecznościowych pokazuje swoje luksusowe życie. Tym razem nie zabrakło zdjęcia na walentynki. 📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 16.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Skoki na żywo dzisiaj w PŚ w Sapporo. Polacy na Okurayamie poprawią najlepszy wynik w sezonie? Skoki dzisiaj w Sapporo, sprawdź wyniki na żywo z kwalifikacji i konkursów Pucharu Świata. Na kolejne weekend światowa elita przeniosła się do Japonii. Na słynnej Okurayamie zaplanowano zostały trzy dni startów. Uwaga: skoki narciarskie w ten weekend oglądamy na żywo o nietypowej porze.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 16.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Remonty ulic w Zakopanem. Na Kościeliskiej, Orkana, Grunwaldzkiej czy Stolarczyka "Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na prace przy uzupełnianiu ubytków jezdni na ulicach Zakopanego, w tym na Kościeliskiej, Orkana, Grunwaldzkiej czy Stolarczyka" - podali zakopiańscy urzędnicy. Już ściągnięto trochę asfaltu przed uzupełnianiem ubytków. Na Grunwaldzkiej lepiej jednak ominąć powstałe dziury, bo wystają z nich druty.

📢 Remonty, korki i zmiany w ruchu w Krakowie. Nowe miejsca gdzie trzeba uważać Robi się coraz cieplej, cześć krakowian jest na feriach o czym przypominają cięcia w komunikacji miejskiej. Natomiast na ulicach przybywa powoli remontów. Zapowiedziano też przyspieszenie na przebudowywanej ul. Kościuszki, a na Młyńskiej i rondzie Polsadu dalej wielkie wykopy. Do tego dochodzą pomniejsze inwestycje, ale może wpływają na ruch w waszej okolicy? Sprawdźcie. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Prace postępują, powoli, ale na wiosnę przyspieszą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z placu budowy Północnej Obwodnicy Krakowa. Widać, że na inwestycję zawitały już pierwsze objawy wiosny. Budowa skończona jest w prawie 87 procentach. Nie ma już śniegu, nie ma już błota. Sucho, więc prace powinny przyspieszyć. Północna Obwodnica Krakowa ma zostać oddana do użytku w tym roku.

📢 Kandydat na prezydenta Aleksander Miszalski: Kraków potrzebuje sprawnego menedżera. Nie przesiądę się z roweru do lexusa Jakie zagrożenie dla miasta wynika z tego, że kandydat na prezydenta jest partyjny? Premier Donald Tusk zadzwoni do mnie i powie: „Olek nie remontuj Kocmyrzowskiej, tylko Witosa. Bardzo cię proszę”, a ja odpowiem: „Tak panie premierze”? Przecież to byłaby tak absurdalna teza, że aż śmieszna. Partyjność nie ma znaczenia - przekonuje Aleksander Miszalski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, który opowiada nam o tym, jakie ma pomysły na zarządzanie miastem. 📢 Coraz bliżej do budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. Okoliczni mieszkańcy alarmują: "Nadciąga betonoza" Niedługo ma dojść do rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przetargu na budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Mieszkańcy osiedla na Ruczaju, przez które ma przebiegać droga, nasilają protesty. Alarmują, że betonoza wygra z zielenią. Nie wyobrażają sobie życia przy ruchliwej drodze. Urzędnicy wyjaśniają, że inwestycja ma być realizowana zgodnie z prawem, na podstawie wydanych zgód.

📢 Kraków. Zmiana komendanta w komendzie miejskiej policji W Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie nastąpiły zmiany na stanowisku komendanta miejskiego. Dotychczasowego komendanta insp. Zbigniewa Nowaka zastąpi nadkom. Paweł Jastrząb, który w latach 2021 i 2022 pełnił funkcję zastępcy komendanta w tutejszej jednostce. 📢 KSW 91: karta walk, wyniki na żywo. Stawką walki wieczoru gali w Libercu będzie tymczasowy pas mistrzowski KSW 91 już 17 lutego 2024, oto karta walk i wyniki. Największa polska federacja MMA tym razem na galę zaprasza do czeskiego Liberca. Program imprezy jest ciekawy, nie zabraknie atrakcyjnych walka. Gwoździem programu jest pojedynek o tymczasowy pas mistrzowski.

📢 Wizyta marszałka w Sułkowicach. Przegląd inwestycji samorządowych i rozmowy o planach gminy na przyszłość Obiekty oświatowe, sportowe, zabytkowe i inne inwestycje w gminie Sułkowice w powiecie myślenickim wizytował marszałek Witold Kozłowski. Z władzami lokalnego samorządu przede wszystkim burmistrzem Arturem Grabczykiem omówił bieżące inwestycje i plany gminy na najbliższy rok, a ponadto odwiedził miejsca, gdzie zrealizowano projekty, które uzyskały wsparcie województwa. W wizytacji uczestniczył również radny województwa Robert Bylica.

📢 Kraków. Dzieci woził do szkoły niesprawny autobus. Policja zakazała dalszej jazdy. Przewoźnik zapłaci też kary wynikające z umowy Uczniowie klas 1-3 podstawówki, która wchodzi w skład rozbudowywanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wrony, są dowożone na lekcje w zastępczej lokalizacji. Zajmuje się tym firma prywatna, na podstawie umowy zawartej z miastem, a opiewającej na prawie 274 tys. złotych. Jak się okazuje - dzieci wożone były m.in. autobusem, który miał... rozciętą oponę, niesprawne zawieszenie, jak i stacyjkę, a także jeździł z wyciekiem oleju z silnika. Policja uznała, że nie nadaje się do dalszej jazdy. Teraz urzędnicy naliczyli firmie prawie 20 tys. zł kar umownych. 📢 Dekadę temu powstała Cricoteka. Okolica zmieniła się nie do poznania We wrześniu 2014 roku do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przyszli pierwsi zwiedzający. W tym roku instytucja świętuje 10 lat istnienia, przez ten czas instytucja wyrosła na ważne miejsce w Krakowie. Zobaczcie, jak zmieniła się okolica.

📢 Problemy Browaru w Tenczynku. Szykuje się licytacja. Maszyna do destylowania na przetarg publiczny Problemy finansowe alkoholowego biznesu Janusza Palikota mają nową odsłonę. Może dojść do zlicytowania maszyny do destylowania. Przyczyną jest nie spłacona pożyczka w wysokości 1 miliona zł, którą zaciągnęła spółka byłego polityka. A termin spłaty minął. Dlatego wierzyciel zdecydował się na licytację, bo pożyczka była zaciągnięta pod zastaw maszyny do produkcji piwa bezalkoholowego.

📢 Wiedźmin w anime nie tylko od Netflix – SI przeniosła Geralta do Dragon Ball Z, Pokemonów, a nawet do Czarodziejki z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, Attack on Titans, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Castlevanii nasz Wiedźmin też robi wrażenie. Przekonajcie się sami.

📢 Kampania wyborcza w Krakowie ruszyła z kopyta. Stanisław Mazur zaprezentował program, a Łukasz Gibała ruszył w miasto Kampania wyborcza w Krakowie nabiera tempa. Co przyniósł nam czwartek 15 lutego? Prof. Stanisław Mazur, oficjalnie rozpoczął walkę o fotel prezydenta Krakowa i przedstawił swoją wizję prezydentury. Zawarł w niej dwie linie metra, aplikację do współrządzenia miastem, czy innowacyjne rozwiązania smartcity. Swoją kampanię zainaugurował oficjalnie też Łukasz Gibała, który ruszył w miasto z ulotkami. Aleksander Miszalski zyskał zaś poparcie Nowej Lewicy.

📢 Kraków. Chcą wyremontować skrzyżowanie Królowej Jadwigi, księcia Józefa i Kościuszki do marca. I otworzyć Pogoda sprzyja budowlańcom. Remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki idzie zgodnie z planem. - Do 26 lutego na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, księcia Józefa i Kościuszki zostanie położona podbudowa asfaltowa – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa. A to oznacza, że prawdopodobnie już na początku marca zostanie ono znowu otwarte dla ruchu, na co niecierpliwie czekają kierowcy nie tylko tej części Krakowa. Informację tą przekazał jednak sztab wyborczy Andrzeja Kuliga, który startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy muszą z dystansem podchodzić do takich obietnic, ale z drugiej strony wybory lubią przyspieszyć remonty w mieście.

📢 Śledziki samorządowe rozdane. To podziękowania za rozwój, współpracę, promocję i pomoc. Podczas gali wójt Zielonek ogłosił ważną decyzję Doroczna gala Śledzik u Wójta tradycyjnie odbyła się w Zielonkach na zakończenie karnawału we wtorek, 13 lutego 2024 roku. To już 27. raz świętowano w ten sposób. Przy tej okazji rozdanych zostało kilkanaście nagród samorządowych. Nagroda jest przyznawana przez wójta osobom i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju gminy, współpracują z samorządem, wspierają go, promują i sprawiają, że gmina lepiej funkcjonuje, a mieszkańcom żyje się wygodniej.

📢 Garbarnia Kraków musi oszczędzać. Czterech piłkarzy nie zagra wiosną w barwach "Brązowych", transferów do klubu nie będzie Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, niektórych piłkarzy nie zobaczymy w rundzie wiosennej 2024 w barwach III-ligowej Garbarni Kraków. Klub potwierdził odejście czterech zawodników, to: Jakub Szuta, Jakub Cukrowski, Bartosz Seweryn i Kasper Hamulewicz.

📢 GIF podjął decyzję o wycofaniu tych leków z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! 14.02.2024 Lek na nadciśnienie, preparat do leczenia niewydolności serca, czy popularny lek na gorączkę dla dzieci - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć. 📢 Budowa siedmiu małopolskich obwodnic pod znakiem zapytania. Wiceminister infrastruktury mówi o ograniczonych środkach Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz podał w wątpliwość realizację Programu 100 obwodnic, ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone na ten cel w budżecie państwa. Na liście inwestycji drogowych jest aż siedem w województwie małopolskim.

📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Te rasy są tak groźne, że zostały zakazane. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz, jak zmieniło się miasto. Część I galerii Piętnaście lat to nie wieczność, ale jak się okazuje w historii miasteczka może oznaczać spore zmiany. Na załączonych fotografiach przypominamy jak wyglądały Proszowice w 2008 roku. To pierwsza część galerii, obejmująca Rynek oraz ulice do niego przyległe.

📢 Moje miasto. A mógł powstać tunel kolejowy pod centrum Krakowa Wsiadamy do pociągu na Dworcu Głównym, ale nie ma nawet czasu usiąść, bowiem za chwilę wysiadamy na podziemnym przystanku Grzegórzki. Wychodzimy na powierzchnię. Można przespacerować się nowymi Plantami ciągnącymi się od ulicy Lubicz w kierunku Wisły albo jedziemy dalej. 📢 Będzie basen w Krzeszowicach. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Lada chwila zaczną się prace w terenie Basen kryty w Krzeszowicach - według planów gminy i wykonawcy inwestycji - będzie gotowy w drugiej połowie 2025 roku. Obiekt pływacko-sportowy z sześcioma torami oraz małym basenem rekreacyjnym i torami do nauki pływania jest w trakcie realizacji. Zakończyły się prace związane z przygotowaniem dokumentów. Właśnie starosta krakowski przekazał w gminie pozwolenie na budowę, co otwiera możliwości rozpoczęcia prac w terenie.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Finał powiatowy zawodów MDP w Koniuszy. Zwycięskie drużyny z Ostrowa i Radziemic Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ostrowa i Radziemic zwyciężyły w sobotnim finale powiatowych zawodów MDP w Koniuszy. Obie będę reprezentować powiat proszowicki na zawodach wojewódzkich w Łapczycy. Wystąpią tam również zwycięzcy kategorii indywidualnej Marcel Włodarz z Pałecznicy i Jowita Sekunda z Ostrowa. 📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy.

📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Studniówka 2024 uczniów V LO w Krakowie. Słynna "Piątka" bawiła się w Starej Zajezdni. To był bal na 400 osób W piątek - 19 stycznia - swój bal przedmaturalny mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejsce studniówki wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu. W tym szczególnym balu wzięło udział około 400 osób, przede wszystkim - 280 uczniów z ośmiu klas maturalnych. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, był też toast, a o północy - tort.

📢 Nowoczesna rehabilitacja pod Krakowem. W Krzeszowicach oddali małopolski szpital po modernizacji z basenem, gabinetami i salą do terapii Nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego powstał w Krzeszowicach. To w ramach gruntownej modernizacji dotychczasowego ośrodka. Obiekt rehabilitacyjny działa tu od około 200 lat, początkowo jako uzdrowisko, obecnie szpital. Teraz część obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. została wyburzona i zamieniona na nowoczesne centrum. Powstały dwie części nowego obiektu z komfortowymi gabinetami, salą rehabilitacyjną, basenem, holem i wieloma urządzeniami. Oficjalnie oddano go do użytku w piątek, 12 stycznia 2024 roku. To największy szpital rehabilitacyjny w województwie. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Głowa króla Kazimierza Wielkiego wyjedzie z Krakowa do Ciężkowic PRZESTRZEŃ MIASTA. Zgodnie z zapowiedziami z końcem sierpnia zdemontowano gigantyczną i kontrowersyjną rzeźbę głowy króla Kazimierza Wielkiego. Na razie nie wiadomo, gdzie stanie ona na stałe.

