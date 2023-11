Prasówka 17.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY]”?

Prasówka 17.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

Prasówka 17.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Przekąski na Andrzejki 2023. Zobacz TOP 7 niezwykłych dań na imprezę [PRZEPISY] Przekąski. Impreza andrzejkowa nie może się odbyć bez przekąsek. Zobaczcie nasze propozycje na ślimaczki z ciasta francuskiego, zawijasy pieczarkowo-boczkowe, słone pączki serowe, wytrawne muffinki, klopsiki, marynowany ser i zapiekane ziemniaki.

📢 Horoskop dzienny na 17 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 17 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Tak wygląda bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Ich drewniany pałac na Mazurach [17.11.2023] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem. 📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [17.11.2023] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [17.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [17.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [17.11.2023] Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [17.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Platforma Obywatelska przedstawiła postulaty dla dzielnic Krakowa. Łączone wybory i więcej pieniędzy dla dzielnic na inwestycje W czwartek, 16 listopada w Krakowie politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali postulaty dla krakowskich dzielnic. Znalazły się wśród nich te, aby wybory do rady dzielnic odbywały się z wyborami samorządowymi oraz te, by miasto przeznaczało większe pieniądze na funkcjonowanie rad dzielnic.- Była umowa z obozem prezydenckim, że kwota przeznaczana na funkcjonowanie rady dzielnic będzie corocznie zwiększana o 10 milionów, natomiast ta umowa jest już łamana - mówił radny Szczęsny Filipiak.

📢 Kraków. Młoda dziewczyna i seniorka starły się o miejsce w autobusie. Niecodzienny apel MPK MPK Kraków opublikowało zgłoszenie nadesłane od młodej kobiety. Twierdzi, że bez powodu została zaatakowana przez seniorkę, która uznała, że zgłaszająca musi ustąpić jej miejsca, choć miała inne wolne. Doszło do przepychanki. MPK wykorzystuje tę sytuację by zaapelować do... seniorów, by kulturalnie korzystali ze swoich przywilejów.

📢 Poważny wypadek w Krakowie na alei Pokoju. Auto na słupie i na torowisku. Problemy w komunikacji Tramwaje przez kilkadziesiąt minut nie kursowały al. Pokoju w kierunku ronda Grzegórzeckiego. Doszło do wypadku. Samochód osobowy wbił się w słup przy torowisku i stanął na szynach. Tramwaje kierowane były przez al. Jana Pawła II. Za tramwaje podstawiono autobusy zastępcze z ronda Czyżyńskiego do ronda Grzegórzeckiego. Krótka przerwa w ruchu na tej trasie mogła wydłużyć czas oczekiwania pasażerów. 📢 Tak sprawdzisz wysokość swoich świadczeń dla emerytów. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Monika z Krakowa zostanie Aniołem Polski? Finał już w sobotę. Oto jej konkurentki Monika Gdowicz z Krakowa jako przedstawicielka Krakowa zawalczy o koronę prestiżowego konkursu piękności ,,Angel of Poland", już w sobotę podczas finału konkursu o 19. Monika jest modelką, pasjonatką mody i miłośniczką sportu. W konkursie Angel of Poland liczy się nie tylko zewnętrzne piękno, ale przede wszystkim wewnętrzna siła i pozytywny wpływ na innych. O tytuł i koronę niebawem zawalczy aż 15 kobiet. Zobaczcie jak na tle konkurentek wypada nasza reprezentantka.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Tak mieszkają gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie. Zobacz domy i gospodartwa Gienka z Plutycz i Emilii z Laszek Gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach w ciągu kilku lat sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Kraków. 77 policjantów dostało awanse na wyższe stopnie. Odznaczeni zostali też cywilni pracownicy małopolskiego garnizonu W czwartek 16 listopada w siedzibie Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym garnizonu małopolskiego Policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu, 77 policjantów zostało również mianowanych na wyższe stopnie. 📢 Oto najpiękniejsze pałace i pałacyki w Krakowie! Zobacz, gdzie się znajdują. PEŁNA LISTA Czy wiedzieliście, że Kraków śmiało można nazwać miastem pałaców? Jest ich niemal 60 w całym mieście! Większość z nich to zabytki, a niektóre to wyjątkowe perły architektury. Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę najpiękniejszych tego typu budowli w Krakowie. Zobaczcie, gdzie się znajdują!

📢 Kraków. Deweloper miał odbudować fort, który wyburzył. Widać efekty. W sprawie zapadły też wyroki, ale są apelacje Krakowski sąd - w związku ze złożonymi apelacjami do wyroku w głośnej sprawie wyburzenia zabytkowego fortu - znów się nią zajmie. Chodzi o fort N-10 "Prądnik Biały" przy ul. Wybickiego, który w 2018 roku nagle został zrównany z ziemią. Właściciel nieruchomości, krakowski deweloper teraz realizuje tam swoją inwestycję - budowę siedmiopiętrowych bloków. Zgodnie z pozwoleniem na budowę przedsięwzięcie musi też obejmować rekonstrukcję rozebranego ponad pięć lat temu bloku koszarowego, wraz z aranżacją zieleni. Można już zobaczyć, jakie są efekty prowadzonej odbudowy. 📢 Te ryby są najgorsze dla człowieka. Mogą zawierać toksyczne związki i powodować stan zapalny organizmu. Zobacz, które ryby są najzdrowsze Ryby powinny być spożywane przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Ale czy ich jedzenie zawsze wyjedzie nam na zdrowie? To zależy od tego, po które gatunki sięgniemy. Na szczęście jedzenie większości z nich, jest bezpieczne i polecane. Zobacz, które ryby uznawane są za najbardziej niezdrowe i szkodliwe.

📢 Kraków. Jest ciepły, przytulny i wyposażony w sprzęty, które umilają futrzakom czas. Nowy pawilon dla kotów obejrzał nawet prezydent miasta Tymczasowe schronienie dla bezdomnych kotów nie musi być smutne. Nowy pawilon w schronisku przy ul. Rybnej jest ciepły, przytulny i wyposażony w sprzęty, które umilają futrzakom czas w oczekiwaniu na nowy dom. W czwartek, 16 listopada, inwestycję zrealizowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich odwiedził prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 📢 Tak wygląda "najwyższy hotel w polskich górach". Prowadzi go... hrabianka Helena Mańkowska, żona księcia Jana Lubomirskiego. Zobacz zdjęcia! W 2019 roku słynne sanatorium Hutnik w Szczawnicy zyskało drugie życie za sprawą potomków hrabiego Adama Stadnickiego. Nicolas Mańkowski i Helena Mańkowska (prywatnie żona księcia Jana Lubomirskiego) zrewitalizowali dawne uzdrowisko i otworzyli w jego miejsce luksusowy hotel pod szyldem Pieniny Grand. Zobaczcie, jak wygląda to niezwykłe miejsce!

📢 Produkty własne dyskontów. Lidl, Biedronka, Kaufland. Gdzie jest najtaniej? Niska cena to główna przewaga artykułów występujących pod szyldem marek własnych. Która sieć sklepów kusi najlepszą ofertą cenową produktów z tego sektora? Lidl, Biedronka czy Kaufland? Wszelkie wątpliwości rozwiewa badanie sporządzone na podstawie paragonów dodanych do aplikacji PanParagon. Wyniki zaskakują! 📢 Dania ze szkolnej stołówki. Koszmar czy miłe wspomnienie z dzieciństwa? Tak gotowano w PRL Zupa mleczna, makaron z serem, ryż z jabłkami, pampuchy… Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jadł nigdy obiadów w szkolnej stołówce. Dla jednych – koszmarne wspomnienie (ta paskudna wątróbka!), dla innych – sentymentalna podróż w czasie (ach te pampuchy!). Co najczęściej podawano w szkolnych stołówkach w czasach słusznie minionych? Pamiętacie jeszcze kotlety z mortadeli, zielony szpinak jak krowi placek, czy w końcu – zupy owocowe? Obrzydlistwo czy rarytas?

📢 Horror w Krakowie. Mężczyzna biegał z siekierą po Castoramie. Ewakuowano prawie 100 osób Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę 15 listopada około południa w hipermarkecie budowlanym w Bronowicach. Mężczyzna rozrzucał rzeczy, krzyczał, był agresywny, zachowywał się irracjonalnie. Policjanci, którzy zjawili się na szybko go obezwładnili. Trafił on do szpitala gdzie zostanie przebadany. 📢 Oto 15 największych wsi w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Kraków. Budują kolejny prywatny akademik. Tym razem betonowy kolos rośnie przy rondzie Czyżyńskim W Czyżynach jest już jeden prywatny akademik, tyle, że jego budowa zatrzymała się na etapie stanu surowego otwartego. Inwestor nie dokończył inwestycji i 9-piętrowy "szkieletor" straszy od kilku lat. Teraz w okolicy ronda Czyżyńskiego powstaje kolejny akademik. Wybudowano już trzy kondygnacje. 📢 Kraków. W katedrze na Wawelu konserwatorzy i badacze remontują posadzkę i zaglądają pod nią. Co znaleziono? W katedrze wawelskiej trwają prace przy posadzce nawy południowej świątyni. Część płytek - tam, gdzie jest to konieczne - jest wymieniana. Nowe płytki są wykonane z wapienia morawickiego, materiału najbardziej zbliżonego do tego, który był pierwotnie użyty w posadzce. Prace - które mają się zakończyć w tym miesiącu - stały się też okazją do zajrzenia do podziemi katedry, w tym z pomocą kamerki endoskopowej.

📢 Tak powstaje droga S1. Poprowadzi z Małopolski w Beskidy i na południe Europy. Nowa trasa nabiera kształtów. Zdjęcia z drona Perspektywy dla kierowców z Małopolski zachodniej, w tym powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego czy wadowickiego w związku z budową brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 zapowiadają się obiecująco. Najszybciej inwestycja przebiega między Oświęcimiem a Bielskiem-Białą. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia z powietrza udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na tym odcinku. 📢 ZUS ujawnił wyniki kontroli zwolnień lekarskich. Co Polacy robią na L4? Mają do zwrotu 130 mln zł! Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych od stycznia do września 2023 roku. Kwota obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli zwolnień wyniosła blisko 130 mln zł!

📢 Ten wirus wywołuje nowotwory. Szczepionki są darmowe, ale liczba zaszczepionych dzieci wciąż jest bardzo mała Jest bezcenna - tak mówi o szczepionce przeciwko HPV prof. Aleksander Garlicki, małopolski konsultant do spraw chorób zakaźnych. Kraje, w których jest powszechnie stosowana, prawie uporały się z nowotworami wywołanymi tym wirusem. Tymczasem w Małopolsce, podobnie jak w całym kraju, zaszczepiono dotąd nie więcej niż kilkanaście procent uprawnionych dzieci. I wiele z nich straciło już możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepionek, a kupowanie ich z własnej kieszeni to duży wydatek.

📢 Bateria w telefonie szybko się wyczerpuje? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, aby przedłużyć czas jego działania Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Usuń te 7 rzeczy z okolicy routera, jeśli masz słaby sygnał Wi-Fi w domu. Proste sposoby na poprawę zasięgu Wiele domów ma w dzisiejszych czasach dostęp do szerokopasmowego routera z możliwością rozsyłania sygnału Wi-Fi. Jego największą zaletą jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które hamują efektywne przesyłanie pakietów. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w Twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Kraków. Biura w Pałacu Dożów w Nowej Hucie do wynajęcia. Spółka kusi ofertą "Propozycja to przestronne pomieszczenia biurowe, zlokalizowane w kultowym budynku - Pałacu Dożów w Nowej Hucie. To miejsce może stać się sercem Twojego biznesu lub projektu artystycznego" - tak spółka skarbu państwa Nowe Centrum Administracyjne zachęca do wynajmowania biur w zarządzanym przez siebie budynku w Nowej Hucie w Krakowie. Co oferuje? 📢 Kraków. Niepokojące spadki poziomu wody w rejonie stopnia Przewóz. W Wiśle giną ryby Po interwencji strażnika rzek Pawła Chodkiewicza, Wody Polskie zajęły się sprawą niepokojących spadków poziomu wody w rejonie stopnia Przewóz w Krakowie. W efekcie tych zdarzeń w Wiśle dochodzi do śnięcia wielu ryb. Urzędnicy wskazują, że cała sprawa ma związek z pracą elektrowni wodnej. 📢 Tak wyglądał Kraków 100 lat temu. Niezwykłe miasto na niezwykłych archiwalnych zdjęciach Zapraszamy do cofnięcia się w czasie, do Krakowa z lat dwudziestych, tuż po odzyskaniu niepodległości. Zobaczcie miejsca, których już nie ma lub które zmieniły swoją funkcje. Zajrzymy do nieistniejącej już willi Rożnowskich, rozbudowującej się ulicy Lea i Czarnowiejskiej, i przyjrzymy się niezwykłym widokom na Kopiec Krakusa.

📢 Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 W Krakowie to plaga. Walkę z grafficiarzami utrudniają procedury. Stowarzyszenie apeluje do posłów Wandale, którzy malują elewacje bloków i kamienic mimo oczywistych dowodów często unikają odpowiedzialności za przestępstwa. Dowodem jest niedawna decyzji sądu, który umorzył sprawę mężczyzny odpowiedzialnego za zabazgranie wielu zabytkowych kamienic. - Proponujemy, żeby chuligańskie niszczenie mienia były ścigane z urzędu bez konieczności zgłaszania wniosku przez pokrzywdzonego, co bardzo uprościłoby walkę z wandalizmem - mówi Krzysztof Kwarciak, radny, szef Stowarzyszenia i kieruje taki apel do posłów.

📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 16.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Kraków. Nie ma pieniędzy na przebudowę ulicy Starowiślnej i trasę tramwajową na osiedle Azory. Pomóc mogą fundusze unijne Budowa linii tramwajowych z Krowodrzy Górki na Azory, a także z Małego Płaszowa do węzła drogowego Kraków Przewóz, przebudowa torowiska na ul. Starowiślnej, budowa łącznicy tramwajowej z ul. Nowosądeckiej do Wielickiej - to zadania, które Kraków będzie mógł zrealizować, jeżeli pozyska dotacje ze środków Unii Europejskiej.

📢 Koniec 500 plus? Zobacz komu w 2024 roku nie będzie należało się to świadczenie socjalne. Lista jest długa... 500 plus należy się na każde dziecko? Nie do końca - zobacz komu w przyszłym roku zostanie odebrane prawo do tego świadczenia (nawet jeśli zostanie zwaloryzowane do 800 zł). Przypominamy również najważniejsze terminy i zasady związane z przyznawaniem tych środków. Kliknij w zdjęcie i zobacz koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus w przyszłym roku. 📢 Dramat i ohyda. Kraków miastem pseudograffiti! Żal patrzeć. I jest... nowa tendencja Kraków wciąż zalewa fala psudograffiti. Służby miejskie przekonują, że toczą walkę z pseudografficiarzami, ale miasto - upstrzone bazgrołami - wygląda coraz gorzej. Niszczone są zarówno nowe obiekty, jak chociażby estakada kolejowa w Podgórzu, jak i zabytkowe budynki. Ledwie wczoraj strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o tym, że ktoś maluje farbami w spray'u betonowe podpory słupów energetycznych na Bulwarze Kurlandzkim. "Niestety nadal problemem jest brak właściwych przepisów' - przekonują w straży miejskiej.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 16.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 16.11.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie na święta: czerwone, zielone, z brokatem. Inspiracje i wzory modnych paznokci świątecznych 16.11.2023 Stylizacja paznokci na święta to doskonały sposób na dodanie nutki magii do naszego wyglądu. Czerwień i zieleń to kolory, które najbardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Jednak nie oznacza to, że nie można eksperymentować z innymi barwami. Pastelowe odcienie, takie jak delikatny róż czy błękit, mogą nadawać naszym paznokciom subtelny i elegancki wygląd. Najpopularniejsze wzory paznokci na święta to renifery, gwiazdki, choinki czy kolorowe cukierki. Odrobina brokatu czy drobnych kryształków również dodadzą paznokciom elegancji i efektu świątecznego błysku. Zobacz 25 inspiracji modnych paznokci na święta. 📢 Obiad na słodko. TOP 15 pomysłów na naleśniki, pierogi, krokiety, knedle i ryż na słodko [PRZEPISY] Macie ochotę na „słodki” obiad? Zobaczcie TOP 15 przepisów na szybki, słodki obiad naszych Czytelników. Naleśniki, pierogi, krokiety, ryż, a nawet kurczak na słodko! Gwarantujemy, że taki obiad posmakuje nie tylko dzieciom!

📢 Przepis na chleb. Jak zrobić chleb na zakwasie i bez zakwasu. Sprawdzone przepisy na zakwas chlebowy i pieczenie chleba [PRZEPISY] Domowy chleb – przepisy. Nie wyobrażamy sobie dobrego śniadania bez pysznego chleba. Jak zrobić domowe pieczywo? Czy domowy chleb na zakwasie lub na drożdżach wyjdzie? Jak zrobić zakwas do chleba? Nasi czytelnicy przekonują, że warto! Kliknijcie w galerię i zobaczcie sprawdzone przepisy na pyszne domowy chleb.

📢 Towary na kartki wróciły! Na szczęście tylko w muzeum Reglamentacja to słowo-klucz do najnowszej wystawy Muzeum Narodowego w Krakowie „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL”. To trzecia odsłona projektu wystawienniczego „4xNowoczesność”. Wystawę opowiadającą o kształtowaniu się nowoczesności w Polsce można oglądać do 14 kwietnia 2024 roku w Gmachu Głównym MNK.

📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji. 📢 Horoskop dzienny na 16 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 16 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kibice Comarch Cracovii przeżywali nie lada emocje Kibice Comarch Cracovii mogli cieszyć się z wygranej swych ulubieńców z Marmą Ciarko STS Sanok, choć to zwycięstwo nie przyszło gospodarzom łatwo. Kibice byli spragnieni hokeja po przerwie ligowej na potrzeby reprezentacji. Za to po dwóch dniach znów będą mogli oglądać w akcji swoich ulubieńców bo w piątek o godz. 18.30 Comarch Cracovia podejmuje Energę Toruń. 📢 11 najbardziej niedocenianych miast. Turyści nie wiedzą, co tracą – to świetne miejsca na weekend. W rankingu jest też miasto z Polski Są takie miasta w szerokim świecie, Europie, a nawet Polsce, które nadają się jak ulał na weekend czy urlop. Nie brak w nich wysoko ocenianych atrakcji, architektura jest piękna, przyroda bujna, a ludzie sympatyczni. Mimo to turyści jakoś nie zaglądają do nich tak często, jak powinni. Mają czego żałować! Poznajcie 11 najbardziej niedocenianych miast na świecie – nowy ranking zaskakuje i dostarcza inspiracji do wycieczek.

📢 Odnowili zapomniany grób powstańca krakowskiego Eustachego Bellego. Jest pochowany na cmentarzu w Raciborowicach To był zapomniany grób, tablica spadła, w kawałkach leżała przerośnięta trawą. Może zapomniany był też sam Eustachy Belli, który spoczywa na cmentarzu w Raciborowicach w gminie Michałowice. Był uczestnikiem powstania krakowskiego z 1846 roku. Przypomnieli o nim urzędnicy michałowickiej gminy. Samorządowcy wygospodarowali pieniądze na odnowienie grobu, jego starej attyki (przedniej ściany) i epitafium z informacją o poległym bohaterze. 📢 Ranking wartości medialnej posłów na Sejm RP z Krakowa. Adamczyk, Sienkiewicz, Wassermann Andrzej Adamczyk jest najdroższym medialnie posłem na Sejm RP z krakowskiego okręgu numer 13 w rankingu wartości medialnej posłów na Sejm RP X kadencji. Wartość przekazów na portalach internetowych z udziałem byłego Ministra Infrastruktury wyniosła od początku 2023 roku ponad 72 mln złotych. Drugie miejsce z kwotą ponad 19 mln zł zajął Bartłomiej Sienkiewicz. Na trzecim miejscu znalazła się Małgorzata Wassermann z publikacjami o wartości ponad 15 mln złotych. Analizę przeprowadził Instytut Przywództwa.

📢 Kraków. Ścieżka na bulwarach wróciła, na piękną trawkę trzeba będzie poczekać Prace porządkowe w rejonie nowego mostu kolejowego na Wiśle dotarły na Bulwar Podolski. Nad Wisłą pojawiła się nowa ścieżka. Wykonawcy sprzątają i rekultywują zieleń. Jednymi z ostatnich prac będzie montaż oświetlenia wzdłuż brzegów i pod mostami. Widać, że przez lata był tu plac budowy, ale z czasem okolica ma się zazielenić i będzie jak dawniej. 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów na drodze serwisowej obok zakopianki W środę, 15 listopada doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Zdarzenie miało miejsce na drodze serwisowej obok zakopianki, ale korkowało się także na krajówce. Z pierwszych relacji służb wynikało, że nie ma osób poszkodowanych, ale potem okazało się, że wzywano zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują wszystkie służby. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Miechów. Nowy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ma swojego zastępcę Mł. bryg. Mariusz Idzik, który od 1 listopada pełni funkcję komendanta powiatowego PSP w Miechowie, ma swojego zastępcę. Został nim związany od wielu lat w miechowską Komendą Powiatową mł. bryg. Michał Burzyński. Powierzenie obowiązków zastępcy przez małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Piotra Filipka odbyło się we wtorek w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. 📢 Arcybiskup Marek Jędraszewski: Lasy są szczególnym pomnikiem naszej narodowej pamięci Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w środę, 15 listopada przewodniczył mszy świętej dla duszpasterzy leśników, którzy w Katedrze na Wawelu przeżywają swoje rekolekcje: - Lasy to nie tylko piękno natury i bogactwo, które można z niego czerpać, to także przejmujący niekiedy pomnik naszej narodowej pamięci - podkreślał metropolita.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 15.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.

📢 "Tanio, okazja, skarpety polecam". Ten sprzedawca skarpet z ul. Floriańskiej był w latach 90. legendą! Pamiętacie go? "Tanio, okazja, skarpety polecam" - kto żył w Krakowie w latach 90. na pewno kojarzy mężczyznę, który tak wabił klientów na ul. Floriańskiej! A legenda miejska głosiła, że zajmował się... nie tylko handlem skarpetami.

📢 Andrzejki 2023. TOP 10 przekąsek na imprezę andrzejkową [PRZEPISY] Przekąski na imprezę. Andrzejki tuż-tuż. Zobacz TOP 10 przekąsek na imprezę andrzejkową naszych Czytelników. Przepisy na ogórki faszerowane, kęski z kurczaka, paszteciki czy tartaletki. Kliknijcie w galerię, zobaczcie nasze propozycje i zaskoczcie swoich gości.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Wypadek okazał się śmiertelny Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Jednak podczas reanimacji ratownikom nie udało się uratować kobiety. 📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. jaka jest prywatnie? Lubi podróże i pozowanie przed obiektywem Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Właśnie ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki, a ostatnio została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 Miechów. Pierwszoklasiści Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie złożyli ślubowanie Ponad 220 uczniów rozpoczęło we wrześniu naukę w klasach pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uroczystość ich ślubowania została połączona z obchodami 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

📢 Kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje! OTO Największe krakowskie absurdy. To naprawdę się zdarzyło! Kraków pełen jest absurdów, nierzadko utrudniających życie mieszkańcom, nierzadko również zaskakujących i szokujących. W niektóre rzeczy aż trudno uwierzyć - przecież mamy XXI wiek! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami! 📢 Forum Seniora w Krakowie za nami. Mieliśmy wyjątkowych gości! edycja Forum Seniora już za nami. Dedykowane nestorom wydarzenie odbyła się w gościnnych progach Auditorium Maximum UJ. Pełne energii spotkanie dowiodło, że i jesień życia może być aktywna, może być czasem nowych pasji i odkrywania życia na nowo. 📢 Miechowskie obchody Święta Niepodległości pod odnowionym pomnikiem z Orłem Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości w Miechowie odbyły się po raz pierwszy pod odnowionym pomnikiem z Orłem. Przy odrestaurowanym monumencie uczestnicy wydarzenia złożyli wiązki kwiatów i odśpiewali Hymn państwowy. Zapoznali się również z historią pomnika, którą przypomnieli dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Marcin Florek i burmistrz Dariusz Marczewski.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 12.11.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Uczcili niepodległość wspominając walki powstańców pod Krakowem. Widowisko teatralne w Skale Obóz powstańczy w Ojcowie, zaciągający się młodzi ludzie do walk z Moskalami, a także życie w zaborach: rosyjskim i austriackim, bitwy i potyczki ochotników w czasie powstania styczniowego. To sceny z widowiska teatralnego przedstawionego przez młodzież i ich nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wydarzenie było okazją do świętowania niepodległości, a jednocześnie 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika.

📢 Radziemice. Patron szkoły, Edward Kleszczyński, trafił na sztandar Szkoła Podstawowa w Radziemicach ma od soboty swój sztandar. Na jego rewersie znalazła się podobizna Edwarda Kleszczyńskiego, który od siedemnastu lat jest patronem placówki. Uroczystość poświęcenia szkolnego symbolu zbiegła się ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą patron szkoły walczył w dwóch wojnach światowych. 📢 Nastolatki z Małopolski zawalczą o koronę Polska Miss Nastolatek 2023. Oto ich konkurentki Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski. 📢 Proszowice. Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości Tradycyjnie na miejskim Rynku odbyły się główne obchody Święta Niepodległości w Proszowicach. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a swoje nagrody odebrali zwycięzcy ubiegłotygodniowych zawodów strzeleckich.

📢 TOP 10: Oto małopolskie miasta singli! Szukasz męża lub żony? Tu masz większe szanse! W których miastach w Małopolsce żyje najwięcej singli? Dane, do których udało nam się dotrzeć mogą was zaskoczyć. Średni odsetek singielek i singli w Polsce w roku 2021 wynosił 29,1% (24,6% wśród kobiet oraz 34,0% wśród mężczyzn). Województwo małopolskie jest powyżej tej średniej, bo żyje u nas aż 30,2% singli z czego 26,1% to panny, a 34,7% kawalerowie. Nasz region plasuje się zatem na trzecim miejscu wśród wszystkich województw, jeśli chodzi o odsetek singli. Zobaczcie ranking miast, w których żyje najwięcej samotnych osób!

📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

📢 Proszowice. Przedszkolacy uczcili śpiewem rocznicę odzyskania niepodległości Prawie pół setki dzieci wystąpiło w czwartek na scenie proszowickiego Centrum Kultury i Wypoczynku podczas IV edycji Przeglądu Piosenki Patriotycznej Przedszkolaków. Było to kolejne z serii lokalnych wydarzeń, uświetniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

