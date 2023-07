Prasówka 18.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [18.07]”?

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [18.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj dzieją się rzeczy niezwykłe! [18.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Horoskop dzienny na 18 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 18 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury [18.07.2023] Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Wesele w Bramie Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prezentowali zwyczaje, przyśpiewki i smakołyki Wesele w Ojcowie tym razem nie jako balet, ale widowisko przywołujące najpiękniejsze obyczaje weselne zorganizowano w Ojcowie. Jak przystało na dawne wesele Państwo Młodzi, drużbowie i goście oraz obsługa weselna byli w krakowskich strojach, jeździli ozdobionymi wozami. Wykonawcy prezentowali obrzędy, przyśpiewki, tańce i smakołyki z dawnych lat. Przypominali jak dawniej wyglądało wesele wiejskie. 📢 Najlepsze memy o kotach. To władcy naszych domów, ale trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Część północnej obwodnicy będzie gotowa we wrześniu, ale nie pojedziemy odcinkiem Węgrzce-Batowice z powodu dróg w Krakowie Trwa budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. We wrześniu ma być gotowy odcinek od węzła Batowice do węzła Węgrzce. Zapadła jednak decyzja, że nie zostanie udostępniony, ponieważ dużego ruchu samochodowego nie będą mogły przejąć już korkujące się ulice w Nowej Hucie. Trzeba będzie poczekać do września 2024 roku, na kiedy zaplanowano zakończenie całej inwestycji. W poniedziałek (17 lipca) budowa północnej obwodnicy była natomiast miejscem ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

📢 Zakrzów. Wojciech Bartosz Głowacki, bohater bitwy pod Racławicami, został upamiętniony tablicą w rodzinnej miejscowości Wojciech Bartosz Głowacki, kosynier walczący z rosyjskim zaborcą w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1974 roku, ma w Zakrzowie koło Skalbmierza pamiątkową tablicę. To miejscowość w województwie świętokrzyskim, gdzie prawdopodobnie przyszedł on na świat. Wcześniej jako miejsce urodzenia wykazywano Rzędowice w gminie Koniusza w powiecie proszowickim.

📢 Ulice Tarnowa jak rwące potoki. Gwałtowna burza z ulewą przeszła przez miasto. Niebezpiecznie rośnie poziom wody w Wątoku i Strusince Potężna ulewa połączona z burzą przeszła w poniedziałek (17 lipca) przez Tarnów. W jej wyniku zalane zostały ulice, przejazdy pod wiaduktami kolejowymi, piwnice i parterowe budynki, połamanych zostało mnóstwo gałęzi i konarów drzew. Mocno padało także w Bochni oraz w innych podtarnowskich miejscowościach.

📢 Próba linczu na basenie w Bytomiu. Szokujący film krąży w mediach społecznościowych. Co tam się wydarzyło? W mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie. Dantejskie sceny miały miejsce na kąpielisku w Bytomiu. Plażowicze niemal dokonali samosądu! Co tam się wydarzyło? 📢 Kraków. Trudna sytuacja na drogach. Zakorkowane ulice i wypadek tira na A4 Na autostradzie A4, na 422 kilometrze w kierunku Katowic doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Brak osób poszkodowanych. Wszystkie służby pracują na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Dodatkowo ulice Krakowa są sparaliżowane, a całe miasto stoi w korkach. 📢 Potężna ulewa na Podhalu. Ulice w Rabce-Zdrój zamieniły się w rwącą rzekę. ZDJĘCIA Zalane ulice, parkingi, podtopione piwnice, w tym Szpital Miejski. Część Rabki-Zdrój znalazła się pod wodą na skutek nawałnicy jaka przeszła przez ten rejon w poniedziałek popołudniem. Do Rabki ściągane są okoliczne straże pożarne. Pełne ręce roboty mają także strażacy w innych rejonach Podhala. - Mamy już 120 zgłoszeń z całego powiatu - mówi strażak.

📢 Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce jest otwarta. Lepsze warunki dla ratowników i szybsza pomoc Dwie karetki pogotowia będą garażowały w nowej siedzibie pogotowia ratunkowego w Wieliczce. W poniedziałek, 17 lipca oficjalnie otwarto placówkę, która powstała przy ul. Powstania Styczniowego 6A niedaleko skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Budowa z komplikacjami trwała od stycznia 2021 roku. Jest to wspólna inwestycja województwa małopolskiego, powiatu wielickiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Obiekt kosztował prawie 7,4 mln zł.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę", ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wisła Kraków. Już wiadomo, jak będzie wyglądał przód koszulki „Białej Gwiazdy”. Jest nowa umowa ze sponsorem W piątek Wisła Kraków ogłosiła, że jej głównym sponsorem pozostanie ORLEN OIL, a w poniedziałek, kto będzie towarzyszył tej firmie na froncie klubowej koszulki. Będzie to Texom, firma, z którą Wisła współpracuje od lat, a teraz ta współpraca zostanie ona poszerzona. Umowa obowiązywać będzie przed dwa najbliższe lata.

📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników.

📢 Metropolia może zyskać 360 mln zł na budowę linii tramwajowych z Krakowa do gmin ościennych. Jest decyzja Senatu Senat RP przyjął projekt ustawy metropolitalnej dla Krakowa, która pozwoliłaby przekształcić Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w związek metropolitalny. W krakowskim magistracie przekonują: "Ustawa stwarza nowe możliwości dla miasta i 14 gmin ościennych, a jedną z korzyści jej uchwalenia byłyby dodatkowe wpływy do budżetu tych gmin". 📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem w poniedziałek 17 lipca Ostrzeżenie IMGW I i II stopnia dla Krakowa i Małopolski przed burzami z gradem w poniedziałek 17 lipca. Obowiązuje do godz. 18. Gdzie jest burza? Jak wygląda sytuacja pogodowa? Zapraszamy do relacji live.

📢 Puszcza Niepołomice. Oto drużyna na ekstraklasę. Przedstawiamy kadrę na sezon 2023/2024. Poznajcie piłkarzy Puszczy Puszcza Niepołomice w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy w swojej historii będzie występować w ekstraklasie. Zespół, prowadzony od ośmiu lat przez trenera Tomasza Tułacza, zadebiutuje na tym szczeblu 23 lipca, wyjazdowym meczem z Widzewem Łódź. Jak prezentuje się kadra drużyny? Przedstawiamy piłkarzy, którzy będą reprezentować niepołomicki zespół w ekstraklasie. Przesuwając zdjęcia w galerii, poznacie ich wszystkich. 📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Prokuratura szuka pieszego z nagrania i czeka na wyniki sekcji zwłok czterech ofiar Nawet do miesiąca śledczy mogą czekać na wyniki badań toksykologicznych czterech ofiar wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. - Badania te odpowiedzą na pytanie czy w organizmach ofiar, w tym kierowcy, był alkohol lub środki odurzające - mówi Leszek Brzegowy, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Poszukiwany jest też pieszy widoczny na nagraniu miejskiego monitoringu. W nocy z piątku na sobotę (14 na 15 lipca) w wypadku w pobliżu Jubilatu w którym zginęły cztery osoby.

📢 Wypadek w Krakowie. Wiadukt "poskładał" tira na Kurdwanowie. Utrudnienia w ruchu Ul. Podmokła na Kurdwanowie. Kolejne w ostatnim czasie starcie TIRa z wiaduktem. Naczepa auta złożyła się. Występują duże utrudnienia w ruchu. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 17.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Wesoła w Krakowie. Z jednej strony budowa akademika, z drugiej ruiny, a co z parkiem przy Blich? Od lat mieszkańcy czekają na zagospodarowanie Wesołej. Zajęła się tym spółka miejska Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Niewiele jednak się wydarzyło. Kilka poszpitalnych budynków zostało wynajętych, kawałek starych zostało wyburzonych (choć nie do końca), postawiono kilka ławek. A miała być to inwestycja za miliony otwierająca ten wielki teren dla mieszkańców i turystów. Powiązana z zagospodarowaniem tereny pod nową estakada kolejową wzdłuż ulicy Blich. Na razie jednak mamy stagnację w temacie... Jedyne co postępuje to... budowa prywatnego akademika od strony ul. Grzegórzeckiej i Śniadeckich, połączonego z hotelem.

📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 TOP 10 najpiękniejszych plaż w Polsce. Travelist prezentuje nowy ranking! Polskie morze - często niedoceniane, ale wciąż piękne, tajemnicze i niezwykłe. Podobnie jak polskie plaże - zaskakują swoją urodą i urokliwością. Które warto zobaczyć? Jakie są najpiękniejsze? Portal podróżniczy Travelist rozwiewa wątpliwości. 📢 Królestwo folkloru w Myślenicach. Zespoły z całego świata prezentują widowiska, bawią się kulturą swoich narodów Gorące lato z kulturą ludową całego świata. Od tygodnia widzowie bawią się z zespołami z wielu kontynentów. Są rytmy, muzyka, śpiew, kuchnia, zwyczaje, rękodzieło, które prezentują zespoły z: Meksyku, Panamy, Peru, Korei, Kenii, Kolumbii, USA, Chorwacji, Hiszpanii, Węgier, Estonii, Włoch, Polonia z Kanady,oraz z Polski: Miechowa i Myślenic. Cały weekend zwieńczeniem każdego dnia był koncerty i widowiska na scenie. To wszystko w ramach Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [17.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 17.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Dramat nauczycieli trwa nawet w wakacje. Niektórzy nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Wypadek na zakopiance pod Krakowem. Utrudnienia i korki w Libertowie W poniedziałek, 17 lipca, na zakopiance w Libertowie w gminie Mogilany doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych relacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Są spore utrudnienia na drodze krajowej nr 7,

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 17.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Ratownicy ćwiczą na budowanej Północnej Obwodnicy Krakowa. Inwestycja postępuje W poniedziałek 17 lipca na budowanej Północnej Obwodnicy Krakowa odbędą się ćwiczenia służb, strażaków, policji i jednostek pogotowia ratunkowego. Akcja zaplanowana jest przez GDDKiA w rejonie wschodniego portalu tunelu w Dziekanowicach na godz. 10. Tymczasem budowa tej ważnej inwestycji postępuje, choć nie na każdym odcinku efekty są takie same. Są miejsca gdzie jezdnie wyglądają już na skończone, a gdzie indziej dopiero trwają wykopy i przygotowywanie gruntu.

📢 Horoskop dzienny na 17 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 17 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 76. Yaman kolejny raz więzi Seher. Streszczenie odcinka [21.07.23] Yaman dowiaduje się, że Seher zyskała prawdo do opieki nad Yusufem. Mężczyzna wpada w szał i więzi Seher. Co jeszcze zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 76. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 77. Begum odkrywa tożsamość Kiraz. Streszczenie odcinka [24.07.23] Begum jest szczęśliwa, ponieważ udaje jej się odkryć tożsamość Kiraz. Postanawia przekazać dalej te wieści. Z kolei Seher udaje się uciec. Co na to Yaman? Już teraz przeczytaj streszczenie 77. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Kraków. Dwie godziny w kolejce na baseny na Zakrzówku w potwornym upale. Dlaczego ludzie w niej czekają? Rekordowy upał w niedzielę (16 lipca) sprawił, że wielu krakowian ruszyło nad wodę. Ogromną popularnością cieszą się nowe baseny na Zakrzówku. Tam na wejście trzeba było czekać do dwóch godzin. Rozmawialiśmy z ludźmi stojącymi w kolejce. Wyjaśniali, jakie są powody takiego poświęcenia w ponad 30-stopniowym skwarze.

📢 Dziedzictwo odc. 75. Prawo do opieki nad Yusufem. Streszczenie odcinka [20.07.23] Seher wycofuje swoje oskarżenia, dlatego Yaman wychodzi z aresztu. Odbywa się rozprawa. Komu sąd przyzna prawda do opieki nad chłopcem? Przeczytaj streszczenie 75. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 74. Brak zgody na ślub. Streszczenie odcinka [19.07.23] Seher myśli, że Yaman wywiózł Yusufa. Postanawia zawiadomić policję. Tymczasem odbywają się zaręczyny Kiraz. Dlaczego Sultan będzie wściekła? Przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 73. Z kim Ali weźmie ślub? Streszczenie odcinka [18.07.23] Kiraz jest załamana, gdy dowiaduje się, że Ali ma wziąć ślub. Czy uda jej się z nim porozmawiać i nakłonić do zmiany zdania? Czy Yaman wyjedzie z Yusufem? Przeczytaj streszczenie 73. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 138. "Cudowna" woda z gór. Streszczenie odcinka [21.07.2023] W mieście pojawia się oszust. Tymczasem German udaje się na policję. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 17.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Zakazany owoc odc. 264. Intrygi Sahiki i zauroczenie. Streszczenie odcinka [21.07.23] Sahika myśli, że nie ma dla niej miejsca w towarzystwie i czuje się zaniedbana przez innych. Tymczasem Ender jest w szoku. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 264. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 263. Wierutne kłamstwa. Streszczenie odcinka [20.07.23] Haluk ma dość intryg i milczenia. Postanawia porozmawiać z Alim. Tymczasem Feride nadal pragnie zemsty. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 263. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 17.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kolejny wielki sklep przy Galicyjskiej w budowie. Okolica EXPO Kraków zmienia się w wielkie centrum mieszkaniowo-handlowe Budowa jest na początkowym etapie, ale już widać rozmach inwestycji. To powstaje już siódmy w Krakowie sklep sieci Kaufland. Otwarcie ma nastąpić w przyszłym roku. Okolica ul. Galicyjskiej zmienia się radykalnie. Kiedyś stała tu samotna hala Expo Kraków, a w oddali widać było elektrociepłownię w Łegu. Z czasem wyrosły tu osiedla, kolejne są w budowie, powstał nowy układ komunikacyjny, a niedawno otwarto galerię handlową Atut. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 17.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Kraków. Mnóstwo zniczy w rejonie mostu Dębnickiego. Tam doszło do tragicznego wypadku W rejonie mostu Dębnickiego, czyli w miejscu, w którym w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku samochodowego - w którym zginęło czterech młodych mężczyzn - kolejne osoby zapalają znicze.

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [17.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Kontrowersje wokół wycinki drzew pod budowę tramwaju do Mistrzejowic. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig: "Wzbudzanie lęku jest obrzydliwe" Można pokazać torowisko i powiedzieć, że tramwaj to tylko to torowisko, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest zakłamanie - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, z którym rozmawiamy o wycince drzew związanej z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic i towarzyszącym temu protestom.

📢 Znani politycy na listach wyborczych. W Krakowie szykuje się zacięta rywalizacja Partie pracują nad wystawieniem kandydatów do Sejmu. Ruszyła giełda nazwisk, kto może wystartować w tegorocznych wyborach parlamentarnych. W Krakowie zapowiada się ciekawa rywalizacja. Wśród tych, którzy mogą zająć pierwsze i czołowe miejsca na listach, wymieniani są znani politycy, ale nie zabraknie też niespodzianek i przedstawicieli młodego pokolenia. Do miesiąca powinno się już rozstrzygnąć, na kogo będzie można głosować pod Wawelem jesienią. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie TOP 10! Zobacz ranking. Wybór nie należy do najprostszych 17.07.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 17.07.2023

📢 Wypadek w Górce Stogniowskiej. Czołowe zderzenie w powiecie proszowickim. Są osoby poszkodowane Nocą z niedzieli na poniedziałek (16 na 17 lipca) doszło do wypadku w Górce Stogniowskiej w gminie Proszowice. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Z relacji strażaków wynikało, że są osoby poszkodowane. Wezwano służby ratownicze. Na pomoc rannym wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Piłkarze Puszczy Niepołomice na zamku! W nowych strojach, fetowani przez kibiców. Prezentacja przed ekstraklasą. Wideo i zdjęcia Puszcza Niepołomice. - Cieszmy się tą ekstraklasą. My będziemy chcieli z jak najlepszej strony pokazywać miasto, klub, samych siebie. Bardzo na to liczę i cieszmy się tą ekstraklasą jak najdłużej – mówił Tomasz Tułacz. Trener „Żubrów” przemawiał ze sceny ustawionej na dziedzińcu niepołomickiego zamku, no bo to tam w niedzielę 16 lipca odbyła się prezentacja drużyny, która za tydzień rozegra pierwszy w 100-letniej historii Puszczy mecz na najwyższym ligowym szczeblu. 📢 Nielegalne wyścigi pod Krakowem. Łączna kwota mandatów ponad 16 tys. zł Akcje krakowskiej drogówki przeciwko nielegalnym wyścigom. Praktycznie co weekend policja prowadzi działania mające na celu przeciwdziałania nielegalnym wyścigom i generowanym przez nie niebezpiecznymi sytuacjom drogowym. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie również przeprowadzili tego typ działania, którymi objęty został rejon miasta Krakowa, jak również okolicznych miejscowości.

📢 Jarosław Kaczyński w Woli Rzędzińskiej. Gorąca atmosfera podczas pikniku rodzinnego w ramach wakacyjnej kampanii PiS: "Z miłości do Polski" Z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło oraz licznej reprezentacji parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem odbył się w niedzielę (16 lipca) piknik rodzinny w ramach nowej, wakacyjnej inicjatywy PiS. - „Nie damy się, nie damy doprowadzić do tego, byśmy spod jednego buta wpadli pod drugi. Bo te wybory, najważniejsze od 1989 roku, będą elementem takiego właśnie boju, boju o Polskę” – mówił lider PiS.

📢 Niespodzianka będzie czekać na pasażerów nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zostały zamontowane zielone wiaty przystankowe. Na ich dachach rosną kolorowe rozchodniki. Plany są takie, by nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej została uruchomiona od września tego roku.

📢 Brathanki i koncerty innych polskich gwiazd podczas światowego festiwalu folkloru w Myślenicach Trwają dziewiąte Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem w Myślenicach. A z nim są też koncerty polskich gwiazd estrady, które w swoim repertuarze nawiązują do ludowości. W sobotnie wieczór występ dał zespół Brathanki, który przyciągnął tłumy widzów na myślenicki Rynek. 📢 Tego w Tatrach jeszcze nie było. Na Giewoncie turysta zaatakował turystę gazem pieprzowym Takiej interwencji ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tatrach jeszcze nie było. W niedzielę ruszyli oni w rejon Giewontu, by pomóc turyście, który został... zaatakowany gazem pieprzowym. 📢 Pożary samochodów w powiecie krakowskim. Komory silników zapaliły się w autach w Bosutowie i Świątnikach Górnych W niedzielę, 16 lipca doszło do pożarów dwóch samochodów w powiecie krakowskim. Najpierw około godz. 12 na ul. Kościuszki w Bosutowie w gminie Zielonki strażacy otrzymali zgłoszenie o tym , ze doszło do zadymienia z komory silnika samochodu osobowego. Wezwano OSP Bosutów i OSP Węgrzce.

📢 Pasjonaci Gratów zaprosili na rajd klasyków w Proszowicach. To była lekcja historii z zabytkowymi samochodami oraz motocyklami Rajd Klasyków w Proszowicach został zorganizowany szósty raz. Na plac targowy EkRol zajechały piękne, zabytkowe samochody oraz motocykle. Organizatorami są Pasjonaci Gratów Proszowice. To nieformalna grupa miłośników dawnej motoryzacji, która spotyka się na rajdzie turystyczno-krajoznawczym dla pojazdów wyprodukowanych do 1991 roku.

📢 Specjalne autobusy na Bagry. Trzeba być przygotowanym na jazdę w ścisku. Parking pusty, a nieprawidłowo zaparkowane auta są odholowywane Słoneczna pogoda sprawia, że wielu krakowian wybrało się opalać i kąpać nad Bagrami. W okolicy trudno znaleźć miejsce do zaparkowania auta. Niektórzy zostawiają pojazd gdzie popadnie nie patrząc na znaki. Wiąże się to z ryzykiem założenia przez strażników miejskich blokady, wystawienia mandatu, a także odholowania pojazdu. Tak dzieje się w ten weekend. A można zostawić pojazd na parkingu park&ride i podjechać na kąpielisko specjalnym autobusem. Małe autobusy jeżdżące na Bagry bywają jednak przepełnione i to tak, że trudno do nich wsiąść.

📢 Tragedia przy moście Dębnickim. Czy musiało do tego dojść? List do redakcji W nocy z piątku na sobotę przy moście Dębnickim w Krakowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód marki Renault Megane, poruszający się Alejami Trzech Wieszczów, zjechał przed mostem w lewo i dachował na bulwar Czerwieński. Zginęło czterech młodych mężczyzn. Otrzymaliśmy list od czytelnika, który pyta, czy musiało do tego dojść i czy miasto oraz policja również nie ponoszą w tym winy. Przeczytajcie poniżej. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 16.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Orzeł potrącony w Limanowej powrócił do natury. Pierwszy lot ptaka po rehabilitacji odbył się w symbolicznym miejscu w Beskidzie Wyspowym Orzeł przedni, potrącony przez samochód w centrum Limanowej wiosną 2022 roku i ratowany przez limanowskich leśników, oraz weterynarzy powrócił do natury. Udało się to 14 lipca. Ptak wystartował z Beskidu Wyspowego, z polany w masywie Dzielca w miejscowości Słopnice. Orzeł zrobił wielki prezent leśnikom na początek obchodów 100-lecia Lasów Państwowych. 📢 Prace przy budowie nowej zakopianki idą pełną parą. Zobaczcie, jak to wygląda na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Nowe zdjęcia Nowa zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ rośnie w oczach. Roboty przy budowie nowej drogi krajowej idą pełna parą. Właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała najnowsze zdjęcia z placu budowy. Tym razem z gruntu można zobaczyć, jak pną się w górę wiadukty i węzły drogowe. Nowa trasa coraz bliżej.

📢 Mister Supernational 2023 wybrany. Ivan Alvarez z Hiszpanii najprzystojniejszym mężczyzną świata. Jak poradził sobie Polak? Wielka gala Mister Supranational 2023 odbyła się w Nowym Sączu. Na scenie w Parku Strzeleckim zaprezentowało się 35. najprzystojniejszych mężczyzn świata. W zeszłym roku tytuł najpiękniejszego mężczyzny otrzymał Luis Galvez Blanco z Kuby. W tym roku tytuł Mister Supranational zdobył Hiszpan Ivan Alvarez! Dla Polaka nie był to szczęśliwy konkurs. Nie udało mu się awansować do czołowej dziesiątki. 📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Policja: to Patryk P. kierował samochodem Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Sebastian Gleń, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków–Krowodrza w Krakowie w dniu 15 lipca 2023 roku wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w nocy z piątku na sobotę (15.07.) w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault, Patryka P.

📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu. 📢 Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem w Myślenicach. Zespoły z całego świata opanowały miasto Całe miasto opanowały zespoły z różnych krajów świata. Myślenice przez 10 dni żyją kulturą ludową z różnych kontynentów. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem zorganizowano po raz dziewiąty. Widzowie podziwiają i dają się porwać pięknej muzyce i ekspresji tancerzy z: Meksyku, Panamy, Peru, USA, Kenii, Korei, Chorwacji, Estonii, Węgier i Polski. Występują na Rynku i wielu obiektach w Myślenicach.

📢 Mieszkańcy licznie przybyli na kwitnący piknik na odnowionej Alei Róż w Nowej Hucie Odnowiona aleja Róż w pełnym rozkwicie zachęca do aktywnego wypoczynku i twórczych działań w tym rejonie Nowej Huty. Z tej okazji w sobotę (15 lipca) zorganizowano tam miejski piknik. W programie znalazł się m.in. kiermasz rękodzieła lokalnych artystów, spacery edukacyjne i rodzinne warsztaty ogrodnicze. Nie brakuje również zajęć, których głównym motywem jest róża. 📢 Syn celebrytki Sylwii Peretti wśród ofiar śmiertelnego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie Syn celebrytki Sylwii Peretti jest wśród ofiar śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę przy moście Dębnickim w Krakowie. Informacje te potwierdził menedżer bizneswoman.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Nocny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie! Zginęło czerech młodych mężczyzn. Udostępniono nagranie z wypadku W nocy z piątku na sobotę w Krakowie w rejonie mostu Dębnickiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód renault megane, którym w kierunku mostu Dębnickiego podróżowało czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, zjechał w lewo i dachował na bulwar Czerwieński. Wszyscy pasażerowie zginęli. Władze miasta zdecydowały się na udostępnienie nagrania z wypadku ku przestrodze. Przebieg całego zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. 📢 80. rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic. Hołd prezydenta Andrzeja Dudy w Sułkowicach dla pomordowanych mieszkańców polskich wsi rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic była wyjątkowa, bo w uroczystościach wspominających okrutną, niemiecką zbrodnię uczestniczył Andrzej Duda, prezydent RP. W piątek, 14 lipca przed pomnikiem na Rynku złożył hołd 26 mieszkańcom zamordowanym podczas pacyfikacji, ale także tym, którzy trafili do obozów pracy i ich rodzinom. Prezydentowi towarzyszyli reprezentanci Sejmu i Senatu, województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego i gminy Sułkowice oraz krakowskiego oddziału IPN.

📢 PTTK zaprasza na bezpłatne wycieczki. Warto poznać malownicze okolice Krakowa Właśnie trwa już 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend wycieczka „Po karpia znad Ulgi”.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Nawałnice w powiecie krakowskim. Podtopienia posesji, sklepu i zalane drogi w kilku gminach Podtopiona kotłownia szkolna w gminie Świątniki Górne, zalane posesje prywatne w gminie Michałowice oraz parking i wejście do sklepu. Potoki spływające ulicami w gminie Kocmyrzów-Luborzyca oraz powalone drzewa w gminie Zabierzów. Takie interwencje odbierali strażacy z powiatu krakowskiego w środę, 13 lipca po południu.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 25.03.2023 Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 "Kuchenne Rewolucje" w Małopolsce. Te restauracje odwiedziła Magda Gessler [ZDJĘCIA] Sprawdzamy, jak miewają się małopolskie lokale, które do tej pory odwiedziła słynna kreatorka smaku. Sprawdźcie! 📢 Z każdego kąta wyłaziła jędza Rewolucja w karczmie "U Jędzy" nie powiodła się. Sylwia Peretti-Sikorska i Bogusław Sikorski chcą jeszcze ratować swój biznes, ale wspominają też o sprzedaży lokalu. Założyli restaurację na obrzeżach Krakowa. Wymarzyli sobie góralską chatę, a w niej polskie jedzenie. Kupili garaż z dobudówką przy ul. Wodnej w Płaszowie i zorganizowali karczmę.

