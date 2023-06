Prasówka 18.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Dni Gminy Zabierzów z Senioraliami i mnóstwem koncertów. Rynek zamienił się w scenę muzyczna Muzyka, tańce i podróże z historią - to tegoroczne Dni Gminy Zabierzów. Właściwie zaplanowano je na sobotę i niedzielę, 17 i 18 czerwca, ale wszystko to poprzedziły piątkowe Senioralia, czyli występy i zabawy seniorów.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy 1:0. Biało-Czerwoni po raz drugi ograli zachodnich sąsiadów Reprezentacja Polski sprawiła sporą niespodziankę pokonując Niemców 1:0. Biało-czerwoni ustępowali rywalom w tym meczu pod niemal każdym względem, ale i tak odnieśli drugie w historii zwycięstwo nad Niemcami. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy.

📢 Dziwne konstrukcje na Rynku Głównym. Takich rzeczy tu jeszcze nie było. Trwa montaż boisk na Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie Wielkie, płaskie metalowe stelaże rozłożone na płycie Rynku Głównego od strony ul. Szewskiej przykuwają uwagę przechodniów, bo takich konstrukcji tu jeszcze nie było. Ale też nie było tu nigdy igrzysk europejskich i zawodów w padlu oraz teqballu. Właśnie trwa budowa boisk i trybun, na których będą rozgrywane w Krakowie zawody IE 2023 w tych mało znanych dyscyplinach sportowych.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Emilka pokazują swoje domy w środku. Tak mieszkają bohaterowie programu Fokus TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Budowa zapory w Rożnowie na archiwalnych zdjęciach. Dzięki temu zbiornikowi mamy Jezioro Rożnowskie. Powstawał 80 lat temu Budowa zapory w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem trwała kilka lat. Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej zaczęto myśleć o ujarzmieniu Dunajca, który niósł ogromne spustoszenie. W wyniku spiętrzenia wody przez zaporę powstało Jezioro Rożnowskie, które obecnie jest atrakcją turystyczną. Zobacz archiwalne fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu w kolorze. Tak wyglądał plac budowy na Dunajcu ponad 80 lat temu. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Wakacje zaledwie 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Wypadek pod Krakowem. Suv z impetem wjechał w tył auta osobowego. To cud, że nikt nie został ranny Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w podkrakowskiej miejscowości Wielka Wieś na wysokości remizy OSP. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Na szczęście w wyniku wypadku nikt nie został ranny. Służby pracują na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Tak kibice wspierali Polskę w meczu Ligi Narodów w ampfutbolu. Zobaczcie zdjęcia Drugi mecz rozegrała reprezentacja Polski w ampfutbolu w ramach Ligi Narodów. Turniej odbywa się na stadionie Prądniczanki. Fani gorąco wspierali reprezentację w starciu z Anglią. Niestety, Polacy przegrali 1:2. W ostatnim meczu turnieju, w niedziele o godz. 16 podejmą Turcję - mistrza świata i Europy. Z pewnością frekwencja na obiekcie Prądniczanki dopisze.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy w Oświęcimiu. Ponad 1250 rowerzystów wyruszyło w niebieskim peletonie na 30-kilometrową trasę. Zobaczcie zdjęcia Po raz 23. w Oświęcimiu odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy. Ponad 1250 uczestników przejechało trasę 30 km z Oświęcimia do Gromca i z powrotem na metę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie na rowerzystów czekały dodatkowe atrakcje.

📢 Zabawy seniorów z całego powiatu krakowskiego. Integracja z podopiecznymi domów pomocy społecznej Seniorzy w całego powiatu krakowskiego przybywają raz w roku do Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Tutaj odbywa się Powiatowy Dzień Seniora. W tym roku organizowano go po raz 19., a zabawa była połączona z piknikiem integracyjnym. Zabawy i wspólnego świętowania nawet deszczowa pogoda nie mogła zepsuć. 📢 Panoramiczny pociąg wielką atrakcją! Kursuje też przez Kraków, Tarnów i Bochnię. Ale widoki! Warto kupić bilet. Mamy zdjęcia [17.06] Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy. 📢 Jazdowiczki. Nocny wypadek pod Proszowicami. Jest ofiara śmiertelna W nocy z piątku na sobotę doszło do śmiertelnego wypadku drogowego w Jazdowiczkach koło Proszowic. Kierujący samochodem osobowym młody mężczyzna wjechał w betonowy mostek i poniósł śmierć. Droga wojewódzka nr 775 przez kilka godzin była zablokowana.

📢 Jarosław Gowin wydał ważne oświadczenie. Czy to jego koniec w polityce? Chcę poinformować, że nie będę kandydować w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Decyzję podjąłem wiele miesięcy temu – oświadczył były wicepremier z Krakowa Jarosław Gowin. Założyciel Polski Razem od wielu miesięcy nie brał już udziału w życiu politycznym.

📢 Minutowe metamorfozy. Niby nic a zmiana jest spektakularna! Zobacz zdjęcia pań przed i po Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Wszystkie zmiany w kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków po przegranej kampanii o awans do Ekstraklasy sezon 2023/2024 spędzi na jej zapleczu. Po nieudanym roku w I lidze szatnia drużyny z Reymonta musi zostać przewietrzona, więc kilku piłkarzy odejdzie, a w ich miejsce pojawią się nowi. W tym materiale na bieżąco informujemy o nowych i wygasających kontraktach, transferach oraz wszelkich zmianach zarówno w kadrze, jak i w sztabie pierwszej drużyny Wisły.

📢 Były piłkarz Wisły Mariusz Stępiński wziął ślub z piękną krakowianką. Zamieszkają na Cyprze? Mariusz Stępiński, były piłkarz Wisły Kraków, zmienił w piątek 16 czerwca stan cywilny. Piękna uroczystość weselna odbyła się w położonym w województwie małopolskim Gródku nad Dunajcem. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? W czasie poszukiwań mieszkania do wynajęcia czasem przeraża nie tylko jego cena. Właścicielom często obce jest poczucie estetyki, a pomysły na aranżację zdjęć wprawiają w osłupienie. Wiadomo, że w mieszkaniu musi być ubikacja, a jeśli klozet uda się wstawić tylko w kuchni to trudno. Zobaczcie najciekawsze mieszkania do wynajęcia! 📢 Miechów. Statuetki Macieja Miechowity rozdane W Miechowie po raz ósmy zostały rozdane statuetki Macieja Miechowity dla osób, instytucji i firm, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji regionu. Nie brakło również nagrody specjalnej. Sprawdź, kto został wyróżniony tym razem Nagrodą Burmistrza Miechowa?

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów na koniec roku szkolnego. Szok w pokoju nauczycielskim! Najnowsze hity sprawdzianów Wkrótce koniec roku szkolnego. Uczniowie mają już za sobą okres nawału klasówek i kartkówek. Oceny końcowe już powystawiane i w końcu można odetchnąć. Są jednak sprawdziany, o których nauczyciele będą długo pamiętać. Zobaczcie, jakie kwiatki zdarzają się na sprawdzianach. 📢 Dziedzictwo odc. 52. Osman znika bez śladu. Streszczenie odcinka [19.06.23] Ali jest zły na Osmana, że nie posłuchał go w sprawie Begum. Niepodziewanie mężczyzna znika i nie bierze ze sobą leków. Czy grozi mu niebezpieczeństwo? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 52. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 53. Szantażowanie popełnieniem samobójstwa. Streszczenie odcinka [20.06.23] Ali oraz Kiraz jadą odebrać Osmana. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. Co wydarzy się po drodze? Z kolei Zuhal chce skompromitować Seher. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 53. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Horoskop dzienny na 18 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 18 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Oto perełki wśród fuszerek. Aż trudno uwierzyć! 17.06.2023 Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zakazany owoc odc. 242. Wyjazd do Ameryki. Streszczenie odcinka [21.06.23] Lila jest wściekła na Yigita i postanawia zrobić mu na złość. Z kolei Sahika wpada na plan kolejnej intrygi. Co zrobi tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 17.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 17.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 118. Leonor czuje się zaniedbana. Streszczenie odcinka [23.06.2023] Udaje się doprowadzić remont kawiarni do końca. Manuela jest z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Ponadto German postanawia złożyć jej obietnicę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłakrskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Takie są najładniejsze perfumy damskie. TOP 10 damskich perfum! RANKING. Wybór nie należy do najprostszych 17.06.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 17.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 W Krakowie otwarto wielką kolejową inwestycję. Kiedy pojedzie więcej pociągów aglomeracyjnych? W Krakowie otwarto niedawno jedną z największych inwestycji ostatnich lat, jaką była dobudowa dodatkowej pary torów dla pociągów szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA). W jej ramach powstały m.in. estakady kolejowe przecinające centrum miasta i trzy mosty na Wiśle. Pasażerowie zadają pytania, kiedy zacznie jeździć więcej pociągów, skoro pojawiły się dużo większe możliwości infrastrukturalne. Na częstsze kursy trzeba jeszcze trochę poczekać. Wakacyjny okres ma zostać wykorzystany na remonty starych torowisk. Do jesieni ma też być ukończony kluczowy nowy przystanek Kraków Grzegórzki. 📢 Budowa nowej zakopianki. GDDKiA chce jesienią otworzyć mały odcinek nowej drogi Rdzawka - Nowy Targ Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku kierowcy przejadą kolejny odcinkiem nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Chodzi o krótki odcinek nowej drogi między węzłami drogowymi budowanymi na terenie samego Nowego Targu.

📢 Łaganów. Poranne lądowanie samochodu w potoku [NOWE INFORMACJE] W sobotę rano kierowca samochodu osobowego, jadący drogą powiatową z Proszowic do Wawrzeńczyc, w Łaganowie stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do potoku Jakubowicki. Kierującemu nic poważnego się nie stało. Został ukarany mandatem. 📢 Profesora medycyny może szkolić młody lekarz z mniejszym doświadczeniem. Jest akcja protestacyjna Jeśli interniści i pediatrzy nadal chcą pracować w przychodniach POZ, muszą na własny koszt ukończyć kurs doszkalający. Problem w tym że uczyć ich będą lekarze rodzinni, częstokroć z nieporównywanie mniejszym stażem i wiedzą. Zarobią na tym... 25 mln zł. - Na to naszej zgody nie będzie. Odejdziemy z POZ do innych placówek ochrony zdrowia! - oburzają się medycy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, którzy ogłosili akcję protestacyjną. Dołączają do nich kolejne regiony.

📢 Radość w Podolanach. Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych udał się po raz dwudziesty Przez trzy dni w Podolanach koło Gdowa bawili się uczestnicy jubileuszowego Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych. Przyjechali z z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego, by zaprezentować swoje artystyczne dokonania i – co nie mniej ważne – pobyć razem. Na takie spotkania nad Rabą czekają niecierpliwie cały rok. 📢 Loty z Krakowa do Bydgoszczy. Powróciło połączenie, rejsy planowane są dwa razy w tygodniu Coraz więcej krajowych połączeń realizuje Kraków Airport. W piątek, 16 czerwca do siatki lotów powróciło połączenia Polskich Linii Lotniczych LOT do Bydgoszczy. Władze lotniska w Balicach zapowiadają, że rejsy realizowane będą dwa razy w tygodniu. 📢 Jakub Błaszczykowski zagrał ostatni mecz w reprezentacji Polski. Szpaler, łzy i opaska kapitana z Niemcami Jakub Błaszczykowski rozegrał z Niemcami swój ostatni mecz w reprezentacji Polski. Boisko opuścił w 16 minucie, bo z szesnastką grał w kadrze. Były łzy wzruszenia, owacja na stojąco i szpaler od obu zespołów - tak właśnie żegna się prawdziwe legendy.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Córka byłego prezydenta mieszka w luksusowej willi - zobacz zdjęcia Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show-bizesnu. Ona jest dziennikarką i córką byłego prezydenta - Aleksandra Kwaśniewskiego, on to uznany muzyk, który występował na największych scenach w Polsce. Są małżeństwem od 2012 roku. Ich mieszkanie to stylowa przestrzeń, która wygląda jak z pierwszych stron z katalogu. 📢 Hebdów. Wypadek na drodze krajowej. Poszkodowany kierowca W piątkowe popołudnie na drodze krajowej nr 79 w Hebdowie doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że na skutek zderzenia dwóch pojazdów poszkodowany został kierujący osobowym oplem. Został przewieziony do szpitala.

📢 Kibice na meczu Ligi Narodów Polska - Hiszpania. Był gorący doping, zdjęcia Fajnym widowiskiem uraczyli kibiców ampfutboliści Polski, pokonując w pierwszym meczu Ligi Narodów, rozegranym na stadionie Prądniczanki Hiszpanię 4:0. Fani, wśród których były całe rodziny, mnóstwo dzieci i młodzieży świetnie się bawili dopingując Biało-czerwonych. A przede wszystkim mogli ucieszyć się z aż czterech trafień Polaków. W weekend zapowiada się jeszcze lepsza frekwencja podczas meczów z Anglia i Turcją.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Kierowcy utknęli w ogromnym korku W piątek w godzinach popołudniowych na autostradowej obwodnicy Krakowa zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i jeden dostawczy. Do wypadku doszło między węzłami Kraków Balice i Kraków Bielany na pasie w kierunku Rzeszowa. Dwie osoby zostały ranne. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Brutalnie pobili mężczyznę w restauracji. Zostali złapani przez policjantów Wieliccy funkcjonariusze schwytali trzech mężczyzn, którzy dwukrotnie dopuścili się pobicia oraz kradzieży. Po zatrzymaniu, okazało się, że przy sprawcach znaleziono również substancje odurzające i psychotropowe. Mężczyznom postawiono zarzuty.

📢 Skatepark w Krzeszowicach na igrzyska europejskie już prawie gotowy. Tu będzie widowisko rowerowe Niezwyczajne umiejętności panowania nad rowerem w locie będzie można zobaczyć w Krzeszowicach w kolarstwie BMX Freestyle. Tu w Krzeszowicach na placu targowym będzie jedna z aren Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska. Zawodnicy pokażą szalone tricki. Skatepark jest już niemal gotowy. Wygląda imponująco, gmina pochwaliła się zdjęciami. 📢 Niebezpieczny Barszcz Sosnowskiego rośnie w Małopolsce. Kontakt z tą rośliną może być tragiczny w skutkach. Zobacz zdjęcia i wideo Jak co roku w Małopolsce wraca problem z Barszczem Sosnowskiego. Ta niebezpieczna roślina może osiągać nawet pięć metrów wysokości. Kontakt z nią może być tragiczny w skutkach. We wszystkich częściach rośliny znajduje się bowiem toksyczny olejek eteryczny, który w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.

📢 Cheerleaderki spod Krakowa reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy Cheerleaders. Dziewczyny z gminy Kocmyrzów-Luborzyca jadą do Werony Cheerleaderki z klubu Unique Cheerleaders z podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca jadą do Werony. Tam na Mistrzostwa Europy Cheerleaders organizowane przez International Cheer Union będą reprezentować Polskę. We Włoszech spotkają się najlepsze reprezentacje z krajów europejskich i przez trzy dni będą walczyć o tytuł Mistrza Europy. 📢 Nowy sondaż przed wyborami w Krakowie. Zaskakujący wynik obecnego prezydenta. Kto jest zdecydowanym liderem? Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż dotyczący szans w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Krakowie. Jeden z kandydatów wysuwa się na pozycję zdecydowanego lidera. Zaskakująca jest lokata obecnego prezydenta Krakowa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki procent głosów według sondażu mogliby w I turze zdobyć poszczególni kandydaci.

📢 Kraków. Kosiarka za 220 tys. zł zajęła się kopcem Krakusa. Niezły efekt! "Spider Najdroższy na Kopcu Krakusa w Krakowie" - pochwalił się Zarząd Zieleni Miejskiej wrzucając na Facebooka zdjęcia z pracy niedawno kupionej kosiarki do trawy. Po zdjęciach widać, że kosi ładnie i z tego co mówią urzędnicy - szybko. "Wykoszenie kopca – kilka godzin, dwie osoby. Równo, estetycznie i z dużo mniejszą ingerencją w teren" - zaznacza ZZM. W przyszłym tygodniu koszenie Kopca Wandy. 📢 Propozycje na weekend. Nie tylko Dni Proszowic Zbliżający się weekend będzie zdominowany przez wydarzenia, odbywające się w ramach Dni Proszowic. O ich programie i zaproszonych gwiazdach pisaliśmy osobno. Oprócz tego odbędzie się też kilka innych imprez, które na pewno znajdą swoich amatorów. 📢 14. emerytura co roku? Senatorowie mają wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Czy emeryci stracą swoje świadczenie? Czternasta emerytura to specjalne świadczenie, które ma przysługiwać emerytom raz w roku. Podstawą do jego obliczenia jest kwota najniższej emerytury. Już na przełomie 2022/2023 r. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że chce, aby 14. emerytura była wypłacana co roku, jako stały dodatek dla seniorów. Aby prawa emeryta były gwarantowane, potrzebne jest wprowadzenie specjalnej ustawy. Znamy szczegóły i konkretne rozwiązania. Jakie zapisy znajdą się w nowym prawie? Okazuje się, że senatorowie mają wątpliwości co do zgodności ustawy z konstytucją.

📢 Miechów. Czerwone światło dla kolejnego sklepu z alkoholem Miechowscy radni nie wyrazili zgody na powstanie kolejnego punktu, w którym miałby być sprzedawany alkohol. Nowy sklep spożywczo-monopolowy miał stanąć na terenie osiedla Parkowego w Miechowie.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! Zobacz! Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie! 📢 XIX Forum Przedsiębiorców Małopolski. Największe biznesowe wydarzenie w regionie przebiegło pod hasłem "Czas menedżerów" Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Forum Przedsiębiorców Małopolski tradycyjnie odbyło się w szacownych progach Krakowskiego Salonu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, w miejscu, w którym spotykają się ekonomiści i przedsiębiorcy, szefowie wielkich koncernów i niewielkich rodzinnych firm, eksperci ekonomiczni oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki. Zobacz naszą relację ze spotkania.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Ulica Bulwarowa w Nowej Hucie zamieniła się w trybunę do oglądania zmagań triathlonistów Na zamkniętej od kilku dni ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tu już niedługo będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. Igrzyska potrwają od 21 czerwca do 2 lipca. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się Bulwarowa.

📢 Zakazany owoc odc. 239. Rozwód Ender i Kayi. Streszczenie odcinka [16.06.23] Wszyscy są zaskoczeni, gdy okazuje się, że Ender i Kaya się rozwodzą. Jedna osoba jest jednak z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Kto? Koniecznie przeczytaj streszczenie 239. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Kraków już czeka na uczestników igrzysk europejskich i kibiców. Zobacz, jak prezentują się obiekty sportowe Pozostał już niecały tydzień do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wielkie otwarcie imprezy zaplanowano na środę 21 czerwca. Na stadionie Wisły prowadzone są prace związane z przygotowaniem obiektu na to widowisko, podczas którego zaprezentują się sportowcy z całej Europy i gwiazdy muzyki. Na uczestników igrzysk czekają odnowione obiekty sportowe. Niektóre z nich powstały na czas imprezy. Niemal wszystko jest już gotowe. Pozostało jeszcze ustawienie boisk i trybun do padla i teqballa na Rynku Głównym. W czwartek, 15 czerwca, swoje harce zakończył na nim Lajkonik i teraz w ekspresowym tempie ma zostać rozłożona infrastruktura niezbędna do sportowej rywalizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się obiekty sportowe przygotowane na igrzyska.

📢 Skażona woda w pięciu wioskach gminy Mogilany. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli Mieszkańcy pięciu wiosek gminy Mogilany nie mogą korzystać z wody w gminnej sieci. W wodociągu woda jest skażona bakteriami E. coli (Escherichia coli). W teren ruszyły beczkowozy. Ludzi przychodzą z wiadrami, miskami, żeby zaczerpnąć wody do picia, gotowania, mycia się. Ta bezpośrednio z wodociągu od środy, 14 czerwca nie nadaje się do użytku domowego. Chociaż w czwartek, 15 czerwca w niektórych wioskach woda częściowo może być już używana - po przegotowaniu.

📢 Budowa S7. Zmiana organizacji ruchu na al. Solidarności w Nowej Hucie. Utrudnienia również dla rowerzystów W poniedziałek (19 czerwca) o godzinie 8 zmieniona zostanie organizacja ruchu na Al. Solidarności w Krakowie, na jezdni prowadzącej w kierunku Kombinatu. Zamknięty zostanie prawy pas ruchu od ul. Wańkowicza do ul. Ujastek Mogilski. Samochody będą mogły jeździć tylko lewym pasem, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h. Wprowadzony też zostanie zakaz ruchu rowerów na tym odcinku.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dni Proszowic 2023 już w weekend 17-18 czerwca. Sławomir, Mezo i inni. Zobacz program imprezy Sławomir, Mezo oraz dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli to największe gwiazdy zbliżających się Dni Proszowic. Święto miasta już w najbliższy weekend (17-18 czerwca) na placu targowym przy ulicy Królewskiej. Patronem medialnym wydarzenia jest tradycyjnie Dziennik Polski. 📢 Dni Miechowa 2023. Od czwartku do niedzieli. Muzyczną gwiazdą Agnieszka Chylińska Przed nami kolejne Dni Miechowa. Cykl imprez rozpocznie się tym razem już w czwartek i potrwa do niedzieli. Będą atrakcje muzyczne, literackie, sportowe i wiele innych. Laury odbiorą zwycięzcy tegorocznego konkursu o statuetkę Macieja Miechowity. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Festiwal orkiestr w Skale. Widowiskowe pokazy, koncerty i musztry paradne będą przez dwa dni XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Skale jak zawsze będzie imponującym widowiskiem, ale po raz pierwszy wyjątkowo będzie trwało dwa dni. Muzyczna uczta zacznie się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. na Placu Konstytucji 3-Maja w Skale. O godz. 14.30 będzie powitanie i inauguracja festiwalu z udziałem Zespołu Mała Armia Janosika, a o 19:30 wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. W drugim dniu, 18 czerwca, festiwal rozpocznie msza św. o godz. 14.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja w Skale, a po niej zaprezentuje się 14 zespołów, orkiestr i mażoretek.

📢 Tragedia w Radziemicach. Mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu Na początku czerwca w stawie na terenie prywatnej posesji w Radziemicach utopił się 25-letni mężczyzna. Nie udało się go uratować mimo przeprowadzonej przez wezwane na miejsce służby reanimacji. Jeden ze świadków zdarzenia odpowie za nieudzielenie pomocy tonącemu.

📢 Miechów. Pamiętali, że jest hospicjum. Podsumowanie akcji Pola Nadziei Pod hasłem „Pamiętaj, że jesteśmy” przez wiele miesięcy na terenie okolicznych parafii były prowadzone zbiórki na rzecz Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. Dzięki ofiarności darczyńców i pracy kwestujących wolontariuszy placówka zdobyła na swoją działalność prawie 385 tysięcy złotych. 📢 Miechów. Maciej Miechowita patronem pociągu z Krakowa do Piły Pasażerowie polskich kolei powinni być cierpliwi i nigdy nie tracić nadziei. Maciej Miechowita czekał na swój pociąg pół tysiąca lat, ale się doczekał. W niedzielę o godzinie 10.49 na stację w Miechowie wjechał pociąg PKP Intercity Kraków Główny – Piła Główna, który od tego momentu nazywa się „Miechowita”. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Rozegrano mistrzostwa wśród 200 zawodników. Najpiękniejszy okaz znaleźli dziadek z wnukiem z Krakowa Na agatowe pola wyruszyło ponad 200 poszukiwaczy pięknych kamieni w samo południe w sobotę, 10 czerwca. To były II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie organizowane przez tutejsze Muzeum Agatów. Tłum ludzi: starszych, młodszych, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów - każdy z szedł na swoje, wylosowane poletko z młotkami lub kilofami, motykami, sztychówkami i wiadrami lub miskami na wodę, żeby myć znalezione kamienie. Przekopywali ziemię, szukając agatowych jaj, które kryją niezwykłe kompozycje i kolory.

📢 Piesi i rowerzyści już korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA Od soboty, 10 czerwca, piesi i rowerzyści mogą korzystać z przeprawy przez Wisłę na wysokości dzielnic Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa kładka powstała w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe mającej na celu modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

📢 Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. W piątek, 9 czerwca, po sześciu latach budowy oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem. Do września ma natomiast zakończyć się budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. 📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza.

📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

