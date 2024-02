Prasówka 19.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024”?

Prasówka 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Mamy nową listę najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

Prasówka 19.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

📢 Spotkanie z Beatą Szydło w Wolbromiu. Na niewielkiej sali niewiele osób i politycy Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło, była premier, a obecnie europosłanka przyjechała 18 lutego 2024 roku do Wolbromia. Została przyjęta na niewielkiej sali Domu Kultury. Tłumów nie było, a wśród gości pojawili się znani w regionie członkowie Prawa i Sprawiedliwości: poseł Andrzej Adamczyk, Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Gamrot, radny Powiatu Olkuskiego.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Horoskop dzienny na 21 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 21 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Zagłębiem Lubin Cracovia zremisowała w Lubinie z Zagłębiem 1:1. "Pasy" zyskały punkt, a mogły więcej. Jak zagrali piłkarze? Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najwyższe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców coraz więcej! Zobacz miejsca i wysokość wygranych. LISTA Szczęśliwiec z Limanowej, który w miniony wtorek, 13 lutego rozbił kumulację w Lotto sięgając po ponad 10 mln zł dołączył do coraz dłuższej listy milionerów w Małopolsce. Niepobita do dzisiaj rekordowa wygrana w Skrzyszowie pod Tarnowem przed blisko 12 laty do dzisiaj jest także największą w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.

📢 Horoskop dzienny na 20 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 20 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Zakrzówek przyciąga nie tylko latem. Krakowianie wybrali się tam w słoneczną niedzielę. Niektórzy weszli do wody W niedzielę (18 lutego) słoneczna pogoda zachęcała do spacerów. Wielu krakowian wybrało się nad Zakrzówek. Można tam w ciszy, spokoju, w otoczeniu przyrody odetchnąć od codziennego zgiełku. Niektórzy wypatrują już jednak sezonu letniego, kiedy znów będzie można korzystać z kąpieliska na Zakrzówku. Niektórzy już jednak teraz postanowili wejść do wody. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądał Zakrzówek w tę niedzielę.

📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Czy lubią lans? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Oryginalny styl zapada w pamięć! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Poświęcenie dzwonu św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie. Już rozległy się pierwsze jego dźwięki w nowym, budowanym kościele Imię moje św. Jan Paweł II - taki napis widnieje na dzwonie do nowego krakowskiego kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. W niedzielę, 18 lutego 2024 roku ten nowy instrument, stojący tymczasowo wewnątrz budowanego kościoła poświęcił metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Wówczas w południe dzwon zabrzmiał po raz pierwszy, ale nie jeden raz.

📢 Tłumy turystów na Kalatówkach i w kolejce na Kasprowy. W Tatrach już prawie wiosna! W niedzielne popołudnie tłumy turystów zebrały się na Kalatówkach. Z kolei do kas na Kasprowy Wierch ustawiają się kolejki. Choć trwają ferie zimowe, aura zrobiła się bardziej... wiosenna. Jest słonecznie i topnieje śnieg. Kiedy pojawiają się krokusy?

📢 Tłumy przybyły do hali Cracovii zobaczyć egzotyczne zwierzęta i rośliny z całego świata W niedzielę (18 lutego) w hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha odbywa się kolejna edycja największego w Małopolsce eventu terrarystyczno-botanicznego - Terra Animals. 📢 Wisła Kraków wygrywa w Rzeszowie po golu w doliczonym czasie gry Wielkie emocje towarzyszyły spotkaniu Stali Rzeszów z Wisłą Kraków. Choć mecz nie stał może na najwyższym poziomie, to trzymał w napięciu do ostatnich sekund. Dość powiedzieć, że tylko w doliczonym czasie gry przy wyniku 1:1 gospodarze zmarnowali rzut karny, a Wisła niewiele później zdobyła zwycięską bramkę na 2:1.

📢 Biecz. Wnuczka przyznała się, że zabiła swoją 94-letnią babcię. Prokurator wnioskuje o areszt tymczasowy dla 24-latki Liczne rany kłute miała 94-letnia mieszkanka Biecza, która wczoraj (17 lutego) zginęła najpewniej z rąk swojej wnuczki. 24-letnia mieszkanka powiatu jasielskiego zatrzymana i podejrzana o popełnienie zbrodni, dzisiaj została przesłuchana i usłyszała prokuratorskie zarzuty. Grozi jej nawet dożywocie. Jutro Sąd Rejonowy w Gorlicach zdecyduje o zasądzeniu aresztu tymczasowego, o który wnioskuje prokuratura. 📢 Kandydat na prezydenta: Hala Targowa jak w Barcelonie albo Monachium, a nie klub nocny na Grzegórzkach Poseł Aleksander Miszalski, kandydat PO na prezydenta Krakowa, zabrał głos w sprawie utworzenia klubu nocnego na terenie Hali Targowej na Grzegórzkach. Zaznaczył, że jak będzie rządził miastem, to powstanie tam hala targowa z prawdziwego zdarzenia jak w innych znanych metropoliach europejskich, a nie będzie miejsca dla działalności, która może generować hałas i powodować obawy mieszkańców o zakłócanie spokoju.

📢 Najpiękniejsze kreacje ze studniówek 2024 w Krakowie. Takie sukienki i garnitury są modne w tym roku! Szał i szyk 18.02.2024 Tegoroczne maturzystki (a nierzadko również nauczycielki!) zachwycają kreacjami na trwających właśnie w Krakowie studniówkach. Zadają szyku w pięknych sukniach. Magia! Zobaczcie sami!

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 18.02.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 Nawiedzone i upiorne miejsca w Małopolsce. Czy tam naprawdę straszy? 18.02.2024 W Małopolsce są miejsca, które obrosły legendami mrożącymi krew w żyłach. To opuszczone domy, w których nikt nie chce zamieszkać, stare szpitale, budynki, w których dochodziło do brutalnych morderstw. Historie przekazywane przez mieszkańców z pokolenia na pokolenie często wydają się nierealne i wypada traktować je z przymrużeniem oka. A wy wierzycie w tajemnicze siły? Zobaczcie, gdzie znajdują się "nawiedzone" miejsca!

📢 Takimi autami jeździliśmy po krakowskich ulicach. Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu! 📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. I czas wielkich zmian. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 18.02.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 To najsłynniejszy sklep w Krakowie. Stoi w mieście od lat! Jaka jest historia DH Jubilat? 18.02.2024 Dom Handlowy Jubilat został oddany do użytku w 1969 roku. Modernistyczny budynek stanął u zbiegu al. Trzech Wieszczów i ul. Zwierzynieckiej. Od momentu otwarcia przez niemal trzy dekady był największym domem towarowym w Krakowie. Wiele osób wciąż zachwyca się wyjątkową architekturą tego budynku, która od otwarcia właściwie się nie zmieniła.

📢 Zastępca komendanta miechowskiej policji przeszedł na emeryturę Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Miechowie pożegnali zastępcę komendanta powiatowego policji w Miechowie mł. insp. Piotra Galickiego, który po 32 latach służby przeszedł na emeryturę. 📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Zagłębiem Lubin W ramach 21. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w niedzielę o godz. 12.30 z Zagłębiem w Lubinie. Oto skład na jaki zdecydował się trener Jacek Zieliński. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Freestyle Heroes. Brawurowe popisy na motocyklach, quadach, rowerach i hulajnogach w Tauron Arenie Kraków To była dawka naprawdę mocnych wrażeń. W sobotę w Tauron Arenie zaprezentowali się śmiałkowie, którzy z motocyklowych, quadowych i rowerowych skoków na rampach uczynili prawdziwą sztukę. Sześć tysięcy osób wstrzymywało oddech, gdy zawodnicy popisywali się ewolucjami i trikami wybijając się wysoko nad ziemię. Były też efektowne pokazy świateł i ognia, a wszystko to przy dźwiękach głośnej muzyki.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Poznaj 9 najlepszych miejsc do życia w Europie - nowy ranking odkrywa perły Starego Kontynentu Marzysz o słońcu nad morzem lub klimacie skandynawskim? Europa skrywa wiele uroczych zakątków, które idealnie nadają się do zamieszkania. Najnowszy ranking przedstawia 9 miejsc, gdzie życie staje się prawdziwą przyjemnością. Tu z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie.

📢 Najciekawsze wieże widokowe w Małopolsce. Z ich szczytów widoki zapierają dech w piersiach! To idealny cel wycieczek podczas ferii Małopolska wieżami widokowymi słynie. A, że tegoroczne ferie zimowe mijają pod znakiem wybitnie wiosennej aury i śniegu jak na lekarstwo, proponujemy alternatywę w postaci wycieczek połączonych z podziwianiem pięknych widoków. Oto zestawienie najciekawszych punktów widokowych w Małopolsce. 📢 Białka Tatrzańska to od kilku lat hit ferii zimowych. Podhalańska wieś zamieniła się w centrum turystyczne. Za co pokochali ją goście? Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się teraz czesze w Krakowie 18.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 18.02.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach 18.02.2024 Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez!

📢 Horoskop dzienny na 19 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 19 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 W Krynicy-Zdroju powstaje kompleks apartamentowców na wprost Jaworzyny Krynickiej. Osiedle Czarny Potok wkrótce zyska też aquapark W Krynicy Zdroju - najbardziej znanym małopolskim uzdrowisku - powstaje kompleks dziesięciu apartamentowców rozmieszczonych na stoku zbocza. Budowa powinna zakończyć się w 2024 roku, nowe obiekty będą znajdować się na wprost Jaworzyny Krynickiej. To zaledwie 350 metrów od kolejki gondolowej. Widoki są niezwykłe, a sama inwestycja na osiedlu Czarny Potok wzbudza duże zainteresowanie. W niedalekiej odległości ma powstać też aquapark, prywatny inwestor ma już wizualizacje.

📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 18.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 18.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 18.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Władze Krakowa planują linię tramwajową z Ruczaju do granic ze Skawiną. Jest już przetarg na koncepcję Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta, budowy linii tramwajowej, rozbudowy ul. Skotnickiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Oferty przyjmowane będą do 22 marca 2024 roku. 📢 Na Ruczaju powstaje nowe miejsce na gastronomicznej mapie Krakowa! 6 restauracji, ogromna powierzchnia Na terenie centrum handlowego Atut Ruczaj 2 przy ulicy Bunsha 19 na Ruczaju, powstaje nowe miejsce na gastronomicznej mapie Krakowa. Inwestor zapowiada, że jeszcze przed wakacjami otworzy się tam aż 6 lokali gastronomicznych z kuchniami świata: w tym kawiarnia serwująca śniadania i bar. 📢 KSW 91: karta walk, wyniki na żywo. Stawką walki wieczoru gali w Libercu tymczasowy pas mistrzowski KSW 91 już 17 lutego 2024, oto karta walk i wyniki. Największa polska federacja MMA tym razem na galę zaprosiła do czeskiego Liberca. Program imprezy był ciekawy, nie zabrakło atrakcyjnych walk. Gwoździem programu był pojedynek o tymczasowy pas mistrzowski, zdobył go Valeriu Mircea.

📢 Jezioro Rożnowskie w hicie Netflixa "Zabij mnie, kochanie". Potencjał urokliwej okolicy zauważył także sądecki miliarder Na platformie Netflix został wyemitowana polska komedia "Zabij mnie kochanie" z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych zobaczymy Weronikę Książkiewicz, Mateusza Banasiuka i Agnieszkę Więdłochę. Tym razem za tło posłużyło Jezioro Rożnowskie i jego malownicza okolica. Zauważyć można most w Kurowie, okolice Rąbkowej, a także widoki na jezioro z hotelu Heron w Siennej oraz sam hotel.

📢 Mieszkańcy podpisują petycję i walczą o park rzeczny Dłubni W internecie trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa w sprawie przyspieszenia prac związanych z tworzeniem parku rzecznego Dłubni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się tereny nad Dłubnią w Krakowie. 📢 Obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Przyjechał prawnuk powstańca W Miechowie odbyły się w sobotę uroczyste obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej podczas powstania styczniowego. Po mszy odprawionej w kościele pw. św. Barbary uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów obok mogiły powstańców na miejscowym cmentarzu, a następnie pod pomnikiem z Orłem na miechowskim Rynku. Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Miechowskiej zostali uhonorowani laureaci konkursów poświęconych bitwie miechowskiej. Jednym z uczestników wydarzenia był Maciej Zieliński z Wrocławia, prawnuk Antoniego Zielińskiego, powstańca walczącego w Miechowie w 1863 roku. Wkrótce więcej informacji.

📢 W Waksmundzie odbyły się zakazane uroczystości upamiętniające Józefa Kurasia "Ognia" W sobotę (17 lutego) w Waksmundzie odbyły się uroczystości zorganizowane w 77. rocznicę ostatniej walki i śmierci mjr. Józefa Kurasia „Ognia”. Przypomnijmy, że dzień wcześniej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podjęła decyzję o zaprzestaniu organizacji wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia "Ognia" oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ. 📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Wnuczka zabiła babcię? Morderstwo w Bieczu. Nie żyje 94-letnia mieszkanka miasta. Na miejscu pracują służby śledcze i prokurator Dramat w Bieczu. W jednym z domów na Przedmieściu Dolnym doszło do morderstwa. Nieoficjalnie mówi się, że 94-letnia mieszkanka miasta zginęła z ręki członka rodziny. Służby śledcze i prokurator pracowały na miejscu zbrodni przez ponad 12-godzin. Ciało 94-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych, według wstępnych doniesień kobieta miała liczne rany kłute.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być spora! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Prace postępują, powoli, ale na wiosnę przyspieszą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z placu budowy Północnej Obwodnicy Krakowa. Widać, że na inwestycję zawitały już pierwsze objawy wiosny. Budowa skończona jest w prawie 87 procentach. Nie ma już śniegu, nie ma już błota. Sucho, więc prace powinny przyspieszyć. Północna Obwodnica Krakowa ma zostać oddana do użytku w tym roku.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". To ich urocze gniazdko w Małopolsce w powiecie limanowski. "Tu są moje korzenie"! Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Zmarła Ewelina Bień. Była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i działaczka społeczna miała zaledwie 41 lat W sobotę, 17 lutego dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Miała zaledwie 41 lat. Osierociła małego synka. Pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. W ostatnim czasie mieszkała w Kielcach.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 308. Królowa odwiedza Akacjową. Streszczenie odcinka [17.02.2024] Teresa rozmyśla o swojej przeszłości. Gdzie pojedzie, aby dowiedzieć się więcej? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 308. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Powrót żużla do Nowej Huty coraz bliżej. Speedway Kraków jest w terminarzu KLŻ, ale oficjalnej decyzji jeszcze nie ma Drużyna z Krakowa znalazła się w terminarzu Krajowej Ligi Żużlowej na sezon 2024. To kolejny mocny sygnał, że "czarny sport" może wrócić w tym roku do Nowej Huty. Trzeba jednak podkeślić, że nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Na pewno do zmagań przystąpi Grupa Azoty Unia Tarnów - sezon zacznie w Gnieźnie (30/31 marca) 📢 Budowa Designer Outlet Kraków przy Galicyjskiej. Zaczęli stawiać konstrukcję wielkiego centrum handlowego. Kiedy otwarcie? Do niedawna można było zobaczyć wielką dziurę w ziemi pomiędzy Lidlem a Kauflandem przy Galicyjskiej w Krakowie. Ale teraz budowa Designer Outlet Kraków weszła w nową fazę. Widać już stawiane pierwsze konstrukcje wielkich hal, gdzie pojawią się setki sklepów. Otwarcie zaplanowano na rok 2025. Przy Galicyjskiej kompleks handlowy cały czas się rozrasta.

📢 Kraków. Cystersi w Mogile zaproszą do kawiarni w Domu Młynarza i restauracji w odbudowanych czworakach. W planach jest też dom pielgrzyma W najbliższych latach tuż za murami klasztoru cystersów w Mogile ma powstawać nowe atrakcyjne miejsce, które będzie czekało na mieszkańców i pielgrzymów. W uratowanym i wyremontowanym XIX-wiecznym Domu Młynarza będzie można spotkać się przy kawie i obejrzeć ekspozycję poświęconą m.in. historii Mogiły. W planach jest też odbudowa historycznych czworaków i uruchomienie w nich restauracji. Koncepcja obejmuje również ośrodek kultury cysterskiej. Ponadto powstanie dom pielgrzyma, w którym będzie można przenocować. W pewnej formie ma powrócić młyn.

📢 Turyści to wiedzą, a krakowianie? Która ulica jest najstarsza, który park najmniejszy? W jednym z felietonów Wisława Szymborska pisała, że mieszka w Krakowie więc go nie zwiedza. I pewnie nie była jedyna. Bywa, że o miejskich atrakcjach najwięcej wiedzą turyści przemierzający Kraków szlakiem ciekawych miejsc. Wiecie, gdzie mieści się najstarszy krakowski kościół czy wciąż funkcjonująca kawiarnia literacka? Która z ulic jest najstarsza, a która najkrótsza? Jaki jest najwyższy punkt widokowy i najwyższy budynek? Który akademik jest najstarszy?

📢 Słaboszów. Będzie troje kandydatów na fotel wójta Do wyboru wójta gminy Słaboszów na kolejną kadencje mogą być potrzebne dwie tury głosowania. O stanowisko ma się bowiem ubiegać aż troje kandydatów. Dwoje reprezentuje komitety lokalne, podczas gdy trzeci startuje z listy komitetu ogólnokrajowego. 📢 Piękny makijaż na studniówkę 2024! To teraz jest w modzie. Na balach królują czerwone usta Studniówka to często pierwszy bal w życiu młodego człowieka. Poszukiwania odpowiedniej stylizacji czy dobór fryzury to nie wszystko. Istotnym elementem jest także makijaż. To on często nadaje odpowiedniego "charakteru" całej stylizacji. W tym roku na studniówkowym parkiecie było zarówno klasycznie jak i oryginalnie i nietypowo. Zobaczcie sami jakie makijaże królowały na tegorocznych balach. 📢 Z Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie spadł gzyms. Powstało gruzowisko przed wejściem do zabytkowego budynku Kupa gruzu przed wejściem do zabytkowego XIX-wiecznego Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w gminie Skawina. Nocą z 15 na 16 lutego od budynku oderwał się dekoracyjny gzyms z piaskowca. Odpadł na długości niemal całej ściany północnej. To mogło być bardzo niebezpiecznie, bo z obiektu korzysta wielu mieszkańców. Organizowane są tutaj zajęcia dla dzieci, spotkania seniorów, wystawy oraz koncerty. W piątek, 16 lutego, ulica Szkolna, przy której stoi dwór została zamknięta. Po ocenie sytuacji inspektor nadzoru zamknął budynek.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj Polacy w komplecie przebrnęli kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w Sapporo Kwalifikacje Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo nie sprawiły Polakom problemów, awansowała cała piątka. Wyniki dzisiaj (piątek, 16 lutego) nie zaskoczyły, najlepszy z naszej ekipy znów był Aleksander Zniszczoł, który zajął 14. miejsce. Zwycięstwo w kwalifikacjach odniósł Austriak Manuel Fettner. 📢 Zabrzmi dzwon o imieniu św. Jan Paweł II. Zawiśnie na wieży nowego kościoła na Ruczaju w Krakowie Na wieży kościoła św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie zawiśnie dzwon. Świątynia jest w trakcie budowy, a ważnym krokiem inwestycji będzie obecnie zamontowanie dzwonu. Ten instrument o wadze jednej tony jest już gotowy. Zostanie uroczyście poświęcony w niedzielę, 18 lutego 2024 roku po mszy św. o godzinie 10.30 przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz, jak zmieniło się miasto. Część I galerii Piętnaście lat to nie wieczność, ale jak się okazuje w historii miasteczka może oznaczać spore zmiany. Na załączonych fotografiach przypominamy jak wyglądały Proszowice w 2008 roku. To pierwsza część galerii, obejmująca Rynek oraz ulice do niego przyległe.

📢 Wnioskują o zwiększenie ochrony Zakrzówka i zakaz zmiany sposobu użytkowania Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Zakrzówek - enklawa wschodnia". Chodzi o tereny o powierzchni 1,58 ha, w rejonie ulic Wyłom i Twardowskiego. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna. 📢 Niezwykłe odkrycia w Morawicy pod Krakowem. Tak wyglądało romańskie palatium Stara plebania kościoła w podkrakowskiej Morawicy, która - jak się okazało - pierwotnie była rezydencją rycerskiego rodu, odsłoniła przed badaczami swoje tajemnice. Dzięki dokonanym odkryciom zostały też przygotowane wizualizacje, które pokazują, jak budowla wyglądała w średniowieczu. Specjaliści podkreślają, że nie ma dotąd w Polsce drugiego takiego znaleziska: romańskiego budynku o charakterze reprezentacyjnym zachowanego do wysokości pierwszego piętra. Zaznaczają, że pilnie trzeba podjąć prace zabezpieczające i konserwatorskie w tym zabytku.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Polonezem w Trianie maturzyści rozpoczęli swój bal Maturzyści z czterech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie swój pierwszy, wielki bal mieli w sobotę, 20 stycznia 2024 roku. Na radosną zabawę przed maturą, niezapomnianym i jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Sali Bankietowej Triana w Mogilanach w powiecie krakowskim. Bawiło się około 160 osób. Uczniowie odtańczyli poloneza na 107 dni przed maturą. 📢 Studniówka 2024 uczniów V LO w Krakowie. Słynna "Piątka" bawiła się w Starej Zajezdni. To był bal na 400 osób W piątek - 19 stycznia - swój bal przedmaturalny mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejsce studniówki wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu. W tym szczególnym balu wzięło udział około 400 osób, przede wszystkim - 280 uczniów z ośmiu klas maturalnych. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, był też toast, a o północy - tort.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para chwali się swoim domkiem w sadzie. Króluje w nim góralski styl jest też choinka! Kasia i Jędrek, którzy zasłynęli z udziału w programie Googlebox już od jakiegoś czasu urządzają swój drewniany domek. Polacy poznali ich przed telewizorami, gdzie z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili ich serca. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na święta pojawiła się tam też choinka, która zaskoczyła internautów. Zobaczcie sami, drewniany kącik słynnych górali z Gogglebox.

📢 Niegardów. Janusz Korczak patronuje szkole ponad pół wieku. To nie był prosty wybór W Szkole Podstawowej w Niegardowie świętowano w czwartek pięćdziesięciolecie nadania placówce patrona – Janusza Korczaka. I choć dzisiaj taki wybór wydaje się pozbawiony kontrowersji, pół wieku temu wcale tak nie było. Przeciwko Korczakowi bardzo protestowali przedstawiciele ówczesnych władz partyjnych. 📢 Bójka polskich lekkoatletów. Krzewina był poczytalny. Pojawiają się wątpliwości, jak Urbaniak złamał nogę Dotarliśmy do opinii psychiatrycznej nt. stanu zdrowia Jakuba Krzewiny. Znany polski lekkoatleta, podejrzany o pobicie innego wyśmienitego biegacza - Sebastiana Urbaniaka, jest poczytalny. Zarazem pojawia się coraz wątpliwości na temat bójki obu sportowców, do której doszło w ostatnią noc sylwestrową. Czy rzeczywiście Krzewina złamał Urbaniakowi nogę? Tymczasem sam poszkodowany ostatnio wywołał też niemałą aferę podczas mistrzostw kraju, gdzie najpierw przeszkadzał w starcie Ewie Swobodzie, a następnie przyznał, że jest w niej... zabójczo zakochany!

📢 Studniówka 2023. Tak się bawił Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie Tradycyjnym polonezem maturzyści z krakowskiego Zespołu Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie rozpoczęli swój przedmaturalny bal. Zabawa była przednia! Chcecie to zobaczyć? Zajrzyjcie do naszej galerii! 📢 Studniówka 2023. Bal z polonezem i walcem uczniów ZSiPO w Skale. Zabawę zorganizowali w Hotelu Jurajskim Poloneza czas zacząć - te magiczne słowa otwierają zwykle studniówkową zabawę - pierwszy najważniejszy bal w dorosłym życiu uczniów - maturzystów. Tak zaczynali także uczniowie trzech klas maturalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Ale tu tradycja jest jeszcze bogatsza, bo po polonezie uczniowie proszą swoich nauczycieli do walca i już na początku zabawa jest podwójna. To jak uczniowie bawili się na studniówce uwieczniliśmy na zdjęciach.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Miechowie [ZDJĘCIA] W sobotni wieczór uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie bawili się na studniówkowym balu w zajeździe "Nad stawem" w Rosiejowie. Tegoroczni maturzyści to podopieczni wychowawców Moniki Marzec, Joanny Jakubowskiej, Anny Wójcik, Beaty Żychowicz i Andrzeja Dudka. Dyrektor zespołu Maria Paschek na wstępie podziękowała rodzicom i przypomniała, że to dzięki nim wszyscy mogą się bawić na maturalnym balu. 📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

