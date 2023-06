Prasówka 17.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska - Niemcy 1:0! Polski nosacz śmieje się z sąsiada. No jak tam somsiedzie, cienko idzie? Najlepsze memy kibiców”?

📢 Horoskop dzienny na 18 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 18 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Jakub Błaszczykowski zagrał ostatni mecz w reprezentacji Polski. Szpaler, łzy i opaska kapitana z Niemcami Jakub Błaszczykowski rozegrał z Niemcami swój ostatni mecz w reprezentacji Polski. Boisko opuścił w 16 minucie, bo z szesnastką grał w kadrze. Były łzy wzruszenia, owacja na stojąco i szpaler od obu zespołów - tak właśnie żegna się prawdziwe legendy.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Córka byłego prezydenta mieszka w luksusowej willi - zobacz zdjęcia Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show-bizesnu. Ona jest dziennikarką i córką byłego prezydenta - Aleksandra Kwaśniewskiego, on to uznany muzyk, który występował na największych scenach w Polsce. Są małżeństwem od 2012 roku. Ich mieszkanie to stylowa przestrzeń, która wygląda jak z pierwszych stron z katalogu.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami. 📢 Hebdów. Wypadek na drodze krajowej. Poszkodowany kierowca W piątkowe popołudnie na drodze krajowej nr 79 w Hebdowie doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że na skutek zderzenia dwóch pojazdów poszkodowany został kierujący osobowym oplem. Został przewieziony do szpitala. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Kierowcy utknęli w ogromnym korku W piątek w godzinach popołudniowych na autostradowej obwodnicy Krakowa zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i jeden dostawczy. Do wypadku doszło między węzłami Kraków Balice i Kraków Bielany na pasie w kierunku Rzeszowa. Dwie osoby zostały ranne. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Narkotykowy gang rozbity. Podczas akcji specjalnej złapano kolejnych dilerów Dzięki małopolskim policjantom i brzeskim kryminalnym zatrzymano kolejnych 5 mężczyzn w w śledztwie dotyczącym wprowadzenia do obrotu i rozprowadzenia na czarnym rynku hurtowych ilości narkotyków.

📢 Olympic Day na stadionie Wawelu: ceremoniał olimpijski i zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia Na stadionie Wawelu Kraków w piątek (16 czerwca 2023 r.) odbyła się wyjątkowa uroczystość i zawody. W ceremoniale olimpijskim uczestniczyli zaproszeni goście, olimpijczycy, odbyły się też lekkoatletyczne zawody dzieci i młodzieży. A to wszystko z okazji Biegu Dnia Olimpijskiego Olympic Day. 📢 Takie są najładniejsze perfumy damskie. TOP 10 damskich perfum! RANKING. Wybór nie należy do najprostszych 16.06.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. 📢 Brutalnie pobili mężczyznę w restauracji. Zostali złapani przez policjantów Wieliccy funkcjonariusze schwytali trzech mężczyzn, którzy dwukrotnie dopuścili się pobicia oraz kradzieży. Po zatrzymaniu, okazało się, że przy sprawcach znaleziono również substancje odurzające i psychotropowe. Mężczyznom postawiono zarzuty.

📢 Jak mieszka Roxie Węgiel? Zobacz, jak wygląda dom topowej polskiej wokalistki. Tutaj lubi spędzać wolny czas Roksana Węgiel Roksana Węgiel mieszka w domu za miastem. Polska piosenkarka, która jest popularna pod pseudonim Roxie jeszcze nie ma własnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza z rodzicami i mieszka w ich nieruchomości pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień młoda gwiazda.

📢 Nowa zakopianka. GDDKiA chce jesienią otworzyć mały odcinek nowej drogi Rdzawka - Nowy Targ Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku kierowcy przejadą kolejny odcinkiem nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Chodzi o krótki odcinek nowej drogi między węzłami drogowymi budowanymi na terenie samego Nowego Targu.

📢 Kraków. Dwie linie zamiast jednej? Od wakacji uruchomienie nowej, dodatkowej linii 199 "W odpowiedzi na prośby mieszkańców Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) zaplanował od wakacji uruchomienie nowej, dodatkowej linii 199" - czytamy na Facebooku ZTP. Dodatkowa linia? Raczej chodzi o podzielenie jednej z najdłuższych linii autobusowych czyli 139. Dwie krótsze trasy, dwóch linii mają oznaczać mniej spóźnień i problemów dla pasażerów. 📢 Niebezpieczny Barszcz Sosnowskiego rośnie w Małopolsce. Kontakt z tą rośliną może być tragiczny w skutkach. Zobacz zdjęcia i wideo Jak co roku w Małopolsce wraca problem z Barszczem Sosnowskiego. Ta niebezpieczna roślina może osiągać nawet pięć metrów wysokości. Kontakt z nią może być tragiczny w skutkach. We wszystkich częściach rośliny znajduje się bowiem toksyczny olejek eteryczny, który w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.

📢 Cheerleaderki spod Krakowa reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy Cheerleaders. Dziewczyny z gminy Kocmyrzów-Luborzyca jadą do Werony Cheerleaderki z klubu Unique Cheerleaders z podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca jadą do Werony. Tam na Mistrzostwa Europy Cheerleaders organizowane przez International Cheer Union będą reprezentować Polskę. We Włoszech spotkają się najlepsze reprezentacje z krajów europejskich i przez trzy dni będą walczyć o tytuł Mistrza Europy. 📢 Nowy sondaż przed wyborami w Krakowie. Zaskakujący wynik obecnego prezydenta. Kto jest zdecydowanym liderem? Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż dotyczący szans w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Krakowie. Jeden z kandydatów wysuwa się na pozycję zdecydowanego lidera. Zaskakująca jest lokata obecnego prezydenta Krakowa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki procent głosów według sondażu mogliby w I turze zdobyć poszczególni kandydaci.

📢 Budowa zapory w Rożnowie na archiwalnych zdjęciach. Ten zbiornik powstawał 80 lat temu. Dzięki niemu mamy Jezioro Rożnowskie Budowa zapory w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem trwała kilka lat. Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej zaczęto myśleć o ujarzmieniu Dunajca, który niósł ogromne spustoszenie. W wyniku spiętrzenia wody przez zaporę powstało Jezioro Rożnowskie, które obecnie jest atrakcją turystyczną. Zobacz archiwalne fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu w kolorze. Tak wyglądał plac budowy na Dunajcu ponad 80 lat temu. 📢 Memy o Szymborskiej na urodzinach poetki na Uniwersytecie Jagiellońskim W stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się spotkanie dla młodzieży poświęcone poetce. W ramach wydarzenia odbyła się, m.in. debata poświęcona twórczości poetki. Podczas wydarzenia poznaliśmy także zwycięzców konkursów skierowanych do licealistów i studentów - "Naśladowanie Szymborskiej" i "Memy o Szymborskiej".

📢 Kraków. Kosiarka za 220 tys. zł zajęła się kopcem Krakusa. Niezły efekt! "Spider Najdroższy na Kopcu Krakusa w Krakowie" - pochwalił się Zarząd Zieleni Miejskiej wrzucając na Facebooka zdjęcia z pracy niedawno kupionej kosiarki do trawy. Po zdjęciach widać, że kosi ładnie i z tego co mówią urzędnicy - szybko. "Wykoszenie kopca – kilka godzin, dwie osoby. Równo, estetycznie i z dużo mniejszą ingerencją w teren" - zaznacza ZZM. W przyszłym tygodniu koszenie Kopca Wandy. 📢 Piękności z PRL-u. Naturalnie pewne siebie i przepełnione wdziękiem. Takie kobiety to skarb. Bez botoxu, choć z klasą Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękności z czasów PRL. Bez zbędnych upiększaczy, czy botoxu. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Oto listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są w Łodzi na klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów ZDJĘCIA Sąsiedzkie listy z łódzkich blokowisk są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć! 📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Wszystkie zmiany w kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków po przegranej kampanii o awans do ekstraklasy sezon 2023/2024 spędzi na jej zapleczu. Po nieudanym roku w I lidze szatnia drużyny z Reymonta musi zostać przewietrzona, więc kilku piłkarzy odejdzie, a w ich miejsce pojawią się nowi. W tym materiale na bieżąco informujemy o nowych i wygasających kontraktach, transferach oraz wszelkich zmianach zarówno w kadrze, jak i w sztabie pierwszej drużyny Wisły.

📢 Propozycje na weekend. Nie tylko Dni Proszowic Zbliżający się weekend będzie zdominowany przez wydarzenia, odbywające się w ramach Dni Proszowic. O ich programie i zaproszonych gwiazdach pisaliśmy osobno. Oprócz tego odbędzie się też kilka innych imprez, które na pewno znajdą swoich amatorów. 📢 Jakub Błaszczykowski, kapitan Wisły Kraków, żegna się dziś z kadrą w meczu Polska - Niemcy na Narodowym ZDJĘCIA Dzisiaj, 16 czerwca 2023 roku, Jakub Błaszczykowski - znakomity piłkarz, kapitan Wisły Kraków, a od kwietnia 2020 roku jednocześnie współwłaściciel klubu z Reymonta - żegna się z kadrą narodową. W meczu Polska - Niemcy na PGE Narodowym ma wystąpić od pierwszej minuty. Wcześniej zostanie uhonorowany przez PZPN i kibiców. Z tej okazji przypominamy najważniejsze wydarzenia z jego życia i kariery w formie zdjęciowo-tekstowej.

📢 Miechów. Czerwone światło dla kolejnego sklepu z alkoholem Miechowscy radni nie wyrazili zgody na powstanie kolejnego punktu, w którym miałby być sprzedawany alkohol. Nowy sklep spożywczo-monopolowy miał stanąć na terenie osiedla Parkowego w Miechowie. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Oni zmieniają polską modę! Niezwykły pokaz mody w Krakowie. Młodzi projektanci w akcji Kraków zmienił się w stolicę mody! Właśnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie prezentujące kreatywną modę: pokaz Hi!Fashion. Mogliśmy podziwiać projekty zdolnych artystów ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Niesamowite kreacje zachwyciły publiczność, ale Hi!Fashion 2023 to wydarzenie nie tylko dla pasjonatów mody!

📢 Barbara Kurdej-Szatan na koncercie w Wieliczce. Wyjątkowe spotkanie w rodzinnym klimacie Barbara Kurdej-Szatan to nie tylko blondynka z popularnej reklamy. Udziela się na scenie teatralnej, ekranie, ale okazuje się też, że koncerty w jej wykonaniu wypadają niezwykle. Jak było na ostatnim? Zobaczcie sami! 📢 XIX Forum Przedsiębiorców Małopolski. Największe biznesowe wydarzenie w regionie przebiegło pod hasłem "Czas menedżerów" Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Forum Przedsiębiorców Małopolski tradycyjnie odbyło się w szacownych progach Krakowskiego Salonu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, w miejscu, w którym spotykają się ekonomiści i przedsiębiorcy, szefowie wielkich koncernów i niewielkich rodzinnych firm, eksperci ekonomiczni oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki. Zobacz naszą relację ze spotkania.

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 16.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 17 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 17 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 16 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 16 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 56. Ali porzuca Begum. Streszczenie odcinka [23.06.23] Begum jest załamana, ponieważ Ali ze względu na jej kłamstwa postanowił z nią zerwać. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 56. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 55. Yusyf musi zniknąć. Streszczenie odcinka [22.06.23] Ali jest wściekły na Begum. Tymczasem Ikbal uświadamia sobie, dlaczego Yaman zbliża się do Seher. Jak postanowi temu zaradzić? Koniecznie przeczytaj streszczenie 55. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 52. Osman znika bez śladu. Streszczenie odcinka [19.06.23] Ali jest zły na Osmana, że nie posłuchał go w sprawie Begum. Niepodziewanie mężczyzna znika i nie bierze ze sobą leków. Czy grozi mu niebezpieczeństwo? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 52. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 51. Przepustka do fortuny. Streszczenie odcinka [16.06.23] Ikbal denerwuje się, ponieważ nie wie, czy Ziya żyje. Czy to jego ciało znajduje się w kostnicy? Z jakiego pwowodu Yaman znów spędzi trochę czasu z Seher? Przeczytaj streszczenie 51. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 16.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 118. Leonor czuje się zaniedbana. Streszczenie odcinka [23.06.2023] Udaje się doprowadzić remont kawiarni do końca. Manuela jest z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Ponadto German postanawia złożyć jej obietnicę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Ulica Bulwarowa w Nowej Hucie zamieniła się w trybunę do oglądania zmagań triathlonistów Na zamkniętej od kilku dni ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tu już niedługo będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. Igrzyska potrwają od 21 czerwca do 2 lipca. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się Bulwarowa.

📢 Zakazany owoc odc. 242. Wyjazd do Ameryki. Streszczenie odcinka [21.06.23] Lila jest wściekła na Yigita i postanawia zrobić mu na złość. Z kolei Sahika wpada na plan kolejnej intrygi. Co zrobi tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 240. Ślub za granicą. Streszczenie odcinka [19.06.23] Odbywa się rozprawa rozwodowa Kai i Endera. Nie wszystko pójdzie po myśli mężczyzny. Co się stanie? Już teraz przeczytaj streszczenie 240. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 239. Rozwód Ender i Kayi. Streszczenie odcinka [16.06.23] Wszyscy są zaskoczeni, gdy okazuje się, że Ender i Kaya się rozwodzą. Jedna osoba jest jednak z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Kto? Koniecznie przeczytaj streszczenie 239. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 16.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 16.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Kraków już czeka na uczestników igrzysk europejskich i kibiców. Zobacz, jak prezentują się obiekty sportowe Pozostał już niecały tydzień do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wielkie otwarcie imprezy zaplanowano na środę 21 czerwca. Na stadionie Wisły prowadzone są prace związane z przygotowaniem obiektu na to widowisko, podczas którego zaprezentują się sportowcy z całej Europy i gwiazdy muzyki. Na uczestników igrzysk czekają odnowione obiekty sportowe. Niektóre z nich powstały na czas imprezy. Niemal wszystko jest już gotowe. Pozostało jeszcze ustawienie boisk i trybun do padla i teqballa na Rynku Głównym. W czwartek, 15 czerwca, swoje harce zakończył na nim Lajkonik i teraz w ekspresowym tempie ma zostać rozłożona infrastruktura niezbędna do sportowej rywalizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się obiekty sportowe przygotowane na igrzyska.

📢 40. rocznica drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wizyta, która była kamieniem milowym dla demokratycznych przemian 40 lat temu papież Jan Paweł II po raz drugi przybył do Polski z pielgrzymką, podczas której odwiedził Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Jasną Górę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Św. Anny i Kraków. Druga wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie rozpoczęła się 16 czerwca od uroczystości powitania na Okęciu. Ojciec Święty przyjechał do Polski z hasłem: „Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!”. 📢 Strzelanina w Szczecinie przy ulicy Kasjopei. W mieszkaniu znaleziono trzy ciała [ZDJĘCIA,WIDEO] Funkcjonariusze, w tym technicy policyjni pracują od czwartku wieczorem w mieszkaniu przy ul. Kasjopei w Szczecinie. Wcześniej znaleziono tam ciała. Według relacji świadków, doszło do strzelaniny. 📢 Wierzbica. Wieczorny pożar domu mieszkalnego. To było podpalenie? W czwartek wieczorem wybuchł pożar w domu mieszkalnym na terenie Wierzbicy w gminie Radziemice. Spaliło sie jedno pomieszczenie.

📢 Radosław Sobolewski pozostaje trenerem Wisły Kraków na kolejny rok Radosław Sobolewski przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków o kolejny rok. Trener pozostanie na stanowisku mimo porażki w półfinale barażu o ekstraklasę z Puszczą Niepołomice. 📢 Skażona woda w pięciu wioskach gminy Mogilany. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli Mieszkańcy pięciu wiosek gminy Mogilany nie mogą korzystać z wody w gminnej sieci. W wodociągu woda jest skażona bakteriami E. coli (Escherichia coli). W teren ruszyły beczkowozy. Ludzi przychodzą z wiadrami, miskami, żeby zaczerpnąć wody do picia, gotowania, mycia się. Ta bezpośrednio z wodociągu od środy, 14 czerwca nie nadaje się do użytku domowego. Chociaż w czwartek, 15 czerwca w niektórych wioskach woda częściowo może być już używana - po przegotowaniu.

📢 Miechów. Konkurs dla młodych programistów. Sprawdź kto był najlepszy W Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie podsumowano pierwszy powiatowy konkurs “Najlepszy programista ziemi miechowskiej”. W informatycznej rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu.

📢 GIS pilnie wycofuje jaja ze sprzedaży. Powodem wykrycie bakterii wywołujących Salmonellę. Masz te jajka w domu? Lepiej je wyrzuć! Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek dwóch partii jaj. Uwaga! Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia i wystąpienia salmonellozy - czytamy w ostrzeżeniu GIS. 📢 Rekrutacja 2023. Najwięcej kandydatów do klasy dla przyszłych techników programistów: sześciu na jedno miejsce To już ostatnie dni na składanie podań do liceów i techników w rekrutacji 2023. W najbardziej jak dotąd szturmowanym krakowskim ogólniaku - VI LO - na jedno miejsce przypada obecnie średnio 2,3 kandydata. Natomiast jeśli weźmie się pod lupę poszczególne klasy w krakowskich szkołach średnich, okaże się, że w niektórych konkurencja jest znacznie większa. Rekord należy do klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14, gdzie o jedno miejsce już teraz walczy ponad sześciu kandydatów.

📢 Podwyżka opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w Krakowie. Ile ma wynieść nowa stawka? Od 1 września tego roku ma wzrosnąć do 1,30 zł opłata za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Kraków. Chodzi o opłatę za pobyt przedszkolaka w placówce ponad 5-godzinny okres darmowej opieki. Prezydencki projekt uchwały w sprawie tej podwyżki uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Na sesji RMK w środę odbyło się jego pierwsze czytanie, a ostateczną decyzję radni podejmą na kolejnej sesji.

📢 Tablice rejestracyjne z tradycyjnym oznaczeniem odchodzą do lamusa. W Krakowie wymiana zacznie się najwcześniej w 2025 roku Tablice rejestracyjne w całej Polsce zmienią wygląd. I tak np. warszawskie "W" zastąpi "A", krakowskie "K" zastąpi "J", a gdańskie "GD" zastąpi XD. To efekt rozporządzenia ministerstwa infrastruktury, które wydano z uwagi na wyczerpanie numeracji dla tablic rejestracyjnych z tradycyjnymi oznaczeniami literowymi. Pierwsze wymiany już postępują w Polsce, a kolejne przed nami. Według szacunków, w Krakowie tablic starczy do 2025 roku.

📢 Żmija ukąsiła 14-latkę na Nosalu w Tatrach. Turystka trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca Atak żmii w Tatrach. W czwartek gad ukąsił 14-letnią turystę na szczycie Nosala. Dziewczynie na pomoc ruszyli ratownicy TOPR. Z uwagi na jej wiek, do akcji włączono śmigłowiec ratunkowy, którym przewieziono poszkodowaną do szpitala. 📢 Kotlina Kłodzka na weekend. Te zdjęcia przekonają Cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu Kotlina Kłodzka na weekend to jeden z najlepszych pomysłów na wypoczynek, jaki może przyjść do głowy polskiemu turyście, niezależnie od pory roku. Góry z wieżami widokowymi, zaciszne ścieżki w kolorowych lasach, tajemnicze ruiny, piękne zabytki, miejsca słynące z cudów, pełne przygód szlaki piesze, rowerowe i wodne. Nie wystarczyłoby całego roku, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Kłodzka i okolic. Jeśli jeszcze wahacie się, czy warto wybrać się na wycieczkę do tej niezwykłej krainy, mamy dla Was galerię 50 pięknych zdjęć, wykonanych przez profesjonalnego fotografa. Uprzedzamy: kiedy obejrzycie te zdjęcia, nie zaznacie spokoju, póki nie odwiedzicie Kotliny Kłodzkiej i nie zobaczycie wszystkiego na własne oczy.

📢 Budowa S7. Zmiana organizacji ruchu na al. Solidarności w Nowej Hucie. Utrudnienia również dla rowerzystów W poniedziałek (19 czerwca) o godzinie 8 zmieniona zostanie organizacja ruchu na Al. Solidarności w Krakowie, na jezdni prowadzącej w kierunku Kombinatu. Zamknięty zostanie prawy pas ruchu od ul. Wańkowicza do ul. Ujastek Mogilski. Samochody będą mogły jeździć tylko lewym pasem, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h. Wprowadzony też zostanie zakaz ruchu rowerów na tym odcinku. 📢 Piotrkowice Wielkie. Sztandar dla strażackich jubilatów. A zaczęło się od nieszczęścia Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotrkowic Wielkich (gmina Koniusza) obchodzili jubileusz 90-lecia założenia swojej jednostki. Były odznaczenia, życzenia, gratulacje, ale najważniejszym punktem obchodów było przekazania nowego sztandaru. 📢 Tradycyjny orszak Lajkonika wyruszył na ulice Krakowa Pochód Lajkonika to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa, która od kilku wieków przyciąga tłumy widzów. Jak co roku, tuż po hejnale mariackim, sprzed siedziby wodociągów przy ul. Senatorskiej 1 wyruszył orszak Lajkonika. Zanim ok. godz. 21.00 pochód zamknie przemarsz wokół Rynku Głównego, Lajkonik będzie rozdawał krakowianom dotknięcia buławą, które według tradycji, przynoszą szczęście na najbliższy rok. Zbierze też zwyczajowy haracz. W roli Lajkonika po raz pierwszy występuje w tym roku Mariusz Glonek, syn wcielającego się przez 35 lata w Konika Zwierzynieckiego Zbigniewa Glonka.

📢 Protest mieszkańców Zabierzowa. Zablokowali drogę, domagają się budowy obwodnicy. "Dość czekania, czas działania". Zobacz nowe zdjęcia Mieszkańcy Zabierzowa wyszli na drogę krajową. Protestowali. "Chcemy obwodnicy!", Dość czekania, czas działania" - wykrzykiwali blokując drogę. W czwartek, 15 czerwca chodzili po przejściu dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Willową.

📢 Proszowice. Zmarła Teofila Pawłowska, jedna z najstarszych Polek. Miała ponad 106 lat W czwartek (15 czerwca) w szpitalu w Proszowicach zmarła Teofila Pawłowska. Była najstarszą mieszkanką Proszowic i 20. najstarszą Polką. Urodziła się 14 października 1916 roku. Żyła 106 lat, osiem miesięcy i jeden dzień. 📢 Metro czy premetro? Jak uporać się z korkami w Krakowie? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję. Niektóre odpowiedzi są kontrowersyjne! W Krakowie trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy pierwszej linii premetra. Inwestowanie w komunikacje miejską i szukanie nowych rozwiązań jest kluczowe dla miasta, które od lat zmaga się zakorkowanymi drogami oraz przepełnionymi tramwajami i autobusami. Jak rozwiązać problem korków? Czy lepsze jest metro, czy premetro? Co zrobić, aby przejazd przez miasto był szybszy i przyjemniejszy? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję. Niektóre pomysły są kontrowersyjne!

📢 Śmiertelny wypadek drogowy w Niepołomicach. Znamy więcej szczegółów 13 czerwca br., o godz. 8:40 na ul. Wimmera na drodze krajowej nr 8 w Niepołomicach, w powiecie wielickim doszło do wypadku drogowego, w którym zginął 45-latek. Akcja strażaków i reanimacja niestety nie przyniosła pozytywnych skutków. Policja zdradza teraz więcej szczegółów dotyczących zdarzenia. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dni Proszowic 2023 już w weekend 17-18 czerwca. Sławomir, Mezo i inni. Zobacz program imprezy Sławomir, Mezo oraz dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli to największe gwiazdy zbliżających się Dni Proszowic. Święto miasta już w najbliższy weekend (17-18 czerwca) na placu targowym przy ulicy Królewskiej. Patronem medialnym wydarzenia jest tradycyjnie Dziennik Polski. 📢 Dni Miechowa 2023. Od czwartku do niedzieli. Muzyczną gwiazdą Agnieszka Chylińska Przed nami kolejne Dni Miechowa. Cykl imprez rozpocznie się tym razem już w czwartek i potrwa do niedzieli. Będą atrakcje muzyczne, literackie, sportowe i wiele innych. Laury odbiorą zwycięzcy tegorocznego konkursu o statuetkę Macieja Miechowity. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Festiwal orkiestr w Skale. Widowiskowe pokazy, koncerty i musztry paradne będą przez dwa dni XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Skale jak zawsze będzie imponującym widowiskiem, ale po raz pierwszy wyjątkowo będzie trwało dwa dni. Muzyczna uczta zacznie się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. na Placu Konstytucji 3-Maja w Skale. O godz. 14.30 będzie powitanie i inauguracja festiwalu z udziałem Zespołu Mała Armia Janosika, a o 19:30 wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. W drugim dniu, 18 czerwca, festiwal rozpocznie msza św. o godz. 14.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja w Skale, a po niej zaprezentuje się 14 zespołów, orkiestr i mażoretek. 📢 Sąd nad obwodnicą Zabierzowa. Skarga wykonawcy oddalona, a mieszkańcy chcą protestować przeciwko opóźnieniom Wybór wykonawcy obwodnicy Zabierzowa trwa od roku. Dwóch wykonawców się odwoływało od rozstrzygnięć do Krajowej Izby Odwoławczej, a potem była jeszcze sprawa w Sądzie Zamówień Publicznych. W środę, 14 czerwca zapadł wyrok. Wyklucza jednego z oferentów i pozwala wybrać wykonawcę obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nastąpi to w czwartek, 15 czerwca. A mieszkańcy na ten czwartek właśnie zapowiedzieli protest. Chcą wyprowadzenia ciężkiego ruchu z centrum Zabierzowa.

📢 Sensacyjne odkrycie w Kanadzie. Odnaleziono album z unikatowymi zdjęciami pierwszego transportu więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz Unikatowa kolekcja zdjęć, przedstawiających deportację pierwszych Polaków do tworzonego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, została odnaleziona w... Kanadzie. To blisko sto fotografii o istnieniu których do tej pory nie wiedziano. W marcu trafiły do Marka Tomaszewskiego - znanego kolekcjonera z Tarnowa, aby po trzech miesiącach znaleźć się w wyjątkowym albumie, którego prezentacja zbiegła się w czasie z obchodami 83. rocznicy I transportu.

📢 Tragedia w Radziemicach. Mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu Na początku czerwca w stawie na terenie prywatnej posesji w Radziemicach utopił się 25-letni mężczyzna. Nie udało się go uratować mimo przeprowadzonej przez wezwane na miejsce służby reanimacji. Jeden ze świadków zdarzenia odpowie za nieudzielenie pomocy tonącemu.

📢 Miechów. Będzie bliżej po paszport. Skorzystają też w Proszowicach W części pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Warszawskiej w Miechowie rozpoczęła się adaptacja pomieszczeń dla wydziału paszportowego. Prace mają się zakończyć do końca lipca. Dzięki nowej placówce z możliwości wyrobienia paszportu będą mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy powiatu miechowskiego, ale też ościennych, w tym proszowickiego. 📢 Iga Świątek w pięknej sesji zdjęciowej. Urok królowej Paryża GALERIA Iga Świątek po triumfie na kortach Rolanda Garrosa jest na ustach całego tenisowego świata. Królowa Paryża, jak ochrzcili ją Francuzi, zachwyciła wspaniałymi umiejętnościami, ale także urokiem osobistym. Jeden z głównych sponsorów tenisistki, marka Red Bull, przygotował dla kibiców piękną sesję z udziałem Polki. Obejrzyjcie zdjęcia w GALERII. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Miechów. Pamiętali, że jest hospicjum. Podsumowanie akcji Pola Nadziei Pod hasłem „Pamiętaj, że jesteśmy” przez wiele miesięcy na terenie okolicznych parafii były prowadzone zbiórki na rzecz Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. Dzięki ofiarności darczyńców i pracy kwestujących wolontariuszy placówka zdobyła na swoją działalność prawie 385 tysięcy złotych. 📢 Nowy horoskop na czerwiec 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew 14.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 14.06.2023.

📢 800 lat kościoła w Wawrzeńczycach. Modlitwa, jarmark i rekonstrukcje historyczne na parafialne święto Jubileusz 800-lecia parafia w Wawrzeńczycach świętuje przez cały rok, jednak główne obchody będą w niedzielę, 18 czerwca. Rozpoczną się od mszy św. o godz. 11 w kościele św. Marii Magdaleny i św. Zygmunta w Wawrzeńczycach. Po mszy planowane jest poświęcenie pamiątkowego drzewa i tablicy.

📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza.

📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach. 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Krakowiak, oberek i inne tańce polskie królowały w Dobczycach Kilkadziesiąt par z całej Polski wzięło udział w dwóch turniejach tanecznych, które odbyły się w miniony weekend w Dobczycach. Były to IX Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Dobczycką Kozę” i Wojewódzki Turniej Tańców Polskich „O Puchar Burmistrza Dobczyc”. I w jednym i drugim nie zabrakło miejscowych par. I w jednym i drugim nie zabrakło ich także na podium. 📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Najpiękniejsze siatkarki 2022. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata 2022. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 NAUCZYCIEL NA MEDAL | Doceniliście najlepszych pedagogów z Małopolski Zakończyliśmy naszą akcję „Nauczyciel na Medal”, które celem było wyłonienie najbardziej cenionych i lubianych pedagogów z Małopolski. Zakończył się wielki finał wojewódzki głosowania. "Nauczyciel na Medal" to akcja pod honorowym patronatem Jacka Krupy, marszałka województwa małopolskiego, i prof. Kazimierza Karolczaka, rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

