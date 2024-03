Prasówka 19.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [19.03.2024]”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [19.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 19.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 18.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [19.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Strach na ulicach słowackiego Liptowskiego Mikulasza. Mieszkańcy obawiają się powrotu niedźwiedzia i chcą jego odstrzelenia Życie w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji toczy się dalej, ale każdy pamięta o zajściu z niedźwiedziem brunatnym, który przebiegając przez miejscowość atakował ludzi. - Czegoś takiego jeszcze tu nie było. Boimy się, że może wrócić. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie broni - mówi mieszkanka słowackiej miejscowości. Podobnie reagują inni. Domagają się, by zastrzelić niedźwiedzia, który spowodował zamęt w ostatnią niedzielę.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [19.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [19.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Strych pełen odległej historii. Muzeum Archeologiczne w Krakowie zyskało nowe przestrzenie wystawiennicze Niezagospodarowany wcześniej XVII-wieczny strych Muzeum Archeologicznego w Krakowie dzięki remontowi - przeprowadzonemu za 18 mln zł, z czego większość to pieniądze unijne - stał się miejscem dla wystaw i konferencji. To aż 700 metrów kwadratowych, które dostały nowe funkcje. W poniedziałek (18 marca) dokonano uroczystego otwarcia. Muzeum w efekcie inwestycji wzbogaciło się też o windę. 📢 Horoskop dzienny na 20 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 20 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Pościg miechowskiej drogówki za pijanym kierowcą. Jego auto wylądowało w rowie i przewróciło się na bok Kierowca volkswagena nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Zagorowie w powiecie miechowskim. Mało tego 27-letni mężczyzna przyspieszał, zaczął uciekać. Policjanci miechowskiej drogówki ścigali go, a ten łamał przepisy, aż jego auto wpadło do rowu. Okazało się, że powodem ucieczki był alkohol. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za swój czyn odpowie przed sądem.

📢 Anna Starmach otwiera restaurację w Krakowie. Zainspirowali ją rodzice "Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację" - napisała Anna Starmach na swoim Instagramie, zapowiadając zakończenie udziału w programie "MasterChef" i otwarcie własnej restauracji w Krakowie. W podjęciu decyzji o tym, by spełnić to marzenie, zainspirowali ją rodzice - znani krakowscy kolekcjonerzy sztuki, którzy część swoich zbiorów przekazali muzeom.

📢 Sprzedawał narkotyki tuż przy kamerach monitoringu miejskiego. Wszystko zostało nagrane. Po handlarza przyszli policjanci 19-latek sprzedający narkotyki wpadł wprost w ręce służby. Ze swoją nielegalną działalnością rozłożył się dokładnie przed kamerami miejskiego monitoringu przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach. Odwiedzili go miejscowi kryminalni i odprowadzili w kajdankach. Było to możliwe dzięki informacji od pracownicy obsługującej kamery monitoringu.

📢 Pierwsze ślubowanie policjantów w tym roku. W szeregi małopolskiego garnizonu wstąpiło 113 nowych funkcjonariuszy W poniedziałek 18 marca w Muzeum Lotnictwa odbyło się ślubowanie 113 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet. W uroczystej zbiórce wziął udział m. in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, kadra kierownicza małopolskiej Policji na czele z p.o. Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko. 📢 Środowy protest rolników w Krakowie. Może przyjechać nawet ponad 2000 pojazdów rolniczych – z trzech stron Na najbliższą środę (20 marca) zapowiedziano kolejną odsłonę ogólnopolskiego strajku rolników. Z informacji przekazanych przez Policję wynika, że do Krakowa może przyjechać w tym dniu ponad 2000 pojazdów uczestniczących w proteście, a utrudnień w ruchu trzeba spodziewać się przez cały dzień, od wczesnych godzin porannych, przede wszystkim na głównych drogach wjazdu do Krakowa.

📢 Niezbędne dodatkowe tory kolejowe między Krakowem Głównym a Batowicami. Potrzeba na to 250 mln zł PKP ma plan dobudowy dodatkowych torów kolejowych między Dworcem Głównym w Krakowie a stacją w Batowicach. Ta inwestycja ma pozwolić na rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej. 📢 Krakowski sąd wydał prawomocny wyrok w sprawie ks. Natanka. Grzywna zamiast kary ograniczenia wolności i prac społecznych 20 tys. zł grzywny zamiast kary 10 miesięcy ograniczenia wolności i 300 godzin prac społecznych, a do tego 15 tys. zł nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża zamiast 20 tys. zł na rzecz organizacji wspierającej leczenie niepłodności Stowarzyszenia "Nasz Bocian" - to główne zmiany w wyroku w sprawie duchownego. Proces apelacyjny suspendowanego księdza Piotra Natanka z Grzechyni w powiecie suskim był niejawny. Ksiądz Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.

📢 W Krakowie zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa. Gdzie dojedzie? Krakowscy urzędnicy zapowiadają, że za kilka dni zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa. Linia 108 połączy Bronowice Małe z os. Wizjonerów. A to nie koniec zmian. 📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Policja szuka świadków Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb. 📢 Nowy wiadukt w Krakowie. Kolejarze pokazują efekt pracy. Zaskakujący? Na ul. Zielony Most nowy wiadukt zwiększył bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Pod betonową konstrukcją wygospodarowano więcej miejsca na chodniki i szerszą jezdnię - chwalą się kolejarze z PKP PLK. I pokazują na zdjęciach efekt prac! Jak oceniacie to, co na nich widać?

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 18.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 18.03.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Włamanie do domu i kradzież instrumentów muzycznych w powiecie proszowickim. Trzy harmonie i skrzypce zanieśli do lombardu Ukradzione instrumenty muzyczne dwaj złodzieje z powiatu proszowickiego chcieli spieniężyć w lombardzie. Sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego skąd zabrali trzy harmonie, skrzypce oraz telewizor. Mieszkaniec powiatu proszowickiego zgłosił na policję włamanie i kradzież, do której doszło podczas jego jednodniowej nieobecności w miejscu zamieszkania. W tym czasie dom został okradziony. 📢 Iga Świątek z kryształowym trofeum za triumf w tenisowym Indian Wells. Sesja zdjęciowa Polki ze słynną aktorką Zendayą Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju Indian Wells. To 19. w karierze tytuł raszynianki w imprezie rangi WTA, a drugi w tej kalifornijskiej miejscowości. Do wyrównania polskiego rekordu, ustanowionego przez Agnieszkę Radwańską, pozostał Świątek już tylko jeden triumf. Być może nastąpi to podczas rozpoczynającego się za kilka dni turnieju w Miami, w którym Polka zwyciężyła przed rokiem. Na razie jednak napawa się sukcesem z Indian Wells i odpoczywa. - Mam nadzieję, że będę miała dwa dni wolnego i spędzę je na plaży, przy której mam w Miami wynajęty apartament - powiedziała Iga Świątek po niedzielnym finale z Marią Sakkari w wywiadzie dla stacji Canal+ Sport. Wcześniej z trudem podniosła kryształowy puchar. Z trudem, bo trofeum dla zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Indian Wells jest wyjątkowo ciężkie.

📢 Wielki pożar gospodarstwa w powiecie proszowickim. W ogniu maszyny, zbiorniki z olejem i środkami ochrony roślin. Zablokowana droga krajowa Ogromny pożar w gminie Nowe Brzesko w powiecie proszowickim wybuchł w poniedziałek, 18 marca rano. Była godz. 8.45, gdy straże pożarne zostały powiadomione o pożarze w dużym gospodarstwie rolniczym w Śmiłowicach. Zapaliły się maszyny rolnicze w tym kombajn zbożowy oraz zbiorniki z paliwem i środkami ochrony roślin. Właściciel poniósł ogromne straty. Pożar był widoczny z daleka.

📢 Piękny zamek w Zatorze. Będzie otwarty dla turystów. Siedziba wielkich rodów na zdjęciach archiwalnych i współczesnych z powietrza Park Rozrywki Energylandia nie będzie jedyną atrakcją Zatora. Uwagę przyciąga tutaj również piękny zamek związany z historią wielkich rodów. Jak zapowiadają, właściciele po zakończeniu rewitalizacji ma zostać udostępniony do zwiedzania dla turystów. Zobacz galerię zdjęć archiwalnych i współczesnych zatorskiego zabytku.

📢 Kierowcy i motorniczowie w Krakowie nie czują się bezpiecznie. Rozwiązaniem zamknięte kabiny? Miasto nie widzi takiej potrzeby Bezpieczeństwo kierowców i motorniczych pracujących w MPK S.A. w Krakowie to bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu. Radny miejski Łukasz Gibała wskazuje na szereg agresywnych zachowań wobec prowadzących pojazdy, które mogą mieć poważne skutki. - W obawie o swoje bezpieczeństwo, a także mając na uwadze troskę o komfort i bezpieczeństwo innych podróżnych i kierowców pracownicy MPK S. A. postulują o wprowadzenie w pełni zabudowanych kabin kierowcy i motorniczego - mówi Gibała. Z kolei urzędnicy miejscy wyjaśniają, że Spółka cały czas buduje bezpieczeństwo prowadzącego, a wprowadzanie zabudowanych kabin we wszystkich pojazdach nie jest konieczne. 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Dom aktorki, która odpadła z „Tańca z gwiazdami” - galeria zdjęć Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Gwiazda tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 18.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 W XVI-wiecznej krakowskiej kamienicy zostanie otwarta "najbardziej instagramowa kawiarnia" Już w tym tygodniu na mapie Krakowa pojawić ma się - jak czytamy w informacji prasowej - "najbardziej instagramowa kawiarnia". To kawiarnia EL&N London, która posiada już 34 filie na całym świecie – oprócz UK, także w Niemczech, Francji, Włoszech, a nawet Malezji czy Katarze. 📢 Droga S1 z Oświęcimia do Bielska szybko się zmienia. Tak inwestycja wygląda po 1,5 roku. Zobacz nowe zdjęcia Minęło 1,5 roku od rozpoczęcie budowy drogi S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej. Prace najbardziej zaawansowane są na odcinku do Dankowic. Wykonawcy wykorzystali łagodną zimę i widać efekty. Zobaczcie zdjęcia z powietrza Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na których widać efekty po 18 miesiącach inwestycji.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 18.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Dziedzictwo odc. 238. Ikbal zrzuca Seher ze schodów. Streszczenie odcinka [18.03.24] Seher i Yaman są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Yusuf też jest zadowolony, że rodzina jest w komplecie. Ikbal za to nie może tego znieść. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 238. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 334. Maximiliano jedzie do Ministerstwa Zdrowia. Streszczenie odcinka [19.03.2024] Maximiliano prężnie działa w sprawie pozwu przeciwko fałszywym lekarzom. Dostaje zaproszenie od rządu. Kto się o niego martwi? Co Celia odradzi Trini? Koniecznie przeczytaj streszczenie 334. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 18.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Dodają lat i podkreślają efekty starzenia. Zobacz zakazane fryzury dla kobiet 40 plus. Oto 7 najgorszych uczesań dla dojrzałych pań Fryzurą możesz się odmłodzić, ale również postarzyć. To te ostatnie uczesania skutecznie podkreślają zmarszczki i efekty starzenia. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Kraków. Kiedy otwarcie Cogiteonu? Małopolskie Centrum Nauki za blisko 300 mln zł stoi puste i jest... poprawiane Kontrowersyjna droga gotowa! Ale co z tego skoro prowadzi do zamkniętego obiektu. W sierpniu miały zakończyć się prace budowlane, a uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon zapowiadano na jesień 2023 roku. A obecnie zaraz mamy wiosnę 2024 i poprawianie około 7000 usterek w obiekcie, który wygląda na gotowy, ale pozostaje zamknięty. Inwestycja kosztowała, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej, prawie 300 mln zł. Choć miało być dużo taniej. 170 mln zł, później 200 mln zł... Zobaczcie jak Cogiteon zmienił krajobraz okolicy.

📢 Remonty i korki w Krakowie. Od dziś zmiany na Zwierzynieckiej i al. Jana Pawła II Trwa przebudowa ciągu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej. W rejonie ul. Powiśle trwa układanie torowiska oraz budowa jezdni, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, od poniedziałku, 18 marca dopuszczony zostanie tu ruch pojazdów – w kierunku al. Krasińskiego. To dobra wiadomość dla mieszkańców. Gorsze informacje to wprowadzone już większe utrudnienia związane z budową tramwaju do Mistrzejowic, remont na al. Jana Pawła II czy nadchodząca przebudowa ul. Lublańskiej.

📢 Statek-widmo nad brzegami Wisły w Krakowie. Pozostałość po porcie Żeglugi Krakowskiej i mrocznej sprawie "Skóry". Powstanie tu teraz marina Znika dawny port Żeglugi Krakowskiej położony od strony Zabłocia na Wiśle. Zburzono już zabudowania, ale coś pozostało. Coś, czyli stary pordzewiały i zniszczony pchacz. Statek, który kiedyś obsługiwał barki na Wiśle, ale z czasem stał się miejscem odwiedzanym przez grafficiarzy i wandali. Zapewne odbyło się tu też kilka zakrapianych imprez. Wiąże się z nim też mroczna historia głośnego morderstwa w Krakowie. To w śrubę tego statku wkręcił się płat skóry Katarzyny Z., brutalnie zabitej studentki z Krakowa. Ten symbol żeglugi na Wiśle w Krakowie, a raczej jej upadku, niedługo zniknie, bo w tym miejscu ma powstać nowoczesna marina. Nasz Czytelnik zajrzał do środka i na pokład wraku.

📢 Odlotowa Małopolska nad Nowym Targiem i Kasiną Wielką. 22 marca rozpocznie się 3. Małopolski Festiwal Balonowy Imponujących rozmiarów tygrysek panował na małopolskim niebie rok temu. Czy w tym roku nad Podhalem i Beskidem Wyspowym furorę zrobi potężna latająca świnka? Jakimi jeszcze niezwykłymi kreacjami zaskoczą nas baloniarze? Tego wszystkiego dowiemy się w trakcie 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego. Odlotowa Małopolska, widowiskowe trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa, rozpocznie się już 22 marca. Z lotniska w Nowym Targu oraz ośrodka Kasina Ski & Bike Park w Kasinie Wielkiej wystartuje blisko 30 załóg.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 18.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 18.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 18.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Menu wielkanocne naszych przodków. Co dawniej jadano w święta? Jak w Krakowie obchodzono Wielkanoc? „Nie wszędzie jednakowo u nas obchodzą Wielkanoc; gdzieniegdzie zaginął prawie zwyczaj zastawiania święconego, w Krakowie rozsyłają zaproszenia jakby na obiad lub eleganckie śniadanie. We wschodniej Galicyi dawnym obyczajem przodków, stół nakrywa się wspaniale, ustawiają pieczywa i od samego rana przyjmuje się gości całemi gromadami”. Tak o świętach Wielkiej Nocy pisała w 1892 roku Maria Gruszecka w „Ilustrowanym Kucharzu Krakowskim”. Jak obchodzono dawniej Wielkanoc w stolicy Małopolski? Co stawiano na stole? Zapraszamy do podróży w czasie!

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

📢 Krakowski początek kapitalizmu. Tak handlowano pod Wawelem w latach 90.! Gdy nie było jeszcze wielkich galerii, a w Polsce rodził się kapitalizm, w latach 90. XX wieku w Krakowie królował handel uliczny. Dla wielu ta wolna amerykanka, pozbawiona sztywnych ram, jest wspomnieniem lepszych, bawniejszych czasów. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak wyglądał handel pod Wawelem trzy dekady temu.

📢 Kolejne niebezpieczne zdarzenie z niedźwiedziem na Słowacji. Biegał po centrum miasta, ranił pięć osób. Wideo Dramatyczne sceny na Słowacji. W miejscowości Liptowskim Mikulaszu po ulicach biegał niedźwiedź. Drapieżnik ranił pięć osób. - Poszkodowani doznali zadrapań i ugryzień – informują władze miasta. W mieście zaczęła się obława na drapieżnika. Na filmach wrzucanych do sieci widać grozę sytuacji. "Utekajte, medved ide!" - krzyczy kobieta na jednym z wideo.

📢 Rozpolitykowany Kraków. Jeden dzień, dwie konwencje, próba sił KO i PiS. Aleksander Miszalski i Łukasz Kmita ze wsparciem partyjnych liderów Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Aleksander Miszalski zapowiedział budowanie akademików, darmowe żłobki, zasadzenie 200 tys. drzew czy rozpoczęcie budowy metra w Krakowie w 2028 roku. Z kolei na konwencji PiS, z udziałem jej prezesa oraz prominentnych polityków, startujący w wyścigu do fotela prezydenta Krakowa Łukasz Kmita obiecał postawić na rozwój krakowskich dzielnic oraz wykluczył wprowadzanie strefy czystego transportu. W stolicy Małopolski w niedzielę odbyły się konwencje wyborcze dwóch przeciwnych opcji polskiej sceny politycznej. 📢 Siatkarki ze zniszczonego Bachmutu wprowadziły Pogoń Proszowice do półfinału siatkarskich mistrzostw Polski Pogoń Proszowice zajęła drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. W kwietniu zagra w turnieju półfinałowym, skąd już tylko krok do walki o medale mistrzostw Polski. Proszowicki turniej wygrała ekipa Volley Wrocław i ona też zagra w półfinale. Trzon zespołu Pogoni stanowią zawodniczki, które przed dwoma laty wyjechały z ogarniętej wojną Ukrainy i zamieszkały w Proszowicach.

📢 Skoki narciarskie. Wyniki PŚ w lotach w Vikersund: ostatni konkurs dla Hubera, premia za Raw Air dla Krafta. Zniszczoł znów w "10" Skoki w wielkim finale Raw Air dostarczyły emocji, wyniki były ciekawe. Dzisiaj w Pucharze Świata w lotach narciarskich w Vikersund w czołowej "10" wybrańców znalazł się 7. Aleksander Zniszczoł. Występ pozostałych naszych reprezentantów skwitujemy milczeniem... Wspaniałą walkę o wygraną w trzyseryjnym konkursie stoczyli Daniel Huber i Stefan Kraft.

📢 Zakończył się protest rolników w rejonie Miechowa i Książa Wielkiego Kierowcy wracający w niedzielę późnym popołudniem z północy w stronę Krakowa musieli przygotować się na duże korki. Zablokowane przez protestujących rolników ronda w rejonie Miechowa sparaliżowały ekspresówkę w stronę Krakowa. Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że około godziny 20 zakończyła się blokada rond w Bukowskiej Woli i Szczepanowicach, natomiast godzinę później zakończył się protest w Książu Wielkim i Książu Małym.

📢 Kraków. Wypadek trzech samochodów na skrzyżowaniu Jana Pawła II, Meissnera i Lema Kraków, skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Janusza Meissnera z Lema. Doszło do wypadku, zderzenia trzech samochodów osobowych.

Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzą zastępy straży pożarnej oraz policja i pomoc drogowa.

W rejonie zdarzenia występują utrudnienia drogowe. 📢 Pogrzeb ks. Stanisława Maślanki, emerytowanego proboszcza parafii w Zabierzowie. Żegnały go tłumy parafian. Maryję prosił: "Bądź moją matką" Parafianie kościoła pw. św Franciszka z Asyżu w Zabierzowie pożegnali swojego byłego, emerytowanego proboszcza zmarłego ks. prałata Stanisława Maślankę. Miał 82 lata i 57 lat posługi kapłańskiej. Był druhem honorowym i kapelanem ochotniczych straży pożarnych w gminie Zabierzów. Został pochowany na tutejszym cmentarzu. 📢 Proszowice. Przedświąteczny kiermasz na miejskim Rynku W sobotę na Rynku w Proszowicach było wojskowo za sprawą przysięgi żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej. W niedzielę z kolei zrobiło się świątecznie, gdy swoje wyroby i ozdoby prezentowali uczestnicy wielkanocnego kiermaszu. Przy okazji można było się również zaopatrzyć w sadzonkę drzewa lub krzewu. Warunkiem było oddanie surowców wtórnych.

📢 Przez Kraków przeszedł Marsz Pamięci w 81. rocznicę likwidacji krakowskiego getta Ulicami Krakowa przeszedł w niedzielę (17 marca) doroczny Marsz Pamięci, organizowany w rocznicę likwidacji krakowskiego getta w Podgórzu. Uczestnicy wyruszyli z placu Bohaterów Getta, by drogą, którą hitlerowcy prowadzili swoje ofiary na śmierć, przejść na teren byłego obozu KL Płaszów.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Skąd ten tłok w Tatrach? Wszystkiemu winna "żelazna triada". Prawie połowa turystów za godne wycieczki uznaje tylko trzy miejsca Media społecznościowe i lenistwo – to zdaniem górali wpływa na fakt, że turyści wybierający się w Tatry idą głównie w trzy miejsca: Morskie Oko, Kasprowy Wierch i Dolina Kościeliska. - W szczycie sezonu są tam dzikie tłumy, a tymczasem zaraz obok są równie urokliwe szlaki, a przy tym zupełnie puste – mówi pan Stanisław, góral, który przez lata pracował w Kuźnicach.

📢 Nowa Huta w Czterech Smakach - Zima 2024. Bieg po Łąkach Nowohuckich, znajdź się na zdjęciach Za nami kolejna edycja biegu Nowa Huta w Czterech Smakach, tym razem etap "Zima". W niedzielne przedpołudnie (17 marca 2024 roku) uczestnicy rywalizowali na trasie wytyczonej na Łąkach Nowohuckich. Braliście udział w tych zawodach? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Rolnicy z Miechowa zapowiedzieli na niedzielę kolejny protest. Będą blokować drogi W niedzielę (17 marca) w Miechowie i sąsiednich miejscowościach po raz kolejna będą protestować rolnicy. Utrudnień na drogach należy się spodziewać między godziną 14 a 22. 📢 Głośna premiera "Wesela" w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Tłumy na pierwszym spektaklu, biletów na kolejne już nie ma Kraków emocjonował się tym przedstawieniem na długo przed pierwszym pokazem, a bilety na wszystkie dostępne spektakle - choć nietanie - wyprzedały się na pniu. Tak, "Wesele" w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego to kulturalne i towarzyskie wydarzenie sezonu w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej premiery spektaklu. Były tłumy, były osobistości, było "na bogato". 📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 794 pod Krakowem. Potrąconej osoby pieszej nie udało się uratować Do tragicznego wypadku doszło w Cianowicach w gminie Skała na drodze wojewódzkiej nr 794. Była sobota, 16 marca 2024 roku, późny wieczór, na ulicy Krakowskiej został potrącony 57-letni mężczyzna idący pieszo. Zadysponowane zostały wszystkie służby: pogotowie, straż i policja. Życia potrąconemu nie udało się uratować.

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2023 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami!

📢 Kraków. Lokalnie, naturalnie i bezpośrednio. Na Targu Pietruszkowym znów czekała zdrowa żywność W Podgórzu w sobotę (16 marca) trwał kolejny - popularny wśród miłośników zdrowej i ekologicznej żywności - Targ Pietruszkowy. Na tym odbywającym się w soboty i środy od godz. 8 do 13 targu krakowianie mogą robić zakupy bezpośrednio u rolników przyjeżdżających z okolic Krakowa. Na odwiedzających i kupujących czekały i tym razem świeże warzywa i owoce, jak też chleby czy miody. Ale ponieważ za tydzień przypada Niedziela Palmowa, można było znaleźć u sprzedawców także palmy czy propozycje wypieków, które mogłyby wkrótce trafić na świąteczny stół. 📢 Amerykański styl w kampanii w Krakowie. Łukasz Gibała na konwencji zakasał rękawy przed sprzątaniem "po 20 latach dziadowskich rządów" Na sobotnią konwencję wyborczą Łukasza Gibały i jego Komitetu Kraków dla Mieszkańców złożyły się płomienne wystąpienia, wyświetlane filmowe spoty reklamowe, muzyka, jak i symboliczny gest kandydata na prezydenta Krakowa, który najpierw zwrócił uwagę, że nadchodzi wiosna, odwilż, po czym zakasał rękawy koszuli przed wiosennym "sprzątaniem" w mieście. Kandydaci w nadchodzących wyborach - na prezydenta i na radnych, a także eksperci stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - zawładnęli zresztą prawdziwą sceną, jako że konwencja odbyła się w Teatrze Nowym Proxima.

📢 120 żołnierzy złożyło przysięgę na proszowickim Rynku Na Rynku w Proszowicach złożyli w sobotę przysięgę żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Batalion jest spadkobiercą tradycji 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, która patronuje Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach. Na uroczystości nie mogło zatem zabraknąć również szkolnego pocztu sztandarowego. 📢 Wyborcze dyskusje o węźle na zakopiance w Jaworniku. Na drodze spotkali się myśleniccy kandydaci i reprezentanci ministerstwa infrastruktury Węzeł w Jaworniku w gminie Myślenice na zakopiance wzbudził wiele emocji w sobotę, 16 marca. Tu kandydat na burmistrza Myślenic Maciej Ostrowski zorganizował konferencję z podsekretarzami stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawłem Gancarzem oraz Klimatu i Środowiska Miłoszem Motyką. Temat to przyspieszenie prac przy budowie węzła. Przybył i drugi kandydat, urzędujący burmistrz Jarosław Szlachetka, by powiedzieć jak przebiega przygotowanie inwestycji i co zrobiono w ostatnich latach. Były dwie kilkuminutowe konferencje.

📢 Oto spektakularne metamorfozy kobiet. Wystarczy odrobina cierpliwości i pomysł na dobry makijaż Oczywiście, trzeba poświęcić czas, by nauczyć się dobrze robić make up, a potem, by go wykonywać, ale wiedząc, jaki będzie efekt, chyba warto? Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Oto najsłynniejsi lekarze z Krakowa. Zna ich cała Polska, a z ich osiągnięć możemy być dumni Osiągnięcia tych lekarzy z Krakowa rozsławiły ich nazwiska na całą Polskę, a nawet poza jej granice. Lekarze, którzy leczą w Krakowie mogą się pochwalić wielkimi dokonaniami. Przeprowadzają coraz więcej innowacyjnych, pionierskich operacji, a także terapii. Ich nazwiska zapisały się na kartach historii medycyny, a kolejne pokolenia lekarzy bez dwóch zdań czerpią inspirację z ich wiedzy i doświadczenia.

📢 Droga krzyżowa na ulicach Myślenic. Szli z przesłaniem: "Pokój mój daję wam...". Zobacz niezwykłe zdjęcia tego misterium To była Jubileuszowa 25. Droga Krzyżowa ulicami Myślenic. W piątek, 15 marca wieczorem, mieszkańcy podkrakowskiego miasta jak co roku wyruszyli na ulice. Szli za Chrystusem, za krzyżem i modlili się o pokój na świecie, a także za swoją Ojczyznę. Droga jak co roku zgromadziła rzesze ludzi. I tak jest od ćwierćwiecza. Sceny z męki Pańskiej "zawodowo" odgrywali aktorzy amatorzy, wśród nich bardzo wielu młodych ludzi. Misterium Męki Pańskiej w drodze w Myślenicach odbywa się od lat 90-tych XX wieku. 📢 Rock prosto z Korei w Tauron Arena Kraków. Znakomity koncert dał zespół The Rose. Tłumy fanek! Zdjęcia Pełna Tauron Arena, tłumy na widowni i pod sceną, kolorowe światła i roztańczone lub rozmarzone fanki. Tak wyglądał koncert koreańskiego zespołu The Rose w Krakowie. Niby chłopaki z drugiego końca globu, z różniącej się mocno od naszej, europejskiej, kultury - a nawiązali znakomity kontakt z publicznością. Zobaczcie zdjęcia z koncertu The Rose w Krakowie.

📢 Weteran wojenny honorowym obywatelem podkrakowskiej gminy. Stanisław Kućmierz człowiek o niezwykłej odwadze i ciekawej historii Weteran wojenny, żołnierz Armii Andersa, uczestnik walk o Monte Cassino, sybirak, patriota Stanisław Kućmierz został pośmiertnie odznaczony tytułem Honorowego Obywatel Gminy Jerzmanowice Przeginia. Władze gminy doceniły go na sesji w lutym 2024 r. za niezwykłą odwagę, patriotyzm i zaangażowanie w pomoc innym. Przez długi czas był zapomniany w Jerzmanowicach, obecnie historię i losy Stanisława Kućmierza przypomniała jego córka Halina Śladowska. 📢 Wielkanocne dekoracje na okno. Zobacz, jak oryginalnie ozdobić okno i parapet na Wielkanoc. Zobacz galerię inspirujących zdjęć Wielkanocne dekoracje na okno to nie tylko tradycyjne pisanki czy zajączki, ale również girlandy, figurki, a przede wszystkim żywe kwiaty, które symbolizują odrodzenie natury. Dzięki nim nawet w chłodny wielkanocny poranek (oby jednak nie!) poczujesz wiosnę w sercu! Ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne na okno sprawią, że twoje mieszkanie nabierze świątecznego klimatu.

📢 Kraków. Ogromny betonowy mur wyrósł obok linii kolejowej. Ta konstrukcja będzie pełniła bardzo ważną rolę Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości. 📢 Proszowice mają nową bibliotekę. Kosztowała prawie pięć milionów złotych W Proszowicach został w czwartek oficjalnie oddany do użytku nowy gmach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycja trwała kilka lat i pochłonęła prawie 4,8 mln złotych, z czego 2,25 mln pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Choć po drodze pojawiło się wiele problemów, efekt końcowy cieszy użytkowników i pracowników placówki.

📢 Tak żyje i mieszka Luna. Wystąpi na Eurowizji! Jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Czołowy krakowski polityk, Aleksander Miszalski, stanął na ślubnym kobiercu [ZDJĘCIA] Aleksander Miszalski, szef Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, wziął ślub. Jego wybranką jest Pani Anna. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Krakowie. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

