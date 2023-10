Prasówka 17.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO”?

Prasówka 17.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Referendum 2023. PKW podaje frekwencję i informuje, jakie padały odpowiedzi na pytania Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące referendum 2023 na podstawie danych z 98,65% wszystkich obwodów głosowania. Na tę chwilę frekwencja w referendum wyniosła 41,10%. Zobacz, jakie padały odpowiedzi na pytania. 📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia [17.10.2023] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

Prasówka 17.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [17.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [17.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński. 📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [17.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać. 📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [17.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [17.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej. 📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [17.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Takie są modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [17.10.2023] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania. 📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [17.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spływają wyniki. Kto ma szanse na mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Kandydaci z największą liczbą głosów w Polsce. Są reprezentanci Krakowa TOP 20 Na liście osób z największą liczbą głosów zdobytych podczas wyborów w kraju są nazwiska znanych polityków, ale nie brak też niespodzianek. Prezentujemy wyniki po sprawdzeniu głosów w ponad 99 proc. obwodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak wygląda dwudziestka kandydatów, którzy dla swoich ugrupowań zdobyli najwięcej głosów.

📢 Tak głosował Kraków i okolice. Znamy nazwiska posłów. Wyniki wyborów 2023. Okręg nr 13 - Kraków, powiaty krakowski, olkuski, miechowski W okręgu krakowskim nr 13, o godz. 20 mamy dane z prawie 100 proc. komisji obwodowych (brakuje tylko dwóch). Wiemy już też, która partia ile mandatów w Sejmie przejmie oraz znamy nazwiska nowej ekipy posłów z Małopolski. Do wzięcia w tym okręgu było 14 mandatów poselskich. PiS zrównał się z PO, zgarną łącznie 10 miejsc. Jak podzieliło się pozostałe 5? 📢 AKACJOWA 38 odcinek 213. Sfałszowane dokumenty przeciwko Germanowi. Streszczenie odcinka [25.10.2023] Manuela zeznaje na rozprawie Germana. Zdecyduje się powiedzieć prawdę, czy skłamie zastraszona przez Justa? Już teraz przeczytaj streszczenie 213. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Miechów. Na cmentarzu został odsłonięty powstańczy mural Na cmentarzu w Miechowie został w poniedziałek, 16 października, odsłonięty mural, prezentujący sylwetki powstańców styczniowych. Wydarzenie było zwieńczeniem obchodów 160 rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej 17 lutego 1863 roku. Mural powstał w sąsiedztwie mogiły, w której pochowano około dwustu poległych w potyczce z Moskalami powstańców.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [17.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [17.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Wybory do Sejmu w Krakowie. Oto posłowie nowej kadencji. Walka była zacięta! Koalicja Obywatelska wygrała wybory parlamentarne w okręgu nr 13, który obejmuje m.in. Kraków. Przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością okazała się jednak bardzo niewielka i wyniosła ledwie 369 głosów. W ostatecznym rozrachunku PiS weźmie pięć mandatów, KO tyle samo. W porównaniu do poprzedniej kadencji Sejmu jeden mandat straci Lewica. Dwa przypadną Trzeciej Drodze, a jeden Konfederacji.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Wielkie pojedynki w Małopolsce o miejsca w Senacie. Zobaczy, kto wygrał W wyborach parlamentarnych w Małopolsce utworzono 8 okręgów jednomandatowych, z których wybierano po jednym senatorze. W walce o miejsca w Senacie liczyli się głównie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Prezentujemy dwójki z największą liczbą głosów, które w niektórych przypadkach bardzo zacięcie walczyły o dostanie się do Senatu. Zobacz, jakie są wyniki. W sumie opozycyjny Pakt Senacki wygrał z PiS walkę o Senat bardzo wyraźnie - pewne jest, że zapewnił sobie co najmniej 63 mandaty.

📢 Wybory parlamentarne 2023 NA ŻYWO. Trwa liczenie głosów w PKW, oczekiwanie na ostateczny wynik Liczenie głosów po wyborach postępuje. Od rana spada wynik PiS, rośnie KO. Trzecia droga umacnia się na trzeciej pozycji. Rano mieliśmy inną sytuację, Wynik partii rządzącej się poprawiał, a traciła KO. Trzecia Droga od rana pnie się w górę. Wynik Lewicy i Konfederacji - lekkie korekty.

📢 Wybory 2023. W powiecie krakowskim zdecydowana przewaga PiS. W niektórych miejscach Trzecia Droga wyprzedza KO W powiecie krakowskim PiS ma zdecydowaną przewagę nad innymi ugrupowaniami. Łącznie zdobyło 39,65 proc. głosów. KO otrzymała ostatecznie 25,51 proc. A Trzecia Droga 16,46 proc. Do godz. 14 w poniedziałek, 16 października Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne dane z zaledwie kilku gmin na 17 w całym powiecie. Dopiero około godz. 20 były wszystkie z wszystkich gmin. Wysoki wynik PiS był nawet w gminach z dużym odsetkiem przeciwników tej opcji. A w niektórych Trzecia Droga wyprzedzała znacznie Koalicję Obywatelską. Trzeba pamiętać, że tu w rolniczych gminach są od dawna tradycje glosowania na PSL, który tym razem z Polską 2050 Szymona Hołowni tworzy właśnie Trzecią Drogę.

📢 Oni rozbili wyborczy bank. Kandydaci w wyborach do Sejmu z największą liczbą głosów w Małopolsce TOP 10 W wyborach do Sejmu w Małopolsce zanotowano rekordową frekwencję. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kto otrzymał największe poparcie w regionie (dane na podstawie wyników ze 100 proc. komisji obwodowych w Małopolsce). 📢 Kamil i Ewa STOCHOWIE – to już 13 lat małżeństwa! Zobacz, jak bardzo się zmienili od ślubu ZDJĘCIA 2023 Kamil Stoch ma 35 lat, ale absolutnie nie zamierza zwalniać na skoczniach. Walczy w kolejnym sezonie Pucharu Świata, a sporo dzieje się także w jego prywatnym życiu. W 2021 roku w wywiadzie przeprowadzonym na okoliczność podpisania kontraktu sponsorskiego opowiadał m.in. o swoim związku z Ewą Bilan-Stoch. W 2023 roku świętują już 13. rocznicę małżeństwa! Obejrzyjcie w GALERII, jak się przez ten czas zmieniali. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Horoskop dzienny na 16 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 16 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 17 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 17 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 18 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 18 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 133. Obdarowanie uczuciami. Streszczenie odcinka [17.10.23] Yaman jest zachwycony słowami Seher i chce wykorzystać je w kampanii reklamowej. Zuhal jest wściekła. Tymczasem Melisa szczerze rozmawia z Kiraz. Co jej wyzna? Przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 134. Unikanie mężczyzn. Streszczenie odcinka [18.10.23] Kiraz ukrywa się przed Alim. Mężczyzna nie wie, o co chodzi. Tymczasem Seher stara się lekko unikać Yamana. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 134. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 206. Ursula wspiera bezdomnych. Streszczenie odcinka [17.10.2023] Felipe jest szantażowany, a Ursula pozornie pomaga bezdomnym. W jaki sposób to robi? Przeczytaj streszczenie 206. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 208. Justo i Cayetana mają romans. Streszczenie odcinka [19.10.2023] Rosina myśli, że zorganizuje przyszłość swojej córce. Z kolei Justo wdaje się w romans, a Maximiliano zdrowieje. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 330. Cagatay zdradza Yildiz. Romans w końcu wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [24.10.23] Feyza musi zastąpić Cagataya na ważnym spotkaniu, ponieważ ten ma inne rzeczy na głowie. Z kim spotka się w międzyczasie? Jaką intrygę wymyśli znowu Yildiz? Przeczytaj streszczenie 330. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 331. Yildiz zaprasza sympatię Cagataya na przyjęcie. Streszczenie odcinka [25.10.23] Po swoim odkryciu Yildiz postanawia porozmawiać z Kumru. Wymyśla więc plan, aby ją zaprosić. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 331. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Powiat miechowski. Znamy wyniki głosowania do Sejmu we wszystkich siedmiu gminach Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki głosowania w wyborach do Sejmu we wszystkich siedmiu gminach powiatu miechowskiego. Najdłużej trwało liczenie głosów w Książu Wielkim, gdzie wyniki pojawiły się dopiero w poniedziałek wieczorem. W całym powiecie wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 13701 głosów (52,8 proc.). Drugi rezultat uzyskała Trzecia Droga 3876 głosów (14,94 proc.), minimalnie wyprzedzając Koalicję Obywatelska, którą poparło 3825 wyborców (14,74 proc.). Czwarty wynik ma Konfederacja - 1976 głosów (7,62 proc.), piąty Lewica 1534 (5,91 proc.). Indywidualnie najlepszy wynik ma startujący z listy PiS dyrektor szpitala świętej Anny i radny wojewódzki Mirosław Dróżdż, który zdobył 3792 głosy. 📢 Aleksander Miszalski: Jesteśmy gotowi do tworzenia nowego rządu. Łączy nas poszanowanie demokracji. Nie możemy mieć dookoła wrogów Będziemy chcieli pojednać Naród Polski, zakopać topory wojenne - mówi Aleksander Miszalski, szef małopolskiej Platformy Obywatelskiej, poseł w poprzedniej i kandydat do Sejmu w tej kadencji.

📢 Wybory 2023. W powiecie krakowskim najliczniej głosowali w Zielonkach, Wielkiej Wsi i Zabierzowie. Jeden okręg z 90-proc. frekwencją Gmina Zielonki z wynikiem frekwencji 84,49 pobiła rekord w powiecie krakowskim. Wyprzedziła gminę Zabierzów, która przez całą wyborczą niedzielę biła rekordy frekwencji wśród 17 gmin z powiatu krakowskiego. Blisko 66 proc. miała już do godz. 17. Na godz. 12 też tutejsi wyborczy byli najbardziej zmobilizowani. A w obu tych gminach mieszkańcy preferują bardziej KO niż PiS. Natomiast najmniej licznie głosowali w gminie Igołomia Wawrzeńczyce, ale tutaj pierwsi podali wyniki głosowania. W całym powiecie zdecydowana jest wygrana PiS, a ponadto Trzecia Droga wyprzedziła w niektórych gminach Koalicję Obywatelską. W gminie Zielonki jest ciekawostka, bo w jednym z okręgów frekwencja przekroczyła 90 proc. Zobacz nowe dane z gmin.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne 16.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 16.10.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" i "Masakra z tą Mołdawią" 16.10 Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński. 📢 Powiat proszowicki. Znamy wyniki głosowania do Sejmu we wszystkich gminach Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki głosowania w wyborach do Sejmu we wszystkich sześciu gminach powiatu proszowickiego. Najwyższe poparcie w powiecie otrzymało Prawo i Sprawiedliwość, na które głosowało 12240 osób (53,37 procent). Na Trzecią Drogę głosy oddało 4631 wyborców (20,19 proc.), a Koalicję Obywatelską poparło 2601 osób (11,34 proc.). Czwarte miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 1908 głosów (8,32 proc.), piąte Lewica 919 głosów (4,01 proc.). Indywidualnie najwyższy wynik uzyskał Norbert Kaczmarczyk (4920 głosów).

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 16.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 16.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Wybory do Senatu 2023 w Małopolsce. Wygrana KO w Krakowie i 6 mandatów dla PiS W poniedziałek 16 października poznaliśmy, niemal kompletne wyniki wyborów parlamentarnych do senatu RP. Według danych z 96,24% obwodów zdecydowanym zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 35,22% głosów, a na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska z liczbą 28,33% głosów. Według danych na godzinę 21.15 w Małopolsce 2 mandaty zgarnęli kandydaci KO w Krakowie, zaś 6 przypadło kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Policjanci odnaleźli w Dolinie Chochołowskiej 14-osobową grupę imigrantów Tatrzańscy policjanci odnaleźli w Dolinie Chochołowskiej 14-osobową grupę imigrantów, która w nocy nielegalnie przekroczyła granicę RP w Tatrach. 📢 Złośliwy jak... To są najbardziej wredne znaki zodiaku. Wybujały Wodnik, śnięte Ryby, zbyt dumny Lew i paplające Bliźnięta Najwredniejsze znaki zodiaku, wierzyć w nie, czy nie? Wszyscy mamy wady, ale czy te są określone przez znaki zodiaku? Jak mówią astrolodzy, znajomość swojego charakteru może nas ustrzec przed popełnianiem wielu błędów, bo przecież każdy z nas ma jakieś wady, które nie zawsze chcemy albo mamy odwagę dostrzec. Oto charakterystyka 12 znaków zodiaku, 12 typów osobowości, ujętych w zodiakalnym kole - przygotowana przez wróżkę Samantę. Jakie znaki są najbardziej złośliwe? Sprawdź!

📢 Długie liczenie wyborczych głosów w Krakowie. Delegatura Biura Wyborczego wyjaśnia Bardzo wysoka frekwencja oraz referendum połączone z głosowaniem w wyborach parlamentarnych spowodowało, że do krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego protokoły spływają bardzo powoli. Pierwsze z nich do siedziby delegatury przy Placu Na Stawach przywieziono po północy. Do rana, do ok. godz. 8 w okręgach 12 i 13 policzono zaledwie ok. 10 proc. głosów. Później z każdą godziną liczba dostarczonych protokołów zaczęła systematycznie rosnąć. 📢 Łukasz Kmita wybrany na posła w okręgu 12? Małopolska będzie potrzebować nowego wojewody Łukasz Kmita, wojewoda małopolski prawdopodobnie zostanie posłem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 12 (pow. chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski i myślenicki). Z tego okręgu posłem z dużą pewnością zostaną też Filip Kaczyński i Rafał Bochenek. 📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 16.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej pod Krakowem. Zderzenie trzech pojazdów, są osoby poszkodowane i duże utrudnienia w ruchu W poniedziałek, 16 października doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 794 w Cianowicach w gminie skała. Przed godz. 8 rano zderzyły się tam trzy samochody: dwa osobowe i dostawczy. Są osoby poszkodowane. Duże utrudnienia w ruchu 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znamy wyniki LATE POLL. Kto wygrywa wybory do Sejmu i Senatu? W poniedziałek rano poznaliśmy wyniki LATE POLL firmy Ipsos dla TVN, Polsat i TVP, które kształtują się następująco: PiS - 36,6 proc., KO - 31,0 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc., Lewica - 8,6 proc., Konfederacja - 6,4 proc. Frekwencja wyniosła 72,9 proc. Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu możemy poznać już we wtorek.

📢 Wybory 2023. Politolog prof. Bankowicz: "PiS matematycznie wygrał, bo jest pierwszy na mecie, ale politycznie przegrał" Politolodzy tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych exit poll komentują, że mamy zwrot na scenie politycznej. - Jeżeli ostateczne wyniki potwierdzą sondaż exit poll - a w Polsce doświadczenia z exit poll są takie, że ten sondaż oddaje zasadniczy wynik wyborów, przesunięcia były drobne - będziemy mieli zmianę rządu, inaczej być nie może - mówi prof. Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych UJ. Z kolei prof. dr hab. Andrzej Piasecki, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zwraca uwagę, że zaskoczeniem jest to, iż Konfederacja uzyskała tak mało głosów. 📢 Blamaż reprezentacji Polski z Mołdawią. Tylko remis w Warszawie, koniec marzeń o bezpośrednim awansie na Euro 2024? Reprezentacja Polski tylko zremisowała z Mołdawią 1:1 w meczu eliminacji Euro 2024 na PGE Narodowym. Ten podział punktów może okazać się brzemienny w kontekście walki o bezpośredni awans na turniej. Drugie w tabeli Czechy mają punkt więcej i o jedno mniej rozegrane spotkanie.

📢 MEMY o meczu Polska - Mołdawia. Santos się śmiał, Glik nie dowierzał, a Probierz otworzył whisky [GALERIA] To jest jednak wielka sztuka, żeby na własne życzenie w jednym roku tyle się razy dać plamę. Reprezentacja Polski przed przerwą straciła bramkę z Mołdawią, przez co była bliska powtórzenia wpadki z czerwca. Skończyło się rozczarowującym remisem, przez który najpewniej stracimy szanse na bezpośredni awans na Euro. Zobaczcie najlepsze memy internautów o grze Biało-Czerwonych, zanim odżyły nadzieje, czyli kiedy to Karol Świderski doprowadził do wyrównania.

📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wstępne wyniki i radość w sztabie Trzeciej Drogi w Krakowie Według pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych na polityków kandydujących z listy koalicji Trzecia Droga Polska 2050-PSL, swój głos oddało 13 proc. Polaków. Oznacza to, że ugrupowanie po 15 października zadebiutuje w Sejmie. W sztabie wyborczym Trzeciej Drogi zapanowała wielka radość. 📢 Radosne nastroje w sztabie wyborczym krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. Liczą na nowy rząd Sondażowe wyniki wyborów w krakowskim sztabie Koalicji Obywatelskiej przyjęto brawami i z dużą nadzieją na to, że opozycja utworzy nowy rząd. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Tak zareagował na sondażowe wyniki wyborów krakowski PiS O godzinie 21, po pierwszych sondażowych wynikach wyborów, czyli exit poll, w sztabie wyborczym PiS-u zapanowała radość, choć ze wstępnych wyników to ich przeciwnicy z opozycji są tryumfatorami. Na polityków kandydujących z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, swój głos oddało 36,8 proc. Polaków. Mają najlepszy wyniki, ale czy przejmą władzę? Zobacz zdjęcia z tego emocjonującego wieczoru.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu? Podajemy państwu pierwsze ogólnopolskie wyniki sondażowe EXIT POLL, a także wyniki sondażowe dla województwa małopolskiego. Według sondaży EXIT POLL wyniki kształtują się tak: PiS - 36,8%, KO - 31,6%, Trzecia Droga -13,0 %, Lewica - 8,6%, Konfederacja - 6,2%, Bezpartyjni - 2,5%. W naszym regionie wybierzemy 41 posłów i 8 senatorów. Według sondaży EXIT POLL poparcie w Małopolsce kształtuje się następująco: PiS - 41,0%, KO - 25.3%, Trzecia Droga - 14.3%, Lewica - 7.8%, Konfederacja - 7.5%, Polska Jest Jedna - 2.1%, Bezpartyjni Samorządowcy - 2.0%. Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący - wynika z sondażu Ipsos.

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy.

📢 Wypadki na autostradzie A4. Lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe Autostrada A4, kierunek Tarnów-Kraków, miejscowość Stanisławice - zderzenie pięciu samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu pracują wszystkie służby. Na miejscu ląduje również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu. Droga na Kraków całkowicie zablokowana. Brak informacji na temat przyczyn wypadku. 📢 Wybory parlamentarne. Jaka frekwencja w myślenickim i wielickim na godzinę 17 Mieszkańcy podkrakowskich powiatów głosują w wyborach parlamentarnych. O godzinie 17 w powiecie myślenickim frekwencja wynosiła 60,44 procent. Jeszcze lepszym odsetkiem głosujących mógł się pochwalić powiat wielicki, gdzie frekwencja wyniosła 62 procent. 📢 Znani krakowianie już zagłosowali. Zobacz zdjęcia VIP-ów w komisjach wyborczych Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką głosowali w szkole przy ul. Porzeczkowej w Krakowie. Z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tradycyjnie oddał swój głos w komisji wyborczej w szkole przy ul. Fredry w Krakowie. Głosowanie ma już za sobą również kard. Stanisław Dziwisz. Zobaczcie, jak głosowali znani krakowianie.

📢 Wybory parlamentarne. W Proszowicach i Miechowie do godziny 17 głosowała ponad połowa uprawionych Kolejny komunikat o frekwencji w wyborach parlamentarnych pochodzi z godziny 17. Zainteresowanie wyborami w powiatach proszowickim i miechowskim jest wysokie, o czym najlepiej świadczy ruch, panujący w siedzibach komisji obwodowych. W proszowickim wynosiła 54,80 proc., a w miechowskim 54,18 proc.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Poniedziałek w Miechowie. Mural powstańczy i Anna Dymna Ze względu na wybory parlamentarne trwający weekend w Miechowie nie obfituje w wydarzenia kulturalne, ale zaległości będzie można nadrobić w poniedziałek, 16 października. Na ten dzień zaplanowano dwa wydarzenia, które mogą zainteresować mieszkańców. 📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 15.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 15.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Kraków. Powstaje nowa droga i teren pod park przy nowej estakadzie kolejowej, wzdłuż ulicy Blich Z lotu ptaka dobrze już widać nowy zarys ul. Blich. Krawężniki układane są zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pod estakadą kolejową. Niedługo powstanie tu nowe miejsce do odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy długo czekali, aż rozkopana ulica zacznie się zmieniać. Ma tu powstać park kolejowy. 📢 Kraków. Kot wypadł z II piętra a następnie utknął obok rynny. Akcja KTOZ i... przechodniów Do biura Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zadzwoniła zaaferowana kobietaa, która była świadkiem jak na jednej z krakowskich ulic, kot wypadł z drugiego piętra i próbując wspiąć się z powrotem do mieszkania po rynnie, za rynną tą utknął na dobre. 📢 Wybory parlamentarne 2023 NA ŻYWO. Polacy ruszyli do urn. Trwa cisza wyborcza! Wyniki PKW, frekwencja WYNIKI EXIT POLL Wybory parlamentarne 2023. W niedzielę, 15 października o godzinie 7 rano w całym kraju zostały otwarte lokale wyborcze. Polacy wybierali dziś nowych posłów i senatorów. Publikujemy wstępne wyniki exit poll wyborów parlamentarnych 2023. Państwowa Komisja Wyborcza poda pełne wyniki wyborów, już po podliczeniu wszystkich głosów.

📢 Raj dla miłośników kwiatów i kwiatuszków doniczkowych, czyli Festiwal Roślin w Krakowie W Hali Cracovia przy al. Focha 40 rozpoczął się Festiwal Roślin w Krakowie. To kolejna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach. Wydarzenie odbywa się będzie w ten weekend 14 i 15 października. Uczestnicy festiwalu mogą wybierać z wielkiej oferty roślin. Sami zobaczcie! 📢 Góra Żar pełna atrakcji i to niecałą godzinę drogi od domu. Idealne miejsce na krótki jesienny wypad. Zobaczcie zdjęcia Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga wieloma atrakcjami turystów z obu regionów przez cały rok. Jesienią znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman. 📢 Otwarcie nowego sklepu Lidl pod Krakowem. Promocje i poczęstunek w nowej placówce W Skawinie powstał nowy sklep Lidl. Otwarty został w czwartek, 12 października 2023 r. o godz. 6 rano przy ul Radziszowskiej 3. Zatrudnia 21 osób. W tym podkrakowskim mieście to już druga taka placówka, pierwszy Lidl w Skawinie działa przy ul. Krakowskiej. Podczas otwarcia nowego sklepu przygotowano promocje, poczęstunek dla klientów - kawę, hot-dogi i watę cukrową dla dzieci.

📢 Hołownia w Pałecznicy: Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS Zniesienie prac domowych dla uczniów, reforma mediów publicznych, dostosowanie systemu energetyki do wymogów energii odnawialnej, refundacja in vitro. To część postulatów, o których w czwartek wieczorem mówili na spotkaniu z wyborcami w Pałecznicy liderzy komitetu Trzecia Droga Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Przede wszystkim zwracali jednak uwagę na potrzebę zasypania istniejących w Polsce podziałów.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie. 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

