Prasówka 17.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Głośna premiera "Wesela" w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Tłumy na pierwszym spektaklu, biletów na kolejne już nie ma Kraków emocjonował się tym przedstawieniem na długo przed pierwszym pokazem, a bilety na wszystkie dostępne spektakle - choć nietanie - wyprzedały się na pniu. Tak, "Wesele" w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego to kulturalne i towarzyskie wydarzenie sezonu w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej premiery spektaklu. Były tłumy, były osobistości, było "na bogato". 📢 Kraków: 30 lat, ale inny świat! Tak wyglądało miasto w latach 90. Pamiętacie tamte miejsca i tamten klimat? Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Kraków 30 lat temu? Ulicami sunęły kolorowe Fiaty 126p, przed budkami telefonicznymi ustawiały się kolejki, odstraszały zniszczone kamienice, nierówne chodniki i porozrzucane śmieci. Nie było nowoczesnych galerii handlowych, najlepszym hotelem w mieście był Hotel Forum, a pod Kopcem Kościuszki można było spotkać pasące się krowy. Zapraszamy do podróży w czasie. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 17.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2023 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami!

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Podhale Nowy Targ w III lidze. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu III ligi piłkarskiej (grupa IV), rozegranym w sobotę 16 marca 2024 roku Garbarnia Kraków przegrała na swoim terenie z Podhalem Nowy Targ. Miejscowa ekipa mogła liczyć na doping kibiców, którzy licznie przybyli na stadion przy ul. Rydlówka. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Wielkanocny Kiermasz z jajem w Szycach. Będą smakołyki - faramuszka i krzonówka oraz ozdoby i opowieści o zwyczajach Szykuje się kiermasz z wielkanocnymi wspaniałościami. W gminie Wielka Wieś tradycyjnie tuż przed Niedzielą Palmową będzie targ - kiermasz, a na nim degustacja i możliwość zakupów smakołyki wielkanocnych, ozdób. Będą konkursy palm, happening pisankowy, występ pucheroków i stoisko charytatywne, na którym będzie można wesprzeć. Wydarzeniu patronuje "Dziennik Polski".

📢 Skandaliczna oprawa kibiców Cracovii na meczu z Widzewem. Ucięta głowa. Oburzenie w sieci, klub wydał oświadczenie Bulwersująca oprawa przygotowana przez kibiców Cracovii na meczu z Widzewem. Zamaskowana postać trzyma uciętą głowę - nie wiadomo, co trzeba mieć w - nomen omen - głowie, żeby przygotować coś takiego. Klubowi grożą za to surowe kary. Straty wizerunkowe już można zacząć liczyć. 📢 Cracovia reaguje na oprawę kibiców. Jest oświadczenie klubu MKS Cracovia SSA zareagowała na oprawę kibiców podczas meczu z Widzewem Łódź. Wywołała ona wielkie poruszenie w komentarzach. 📢 Karol Dziedzic z Wisły Kraków: Lepiej iść schodek po schodku niż być rzuconym na głęboką wodę i później żałować [ROZMOWA] Prostopadłe i krosowe podania wykonywane prawą i lewą nogą, udane dryblingi, mierzone strzały z kilkunastu metrów, a do tego solidna postawa w defensywie i inteligencja w grze – wszystko to zaprezentował Karol Dziedzic w sobotnim meczu Centralnej Ligi Juniorów U19 Wisły Kraków z Koroną Kielce. Meczu, w którym padło aż osiem goli, w tym ostatni, ustalający wynik na 4:4, już w doliczonym czasie. Zdobyli go juniorzy „Białej Gwiazdy” po kolejnej akcji, którą zapoczątkował 18-letni reprezentant Polski pozyskany zimą z Garbarni.

📢 Garbarnia Kraków - Podhale Nowy Targ. Niespodzianka w meczu III ligi piłkarskiej W meczu 21. kolejki grupy IV piłkarskiej III ligi Garbarnia Kraków przegrała na swoim stadionie z niżej notowanym Podhalem Nowy Targ. Oto relacja i zdjęcia ze spotkania rozegranego w sobotę, 16 marca 2024 r. 📢 Kraków. Lokalnie, naturalnie i bezpośrednio. Na Targu Pietruszkowym znów czekała zdrowa żywność W Podgórzu w sobotę (16 marca) trwał kolejny - popularny wśród miłośników zdrowej i ekologicznej żywności - Targ Pietruszkowy. Na tym odbywającym się w soboty i środy od godz. 8 do 13 targu krakowianie mogą robić zakupy bezpośrednio u rolników przyjeżdżających z okolic Krakowa. Na odwiedzających i kupujących czekały i tym razem świeże warzywa i owoce, jak też chleby czy miody. Ale ponieważ za tydzień przypada Niedziela Palmowa, można było znaleźć u sprzedawców także palmy czy propozycje wypieków, które mogłyby wkrótce trafić na świąteczny stół.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Widzewem Łódź Cracovia znów nie sięgnęła po komplet punktów, podzieliła się punktami z Widzewem Łódź (1:1). Niektórzy piłkarze "Pasów" błysnęli, inni zawiedli. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Przenoszą żaby, żeby nie ginęły na drodze. W Dolinie Będkowskiej trwa akcja "Płazom ujdzie płazem" Grupa pasjonatów przyrody z gminy Wielka Wieś postanowiła ratować żaby w Dolinie Będkowskiej. Działają od początku marca. Najpierw wybudowali płotki przy drodze, żeby płazom zagrodzić wejście na jezdnię i uchronić je przed jadącymi samochodami. Potem dyżurni wolontariusze zaczęli przenosić żaby przez drogę w bezpieczne rejony stawów. Takie wędrówki żab trwają trzy lub cztery tygodnie każdego roku z początkiem wiosny. Teraz mają zorganizowaną pomocą, wędrówki nie kończą się tragicznie pod kołami aut. Akcji patronuje m.in. "Dziennik Polski".

📢 II liga siatkarzy. Hutnik Kraków pokonał Avię Solar Sędziszów Małopolski. Z 21 meczów wygrał 20 W meczu 21. kolejki w grupie czwartej II ligi siatkarzy sezonu 2023-2024 Hutnik Kraków pewnie pokonał na swoim parkiecie Avię Solar Sędziszów Małopolski. Na kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego zapewnił sobie 1. miejsce w tabeli. Oto relacja i zdjęcia z tego sobotniego spotkania (16 marca 2024 r.). 📢 Amerykański styl w kampanii w Krakowie. Łukasz Gibała na konwencji zakasał rękawy przed sprzątaniem "po 20 latach dziadowskich rządów" Na sobotnią konwencję wyborczą Łukasza Gibały i jego Komitetu Kraków dla Mieszkańców złożyły się płomienne wystąpienia, wyświetlane filmowe spoty reklamowe, muzyka, jak i symboliczny gest kandydata na prezydenta Krakowa, który najpierw zwrócił uwagę, że nadchodzi wiosna, odwilż, po czym zakasał rękawy koszuli przed wiosennym "sprzątaniem" w mieście. Kandydaci w nadchodzących wyborach - na prezydenta i na radnych, a także eksperci stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - zawładnęli zresztą prawdziwą sceną, jako że konwencja odbyła się w Teatrze Nowym Proxima.

📢 120 żołnierzy złożyło przysięgę na proszowickim Rynku Na Rynku w Proszowicach złożyli w sobotę przysięgę żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Batalion jest spadkobiercą tradycji 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, która patronuje Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach. Na uroczystości nie mogło zatem zabraknąć również szkolnego pocztu sztandarowego. 📢 Wieczysta Kraków awans ma już na wyciągnięcie ręki! Pazdan strzela, a rywal rozkłada czerwony dywan Wieczysta Kraków odniosła dziewiąte zwycięstwo z rzędu! Chełmianka - Wieczysta Kraków 0:2 w meczu 21. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 16 marca w Chełmie. Zespół trenera Sławomira Peszki pędzi do awansu, a za tydzień może znaleźć się już jedną nogą w drugiej lidze - podejmie w Krakowie Avię Świdnik, swojego głównego konkurenta, wicelidera tabeli, nad którym teraz ma dziewięć punktów przewagi.

📢 Wyborcze dyskusje o węźle na zakopiance w Jaworniku. Na drodze spotkali się myśleniccy kandydaci i reprezentanci ministerstwa infrastruktury Węzeł w Jaworniku w gminie Myślenice na zakopiance wzbudził wiele emocji w sobotę, 16 marca. Tu kandydat na burmistrza Myślenic Maciej Ostrowski zorganizował konferencję z podsekretarzami stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawłem Gancarzem oraz Klimatu i Środowiska Miłoszem Motyką. Temat to przyspieszenie prac przy budowie węzła. Przybył i drugi kandydat, urzędujący burmistrz Jarosław Szlachetka, by powiedzieć jak przebiega przygotowanie inwestycji i co zrobiono w ostatnich latach. Były dwie kilkuminutowe konferencje. 📢 Horoskop dzienny na 18 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na wtorek 18 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kraków. Krew polała się w sobotę nad Zalewem Nowohuckim. W szczytnym celu! Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta zaprosił wszystkich, którzy chcą i mają taką możliwość - do udziału w akcji honorowego krwiodawstwa. Trwała ona w sobotę (16 marca) do wczesnego popołudnia przy Zalewie Nowohuckim. 📢 Oto spektakularne metamorfozy kobiet. Wystarczy odrobina cierpliwości i pomysł na dobry makijaż Oczywiście, trzeba poświęcić czas, by nauczyć się dobrze robić make up, a potem, by go wykonywać, ale wiedząc, jaki będzie efekt, chyba warto? Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 Protest na Rynku w Krakowie. Na cenzurowanym nowy rząd i Zielony Ład. "Przeciw likwidacji Państwa Polskiego". Polexit i... apel do Holland Uczestnicy manifestacji po nazwą Protest Wolnych Polaków zgromadzili się - z polskimi flagami i transparentami - w sobotę (16 marca) na krakowskim Rynku Głównym. Organizatorem antyrządowej demonstracji był Klub "Gazety Polskiej" w Krakowie. Jednym z przemawiających pod Wieżą Ratuszową był prawicowy działacz i polityk PiS Ryszard Majdzik. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Oto najsłynniejsi lekarze z Krakowa. Zna ich cała Polska, a z ich osiągnięć możemy być dumni Osiągnięcia tych lekarzy z Krakowa rozsławiły ich nazwiska na całą Polskę, a nawet poza jej granice. Lekarze, którzy leczą w Krakowie mogą się pochwalić wielkimi dokonaniami. Przeprowadzają coraz więcej innowacyjnych, pionierskich operacji, a także terapii. Ich nazwiska zapisały się na kartach historii medycyny, a kolejne pokolenia lekarzy bez dwóch zdań czerpią inspirację z ich wiedzy i doświadczenia. 📢 XTB KSW 92 na żywo: karta walk, wyniki. Wikłacz i Jojua walczą o pas mistrzowski. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online Gala XTB KSW 92 zaplanowano na 16 marca 2024 r., oto karta walk, wyniki na żywo. Zawody MMA odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim. Kto walczy? W programie się ciekawe pojedynki, a największy ciężar gatunkowy będzie miało starcie Jakub Wikłacz - Zuriko Jojua, jego stawką będzie pas mistrzowski w kategorii koguciej. Gdzie oglądać KSW 92? Transmisja stream online będzie w Viaplay. Start sobotniej imprezy o godz. 19:00.

📢 Smart city, rowery i parada dresów. Czego chcą dla Krakowa Stanisław Mazur i kandydaci na radnych z jego drużyny W Krakowie trwa kolejny przedwyborczy weekend. Na sobotę zaplanowano w mieście dwie konwencje kandydatów na prezydenta miasta oraz towarzyszących im kandydatów na nowych radnych. Na początek do lokalu Forum Przestrzenie w dawnym Hotelu Forum zaprosił Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Mazura, natomiast tuż po południu na konwencję Komitetu Kraków dla Mieszkańców zaprasza Łukasz Gibała. 📢 Niedźwiedź gonił kobietę, przerażona spadła ze skały. Śmiertelny wypadek na szlaku w Tatrach Niżnych Tragedia w Demianowskiej Dolinie na Słowacji, gdzie znajduje się popularny ośrodek narciarski Jasna. 15 marca, w piątek wieczorem słowackie służby otrzymały informację, że niedźwiedź goni dwie osoby. Na miejscu patrole policji i ratownicy górscy znaleźli zwłoki kobiety, druga osoba nie miała obrażeń. Dochodzenie prowadzi Okręgowa Dyrekcja Policji w Żylinie, w sprawę zaangażowani są też przyrodnicy badający zwyczaje niedźwiedzi. Okazuje się jednak, że atak zwierzęcia nie był bezpośrednią przyczyną śmierci 31-letniej kobiety.

📢 Koszmarne mieszkania do wynajęcia. Strach się bać! Odważysz się tam zamieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 16.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 16.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Krakowskie zoo ma nowych małych mieszkańców. To urocze tamarynki Ogród Zoologiczny w Krakowie wita u siebie kolejnych małych, nowo narodzonych mieszkańców. W tym roku już wcześniej na świat przyszło tu kilka owiec grzywiastych arui, a także dwa puszczyki uralskie (już wyskoczyły z gniazda). Teraz krakowskie zoo poinformowało natomiast, że powiększyła się rodzina tamaryn białoczubych. 📢 Remonty i korki w Krakowie. Fala zmian od weekendu. Rondo Polsadu, Zwierzyniecka, al. Jana Pawła II W związku z budową nowego przebiegu Sudołu Dominikańskiego w ramach realizacji trasy tramwajowej do Mistrzejowic, od 16 marca zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulic Młyńskiej i Miechowity. Ulica Miechowity została zamknięta, a na ulicy Młyńskiej pojawiły się zwężenia. Zmian w Krakowie będzie jednak więcej, na drogach i w komunikacji.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Droga krzyżowa na ulicach Myślenic. Szli z przesłaniem: "Pokój mój daję wam...". Zobacz niezwykłe zdjęcia tego misterium To była Jubileuszowa 25. Droga Krzyżowa ulicami Myślenic. W piątek, 15 marca wieczorem, mieszkańcy podkrakowskiego miasta jak co roku wyruszyli na ulice. Szli za Chrystusem, za krzyżem i modlili się o pokój na świecie, a także za swoją Ojczyznę. Droga jak co roku zgromadziła rzesze ludzi. I tak jest od ćwierćwiecza. Sceny z męki Pańskiej "zawodowo" odgrywali aktorzy amatorzy, wśród nich bardzo wielu młodych ludzi. Misterium Męki Pańskiej w drodze w Myślenicach odbywa się od lat 90-tych XX wieku.

📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna wybrali domy na wsi. Zobacz, jak mieszkają największe podlaskie gwiazdy disco polo Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Jednak ani Zenek Martyniuk z zespołu Akcent ani Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" nie zdecydowali się na zakup nieruchomości w dużym mieście. Postanowili wybudować się na wsi. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie. 📢 Piraci drogowi i pościg za pijanym kierowcą w powiecie myślenickim. Policja zabiera prawa jazdy i sypie mandaty Brawurowa prędkość na drodze powiatowej i pościg policyjny za nietrzeźwym kierowcą z zakazem prowadzenia pojazdów, a do tego utrata prawa jazdy i wysokie mandaty. Tak skończyły się kontrole na różnych drogach powiatu myślenickiego, które przeprowadzili policjanci z drogówki.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 334. Maximiliano jedzie do Ministerstwa Zdrowia. Streszczenie odcinka [19.03.2024] Maximiliano prężnie działa w sprawie pozwu przeciwko fałszywym lekarzom. Dostaje zaproszenie od rządu. Kto się o niego martwi? Co Celia odradzi Trini? Koniecznie przeczytaj streszczenie 334. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Dziedzictwo odc. 238. Ikbal zrzuca Seher ze schodów. Streszczenie odcinka [18.03.24] Seher i Yaman są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Yusuf też jest zadowolony, że rodzina jest w komplecie. Ikbal za to nie może tego znieść. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 238. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 16.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Te znaczki warte są fortunę. Żeby kupić wszystkie, musisz mieć kilka milionów złotych. Sprawdź! Może w twoim domu kryje się skarb? Znaczki pocztowe mogą kosztować fortunę. Te współczesne, pamiętające czasy PRL, a zwłaszcza te jeszcze starsze. Filateliści za niektóre z nich potrafią zapłacić krocie. Kto z nas, choć raz nie przeglądał klasera? Sprawdź, ile warte mogą być znaczki pocztowe. Kolekcjonerzy zwracają uwagę na stan, rzadkość występowania, a nawet błędy w druku. Zobacz czy masz je w domu. Kto wie, może między książkami, na półce kryje się prawdziwy skarb. 📢 Męska Droga Krzyżowa w Krakowie. Udział w przemarszu z Kazimierza na Rynek wzięło kilkaset osób Z okazji zbliżającej się uroczystości św. Józefa (przypada 19 marca) - patrona mężczyzn, ojców, mężów i rodzin - w piątek wieczorem ulicami Krakowa przeszła Męska Droga Krzyżowa 2024. Do uczestnictwa w nabożeństwie byli zapraszani wszyscy mężczyźni z Krakowa i okolic. Zgromadzili się pod bazyliką Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, by wspólnie, modląc się dotrzeć pod Bazylikę Mariacką na Rynku Głównym.

📢 Rock prosto z Korei w Tauron Arena Kraków. Znakomity koncert dał zespół The Rose. Tłumy fanek! Zdjęcia Pełna Tauron Arena, tłumy na widowni i pod sceną, kolorowe światła i roztańczone lub rozmarzone fanki. Tak wyglądał koncert koreańskiego zespołu The Rose w Krakowie. Niby chłopaki z drugiego końca globu, z różniącej się mocno od naszej, europejskiej, kultury - a nawiązali znakomity kontakt z publicznością. Zobaczcie zdjęcia z koncertu The Rose w Krakowie. 📢 Fałszywe zgłoszenie 12-latka. Służby wielickie: policja i straż postawione na nogi Dziecko zgłosiło zagrożenie zdrowia i życia matki i się rozłączyło. Nim okazało się, że to zgłoszenie jest fałszywe, to służby z powiatu wielickiego przeprowadziły akcję poszukiwania adresu osoby z zagrożeniem życia. Do tych intensywnych działań zaangażowano nie tylko policjantów, ale też strażaków. Ostatecznie te czynności doprowadziły do ustalenia zgłaszającego, którym okazał się 12-letni chłopiec.

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 16.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 16.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Kraków. Muzeum KL Plaszow zaprasza na koncert muzyki synagogalnej w wykonaniu artystów światowej klasy W piątek (15 marca) nastąpiło oficjalne otwarcie nowej wystawy plenerowej "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez". Jej elementy są rozlokowane na terenie byłego obozu KL Plaszow. Od dnia uroczystego otwarcia można już też zobaczyć efekty przeprowadzonych prac renowacyjnych na tym historycznym obszarze. Muzeum KL Plaszow w Krakowie zaprasza jednocześnie na cykl wydarzeń towarzyszących nowej wystawie. Najbliższe - już w niedzielę. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po zwycięstwie „Białej Gwiazdy” z Miedzią Legnica To był dla Wisły Kraków bardzo trudny mecz, to był dla „Białej Gwiazdy” bardzo ważny mecz i co najważniejsze, to był dla niej mecz zwycięski. Pokonanie Miedzi Legnica 2:0 bardzo dużo waży w kontekście sytuacji w tabeli I ligi. Nie tylko wynik się jednak liczy po tym piątkowym spotkaniu. Prezentujemy wnioski po występie „Białej Gwiazdy” z Miedzią. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Miedzią Legnica Wisła Kraków pokonała Miedź Legnica 2:0 po bardzo trudnym meczu. Krakowianie byli w tym spotkaniu bardzo cierpliwi i ostatecznie dopięli swego. Nie wszystko układało im się idealnie w różnych fragmentach tej potyczki, ale generalnie zagrali na dobrym poziomie, co musi znaleźć odzwierciedlenie w ocenach, które prezentujemy.

📢 Wisła Kraków. Kibice ponieśli „Białą Gwiazdę” do wygranej z Miedzią Legnica Ponad siedemnaście tysięcy widzów dopingowało Wisłę Kraków w piątkowy wieczór w meczu z Miedzią Legnica. Jak zwykle przy ul. Reymonta na frekwencję nie mogli narzekać. 📢 Wisła Kraków wygrywa z Miedzią Legnica. Dwa gole Angela Rodado dają zwycięstwo „Białej Gwieździe”! Wisła Kraków długo męczyła się z Miedzią Legnica, ale w końcu w piątkowy wieczór złamała opór gości i w niezwykle ważnym meczu dla układu tabeli I ligi „Biała Gwiazda” pokonała rywali 2:0. Bohaterem meczu został Angel Rodado. Autor dwóch zwycięskich goli. 📢 Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

📢 Bronowice ostatecznie pożegnają pomnik Koniewa? Taki projekt zgłoszono do budżetu obywatelskiego Czy wreszcie zniknie wielki i od ponad 30 lat niezdemontowany postument po pomniku Iwana Koniewa, a także rozpadające się i przerastające chwastami betonowe schody, które do niego prowadziły? W przeszłości pojawiło się już wiele pomysłów i koncepcji zagospodarowania terenu po monumencie sowieckiego marszałka, ale od lat kończy się na projektach, które lądują w szufladach. Teraz do tematu cokołu po Koniewie wracają członkowie Rady Dzielnicy VI Bronowice: przygotowali projekt do budżetu obywatelskiego.

📢 Kraków miastem sportu, ale nie sportu ligowego. Siatkarze Hutnika walczą o awans mimo problemów finansowych Siatkarze Hutnika powoli kończą rundę zasadniczą w II lidze (grupa IV). Zostały im dwa spotkania, a wiadomo już, że zespół uzyskał prawo walki o awans do I ligi. Problemy finansowe klubu sprawiają, że przygotowania do kluczowej fazy sezonu nie przebiegają w spokoju.

📢 Łaźnia Nowa szykuje nowy spektakl. Bohaterem będzie "Goebbels stanu wojennego" Mówiono o nim "naczelny propagandysta PRL", "Goebbels stanu wojennego", "czerwona kanalia”, ale też "mistrz ciętej riposty, ikona, dżentelmen" - Jerzy Urban na scenie Teatru Łaźnia. Premiera 19 kwietnia, bilety już dostępne. 📢 Ceny lokali w Krakowie wystrzeliły w górę. Powodem są m.in. programy rządowe. Czy ceny metra kwadratowego mogę jeszcze wzrosnąć? Ceny mieszkań w Krakowie regularnie rosną od ponad 10 lat. W 2013 r. cena metra kwadratowego lokalu kosztowała ok. 6 tys. zł. Pod koniec 2023 r. trzeba było zapłacić średnio nawet 16 tys. zł. na rynku pierwotnym. Ewelina Wojciak, rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości twierdzi, że jednym z powodów wzrostu cen są programu rządowe, których celem jest pomoc młodym ludziom w kupnie pierwszego mieszkania. Skutek programów jest jednak odwrotny, ponieważ programy te wzmacniają stronę popytową, a nie podażową. Wszystko wskazuje na to, że zapowiadany kolejnym program pomocowy spowoduje wzrost i tak już rekordowych cen.

📢 AGH i Krakowski Park Technologiczny poprowadzą wspólnie polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO To wielka chwila dla bezpieczeństwa w Polsce, bo nie ma dzisiaj sprawy ważniejszej jak bezpieczeństwo naszej ojczyzny - powiedział w piątek wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o decyzji dotyczącej ustanowienia w Polsce oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO - Krakow DIANA Accelerator. Minister wziął udział w konferencji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej tematem była nowa mapa akceleratorów innowacji obronnych NATO, do których przystąpiła Polska.

📢 Proszowice. Pierwsze takie urządzenie w mieście. Defibrylator będzie ogólnodostępny W siedzibie Fundacji "Razem dla Życia" w Proszowicach został w tym tygodniu zamontowany defibrylator AED. Urządzenie z założenia ma być ogólnodostępne, co jest nowością w mieście, gdyż do tej pory defibrylatorami dysponowały głównie służby ratownicze.

📢 W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie urodziły się czworaczki! Taki poród to nie lada wyzwanie dla położników Po sześcio- i pięcioraczkach nadszedł czas na kolejny udany wieloraczy poród w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Tym razem - dzięki staraniom zespołu z Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii oraz opiece zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii na świecie pojawiły się czworaczki! Dziewczynki urodziły się pod koniec lutego. 📢 Bliżej wiosny, bliżej przyrody. Fotograficzna promocja walorów gminy Krzeszowice. Konkurs z pięknymi widokami ZDJĘCIA „Blisko, coraz bliżej – wiosenna przyroda w skali makro” - to hasło Gminnego Konkursu Fotograficznego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi w dziedzinie fotografii, ale również promocja przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych walorów Gminy Krzeszowice. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach zachęca do udziału. Zobacz w naszej GALERII zdjęcia ubiegłorocznych laureatów konkursu.

📢 Kraków. Oficjalne otwarcie wystawy plenerowej na terenie byłego obozu KL Plaszow 15 marca na terenie dawnego obozu KL Plaszow została otwarta nowa wystawa plenerowa "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" opowiadająca historię miejsca. - Wobec odchodzenia świadków to właśnie teren poobozowy, to miejsce przejmuje ich rolę – mówiła podczas uroczystej inauguracji Monika Bednarek, dyrektorka Muzeum KL Plaszow. "Dziennik Polski" objął patronatem wydarzenie. 📢 Propozycje na nadchodzący weekend (16-17 marca) w powiecie proszowickim Choć marzec nie należy raczej do rozrywkowych miesięcy, to w nadchodzący weekend w Proszowicach, i nie tylko, będzie się działo sporo. Będzie sportowo, muzycznie, świątecznie, ekologicznie i wojskowo. Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już w piątek.

📢 Kraków. Ogromny betonowy mur wyrósł obok linii kolejowej. Ta konstrukcja będzie pełniła bardzo ważną rolę Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Wypadek pod Krakowem na A4. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie Do wypadku doszło na autostradzie A 4 w piątek, 15 marca 2024 roku. Było około godz. 9, gdy zderzyły się trzy samochody osobowe. Na pasie w kierunku Katowic. Zdarzenie miało miejsce tuż za węzłem w Balicach, przed bramkami autostradowymi. Uszkodzone pojazdy zablokowały jeden pas ruchu. Na czas działań służb ten pas został wyłączony z ruchu. 📢 Kampania prezydencka w Krakowie bez latających taksówek. Kiedy przyspieszy? Prezydent Jacek Majchrowski w roli komentatora Eksperci oceniają, że na razie kampania prezydencka w Krakowie jest umiarkowana. Kandydaci organizują wiele przedwyborczych spotkań, prześcigają się w pomysłach, ale nie ma w nich na razie wielkich zaskoczeń, czy kosmicznych propozycji, taki jak powietrzne taksówki, choć to już rzeczywistość w Singapurze. Trudno też mówić o dużych emocjach w debacie i wzajemnych uszczypliwościach. Najwięcej oliwy do ognia stara się dolewać kończący swoje 22-letnie rządy prezydent Jacek Majchrowski, który nie wystartował w walce o kolejną kadencję, ale zamienił się w komentatora.

📢 Koperta zdrowia już 22 marca w naszej gazecie. Nie przegap jej! W sytuacji kryzysowej „koperta zdrowia” może pomóc uratować życie nasze lub bliskich. To specjalny formularz zbierający w jednym miejscu najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach i alergiach. „Kopertę zdrowia” znajdziecie w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej” już w piątek 22 marca.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Proszowice mają nową bibliotekę. Kosztowała prawie pięć milionów złotych W Proszowicach został w czwartek oficjalnie oddany do użytku nowy gmach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycja trwała kilka lat i pochłonęła prawie 4,8 mln złotych, z czego 2,25 mln pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Choć po drodze pojawiło się wiele problemów, efekt końcowy cieszy użytkowników i pracowników placówki. 📢 Powiat miechowski. Kandydatów multum, miejsc siedem Dzisiaj mija termin rejestracji kandydatów na stanowiska wójtów i burmistrzów. Wygląda na to, że w powiecie miechowskim wszystko jest już jasne. Najwięcej chętnych do objęcia posady szefa gminy jest w Książu Wielkim, najmniej w Miechowie. 📢 Kraków. Ruszyły Dni Otwarte w lokalach użytkowych oferowanych przez miasto. Warto obejrzeć z bliska Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza na Dni Otwarte w lokalach użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w efekcie marcowej aukcji. Pod młotek trafiło ponad 30 lokali (w tym też miejsca postojowe w garażu). Wybrane spośród nich ZBK udostępnia zainteresowanym, by przyjrzeli się tym pomieszczeniom zanim podejmą decyzję.

📢 Tak mieszka Ania Starmach. Zobacz, jak się urządziła była jurorka „MasterChefa”. Piękny dom Anny Starmach zachwyca fanów Ania Starmach po 12 latach kończy swoją jurorską przygodę w programie „MasterChef”. Popularna mistrzyni sztuki kulinarnej poinformowała o tym fanów w mediach społecznościowych. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak mieszka Anna Starmach z mężem i dzieciakami.

📢 Juwenalia Krakowskie 2024. Kto wystąpi? Pojawiły się pierwsze nazwiska artystów, którzy wystąpią podczas Juwenaliów w Krakowie Juwenalia Krakowskie 2024. Juwenalia w Krakowie zbliżają się małymi kroczkami. Pomimo tego, że do imprezy jeszcze trochę czasu, organizatorzy sukcesywnie ogłaszają nazwiska artystów, którzy tym razem wystąpią na juwenaliowej scenie. Kto wystąpi? Sprawdźcie. 📢 Dziedzictwo odc. 237. Noc poślubna Yamana i Seher. Streszczenie odcinka [15.03.24] Seher idzie za wskazówkami Yamana. Czy mężczyzna zdoła jej się oświadczyć? Co ją zdenerwuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 237. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Proszowice. Przedszkolaki zabrały seniorów na muzyczną wycieczkę Wychowankowie proszowickiego Przedszkola Samorządowego nr 2 zaprosili do miejscowego Domu Kultury seniorów i mieszkańców powiatowych placówek pomocy społecznej oraz uczestników prowadzonych przez nich zajęć. W spektaklu zatytułowanym "Od przedszkola do seniora" zaprezentowali muzykę i taniec z różnych części świata. Były zatem muzyczne "wizyty" na Kubie, we Włoszech, w Paryżu, a nawet parostatkiem piękny rejs. 📢 I zniknął. Koszmarny spalony dom w Podgórzu w Krakowie nie ma już dachu. I dalej straszy Ulica Limanowskiego, choć stoi przy niej sporo starych i zabytkowych kamienic, do najpiękniejszych w Krakowie nie należy. Raczej do tych ulic przez które chcesz przejść przyspieszonym krokiem. Najgorzej wygląda budynek pod nr 47. A od niedawna... jeszcze gorzej. Zawalił się jego spalony dach a resztki zostały rozebrane. Teraz to kawał muru. Jaka historia się za nim kryje?

📢 Piwo za 2,59 zł a papierosy za 5,51 zł! Na takie ceny to aż miło popatrzeć. Tyle płaciliśmy za popularne produkty w 2006 roku Ile kosztowały papierosy, a ile bilet do kina? Sprawdziliśmy ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 roku. Kiedyś to było!

📢 TOP 10 najtańszych działek budowlanych pod Krakowem na sprzedaż. Sprawdź gdzie kupić działkę pod Krakowem Zakup gotowego mieszkania czy też działki w centrum miasta może okazać się sporym kosztem. Dlatego wiele osób decyduje się na zakup działki budowalnej poza miastem. Im dalej od stolicy Małopolski, tym tańsze grunty można znaleźć w publikowanych ofertach. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 10 najtańszych ofert z okolic Krakowa. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Wiaduktowy zawrót głowy na budowie węzła Grębałów. Wybudowano już 9 obiektów, w tym trzy tramwajowe Węzeł Grębałów będzie się składał z kilkunastu obiektów - najwięcej będzie wiaduktów przechodzących nad ulicami Łowińskiego, Kocmyrzowską i torami kolejowymi. Najbardziej spektakularne "rondo" będzie łączyło obie ulice z drogą ekspresową S7. Zakończenie prac tego ogromnego obiektu planowane jest na listopad tego roku. Zobaczcie, jak wygląda budowa jednego z najbardziej skomplikowanych węzłów drogowych w Polsce! 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację! 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Polonezem w Trianie maturzyści rozpoczęli swój bal Maturzyści z czterech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie swój pierwszy, wielki bal mieli w sobotę, 20 stycznia 2024 roku. Na radosną zabawę przed maturą, niezapomnianym i jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Sali Bankietowej Triana w Mogilanach w powiecie krakowskim. Bawiło się około 160 osób. Uczniowie odtańczyli poloneza na 107 dni przed maturą.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Wimbledon 2022. Najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Londynie [ZDJĘCIA] Wimbledon 2022 rozgrywany będzie w dniach 27.06-10.07. Poznaj najgorętsze zawodniczki, które rywalizować będą na trawiastych kortach turnieju w Londynie. Na Instagramie prezentują swoją piękną, wysportowaną sylwetkę. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Żużel. Kibice na meczach Speedway Wandy Kraków w latach 2010-2018 [ZDJĘCIA] Kibiców żużla w Krakowie (w sezonie 2022 nie mamy zespołu w lidze) zapraszamy na sentymentalną podróż. W naszej galerii są zdjęcia fanów z meczów Speedway Wandy z kilku poprzednich lat (2010-18). Zobaczcie, jak kibicowaliście nowohuckiej drużynie.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

