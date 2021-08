Prasówka 18.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Antoni Królikowski jest najstarszym synem pary aktorskiej Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego. Aktor ma aż czworo młodszego rodzeństwa. Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka Antoni Królikowski! Warto zwrócić uwagę na jego charakterystyczny żółty skuter.

Horoskop DZIENNY 2021 na 19 sierpnia. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka!