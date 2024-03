Prasówka 18.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 18.03.2024”?

Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 18.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. To najzabawniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie te żarty z władców naszych domów Koty to najśmieszniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani! Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Kolejne niebezpieczne zdarzenie z niedźwiedziem na Słowacji. Biegał po centrum miasta, ranił pięć osób. Wideo Dramatyczne sceny na Słowacji. W miejscowości Liptowskim Mikulaszu po ulicach biegał niedźwiedź. Drapieżnik ranił pięć osób. - Poszkodowani doznali zadrapań i ugryzień – informują władze miasta. W mieście zaczęła się obława na drapieżnika. Na filmach wrzucanych do sieci widać grozę sytuacji. "Utekajte, medved ide!" - krzyczy kobieta na jednym z wideo.

Prasówka 18.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpolitykowany Kraków. Jeden dzień, dwie konwencje, próba sił KO i PiS. Aleksander Miszalski i Łukasz Kmita ze wsparciem partyjnych liderów Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Aleksander Miszalski zapowiedział budowanie akademików, darmowe żłobki, zasadzenie 200 tys. drzew czy rozpoczęcie budowy metra w Krakowie w 2028 roku. Z kolei na konwencji PiS, z udziałem jej prezesa oraz prominentnych polityków, startujący w wyścigu do fotela prezydenta Krakowa Łukasz Kmita obiecał postawić na rozwój krakowskich dzielnic oraz wykluczył wprowadzanie strefy czystego transportu. W stolicy Małopolski w niedzielę odbyły się konwencje wyborcze dwóch przeciwnych opcji polskiej sceny politycznej.

📢 Siatkarki ze zniszczonego Bachmutu wprowadziły Pogoń Proszowice do półfinału siatkarskich mistrzostw Polski Pogoń Proszowice zajęła drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. W kwietniu zagra w turnieju półfinałowym, skąd już tylko krok do walki o medale mistrzostw Polski. Proszowicki turniej wygrała ekipa Volley Wrocław i ona też zagra w półfinale. Trzon zespołu Pogoni stanowią zawodniczki, które przed dwoma laty wyjechały z ogarniętej wojną Ukrainy i zamieszkały w Proszowicach. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [18.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [18.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [18.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [18.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Horoskop dzienny na 19 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 19 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Skoki narciarskie. Wyniki PŚ w lotach w Vikersund: ostatni konkurs dla Hubera, premia za Raw Air dla Krafta. Zniszczoł znów w "10" Skoki w wielkim finale Raw Air dostarczyły emocji, wyniki były ciekawe. Dzisiaj w Pucharze Świata w lotach narciarskich w Vikersund w czołowej "10" wybrańców znalazł się 7. Aleksander Zniszczoł. Występ pozostałych naszych reprezentantów skwitujemy milczeniem... Wspaniałą walkę o wygraną w trzyseryjnym konkursie stoczyli Daniel Huber i Stefan Kraft. 📢 Zakończył się protest rolników w rejonie Miechowa i Książa Wielkiego Kierowcy wracający w niedzielę późnym popołudniem z północy w stronę Krakowa musieli przygotować się na duże korki. Zablokowane przez protestujących rolników ronda w rejonie Miechowa sparaliżowały ekspresówkę w stronę Krakowa. Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że około godziny 20 zakończyła się blokada rond w Bukowskiej Woli i Szczepanowicach, natomiast godzinę później zakończył się protest w Książu Wielkim i Książu Małym.

📢 Kraków. Wypadek trzech samochodów na skrzyżowaniu Jana Pawła II, Meissnera i Lema Kraków, skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Janusza Meissnera z Lema. Doszło do wypadku, zderzenia trzech samochodów osobowych.

Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzą zastępy straży pożarnej oraz policja i pomoc drogowa.

W rejonie zdarzenia występują utrudnienia drogowe. 📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki, zginęły trzy osoby, 5 zostało rannych Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb. 📢 Pogrzeb ks. Stanisława Maślanki, emerytowanego proboszcza parafii w Zabierzowie. Żegnały go tłumy parafian. Maryję prosił: "Bądź moją matką" Parafianie kościoła pw. św Franciszka z Asyżu w Zabierzowie pożegnali swojego byłego, emerytowanego proboszcza zmarłego ks. prałata Stanisława Maślankę. Miał 82 lata i 57 lat posługi kapłańskiej. Był druhem honorowym i kapelanem ochotniczych straży pożarnych w gminie Zabierzów. Został pochowany na tutejszym cmentarzu.

📢 Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Niedziela pod znakiem konwencji KO i PiS. Przyjechali Trzaskowski i Kaczyński, padły ostre słowa Do wyborów samorządowych 2024 zostały trzy tygodnie (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), a kampania w Krakowie nabrała rumieńców. Trwa przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu będziemy krakowską kampanię relacjonować na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

📢 Proszowice. Przedświąteczny kiermasz na miejskim Rynku W sobotę na Rynku w Proszowicach było wojskowo za sprawą przysięgi żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej. W niedzielę z kolei zrobiło się świątecznie, gdy swoje wyroby i ozdoby prezentowali uczestnicy wielkanocnego kiermaszu. Przy okazji można było się również zaopatrzyć w sadzonkę drzewa lub krzewu. Warunkiem było oddanie surowców wtórnych.

📢 Cudowny dzień w Tatrach. Na Kalatówkach krokusy przebijają się przez świeży śnieg W nocy z soboty na niedzielę znów spadł śnieg w górach. Biało zrobiło się na Polanie Kalatówki, która już zaczęła robić się fioletowa. Piękne niedzielne słońce spowodowało, że kwiaty te zaczęły przebijać się przez śnieg. 📢 Nie żyje Antoni Krupa - legendarny dziennikarz Radia Kraków oraz ceniony muzyk bluesowy i jazzowy Zmarł słynny dziennikarz Radia Kraków oraz muzyk bluesowy i jazzowy - Antoni Krupa. Przez ponad 50 lat był barwną postacią krakowskiej sceny muzycznej. Jego głos znają wszyscy, którzy słuchali podwawelskiej rozgłośni. Miał 78 lat. 📢 Przez Kraków przeszedł Marsz Pamięci w 81. rocznicę likwidacji krakowskiego getta Ulicami Krakowa przeszedł w niedzielę (17 marca) doroczny Marsz Pamięci, organizowany w rocznicę likwidacji krakowskiego getta w Podgórzu. Uczestnicy wyruszyli z placu Bohaterów Getta, by drogą, którą hitlerowcy prowadzili swoje ofiary na śmierć, przejść na teren byłego obozu KL Płaszów.

📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Protest pod rosyjskim konsulatem w Krakowie. W Rosji wybory, a u nas "W samo południe przeciwko Putinowi" W niedzielę (17 marca) pod Konsulatem Generalnym Federacji Rosyjskiej W Krakowie odbył się protest Rosjan "W samo południe przeciwko Putinowi". Został on zorganizowany ramach kampanii "Nie dla Putina i Putinizmu", w dniu wyborów prezydenckich w Rosji. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Pierwszy niedzielny konkurs PŚ w lotach w Vikersund dla Stefana Krafta. Aleksander Zniszczoł w "10" Wyniki pierwszego niedzielnego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Vikersund były spodziewane. Najlepsze skoki dzisiaj oddali Austriacy: wygrał Stefan Kraft przed Danielem Huberem. Z czwórki Polaków tradycyjnie najlepiej spisał się Aleksander Zniszczoł, który w jednoseryjnych zawodach zajął 10. miejsce. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Nowa Huta w Czterech Smakach - Zima 2024. Bieg po Łąkach Nowohuckich, znajdź się na zdjęciach Za nami kolejna edycja biegu Nowa Huta w Czterech Smakach, tym razem etap "Zima". W niedzielne przedpołudnie (17 marca 2024 roku) uczestnicy rywalizowali na trasie wytyczonej na Łąkach Nowohuckich. Braliście udział w tych zawodach? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Skoki narciarskie - wyniki na żywo VIKERSUND 2024. Dzisiaj Puchar Świata w lotach na zakończenie Raw Air Dzisiaj skoki na żywo w Pucharze Świata w Vikersund, sprawdź wyniki live. Dzisiaj kolejne skoki zaliczane do Raw Air, na "mamuciej" skoczni rozegrany zostanie prolog przed weekendowymi zawodami PŚ w lotach narciarskich. W stawce jest pięciu reprezentantów Polski. Czy któremuś z nich uda się stanąć na podium?

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 17.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 17.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 17.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 17.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 17.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Głośna premiera "Wesela" w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Tłumy na pierwszym spektaklu, biletów na kolejne już nie ma Kraków emocjonował się tym przedstawieniem na długo przed pierwszym pokazem, a bilety na wszystkie dostępne spektakle - choć nietanie - wyprzedały się na pniu. Tak, "Wesele" w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego to kulturalne i towarzyskie wydarzenie sezonu w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej premiery spektaklu. Były tłumy, były osobistości, było "na bogato". 📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Kraków będzie miał dwie narodowe sceny! Jest deklaracja ministerstwa ws. Teatru im. Słowackiego W sobotę Teatr Słowackiego świętował potrójnie: premierą "Wesela" w reżyserii Mai Kleczewskiej, uhonorowaniem związanego z tą sceną od ponad czterech dekad Andrzeja Grabowskiego Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" oraz ogłoszeniem przez Bartłomieja Sienkiewicza decyzji o współprowadzeniu teatru przez resort kultury. - Kraków zasługuje na dwie narodowe sceny - mówił minister. 📢 Koszmarny wypadek w Mszanie Górnej. Dwóch młodych mężczyzn spłonęło w samochodzie Dwóch mężczyzn w wieku 23 i 21 lat zginęło w tragicznym wypadku na DW 968 w Mszanie Górnej, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę (16/17 marca). To pasażerowie bmw, które po tym, jak wypadło z drogi i uderzyło w słup sieci energetycznej, stanęło w płomieniach. Kierowcy i siedzącemu z przodu pasażerowi udało się uciec z płonącego samochodu.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 794 pod Krakowem. Potrąconej osoby pieszej nie udało się uratować Do tragicznego wypadku doszło w Cianowicach w gminie Skała na drodze wojewódzkiej nr 794. Była sobota, 16 marca 2024 roku, późny wieczór, na ulicy Krakowskiej został potrącony 57-letni mężczyzna idący pieszo. Zadysponowane zostały wszystkie służby: pogotowie, straż i policja. Życia potrąconemu nie udało się uratować. 📢 Kraków: 30 lat, ale zupełnie inny świat! Tak wyglądało miasto w latach 90. Pamiętacie tamte miejsca i tamten klimat? Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Kraków 30 lat temu? Ulicami sunęły kolorowe Fiaty 126p, przed budkami telefonicznymi ustawiały się kolejki, odstraszały zniszczone kamienice, nierówne chodniki i porozrzucane śmieci. Nie było nowoczesnych galerii handlowych, najlepszym hotelem w mieście był Hotel Forum, a pod Kopcem Kościuszki można było spotkać pasące się krowy. Zapraszamy do podróży w czasie. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 17.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 17.03.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2023 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami! 📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Podhale Nowy Targ w III lidze. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu III ligi piłkarskiej (grupa IV), rozegranym w sobotę 16 marca 2024 roku Garbarnia Kraków przegrała na swoim terenie z Podhalem Nowy Targ. Miejscowa ekipa mogła liczyć na doping kibiców, którzy licznie przybyli na stadion przy ul. Rydlówka. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Wielkanocny Kiermasz z jajem w Szycach. Będą smakołyki - faramuszka i krzonówka oraz ozdoby i opowieści o zwyczajach Szykuje się kiermasz z wielkanocnymi wspaniałościami. W gminie Wielka Wieś tradycyjnie tuż przed Niedzielą Palmową będzie targ - kiermasz, a na nim degustacja i możliwość zakupów smakołyków wielkanocnych i ozdób. Będą konkursy palm, happening pisankowy, występ pucheroków i stoisko charytatywne, na którym będzie można wesprzeć. Wydarzeniu patronuje "Dziennik Polski". 📢 Skandaliczna oprawa kibiców Cracovii na meczu z Widzewem. Ucięta głowa. Oburzenie w sieci, klub wydał oświadczenie Bulwersująca oprawa przygotowana przez kibiców Cracovii na meczu z Widzewem. Zamaskowana postać trzyma uciętą głowę - nie wiadomo, co trzeba mieć w - nomen omen - głowie, żeby przygotować coś takiego. Klubowi grożą za to surowe kary. Straty wizerunkowe już można zacząć liczyć.

📢 Kraków. Lokalnie, naturalnie i bezpośrednio. Na Targu Pietruszkowym znów czekała zdrowa żywność W Podgórzu w sobotę (16 marca) trwał kolejny - popularny wśród miłośników zdrowej i ekologicznej żywności - Targ Pietruszkowy. Na tym odbywającym się w soboty i środy od godz. 8 do 13 targu krakowianie mogą robić zakupy bezpośrednio u rolników przyjeżdżających z okolic Krakowa. Na odwiedzających i kupujących czekały i tym razem świeże warzywa i owoce, jak też chleby czy miody. Ale ponieważ za tydzień przypada Niedziela Palmowa, można było znaleźć u sprzedawców także palmy czy propozycje wypieków, które mogłyby wkrótce trafić na świąteczny stół. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Widzewem Łódź Cracovia znów nie sięgnęła po komplet punktów, podzieliła się punktami z Widzewem Łódź (1:1). Niektórzy piłkarze "Pasów" błysnęli, inni zawiedli. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Przenoszą żaby, żeby nie ginęły na drodze. W Dolinie Będkowskiej trwa akcja "Płazom ujdzie płazem" Grupa pasjonatów przyrody z gminy Wielka Wieś postanowiła ratować żaby w Dolinie Będkowskiej. Działają od początku marca. Najpierw wybudowali płotki przy drodze, żeby płazom zagrodzić wejście na jezdnię i uchronić je przed jadącymi samochodami. Potem dyżurni wolontariusze zaczęli przenosić żaby przez drogę w bezpieczne rejony stawów. Takie wędrówki żab trwają trzy lub cztery tygodnie każdego roku z początkiem wiosny. Teraz mają zorganizowaną pomocą, wędrówki nie kończą się tragicznie pod kołami aut. Akcji patronuje m.in. "Dziennik Polski". 📢 Wyniki plebiscytu sportowego 2023 Polska Press Grupy W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa plebiscytu sportowego Polska Press Grupy 2023. Wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych z poszczególnych województw jak i z całej Polski. Zwycięzców w tym wyjątkowym plebiscycie wybrali Czytelnicy gazet Polska Press Grupy.

📢 Amerykański styl w kampanii w Krakowie. Łukasz Gibała na konwencji zakasał rękawy przed sprzątaniem "po 20 latach dziadowskich rządów" Na sobotnią konwencję wyborczą Łukasza Gibały i jego Komitetu Kraków dla Mieszkańców złożyły się płomienne wystąpienia, wyświetlane filmowe spoty reklamowe, muzyka, jak i symboliczny gest kandydata na prezydenta Krakowa, który najpierw zwrócił uwagę, że nadchodzi wiosna, odwilż, po czym zakasał rękawy koszuli przed wiosennym "sprzątaniem" w mieście. Kandydaci w nadchodzących wyborach - na prezydenta i na radnych, a także eksperci stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - zawładnęli zresztą prawdziwą sceną, jako że konwencja odbyła się w Teatrze Nowym Proxima. 📢 120 żołnierzy złożyło przysięgę na proszowickim Rynku Na Rynku w Proszowicach złożyli w sobotę przysięgę żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Batalion jest spadkobiercą tradycji 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, która patronuje Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach. Na uroczystości nie mogło zatem zabraknąć również szkolnego pocztu sztandarowego.

📢 Wyborcze dyskusje o węźle na zakopiance w Jaworniku. Na drodze spotkali się myśleniccy kandydaci i reprezentanci ministerstwa infrastruktury Węzeł w Jaworniku w gminie Myślenice na zakopiance wzbudził wiele emocji w sobotę, 16 marca. Tu kandydat na burmistrza Myślenic Maciej Ostrowski zorganizował konferencję z podsekretarzami stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawłem Gancarzem oraz Klimatu i Środowiska Miłoszem Motyką. Temat to przyspieszenie prac przy budowie węzła. Przybył i drugi kandydat, urzędujący burmistrz Jarosław Szlachetka, by powiedzieć jak przebiega przygotowanie inwestycji i co zrobiono w ostatnich latach. Były dwie kilkuminutowe konferencje. 📢 Horoskop dzienny na 18 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na wtorek 18 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Oto spektakularne metamorfozy kobiet. Wystarczy odrobina cierpliwości i pomysł na dobry makijaż Oczywiście, trzeba poświęcić czas, by nauczyć się dobrze robić make up, a potem, by go wykonywać, ale wiedząc, jaki będzie efekt, chyba warto? Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Protest na Rynku w Krakowie. Na cenzurowanym nowy rząd i Zielony Ład. "Przeciw likwidacji Państwa Polskiego". Polexit i... apel do Holland Uczestnicy manifestacji po nazwą Protest Wolnych Polaków zgromadzili się - z polskimi flagami i transparentami - w sobotę (16 marca) na krakowskim Rynku Głównym. Organizatorem antyrządowej demonstracji był Klub "Gazety Polskiej" w Krakowie. Jednym z przemawiających pod Wieżą Ratuszową był prawicowy działacz i polityk PiS Ryszard Majdzik.

📢 Oto najsłynniejsi lekarze z Krakowa. Zna ich cała Polska, a z ich osiągnięć możemy być dumni Osiągnięcia tych lekarzy z Krakowa rozsławiły ich nazwiska na całą Polskę, a nawet poza jej granice. Lekarze, którzy leczą w Krakowie mogą się pochwalić wielkimi dokonaniami. Przeprowadzają coraz więcej innowacyjnych, pionierskich operacji, a także terapii. Ich nazwiska zapisały się na kartach historii medycyny, a kolejne pokolenia lekarzy bez dwóch zdań czerpią inspirację z ich wiedzy i doświadczenia. 📢 Smart city, rowery i parada dresów. Czego chcą dla Krakowa Stanisław Mazur i kandydaci na radnych z jego drużyny W Krakowie trwa kolejny przedwyborczy weekend. Na sobotę zaplanowano w mieście dwie konwencje kandydatów na prezydenta miasta oraz towarzyszących im kandydatów na nowych radnych. Na początek do lokalu Forum Przestrzenie w dawnym Hotelu Forum zaprosił Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Mazura, natomiast tuż po południu na konwencję Komitetu Kraków dla Mieszkańców zaprasza Łukasz Gibała.

📢 Niedźwiedź gonił kobietę, przerażona spadła z dużej wysokości. Śmiertelny wypadek na szlaku w Tatrach Niżnych Tragedia w Demianowskiej Dolinie na Słowacji, gdzie znajduje się popularny ośrodek narciarski Jasna. 15 marca, w piątek wieczorem słowackie służby otrzymały informację, że niedźwiedź goni dwie osoby. Na miejscu patrole policji i ratownicy górscy znaleźli zwłoki kobiety, druga osoba nie miała obrażeń. Dochodzenie prowadzi Okręgowa Dyrekcja Policji w Żylinie, w sprawę zaangażowani są też przyrodnicy badający zwyczaje niedźwiedzi. Okazuje się jednak, że atak zwierzęcia nie był bezpośrednią przyczyną śmierci 31-letniej kobiety. 📢 Krakowskie zoo ma nowych małych mieszkańców. To urocze tamarynki Ogród Zoologiczny w Krakowie wita u siebie kolejnych małych, nowo narodzonych mieszkańców. W tym roku już wcześniej na świat przyszło tu kilka owiec grzywiastych arui, a także dwa puszczyki uralskie (już wyskoczyły z gniazda). Teraz krakowskie zoo poinformowało natomiast, że powiększyła się rodzina tamaryn białoczubych.

📢 Abonament RTV 2024 - zwolnienia z opłat abonamentowych i zmiany w opłatach za abonament RTV 16.03.2024 Oni nie zapłacą za abonamentu RTV w 2024 roku? Wiemy jakie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku! Kto będzie z nich zwolniony, a kto może liczyć na zniżki? Przypominamy, że opłaty za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji podała stawki. 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Droga krzyżowa na ulicach Myślenic. Szli z przesłaniem: "Pokój mój daję wam...". Zobacz niezwykłe zdjęcia tego misterium To była Jubileuszowa 25. Droga Krzyżowa ulicami Myślenic. W piątek, 15 marca wieczorem, mieszkańcy podkrakowskiego miasta jak co roku wyruszyli na ulice. Szli za Chrystusem, za krzyżem i modlili się o pokój na świecie, a także za swoją Ojczyznę. Droga jak co roku zgromadziła rzesze ludzi. I tak jest od ćwierćwiecza. Sceny z męki Pańskiej "zawodowo" odgrywali aktorzy amatorzy, wśród nich bardzo wielu młodych ludzi. Misterium Męki Pańskiej w drodze w Myślenicach odbywa się od lat 90-tych XX wieku. 📢 Horoskop dzienny na 17 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 17 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 16.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 332. Martin ma zabić ważnego polityka. Streszczenie odcinka [16.03.2024] Servando nie zgadza się na nowoczesne rozwiązania w mieszkaniach na Akacjowej. Felipe bierze się do pracy i zbiera oskarżenia przeciwko lekarzom. Przeczytaj streszczenie 332. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 333. Bomba na Akacjowej. Czy zginie któryś z mieszkańców? Streszczenie odcinka [18.03.2024] Trini urządza małe przyjęcie przed ślubem, jednak nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Leandro ma pomysł na jedną z sukien weselnych. Co jeszcze się wydarzy? O co chodzi z bombą? Już teraz przeczytaj streszczenie 333. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 334. Maximiliano jedzie do Ministerstwa Zdrowia. Streszczenie odcinka [19.03.2024] Maximiliano prężnie działa w sprawie pozwu przeciwko fałszywym lekarzom. Dostaje zaproszenie od rządu. Kto się o niego martwi? Co Celia odradzi Trini? Koniecznie przeczytaj streszczenie 334. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Dziedzictwo odc. 238. Ikbal zrzuca Seher ze schodów. Streszczenie odcinka [18.03.24] Seher i Yaman są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Yusuf też jest zadowolony, że rodzina jest w komplecie. Ikbal za to nie może tego znieść. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 238. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 16.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Męska Droga Krzyżowa w Krakowie. Udział w przemarszu z Kazimierza na Rynek wzięło kilkaset osób Z okazji zbliżającej się uroczystości św. Józefa (przypada 19 marca) - patrona mężczyzn, ojców, mężów i rodzin - w piątek wieczorem ulicami Krakowa przeszła Męska Droga Krzyżowa 2024. Do uczestnictwa w nabożeństwie byli zapraszani wszyscy mężczyźni z Krakowa i okolic. Zgromadzili się pod bazyliką Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, by wspólnie, modląc się dotrzeć pod Bazylikę Mariacką na Rynku Głównym. 📢 Rock prosto z Korei w Tauron Arena Kraków. Znakomity koncert dał zespół The Rose. Tłumy fanek! Zdjęcia Pełna Tauron Arena, tłumy na widowni i pod sceną, kolorowe światła i roztańczone lub rozmarzone fanki. Tak wyglądał koncert koreańskiego zespołu The Rose w Krakowie. Niby chłopaki z drugiego końca globu, z różniącej się mocno od naszej, europejskiej, kultury - a nawiązali znakomity kontakt z publicznością. Zobaczcie zdjęcia z koncertu The Rose w Krakowie.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie.

📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Czy kioski znikną z ulic Krakowa? Kiedyś były stałym i potrzebnym elementem miejskiego krajobrazu, dziś jest ich coraz mniej W latach 90. kiosk był niemal na każdej krakowskiej ulicy. Dziś w stolicy Małopolski zostało już tylko 168 charakterystycznych budek z prasą, papierosami i innymi drobiazgami. Większość kioskowy biznesów upadła lub przekształciła się w małe sklepiki spożywcze czy warzywniaki. Placówki przejęte przez duże korporacje zostały przekształcone w saloniki prasowe i nowoczesne, przeszklone obiekty serwujące kawę.

📢 Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

📢 Kraków. Ogromny betonowy mur wyrósł obok linii kolejowej. Ta konstrukcja będzie pełniła bardzo ważną rolę Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Wypadek pod Krakowem na A4. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie Do wypadku doszło na autostradzie A 4 w piątek, 15 marca 2024 roku. Było około godz. 9, gdy zderzyły się trzy samochody osobowe. Na pasie w kierunku Katowic. Zdarzenie miało miejsce tuż za węzłem w Balicach, przed bramkami autostradowymi. Uszkodzone pojazdy zablokowały jeden pas ruchu. Na czas działań służb ten pas został wyłączony z ruchu. 📢 Proszowice mają nową bibliotekę. Kosztowała prawie pięć milionów złotych W Proszowicach został w czwartek oficjalnie oddany do użytku nowy gmach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycja trwała kilka lat i pochłonęła prawie 4,8 mln złotych, z czego 2,25 mln pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Choć po drodze pojawiło się wiele problemów, efekt końcowy cieszy użytkowników i pracowników placówki.

📢 Tak mieszka Ania Starmach. Zobacz, jak się urządziła była jurorka „MasterChefa”. Piękny dom Anny Starmach zachwyca fanów Ania Starmach po 12 latach kończy swoją jurorską przygodę w programie „MasterChef”. Popularna mistrzyni sztuki kulinarnej poinformowała o tym fanów w mediach społecznościowych. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak mieszka Anna Starmach z mężem i dzieciakami.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 139. Ifakt wypiera się prawdy. Streszczenie odcinka [15.03.24] Ferit jest zły i postanawia wyjaśnić sprawę ze środkami antykoncepcyjnymi. Czego się dowie? Już teraz przeczytaj streszczenie 139. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Dziedzictwo odc. 237. Noc poślubna Yamana i Seher. Streszczenie odcinka [15.03.24] Seher idzie za wskazówkami Yamana. Czy mężczyzna zdoła jej się oświadczyć? Co ją zdenerwuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 237. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Proszowice. Przedszkolaki zabrały seniorów na muzyczną wycieczkę Wychowankowie proszowickiego Przedszkola Samorządowego nr 2 zaprosili do miejscowego Domu Kultury seniorów i mieszkańców powiatowych placówek pomocy społecznej oraz uczestników prowadzonych przez nich zajęć. W spektaklu zatytułowanym "Od przedszkola do seniora" zaprezentowali muzykę i taniec z różnych części świata. Były zatem muzyczne "wizyty" na Kubie, we Włoszech, w Paryżu, a nawet parostatkiem piękny rejs. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Imieninowy przemarsz w zielonych kapeluszach. Krystyny na trzy dni opanowały Kraków W Krakowie trwa trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. 13 marca, a więc imieniny Krystyny - to jego punkt kulminacyjny. To właśnie w środę tuż po godzinie 12 uczestniczki zjazdu, jak i sympatycy Krystyn spotkali się na wspólnym przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Panie wystąpiły w zjazdowych jednakowych ciemnozielonych kapeluszach, a reprezentacja Krystyn z Krakowa założyła regionalne stroje i kolorowe wianki.

📢 Jarmark wielkanocny w Krakowie rozpocznie się 21 marca. Na Rynku już są montowane stoiska Na krakowskim Rynku Głównym, po stronie Wieży Ratuszowej, trwają już przygotowania do corocznego jarmarku wielkanocnego, montowane są stoiska kupców. Przedświąteczne targi będą trwały od 21 marca do 1 kwietnia. Organizatorem wydarzenia jest Krakowska Kongregacja Kupiecka i firma Artim. Na jarmarku nie zabraknie też spotkań z tradycją - będzie okazja, by poznać zwyczaje i obrzędy wielkanocne, a koła gospodyń wiejskich zaprezentują regionalne potrawy.

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 10.03.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni! 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk).

