Prasówka 17.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jabłoniewski podstępem chce odkryć, czym dokładnie zajmuje się Żadan. Wpada na pewien trop. Tymczasem Katia grozi mężowi. Jak to się skończy? W co zamieszany jest Żadan? Przeczytaj poniższe streszczenie 60. odcinka Zniewolonej!

Książę Jabłoniewski zasiewa w Katii coraz więcej wątpliwości co do jej męża. Co z tymi informacjami zrobi żona Żadana? Kogo poprosi o pomoc? Już teraz przeczytaj streszczenie 59. odcinka Zniewolonej!

Emir wywiera na Ümicie niezwykłą presję. Chce zmusić go do przyznania się, że popełnił wiele zbrodni. Co na to Feride? Kto i na kogo zastawi pułapkę? Przeczytaj streszczenie 562. odcinka Przysięgi!