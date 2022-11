Prasówka 18.11.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodatkowe emerytury dla wszystkich seniorów w 2023 roku. Takie będą zasady wypłat”?

Prasówka 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatkowe emerytury dla wszystkich seniorów w 2023 roku. Takie będą zasady wypłat Dodatkowe emerytury dla wszystkich seniorów w 2023 roku. W przyszłym roku seniorów czeka nie tylko wysoka waloryzacja emerytur. Na ich konta wpłynie tradycyjnie trzynasta emerytura oraz "czternastka", co zapowiedziała już szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

📢 Oto tabela wypłat emerytur od marca 2023. Zobacz, jakie na pewno będzie twoje świadczenie po zmianach Z niemal stuprocentową pewnością najniższa emerytura wzrośnie od marca 2023 r. do kwoty ponad 1 500 zł. Ta pewność bierze się z parametrów zapisanych w ustawie budżetowej na 2023 rok, której projekt rząd już zatwierdził. Zakłada on m.in. waloryzację emerytur od 1 marca 2023 r. w wysokości 13,8 procent oraz gwarantuje środki na wzrost świadczeń i 13. emerytury. Na czternastkę pieniądze też w nim się znajdą, ale najpierw musi być uchwalona ustawa gwarantująca takie dodatkowe świadczenie.

📢 Oto najgorsze zachowania klientów zdaniem sprzedawców. Tego lepiej nie robić w sklepie! [lista] Zakupy robi prawie każdy. Codziennie miliony Polaków przewijają się przez sklepy, markety i centra handlowe, by zrobić mniejsze bądź większe zakupy. Wielu klientów wie, jak zachować się w sklepie, ale część zapomina o zasadach współżycia społecznego. Zobacz najgorsze zachowania klientów w sklepach. Czy też się tak czasami zachowujesz? Zobacz teraz w naszej galerii najgorsze zachowania klientów zdaniem sprzedawców.

Prasówka 18.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 20 listopada 2022 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 20 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Tych leków nie kupisz już w aptece. Nie stosuj ich także w domu, są niebezpieczne Główny Inspektorat Farmaceutyczny w ostatnim czasie wydał szereg decyzji o wycofaniu z obrotu niektórych leków. Na czarnej liście GIF, leków które znikną z półek aptek, znalazły się między innymi niektóre serie popularnych medykamentów stosowanych w leczeniu chorób serca, ale także często stosowany lek na opryszczkę. Pacjenci, którzy je przyjmują powinni porównać serie opakowań z domowej apteczki z tymi wycofanymi z obrotu. Jeśli numery się pokrywają, wycofany lek należy zwrócić do apteki. 📢 Wyniki MŚ Katar 2022, terminarz tabela mundialu, mecze dziś. Z kim i kiedy grają Polacy? 17.11 MŚ w Katarze 2022: wyniki dziś, tabele, terminarz. Piłkarski mundial rozpocznie się 20 listopada. Sprawdź, kiedy i z kim w mistrzostwach świata grają Polacy. Tutaj znajdziesz - w przejrzystej formie - komplety program MŚ (faza grupowa), wyniki wszystkich meczów, tabele, pary fazy pucharowej.

📢 Piekło i Diabli Dół, Rajsko i Boża Wola. Nazwy małopolskich wsi i przysiółków, o których nie słyszeliście! Piekło, Rajsko, Boża Wola, Diabli Dół w Małopolsce? Takich nietypowych nazw wsi i przysiółków nie jest mało! Piekło znajduje się w kilkunastu miejscach na mapie województwa, a nawet - co ciekawe - integralną częścią wsi Boża Wola jest właśnie... Piekło. Przedstawiamy demoniczne nazwy wsi i przysiółków w Małopolsce oraz ich "boskie" odpowiedniki. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o grzybiarzach! Najweselsze MEMY o grzybiarzach! Grzyby na wesoło! Internet śmieje się z grzybobrania 17.11.2022 MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Aby wprawić się w dobry nastrój przed wyprawą na grzyby zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję? Żarty z grzybiarzy są naprawdę śmieszne. Zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne grzybobrania za sobą.

📢 Sześcioraczki z Tylmanowej w Pałacu Prezydenckim z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Najsłynniejsze rodzeństwo odwiedziło pierwszą damę Słynne i pierwsze w Polsce sześcioraczki z Tylmanowej wraz z rodzicami i dziadkami świętowały Światowy Dzień Wcześniaka w Pałacu Prezydenckim. Zjawili się tam na zaproszenie pierwszej damy, która rozmawiała z rodzicami o codzienności życia rodziny z siedmiorgiem dzieci, bowiem sześcioraczki mają starszego brata Oliwiera. Wesoła gromadka bawiła się tam wspaniale. 📢 Kraków. Przez Trasę Łagiewnicką pojedzie wkrótce nowa linia autobusowa nr 196. Pojawi się tam również linia nocna Jak niedawno informowaliśmy, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przygotowywał się do otwarcia nowej linii autobusowej, która pojedzie wzdłuż Trasy Łagiewnickiej. W swoim najnowszym komunikacie urzędnicy podali termin, kiedy mieszkańcy Ruczaju będą mogli korzystać z nowego połączenia. Autobus pojawi się po raz pierwszy również na ul. Lubostroń. Swój przebieg zmieni też linia nocna 608.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za jesień 2022 roku 21 meczów rozegrała Wisła Kraków w jesiennej części sezonu 2022/2023. 18 z nich to były ligowe potyczki, a do tego doszły trzy spotkania w Pucharze Polski. Po każdym z tych spotkań wystawialiśmy oceny piłkarzom „Białej Gwiazdy” w skali od 1 do 10. Dzisiaj czas na podsumowanie i oceny semestralne. Oceny są wynikiem średniej ze wszystkich meczów, za które dany zawodnik otrzymywał notę. Zdarzało się bowiem, że zawodnik wchodził na minutę, dwie na boisko i oceny nie dostawał. W takiej sytuacji oczywiście nie braliśmy takiego występu do średniej ocen. Ponieważ w poprzednich latach oceny budziły pewne emocje, gdy zaokrąglaliśmy średnią w górę lub w dół jak to stosuje się w szkole, tym razem postanowiliśmy zaprezentować średnie oceny z miejscami po przecinku. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie to bardziej przejrzyste i da pełniejszy obraz jak zawodnicy prezentowali się w czasie całej jesiennej części rozgrywek w I lidze i w Pucharze Polski. Oceny prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Znaki zodiaku w czepku urodzone. To właśnie im najbardziej dopisuje szczęście. Kto ciągle odnosi sukcesy i cieszy się opieką gwiazd? Niektórzy we wszystko, co robią, muszą wkładać dużo wysiłku. Praca, rodzina, hobby - odniesienie sukcesu w tych sferach wymaga prawdziwego zaangażowania i silnej woli. Z kolei innym wszystko idzie jak z płatka. Jest na to wytłumaczenie. Otóż wybrane znaki zodiaku cieszą się opieką fortuny, dzięki czemu niemal cały czas mają szczęście. Kto może powiedzieć o sobie, że jest w czepku urodzony? Które osoby mają największego farta? Sprawdź. 📢 Te znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku! Mimo chłodu niektórym horoskop przepowiada gorący czas! HOROSKOP Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Trwa 267. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z wielu doniesień wynika, że ​​morale i stan psychiczny rosyjskich sił w obwodach ługańskim i donieckim są wyjątkowo niskie. Ukraińcy kontynuują kontrofensywę, a w wielu ukraińskich miastach dalej usłyszeć można alarmy przeciwlotnicze. Siły ukraińskie mają skupiać się na atakach na siły rosyjskie i węzły logistyczne na południu Ukrainy. 📢 Kraków. Tu na razie jest klepisko, ale będzie park Szymborskiej Przy ul. Karmelickiej, tam, gdzie jeszcze niedawno funkcjonował parking, powstaje park Wisławy Szymborskiej. W miejscu po zerwanym asfalcie rosła już trawa, słoneczniki, teraz trwa kolejny etap przygotowywania dawnego placu przynależącego do koszar przy ul. Rajskiej do nowej, zielonej funkcji.

📢 Sklepy wycofują niebezpieczne suplementy. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS i produkty szkodliwe dla zdrowia (17.11.2022) Uważaj na te te produkty! Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Tym razem dotyczą m.in. takich rzeczy jak suplementy diety, szklanki z Rossmanna, niebezpieczne sztućce, a także boczek z bakteriami, pasztet, chipsy, metal w orzechach z Lidla, bakterie w łososiu z Makro Cash and Carry, czy napój z Decathlona. Zobacz, czy nie masz ich w domu. Te produkty są niebezpieczne dla zdrowia. Powinieneś je zwrócić do sklepu lub wyrzucić! W tym artykule znajdziesz informacje o terminach ważności do spożycia i numerach partii produktów zagrażających Twojemu zdrowiu i życiu. Artykuł aktualizujemy regularnie.

📢 Zabójstwo 10-latka w Kozłowie koło Miechowa. Sprawca skazany na 25 lat więzienia Karę łączną 25 lat więzienia Sąd Okręgowy w Krakowie wymierzył w czwartek ( 17 listopada) 43-letniemu Grzegorzowi P. za zabójstwo 10-latka w Kozłowie koło Miechowa. Mężczyzna odpowiadał też za próbę zabójstwa partnerki oraz ich 13-letniego syna. Miał też zarzuty gróźb karalnych, znęcania się nad kobietą i zabicia psa. Za popełnienie tych przestępstw dostał ćwierć wieku więzienia. 📢 Gołcza. Rodzina poszkodowana w pożarze prosi o pomoc. Ruszyła internetowa zbiórka Rodzina z Gołczy, której dom spłonął w poniedziałkowy wieczór (14 listopada) w wyniku pożaru, prosi o pomoc. Na internetowym portalu, specjalizującym się w organizowaniu akcji charytatywnych, ruszyła zbiórka środków dla poszkodowanych. Dom po pożarze nadaje się wyłącznie do wyburzenia. 📢 Kraków. Nowe stoisko kwiaciarek na Rynku Głównym już pełne kwiatów. Budka kosztowała... 114 tys. zł W końcu otrzymaliśmy informację ile kosztowało postawienie testowego nowego stoiska dla kwiaciarek na Rynku Głównym w Krakowie. Okazuje się, że... 114 tys. zł. netto. To będzie zapewne kolejne pole do dyskusji nad wydatkami miasta w kryzysie. Dołączy do ławki za 230 tys. zł, wynajęcia owcy za 6 tys. zł, czy zakupu motorówki za 200 tys. zł. Trwają konsultacje z mieszkańcami, czy nowe stoiska przypadną im do gustu. Można wysyłać swoje opinie.

📢 Groźny wypadek na ulicy Krakowskiej w Wieliczce. Potrącenie na przejściu dla pieszych, kolejne w ciągu ostatniej doby 44-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych na ulicy Krakowskiej, w rejonie Ronda Wieliczan (wjazd do miasta). Do wypadku doszło w czwartek 17 listopada ok. godz. 5.30. To drugie w ciągu ostatniej doby tego typu zdarzenie w Wieliczce. Policja apeluje o ostrożność i noszenie odblasków przez pieszych. 📢 Kto będzie w tym sezonie odśnieżał drogi powiatowe w powiecie myślenickim? Ogłoszono trzeci przetarg W czwartek (17 listopada) w powiecie spadł pierwszy w tym sezonie śnieg, ale biało było tylko w wyżej położonych partiach. Na drogach od rana panuje spokój, nie było żadnych kolizji ani innych interwencji. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach po raz trzeci ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Pierwszy został unieważniony w całości, w drugim unieważniono siedem z dziesięciu części postępowania. Powodem jest wysokość ofert. Na razie przetarg rozstrzygnięto tylko dla Myślenic, południowej części gminy Myślenice oraz dla gminy Wiśniowa. Północna część gminy Myślenice i pozostałe gminy czekają.

📢 Miechów. Uczcili niepodległość pod siatką. Najlepsi Koledzy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf” w Miechowie wraz z samorządem powiatowym zorganizowało siatkarski turniej miast z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 TE RASY PSÓW wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nienawidzą być same w domu 17.11.2022 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Zakazany owoc odc. 104. Ender zgadza się na rozwód. Streszczenie odcinka [24.11.22] Halit gości w domu rodzinę Dundara. Po co przyjechali? Z kolei Ender rozmawia z Alihanem. Jakie wieści dla niego ma? Co jeszcze się wydarzy? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 104. odcinka Zakazanego owocu! 📢 Zakazany owoc odc. 106. Zasadzka na Kemala. Streszczenie odcinka [28.11.22] Kemal jedzie do hotelu. Czy mężczyzna ma kochankę? Kto będzie chciał wyjechać do Ameryki? Przeczytaj poniższe streszczenie 106. odcinka Zakazanego owocu! 📢 Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze - Terminarz. Kiedy mecze Polaków w TV? Transmisja online NA ŻYWO 17.11.22 Katar 2022. Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają się w dniach 20 listopada - 18 grudnia. Tu podajemy dokładny terminarz MŚ 2022 w grupach oraz w kolejnych fazach mundialu. Kiedy odbędą się mecze Polaków? Gdzie oglądać spotkania z udziałem reprezentacji Polki i innych drużyn grających w mistrzostwach świata? W tym miejscu znajdziesz szczegóły transmisji online i w telewizji - dokładne daty z godzinami według polskiego czasu. Sprawdź terminarz MŚ Katar 2022 oraz wyniki mundialu na żywo.

📢 Kraków. Te licea uczą najefektywniej. TOP 13 ogólniaków, których uczniom przybywa najwięcej wiedzy. Wskaźniki EWD za lata 2020-2022 17.11 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała najnowsze wskaźniki tzw. edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów w poszczególnych szkołach. Dzięki tym danym wiemy już, w których liceach młodzi ludzie robią największe postępy w nauce. W Krakowie lider się nie zmienia, po raz kolejny najlepsze okazało się V LO - bije na głowę inne krakowskie ogólniaki. Na podstawie wskaźników EWD przygotowaliśmy nasz ranking - liceów wykorzystanych szans. 📢 Kwiaciarki z Rynku Głównego czekają wielkie zmiany. Nowe stoiska budzą emocje. Tak handel wyglądał tu dawniej Krakowskie kwiaciarki urzędują obok Bazyliki Mariackiej już od XIX wieku. Po raz pierwszy pojawiły się tam po tym, jak nastąpiła ścisła rejonizacja rynkowego handlu. Do tej pory kwiaciarki sprzedawały swój towar z zielonych blaszanych stanowisk i stojących pod nimi wiaderek. Przed deszczem lub upałem chroniły je słynne żółte parasole umocowane na topornych obciążnikach. Takie stoisko jednak kłóci się z przepisami o parku kulturowym i dlatego nakazano odejść od wieloletniej tradycji. Budzi to jednak ogromne kontrowersje.

📢 Wielka maszyna do wiercenia tuneli ominęła Małopolskę. Jedzie do Rzeszowa Obecnie trwa transport elementów maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel o długości 2,2 km na drodze ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica. Przypłynęła statkiem z Hiszpanii, następnie popłynęła ze Szczecina do Opola, dalej na specjalnej platformie ciągnięta przez tiry ruszyła w trasę przez Częstochowę, Warszawę i Lublin. Dlaczego nie skorzystano z linii prostej jaką wyznacza autostrada A4? Zdecydowały względy bezpieczeństwa.

📢 Tak wygląda jeden z najbardziej ekologicznych domów w Polsce. Stoi w Krakowie Wybudowany w 2022 roku w Krakowie dom jednorodzinny zgarnął już trzy nagrody w konkursach na najbardziej ekologiczną realizację w Polsce w swojej kategorii. Budynek stojący przy ul. Dobrej na Olszy ostatnio otrzymał nagrodę specjalną w konkursie „DOM z klimatem” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jest nie tylko eko, ale ma również bardzo oryginalny wygląd. Zobaczcie w galerii.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 17 listopada 2022 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 17 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Oto mikrokawalerki na sprzedaż w Krakowie. Ich ceny zwalają z nóg! Czy mieszkanie o powierzchni mniejszej niż 20 metrów kwadratowych ma jakąkolwiek rację bytu na rynku nieruchomości? Jak się okazuje - w Krakowie ma. Specjalnie dla Was przejrzeliśmy oferty mikrokawalerek na sprzedaż. Zobaczcie, jakie oferty dostępne są na rynku i sami oceńcie czy warto "zainwestować". I pamiętajcie: że "przytulny" w języku deweloperów oznacza po prostu "ciasny". 📢 Kraków. Niedziałające ruchome schody i spalona winda na przystanku w Łagiewnikach. Mieszkańcy mają dość Ruchome schody na przystanku kolejowym nie działają, a winda... jest spalona. Mieszkańcy skarżą się, że taki stan rzeczy znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. Powodem niedziałania schodów jest zanik napięcia, co - jak tłumaczy Zarząd Dróg Miasta Krakowa - w tej lokalizacji jest bardzo częste. Dodatkowo okazuje się, że tamtejsza winda została spalona początkiem sierpnia przez nieznanych sprawców. ZDMK informuje, że wstępna wycena jej naprawy to 180 tys. zł brutto i zaznacza, że naprawa jest planowana, ale nie w tym roku budżetowym.

📢 Najprzyjaźniejsze rasy psów. Te psy są z natury bardziej łagodne. Jakie są najlepsze rasy dla rodziny z dziećmi? 17.11.2022 Każda rasa cechuje się innym charakterem i potrzebami. Chcesz aby do twojego życia dołączył pies? Koniecznie sprawdź, jakie są najbardziej przyjazne i łagodne rasy psów. Szczególnie jeśli czworonóg ma mieć kontakt z dzieckiem. Wiadomym jest, że równie ważne jest wychowanie zwierzęcia, jednakże istnieją pewne cechy przekazywane w genach konkretnych ras. Zobacz, które psy są z natury bardziej łagodne. Jakie są najlepsze rasy? Zobacz ranking 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, czy ty lub twoje dzieci jesteście na liście 17.11.2022 Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Imię bowiem znaczy wiele dla osobowości człowieka. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, zamiłowania, ideały, postawy, przekonania, upodobania, wiedzę, uzdolnienia, umiejętności, sprawności, nawyki, ale chyba najczęściej inteligencję. Sprawdź inteligencję w zestawieniu imiennym według opinii współczesnych ezoteryków, bazujących wszakże także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kraków. Co dalej z Pocztą Główną? Będzie tutaj hotel i taras widokowy Właściciele zabytkowego budynku Poczty Głównej przy ul. Wielopole 2 pokazali pełne historii wnętrza gmachu. Architekci - Wojciech Miecznikowski i Andrzej Lubicz-Lisowski - przedstawili także najnowsze plany rewitalizacji budynku zarówno jego zabytkowej jak i niezabytkowej części. Budynek stanie się hotelem. "Nie zabraknie w nim atrakcji dla mieszkańców i turystów, o co zadba nowy właściciel budynku" - zapowiada firma Zeitgeist Asset Management, W planach jest m.in. ogólnodostępny taras widokowy na dachu, otwarty bar, restauracja, kącik historii Poczty oraz sale koncertowe i konferencyjne.

📢 Najciekawsze wróżby na ANDRZEJKI 2022. Zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych fanów magii 17.11.22 Andrzejki 2022. Lanie wosku, przebijanie kartek z imionami czy rzucanie monetą to tylko niektóre z popularnych wróżb na Andrzejki. W galerii przedstawiamy najlepsze pomysły na andrzejkowe wróżby, zarówno dla tych młodszych, jak i nieco starszych fanów magii. Niektóre z nich na pewno was zaskoczą.

📢 Pierwszy sklep socjalny w Krakowie od stycznia ma być dostępny dla wszystkich uprawnionych. Jak działa, kto może robić w nim zakupy? Sklep socjalny na ul. Siemaszki działa już od ponad miesiąca. Część mieszkańców zwraca uwagę, że pomoc nie jest dostępna dla wszystkich, a w pilotażowy projekt włączone są tylko trzy filie MOPS, które znajdują się w najbliższej lokalizacji sklepu. Rzecznik MOPS zapewnia, że od stycznia będą mogli korzystać z niego już wszyscy uprawnieni mieszkańcy. Okazuje się, że punkt ma stanowić pewnego rodzaju funkcję edukacyjną i przeznaczony jest dla osób, które wymagają wsparcia w wykorzystywaniu posiadanej żywności, planowania czy przygotowywania posiłków. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych [17.11.2022] Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 BLACK FRIDAY 2022. Kiedy wypada? W których sklepach możemy liczyć na promocje z okazji Black Friday? 17.11.22 Wielu z nas z utęsknieniem czeka na Black Friday, czyli na największe święto zakupów w roku. To właśnie wtedy możemy upolować znakomite okazje, kupić sprzęty lub ubrania, o których już od dawna marzyliśmy i zaoszczędzić przy tym sporą sumę pieniędzy. Kiedy wypada Czarny Piątek 2022? W których sklepach będą obowiązywać promocje? Odpowiadamy.

📢 Zranione ptaki. Najnowsze zdjęcia głównych bohaterów z ich prywatnych konta na Instagramie [GALERIA] 17.11.22 Serial ZRANIONE PTAKI to jedna z najpopularniejszych produkcji tureckich w Polsce. Po raz pierwszy została wyemitowana w marcu 2022 roku i od razu podbiła serca widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy Meryem, Leventa i Ömera. A jak wyglądają główni bohaterowie serialu na co dzień? W galerii przedstawiamy ich najnowsze zdjęcia z prywatnych kont na Instagramie.

📢 Te znaki Zodiaku żyją najdłużej. Osoby spod tych znaków często dożywają wieku sędziwego – sprawdź, dlaczego 17.11.2022 W horoskopach najczęściej szukamy przyszłości miłosnej i ekonomicznej. Bo nie każdy wie, że gwiezdne preferencje zodiakalne dotyczą wielu innych sfer – takich, jak długowieczność. A przecież, zwłaszcza gdy przybywa nam lat, kwestia ta staje się coraz ważniejsza, zaś z czasem wręcz najbardziej istotna. Które znaki Zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź to w naszym opracowaniu, pamiętając, że oczywiście wśród osób spod każdego znaku znajdziesz stulatków. Co ciekawe, przeprowadzono wyliczenia statystyczne, z których wynika, że najdłużej żyją Koziorożce. 📢 Uważajcie na te produkty. Jeśli macie je w domu, koniecznie oddajcie do sklepu [Ostrzeżenia GIS] 17.11.22 Uważajcie na te produkty. Jeśli macie je w domu, koniecznie oddajcie do sklepu. Główny Inspektorat Sanitarny w wyniku kontroli wycofał w ostatnich miesiącach szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki. Ostatnie ostrzeżenie dotyczy popularnych suplementów diety i boczku wędzonego. Na czarnej liście GIS z ostatnich dni znalazły się również produkty codziennego użytku. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu i natychmiast wyrzuć lub zwróć do sklepu.

📢 50 GENIALNYCH zdjęć Krakowa sprzed 50 lat! 50 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem niż dziś. Ludzie, choć niezamożni, wydawali się być bardziej szczęśliwi, a miasto tętniło życiem. Do 31 maja 1975 r. miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo, które wówczas prężnie się rozwijało! Krakowskie dzielnice trafiały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - były to Stare Miasto i Kazimierz. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu! 📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Oni Cię nigdy nie zdradzą . Jakie jest znaczenie twojego imienia? 17.11.2022 Do imion przypisane jest wiele cech osobowości. Tych pozytywnych i tych negatywnych. Sprawdź znaczenie tych imion! Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Marzysz o szczęśliwym związku? Z nimi na pewno Ci się to uda. Zobacz listę. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 17 do 21 listopada [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 17.11.22 Przerwy w dostawie prądu od środy 16.11 do poniedziałku 21.11. Zakład energetyczny zaplanował w najbliższych dniach przerwy w dostawie prądu w Krakowie i w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poza zaplanowanymi przerwami, może również dojść do wyłączenia prądu z powodu awarii. Sprawdź, czy w Twojej miejscowości również powinieneś przygotować się na przerwę w dostawie energii elektrycznej, która może potrwać kilka godzin. 📢 Oto najtańsze domy do kupienia w Małopolsce! Wystarczy mieć jedynie 200 tysięcy złotych 17.11.22 Jak wyglądają i ile kosztują najtańsze domy w woj. małopolskim? Na jaką nieruchomość możecie sobie pozwolić w cenie do 200 tysięcy złotych? Znajdziecie tutaj zarówno domy jednorodzinne często ze sporymi działkami, jednak zazwyczaj do remontu, jak i domki letniskowe. Sprawdźcie nasze zestawienie.

📢 Ekspert z UMCS: Trzeba uszczelnić system obrony przeciwrakietowej Dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS uważa, że NATO powinno rozwijać system obrony przeciwrakietowej w Polsce. - Przy tak zmasowanych atakach rakietowych ze strony Rosji, których celem jest ukraińska infrastruktura energetyczna, granica z Polską w zasadzie nie istnieje – zauważa politolog. 📢 Wieczysta gra na boisku lidera. Prezes ŁKS Łagów: Trudno o sponsorów na trzecią ligę. Nie mówiąc już o drugiej Nie Wieczysta Kraków, uchodząca przed sezonem za faworyta do awansu, ale ŁKS Łagów będzie liderem III ligi (gr. IV) po rundzie jesiennej. Przed ostatnią tegoroczną kolejką ekipa z województwa świętokrzyskiego ma 4 pkt przewagi nad Cracovią II, 5 nad Avią Świdnik i 6 nad Stalą Stalowa Wola i Wieczystą, z którą zmierzy się właśnie teraz - w sobotę 19 listopada na stadionie w Łagowie. - Wszyscy są zmobilizowani, bojowo nastawieni i chcemy po prostu ten mecz wygrać - mówi prezes klubu z Łagowa Marek Brudek, nie ukrywając jednocześnie: - Umowy sponsorskie mamy niestety do końca roku, bo sponsorzy tylko co rok je przedłużają. A wiadomo, jaka jest teraz sytuacja na świecie, w Polsce, i wszyscy dookoła mnie straszą, że to się może lada moment skończyć.

📢 Potrącenie młodej kobiety na osiedlu Krzyszkowice w Wieliczce. Poważny wypadek na przejściu dla pieszych Do potrącenia kobiety przez samochód osobowy marki Nissan doszło w środę 16 listopada krótko przed godz. 17 na ulicy Sadowej na osiedlu Krzyszkowice, na przejściu dla pieszych na wysokości przystanku „Wieliczka Osiedle Szymanowskiego”. Poszkodowana trafiła do szpitala. Wypadek spowodował bardzo duże utrudnienia w ruchu. 📢 Proszowice. Będzie drugi etap obwodnicy. Jest przetarg! Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił w środę przetarg na projekt i budowę drugiego etapu obwodnicy Proszowic. Nowa droga będzie miała około 2,5 kilometra długości. Szacunkowe koszty jej budowy wynoszą 68 milionów złotych. 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Tego w Krakowie jeszcze nie było! "Adaś" stanął przed Galerią Krakowską Pomnik Adama Mickiewicza to nieodłączny element pejzażu krakowskiego Rynku, jednak przez kilka dni podróżni, którzy przybędą do miasta, mogą się zdziwić: na placu przed Galerią Krakowską powita ich... "Adaś". Pomnik pojawił się tu w środę 16 listopada i zostanie w tym miejscu cztery dni. 📢 Jak wzmocnić sygnał Wi-Fi w domu? Te proste sposoby wzmocnią zasięg domowego internetu Każdy dom obecnie wypełniony jest nowoczesną technologią, między innymi poprzez lokalną sieć bezprzewodową. Największą zaletą tego rozwiązania jest wygoda użytkowania i stosunkowo duży obszar działania. Często jednak sygnał Wi-Fi jest miernej jakości, przez co jesteśmy zmuszeni do zbliżenia się do nadajnika lub podłączenia sprzętu za pomocą kabla. Jak wzmocnić sygnał sieci Wi-Fi i przy okazji zwiększyć zasięg internetu? Sprawdź najlepsze sposoby.

📢 Powiat myślenicki buduje windy w swoich szkołach. Będą dostępne dla wszystkich W trzech szkołach średnich prowadzonych przez powiat myślenicki dobudowane zostaną windy, które poprawią dostępność tych obiektów dla osób niepełnosprawnych, ale nie tylko. Chodzi o Zespół Szkól Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Zespół Szkół w Dobczycach oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. 📢 Szczekanie psa. Czy da się je ograniczyć? Zobacz listę najmniej hałaśliwych ras psów Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się za pomocą głosu. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Sałatka gyros. Ten przepis będzie hitem imprezy! Wielowarstwową sałatkę z kurczakiem zrobisz w 20 minut Sałatka gyros to hit każdej imprezy. Smakuje wybornie, a do tego można ją przygotować w szybki i łatwy sposób. Ułożona warstwowo w przeźroczystej misce będzie apetycznie się prezentować. Wypróbuj nasz przepis i zobacz, jak krok po kroku zrobić sałatkę gyros. Życzymy smacznego. 📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn rozpoczęła się, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy występują trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Sylwester miejski 2022/2023: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2022/2023 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Rozpoczęta przez COVID-19 fala odwołanych wydarzeń nie zakończyła się – w 2022 roku, z powodu gwałtownych wzrostów cen, miasta szukają oszczędności. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok na miejskich koncertach.

📢 Aleja 29 Listopada w Krakowie zyskuje dodatkowe pasy ruchu. Leją asfalt Trwają pracę przy przebudowie alei 29 Listopada. Jej północna cześć zaczyna już przypominać prawdziwą dwupasmówkę. Na odcinku od granic miasta do ulicy Belwederczyków wykonawca położył właśnie pierwsze warstwy asfaltu.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 16 listopada 2022 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 16 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Zranione ptaki odc. 168. Prawda o Meryem wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [18.11.2022] Hülya wyczuwa, że jej siostra coś kombinuje. W dodatku znajduje nagranie zmarłego Tekina. Co na nim odkryje? Jak Levent zareaguje na nowe wiadomości? Koniecznie przeczytaj streszczenie 168. odcinka Zranionych ptaków!

📢 Zranione ptaki odc. 169. Czy Levent i Meryem będą razem? Streszczenie odcinka [21.11.2022] Levent jest w szoku po tym, co zobaczył. A jak na nowe wieści zareaguje Melis? Czy dalej będzie chciała walczyć o Leventa? Co zrobi Cemil? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 169. odcinka Zranionych ptaków! 📢 Zakazany owoc odc. 100. Zdjęcia potwierdzające romans. Streszczenie odcinka [18.11.22] Zerrin wpada na pomysł, jak sprowadzić wszystkich do domu. Z kolei Yildiz odkrywa pewną tajemnicę. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 100. odcinka Zakazanego owocu! 📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

📢 Dantejskie sceny pod nowym sklepem. Dzikie tłumy szturmują Primark w Bonarce w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia 16.11.22 W sobotę, 12 listopada, od rana w krakowskiej galerii handlowej Bonarka trwał szturm na nowo otwarty sklep odzieżowy sieci Primark. Wieczorem tłum nieco się zmniejszył, ale i tak wyznaczono specjalne strefy dla klientów chcących wejść do środka. A tych nie brakowało. Podobnie było na drogach dojazdowych do Bonarki. Korki ciągnęły się od ronda Matecznego i wzdłuż całej ulicy Kamieńskiego. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem. Sami zobaczcie w naszej galerii!

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Afera obyczajowa na Politechnice Krakowskiej. Komisja Dyscyplinarna prosi prokuraturę o dokumenty Komisja Dyscyplinarna działająca przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zapoznać się z postanowieniami krakowskiej prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie molestowania studentek na Politechnice Krakowskiej. Jeden z wykładowców, którego sprawę bada Komisja, nie pracuje już na PK. Drugi jest odsunięty od wykonywania obowiązków dydaktycznych. Trzeci, którego sprawa była rozpatrywana na niższym szczeblu, już jakiś czas temu otrzymał upomnienie. 📢 Na budowanej S7 Miechów - Szczepanowice ruch skierowano na drogę objazdową. To utrudnienia związane z budową wiaduktu Budowa wiaduktu wraz z powstającą drogą ekspresową S7 Miechów – Szczepanowice zmusza kierowców do korzystania z objazdów. Kolejne utrudnienia i zmiana organizacji ruchu związane z inwestycję powstały we wtorek 15 listopada. Ruch pojazdów korzystających z drogi powiatowej na granicy Wymysłowa i Miechowa został przełożony na drogę objazdową. Utrudniania potrwają do jesieni 2024 roku.

📢 To ma być jeden z najdłuższych parków Krakowa. Budowa Parku Woźniców ma ruszyć w przyszłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiada, że prace w Parku Woźniców rozpoczną się w przyszłym roku. Do tej pory w lipcu odbyły się konsultacje społeczne, których celem było poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców Krakowa odnośnie przyszłego zagospodarowania parku. Do połowy grudnia ma powstać koncepcja całości oraz projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego. Park Woźniców ma być jednym z najdłuższych parków Krakowa, a jego teren ma obejmować około 19 hektarów.

📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak OSZUKUJĄ nas sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań 15.11.2022 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 Zranione ptaki odc. 167. Tekin zostaje zamordowany. Streszczenie odcinka [17.11.2022] Melis chce, aby Tekina zabrał Meryem z rezydencji. Nagle okazuje, że mężczyzna nie żyje. Kto go zamordował? Czego Levent dowie się w szkole Ömera? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 163. odcinka Zranionych ptaków! 📢 PRZYSIĘGA odc. 760. Emir wyrzuca Gulperi z domu. Streszczenie odcinka [17.11.22] Emir postanawia wyrzucić Gulperi z domu. Czego jej ponadto zabroni? Z kolei Baran oświadczył się Fidan. Na co teraz czeka? Co zrobi Ozan? Przeczytaj poniższe streszczenie 760. odcinka Przysięgi! 📢 PRZYSIĘGA odc. 761. Mert zostaje aresztowany. Streszczenie odcinka [18.11.22] Kemal wraz z Narin czekają na decyzję w sprawie adopcji Merta. Chłopak zostaje jednak aresztowany. Dlaczego? Tymczasem Yigit tęskni na Gulperi. Kto mu pomoże? Koniecznie przeczytaj streszczenie 761. odcinka Przysięgi!

📢 Gołcza. Doszczętnie spłonął dom. Prawdopodobną przyczyną podpalenie W poniedziałek, 14 listopada po południu doszło do pożaru domu mieszkalnego w Gołczy (powiat miechowski). Budynek został całkowicie zniszczony. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 📢 Suspendowany ksiądz Natanek lubi szokować. Te jego pomysły i zachowania były naprawdę dziwne! Kontrowersyjny i suspendowany ksiądz Piotr Natanek cały czas rozbudowuje swoje imperium w Grzechyni (powiat suski). Przychodzą mu do głowy dziwne pomysły. Przygotowaliśmy przegląd dziesięciu najbardziej szokujących wydarzeń z jego udziałem.

📢 Przezimuj pelargonie bez światła. Wystarczy papierowa torba lub karton. Polecamy łatwy sposób na przechowanie pelargonii Pelargonie można przezimować na kilka sposobów. Polecamy taki, przy którym rośliny nie potrzebują dostępu do światła, a ponadto zajmują mało miejsca. To wygodna i skuteczna metoda – sprawdziliśmy to! Wystarczy zwykła papierowa torba lub karton. Radzimy, jak przechować pelargonie do wiosny. Zobacz, jak je przygotować i czy zimą trzeba się nimi zajmować.

📢 Kraków. Awantura o nowe stoiska dla kwiaciarek na Rynku Głównym. Rewolucja wzbudziła kontrowersje Kolejna kłótnia w Krakowie - tym razem o nowe stoiska dla kwiaciarek z Rynku Głównego. Reakcje na kiosk, którego testową wersję właśnie zaprezentowano, są - delikatnie mówiąc - skrajne. Przeciwnicy krytykują formę ("jak konfesjonał, przenośna toaleta") i zamach na tradycję, zwolennicy - którzy mierząc liczbę komentarzy są wyraźnie w mniejszości - piszą "o świeżym powiewie", a symetryści apelują, by nie skreślać projektu w emocjach i pierwszym odruchu. A Wam jak podobają się stoiska projektu studia LATALAdesign? 📢 ME piłkarek ręcznych 2022. Poznaj najgorętsze zawodniczki mistrzostw Europy [ZDJĘCIA] ME kobiet w piłce ręcznej w 2022 r. odbywają się w dniach 4-20 listopada w Słowenii, Macedonii Północnej i Czarnogórze. W imprezie udział bierze 16 zespołów, wybraliśmy z nich najpiękniejsze, najgorętsze zawodniczki, które swe wdzięki i wysportowane ciała prezentują na Instagramie. Zobacz, kogo można oglądać w akcji podczas mistrzostw Europy. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Gwiazdy futbolu i ich partnerki na Gali Złotej Piłki w Paryżu [GALERIA] 2022 Karim Benzema zdobywcą Złotej Piłki, Robert Lewandowski na czwartym miejscu. Gwiazdy futbolu błyszczały na scenie Theatre du Chatelet i na czerwonym dywanie. Laureaci plebiscytu "France Football" pojawili się w Paryżu w towarzystwie swoich partnerek, w tym "Lewy" ze swoją żoną Anną. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 ZAKAZANY OWOC. Główni bohaterowie serialu na prywatnych zdjęciach [GALERIA] 14.10.22 "Zakazany owoc" to turecki serial, który pod koniec czerwca zastąpił w ramówce TVP "Miłość i przeznaczenie". Przygody dwóch sióstr Yildiz i Zeynep od samego początku cieszą się dużą popularnością wśród polskich widzów. Sympatię zdobyli także aktorzy i aktorki, którzy wcielają się w główne role. A jak wyglądają na co dzień? W galerii prezentujemy wybrane, prywatne zdjęcia głównych bohaterów z ich kont na Instagramie. Niektórzy wyglądają zupełnie inaczej niż w serialu!

📢 ZRANIONE PTAKI - obsada. Zobacz głównych bohaterów. Meryem, Levent, Melis, Ayse, Tekin, Cemil i inni 14.10.22 Zranione ptaki to jedna z najpopularniejszych produkcji tureckich, które obecnie jest emitowane w Telewizji Polskiej. Serial codziennie przyciąga przed telewizory miliony fanów. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy galerię zdjęć głównych aktorów, które publikowane są na ich kontach na Instagramie. Zobaczcie, jak wyglądają na co dzień. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Najpopularniejsze rasy psów! Oto najczęściej kupowane szczeniaki w Polsce 31.08.2022 Przed kilkoma laty najpopularniejszymi psami w Polsce były labradory. Do tej pory szczenięta tej rasy są chętnie kupowane przez rodziny z dzieckiem oraz młode osoby, szukające inteligentnego, posłusznego, wesołego, przyjacielskiego i spokojnego psa. Obecnie największą popularnością cieszą się owczarki niemieckie! Zobaczcie nasze zestawienie najchętniej kupowanych ras szczeniąt przez Polaków!

📢 Krótkie fryzury damskie 2022. Zobacz zdjęcia modnych krótkich fryzur na nadchodzącą jesień i zimę dla dojrzałych kobiet 19.08 Bez względu na wiek każda z nas chce wyglądać modnie i zjawiskowo. Efekt ten można osiągnąć m.in. przy pomocy odpowiedniej fryzury. W galerii przedstawiamy najmodniejsze i najlepsze krótkie fryzury dla dojrzałych kobiet na nadchodzący sezon jesień-zima, które optycznie wygładzają zmarszczki i odejmują lat.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

