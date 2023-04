Prasówka 17.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Msze święte w telewizji i online. Poniedziałek, 17.04.2023. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach”?

Prasówka 17.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Msze święte w telewizji i online. Poniedziałek, 17.04.2023. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach Gdzie oglądać msze święte w poniedziałek 17.04.2023? O której godzinie zaczyna się transmisja? W naszym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne linki i informacje o nabożeństwach online na YouTube. Nie zawsze jest możliwość wzięcia udziału we mszy w kościele. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wybór transmisji online. W tym artykule znajdziesz zawsze aktualne informacje o nabożeństwach online.

📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły!

Prasówka 17.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Słone mandaty dla kierowców recydywistów. Mogą sięgać do 5 tys. złotych. Zobaczcie policyjny taryfikator Kierowcy złapani na złamaniu przepisów drogowych z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od poprzedniego wykroczenia muszą liczyć się, że zapłacą słone mandaty, tj. dwukrotnie wyższe niż za pierwszym razem. Policja podkreśla, że dla recydywistów nie ma żadnej taryfy ulgowej. Przejdź do artykułu oraz galerii i zobacz jakiej wysokości i za co mogą dostać mandaty drogowi recydywiści. Mandat za przekroczenie prędkości może być bardzo wysoki!

📢 Klasa okręgowa. Proszowianka wymęczyła zwycięstwo z Promieniem Przeginia W niedzielnym spotkaniu I grupy krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 2:0 (0:0). Bramki dla gospodarzy zdobyli Jakub Wieczorek (78.) i Mateusz Stanek (90+4) z rzutu karnego. W Proszowiance po siedmiu latach wystąpił na boisku Mariusz Bienias, który tym samym zyskał status grającego trenera. 📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria [17.04.2023] O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [17.04.2023] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Kraków. Na Bagrach pierwsza plażowa pogoda w tym sezonie. I pięknie kwitną drzewa Słońce, piasek, bezchmurne niebo, przyroda, woda i wolna niedziela. Czego chcieć więcej. Sezon spacerowo-plażowy na Bagrach w Krakowie można uznać za otwarty. Z kąpielami pewno jeszcze chwile poczekamy, ale już ten kawałek Krakowa jest znakomitym miejscem na wiosenny relaks.

📢 Kraków. Łagiewniki i Niedziela Miłosierdzia na zdjęciach z drona MPK Krakowskiem MPK podzieliło się zdjęciami z drona, na których widać Łagiewniki, sanktuarium wypełnione wiernymi, trasę łagiewnicką i inne zmiany w tym rejonie miasta, które pojawiły się w przeciągu ostatnich lat. Pogoda dziś była piękna więc zdjęcia są naprawdę dobre.

📢 W Tatrach mamy wysyp krokusów! Polana Kalatówki zrobiła się fioletowa. Wygląda obłędnie [ZDJĘCIA] Miało nie być wielkiego wysypu krokusów, deszcz a nawet śnieg. Pogoda jedna zrobiła znów figla - tym razem na plus. I mamy w Tatrach prawdziwy wysyp krokusów. Polana Kalatówki zrobiła się dosłownie fioletowa. 📢 Kraków. Centrum Innowacji, w którym badacze i firmy będą pracować nad żywnością przyszłości, ma już swój budynek Została zakończona budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności przy ul. Balickiej w Krakowie. To inwestycja Uniwersytetu Rolniczego. Dla gotowego obiektu uzyskano już pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwa wyposażanie go w niezbędną aparaturę i meble. Jak informuje uczelnia, postępowania przetargowe są w trakcie realizacji i w głównej mierze to od ich zakończenia uzależniona jest data otwarcia Centrum.

📢 Targi Vintage i Retro Kogel Mogel na krakowskim Kazimierzu Najnowsza edycja targów Kogel Mogel, czyli alternatywnych dla sieciówek niespiesznych zakupy w kameralnej atmosferze, przy dobrej muzyce i filiżance aromatycznej kawy po raz kolejny odbyła się w klubie Hevre na Kazimierzu. 📢 Kibice na meczu Cracovia II - Wieczysta Kraków. Tylko część z nich się cieszyła Zgodnie z tym, czego można było oczekiwać, mecz na szczycie piłkarskiej III ligi grupy IV pomiędzy Cracovią II a Wieczystą Kraków zgromadził rekordowa widownię. W Rącznej, na trybunach ośrodka Cracovia Training Center zasiadło 500 osób. Trybuna była wypełniona do ostatniego miejsca. Zgodnie obok siebie siedzieli fani Cracovii II i Wieczystej. Ci drudzy mieli powody do zadowolenia, bo Wieczysta wygrała 3:0 i jest liderem.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Nowy sezon i najzabawniejsze MEMY o wędkarzach 16.04.2023 Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Cracovia II - Wieczysta Kraków. W III-ligowym hicie faworyt pokazał klasę III-ligowy hit pomiędzy Cracovią II, a Wieczystą Kraków to było starcie czołowych drużyn. Rozegrano je na boisku Cracovia Training Center w Rącznej przy rekordowej frekwencji i na oczach właścicieli obu klubów – prof. Janusza Filipiaka oraz Wojciecha Kwietnia. 📢 Proszowice. Kto dyrektorem szpitala? Dwóch kandydatów Wszystko wskazuje na to, że we wtorek (18 kwietnia) poznamy nazwisko nowego dyrektora szpitala w Proszowicach. Na ten dzień zostało wyznaczone posiedzenie komisji konkursowej, która przeprowadzi rozmowy z kandydatami do objęcia tej funkcji. 📢 Święto Miłosierdzia Bożego 2023. W sanktuarium w Łagiewnikach znów tłumy wiernych W drugą niedzielę wielkanocną Kościół katolicki obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego. Tłumy zgromadziły się na głównej, uroczystej mszy świętej o godz. 10 w krakowskich Łagiewnikach, które są światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia. - Na nas spoczywa dzisiaj wielkie dzieło głoszenia obolałej ludzkości współczesnej niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia - mówił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który przewodniczył i wygłosił homilię. Msze św. w Łagiewnikach - w Bazylice, przy ołtarzu polowym i w kaplicy klasztornej - po południu są jeszcze odprawiane o godz. 12.30, 16, 18 i 19.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Zaginął Łukasz Kozioł, mieszkaniec Skawiny. Rodzina i przyjaciele stracili z nim kontakt Łukasz Kozioł, mieszkaniec Skawiny zaginął 11 kwietnia 2023 roku. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Nie odezwał sią ani do rodziny, ani do przyjaciół. Telefon pozostaje wyłączony. 📢 Miechów. Niewielu uchodźców z Ukrainy jest w stanie dokładać się do kosztów utrzymania Od 1 marca 2023 roku obowiązują zasady udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od tego dnia są oni zobligowani do partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. To jednak teoria. W praktyce zdecydowana większość nadal korzysta z pełnej pomocy państwa.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Stuttgart 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju na Bliskim Wschodzie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Stuttgarcie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie. 📢 Góralskie królestwo w Szaflarach Dawida i Marty Kubackich. Mieszkają w nim z córeczkami [16.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 14 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku: byk, rak, baran. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 14.04.23 Horoskop dzienny na piątek 14 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 16.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 Zakazany owoc odc. 206. Czy Leyla usunęła dziecko? Streszczenie odcinka [26.04.23] Yildiz w końcu znajduje pracę. Z kolei Hali czuje się samotny. Co spowodowało zły nastrój? Przeczytaj streszczenie 206. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 16.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Zakazany owoc odc. 205. Leyla jest w ciąży. Streszczenie odcinka [25.04.23] Leyla ma dla Halita szokującą wiadomość. Okazuje się, że jest w ciąży. Również Lila nie może narzekać na brak wrażeń. Co się u niej wydarzy? Przeczytaj streszczenie 205. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 16.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Koszmar nauczycieli trwa. Zmagają się z nim każdego dnia. Oto nowe hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek Koszmar nauczycieli trwa. Zmagają się z nim każdego dnia. Te prace niejednego nauczyciela doprowadziły do płaczu. Ich czytanie i poprawianie to prawdziwa katorga, dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody albo dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Prace uczniów, które opublikowaliśmy w tym artykule, mogą doprowadzić do rozstroju nerwowego. To właśnie dlatego nauczyciele muszą radzić sobie z tym problemem. Niektórzy publikują w sieci sprawdziany swoich uczniów jako hity z kartkówek. Ale w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. Oglądacie na własną odpowiedzialność!

📢 Uważaj na napoje z Lidla. Wykryto w nich fragmenty plastiku. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS 16.04.2023 Uważaj na napoje z Lidla. Wykryto w nich fragmenty plastiku. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS. Tu znajdziesz informacje m.in. o takich szkodliwych produktach jak popcorn, mięso z bakteriami Salmonella, ciasto z metalem, czy suplementy diety. Możliwe, że masz te produkty w swoim domu! Pamiętaj, aby ich nie jeść. Postaraj się zwrócić je do sklepu, aby odzyskać pieniądze. W naszym artykule uzyskasz informacje m.in. o terminach ważności do spożycia i numerach partii produktów zagrażających Twojemu zdrowiu i życiu. Artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc są w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty na krajówce pod Krakowem. Ranny motocyklista, jego pojazd wpadł na pobliskie pola W sobotę, 15 kwietnia w Pobiedniku Wielkim w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, na drodze krajowej nr 79, wydarzył się wypadek. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Kierowca jednośladu został poszkodowany, jego pojazd wyleciał z drogi i spadł na pobliskie pola. 📢 Tatry. Tragiczny wypadek w górach. Turystka spadła z Kościelca. Nie żyje. Tragicznie zakończyła się sobota w Tatrach. Pod koniec dnia doszło do śmiertelnego wypadku na Kościelcu w Tatrach Wysokich. Ze szczytu spadła turystka. 📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? LISTA Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Kraków. Kolejny dzień HUNT EXPO, jak i protestów przeciwko tym targom łowiectwa Sobota była drugim - z trzech - dniem odbywających się w Krakowie i budzących ogromne kontrowersje Targów HUNT EXPO. Obrońcy zwierząt sprzeciwiają się organizowaniu takiej imprezy, zachęcają do jej bojkotu, wcześniej wystąpili też do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z apelem o rezygnację z patronowania tej imprezie. Pod ich naciskiem prezydent miasta rzeczywiście z patronatu się wycofał. Protesty również towarzyszą już odbywającym się targom. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Radomiakiem Cracovia pokonała Radomiaka 3:0 w meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. "Pasy" zapewniły sobie dużo spokoju na czekające ich jeszcze w tym sezonie mecze. Spotkanie miało swoich bohaterów. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII.

📢 12. Podgórska Wyprzedaż Garażowa. Znów można było dać drugie życie rzeczom używanym Stowarzyszenie PODGORZE.PL oraz Fundacja Targ Pietruszkowy zaprosiły w sobotę (15 kwietnia) na kolejną Podgórską Wyprzedaż Garażową na placu Niepodległości. Ta swoista giełda na podgórskim placu jest organizowana tuż po targu pietruszkowym. - To doskonała okazja, by podarować drugie życie przedmiotom, których ktoś już nie potrzebuje - zachęcali organizatorzy. Sprawdziliśmy, jakie skarby można było znaleźć na stoiskach. 📢 Raj kolorów Andrzeja Boryczki. Nowa wystawa w Myślenicach W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu została otwarta wystawa malarstwa myśleniczanina Andrzeja Boryczki. Na ekspozycję zatytułowaną „Woda jest najważniejsza” składają się niemal wyłącznie prace wykonane w technice akrylu, która bez wody obejść się nie może. Ale znaczenie wody w tym tytule jest szersze.

📢 Kibice Cracovii dopingowali "Pasy" i cieszyli się z trzech bramek W meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia pewnie pokonała Radomiaka 3:0. Blisko 8 tysięcy kibiców miało podstawy do satysfakcji. Kibice zobaczyli trzy gole i mogli się cieszyć z dobrej postawy swoich ulubieńców. 📢 Kraków. Wawelskie magnolie dają sygnał: to już naprawdę wiosna! Wzgórze rozkwita i zaprasza na najpiękniejsze zdjęcia w roku Rozkwitły magnolie, które stanowią najpiękniejszą oprawę dla zabytków na wzgórzu wawelskim. Odwiedzający Wawel już tradycyjnie "obstawiają" rozkwitłe krzewy, by zatrzymać ten widok na zdjęciach. Bywalcy zauważają, że magnolie tym razem niestety przemarzły, a w związku z tym są mniej okazałe. Mimo to nie brakuje im uroku, co potwierdzają kadry naszej fotoreporterki Anny Kaczmarz. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ewakuacja mieszkańców pod Krakowem. Powodem tej akcji była uszkodzona rura gazowa Niebezpieczna akcja w Poskwitowie w gminie Iwanowice miała miejsce w piątek po południu. Uszkodzona została rura gazowa. Jak informuje oficer dyżurny z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - sytuacja była na tyle groźna, że strażacy z lokalnych jednostek musieli przeprowadzić ewakuację mieszkańców z pobliskich domów. 📢 Najgroźniejsze i najpiękniejsze rośliny świata na wystawie w EXPO Kraków Ich ofiarami są najczęściej owady, pajęczaki, niewielkie skorupiaki, a nawet ślimaki - mowa o roślinach mięsożernych. Podczas pokazu w EXPO Kraków można było zobaczyć także moment karmienia roślin. Oprócz drapieżnych roślin wystawcy pokazali w Krakowie również najpiękniejsze okazy barwnych storczyków, miniaturowe drzewa bonsai oraz unikatowe sukulenty. Niezwykli przedstawiciele świata flory ściągnęli na wystawę tłumy krakowian.

📢 Kraków. Muzeum Lego już otwarte dla mieszkańców i turystów. Ogromna kolejka! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs zostało oficjalnie otwarte dla zwiedzających. Powstało na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek. Kiedyś w Krakowie funkcjonowało inne muzeum bazujące na klockach Lego, ale wyprowadziło się do Poznania. 📢 Kraków. Krajobraz po pożarze dworu Bemów w parku Duchackim. "Apelujemy o ratowanie starego dworu" Po pożarze zabytkowego dworu Bemów w parku Duchackim trudno w tej chwili określić, w jakim stanie jest sam budynek w środku - przekazują w sobotę miejscy urzędnicy, po wizycie na miejscu przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej. Wiadomo, że pożar strawił dach oraz być może uszkodzony jest strop w "nowszej" części budynku. Decyzja o dalszych krokach musi być poprzedzona ekspertyzą budowlaną. Przypomnijmy, że Straż Pożarna dostała zawiadomienie o pożarze pustostanu przy ul. Estońskiej - właśnie tzw. starego dworu w parku Duchackim - ok. godz. 21.20 w piątek. Akcję gaśniczą prowadziło sześć zastępów straży.

📢 Brama w Gorce będzie wielką turystyczną atrakcją. Nowe centrum edukacyjno-przyrodnicze otwarte na majówkę? Tak teraz wygląda - zdjęcia 15.04 Najprawdopodobniej na majówkę otwarta zostanie Brama w Gorce – najnowsza atrakcja przyrodniczo-edukacyjna na Podtatrzu. - Jesteśmy na finiszu naszych prac. Jeśli nie uda się na majówkę, to na pewno w maju będziemy już otwarci – zapewnia Marcin Kolasa, prezes spółki budującej nową atrakcję. 📢 Kleszcze i borelioza. Jak usunąć? Jak się pozbyć? Jak leczyć? Ta choroba jest groźna dla zdrowia Czy trzeba się bać kleszczy? Jak unikać przenoszonych przez nie chorób? Fakty czy mity? Zebraliśmy wszystkie dobre rady najlepszych ekspertów z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Kraków. Wielki nasyp kolejowy i mur przy Halickiej już jest. Teraz pojawia się droga. Ale co dalej? Przy ul. Halickiej duży postęp prac przy budowie torów i nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Na moście pojawił się już tłuczeń, a obok niego pierwsza warstwa asfaltu. Wzdłuż Halickiej mamy już potężny mur podtrzymujący nasyp kolejowy, na którym układane są tory. Dla miłośników kolej to nie lada gratka, ale co o tym sądzą mieszkańcy tej okolicy. Spytaliśmy. Poszliśmy też na drugą stronę muru, na zapomniany teren. Zobaczcie na zdjęciach co tam znaleźliśmy...

📢 Schrony w Krakowie. Pod szpitalem, szkołą, dawnym kinem. Nietypowe miejsca, gdzie można się schronić w razie wojny i kataklizmu W Krakowie jest całkiem sporo miejsc, gdzie można się schronić w razie kataklizmu czy wojny. Mowa nie tylko o schronach, takich jak ten pod Szpitalem im. Żeromskiego w Nowej Hucie, ale także o miejscach ukrycia oraz doraźnego schronienia. Znajdują się m.in. w szkołach, blokach, na terenach krakowskich uczelni, w jednym z parków, a nawet pod ogrodami klasztornymi. Część z najbardziej zaskakujących lokalizacji pokazujemy w naszej galerii. Nie spodziewacie się, gdzie w razie zagrożenia możecie się schronić! 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 14.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 14.04.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Samolot spłoszył konie, konie uderzyły rolnika, rolnik zmarł. Niezwykły wypadek na proszowickim Rynku Środa 17 kwietnia 1929 roku była ciepłym, wiosennym dniem. Nic dziwnego, że na rynek w Proszowicach, na którym odbywał się cotygodniowy jarmark, przybyły tłumy sprzedających i kupujących. To właśnie w tym dniu i w tym miejscu miało miejsce wypadek równie tragiczny, co niezwykły.

📢 Pielęgniarki w Małopolsce walczą o godne płace. Ile w naszym województwie zarabia pielęgniarka lub położna? Wedle danych przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, liderami wśród miesięcznego wynagrodzenia pozostają lekarze. Specjaliści aktualnie otrzymują nie mniej niż 8,2 tys. zł miesięcznie, a od lipca br. będzie to o tysiąc złotych więcej. Tymczasem pielęgniarki z wykształceniem magisterskim i specjalizacją póki co mogą liczyć nawet na 7,3 tys. zł, a za kilka miesięcy kwota ta wzrośnie do prawie 8,2 tys. zł. Mowa tutaj jednak o wynagrodzeniach zasadniczych, czyli nie wlicza się do nich żadnych dodatków ani wysługi lat. Jednak protesty pielęgniarek trwają. Dlaczego? Wedle ustawy, jeśli stanowisko wyższego wykształcenia nie wymaga, to wtedy szpital nie musi wypłacać pensji uwzględniającej ich wykształcenie i kwalifikacje.

📢 Kontrowersje wokół targów łowiectwa w Krakowie. Impreza Hunt Expo rozpoczęła się od protestu. Zdjęcia Targi Hunt Expo łączą 3 strefy: łowiecką, leśną, survivalu i outdooru. Potrwają od 14 do 16 kwietnia w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Towarzyszą im jednak kontrowersje. Przeciwnicy strzelania do zwierząt od jakiegoś czasu sprzeciwiają się imprezie i zachęcają do bojkotu. Protestowali pod wejściem i w środku, gdzie usiedli na małej scenie. Będą też protestować w sobotę. Wcześniej oburzali się, że miasto Kraków objęło patronatem imprezę. Prezydent Jacek Majchrowski z patronatu się wycofał.

📢 Centrum Szarbii po przebudowie. Retencja w zbiorniku, rekreacja na placu Zakończyła się rewitalizacja centrum Szarbii. Wieś w gminie Koniusza zyskała zbiornik retencyjny, który ma stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a jego otoczenie służy celom rekreacyjnym. 📢 Kraków. Pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka. Wybitny architekt i urbanista spoczął na Cmentarzu Rakowickim W piątek (14.04) w Krakowie odbył się pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka (1944-2023), architekta, specjalisty w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, wykładowcy akademickiego, nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń architektów i urbanistów. W latach 1984-90 prof. Zuziak był głównym architektem miasta Krakowa, a w latach 2002-2004 zastępcą prezydenta miasta. Był także współautorem m.in kolejnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. 📢 Kraków. W rejonie legendarnego osiedla Widok, obok Młynówki Królewskiej, wyrośnie ekskluzywny apartamentowiec. Wizualizacje Deweloper, który przebudowuje budynki po popularnym zagłębiu knajp przy ulicy Dolnych Młynów, planuje kolejną inwestycję w Krakowie, tym razem w Bronowicach, przy ulicy Lindego, obok legendarnego osiedla Widok. Budynek firmy Noho Investment ma mieć kilka kondygnacji i łączyć funkcje mieszkalne z usługowymi.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były cudne fryzury! 14.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Sąsiedzka superakcja mieszkańców Skotnik dla pozbawionego domu bociana Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę. 📢 Modlitwy na Wielkanoc. Jaką modlitwę odmawia się przy śniadaniu wielkanocnym? 14.04.2023 Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, a najważniejsze podczas Świąt Wielkiej Nocy jest śniadanie wielkanocne. Uroczystego charakteru wielkanocnemu śniadaniu nadają nie tylko suto zastawiony stół, ale i modlitwa, która podkreśla nadzwyczajną symbolikę wspólnego posiłku. Modlitwa ma dla ludzi wierzących duże znaczenie. Podpowiadamy, jakie słowa modlitwy są odpowiednie na Wielkanoc.

📢 W Tatrach zima w pełni. Śniegu tyle, że nie da się wyjść z budynków. Zobaczcie te zdjęcia W Tatrach zima trzyma się mocno i nie chce odpuścić. W ostatnich dniach - jak informuje TOPR - przybyło ok. 20 cm świeżego śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży ok. 2 metrów śniegu. W niektórych miejscach nawianego śniegu jest jednak dużo więcej. Czasami przez śnieg nie da się wyjść z budynków na zewnątrz...

📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić w specjalnych sklepach PEWEX 14.04.2023 W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 14.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Tak wyglądało Zakopane i Krupówki 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe archiwalne zdjęcia z lat 90. [14.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te 12 warzyw i owoców, zawiera najwięcej pestycydów. Na tzw. brudnej liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Sprawdź, na co uważać Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku?

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Zderzenie radiowozu z samochodem dostawczym Na drodze krajowej nr 7 Kraków - Warszawa doszło do zderzenie nieoznakowanego radiowozu i samochodu dostawczego. Zdarzenia miało miejsce w czwartek, 13 kwietnia po południu. Z pierwszych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 14.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Proszowice. Nie żyje sześciolatek. Prokuratura wszczęła śledztwo Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Nowej Huty wszczęła w śledztwo w sprawie śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek w szpitalu w Proszowicach. Śledczy badają, czy do śmierci chłopca mógł przyczynić się błąd w sztuce lekarskiej. Jak dotąd nikomu nie zostały postawione zarzuty. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 13.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Pierwsza Dama w Myślenicach. Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Dzienny Dom Senior+ Z wizytą u myślenickich seniorów pojawiła się małżonka prezydenta RP Andrzeja Dudy – Agata Kornhauser-Duda. O tym, że razem z Alvinem Gajadhurem, głównym inspektorem transportu drogowego odwiedziła Dzienny Dom Seniora+ w Myślenicach, informuje w mediach społecznościowych Urząd Miasta i Gminy Myślenice. Pierwsza Dama i szef GITD przyjechali, aby porozmawiać z seniorami o bezpiecznym poruszaniu się po mieście pieszo oraz samochodem.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu hucznie świętowali urodziny swojego patrona Mikołaja Kopernika W niedzielę minęła 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Okrągły jubileusz postanowili uczcić uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu, która od ponad półwiecza nosi imię wybitnego polskiego astronoma. Były prezenty, występy, tort i honorowe miejsca dla jubilata. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

