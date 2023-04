Prasówka 19.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek"”?

Prasówka 19.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 18.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

Prasówka 19.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wroniec. Groźny wypadek motocyklisty. Lądował śmigłowiec LPR We wtorek około godz. 19 we Wrońcu (gmina Koniusza) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali.

📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Śmiłowice. Kobieta uderzyła w betonowy mostek. Była nietrzeźwa? We wtorek około godz. 16.45 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach (gmina Nowe Brzesko). Kobieta kierująca volkswagenem golfem uderzyła w mostek dojazdowy do posesji. Aby wydobyć ją z pojazdu strażacy użyli sprzętu hydraulicznego. Następnie poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

📢 Kierowca zasnął. Doszło do zderzenia dwóch samochodów na drodze wojewódzkiej 794 w gminie Zielonki Do groźnej sytuacji doszło we wtorek, 18 kwietnia na drodze wojewódzkiej nr 794 w Przybysławicach w gminie Zielonki. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Okazało się, że kierowca jednego z nich zasnął za kierownicą. 📢 Abp Jędraszewski odwiedził małych pacjentów szpitala Żeromskiego We wtorek w godzinach porannych w szpitalu miejskim im. Stefana Żeromskiego, pacjenci przyjęli specjalnego gościa. Był nim metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak przebiegały odwiedziny? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce. Oto szczegóły Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas?

📢 200 zł do emerytury i to dożywotnio! Kto i gdzie otrzyma takie dodatkowe pieniądze? Nie w ZUS! Oto szczegóły Specjalny dodatek dla niektórych emerytów pozwoli podreperować im budżet i wspomoże przy rosnących wydatkach. Na dodatkowe 200 złotych, o których mowa, mogą liczyć jednak tylko trzy grupy osób. Co więcej, nie można złożyć wniosku o te pieniądze za pomocą platformy ZUS. Jak dokładnie można się o to starać? Kto je uzyska? 📢 XIII rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Abp Marek Jędraszewski: "Potrzeba prawdy" W środę, 18 kwietnia, na Wawelu w Krakowie odbyły się uroczystości w 13. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Mszy św. w Katedrze Wawelskiej przewodniczył metropolita krakowski Marek Jędraszewski. W homilii podkreślił zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego w walce o prawdę i zachowanie wolności.

📢 Proszowice. Pierwszy fragment trasy rowerowej EuroVelo 11 już z asfaltem Na biegnącym przez gminę Proszowice odcinku ścieżki rowerowej EuroVelo 11 został ułożony pierwszy fragment nawierzchni asfaltowej. 📢 Kraków. 125 pokoi, basen i bar w dawnej kaplicy. Nowy pięciogwiazdkowy hotel na Stradomiu otwarty 12-14 Stradom House Autograph Collection Hotels by Mariott - nowy pięciogwiazdkowy hotel w niedalekim sąsiedztwie Wawelu został otwarty. Jest w nim 125 pokoi, 155-metrowy apartament, w piwnicach gabinety SPA, basen i sauny, ponadto siłownia. Od poniedziałkowego wieczora będą dostępne dla gości dwie restauracje, a także bar, urządzony w niegdysiejszej kaplicy. Na hotel została bowiem zaadaptowana zabytkowa kamienica, wraz z pozostałościami kościoła św. Jadwigi przy ul. Stradomskiej. Inwestycja, za którą stoi firma Angel Poland Group, kosztowała prawie 250 mln złotych.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK Stuttgart online Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju rangi WTA 500 w Stuttgarcie. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Stuttgart 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju na Bliskim Wschodzie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Stuttgarcie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie.

📢 Radziemice. Uczniowie zebrali kilkadziesiąt worków śmieci System odbioru odpadów komunalnych nie jest jeszcze gwarancją czystości i likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Przekonali się o tym uczestnicy wtorkowej akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”, którzy przez kilka godzin porządkowali Radziemice.

📢 Szokujące zachowanie turystki na tle Bramy Śmierci w KL Auschwitz. Muzeum apeluje! Zobacz ZDJĘCIA Osoby odwiedzające Muzeum Auschwitz często publikują w internecie „pamiątkowe” zdjęcia z terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, bez zastanowienia się, co na nich uwieczniły. Niestety pomimo apeli takie zdjęcia nadal często lądują w sieci. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Nowy sezon i najzabawniejsze MEMY o wędkarzach 18.04.2023 Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Uniejów Rędziny. Wiadukt nad torami kolejowymi rośnie w oczach ZDJĘCIA Z DRONA We wtorek dokonano częściowego odbioru technicznego prac przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania (wiaduktu), które powstaje nad linią kolejową LHS w Uniejowie Rędzinach. Obiekt będzie częścią drogi powiatowej Pogwizdów – Tunel.

📢 Cracovia może stracić tych piłkarzy w letnim okienku transferowym Kończy się powoli piłkarski sezon w ekstraklasie. Zespołom zostało do rozegrania jeszcze sześć spotkań. Latem otworzy się okienko transferowe. Komu z piłkarzy Cracovii kończą się kontrakty?

Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nowy park w centrum Krakowa. Są problemy. Prezydent przekazał najnowsze informacje W parku przy ul. Karmelickiej trwają nasadzenia. Komisja konserwatorska wczoraj zdecydowała o przeprowadzeniu inwentaryzacji architektonicznej. Na resztki zabudowań natrafiono w ubiegłym tygodniu. Inwentaryzacja nie powinna jednak wpłynąć znacząco na termin zakończenia prac - informuje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 📢 To był futurystyczny plan PKP. Tak miało zmienić się centrum Krakowa! Gdyby projekt ten został zrealizowany, teren wokół Dworca Głównego PKP, w samym centrum Krakowa, przeszedłby rewolucję. Między torami kolejowymi a ul. Bosacką (znajduje się tam m.in. wieża ciśnień i drukarnia kolejowa, które byłyby zachowane) miały powstać ogromne, 28-metrowe biurowce o metalowo-szklanych fasadach w kolorze starego złota.

📢 Proszowice. W niedzielę oficjalne otwarcie Domu Kultury. Będzie koncert gwiazdy Na najbliższą niedzielę zaplanowano Dzień Otwarty proszowickiego Domu Kultury. Będzie to jednocześnie oficjalne otwarcie obiektu po wykonanej rozbudowie i rewitalizacji. Organizatorzy przygotowali szereg zajęć i warsztatów, a całość zwieńczy koncert Basi Stępniak-Wilk.

📢 Wspaniałe stulecie odc. 248, 249, 250, 251. Romans Bajazyda. Streszczenia kolejnych odcinków "Wspaniałego stulecia" 18.04.23 Rüstem jest zazdrosny o list, który dostała Mihrimah od tajemniczego wielbiciela. Mihrimah oświadcza Rüstemowi, że chce się z nim rozwieść. Nauczyciel Bajazyda donosi sułtanowi o tym, że Mustafa potajemnie ożenił się z Mihrunnisą i ma z nią dziecko. Książę Selim spotyka się z mężem kobiety, którą odwiedzał ukradkiem. Perski książę Mirza stara się o względy sułtanki Fatmy. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Wspaniałe stulecie".

📢 Dziedzictwo odc. 16, 17, 18, 19. Zuhal nie ma ochoty niańczyć Yusufa. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 18.04.23 Seher ratuje życie Yamanowi, zasłaniając go własnym ciałem przed kulą. Ranną dziewczynę Yaman zawozi do domu ojca Arifa, który ją opatruje. Ich przedłużająca się nieobecność coraz bardziej niepokoi mieszkańców rezydencji. Ludzie İkbal namierzają ukochanego Zuhal, okazuje się, że to łowca posagów. İkbal proponuje mu pieniądze za porzucenie Zuhal. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwa". 📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Sąsiedzka superakcja mieszkańców Skotnik dla pozbawionego domu bociana Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 18.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Stadion Wisły Kraków pięknieje na igrzyska europejskie, ale ten szczegół może zniweczyć efekt. Rozwalone chodniki to wizerunkowa porażka Stadion miejski przy Reymonta, na którym gra Wisła Kraków pięknieje na Igrzyska Europejskie za prawie 100 mln zł. To tu ma się obyć ceremonia otwarcia i zamknięcia imprezy za 23 mln zł. Betonowa elewacja pokrywa się białą konstrukcją i ciemnymi płytami. Wygląda to nieźle, ale do odpicowanego stadionu trzeba jeszcze jakość dojść. Tymczasem jak kibice z całej Europy, a może i całego świata przejdą się rozwaloną ulicą Reymonta, czy al. 3-go Maja i zobaczą popękane chodniki i dziury to... będzie wstyd dla Krakowa. Za darmo.

📢 Zaginiony mieszkaniec Skawiny został odnaleziony Szczęśliwy finał poszukiwań. Mieszkaniec Skawiny, który zaginął 11 kwietnia 2023 roku i był poszukiwany przez rodzinę odnalazł się cały i zdrowy. 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 18.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Te 12 warzyw i owoców, zawiera najwięcej pestycydów. Na tzw. brudnej liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Sprawdź, na co uważać Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku?

📢 Tajemnicza, betonowa budowla w Parku Krakowskim. Można ją dostrzec już z przystanku autobusowego. Co to takiego? W wyremontowanym kilka lat temu Parku Krakowskim, niedaleko przystanku autobusowego przy Alejach Trzech Wieszczów, spod ziemi wystaje fragment betonowej, tajemniczej budowli. Nie wszyscy wiedzą, że to schron przeciwlotniczy z 1944 r., zbudowany przez Niemców z myślą o mieszkańcach ówczesnej niemieckiej dzielnicy w sąsiedztwie ul. Królewskiej. Ma kształt litery "Z". Schron zobaczycie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Kraków. Opóźnienie na Krupniczej. Drzewa kwitną, ale kiedy się skończy remont? Na Krupniczej w Krakowie udało się posadzić drzewa i skończyć bruk na odcinku od Teatru Bagatela po Loretańską. Ale i tu ciągle nie wszystko jest gotowe, a miało być w marcu. Drzewa kwitną, jest miło. Ale kolejny termin zakończenia całej inwestycji nie został dotrzymany. Urzędnicy zapowiadają finał na koniec kwietnia, ale czy to się uda?

📢 Najpiękniejsze paznokcie na imprezę: brokat i błysk. Zobacz INSPIRACJE na paznokcie hybrydowe 18.04.2023 Szukasz inspiracji na paznokcie na karnawał? Zastanawiasz się jaki kolor paznokci hybrydowych będzie najlepszy na studniówkę? Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 Paznokcie wiosenne TOP 25 inspiracji. Modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych na wiosnę 18.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 18.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Groźny nocny wypadek w Krakowie. Skosił słup, wbił się w drzewo Na ul. Makuszyńskiego w Krakowie w kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem wyniku czego uderzył słup oświetleniowy następnie w drzewo. Na szczęście kierowca nie ucierpiał ani żadne osoby postronne. 📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [18.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dziedzictwo odc. 14. Ukochany za granicą. Streszczenie odcinka [20.04.23] Seher coraz lepiej zaczyna dogadywać się z domownikami. Nawet Yaman jest zaskoczony. Tymczasem İkbal nadal knuje. Co wymyśli tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 14. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 19. Seher ratuje życie Yamanowi. Streszczenie odcinka [27.04.23] Yaman wspomina swoją tragiczną przeszłość. To przez swoją matką ma teraz awersję do kobiet. Z kolei Ali wpada na trop przestępczyni. Już teraz przeczytaj streszczenie 19. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odc. 70, 71, 72, 73. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 18.04.23 Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 74. Cayetana podtruwa córkę. Streszczenie odcinka [21.04.2023] Cayetana podtruwa swoją córkę. Ma w tym jednak cel. Jaki? Dlaczego Pablo będzie cierpieć? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 75. Wiara we wróżby. Streszczenie odcinka [24.04.2023] Casilda jest niezwykle łatwowierna. Wierzy w to, co wywróżył jej automat z przepowiedniami. Z kolei Trini zaczyna się obawiać o swoje małżeństwo. Przeczytaj poniższe streszczenie 73. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 201. Odwołane przyjęcie. Streszczenie odcinka [19.04.23] Caner wpada na pewien trop. W końcu dowiaduje się, że Leyla mieszka wraz z Halitem. Komu przekaże tę wiadomość? Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 201. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 202. Romans wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [20.04.23] Yildiz słyszy plotki na temat Halita. Kobieta postanawia dowiedzieć się prawdy. Z kolei Ender chce wyjechać z kraju, ale nie póki co nie jest to możliwe. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 202. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 207. Problemy z dzieckiem. Streszczenie odcinka [27.04.23] Halit jest wściekły na Yildiz po tym, gdy zabrała syna do pracy. Dochodzi między nimi do kłótni. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 207. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 208. Nadir oświadcza się Yildiz. Streszczenie odcinka [28.04.23] trwa przyjęcie-niespodzianka dla Yildiz. Kobieta świetnie się bawi, jednak w pewnym momencie docierają do niej informacje o ciąży Leyli. Jak na nie zareaguje? Już teraz przeczytaj streszczenie 208. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Kraków. Zawiesić na drzewie, przetopić i stworzyć miłosną rzeźbę, poddać recyklingowi. Co dalej z kłódkami z kładki ojca Bernatka? Najpóźniej w trzecim kwartale br. urzędnicy planują rozpocząć remont kładki ojca Bernatka, która łączy Kazimierz z Podgórzem. Dzięki niemu balustrady tej słynnej przeprawy przez rzekę Wisłę mają być trwalsze. Obecnie są regularnie niszczone przez osoby, które wyrywają zawieszane na nich kłódki miłości. Robią to, gdy z różnych względów ich związki rozpadają się. W ramach planowanej inwestycji siatki zostaną zastąpione bardziej wytrzymałymi prętami ze stali nierdzewnej. - Po remoncie zawieszanie kłódek na kładce nadal będzie możliwe - zapewniają miejscy urzędnicy. A co stanie się z tymi, które w czasie remontu znikną z balustrad?

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 18.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Będą zmiany w komunikacji w Krakowie. ZTP ujawnił, co planuje po zakończeniu budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej Przedłużenie tras linii tramwajowych 50 i 18 od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Co do linii autobusowych wszystkie dotychczasowe maja pozostać, a zmiany będą dotyczyły korekt tras i częstotliwości kursowania. To najważniejsze propozycje Zarządu Transportu Publicznego, które padły podczas spotkania z mieszkańcami w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej po zakończeniu budowy lin tramwajowej na Górkę Narodową

📢 Co słychać u czworaczków z gminy Horyniec-Zdrój? Malutka Elizabeth jest już w domu! [ZDJĘCIA, WIDEO] Elizabeth May, jedno z czworaczków, jest już w rodzinnym domu. Czekali na nią nie tylko rodzice, ale też siedmioro rodzeństwa. Pozostała trójka jest jeszcze w szpitalu. Rośnie i nabiera sił. 📢 Kraków. Postępy na budowie Trasy Wolbromskiej. Robią nowy wiadukt, widać asfaltową wstęgę Duży front robót na placu budowy Trasy Wolbromskiej widać w rejonie magistrali kolejowej. Nad istniejącą linią powstaje wiadukt dla samochodów. Pod wiaduktem znajdzie się też tunelowe przejście dla pieszych. W najbliższych tygodniach ma także rozpocząć się asfaltowanie krakowskiego odcinka inwestycji. 📢 Flaga Igrzysk Europejskich w Krzeszowicach. Miasto dołączyło do gospodarzy-organizatorów Flaga Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 dotarła do Krzeszowic. Tym samym podkrakowskie miasteczko dołączyło do gospodarzy Igrzysk. W Krzeszowicach będących w randze miasta partnerskiego organizowana będzie rowerowa rywalizacja w BMX Freestyle.

📢 Droga lokalna, ale łączy się z zakopianką i drogą wojewódzką. Rusza jej przebudowa za prawie 13 mln zł Rozpoczęto przebudowę tzw. drogi północnej w Jaworniku, która obok drogi wojewódzkiej nr 955 jest jedną z głównych dróg w tej miejscowości. W poniedziałek (17 kwietnia) odbyło się symboliczne wbicie łopaty na placu budowy. Inwestycja za prawie 13 mln zł była oczekiwana przez mieszkańców od najmniej kilkunastu lat. Ma poprawić bezpieczeństwo pieszych, ale też kierowców. Ani jednych, ani drugich tu nie brakuje, bo to jedna z bardziej ruchliwych dróg we wsi. 📢 Kraków i wieś pod Oświęcimiem z reaktorami jądrowymi. Na razie wiele pytań po informacji Orlen Synthos Green Energy Już wiadomo, gdzie w Polsce spółka Orlen i Synthos Green Energy chcą budować małe reaktory jądrowe. W Małopolsce mają być dwa z siedmiu, które zapowiadane są jako pierwsze - w Krakowie Nowej Hucie i w Stawach Mnowskich pod Oświęcimiem. Dlaczego tu? Bo tu jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię. Ten z Huty ma dostarczać energii dla huty ArcelorMittal oraz miasta. Ten ze Stawów Monowskich dla spółki Synthos, potentata w branży chemicznej i Oświęcimia.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Dziś poznaliśmy najlepszych z najlepszych w Małopolsce! Dziś wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Proszowice. Wiedzą, jak zapobiegać pożarom. Rywalizowali pod okiem strażaków Najlepsi szkolni specjaliści z zakresu pożarnictwa wystartowali w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 📢 Czy w Nowej Hucie powstanie mały reaktor jądrowy? "Priorytetem dla naszego miasta jest bezpieczeństwo mieszkańców" Kraków znalazł się na liście miast, w których może powstać mały reaktor jądrowy. Spółka Orlen Synthos Green Energy podała wstępne lokalizacje małych elektrowni jądrowych typu SMR w Polsce, z czego jedna miałaby powstać w Nowej Hucie. - Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo - to jest dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o uzysk cieplny, jesteśmy w stanie go zagospodarować mając odpowiednio wcześniej informację, że taki projekt zostanie zrealizowany - mówił zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Poza Krakowem wstępne ogłoszone lokalizacje SMR-ów to: Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Stalowa Wola (tarnobrzeska strefa ekonomiczna) oraz Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią w ciągu kilku lat w Polsce ma powstać ponad 20 małych elektrowni jądrowych.

📢 Serial dokumentalny o krakowskiej wokalistce Viki Gabor od 17 kwietnia można oglądać w serwisie TVP VOD „Viki Gabor: Mój świat” to dokumentalny serial o krakowskiej wokalistce. Można go oglądać w serwisie TVP VOD od 17 kwietnia. "Wszyscy mówili o mnie, a teraz ja chciałabym opowiedzieć coś o sobie" – mówi Viki Gabor

📢 Tego nie wolno robić na działce. Lista zakazów może zaskoczyć. Zobacz, co określa regulamin ogródków działkowych Działka kojarzy nam się z wypoczynkiem, oderwaniem od miejskiego pędu, małym kawałkiem natury. Choć nasz jest ten kawałek… ziemi, regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych jasno określa, co wolno nam robić, a czego nie. Zobacz, o czym warto pamiętać i jakich zakazów trzeba przestrzegać, będąc szczęśliwym posiadaczem działki. 📢 Biegowe perełki z Proszowic najszybsze w Skale W niedzielę w Skale rozpoczął się cykl biegów górskich Perły Małopolski. W dwóch kategoriach wiekowych najlepsi byli młodzi biegacze z Proszowic.

📢 Były hotel JB w Nowej Hucie straszy od lat. Czy ktoś w końcu się nim zajmie? Temat hotelu JB przy ulicy Ujastek Mogilski od lat pozostaje nierozwiązany. Jego historia wcale nie należy do najlepszych, ponieważ po tym jak przestał funkcjonować i przyjmować gości, rozkradziono rzeczy, które w nim się znajdowały, budynek zaczął popadać w ruinę, a teren wokół niego zamienił się w ogromne wysypisko śmieci, a dokładniej zużytych opon. Mieszkańcy nie chcą tak brzydkiej wizytówki Nowej Huty. Radny Miasta Krakowa Edward Porębski zwraca uwagę, że często nocują tam osoby bezdomne, mimo, że stan budynku pozostawia wiele do życzenia i grozi zawaleniem. 📢 Dom Made in Poland podbije świat? Kolejne niezwykłe dzieło z krakowskiej pracowni architektonicznej Inspiracje polską architekturą, zawsze jednak z nutką eleganckiej nowoczesności, to cechy, które już od lat charakteryzują dzieła krakowskiego BXB studio. Tym razem, prezentując dom Made in Poland, pracownia Bogusława Barnasia zaskoczyła nie tylko tradycyjnie świetnym wpisaniem w zastany krajobraz, ale także niezwykłym połączeniem stylów.

📢 Koszmar nauczycieli nie ustaje. Codziennie muszą się z nim zmagać. Zobacz nowe hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek Koszmar nauczycieli nie ustaje. Codziennie muszą się z nim zmagać. Te prace niejednego nauczyciela doprowadziły do płaczu. Ich czytanie i poprawianie to prawdziwa katorga, dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody albo dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Prace uczniów, które opublikowaliśmy w tym artykule, mogą doprowadzić do rozstroju nerwowego. To właśnie dlatego nauczyciele muszą radzić sobie z tym problemem. Niektórzy publikują w sieci sprawdziany swoich uczniów jako hity z kartkówek. Ale w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. Oglądacie na własną odpowiedzialność! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 17 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek 17.04.23

📢 Kraków. Łagiewniki i Niedziela Miłosierdzia na zdjęciach z drona MPK Krakowskiem MPK podzieliło się zdjęciami z drona, na których widać Łagiewniki, sanktuarium wypełnione wiernymi, trasę łagiewnicką i inne zmiany w tym rejonie miasta, które pojawiły się w przeciągu ostatnich lat. Pogoda dziś była piękna więc zdjęcia są naprawdę dobre. 📢 Proszowice. Kto dyrektorem szpitala? Dwóch kandydatów Wszystko wskazuje na to, że we wtorek (18 kwietnia) poznamy nazwisko nowego dyrektora szpitala w Proszowicach. Na ten dzień zostało wyznaczone posiedzenie komisji konkursowej, która przeprowadzi rozmowy z kandydatami do objęcia tej funkcji. 📢 Dziedzictwo odc. 12. Majaczenie w gorączce. Streszczenie odcinka [18.04.23] Seher zauważa, że Yusuf ma bardzo wysoką gorączkę. Z chłopakiem jest coraz gorzej. Czy Yaman pozwoli jej zostać w domu? Już teraz przeczytaj streszczenie 12. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 71. Planowanie podróży poślubnej. Streszczenie odcinka [18.04.2023] German nadal sprzecza się z Cayetaną. Z kolei Claudio rozmawia z Leonor. O czym jej opowiada? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 71. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wypadek z udziałem motocyklisty na krajówce pod Krakowem. Ranny motocyklista, jego pojazd wpadł na pobliskie pola W sobotę, 15 kwietnia w Pobiedniku Wielkim w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, na drodze krajowej nr 79, wydarzył się wypadek. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Kierowca jednośladu został poszkodowany, jego pojazd wyleciał z drogi i spadł na pobliskie pola. 📢 Tak mieszka Marika Jóźwiak z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. Zobacz, jak modnie urządziła mieszkanie Marika Jóźwiak to architektka i prawa ręka Doroty Szelągowskiej. Panie od kilku lat wspólnie pracują i tworzą niezwykłe metamorfozy wnętrz. Ich pomysłowe projekty możemy podziwiać m.in. w popularnym programie telewizyjnym „Totalne Remonty Szelągowskiej”. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak modnie i pomysłowo urządziła swoje niewielkie mieszkanie.

📢 Ewakuacja mieszkańców pod Krakowem. Powodem tej akcji była uszkodzona rura gazowa Niebezpieczna akcja w Poskwitowie w gminie Iwanowice miała miejsce w piątek po południu. Uszkodzona została rura gazowa. Jak informuje oficer dyżurny z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - sytuacja była na tyle groźna, że strażacy z lokalnych jednostek musieli przeprowadzić ewakuację mieszkańców z pobliskich domów. 📢 Nowa Huta: boks w kościele. Na osiedlu Szklane Domy wierni i sportowcy nie przeszkadzają sobie nawzajem Nie ukrywam, że byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, obawiałem się o wielkość sali, a moje obawy na zmianę przeplatały się ze śmiechem. Sala treningowa w kościele? Brzmiało kuriozalnie - opowiada Marcin Wyka, trener w Nowohuckim Klubie Bokserskim

📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 14.04.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Najsmaczniejsze dania wszystkich stolic Europy: 43 potrawy z 43 miast. Tych dań musicie spróbować w czasie podróży, urlopów i wakacji Pyszne jedzenie bywa jedną z największych przyjemności w czasie podróży, zwłaszcza gdy mamy okazję odkrywać nowe smaki, oferowane przez lokalne kuchnie i kulinarne tradycje. Różnorodność kulinarna Europy jest tak wielka, że może zawrócić w głowie nawet wytrawnym smakoszom. Wybraliśmy dla Was aż 43 pyszne potrawy, charakterystyczne dla każdej z europejskich stolic, od Amsterdamu po Zagrzeb, od Bratysławy po Watykan. Czym zajadają się w Paryżu? Za czym przepadają mieszkańcy Sztokholmu? Co może zaskoczyć w Tiranie? Sprawdźcie, których najsmaczniejszych dań koniecznie trzeba spróbować w czasie wakacji, urlopu czy city breaku w słynnych i mniej znanych stolicach Europy. 📢 Centrum Szarbii po przebudowie. Retencja w zbiorniku, rekreacja na placu Zakończyła się rewitalizacja centrum Szarbii. Wieś w gminie Koniusza zyskała zbiornik retencyjny, który ma stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a jego otoczenie służy celom rekreacyjnym.

📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Proszowice. Trasa rowerowa EuroVelo 11 nabiera kształtów Zimowa aura w tym roku jest dość kapryśna, ale mimo wszystko możliwe jest prowadzenie prac budowlanych. Widać to na przykładzie powstającego na terenie gminy Proszowice odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11. Być może już wczesną wiosną na jej części uda się ułożyć nawierzchnię asfaltową. 📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu hucznie świętowali urodziny swojego patrona Mikołaja Kopernika W niedzielę minęła 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Okrągły jubileusz postanowili uczcić uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu, która od ponad półwiecza nosi imię wybitnego polskiego astronoma. Były prezenty, występy, tort i honorowe miejsca dla jubilata. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od rana grała w Proszowicach. Na koncie ponad 126 tysięcy [AKTUALIZACJA] Od wczesnych godzin porannych w całym powiecie proszowickim trwała kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niektórzy wolontariusze przynosili do orkiestrowego sztabu prawdziwie rekordowe sumy. Po południu w Domu Kultury odbywał się koncert połączony z licytacjami. Złote serduszko przekazane przez Arkadiusza Piątka zostało w tym roku wylicytowane za 6300 złotych. We wtorek na koncie proszowickiego sztabu było ponad 126 tysięcy złotych, ale to jeszcze nie koniec.

📢 V Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrywały dwa Michały Michał Suchan z Krakowa został zwycięzcą tegorocznej, piątej edycji Biegu Proszowickiego na głównym dystansie 10 kilometrów. Na dwukrotnie krótszej trasie triumfował inny krakowianin Michał Szpetnar. Kobiety okazały się mniej gościnne. „Dziesiątkę” wygrała Marta Kopeć ze Stogniowic, „piątkę” Sylwia Depta z Pałecznicy.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

